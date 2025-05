Midjourney vs. DALL·E: Welcher KI-Kunstgenerator ist besser?

Da digitale Kunst durch KI immer zugänglicher wird, stehen die Ersteller vor einem neuen Dilemma. Welchen KI-Kunstgenerator sollten sie verwenden, um ihre Vision zum Leben zu erwecken?

Plattformen wie Midjourney und DALL·E bieten einzigartige Features, aber die Wahl ist nicht immer eindeutig.

Für digitale Künstler und Ersteller von Inhalten, die ihre Projekte verbessern möchten, ist es entscheidend, die Unterschiede zwischen Midjourney und DALL·E zu verstehen, um das richtige Tool für den Job auszuwählen.

Worauf warten wir also noch? Los geht's! 🖼️

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Midjourney vs. DALL·E – zwei der beliebtesten KI-Kunstgeneratoren – bieten einzigartige Stärken für digitale Künstler, Designer und Ersteller von Inhalten. *hier sind die Schlüsselvergleiche:DALL·E: Ideal für die schnelle, benutzerfreundliche KI-Bilderzeugung, nahtlose ChatGPT-Integration und einfache BearbeitungMidjourney: Am besten für hochdetaillierte, stilisierte Bilder mit erweiterter benutzerdefinierter Anpassung über Discord

DALL·E: Ideal für die schnelle, benutzerfreundliche KI-Bilderzeugung, nahtlose ChatGPT-Integration und einfache Bearbeitung

Midjourney: Am besten für hochdetaillierte, stilisierte Grafiken mit erweiterten benutzerdefinierten Anpassungen über Discord DALL·E: Ideal für die schnelle, benutzerfreundliche KI-Bilderzeugung, nahtlose ChatGPT-Integration und einfache Bearbeitung

Midjourney: Am besten für hochdetaillierte, stilisierte Grafiken mit erweiterten benutzerdefinierten Anpassungen über Discord Eine Aufschlüsselung der Features für Midjourney und DALL·E: Benutzerfreundlichkeit: DALL·E hat eine intuitive, auf Chatten basierende Oberfläche; Midjourney erfordert Discord und schnelles Fachwissen. Bildstil: Midjourney erzeugt hochwertige, künstlerische Bilder; DALL·E zeichnet sich durch strukturierte, lebendige Bilder aus. Benutzerdefinierte Anpassung: Midjourney bietet eine tiefere Kontrolle über künstlerische Details; DALL·E ermöglicht schnelle Bearbeitungen und Erweiterungen

Benutzerfreundlichkeit: DALL·E hat eine intuitive, auf Chatten basierende Oberfläche; Midjourney erfordert Discord und schnelles Fachwissen

Bildstil: Midjourney erzeugt hochwertige, künstlerische Bilder; DALL·E zeichnet sich durch strukturierte, lebendige Bilder aus

Benutzerdefiniert: Midjourney bietet eine tiefere Kontrolle über künstlerische Details; DALL·E ermöglicht schnelle Bearbeitungen und Erweiterungen Benutzerfreundlichkeit: DALL·E hat eine intuitive, auf Chatten basierende Oberfläche; Midjourney erfordert Discord und schnelles Fachwissen

Bildstil: Midjourney erzeugt hochwertige, künstlerische Bilder; DALL·E zeichnet sich durch strukturierte, lebendige Bilder aus

Benutzerdefiniert: Midjourney bietet eine tiefere Kontrolle über künstlerische Details; DALL·E ermöglicht schnelle Bearbeitungen und Erweiterungen ClickUp Brain für KI-gestütztes Projektmanagement und Bilderzeugung ClickUp Whiteboards für Echtzeit-Brainstorming, KI-Bilderzeugung und visuelle Planung ClickUp für Design Teams zur Nachverfolgung von Feedback, Fristen und kreativen Workflows KI-Kunst ist erst der Anfang. ClickUp hilft Ihnen bei der Organisation, Zusammenarbeit und Optimierung kreativer Projekte mit:für KI-gestütztes Projektmanagement und Bilderzeugungfür Echtzeit-Brainstorming, KI-Bilderzeugung und visuelle Planungzur Nachverfolgung von Feedback, Fristen und kreativen Workflows

