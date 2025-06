die 11 besten automatisierten Tools für Notizen im Jahr 2025

Notizen sorgen für Ordnung, aber das manuelle Erstellen von Notizen ist langsam und ermüdend. Da 52 % der Mitarbeiter sich ausgebrannt fühlen, sind übersehene Details unvermeidlich.

Die Lösung? KI-gestützte Tools zum Notieren.

Sie übernehmen die langweiligen Aufgaben, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Tools wie ClickUp bieten leistungsstarke Features für Notizen und kombinieren Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit in Echtzeit für einen nahtlosen Workflow.

Hier sind die besten Tools für den Einstieg. 🚀

Was ist automatisiertes Notieren?

Automatisierte Meeting-Notizen nutzen KI und natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um detaillierte, strukturierte Protokolle während Telefonaten oder virtuellen Meetings zu erstellen.

Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, jedes Wort mitzuschreiben; diese Tools erledigen die Arbeit für Sie, sodass Sie sich ganz auf die Diskussion konzentrieren können. Ob Teamdiskussion oder temporeiches Vertriebsmeeting – automatisierte Tools erfassen jeden wichtigen Punkt präzise.

Was sind die Vorteile automatisierter Notizen?

Noch unentschlossen? Das bietet Ihnen die automatisierte Notizenerfassung:

Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf das Meeting und bringen Sie sich aktiv in Diskussionen ein

Verabschieden Sie sich von manuellen Notizen und mühsamen Transkriptionen nach Meetings

Profitieren Sie von genauen, zuverlässigen Aufzeichnungen jeder Unterhaltung – ohne Momente, in denen Sie sich fragen: "Ich glaube, das hat er gesagt"

Erhalten Sie gut strukturierte, themenbasierte Gliederungen, die Sie sofort für Ihr Team freigeben können

🌟 Fun Fact: Entscheidungen, die unter Einbeziehung einer größeren Gruppe von Mitarbeitern getroffen werden, sind in der Regel ausgewogener und fundierter. Und wenn vielfältige Teams Entscheidungen treffen, erzielen sie um 60 % bessere Ergebnisse. Automatisierte Meeting-Notizen sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass sich alle aktiv an Diskussionen beteiligen können, anstatt sich mit Notizen zu beschäftigen.

Bei der Suche nach dem richtigen KI-Notizprogramm geht es darum, echte Probleme zu lösen – und keine neuen zu schaffen. Es sollte Zeit sparen, Ihren Workflow vereinfachen und Ihnen helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Folgendes sollten Sie beachten:

Genauigkeit : Das Tool sollte jedes Wort zuverlässig erfassen, einschließlich Fachbegriffe und Jargon

Zusammenfassung : Erstellen Sie automatisch klare, prägnante Zusammenfassungen der wichtigsten Punkte und Entscheidungen

Echtzeit-Transkription : Greifen Sie während des Meetings sofort auf Notizen zu, um sie schnell zu bearbeiten oder zu überprüfen

Integration mit anderen Tools : Nahtlose Synchronisierung mit Ihrem Kalender, Ihren Projektmanagement-Apps und Ihren Kommunikationsplattformen

Features für die Zusammenarbeit : Ermöglichen Sie Ihrem Team die einfache Bearbeitung, Kommentierung und Freigabe von Notizen

Datensicherheit : Schützen Sie sensible Informationen mit erstklassigen Sicherheitsmaßnahmen

Nachverfolgung von Aktionselementen : Markieren Sie umsetzbare Aufgaben, damit nichts übersehen wird

Anpassbare Features : Passen Sie das Tool mit Optionen wie Tagging oder Hervorheben an Ihre Bedürfnisse an

Audio- und Video-Support : Transkribieren Sie Aufzeichnungen oder Video-Meetings ohne Probleme

Benutzeroberfläche: Wählen Sie ein Tool, das intuitiv und einfach zu bedienen ist, auch an einem arbeitsreichen Tag

Wenn Sie es leid sind, Zeit mit manuellen Notizen zu verschwenden, werden diese KI-Notizzusammenfassungen das Spiel verändern. Von der Echtzeit-Transkription bis zur nahtlosen Aufgabenintegration helfen sie Ihnen, organisiert zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – ohne ein einziges Detail zu verpassen.

Hier ist eine Zusammenfassung der 10 besten automatisierten Tools für Notizen:

1. ClickUp (Das beste KI-gestützte Tool für Notizen, Zusammenfassungen und Zusammenarbeit)

Es ist kein Geheimnis, dass unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation oft in verstreuten Tools zu finden sind. Der durchschnittliche Mitarbeiter verbringt bis zu 9 % seines Jahres damit, zwischen Apps zu wechseln.

