Discovery Meeting: Was ist das und wie führt man es durch?

Stellen Sie sich vor: Sie treffen einen potenziellen Kunden, der ein langfristiger Partner werden könnte. Der Druck ist hoch – er teilt seine Herausforderungen mit Ihnen und Sie möchten unbedingt zeigen, wie Sie helfen können. Aber wie können Sie von Anfang an Vertrauen aufbauen und ihn davon überzeugen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Hier kommen Kennenlern-Meetings ins Spiel. Sie bieten die Möglichkeit, die Herausforderungen und Ziele Ihres potenziellen Kunden zu verstehen, Erwartungen zu setzen und eine Beziehung aufzubauen.

Dieser Leitfaden enthält alles, was Sie für Ihr nächstes Discovery-Meeting mit potenziellen Kunden benötigen, von der ersten Planung und finanziellen Planung bis hin zur Nachbereitung.

Discovery-Meetings sind entscheidend, um die Bedürfnisse Ihrer potenziellen Kunden zu verstehen und starke Beziehungen aufzubauen. Erforschen Sie das Geschäft, die Ziele und die Herausforderungen Ihres Clients vor dem Meeting. Sammeln Sie wertvolle Erkenntnisse und stellen Sie sicher, dass Sie die Bedürfnisse verstehen. Skizzieren Sie Diskussionspunkte, weisen Sie Redner zu und priorisieren Sie Themen. Koordinieren Sie die Verfügbarkeit aller Teilnehmer und stellen Sie sicher, dass jeder ohne Konflikte einen Beitrag leisten kann. Integrieren Sie Google Kalender oder Outlook für eine reibungslose Planung. Fördern Sie offene Diskussionen, machen Sie detaillierte Notizen und stellen Sie sicher, dass alle kritischen Punkte angesprochen werden

Brainstorming und Dokumentation von Ideen, Liste mit Notizen zum Meeting und Hervorhebung von Aktionselementen mit ClickUp Docs und Brain * Dankesnotizen senden, offene Fragen ansprechen und Aufgaben zur Nachverfolgung mit ClickUp zuweisen, um klare Verantwortlichkeiten und die Nachverfolgung von Fortschritten sicherzustellen undefined

Was ist ein Discovery Meeting? Ein Discovery Meeting ist ein Einführungsgespräch zwischen einem Vertriebsmitarbeiter und einem potenziellen Kunden, um die Probleme und Anforderungen des Kunden zu verstehen. Es handelt sich dabei um weit mehr als nur ein weiteres Verkaufsgespräch, sondern um eine strategische Unterhaltung, um Erkenntnisse zu gewinnen, die Ihren gesamten undefined

## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

. Sie verstehen das Geschäft des Kunden, seine Probleme und Bedürfnisse und seine erwarteten Ziele. Denken Sie daran, dass ein Discovery Call nicht der richtige Zeitpunkt ist, um Ihr Produkt zu bewerben. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, aktiv zuzuhören und sich in die Situation des Kunden hineinzuversetzen. Zeigen Sie echte Neugier, stellen Sie durchdachte Fragen und schaffen Sie einen Space, in dem sich der Kunde gehört und verstanden fühlt.

So können Sie Vertrauen aufbauen, eine Beziehung herstellen und sich subtil als wertvoller Partner positionieren, der dem potenziellen Kunden zum Erfolg verhelfen kann. Kurz gesagt: Ein Meeting zur Kundenfindung gibt den Ton für eine langfristige Beziehung zum Kunden an und steigert die Verkaufschancen. Wenn Sie es richtig machen, etablieren Sie sich als Partner, dem der Kunde vertrauen kann und der ihm zum Erfolg verhilft.

💡Profi-Tipp: Bei einer erfolgreichen Sitzung zur Bedarfsermittlung dreht sich alles um den Kunden. Es ist Ihre Chance, die richtigen Fragen zu stellen, aktiv zuzuhören und zu zeigen, dass Sie nicht nur eine Lösung verkaufen, sondern die richtige Lösung anbieten. ## Rolle von Sitzungen zur Bedarfsermittlung im Verkaufsprozess

Discovery-Meetings sind der Grundstein für einen erfolgreichen Verkaufsprozess, da sie den Fokus vom Verkaufen auf das Lösen verlagern. In diesem ersten Meeting legen Sie den Grundstein für ein umfassendes Verständnis der spezifischen Bedürfnisse, Herausforderungen und Ziele Ihres potenziellen Kunden und können so eine maßgeschneiderte Lösung anstelle eines Standardangebots erstellen. In den frühen Phasen des undefined schaffen Discovery-Meetings Vertrauen. Interessenten wünschen sich einen Partner, der ihr Geschäft in- und auswendig versteht und ihnen professionelle Beratung bietet. Ein effektives Discovery-Meeting positioniert Sie als vertrauenswürdigen Berater und nicht nur als Verkäufer.

