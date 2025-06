So verwenden Sie ChatGPT für die Unterrichtsplanung

Lehrer und Schüler sind sich vielleicht nicht immer über Aufgaben oder Bewertungsregeln einig, aber beide sehen den Wert von KI.

Laut Quizlet glauben 47 % der Schüler und 48 % der Lehrer, dass KI-Tools den Fortschritt der Schüler verbessern.

Lex Bayer, CEO von Quizlet, reflektierte auch, dass 65 % der Lehrer KI nutzen (im Vergleich zu 61 % der Schüler):

Es ist ermutigend zu sehen, wie viele Lehrer sich für KI im Bildungsbereich einsetzen. Viele der Lehrer, mit denen wir sprechen, betonen, dass sie versuchen, ihre Schüler bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten, in der sie leben werden, und dass sie KI als unverzichtbaren Bestandteil unserer aller Zukunft betrachten.

Der Bericht hebt beliebte generative KI-Anwendungen im Unterricht hervor: Recherche (44 %), Unterrichtspläne (38 %), Zusammenfassungen (38 %) und Vorbereitungsmaterialien (37 %).

Viele Pädagogen nutzen KI, um ihre Workload zu verringern und mit Online-Tools für den Unterricht die neuesten Technologien einzusetzen.

Was auch immer Ihr Grund ist, dieser detaillierte Leitfaden hilft Ihnen dabei, einen ChatGPT-Unterrichtsplan effektiv zu erstellen.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Erstellen Sie einen ChatGPT-Unterrichtsplan, um Zeit zu sparen und interessante Übungen zu erstellen, die die Schüler motivieren

Überprüfen Sie die Inhalte und bitten Sie ChatGPT, sie für die jeweilige Klassenstufe oder das jeweilige Universitätsniveau anzupassen

Integrieren Sie ChatGPT, um die Inhalte für die besonderen oder vielfältigen Lernbedürfnisse der Schüler zu optimieren und sicherzustellen, dass alle vom Unterricht profitieren

ChatGPT bietet einen grundlegenden Plan für den Unterricht, aber durch Hinzufügen Ihres individuellen Unterrichtsstils oder Ihrer kreativen Ideen können Sie die Wirkung des Unterrichts noch verstärken

Seien Sie sich der Einschränkungen bewusst, wie minimale Kontextkenntnisse, fehlende strenge Datenschutzmaßnahmen, die Fähigkeit, Informationen zu halluzinieren usw., die die Antworten von ChatGPT anfällig für Fehler machen. Überprüfen Sie die Richtigkeit immer doppelt

Mit einer App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, wie ClickUp , können Sie Ihren Lehrplan ganz einfach an einem Ort planen, nachverfolgen und optimieren

ClickUp Brain, der native KI-Assistent von ClickUp, kann Kontext aus bestehenden Unterrichtsplänen, Dokumenten und Fortschrittsverfolgern innerhalb von ClickUp abrufen, um mühelos optimierte Pläne und Lernressourcen zu erstellen

ChatGPT für die Erstellung von Unterrichtsplänen verwenden

Ein Englischlehrer hat begeistert eine Bewertung zur Erstellung eines ChatGPT-Unterrichtsplans für ESL-Schüler (Englisch als Zweitsprache) freigegeben.

via Reddit

Einige Tipps und Erkenntnisse, die in dieser Erzählung besonders hervorstachen, waren:

Definieren Sie Ihre spezifischen Anforderungen an ChatGPT mithilfe von Eingabeaufforderungen, und das Tool folgt diesen Anweisungen

Sparen Sie viel Zeit und Aufwand, indem Sie schnell strukturierte Unterrichtspläne und Aktivitäten erstellen

Replizieren Sie die Qualität bestehender kostenloser oder kostenpflichtiger Unterrichtspläne mit ChatGPT (damit erhalten Lehrkräfte Materialien, die mit denen im Internet vergleichbar sind)

Erfüllen Sie mit ChatGPT verschiedene Anforderungen an die Unterrichtsplanung, wie das Erstellen von Texten, das Ausarbeiten von Vokabelübungen und das Vorbereiten von Diskussionsfragen (nutzen Sie die Flexibilität)

ChatGPT verbessert zwar die Produktivität, doch die Rolle des Lehrers bleibt für die Umsetzung, Kontextualisierung und Interaktion weiterhin entscheidend. KI kann diese Aspekte noch nicht vollständig ersetzen.