Das ist der Grund, warum die Arbeit nicht funktioniert, und wir beheben das mit ClickUp – in diesem Fall mit den Tools zum Notieren.

ClickUp AI Note-Taker: Erfassen Sie mühelos jedes Detail

Der ClickUp AI Note-Taker nimmt an Ihren virtuellen Meetings teil, zeichnet Unterhaltungen auf und erstellt automatisch detaillierte, strukturierte Meeting-Notizen. Er hebt wichtige Punkte hervor, verfolgt Entscheidungen und identifiziert Aktionspunkte – so müssen Sie keine Notizen mehr manuell erstellen und Ihr Team bleibt auf dem gleichen Stand.

Schlüssel-Features von ClickUp AI Note-Taker: Automatische Transkription und Zusammenfassung von Meetings

Erkennung und Nachverfolgung von Aktionselementen in Echtzeit

Nahtlose Integration mit ClickUp Aufgaben und Dokumenten für Nachverfolgungen

💡 Profi-Tipp: Der KI-Notiz-Taker synchronisiert Notizen mit ClickUp-Dokumenten und -Aufgaben, sodass Sie die wichtigsten Punkte aus Meetings sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln können.

ClickUp Brain: Ihr zweites Gehirn für organisierte Arbeit

ClickUp Brain ist Ihr zweites Gehirn, das Ihnen hilft, Meeting-Notizen, Ideen und Aufgaben in sinnvolle Erkenntnisse zu organisieren. Außerdem können Sie damit lange Diskussionen zusammenfassen, Dokumente formatieren und Nachverfolgungen durchführen – und das alles, ohne einen Finger zu rühren.

Dieser KI-Assistent vereinfacht das Notieren, indem er lange Diskussionen zusammenfasst, Dokumente formatiert und Folgemaßnahmen oder zu erledigende Elemente identifiziert.

📌 Beispiel: Wenn Ihr Meeting einen Thread mit 200 Kommentaren erzeugt (das kennen wir alle), fasst ClickUp Brain den Lärm zusammen

ClickUp Dokumente und Notepad: Organisieren und Notizen erstellen mit Leichtigkeit

ClickUp verwendet Tools wie ClickUp Docs, um Benutzern zu helfen, detaillierte Meeting-Notizen zu erstellen, Ideen zu sammeln und Dokumente mit umfangreichen Textoptionen wie Aufzählungspunkten, Überschriften und Multimedia-Einbettungen zu formatieren.

Arbeiten Sie live mit Ihrem Team zusammen – mit ClickUp Docs

Das Tüpfelchen auf dem i? Die bidirektionale Verknüpfung zwischen ClickUp-Dokumenten und ClickUp-Aufgaben. Das bedeutet, dass Ihre Aufgaben und Dokumente für maximalen Kontext miteinander verbunden sind.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ideen, To-dos oder Erinnerungen im Laufe des Tages festzuhalten, verwenden Sie ClickUp Notepad.

Greifen Sie auf ClickUp Notepad auf Ihrem Smartphone oder Laptop zu und erstellen Sie effiziente Notizen

Das Besondere daran: Sie können Ihre Notizen sofort in umsetzbare Aufgaben mit Fristen und Mitarbeitern umwandeln. Wenn Sie beispielsweise "Alex wegen des Verkaufsangebots kontaktieren" notieren, können Sie diese Notiz direkt aus dem Notepad in eine Aufgabe umwandeln.

Diese Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihre Notizen an einem Ort mit der Vorlage für Meeting-Notizen von ClickUp

Diese Vorlage eignet sich auch perfekt, wenn Sie Wert auf strukturierte Notizen und die Nachverfolgung wichtiger Punkte legen.

Ich habe alle zwei Wochen Meetings mit meiner Vorgesetzten und wir verwenden ClickUp, um unsere Tagesordnung zu erstellen. Ich fühle mich besser vorbereitet, da alle meine Ereignisse und Präsentationsanfragen hier gespeichert sind, zusammen mit einer aktuellen Statusanzeige, die sie überprüfen kann.

Ich habe alle zwei Wochen Meetings mit meiner Vorgesetzten und wir verwenden ClickUp, um unsere Tagesordnung zu erstellen. Ich fühle mich besser vorbereitet, da alle meine Ereignisse und Präsentationsanfragen hier gespeichert sind, zusammen mit einer aktuellen Statusanzeige, die sie überprüfen kann.

💡 Profi-Tipp: ClickUp bietet zahlreiche vorgefertigte Vorlagen, mit denen Sie ganz einfach mit dem Notieren beginnen können. Die Vorlage für Meeting-Notizen von ClickUp gibt Ihnen die richtige Richtung vor, wenn Sie loslegen möchten.