ClickUp Brain für KI-gestützte Aufgabenverwaltung und Bilderzeugung

ClickUp Whiteboards für Echtzeit-Brainstorming, KI-Bilderzeugung und visuelle Planung

ClickUp für Design Teams zur Nachverfolgung von Feedback, Fristen und kreativen Workflows ClickUp Brain für KI-gestützte Aufgabenverwaltung und Bilderzeugung

ClickUp Whiteboards für Echtzeit-Brainstorming, KI-Bilderzeugung und visuelle Planung

ClickUp für Design Teams zur Nachverfolgung von Feedback, Fristen und kreativen Workflows

Was ist DALL·E?

DALL·E ist eine von OpenAI entwickelte Technologie der generativen künstlichen Intelligenz (KI), die es Benutzern ermöglicht, Bilder aus Textanweisungen zu erstellen. Sie verwendet fortschrittliche Text-zu-Grafik-Technologien, um Textbeschreibungen in visuelle Darstellungen umzuwandeln.

Greifen Sie über ChatGPT auf die DALL·E-Schnittstelle zu

Der KI-Bildgenerator verwendet Deep-Learning-Modelle und ein großes Sprachmodell (LLM), um Aufforderungen in natürlicher Sprache zu verstehen und Bilder zu generieren.

🧠 Fun Fact: OpenAI kombinierte den surrealistischen Künstler Salvador Dalí und den Pixar-Roboter WALL ·E, um den Namen "DALL·E" zu kreieren, der seine Fähigkeit widerspiegelt, aus einfachen Texten traumhafte Bilder zu generiere n.

DALL·E Features

Von der Umwandlung von Text in detaillierte visuelle Darstellungen bis hin zur Ausgabe hochwertiger Bilder bietet DALL ·E umfangreiche Features. Mit der Plattform können Sie benutzerdefinierte Designs erstellen, vorhandene Bilder bearbeiten, mit einzigartigen Konzeptkombinationen experimentieren und Grafikdesign-Trends erkunden.

Lassen Sie uns die herausragenden Features im Detail betrachten. 💁

Feature Nr. 1: Hochwertige Bilderzeugung

DALL·E hat sich in Bezug auf die Bildauflösung erheblich verbessert. Die neueste Version, DALL·E 3, kann Bilder mit einer Auflösung von 1024 x 1024 Pixeln erstellen, was einen deutlichen Fortschritt gegenüber der Vorgängerversion darstellt. Das Ergebnis sind schärfere, detailliertere Bilder, die für professionelle Anwendungen wie Marketingmaterialien, Spielelemente oder hochwertige Kunstwerke von entscheidender Bedeutung sind.

Bitten Sie das KI-Modell, Bilder gemäß Ihren Spezifikationen zu erstellen

Außerdem können Benutzer zwischen "Standard"- und "HD"-Qualität wählen, wobei letztere eine noch höhere Detailtiefe zu einem etwas höheren Preis bietet.

📖 Lesen Sie auch: DALL·E-Alternativen zum Erstellen von KI-Bildern

Feature Nr. 2: Bearbeitung, Retusche und benutzerdefinierte Anpassung

Benutzerdefinierte Anpassung bereits von DALL·E generierter Bilder

Mit DALL·E können Sie vorhandene Bilder ändern.

Bekannt als Inpainting, ermöglicht Ihnen dieses Feature, ein Bild hochzuladen und dann Änderungen über einen Text anzugeben. Instanz, Sie können ein Bild eines Raumes hochladen und die KI bitten, eine Vase mit Blumen auf den Tisch zu stellen. Dadurch wird die Bearbeitung von Bildern schneller und intuitiver.

Darüber hinaus erstellt es hochgradig benutzerdefinierte Bilder. Sie können Attribute wie Farbe, Stil, Textur und Beleuchtung festlegen. Diese Steuerungsebene eignet sich perfekt für die Erstellung von Bildern, die den genauen Spezifikationen für Branding, Design von Zeichen und Produktprototypen entsprechen. Es unterstützt auch mehrere Bildausrichtungen, einschließlich Quer- und Hochformat.