Diese Meetings vereinfachen auch Ihren Verkaufserkundungsprozess, indem sie Ihnen helfen, Leads frühzeitig zu qualifizieren. Indem Sie die Schwachstellen des potenziellen Kunden klären, können Sie die Unterhaltung so lenken, dass die wichtigsten Punkte angesprochen werden, und Ihren Wert hervorheben, wodurch Folgeinteraktionen wirkungsvoller werden. Im Wesentlichen dienen Erkundungstreffen als Grundlage für dauerhafte Partnerschaften. Wenn sie richtig durchgeführt werden, verwandeln sie Verkaufsgespräche von einer Transaktion in eine echte Zusammenarbeit. 🧠 Wussten Sie schon? Ein erfolgreiches Kennenlerngespräch erfordert eine sorgfältige Vorbereitung. Je gründlicher Sie sich vorbereiten, desto selbstbewusster und wirkungsvoller werden Ihre Unterhaltungen sein. Außerdem zeigt es, dass Sie die wertvolle Zeit Ihres potenziellen Kunden respektieren. Beginnen Sie damit, sich mit dem Geschäft, den Zielen und den Herausforderungen Ihres Kunden zu befassen, um ein solides Verständnis für seine Bedürfnisse zu gewinnen. Erstellen Sie auf der Grundlage des ersten Gesprächs eine klare Agenda. Sie sollte den Zweck des Meetings, die Schlüsselpunkte der Diskussion und die gewünschten Ergebnisse definieren. und wettbewerbsrelevante Erkenntnisse zu speichern. Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, um Ihre Notizen zu verfeinern, Mitglieder mit Tags zu versehen, um Feedback zu erhalten, und sicherzustellen, dass keine kritischen Erkenntnisse übersehen werden.

Mit ClickUp Docs Erkenntnisse aus Discovery-Meetings in die Tat umsetzen ### Schritt 2: Eine Hypothese erstellen Ein Discovery-Call ist eine Chance, dem potenziellen Kunden zu zeigen, dass Sie sein Geschäft verstehen und ihm bei der Bewältigung der Herausforderungen helfen können. Eine gute Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, ist die Präsentation einer detaillierten Hypothese zu den Herausforderungen, mit denen der Client konfrontiert ist. Dies hängt davon ab, wie gut Sie recherchieren. Hier ist ein Beispiel für eine Hypothese für einen Discovery-Call.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image6-5-1400x1031.png Hypothese für ein Discovery-Meeting-Call über The Revenu Enabler /%img/ via undefined > Die Verwendung einer Hypothese ist das, was durchschnittliche von Elite-Vertretern unterscheidet. Sie ermöglicht es Ihnen, sich das Recht zu verdienen, eine Discovery durchzuführen, indem Sie Ihrem potenziellen Kunden zeigen, dass Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben und ein Branchenexperte sind. Wenn Sie sich irren, ist das in Ordnung, denn es bietet dem potenziellen Kunden die Möglichkeit, Sie zu korrigieren. James Bisell, Gründer von The Revenue Enabler 📖 Lesen Sie mehr: undefined ### Schritt 3: Erstellen Sie eine erfolgreiche Agenda Eine gut durchdachte Agenda für ein Discovery-Meeting stellt sicher, dass jede Minute Ihres Discovery-Meetings einem klaren Zweck dient. Sie bietet einen klaren Fahrplan, der sicherstellt, dass Sie alle kritischen Themen abdecken und eine fokussierte Unterhaltung führen.

So erstellen Sie eine Agenda, die Ergebnisse liefert: ➡️ Definieren Sie das Hauptziel des Meetings. Möchten Sie die größten Herausforderungen des Kunden verstehen? Die wichtigsten Geschäftsziele identifizieren? Oder mögliche Lösungen erkunden? ➡️ Berücksichtigen Sie die spezifischen Bedürfnisse und die Branche des Kunden und was der Kunde erwartet. Wenn Sie sich zum Beispiel mit einem Marketingmanager treffen, könnte die

https://clickup.com/blog/meeting-agenda// meeting agenda /%href/ könnte Themen wie die folgenden enthalten: *Allgemeine Erkundung des Geschäfts: Überblick über das Unternehmen, Zielgruppe, Position auf dem Markt und allgemeine Ziele des Geschäfts *Marketingziele ermitteln: Umsatzwachstum, Markenbekanntheit, Lead-Generierung, Kundengewinnung und Kundenbindung *Aktuelle Marketingstrategien: Analyse bestehender Marketingkanäle und -kampagnen und ihrer Wirksamkeit