Dennoch kann künstliche Intelligenz bei richtiger Anwendung Wunder bewirken.

Sehen wir uns diese fünf Anwendungsfälle für generative KI (ChatGPT) in der Unterrichtsplanung anhand der Beispielfragen an, die wir ChatGPT gestellt haben.

Lesen Sie auch: Wie Sie KI für die Unterrichtsplanung nutzen können (Anwendungsfälle und Tools)

1. Ideen generieren

KI-Tools für Lehrer bieten eine Vielzahl neuer Ideen. Sie können Unterrichtspläne erstellen, um komplexe Themen einfacher zu vermitteln, interessante Aufgaben entwickeln und vieles mehr innerhalb weniger Minuten erreichen.

Aufforderung:

"Ideen für eine [Klassenstufe] Klasse zum Thema [Thema] generieren."

Antwort:

über ChatGPT

2. Entwickeln Sie inklusive Ressourcen

Planen Sie Unterrichtseinheiten für unterschiedliche Lernbedürfnisse, z. B. für fortgeschrittene Lernende oder Schüler, die zusätzliche Unterstützung benötigen, ohne Verwirrung zu stiften oder Details auszulassen.

Aufforderung:

"Schlagen Sie einen personalisierten Unterrichtsplan für einen Schüler [Klasse/Universitätsniveau] mit [seinen Bedürfnissen] vor, der [Thema] lernt. Fügen Sie spezifische Strategien und Ressourcen hinzu, um seine Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln und seine Zinsen am Lernen zu stärken. "

Antwort:

3. Multimedia-Vorschläge anfordern

Sie können ChatGPT um Empfehlungen für Videos, Spiele und interaktive Tools bitten, um den Unterricht für Ihre Schüler kreativ zu gestalten.

Aufforderung:

"Welche Multimedia-Elemente wie Videos/Bilder/Filme/Spiele usw. können den Schülern helfen, [Thema] zu lernen? Vorschläge für [Schul-/Hochschulstufe]. "

Antwort:

🧠 Fun Fact: Im Jahr 2022 gewann Jason Allens KI-generiertes Kunstwerk "Théâtre d'Opéra Spatial" den ersten Platz in der Kategorie Digitale Kunst auf der Colorado State Fair. Daraufhin beantragte er den Urheberrechtsschutz für sein Kunstwerk. Das US-amerikanische Copyright Office lehnte seinen Antrag jedoch mit der Begründung ab, dass von Nicht-Menschen geschaffene Werke nicht urheberrechtlich geschützt werden können.

4. Kombinieren Sie Kreativität mit Bewertungsfragen

Entwickeln Sie Quizfragen, offene Fragen oder Projektideen, um Ihren Unterricht zu ergänzen und den Schülern dabei zu helfen, neue Ideen und Fähigkeiten zu erlernen.

Aufforderung:

"Erstellen Sie eine Sommerferienaufgabe für Schüler der [Klasse/Hochschulstufe] zum Thema [Thema]. Fügen Sie Anweisungen und Ziele hinzu."

Antwort:

👀 Wussten Sie schon? 70 % der Lehrkräfte sind der Meinung, dass Schüler, die ChatGPT oder künstliche Intelligenz zum Erstellen ihrer Bewertungen oder Hausaufgaben verwenden, Plagiate begehen.