🔍 Wussten Sie schon? Die Größe des globalen Marktes für KI-Bildgeneratoren wird voraussichtlich von 2024 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,7 % wachsen. Dies zeigt den schnellen Fortschritt bei Deep Learning und KI-Algorithmen.

Feature Nr. 3: Konzeptuelle Verschmelzung, feinkörnige Steuerung und Funktionen zur Bildvergrößerung

DALL·E ist großartig darin, mehrere Konzepte, Stile und Attribute in einem einzigen Bild zu vereinen.

Möchten Sie, dass ein Roboter im Dschungel Saxophon spielt und dabei im Stil von Van Gogh gemalt wird? DALL·E kann das. Diese Flexibilität ermöglicht es den Erstellern, mit komplexen Kompositionen und fantasievollen Ideen zu experimentieren.

Ändern Sie das vorhandene Bild mithilfe detaillierter Eingabeaufforderungen weiter

Außerdem können Sie mit dem Feature "Outpainting" ein Bild über seine ursprünglichen Grenzen hinaus erweitern. Die KI generiert nahtlos neue Inhalte, die zum vorhandenen Bild passen, was sich perfekt für die Erstellung größerer Versionen von Bildern oder die natürliche Erweiterung von Szenen eignet.

⚙️ Bonus: Erfahren Sie mehr über KI-Tools für soziale Medien, um Ihre digitale Marketingstrategie zu optimieren.

DALL·E-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

🔍 Wussten Sie schon? Im Jahr 2023 ging ein von einer KI generiertes Bild einer vorgetäuschten Explosion in der Nähe des Pentagons viral und sorgte kurzzeitig für Verwirrung an der Börse, bevor es entlarvt wurde.

Was ist Midjourney?

Midjourney ist ein Dienst für künstliche Intelligenz, der Texte in Bilder umwandelt und von einem unabhängigen Forschungslabor entwickelt wurde. Er generiert Bilder aus Textbeschreibungen und ermöglicht es Ihnen, verschiedene Kunstformen zu erstellen, von realistischen bis hin zu abstrakten Stilen. Er ist dafür bekannt, qualitativ hochwertige, gut strukturierte und detaillierte Fotos zu erstellen.

via Midjourney

Das KI-Modell verwendet maschinelles Lernen, um Bilder auf der Grundlage von Beispielen für Textaufforderungen zu erstellen, und stützt sich auf große Sprach- und Diffusionsmodelle.

Um Midjourney nutzen zu können, benötigen Sie ein Konto bei Discord. Die KI verarbeitet die Anfrage und generiert Bilder, indem sie den Befehl "/imagine" mit einer Beschreibung des gewünschten Bildes in einen Kanal eingibt.

🧠 Fun Fact: Da KI-Modelle von vorhandener Kunst lernen, gibt es anhaltende rechtliche Debatten darüber, ob KI-generierte Bilder urheberrechtlich geschützt werden können und wem sie wirklich gehören – dem KI-Entwickler, dem Benutzer, dem Ersteller, dessen ursprüngliche Idee möglicherweise übernommen wurde, oder niemandem.

Midjourney Features

Midjourney verfügt über robuste Funktionen, die darauf ausgelegt sind, kreative Visionen präzise und einfach zum Leben zu erwecken. Sehen wir uns einige herausragende Features an. 👇

Feature Nr. 1: Benutzerfreundliche Oberfläche und benutzerdefinierte Optionen

Benutzer können hauptsächlich über Discord mit der KI interagieren, indem sie einfache Befehle in den Chat eingeben. Dieser unkomplizierte Ansatz erfordert keine technischen Kenntnisse oder das Schreiben von Code, sodass jeder ganz einfach mit der Erstellung von KI-Kunstwerken beginnen kann.

Die Benutzeroberfläche von Midjourney in Discord

Benutzer können ihre Kreationen freigeben, Fragen stellen und mit anderen zusammenarbeiten. Darüber hinaus bietet Midjourney umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsoptionen mit verschiedenen Befehlen und Parametern. Sie können jeden Aspekt Ihrer Erstellung durch Anpassen des Seitenverhältnisses und der Stilisierung für bestimmte künstlerische Stile optimieren.