Die besten Features von ClickUp

Über 15 benutzerdefinierte Ansichten für das Projektmanagement: Ob Sie Listen, Boards oder Kalender bevorzugen, ClickUp bietet anpassbare Ansichten, die zu Ihrem Workflow passen

Eine Suite von Tools für Arbeit und Zusammenarbeit: Enthält Tools wie digitale Whiteboards, ClickUp-Dokumente, integrierten Chat und Mindmaps, damit alles an einem Ort bleibt

ClickUp AI-Schreibassistent: Erhalten Sie maßgeschneiderte Eingabeaufforderungen und über 100 Tools, um die Erstellung von Inhalten und das Brainstorming zu vereinfachen

Notizorganisation und Tagging-System: Strukturieren Sie Ihre Notizen mit verschachtelten Seiten und Tags für eine einfache Navigation

Dokumentation und Notizen: Von Meeting-Notizen bis hin zu Wissensdatenbanken – verwalten Sie Ihre gesamte Dokumentation auf einer Plattform

Formatierungs- und Gestaltungsoptionen: Personalisieren Sie Ihre Notizen mit einer Vielzahl von Schriftarten, Hervorhebungen, Bannern und vielem mehr

Einbettungsoptionen: Fügen Sie Lesezeichen, Tabellen und Multimedia-Elemente hinzu, um vielseitige Dokumente zu erstellen

Notizen sicher für andere freigeben: Kontrollieren Sie die Einstellungen zum Datenschutz und geben Sie Dokumente mühelos über öffentliche oder private Links frei

Bibliothek mit benutzerdefinierten Vorlagen für jedes Team: Greifen Sie auf über 1.000 Vorlagen zu, um Projekte zu starten und konsistent zu bleiben

Einschränkungen von ClickUp

Die Fülle an Features kann für neue Benutzer zunächst etwas gewöhnungsbedürftig sein

Nicht alle Ansichten und Features sind derzeit in der mobilen App verfügbar

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ pro Monat/Benutzer

Business : 12 $ pro Monat/Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp-Kunden

G2 : 4,7 von 5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Benutzer schätzen ClickUp für die Verwaltung von Aufgaben und die Organisation ihrer Arbeit und profitieren dabei von einem außergewöhnlichen Kundensupport und einer hohen Zuverlässigkeit im Alltag.

Ich finde es toll, dass ich alte Aufgaben und Notizen durchsuchen kann, um weitere Details zu finden, an die ich mich spontan nicht erinnern kann, und dass ich alles an einem Ort aufbewahren kann, ohne überall Zettel suchen zu müssen oder mir Gedanken darüber zu machen, dass ich meine Handschrift nicht lesen kann.

Ich finde es toll, dass ich alte Aufgaben und Notizen durchsuchen kann, um weitere Details zu finden, an die ich mich spontan nicht erinnern kann, und dass ich alles an einem Ort aufbewahren kann, ohne überall Zettel suchen zu müssen oder mir Gedanken darüber zu machen, dass ich meine Handschrift nicht lesen kann.

2. Krisp (Bester KI-gestützter Meeting-Assistent für Geräuschunterdrückung)

via Krisp

Wie oft werden Sie während eines Online-Meetings durch Hintergrundgeräusche und Informationsüberflutung gestört? Krisp ist ein KI-gestützter Assistent, der Ihre virtuellen Interaktionen reibungsloser gestaltet.

Es zeichnet sich durch Geräuschunterdrückung, Transkription und automatisierte Meeting-Notizen aus und ist damit ein wertvolles Tool für Einzelpersonen und Teams.

Darüber hinaus lässt sich Krisp nahtlos in die meisten Meeting-Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren, sodass Kompatibilität ohne zusätzliche Plugins gewährleistet ist.

🧠 Wussten Sie schon: In den USA finden täglich über 11 Millionen Meetings statt, das sind bis zu 55 Millionen pro Woche und über 1 Milliarde pro Jahr!

Die besten Features von Krisp

Entfernt Hintergrundgeräusche, Stimmen und Echos für klarere Meetings und Anrufe

Erstellt präzise Transkriptionen für eine verbesserte Zugänglichkeit und Dokumentation

Fassen Sie Diskussionen in umsetzbare Erkenntnisse und wichtige Erkenntnisse zusammen

Passt die Spracherkennung an Akzente an, um eine bessere Transkriptionsgenauigkeit zu gewährleisten

Funktioniert mit Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet, ohne dass Plugins erforderlich sind

Einschränkungen von Krisp

Der Free-Plan beschränkt die täglichen KI-Zusammenfassungen und die Dauer der Geräuschunterdrückung

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Problemen mit app-spezifischen Integrationen

Preise für Krisp

Free

Pro : 8 $ pro Monat/Benutzer

Business: 15 $ pro Monat/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Krisp-Kunden

G2 : 4,7/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

✨ Benutzerbewertung: Ein G2-Benutzer schätzt Krisp für seine Fähigkeit, detaillierte Meeting-Protokolle zu erstellen, indem automatisch genaue Transkripte zur Überprüfung und Verteilung generiert werden.