5. Helfen Sie übergeordneten, Schüler zu Hause zu unterstützen

Während Sie einen Plan für den Unterricht in der Schule erstellen, können Sie auch den übergeordneten Eltern entsprechende Anweisungen geben, um zu Hause ein unterstützendes Umfeld zu schaffen.

Aufforderung:

"Wie können übergeordnete ihre Kinder [Klassenstufe] zu Hause unterstützen? Bieten Sie Möglichkeiten zur Entwicklung spezifischer Aktivitäten, Ressourcen oder Diskussionsthemen und helfen Sie beim Lernen über [Thema]. "

Antwort:

Einschränkungen bei der Verwendung von ChatGPT für die Unterrichtsplanung

Der Einsatz von KI-Tools für die Unterrichtsplanung klingt spannend und könnte viel Zeit sparen. Allerdings kann ein ChatGPT-Unterrichtsplan genauso wie jedes andere Tool mit künstlicher Intelligenz versagen.

Beachten Sie diese sechs Nachteile, bevor Sie ChatGPT für die Unterrichtsplanung einsetzen:

ChatGPT kann ohne Ihre detaillierten und kontextbezogenen Vorgaben nicht auf bestimmte Unterrichtskontexte zugreifen, wie z. B. die Lernstile, den kulturellen Hintergrund oder die individuellen Bedürfnisse der Schüler

Die Qualität des erstellten Unterrichtsplans ist direkt proportional zur Klarheit und Spezifität Ihrer Anweisungen

Das KI-Tool kann gelegentlich ungenaue oder zu stark vereinfachte Informationen liefern, insbesondere bei fortgeschrittenen oder technischen Themen

Es wird möglicherweise nicht immer zu hochgradig originellen Ansätzen für die Unterrichtsplanung führen und somit nur ein Ausgangspunkt für das Curriculum-Management und nicht das ultimative Tool zur Erledigung von Aufgaben sein

Es kann Pläne nicht in Echtzeit an die Dynamik im Klassenzimmer oder unerwartete Änderungen anpassen

Da das Training von ChatGPT in erster Linie auf den Eingaben der Benutzer basiert, kann das Freigeben sensibler Informationen über Schüler oder Klassenräume in Eingabeaufforderungen zu Problemen beim Datenschutz führen

💡Profi-Tipp: Melden Sie sich bei ChatGPT an und gehen Sie zu Ihrem Profil-Symbol in der oberen rechten Ecke. Klicken Sie auf "Einstellungen" und wählen Sie "Datensteuerung" aus dem linken Bereich. Deaktivieren Sie die Option "Modell für alle verbessern", um zu verhindern, dass Ihre Daten freigegeben werden.

Verwendung von ClickUp Brain für die Unterrichtsplanung

Neben ChatGPT können Sie auch ClickUp testen, wenn Sie nach einem geeigneten Tool für die Unterrichtsplanung suchen.

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Kommunikation im Team hauptsächlich auf E-Mail und Chat. Allerdings verlieren sie fast 60 % ihres Arbeitstages damit, zwischen diesen Tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen. Mit einer All-in-One-App für die Arbeit wie ClickUp werden Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammengeführt – alles unterstützt durch die weltweit einheitlichste KI für die Arbeit, ClickUp Brain.

Der Zugriff auf ClickUp Brain für die Unterrichtsplanung bietet mehrere Vorteile.

Im Gegensatz zu ChatGPT lässt sich ClickUp Brain in Ihren Workspace integrieren und hilft Ihnen dabei, Aufgaben, Dokumente und anderes Wissen zu organisieren. Es nimmt spezifische Echtzeitdaten aus Ihren Unterhaltungen im Unterricht auf (z. B. aktuelle Bedürfnisse der Schüler oder verfügbare Ressourcen) und erstellt daraus personalisierte Unterrichtspläne.

So können Sie Brain Fragen in einfachem Englisch stellen und erhalten sofort die richtigen Antworten.