⚙️ Bonus: Verstehen Sie , wie Sie KI im Content-Marketing einsetzen können, um zu sehen, wie sie die Erstellung von Inhalten verändert, indem sie Aufgaben automatisiert, personalisierte Inhalte generiert und die Interaktion verbessert.

Für Benutzer, die ihre Kreativität weiter vorantreiben möchten, bietet Midjourney leistungsstarke Kompositions-tools. Dazu gehören:

Überlagerungstechniken um Bilder mit Tiefe und Komplexität zu erstellen und eine visuelle Hierarchie zu schaffen

Perspektivenanpassungen um die Perspektive der Bilder für dynamische und ansprechende Kompositionen anzupassen

Räumliches Denken um logisch kohärente Bilder mit relativen Positionen und Größen verschiedener Objekte zu erstellen

Benutzerdefinierte Anpassung des generierten Bildes

🧠 Fun Fact: Im Jahr 2018 wurde das von einer KI erstellte Gemälde "Portrait of Edmond de Belamy", das mit einem maschinellen Lernmodell namens GANs (Generative Adversarial Networks) erstellt wurde, im Auktionshaus Christie's für erstaunliche 432.500 US-Dollar verkauft – weit über dem geschätzten Preis von 7.000 bis 10.000 US-Dollar.

Feature Nr. 3: Funktionen für die Zusammenarbeit und modale Generierungsfunktionen

Der Server Discord von Midjourney fördert eine lebendige Community, die den kreativen Prozess verbessert. Über freigegebene Workspaces können Benutzer in Echtzeit an Projekten zusammenarbeiten, Feedback austauschen und sogar Tools für das Projektmanagement wie Trello und Asana integrieren, um ihre Workflows zu optimieren.

Senden Sie dem Midjourney-Bot direkt eine Nachricht in Discord

Darüber hinaus bietet es modale Funktionen, um Elemente aus verschiedenen Modi wie Text, Bilder und Skizzen zu synthetisieren. Dazu gehören:

Bildbasierte KI-Kunstaufforderungen

Skizzenbasierte Eingabeaufforderungen

Blended Modalities

📖 Lesen Sie auch: Die besten Midjourney-Alternativen und -Konkurrenten für die KI-Bildgenerierung

Midjourney-Preise

Basic: 10 $/Monat pro Benutzer

Standard: 30 $/Monat pro Benutzer

Pro: 60 $/Monat pro Benutzer

Mega: 120 $/Monat pro Benutzer

🧠 Fun Fact: Ein KI-Modell hat eine vollständig digitale Modekollektion namens "DeepWear" erstellt und einzigartige Kleidungsdesigns generiert, die in 3D gedruckt oder in virtuellen Räumen wie dem Metaverse getragen werden können.

DALL·E vs. Midjourney: Vergleich der Features

Nachdem wir DALL·E und Midjourney einzeln untersucht haben, ist es an der Zeit zu sehen, wie sie sich im Vergleich schlagen.

Hier vergleichen wir die Schlüsselunterschiede zwischen den beiden tools, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welches zu Ihrer künstlerischen Vision passt. ⚒️

Aspekt DALL·E Midjourney Benutzerfreundlichkeit Anfängerfreundlich mit einfacher Benutzeroberfläche Steilere Lernkurve aufgrund der Discord-basierten Benutzeroberfläche Bildqualität Erzeugt fotorealistische Bilder mit feinen Details und lebendigen Farben Liefert künstlerische, stilisierte Bilder mit herausragenden Texturen und kühner Kreativität Bildstil Vielseitig, für alle Kunststile geeignet Unterstützt alle Kunststile und zeichnet sich durch die Erstellung einzigartiger Kunstwerke aus Größe des Bildes Quadratisch, hoch und breit Vollständig anpassbare Abmessungen Copyright für KI-Bilder Vollständige Eigentümerschaft an allen von Ihnen erstellten Bildern Vollständige Eigentümerschaft an erstellten Bildern Benutzerdefinierte Optionen Limitierte benutzerdefinierte Optionen Mehr benutzerdefinierte Optionen mit Kontrolle über die Parameter Schnittstelle Einfache webbasierte Benutzeroberfläche Funktioniert vollständig innerhalb von Discord Iterative Entwicklung Ermöglicht iterative Erstellung mit Verfeinerung der Bildeingabe Bietet Variationen basierend auf den ersten Eingabeaufforderungen

Feature Nr. 1: Eigentümerschaft und Moderation von Inhalten

Bei der Erstellung mit KI ist es wichtig zu verstehen, wem das Endprodukt gehört und wie die Plattform mit unangemessenen Inhalten umgeht. Lassen Sie uns untersuchen, wie diese generativen KI-Tools die Eigentümerschaft und Moderation regeln.