Als Projektmanager hatte ich immer Probleme damit, detaillierte Meeting-Protokolle zu schreiben... Aber KRISP hat alles verändert! (im wahrsten Sinne des Wortes) Ich kehre nun wieder zur Praxis der Meeting-Protokolle in meinen Projekten zurück.

Als Projektmanager hatte ich immer Probleme damit, detaillierte Meeting-Protokolle zu schreiben... Aber KRISP hat alles verändert! (im wahrsten Sinne des Wortes) Ich kehre nun wieder zur Praxis der Meeting-Protokolle in meinen Projekten zurück.

3. Granola (Bester KI-gestützter Notepad für anpassbare und kontextbezogene Meeting-Notizen)

via Granola

Sie haben ein Meeting nach dem anderen und benötigen ausgefeilte, umsetzbare Meeting-Notizen? Granola kann Ihnen dabei helfen.

Granola wurde entwickelt, um das Notieren zu vereinfachen, und arbeitet nahtlos mit Plattformen wie Zoom, Google Meet, Teams und Slack zusammen, wobei Meeting-Audio direkt von Ihrem Mac ohne aufdringliche Bots erfasst wird.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie den KI-Chat von Granola, um schnell Schlüsselpunkte aus Ihren Notizen zu extrahieren, z. B. "Was wurde über die Prioritäten für das nächste Quartal besprochen?"

Die besten Features von Granola

Kombiniert KI und Benutzereingaben für ausgefeilte und genaue Zusammenfassungen von Meetings

Erstellen Sie maßgeschneiderte Notizformate für wiederkehrende Meetings oder Team-Workflows mithilfe anpassbarer Vorlagen

Nehmen Sie Meetings direkt von Ihrem Mac ohne Bots per Echtzeit-Transkription auf

Ermöglicht Benutzern, nach dem Meeting bestimmte Informationen aus Notizen über einen speziellen KI-Q&A-Assistenten abzurufen

Notizen und Vorlagen ganz einfach in Ihrem Unternehmen freigeben

Einschränkungen von Granola

Windows-Benutzer müssen sich auf die Warteliste setzen lassen, da die Plattform derzeit nur für Mac verfügbar ist

Bei größeren Teams können die Kosten schnell steigen

Granola Preise

Free

Einzelperson : 18 $ pro Monat/Benutzer

Business: 14 $ pro Monat/Benutzer

4. Fireflies. ai (Am besten geeignet für Sprachunterhaltungen mit Transkription und KI-Zusammenfassungen)

Fireflies. ai ist ein KI-gestütztes Tool, das die Verwaltung von Sprachunterhaltungen während virtueller Meetings vereinfacht.

Im Grunde genommen transkribiert, fasst und analysiert es automatisch Unterhaltungen auf Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams. Mit Features wie Conversation Intelligence und Integrationen mit Tools wie Slack, Asana und Salesforce optimiert Fireflies die Notizenerfassung und Workflows nach Meetings.

Fireflies. ai bietet auch den KI-Assistenten "AskFred" an, mit dem Sie ganz einfach nach Schlüsselmomenten in Meetings suchen oder Follow-ups erstellen können.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Fireflies. ai, um Meeting-Transkriptionen zu filtern und Aktionselemente oder Fragen in Sekundenschnelle zu identifizieren – perfekt, um den Überblick über Aufgaben zu behalten, ohne ganze Aufzeichnungen erneut ansehen zu müssen.

Fireflies. ai – die besten Features

Wandelt Unterhaltungen mit hoher Genauigkeit in umsetzbare Zusammenfassungen um

Zeiterfassung für Redner, Stimmung und Schlüsselthemen zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team und KI-gestützte Einblicke

Funktioniert mit Tools wie Salesforce, Slack und Zapier für optimierte Workflows

Ermöglicht schnelle Suchen und Nachverfolgungen aus Meeting-Protokollen mit dem KI-Assistenten AskFred

Unterstützt Meetings in Zoom, Teams, Google Meet und mehr

Einschränkungen von Fireflies.ai

Limitiert auf 800 Minuten Speicher und weniger KI-Zusammenfassungen

Bei schlechter Netzwerkverbindung kann die Leistung beeinträchtigt sein

Fireflies. ai Preise

Free

Pro : 10 $ pro Monat/Benutzer

Business: 19 $ pro Monat/Benutzer

Fireflies. ai Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (über 580 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

✨ Benutzerbewertung: Ein Rezensent fand Fireflies.ai als nützlichen Begleiter für Meetings, der Führungskräften präzise Transkriptionen, KI-gestützte Zusammenfassungen und umsetzbare Erkenntnisse bietet.

