die 11 besten Tools für automatisierte Notizen im Jahr 2025

Notizen helfen Ihnen, den Überblick zu behalten, aber das manuelle Notieren ist langsam und anstrengend. Da sich 52 % der Mitarbeiter unter Sie erledigen die langweiligen Dinge, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Tools wie ClickUp bieten leistungsstarke Features für Notizen und kombinieren Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit in Echtzeit für einen nahtlosen Workflow. Hier sind die besten Tools für den Einstieg. 🚀 . Automatisierte Notizen von Meetings sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass sich alle aktiv an Diskussionen beteiligen können, anstatt nur mitschreiben zu müssen. ## Worauf sollten Sie bei automatisierten Notizentools achten? Bei der Suche nach dem richtigen KI-Notizentool geht es darum, echte Probleme zu lösen – und nicht, neue zu schaffen. Es sollte Zeit sparen, Ihren Workflow vereinfachen und Ihnen helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Folgendes sollten Sie beachten:

Genauigkeit : Das Tool sollte jedes Wort zuverlässig erfassen, einschließlich Fachbegriffe und Jargon. Zusammenfassung : Automatische Erstellung klarer, prägnanter Zusammenfassungen der Schlüsselpunkte und Entscheidungen. Echtzeit-Transkription : Sofortiger Zugriff auf Notizen während des Meetings für schnelle Bearbeitungen oder Überprüfungen. Integration mit anderen Tools : Nahtlose Synchronisierung mit Ihrem Kalender, Apps für das Projektmanagement und Kommunikationsplattformen

: Ermöglichen Sie Ihrem Team, Notizen einfach zu bearbeiten, zu kommentieren und freizugeben *Datensicherheit: Schützen Sie sensible Informationen mit erstklassigen Sicherheitsmaßnahmen *Verfolgung von Aufgaben: Markieren Sie umsetzbare Aufgaben, damit nichts übersehen wird *Anpassbare Features: Passen Sie das Tool mit Optionen wie Tags oder Hervorhebungen an Ihre Bedürfnisse an *Audio- und Videounterstützung: Transkribieren Sie Aufzeichnungen oder Videokonferenzen ohne Probleme Benutzeroberfläche : Wählen Sie ein Tool, das intuitiv und einfach zu bedienen ist, auch an einem geschäftigen Tag. ## Die 10 besten automatisierten Tools für Notizen Wenn Sie es leid sind, Zeit mit manuellen Notizen zu verschwenden, werden diese undefined werden das Spiel verändern. Von der Echtzeit-Transkription bis hin zur nahtlosen Integration von Aufgaben helfen sie Ihnen, organisiert zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – ohne ein einziges Detail zu verpassen. Hier ist eine Zusammenfassung der 10 besten automatisierten Notizentools: ### 1. ClickUp (Bestes KI-gestütztes Tool zum Notieren, Zusammenfassen und Zusammenarbeiten) Es ist kein Geheimnis – unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation leben oft in verstreuten Tools. Ein durchschnittlicher Mitarbeiter verbringt bis zu 9 % seines Jahres damit, zwischen Apps zu wechseln. https://hbr.org/2022/08/how-much-time-and-energy-do-we-waste-toggling-between-applications Deshalb ist die Arbeit unterbrochen, und wir beheben das mit https://clickup.com/ ClickUp – in diesem Fall mit den Notizwerkzeugen. #### ClickUp AI Note-Taker: Erfassen Sie jedes Detail mühelos https://clickup

https://clickup.com/ ClickUp /%href/ – in diesem Fall mit den Notizwerkzeugen. #### ClickUp AI Note-Taker: Erfassen Sie mühelos jedes Detail Der undefined nimmt an Ihren virtuellen Meetings teil, zeichnet Unterhaltungen auf und erstellt automatisch detaillierte, strukturierte Notizen zu den Meetings . Es hebt die wichtigsten Punkte hervor, verfolgt Entscheidungen und identifiziert Aktionselemente – so sparen Sie sich das manuelle Notieren und halten Ihr Team auf dem Laufenden. Die wichtigsten Features von ClickUp AI Note-Taker: Automatische Transkription und Zusammenfassung von Meetings Echtzeit-Erkennung und -Verfolgung von Aktionselementen Nahtlose Integration mit ClickUp Aufgaben und Dokumenten für Folgemaßnahmen

💡 Profi-Tipp: Die Synchronisierung der Notizen mit ClickUp Aufgaben und Dokumenten ermöglicht die sofortige Umwandlung von Meeting-Highlights in umsetzbare Aufgaben.