Marketing-Herausforderungen: Identifizieren Sie aktuelle Hindernisse, Budgetbeschränkungen und verbesserungswürdige Bereiche. Erkundigen Sie sich vor der Planung des Anrufs nach den Erwartungen des Clients für das Meeting. Dieser kooperative Ansatz stellt sicher, dass die Tagesordnung mit den Prioritäten des Clients übereinstimmt und zeigt Ihre Bereitschaft zur Anpassung. Sie sollten auch für jedes Element der Tagesordnung bestimmte Zeitfenster einplanen, um eine effiziente Diskussion zu gewährleisten. Legen Sie klar fest, wer die einzelnen Diskussionspunkte leitet und wer für die Notizen verantwortlich ist. Mit Für zusätzliche Effizienz vereinfacht die Vorlage für die ClickUp-Agenda von https://clickup.com/templates/agenda-kkmvq-5982548/%href/ diesen Prozess und bietet Ihnen einen wiederverwendbaren Rahmen für konsistente und wirkungsvolle Meetings zur Informationsgewinnung. /cta/ . ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen, den Ton und die Stimmung des Kunden und Ihrer Mitglieder des Teams während des Anrufs zu analysieren. Durch die Identifizierung positiver, negativer oder neutraler Stimmungen kann die KI Ihnen dabei helfen, die emotionale Reaktion des Kunden auf bestimmte Ideen oder Vorschläge einzuschätzen. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image8-5.png

Erhalten Sie detaillierte Einblicke in Discovery-Meetings mit ClickUp Brain und erstellen Sie Elemente für Folgemaßnahmen https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Testen Sie ClickUp Brain kostenlos /%cta/ ## Aktivitäten nach dem Discovery-Meeting Die eigentliche Arbeit beginnt, wenn das Discovery-Meeting zu Ende geht. Was danach passiert, kann den von Ihnen aufgebauten Schwung fördern oder bremsen.

Aktivitäten nach dem Meeting, wie durchdachte Nachbereitungen und effektives /href/ https://clickup.com/blog/task-management-software// Aufgabenmanagement /%href/, sind der Schlüssel, um Erkenntnisse in Handlungen umzusetzen. ### Senden Sie eine Dankesnotiz und eine Liste der nächsten Elemente

Beginnen Sie damit, Ihrem potenziellen Kunden eine personalisierte Dankesnotiz zu senden. Diese einfache Geste gibt den Ton für eine professionelle Beziehung an und unterstreicht deren Bedeutung für Ihren Prozess. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die im Meeting besprochenen Schlüsselpunkte zu rekapitulieren und zu zeigen, dass Sie die Zeit und die Erkenntnisse Ihres Gegenübers wertschätzen. Sie sollten auch die wichtigsten Diskussionspunkte aus dem Informationsgespräch zusammenfassen und die nächsten Schritte skizzieren, wie z. B. das Senden eines Angebots und die Planung eines Folgemeetings.

💡Pro-Tipp: Senden Sie immer innerhalb von 24 Stunden nach dem Discovery-Meeting eine personalisierte E-Mail mit einem Dankeschön. Das zeugt nicht nur von Professionalität, sondern sorgt auch dafür, dass Ihr Client die Unterhaltung nicht vergisst. ### Besprechen Sie sich mit Ihrem Team. Versammeln Sie Ihr Team zu einer kurzen Nachbesprechung, um die Erkenntnisse aus dem Meeting zu festigen. Besprechen Sie, was gut gelaufen ist, identifizieren Sie Lücken und informieren Sie sie über die nächsten Schritte. ### Beantworten Sie offene Fragen

Wenn es unbeantwortete Fragen oder ausstehende Klärungen gibt, sprechen Sie diese umgehend an. Sie können die Notizen zum Meeting unter https://clickup.com/blog/meeting-notes-templates// einsehen und eine Liste mit allen Fragen erstellen, die **nachverfolgt werden müssen, z. B. zu Preisen, Fallstudien oder Zeitleisten für die Umsetzung. ### Zuweisung und Nachverfolgung von Folgeaufgaben

Es ist wichtig, die Erkenntnisse aus dem Meeting in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln. So können Sie dies tun: *Aufgabenverwaltung: Erstellen Sie Aufgaben für jedes im Discovery-Meeting besprochene Element. Weisen Sie Mitglieder des Teams zu, legen Sie Fristen fest und verknüpfen Sie zugehörige Dateien für den Kontext. *Unteraufgaben: Unterteilen Sie komplexe Folgemaßnahmen in überschaubare Unteraufgaben, um sicherzustellen, dass jedes Detail abgedeckt ist. *Erinnerungen und Benachrichtigungen: Richten Sie Erinnerungen ein, um eine erfolgreiche Durchführung des Projekts sicherzustellen