Fireflies. ai ist wie ein superintelligenter, unermüdlicher Assistent, der immer den Überblick behält. Es hat meine Meeting-Erfahrung von einem notwendigen Übel zu einem Kraftpaket für Produktivität verwandelt.

Fireflies. ai ist wie ein superintelligenter, unermüdlicher Assistent, der immer den Überblick behält. Es hat meine Meeting-Erfahrung von einem notwendigen Übel zu einem Kraftpaket für Produktivität verwandelt.

5. Otter. ai (Bester KI-gestützter Meeting-Assistent für Echtzeit-Transkriptionen und Zusammenfassungen)

Mit Features wie automatischer Transkription, Identifizierung von Aktionspunkten und KI-gestützten Zusammenfassungen ermöglicht Otter Teams und Einzelpersonen, sich auf Diskussionen statt auf die Dokumentation zu konzentrieren.

Es eignet sich für Unternehmen, Pädagogen und Ersteller von Inhalten, da es sich in Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet integrieren lässt.

🍪 Bonus: Mit Otter AI Chat können Benutzer in Sekundenschnelle Folge-E-Mails erstellen, wichtige Entscheidungen extrahieren oder Meetings zusammenfassen. Die Echtzeit-Transkriptionsfunktion sorgt dafür, dass während der Unterhaltung nichts verloren geht, und die verknüpfte Audio-Text-Funktion macht das Überprüfen und Bearbeiten einfacher denn je.

Otter. ai – die besten Features

Zeichnen Sie Meetings automatisch auf und transkribieren Sie sie mit Zusammenfassungen der wichtigsten Punkte und Aktionselemente

Bietet sofortige Antworten, Nachverfolgungen und umsetzbare Erkenntnisse aus Meeting-Protokollen

Funktioniert mit Tools wie Slack, Salesforce und Google Meet für mehr Produktivität

Die Transkription ist in Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar

Automatisches Taggen von Sprechern für eine bessere Organisation von Transkripten

💡 Profi-Tipp: Sind Sie es leid, Notizen aus Videos zu machen? Erfahren Sie, wie Sie es wie ein Profi machen.

Einschränkungen von Otter.ai

Transkripte müssen oft manuell bereinigt werden, um gut lesbar zu sein

Begrenzung der Transkriptionsminuten und der Dauer von Unterhaltungen

Preise für Otter.ai

Basic : Kostenlos

Pro : 8,33 $ pro Monat/Benutzer

Business: 20 $ pro Monat/Benutzer

Otter.ai Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 85 Bewertungen)

6. tl;dv (Effizienter KI-gesteuerter Meeting-Assistent mit mehrsprachigem Support)

Haben Sie schon einmal ein Meeting beendet und dann festgestellt, dass Sie sich an die Hälfte der besprochenen Punkte nicht mehr erinnern können? Das kennen wir alle.

Für vielbeschäftigte Fachleute, insbesondere in Vertriebs- oder Führungsrollen, können chaotische Nachfassaktionen nach Meetings und verlorene Erkenntnisse zu verpassten Chancen und Ineffizienzen führen.

tl;dv, der KI-gestützte Meeting-Assistent, transkribiert Meetings automatisch, erstellt prägnante Zusammenfassungen und lässt sich nahtlos in Tools wie Salesforce, Jira und Slack integrieren.

Mit Features wie anpassbaren Vorlagen und KI-gestützten Einblicken sorgt tl;dv dafür, dass bei Ihren Meetings kein Detail übersehen wird.