DALL·E

DALL·E zeichnet sich durch seine Eigentümerschaft und die Moderation von Inhalten aufgrund seiner detaillierten Richtlinien und Haftungsfreistellung aus. OpenAI hat detaillierte Nutzungsbedingungen, Richtlinien zum Datenschutz und Richtlinien für Dienste, Datenverarbeitung und Plugins festgelegt.

Midjourney

Midjourney hat strenge Richtlinien zur Moderation von Inhalten und bietet Funktionen zum Schutz der Privatsphäre von Bildern. Allerdings sind die auf der Plattform generierten Bilder für andere Abonnenten standardmäßig sichtbar, es sei denn, die Benutzer aktualisieren auf höherstufige Pläne für die Funktion Stealth-Modus.

🏆 Gewinner: DALL·E für seine strengen Richtlinien zum Datenschutz und zur Haftungsfreistellung.

Feature Nr. 2: Bildqualität

Die Qualität der von KI generierten Bilder kann über Erfolg oder Misserfolg Ihrer kreativen Projekte entscheiden. Sehen wir uns an, wie diese tools in Bezug auf Detail, Klarheit und Stil abschneiden.

DALL·E

Es erzeugt fesselnde, lebendige Bilder mit feinen Details in einer Standardqualität von 1024 x 1024 Pixeln. DALL·E ist auch in der Lage, fotorealistische, detaillierte Fotos zu erzeugen, die den Realismus betonen. Obwohl die Bilder reichhaltig gerendert sind, können sie jedoch auch stilisierter und animierter wirken.

Midjourney

Das Tool erzeugt oft Bilder mit hoher Qualität, Realismus und Schärfe und erfasst feine Nuancen mit großer Genauigkeit. Es zeichnet sich durch Fotorealismus aus und liefert Bilder in professioneller Qualität mit kunstvollen Visualisierungen. Die maximale Bildauflösung von Midjourney beträgt 1664 x 1664 Pixel, die Sie mit KI-Tools hochskalieren können.

🏆 Gewinner: Midjourney für seinen höheren Grad an Realismus und Präzision.

🧠 Fun Fact: Im Jahr 2022 gewann ein von KI generiertes Kunstwerk mit dem Titel "Théâtre D'opéra Spatial" den ersten Platz in der Kategorie "Digitale Kunst" auf der Colorado State Fair und löste damit Debatten darüber aus, ob von KI generierte Werke gegen von Menschen geschaffene Kunst antreten sollten.

Feature Nr. 3: Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzerfreundlichkeit eines tools kann sich erheblich auf Ihren Workflow auswirken. Sehen wir uns an, wie jede Plattform unterschiedliche Präferenzen der Benutzer berücksichtigt.

DALL·E

DALL ·E verfügt über eine minimalistische Benutzeroberfläche mit ChatGPT, die eine Unterhaltung ermöglicht und die Nutzung auf mehreren Plattformen erleichtert. Sie können mit dem System in Laiensprache interagieren, und ChatGPT generiert maßgeschneiderte Eingabeaufforderungen oder stellt Vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen für DAL L·E 3 bereit, was die intuitive Erstellung von Bildern fördert.

Midjourney

Andererseits erfordert Midjourney ein gutes Verständnis der Prompting-Techniken, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Es bietet zwar eine Weboberfläche, die die Bilderzeugung vereinfacht, aber Sie müssen trotzdem wissen, wie Sie Discord richtig einsetzen und verwenden.

🏆 Gewinner: DALL·E für seine einfache Benutzeroberfläche, die auf ChatGPT basiert.