Sie müssen zwar weiterhin die richtigen Eingaben vornehmen, aber durch die Integration in Ihren bestehenden Workflow passt sich das Tool besser an Ihre Bedürfnisse an.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Inhalte in Ihren Unterrichtsmaterialien zu bearbeiten

Dank dieser tiefgreifenden Integration kann ClickUp Brain auch auf frühere Unterhaltungen zurückgreifen. So kann es beispielsweise auf zuletzt besprochene Unterrichtspläne, Dokumente und Fortschrittsanzeigen zurückgreifen, wodurch Unklarheiten in den Ergebnissen vermieden werden.

Das Ergebnis: Die Antworten passen besser zu den erforderlichen Lehrplänen und es ist einfacher, die Konsistenz der Unterrichtsplanung über verschiedene Fächer oder Klassenstufen hinweg zu gewährleisten.

Je häufiger Sie die Lösung nutzen, desto personalisierter und ausgefeilter werden die Unterrichtspläne, sodass sich die Gesamtqualität mit der Zeit verbessert.

Hier sind einige Anregungen und Antworten, von denen Sie sich inspirieren lassen können:

1. Unterrichtspläne erstellen

Pädagogen können ClickUp Brain verwenden, um umfassende und maßgeschneiderte Unterrichtspläne zu erstellen, indem sie Details wie Fach, Klassenstufe und Lernziele angeben.

Die KI analysiert Bildungsressourcen, pädagogische Strategien und Lehrplanrahmen, um innovative Unterrichtsansätze, vielfältige Lernaktivitäten und Bewertungsmethoden vorzuschlagen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain umfassende Unterrichtspläne von Grund auf neu

2. Benutzerdefinierte Unterrichtspläne

Unterrichtspläne können an das Lerntempo, die Zinsen und die Bildungsziele der Schüler angepasst werden.

Passen Sie Unterrichtspläne mit ClickUp Brain an das Alter, den Lernstand, das Tempo und den Lernstil der Schüler an

3. Erstellen Sie zusätzliche Ressourcen

Ergänzen Sie Ihre Unterrichtspläne mit zusätzlichen Ressourcen. Bitten Sie ClickUp Brain, Ihnen interessante Ideen und Materialien vorzuschlagen, um Ihre Schüler besser zu motivieren.

Machen Sie das Lernen mit ausgefallenen Materialien und Ressourcen unterhaltsamer. Fragen Sie ClickUp Brain nach Ideen!

4. Homeschooling

Für den Heimunterricht kann Brain übergeordneten Eltern dabei helfen, einen vielfältigen Lehrplan zu erstellen, der nicht nur Kernfächer abdeckt, sondern auch außerschulische Aktivitäten und die Vermittlung von Lebenskompetenzen umfasst.

Passen Sie Ihre Unterrichtspläne für den Heimunterricht mit ClickUp Brain an

Erfahrene Lehrer können auch Vorlagen für Unterrichtspläne für bestehende Rahmenwerke verwenden und dabei dennoch kreativ sein, um das Endergebnis zu gestalten.

Die Vorlage "ClickUp Classroom Management Plan" (Plan für das Klassenraummanagement) integriert beispielsweise das Verhaltensmanagement in die Unterrichtsplanung und schafft so eine ganzheitlichere Unterrichtsumgebung.

Diese Vorlage kombiniert Klassenraummanagement mit Unterrichtsplanung durch vier spezielle Ansichten: Klassenliste, Erste Schritte, Kalender und Gantt. Lehrer können diese Ansichten nutzen, um das Verhalten der Schüler zu verfolgen, klare Erwartungen festzulegen und ihre Unterrichtspläne mit Verhaltenszielen einzuhalten.

Ein weiterer herausragender Vorteil von ClickUp Brain ist die Möglichkeit, den Fortschritt von Unterrichtsplänen zu verfolgen, Fristen anzupassen und Änderungen auf der Grundlage laufender Aufgaben oder sich ändernder Prioritäten vorzuschlagen.