💡 Profi-Tipp: Unabhängig von Ihrer Rolle können Sie verschiedene Notizmethoden erkunden, die auf unterschiedliche Anwendungsfälle zugeschnitten sind, und Ihre Produktivität steigern – lesen Sie hier den vollständigen Leitfaden zu beliebten Notizmethoden!

tl;dv beste Features

Automatische Aufzeichnung und Transkription von Meetings mit KI-generierten Zusammenfassungen in über 30 Sprachen

Passen Sie das Notieren mit vorgefertigten oder benutzerdefinierten Vorlagen an verschiedene Meeting-Typen an

Verfolgt Metriken zu Sprechern, Füllwörtern und der Dynamik von Unterhaltungen, um die Leistung des Teams zu verbessern

Funktioniert mit über 6.000 Tools und ermöglicht eine nahtlose Automatisierung von Workflows in CRM-, Projektmanagement- und Kollaborationsplattformen

Organisieren Sie Ihre Notizen und Meeting-Protokolle in Ordnern, damit Sie sie über eine benutzerfreundliche Oberfläche leicht finden und abrufen können

tl;dv Einschränkungen

Der Business-Plan kann trotz seiner robusten Features im Vergleich zu ähnlichen Tools teuer erscheinen

Für die meisten Features ist eine aktive Internetverbindung erforderlich

tl;dv Preisgestaltung

Free

Pro : 18 $ pro Monat/Benutzer

Business : 59 $ pro Monat/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

tl;dv Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Notion AI (Bester KI-gestützter Produktivitätsassistent zum Schreiben und Zusammenfassen)

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie versinken in einem Meer aus Meeting-Notizen, halbfertigen Entwürfen und verstreuten Aktionselementen auf mehreren Plattformen. Hier kommt Notion AI ins Spiel, um Ihre Workflows zu transformieren.

Notion AI ist direkt in Ihren Notion-Workspace integriert und Ihr persönlicher Assistent für die Automatisierung alltäglicher Aufgaben wie das Zusammenfassen von KI-Meeting-Notizen, das Generieren von Inhalten und das Analysieren von PDFs.

Es schließt sogar die Lücke zwischen verstreutem Wissen und umsetzbaren Erkenntnissen und hilft Ihnen so, Ihre Arbeit mühelos zu verwalten.

Die besten Features von Notion AI

Entwürfe für Blogbeiträge, Stellenbeschreibungen und E-Mails auf Basis von KI-Vorschlägen

Fassen Sie ganze Seiten oder ausgewählte Abschnitte schnell zu Schlüsselpunkten oder Aktionselementen zusammen

Bezieht Informationen aus integrierten Tools wie Slack und Google Drive

Übersetzt Inhalte in mehrere Sprachen für globale Teams

Funktioniert nativ innerhalb des Notion-Workspace für einheitliche Produktivität

Einschränkungen von Notion AI

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit den Features und Integrationen vertraut zu machen

Erfordert ein zusätzliches Abonnement zusätzlich zum Notion-Hauptplan

KI-generierte Zusammenfassungen können manchmal nicht tiefgehend oder spezifisch genug sein

Preise für Notion AI

Free

Plus: 8 $ pro Monat/Benutzer

Business: 15 $ pro Monat/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Notion AI-Kunden

G2 : 4,7/5 (über 5.930 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.430 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Ein Benutzer von Notion AI schätzte, wie das Tool das Umschreiben vereinfachte und Inhalte zusammenfasste, während es zuverlässige Antworten auf Fragen aus persönlichen Notizen lieferte.

Ich verwende es, um Artikel oder eigentlich jedes Material, das ich lese, mühelos umzuschreiben und zusammenzufassen. Auch wenn ich Antworten brauche, bevorzuge ich Notion AI Q&A, da es Antworten aus meinen Notizen liefert, auf die ich mich verlassen kann.

Ich verwende es, um Artikel oder eigentlich jedes Material, das ich lese, mühelos umzuschreiben und zusammenzufassen. Auch wenn ich Antworten brauche, bevorzuge ich Notion AI Q&A, da es Antworten aus meinen Notizen liefert, auf die ich mich verlassen kann.

8. Mem AI (Beste KI-gestützte App zum Notieren für mühelose Organisation)

via Mem AI

Mem wurde für vielbeschäftigte Berufstätige, Studenten und Kreative entwickelt und nutzt KI, um das Erstellen und Abrufen von Notizen intuitiv zu gestalten.

Anstelle von starren Ordnerstrukturen bietet Mem KI-gestützte Features wie Smart Search und Related Notes, die dafür sorgen, dass Sie jede Information bei Bedarf sofort zur Hand haben.

Was Mem jedoch von anderen Tools unterscheidet, ist seine Fähigkeit, als Ihr "zweites Gehirn" zu fungieren. Durch die dynamische Verknüpfung von Notizen, kontextbezogene Vorschläge und erweiterte Organisationstools sorgt Mem dafür, dass Sie weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit dem Erstellen verbringen.

Mem Chat, das auf GPT-4 basiert, kann beispielsweise Erkenntnisse aus Ihrer Datenbank ziehen, Meeting-Notizen zusammenfassen oder sogar beim Verfassen von Inhalten helfen.