ClickUp Brain: Ihr zweites Gehirn für organisierte Arbeit

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind unter einem Meer von Notizen zu Meetings, halbfertigen Entwürfen und verstreuten Elementen für Maßnahmen auf mehreren Plattformen begraben. Hier kommt Notion AI ins Spiel, um Ihre Workflows zu transformieren. Notion AI ist direkt in Ihren Notion Workspace integriert und Ihr persönlicher Assistent für die Automatisierung alltäglicher Aufgaben wie das Zusammenfassen von KI-Meeting-Notizen, das Generieren von Inhalten und das Analysieren von PDFs.

Es überbrückt sogar die Lücke zwischen verstreutem Wissen und umsetzbaren Erkenntnissen und hilft Ihnen, Ihre Arbeit einfach zu verwalten. #### Die besten Features von Notion AI Entwürfe von Blogbeiträgen, Stellenbeschreibungen und E-Mails auf der Grundlage von KI-Eingabeaufforderungen Schnelle Verdichtung ganzer Seiten oder ausgewählter Abschnitte zu Schlüsselpunkten oder Aktionselementen

Ruft Informationen aus integrierten Tools wie Slack und Google Drive ab Übersetzt Inhalte in mehrere Sprachen für globale Teams Arbeitet nativ innerhalb des Workspace von Notion für eine einheitliche Produktivität #### Limits von Notion AI Neue Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um die Features und Integrationen zu beherrschen Erfordert ein zusätzliches Abonnement zusätzlich zum Hauptplan von Notion * KI-generierte Zusammenfassungen können manchmal nicht tiefgehend oder spezifisch genug sein #### Preise von Notion AI

Free Plus: 8 $ pro Monat/Benutzer *Business: 15 $ pro Monat/Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen von Notion AI-Kunden *G2: 4,7/5 (5.930+ Bewertungen) *Capterra: 4,7/5 (2.430+ Bewertungen)



✨ Benutzerbewertung: Ein Benutzer von Notion AI schätzte, wie das tool das Umschreiben und Zusammenfassen von Inhalten vereinfacht und gleichzeitig zuverlässige Antworten auf Fragen aus persönlichen Notizen liefert. > Ich schreibe die Artikel oder eigentlich jedes Material, das ich lese, mit Leichtigkeit um und fasse es zusammen. Außerdem bevorzuge ich bei Fragen notion AI qand A, da es Antworten aus meinen Notizen liefert und ich mich darauf verlassen kann. Sai K.

8. Mem AI (Beste KI-gestützte App für Notizen und mühelose Organisation) via undefined Mem wurde für vielbeschäftigte Berufstätige, Studenten und Kreative entwickelt und nutzt KI, um das Erstellen und Abrufen von Notizen intuitiv zu gestalten. Anstelle starrer Ordner bietet Mem KI-gestützte Features wie Smart Search und Related Notes, die dafür sorgen, dass jede Information bei Bedarf sofort zur Hand ist.

Aber was Mem wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, als Ihr "zweites Gehirn" zu fungieren. Durch die dynamische Verknüpfung von Notizen, die Bereitstellung kontextbezogener Vorschläge und die Bereitstellung fortschrittlicher Organisationstools sorgt Mem dafür, dass Sie weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit dem Erstellen verbringen. In Mem Chat, das auf GPT-4 basiert, können Sie beispielsweise Erkenntnisse aus Ihrer Datenbank abrufen, Notizen von Meetings zusammenfassen oder sogar Inhalte entwerfen. #### Die besten Features von Mem AI

Schnelles Auffinden von Notizen mithilfe von Abfragen in natürlicher Sprache und KI-gesteuerten Filtern Automatisches Verknüpfen von Notizen mit ähnlichen Inhalten, wodurch eine dynamische Wissensdatenbank entsteht Vereinfachte Organisation von Notizen ohne komplexe Ordnerstrukturen durch KI-gestützte "Sammlungen" Aktualisiert Ihre Notizen über Web- und iOS-Apps hinweg für nahtlosen Zugriff durch Synchronisierung in Echtzeit Unbegrenztes Hochladen von Dateien ohne Limitierung der Größe und bis zu 100 GB Speicher #### Einschränkungen von Mem AI

