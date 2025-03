Was ist ein asynchrones Meeting und wie wird es durchgeführt?

Sie können verschiedene Teambuilding-Aktivitäten organisieren, aber eine Sache wird Ihr Team wirklich zu schätzen wissen: Flexibilität bei der Arbeit. In der heutigen Welt ist dies der ultimative Vorteil am Arbeitsplatz. In einer Deloitte-Umfrage gaben 94 % der Befragten an, dass flexible Arbeitszeiten die psychische Gesundheit verbessern und ihnen helfen, Arbeit und Privatleben besser in Einklang zu bringen

Wie können Unternehmen mit diesem Wandel Schritt halten und gleichzeitig sicherstellen, dass die Arbeit erledigt wird (und zwar gut)? Hier kommt der Protagonist unserer Geschichte ins Spiel: asynchrone Meetings.

Anders als bei traditionellen Meetings, die viel Zeit in Anspruch nehmen, können Mitglieder bei asynchronen Meetings in ihrem eigenen Tempo zusammenarbeiten. Durch die Reduzierung unnötiger Meetings können auch über , umfreizugeben, wodurch die Kommunikation klarer und ansprechender wird.Anstatt Informationen zu wiederholen, bietet ClickUp Clips eine einfache und schnelle Möglichkeit, Wissen zu vermitteln

✅ So helfen ClickUp Clips: Klare Kommunikation mit Bildschirmaufzeichnungen, Sprachfeedback und Schritt-für-Schritt-Anleitungen Schnelle, wiederverwendbare Updates, die die Notwendigkeit der Wiederholung von Informationen beseitigen

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung viel einfacher und effektiver gemacht. Durch die Schaffung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse skizziert und strukturiert werden können, sind Teams an entfernten Standorten in der Lage, Erwartungen zu verstehen und den Status reibungslos zu aktualisieren. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, die Neuordnung von Prioritäten ist einfach und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist alles sehr flüssig. . Ihr Team nutzt es, um Strategien zu entwerfen und Ideen visuell zu verbinden. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-428.png ClickUp Whiteboards: Asynchrones Meeting /%img/ Wichtige Diskussionen weiterverfolgen, indem Texte und Notizen mit ClickUp Whiteboards in Aufgaben umgewandelt werden_

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Whiteboards können Sie Haftnotizen und Formen in Aufgaben mit zugewiesenen Eigentümern und Fälligkeitsdaten umwandeln. Ob Sie Sprints planen oder ein Angebot für einen Client bearbeiten, die unendliche virtuelle Leinwand sorgt dafür, dass die Sitzung organisiert und umsetzbar bleibt. Aufgrund des Features für Zusammenarbeit in Echtzeit eignet es sich besonders gut für Brainstorming-Sitzungen. Und das ist noch nicht alles. Wie bei allem anderen wird auch die Prüfung mit ClickUp einfacher.

So funktioniert es: Öffnen Sie den Anhang in einer Aufgabe, klicken Sie oben rechts auf "Kommentare hinzufügen", markieren Sie die entsprechende Stelle und hinterlassen Sie einen Kommentar. Sie können den Kommentar sogar einem Mitglied Ihres Teams zuweisen, damit dieses sofort Maßnahmen ergreifen kann. Von PNGs bis hin zu PDFs unterstützt ClickUp verschiedene Dateitypen, sodass Änderungen direkt in der Datei markiert werden können. 📮 ClickUp Insight: , Miya die mühelose Synchronisierung der Zeitpläne und Dokumente ihres Teams, um sicherzustellen, dass alle Tools zusammenarbeiten und die asynchrone Kommunikation unterstützen. ### Schulungs- und Bildungsmethoden für eine reibungslose Implementierung Es ist nicht realistisch, neue Tools einfach auszuhändigen und von den Mitgliedern Ihres Teams zu erwarten, dass sie diese beherrschen. Sorgen Sie stattdessen mit diesen Schulungstipps für Erfolg: * Teilen Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Videos oder FAQs, die auf die Prozesse Ihres Teams zugeschnitten sind, um das Lernen zu erleichtern

Bieten Sie interaktive Sitzungen an, um das Team mit Tools wie ClickUp Docs, Whiteboards und Clips vertraut zu machen, und zeichnen Sie diese zur späteren Verwendung auf. Bilden Sie Teams aus technisch versierten Mitarbeitern und solchen, die zusätzliche Hilfe benötigen, um Fähigkeiten und Zusammenarbeit zu fördern. Erstellen Sie asynchrone Onboarding-Kurse mit Tools wie ClickUp Docs, die Videos, Quizze und Space für Feedback enthalten 🔗 Lesen Sie auch: undefined ## Herausforderungen asynchroner Meetings und wie Sie sie meistern Für Teams, die noch keine Erfahrung mit asynchroner Arbeit haben, können das Fehlen sofortiger Antworten und der Bedarf an klarer, selbsterklärender Dokumentation wie ein Hindernis wirken. Mit den richtigen Strategien und Tools sind diese Herausforderungen jedoch durchaus zu bewältigen.