Die besten Features von Mem AI

Finden Sie jede Notiz schnell mithilfe von Abfragen in natürlicher Sprache und KI-gesteuerten Filtern

Verknüpft Notizen mit ähnlichen Inhalten automatisch und erstellt so eine dynamische Wissensdatenbank

Vereinfacht die Organisation von Notizen ohne komplexe Ordnerstrukturen dank KI-gestützter "Sammlungen"

Halten Sie Ihre Notizen über Web- und iOS-Apps hinweg auf dem neuesten Stand und profitieren Sie von nahtlosem Zugriff dank Synchronisierung in Echtzeit

Laden Sie unbegrenzt viele Dateien ohne Größenbeschränkungen und mit bis zu 100 GB Speicher hoch

Limits von KI-Gedächtnis

Es kann einige Zeit dauern, bis Sie alle erweiterten Features vollständig beherrschen

Viele KI-gesteuerte Funktionen erfordern eine stabile Internetverbindung

Mem KI-Preise

Einzelplatzlizenz : 14,99 $ pro Monat/Benutzer

Teams: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Mem AI-Kunden

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Evernote (Das beste KI-gestützte Tool für Aufgaben- und Notizverwaltung)

via Evernote

Mit Evernote können Benutzer Notizen auf verschiedenen Geräten erstellen, Dokumente scannen und Text in Bildern oder PDFs suchen.

Mit KI-gestützten Features wie KI-Suche und KI-Bearbeitung verwandelt sich Evernote jedoch von einer einfachen App zum Erstellen von Notizen in einen leistungsstarken Assistenten für mehr Produktivität.

Die neuen KI-Tools von Evernote vereinfachen Workflows, indem sie Notizen zusammenfassen, Inhalte ordnen und neue Ideen generieren.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie den Web Clipper von Evernote, um Artikel und Ausschnitte direkt in Ihren Notizbüchern zu speichern und so mühelos recherchieren und Brainstorming betreiben zu können.

Die besten Features von Evernote

Finden Sie schnell versteckte Informationen mithilfe von Abfragen in natürlicher Sprache und KI-gestützter Suche

Digitalisieren Sie handschriftliche Notizen, Belege und mehr mit dem integrierten Scanner

Arbeiten Sie auch ohne Internetverbindung weiter an Ihren Notizen

Fügen Sie Erinnerungen hinzu, weisen Sie Aufgaben zu und legen Sie Fälligkeitsdaten direkt in Ihren Notizen fest

Greifen Sie mit kostenpflichtigen Plänen nahtlos auf Notizen auf unbegrenzten Geräten zu

Einschränkungen von Evernote

Schlüssel-Funktionen wie Offline-Zugriff und erweiterte Suche sind auf höherwertige Pläne beschränkt

Premium-Pläne sind im Vergleich zur Konkurrenz teurer

Preise für Evernote

Free

Persönlich : 14,99 $ pro Monat/Benutzer

Professional : 17,99 $ pro Monat/Benutzer

Teams: 24,99 $ pro Monat/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Evernote-Kunden

G2 : 4,4/5 (über 2.010 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.260 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Ein G2-Benutzer bevorzugt Evernote aufgrund der Verwendung von Notizbüchern und Tags zum Abrufen relevanter Informationen.

Mit Evernote ist es ganz einfach, alle auf dem gleichen Stand zu halten und über Projekte, Meetings und tägliche Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben.

Mit Evernote ist es ganz einfach, alle auf dem gleichen Stand zu halten und über Projekte, Meetings und tägliche Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben.

10. Avoma (Am besten geeignet für vertriebsorientierte Meeting Intelligence)

via Avoma

Avoma verbessert Ihre Vertriebs- und Kommunikationsprozesse mit Features, die über die Grundlagen hinausgehen – Automatisierung von Nachfassaktionen, Bewertung von Anrufen und Analyse von Geschäftsrisiken.

Zu den weiteren Features gehören Echtzeit-Transkription, KI-generierte Notizen und Revenue Intelligence, die Vertriebsteams, Kundenbetreuer und Manager dabei unterstützen, ihre Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern.

💡 Profi-Tipp: Die intelligenten Planungstools von Avoma eliminieren E-Mail-Hin und Her, indem sie Meeting-Buchungen mit erweiterten Routing-Optionen automatisieren.