Wenn eine Lektion spontan angepasst werden muss, können Lehrkräfte die Aufgabenliste oder den Flow der Lektion in Echtzeit aktualisieren, was mehr Flexibilität bietet als ChatGPT.

Kommentare in ClickUp-Aufgaben umwandeln oder dem Team zuweisen

ClickUp Brain kann zwar nicht eigenständig neue Ideen hervorbringen, aber dank seiner Fähigkeit, Workflows zu verwalten und nachzuverfolgen, lässt es sich in zwei Lösungen formen: Es kann als App für Ihre tägliche Planung dienen und gleichzeitig als Software zur Aufgabenplanung fungieren.

🧠 Gut zu wissen: ClickUp Brain verarbeitet ebenfalls sensible Daten, bietet jedoch mehr Kontrolle über den Datenschutz. Als Teil der sicheren Plattform von ClickUp können Lehrkräfte Berechtigungen verwalten, den Zugriff limitieren und sicherstellen, dass nur autorisierte Benutzer Unterrichtspläne oder Informationen zu Schülern einsehen können. Da es in ein geschlossenes Ökosystem (ClickUp) integriert ist, sind strengere Datenschutz- und Sicherheits-Features vorhanden, wodurch das Risiko versehentlicher Datenlecks reduziert wird.

Sie können Brain auch mit dem Toolset der Projektmanagement-Software für den Bildungsbereich von ClickUp kombinieren. Dieses Ökosystem spart Zeit und verbessert die Zusammenarbeit und die Einhaltung von Bildungszielen.

Entwickeln und verwalten Sie Kursarbeiten:

Verwenden Sie ClickUp Docs , um Unterrichtspläne, Lehrpläne und Vorlesungsnotizen zu entwerfen, zu bearbeiten und zu organisieren

Ordnen Sie Lektionen praktischen Aufgaben zu und fügen Sie Fälligkeitsdaten, Ziele und Ressourcen hinzu, um die Ausführung zu vereinfachen

Zentralisieren Sie Bildungsinhalte, damit Ihre Kollegen und Schüler problemlos auf Materialien zugreifen können

Beispiel: Ein Lehrer kann in ClickUp Docs einen Lehrplan erstellen, ihn mit wöchentlichen Aufgaben verknüpfen und bestimmte Fristen festlegen, um eine klare Zeitleiste für den Unterricht zu gewährleisten.

Setup Wiederholende Aufgaben mit Fristen mithilfe von ClickUp

Lesen Sie auch: Vorlagen für Unterrichtspläne in Google Docs

Verwalten und visualisieren Sie Zeitpläne:

Planen Sie Lektionen über Wochen oder Monate hinweg mit Gantt-Diagrammen und Kalendern, um Zeitleisten zu visualisieren

Automatisieren Sie sich wiederholende Aktivitäten wie wöchentliche Quizze oder Erinnerungen an Aufgaben

Schalten Sie zwischen Listen-, Kalender- oder Board-Ansichten um, je nach Ihren Planungspräferenzen

Beispiel: Ein Homeschooling-Lehrer kann ein Semester planen, indem er Lektionen in einem Gantt-Diagramm einrichtet und Zeitleisten festlegt.

Visualisieren Sie Meilensteine Ihres Projekts mit der Gantt-Ansicht in ClickUp

Arbeiten Sie mit dem Team zusammen und kommunizieren Sie miteinander:

Arbeiten Sie mit anderen Lehrern oder Administratoren zusammen, um Unterrichtspläne zu verfeinern

Erstellen Sie mit ClickUp Chat spezielle Chat-Spaces für Teams, um Lehrplanaktualisierungen oder Unterrichtsstrategien zu besprechen

Fügen Sie Aufgaben oder Dokumenten Kommentare als Feedback hinzu und verfolgen Sie Genehmigungen für Änderungen am Lehrplan

Beispiel: Eine Gruppe von Lehrern, die an einem interdisziplinären Projekt arbeitet, kann im Chat Ideen sammeln und sofort Feedback zu Aufgaben innerhalb der ClickUp-Plattform erhalten.