Um Ihnen einen Vorsprung zu verschaffen, sind hier einige der häufigsten Herausforderungen bei asynchronen Meetings und einige einfache Lösungen aufgeführt, die Ihre Arbeit stressfrei machen. ### 1. Persönliches Zeitmanagement ⚠️ Herausforderung: Asynchrone Arbeit hängt stark davon ab, dass Einzelpersonen ihre Zeit effektiv selbst verwalten, was für diejenigen, die von strukturierten Zeitplänen leben, schwierig sein kann.

✅ Lösung: Ermutigen Sie zum Blockieren von Zeit, setzen Sie klare Fristen für die zu erbringenden Leistungen und ermitteln Sie die Stunden mit der höchsten Produktivität für verschiedene Aufgaben. Verwenden Sie /href/ https://clickup.com/features/calendar-view ClickUps Kalenderansicht /%href/, um Fokuszeiten festzulegen, Ihren Zeitplan auf einen Blick zu visualisieren und Fristen besser zu verwalten. ![undefined]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-428.png Organisieren Sie Ihren Zeitplan mit der Ansicht "Kalender" von ClickUp /%img/) Behalten Sie den Überblick über Ihre committeten Aufgaben, blocken Sie Zeit für Aufgaben und organisieren Sie Ihren Zeitplan mit der Ansicht "Kalender" von ClickUp ### 2. Benachrichtigungen überladen

⚠️ Herausforderung: Ohne Live-Meetings kann die Menge an Nachrichten und Updates überwältigend sein. ✅ Lösung: Verwenden Sie spezielle tools wie ClickUp Chat, um Nachrichten zu konsolidieren, Benachrichtigungen während der konzentrierten Arbeit stummzuschalten und klare Kommunikationsrichtlinien festzulegen. Sie können Ihre Benachrichtigungen in ClickUp Chat benutzerdefiniert anpassen und aufdringliche und ablenkende Pings stummschalten, um sich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-428.png Passen Sie Benachrichtigungen mit ClickUp Chat an, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren /%img/ Passen Sie Benachrichtigungen mit ClickUp Chat an, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren ### 3. Vertrauen aufbauen mit weniger Live-Interaktion

⚠️ Herausforderung: Wenn man den Tonfall, die Körpersprache und spontane Momente verpasst, kann dies den Aufbau von Beziehungen erschweren. ✅ Lösung: Integrieren Sie Sprachnotizen, Videobotschaften oder leichte Rituale wie das Freigeben von Wochenend-Highlights oder die Verwendung von Emoji-Reaktionen, um die Verbindung zu fördern. 💡 Profi-Tipp: Meetings per Video sind ideal für Teams, die an verschiedenen Standorten arbeiten, aber sie brauchen eine Struktur, um nicht zu viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Hier erfahren Sie, ✅ Lösung: Verwenden Sie Tools wie ClickUp Clips für Bildschirmaufzeichnungen, fügen Sie Hyperlinks für den Kontext hinzu und strukturieren Sie Aktualisierungen, um Unterhaltungen, bei denen viel hin und her geht, zu minimieren. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-428.png Nehmen Sie Ihren Bildschirm mit Voice-Over auf und geben Sie Clips mühelos in ClickUp frei /%img/

Wie ClickUp sich perfekt mit Ihren asynchronen Meetings synchronisiert > Das Ziel der Verwendung von ClickUp bestand zu Beginn darin, die Aufgaben aller aus der Sicht eines Managers im Auge zu behalten, aber es entwickelte sich zu etwas viel Größerem. Alle begannen, ihre Aufgaben mit Zeitleisten zu versehen, und es wurde zu einem erstaunlichen Tool für die Zusammenarbeit – mehr als wir erwartet hatten. Wir haben uns von der Verwaltung der Mitarbeiter zur nahtlosen Verwaltung und Überwachung von Aufgaben verlagert.

/href/ https://www.trustradius.com/reviews/clickup-2022-08-25-10-03-35 Ahmad Abu Sharea /%href/ , Projektingenieur, Primeland Real Estate Development Das ist das Schöne an ClickUp – es wächst mit Ihren Anforderungen und sorgt für eine perfekte Synchronisierung mit Ihren asynchronen Meetings und Workflows.

Wenn Sie ClickUp verwenden, wird Ihr Arbeitstag mit jedem neuen Feature einfacher. In ClickUp Aufgaben werden beispielsweise Verantwortlichkeiten mit Zeitleisten zugewiesen, Dokumente vereinfachen die Zusammenarbeit und im Chat werden Unterhaltungen für eine einfache Referenz zusammengefasst. /href/ https://clickup.com/signup Erstellen Sie ein kostenloses Konto auf ClickUp /%href/ und lassen Sie ClickUp die Schwerarbeit erledigen, während Sie sich darauf konzentrieren, Dinge zu erledigen!