DALL·E vs. Midjourney auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit die Debatte zwischen DALL·E und Midjourney angesehen und sind in verschiedene Threads eingetaucht, die mit Erfahrungen und Erkenntnissen von Benutzern gefüllt sind.

Einige Benutzer bevorzugen DALL·E wegen seiner benutzerfreundlichen Oberfläche.

Die Mängel von DALL·E3 sind es wert, wenn man sie mit den Kopfschmerzen von Midjourney und seiner exklusiven Discord-Integration vergleicht. Nicht einmal eine API für die Arbeit, das ist eine riesige Enttäuschung. Für jede App, die ich erstellen möchte, müsste ich einen regelwidrigen Discord-"Selbstbot" erstellen, was zwar unwahrscheinlich ist, aber zu einer Sperrung führen könnte. Na ja, dann eben DALL-E.

Die Mängel von DALL·E3 sind es wert, wenn man sie mit den Kopfschmerzen von Midjourney und seiner Discord-exklusiven Integration vergleicht. Nicht einmal eine API für die Arbeit, das ist eine riesige Enttäuschung. Für jede App, die ich erstellen möchte, müsste ich einen regelwidrigen Discord-"Selbstbot" erstellen, was zwar unwahrscheinlich ist, aber zu einer Sperrung führen könnte. Na ja, dann eben DALL-E.

Einige Reddit-Benutzer sind der Meinung , dass DALL·E weniger Zensurprobleme hat als Midjourney:

Midjourney scheint im Moment sicherlich weniger zensiert zu sein, aber vor 6 habe ich Leute gesehen, die sich über viele Zensurprobleme beschwert haben (sogar der Ausdruck "Treasure Chest" (Schatztruhe) verursachte Probleme, da "Chest" (Brust) ein brustiges Wort ist).

Midjourney scheint im Moment sicherlich weniger zensiert zu sein, aber vor 6 habe ich Leute gesehen, die sich über viele Zensurprobleme beschwert haben (sogar der Ausdruck "Treasure Chest" (Schatztruhe) verursachte Probleme, da "Chest" (Brust) ein brustiges Wort ist).

Auf der anderen Seite widersprechen jedoch einige Reddit-Benutzer dem:

Ich habe versucht, DALL·E zu sagen, dass es ein Stockfoto von übergewichtigen Personen erstellen soll, und es hat sich geweigert. Es hat nicht einmal diese Personen auf dem Bild als übergewichtig erkannt, sondern eine neue Gruppe übergewichtiger Personen generiert. Es ist eigentlich beleidigender, dass es die Erstellung eines Fotos von übergewichtigen Personen überhaupt als beleidigend ansieht, als das potenzielle Foto.

Ich habe versucht, DALL·E zu sagen, dass es ein Stockfoto von übergewichtigen Personen erstellen soll, und es hat sich geweigert. Es hat nicht einmal diese Personen auf dem Bild als übergewichtig erkannt, sondern eine neue Gruppe übergewichtiger Personen generiert. Es ist eigentlich beleidigender, dass es die Erstellung eines Fotos von übergewichtigen Personen überhaupt als beleidigend ansieht, als das potenzielle Foto.

Viele Benutzer glauben auch, dass beide tools unterschiedliche Fähigkeiten haben.

*DALL·E 3 ist mit ChatGPT verbunden, was bedeutet, dass Sie es in Form einer Unterhaltung ansprechen können, als würden Sie mit einem Menschen sprechen. Midjourney hat kein großes Sprachmodell im Anhang, sodass Sie eine sehr einfache Syntax verwenden und bei der Eingabe sehr deutlich sein müssen. Andererseits verfügt es über viele sehr spezifische Funktionen, die durch Parameter bereitgestellt werden, die Sie zu Eingabeaufforderungen hinzufügen können, darunter die neuesten Funktionen zur Referenzierung von Zeichen und Stilen

DALL·E 3 ist mit ChatGPT verbunden, was bedeutet, dass Sie es in Form einer Unterhaltung ansprechen können, als würden Sie mit einem Menschen sprechen. Midjourney hat kein großes Sprachmodell im Anhang, sodass Sie eine sehr einfache Syntax verwenden und bei der Eingabe sehr deutlich sein müssen. Zu erledigen ist jedoch, dass es viele sehr spezifische Fähigkeiten hat, die durch Parameter bereitgestellt werden, die Sie zu Eingabeaufforderungen hinzufügen können, darunter die neuesten Funktionen für Zeichen und Stilreferenzen,