Es kann einige Zeit dauern, bis Sie die erweiterten Features vollständig beherrschen. Viele KI-gesteuerte Funktionen erfordern eine stabile Verbindung zum Internet. #### Mem AI-Preise Einzelperson: 14,99 $ pro Monat/Benutzer *Teams: benutzerdefinierte Preise #### Mem AI-Kundenbewertungen und -Rezensionen *G2: Nicht genügend Bewertungen *Capterra: Nicht genügend Bewertungen **Lesen Sie auch: undefined ### 9. Evernote (Bestes KI-gestütztes Tool für Aufgaben- und Notizverwaltung) /%img/) via /href/ https://evernote.com/features/ai-features Evernote /%href/ Mit Evernote können Benutzer geräteübergreifend Notizen machen, Dokumente scannen und nach Text in Bildern oder PDFs suchen.

Mit KI-gestützten Features wie KI-Suche und KI-Bearbeitung verwandelt sich Evernote jedoch von einer einfachen App zum Notieren in einen leistungsstarken Assistenten für die Produktivität. Die neuen KI-Tools von Evernote vereinfachen Workflows, indem sie Notizen zusammenfassen, Inhalte ordnen und neue Ideen generieren. 💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie den Web Clipper von Evernote, um Artikel und Snippets direkt in Ihren Notizbüchern zu speichern und so mühelos zu recherchieren und zu brainstormen.

Schlüssel Funktionen wie Offline-Zugriff und erweiterte Suche sind auf höherstufige Pläne beschränkt Premium-Pläne sind im Vergleich zu Wettbewerbern teurer #### Evernote-Preise Free Personal : 14,99 $ pro Monat/Benutzer *Professional: 17,99 $ pro Monat/Benutzer *Teams: 24,99 $ pro Monat/Benutzer #### Evernote-Bewertungen und -Rezensionen von Kunden

G2: 4,4/5 (2.010+ Bewertungen) *Capterra: 4,4/5 (8.260+ Bewertungen) ✨ Benutzerbewertung: Ein G2-Benutzer bevorzugt Evernote aufgrund der Verwendung von Notizbüchern und Tags zum Abrufen relevanter Informationen.

mit Evernote ist es einfach, alle auf dem Laufenden zu halten und Projekte, Meetings und tägliche Aktivitäten zu verwalten. Aga K. ### 10. Avoma (Best for sales-driven meeting intelligence) /%img/) via /href/ https://www.avoma.com/ Avoma /%href/ Avoma ist ein Schritt nach vorne für Ihren Vertrieb und Ihre Kommunikation mit Features, die über das Grundlegende hinausgehen – Automatisierung von Nachfassaktionen, Bewertung von Anrufen und Analyse von Geschäftsrisiken.

Zu den weiteren Features gehören Echtzeit-Transkription, KI-generierte Notizen und Umsatzinformationen, die Vertriebsteams, Kundenbetreuern und Managern helfen, ihre Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern. 💡 Pro Tipp: Die intelligenten Planungstools von Avoma machen Schluss mit dem Hin und Her von E-Mails, indem sie die Buchung von Meetings mit fortschrittlichen Routing-Optionen automatisieren. #### Avoma best features * Automatische Transkription, Aufzeichnung und Zusammenfassung von Meetings mit umsetzbaren Erkenntnissen

Synchronisierung von Notizen, Elementen für Maßnahmen und Zusammenfassungen von Meetings direkt in Salesforce, HubSpot und anderen CRMs Bereitstellung von Tools für Verkaufsteams mit Umsatzinformationen, die vor Geschäftsrisiken warnen, Gewinn- und Verlustanalysen durchführen und Prognosen erstellen Freigeben von Vorlagen für Tagesordnungen, gemeinsame Bearbeitung von Notizen und Echtzeit-Einblicke in die Redner mit Tools für die Zusammenarbeit * Nachverfolgung bestimmter Begriffe in Meetings, um Trends zu erkennen und Folgemaßnahmen durch Keyword-Tracking anzupassen #### Avoma-Limits