Arbeiten Sie nahtlos über Kommentare und Feedback in den jeweiligen ClickUp-Aufgaben zusammen

Verwenden Sie vorgefertigte ClickUp-Vorlagen für den Bildungsbereich:

Die Vorlage für den ClickUp College-Unterrichtsplan wurde entwickelt, um den Planungsprozess für Lehrkräfte zu vereinfachen und sicherzustellen, dass alle wesentlichen Elemente einer Unterrichtsstunde abgedeckt sind.

Diese Vorlage herunterladen Organisieren Sie Unterrichtspläne und arbeiten Sie gemeinsam mit der ClickUp-Vorlage für College-Unterrichtspläne

Lehrer und andere im Bildungsbereich tätige Personen können die ClickUp-Vorlage für folgende Zwecke nutzen:

Unterteilen Sie Lektionen in überschaubare Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Prioritäten

Fügen Sie spezifische Informationen wie Unterrichtsziele, erforderliche Materialien und Strategien zur Einbindung der Schüler hinzu

Arbeiten Sie mit anderen Lehrern an demselben Plan, geben Sie Ideen und Ressourcen in Echtzeit frei

Überwachen Sie den Fortschritt jeder Lektion und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor

Erstellen Sie detaillierte Lehrpläne mit integrierten Zeitleisten

Verwalten Sie außerschulische Aktivitäten oder Elternsprechtage

Obwohl es ursprünglich für Schüler entwickelt wurde, können Pädagogen die Struktur der ClickUp-Vorlage für den Bildungsbereich geschickt umfunktionieren, um eine dynamische Planungsumgebung zu schaffen.

Markieren Sie benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt der Lektion zu verfolgen: Planung, bereit zum Unterrichten, unterrichtet, muss überarbeitet werden

Organisieren Sie das Drei-Ansichten-System (Lehrplan, Voraussetzungen, Erste Schritte) für eine umfassende Planung

Passen Sie die Felder "Kursnummer" und "Guthaben-Einheiten" an, um Lehrplanstandards und Lernziele nachzuverfolgen

Verwenden Sie die Ansicht "Voraussetzungen", um Abhängigkeiten zwischen Konzepten abzubilden und einen logischen Themenfortschritt sicherzustellen

Lesen Sie auch: Die beste Universitätsverwaltungssoftware für Hochschulen

Vor einigen Jahren haben wir ClickUp in der Bildungseinrichtung, in der ich arbeite, eingeführt, weil wir die Prozesse in der Organisation verbessern mussten. In einem Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern war es sehr kompliziert, zu wissen, was jeder gerade macht und Fortschritte zu messen. Mit ClickUp ist das nun möglich.

Planen und organisieren Sie Lektionen schneller mit ClickUp

Trotz seiner Stärken fehlt ChatGPT ein kontextuelles Verständnis für die besonderen Anforderungen Ihres Unterrichts, wie beispielsweise die Lernstile Ihrer Schüler oder die Anforderungen des Lehrplans.

Lehrkräfte sollten detaillierte und spezifische Anweisungen geben, um relevante Ergebnisse zu erhalten, da ChatGPT nicht von Haus aus auf die Standards von Schulen oder Universitäten zugeschnitten ist.

ClickUp hingegen bietet unübertroffene Vielseitigkeit und Tiefe. Dank der Kombination aus Aufgabenmanagement, KI-gestützten Einblicken und Echtzeit-Zusammenarbeit in einer einzigen Plattform können sich Lehrkräfte auf das Wesentliche konzentrieren: den Unterricht.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und probieren Sie es aus!