🔍 Zu erledigen? Ein Team von Forschern trainierte eine KI darauf, 346 Gemälde von Rembrandt zu analysieren und anschließend ein völlig neues Kunstwerk im Stil des niederländischen Meisters zu erstellen. Das Ergebnis, The Next Rembrandt, war ein 3D-gedrucktes Gemälde, das Rembrandts Pinselstriche imitierte.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu DALL·E vs. Midjourney

Von KI generierte Bilder sind großartig, aber wie sieht es mit dem Gesamtbild aus? Tools wie DALL·E und Midjourney sind zwar hervorragend darin, atemberaubende visuelle Darstellungen zu erstellen, aber sie scheitern, wenn es darum geht, diese visuellen Darstellungen in einen optimierten Workflow zu integrieren.

Nun, ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, hält Ihnen den Rücken frei. 🤩

Es hilft Ihnen, Ihre Ideen mühelos zu planen, zusammenzuarbeiten und umzusetzen. Ob Sie Design-Assets verwalten, Feedback nachverfolgen oder sogar KI-Bilder generieren, ClickUp hält alles an einem Ort.

Sehen wir uns einige Features an, die sich perfekt für die Verwendung von KI im Grafikdesign oder darüber hinaus eignen könnten. 🎨

ClickUps One Up #1: ClickUp Brain

Verwenden Sie ClickUp Brain, um übersichtliche Zusammenfassungen von Aufgaben mit klaren Elementen zu erstellen

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Sie den halben Tag damit verbringen, Updates zu suchen, nach Dateien zu suchen oder zu versuchen, verstreutes Feedback zusammenzufügen? ClickUp Brain ist hier der Schritt nach vorne und fungiert als Ihr virtuelles Projektmanagement, Wissenshub und Workflow-Optimierer.

Das KI-Tool für Designer verbindet Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen, um Informationen sofort zugänglich zu machen, sodass Sie mehr Zeit für die Erstellung haben.

Beispiel: Angenommen, Sie entwerfen ein von KI generiertes Projekt und benötigen die Genehmigung mehrerer Beteiligter. Anstatt endlose Nachfragen zu stellen, bitten Sie Brain, eine Zusammenfassung der Aufgaben mit den entsprechenden Elementen zu erstellen und die Aufgaben basierend auf den Fristen automatisch zu priorisieren.

Es ruft auch relevante Dokumente und Notizen aus ClickUp Docs ab, um sie einfach nachschlagen zu können, und erstellt mit seinem AI Writer Entwürfe für E-Mails zur Nachverfolgung.

🔍 Wussten Sie schon? KI-gestützte tools können alte, beschädigte Fotos wiederherstellen, indem sie Kratzer entfernen und Details verbessern. Sie können auch Schwarz-Weiß-Bilder auf der Grundlage historischer Referenzen präzise einfärben.

ClickUps One Up #2: ClickUp Whiteboards

Das Brainstorming, die Planung und die Umsetzung von Ideen sollten nahtlos erfolgen und nicht auf mehrere Tools verteilt sein.

ClickUp Whiteboards bieten einen interaktiven digitalen Space, in dem Teams Ideen in Echtzeit visualisieren, diskutieren und umsetzen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Whiteboard-Tools stellen Whiteboards eine direkte Verbindung zu Aufgaben, Dokumenten und Workflows her und sorgen so dafür, dass großartige Ideen in die Tat umgesetzt werden.

Was Whiteboards auszeichnet, ist ihre KI-gestützte Bilderzeugung. Sie können während der Arbeit an einer Marketingkampagne, einem Produktdesign oder einer kreativen Strategie sofort Visualisierungen auf der Grundlage von Texten erstellen – alles innerhalb des Whiteboards.

Erstellen Sie Bilder mit ClickUp Brain in ClickUp Whiteboards

📌 Beispiel-Eingabeaufforderung: Erstellen Sie eine futuristische Skyline bei Sonnenuntergang mit Neonlichtern und fliegenden Autos im Cyberpunk-Stil.