Das riesige Array an Features kann für neue Benutzer überwältigend sein. Fortgeschrittene Features wie Revenue Intelligence erfordern kostspielige Pläne. #### Avoma-Preise KI-Meeting-Assistent : 19 $ pro Monat/Benutzer *Unterhaltungs-Intelligenz: 59 $ pro Monat/Benutzer *Revenue Intelligence: 79 $ pro Monat/Benutzer #### Avoma-Kundenbewertungen und -Rezensionen

G2: 4,6/5 (1.320+ Bewertungen) *Capterra: Nicht genügend Bewertungen ✨ Benutzerbewertung: Ein Rezensent fand Avoma nützlich wegen seines aufschlussreichen Anruf-Feedbacks und des Scorecard-Features, das die Anrufqualität und Kundenzufriedenheit entscheidend verbessert hat.

Der hilfreichste Teil von Avoma ist für mich das Feedback nach meinen Anrufen. Zum Beispiel, wie viel ich im Vergleich zum Client während der Anrufe gesprochen habe. Ich neige dazu, bei einigen Anrufen zu viel zu reden, sodass ich im Nachhinein sehen kann, wie oft ich dazu neige. Shannon H. Auch zu lesen: undefined ### 11. Reflektieren (am besten für die Schaffung eines verbundenen "zweiten Gehirns") ![undefined](Reflect (am besten für die Schaffung eines verbundenen "zweiten Gehirns") /%img/) via /href/ https://reflect.app/blog/guide\_to\_note-taking\_methods\_and\_strategies Reflect /%href/ Reflect spiegelt das menschliche Gehirn wirklich wider.

Es wendet das Erstellen von Notizen auf ein vernetztes System an und ahmt die Fähigkeit des Gehirns nach, Ideen zu verknüpfen. Egal, ob Sie professionell Projekte managen, als Student Forschung organisieren oder gerne Tagebuch schreiben – Reflect bietet eine intuitive Plattform zum mühelosen Erfassen, Verknüpfen und Abrufen von Informationen. #### Die besten Features von Reflect * Erstellen Sie miteinander verbundene Notizen, die wie ein dynamisches "zweites Gehirn" mit Backlinks und Tags funktionieren

Kombinieren Sie Reflexionen und Listen mit zu erledigenden Aufgaben für eine bessere Fokussierung und Nachverfolgung von Aufgaben. Verbessern Sie das Schreiben, transkribieren Sie Audio und fassen Sie Inhalte mit GPT-4 und Whisper zusammen. Visualisieren Sie die Verbindungen zwischen Ihren Ideen und Notizen für tiefere Einblicke mit einer speziellen Ansicht "Graph". Halten Sie Ihre Notizen auf dem neuesten Stand und greifen Sie in Echtzeit auf alle Geräte zu. Schützen Sie Ihre Ideen mit robusten Funktionen für die Sicherheit

G2: 4,7/5 (40+ Bewertungen) *Capterra: Nicht genügend Bewertungen Lesen Sie auch: /href/ https://clickup.com/blog/collaborative-note-taking// Wie man kollaborative Strategien für Notizen umsetzt /%href/ ## ClickUp übernimmt das Protokoll, Sie übernehmen das Rampenlicht

"Schreibe die Gedanken des Augenblicks auf. Sie sind oft die wertvollsten." – Francis Bacon ✨ Übersetzung: Lass dir keine großartigen Ideen entgehen – halte sie jetzt fest. Mit ClickUp hast du jederzeit Zugriff auf eine effiziente Plattform zum Erstellen von Notizen. Zu erledigen ist das jederzeit und überall mit Features wie ClickUp Docs für eine nahtlose Zusammenarbeit und ClickUp Brain für KI-gestützte Erkenntnisse.

Tyler Guthrie, Director of Revenue Operations bei Home Care Pulse, sagt: "Docs ist so gut, dass ich nie wieder Word verwenden möchte, um Prozesse zu skizzieren oder Notizen zu machen." Sind Sie bereit, Ihre Notizen zu verbessern? /href/ https://clickup.com/signup Anmeldung bei ClickUp /%href/ heute.