Die besten Features von Avoma

Transkribiert, zeichnet auf und fasst Meetings automatisch mit umsetzbaren Erkenntnissen zusammen

Synchronisieren Sie Notizen, Aktionselemente und Meeting-Zusammenfassungen direkt in Salesforce, HubSpot und andere CRMs

Bietet Deal-Risikowarnungen, Gewinn-Verlust-Analysen und Prognosetools für Vertriebsteams mit Revenue Intelligence

Gemeinsam genutzte Vorlagen für Tagesordnungen, gemeinsame Bearbeitung von Notizen und Echtzeit-Einblicke in Redner mit Tools für die Zusammenarbeit

Verfolgen Sie bestimmte Begriffe in Meetings, um Trends zu erkennen und Follow-ups durch die Nachverfolgung von Schlüsselwörtern anzupassen

Einschränkungen von Avoma

Die Vielzahl an Features kann für neue Benutzer überwältigend sein

Erweiterte Features wie Revenue Intelligence erfordern kostspielige Pläne

Preise für Avoma

KI-Meeting-Assistent : 19 $ pro Monat/Benutzer

Conversation Intelligence : 59 $ pro Monat/Benutzer

Revenue Intelligence: 79 $ pro Monat/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Avoma-Kunden

G2 : 4,6/5 (über 1.320 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

✨ Benutzerbewertung: Ein Rezensent fand Avoma nützlich wegen seines aufschlussreichen Anruf-Feedbacks und der Scorecard-Feature, die die Anrufqualität verbessert und die Kundenzufriedenheit gesteigert haben.

Das Hilfreichste an avoma ist für mich das Feedback nach meinen Anrufen. Zum Beispiel, wie viel ich gesprochen habe im Vergleich zum Client. Ich neige dazu, bei einigen Anrufen zu viel zu reden, sodass ich diese nun noch einmal ansehen und feststellen kann, wie oft mir das passiert.

Das Hilfreichste an avoma ist für mich das Feedback nach meinen Anrufen. Zum Beispiel, wie viel ich gesprochen habe im Vergleich zum Client. Ich neige dazu, bei einigen Anrufen zu viel zu reden, sodass ich diese nun zurückverfolgen und sehen kann, wie oft mir das passiert.

11. Reflect (Am besten geeignet für die Erstellung eines vernetzten "zweiten Gehirns")

via Reflect

Reflect spiegelt das menschliche Gehirn wider.

Es wendet das Notieren in einem vernetzten System an und ahmt so die Fähigkeit des Gehirns nach, Ideen miteinander zu verknüpfen.

Egal, ob Sie professionell Projekte verwalten, als Student Recherchen organisieren oder gerne Tagebuch schreiben – Reflect bietet Ihnen eine intuitive Plattform, auf der Sie Informationen mühelos erfassen, verknüpfen und abrufen können.

Die besten Features

Erstellen Sie miteinander verbundene Notizen, die wie ein dynamisches "zweites Gehirn" mit Backlinks und Tags funktionieren

Kombinieren Sie Reflexionen und To-Do-Listen für mehr Fokus und eine bessere Nachverfolgung von Aufgaben

Verbessern Sie das Schreiben, transkribieren Sie Audioaufnahmen und fassen Sie Inhalte mit GPT-4 und Whisper zusammen

Visualisieren Sie mit einer speziellen Diagrammansicht, wie Ihre Ideen und Notizen miteinander verbunden sind, um tiefere Einblicke zu gewinnen

Halten Sie Notizen auf allen Geräten in Echtzeit auf dem neuesten Stand und zugänglich

Schützen Sie Ihre Ideen mit robusten Features für Sicherheit

Limits reflektieren

Keine native Android-App, wodurch die mobile Nutzbarkeit für Nicht-iOS-Benutzer eingeschränkt ist

Backlinks und die grafische Ansicht erfordern möglicherweise etwas Zeit, um sie vollständig zu verstehen und zu nutzen

Es fehlen Plugins und erweiterte Personalisierungsmöglichkeiten, die in anderen Tools wie Obsidian zu finden sind

Preise anzeigen

Einzelplan: 10 $ pro Monat

Kundenbewertungen und Rezensionen berücksichtigen

G2 : 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

ClickUp übernimmt das Protokoll, Sie stehen im Rampenlicht

"Schreiben Sie Ihre Gedanken sofort auf. Oft sind sie am wertvollsten." – Francis Bacon

✨ Übersetzung: Lassen Sie keine großartigen Ideen verpuffen – halten Sie sie sofort fest.

Mit ClickUp haben Sie jederzeit Zugriff auf eine effiziente Plattform für Notizen.

Mit Features wie ClickUp Docs für nahtlose Zusammenarbeit und ClickUp Brain für KI-gestützte Einblicke können Sie dies jederzeit und überall erledigen.

Tyler Guthrie, Director of Revenue Operations bei Home Care Pulse, sagt: "Dokumente sind so gut, dass ich Word nie wieder zum Erstellen von Prozessabläufen oder zum Notieren verwenden möchte. "Sind Sie bereit, Ihre Notizen zu verbessern? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.