ClickUp Brain generiert sofort ein Bild und hilft dem Team, sein Konzept zu visualisieren, ohne den kreativen Flow zu unterbrechen. Nach der Fertigstellung können sie relevante Mitglieder des Teams mit Tags versehen, Aufgaben anhängen und den Fortschritt des Projekts nachverfolgen.

Fügen Sie Haftnotizen mit Bildern hinzu, die von ClickUp Brain in Whiteboards generiert wurden

⚙️ Bonus: Sie fangen gerade erst mit ClickUp Whiteboards an? Verwenden Sie die neue Vorlage für ClickUp Whiteboards, um mit der visuellen Planung Ihres Projekts zu beginnen.

ClickUp One Up #3: Projektmanagement für Designer

Design-Teams leben von Kreativität – aber die Verwaltung von Projekten, Feedback und Terminen? Da kann es schon mal chaotisch werden.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und nutzen Sie ClickUp für Design-Teams

ClickUp für Design Teams ist eine Software für die Zusammenarbeit im Designbereich, die das Chaos beseitigt und Kreativen einen einzigen Ort bietet, an dem sie zusammenarbeiten, den Fortschritt nachverfolgen und einen reibungslosen Flow der Arbeit gewährleisten können – kein verstreutes Feedback oder verlegte Designanfragen mehr.

Ihr Team kann sich auf das konzentrieren, was es am besten kann: kreativ sein. Noch besser: In Kombination mit ClickUp können Marketing-Teams effektive Marketingkampagnen entwerfen.

Mit ClickUp können Sie ganz einfach sehen, wer an welcher Arbeit arbeitet, sodass Sie nie einen Designer überlasten, während ein anderer noch Zeit hat. Darüber hinaus können Sie mit integrierten tools wie Whiteboards, Dokumenten und ClickUp chatten, Ideen skizzieren, Inspirationen sammeln und Entwürfe verfeinern – alles in Echtzeit.

Nehmen wir an, Sie entwerfen eine neue Website. Sie können ClickUp Aufgaben erstellen, um das Projekt in überschaubare Schritte zu unterteilen, den Mitgliedern des Teams Verantwortlichkeiten zuzuweisen und den Fortschritt einfach nachzuverfolgen. Benötigen Sie die Meinung von Stakeholdern? Fügen Sie Modelle zu einem Whiteboard hinzu, sammeln Sie Feedback an einem Ort und halten Sie die Überarbeitungen in Gang, während Sie intern chatten.

📮 ClickUp Insight: Die Einführung von KI sieht für jeden anders aus. Während 28 % sie regelmäßig zur Optimierung von Workflows einsetzen, sind 27 % der Meinung, dass sie mehr Schulungen benötigen, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Weitere 23 % sind sich nicht sicher, wo sie anfangen sollen, und Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Vertrauen halten 11 % der Benutzer zurück. ClickUp unterstützt Design-Teams bei der nahtlosen Integration von KI. Ganz gleich, ob Sie kreative Prozesse verfeinern, Ideen schneller generieren oder effektiver zusammenarbeiten möchten – die KI-gestützten Tools von ClickUp bieten die Unterstützung, Automatisierung und Sicherheit, die Sie benötigen, um Ihre Kreativität ohne Rätselraten zu steigern.

Der Weg zum perfekten Erfolg – ClickUp

Die Wahl zwischen Midjourney und DALL·E hängt davon ab, was Ihren kreativen Bedürfnissen entspricht. Beide tools bieten einzigartige Features, mit denen Sie alles von einfachen Visualisierungen bis hin zu künstlerischen Kompositionen erstellen können.

Aber warum bei der Bilderzeugung aufhören? ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, hilft Ihnen bei der mühelosen Verwaltung von Designideen und Projekten. Sie ermöglicht die Nachverfolgung von Aufgaben, Terminen und kreativen Prozessen an einem Ort.

Der integrierte KI-Assistent ClickUp Brain generiert Bilder, organisiert Ideen, führt Brainstormings für Sie durch und speichert Referenzen. Whiteboards verbessern die Zusammenarbeit und machen die visuelle Planung intuitiver und effektiver.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! 🧑‍🎨