Features für die Zusammenarbeit: Verwenden Sie Aufgabenkommentare, um Details zu Nachfassaktionen zu besprechen, relevante Dokumente als Anhang hinzuzufügen und Teamkollegen für Beiträge zu taggen, um einen transparenten und kollaborativen Workflow zu schaffen /href/ https://clickup.com/features/tasks ClickUp Aufgaben /%href/ kann Ihnen hier helfen. Sie können Ihren Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, Prioritäten festlegen und Projektaufgaben mit benutzerdefinierten Status nachverfolgen. 🌻Beispiel:

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Discovery-Meeting mit einem potenziellen Client abgeschlossen. Während des Meetings wurde der Bedarf an Automatisierung von Prozessen hervorgehoben. So können Sie Aufgaben in ClickUp zuweisen: 1. Aufgaben erstellen: Protokollieren Sie eine Folgeaufgabe zur Recherche von Automatisierungstools, die auf die Branche zugeschnitten sind. 2. Verantwortlichkeiten zuweisen: Weisen Sie bestimmten Mitgliedern des Teams Unteraufgaben für eine eingehendere Recherche oder die Ausarbeitung von Vorschlägen zu

Nachverfolgung des Fortschritts: Überwachen Sie die Aktualisierung von Aufgaben in Echtzeit und stellen Sie mithilfe der Ansicht "Kalender" von ClickUp sicher, dass Fristen eingehalten werden. 4. Nahtlose Zusammenarbeit: Verwenden Sie Kommentare zu Aufgaben, um Diskussionen an einem Ort zu führen, und fügen Sie relevante Materialien wie Fallstudien oder Demo-Zeitpläne als Anhang hinzu. Aktivitäten nach der Entdeckung helfen, den Schwung aufrechtzuerhalten. Mit den Online-Meeting-Tools von ClickUp undefined und Ressourcen können Sie sicherstellen, dass Ihr Team aufeinander abgestimmt ist, Folgemaßnahmen effizient abgewickelt werden und Clients bei jedem Schritt einen Mehrwert erhalten. 📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Notizen oder Protokolle von Meetings zur Nachverfolgung von Aktionselementen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden.

Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse, die Sie benötigen, in Chats, E-Mails oder Tabellenkalkulationen untergehen. Mit /href/ https://clickup.com/signup ClickUp /%href/ können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln und so sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

## Best Practices und Fehler, die Sie bei Discovery-Meetings vermeiden sollten Discovery-Meetings sind entscheidend, um Vertrauen aufzubauen, die Bedürfnisse der Kunden zu ermitteln und sich als wertvoller Partner zu positionieren. Ohne sorgfältige Planung und Durchführung können diese Meetings jedoch scheitern, Zeit verschwenden und Ihrer Glaubwürdigkeit schaden. So maximieren Sie den Erfolg mit

/href/ https://clickup.com/blog/client-meetings// bewährte Best Practices /%href/ und vermeiden Sie häufige Fallstricke. Best Practices: 🙌 Tauchen Sie tief in das Geschäft des Kunden, seine Branchenlandschaft und die potenziellen Herausforderungen ein, mit denen er konfrontiert sein könnte. Je besser Sie vorbereitet sind, desto individueller und wirkungsvoller wird Ihr Ansatz sein

🙌 Beginnen Sie jedes Meeting mit einem klaren Ziel. Teilen Sie eine Agenda mit, in der Sie darlegen, was besprochen wird und was Sie erreichen wollen 🙌 Gehen Sie über oberflächliche Fragen hinaus. Achten Sie nicht nur darauf, was der Kunde sagt, sondern auch auf seinen Tonfall und seine Körpersprache. Stellen Sie Folgefragen wie: "Können Sie diese Herausforderung näher erläutern?", um sicherzustellen, dass Sie die Probleme und Prioritäten des Kunden vollständig verstehen

🙌 Fragen Sie nicht nur, was der Kunde will, sondern gehen Sie auch auf das Warum ein. Ergründen Sie die Motivation hinter den Zielen des Kunden. Anstatt zum Beispiel nur eine Notiz zu machen, dass eine schnellere Softwarelösung benötigt wird, sollten Sie herausfinden, warum Geschwindigkeit so wichtig ist – vielleicht um die Kundenabwanderung zu reduzieren oder die betriebliche Effizienz zu verbessern. Dieses tiefere Verständnis hilft Ihnen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln

🙌 Betrachten Sie das Meeting als Unterhaltung und nicht als Interview. Schaffen Sie eine gute Beziehung, indem Sie Empathie zeigen, sich auf gemeinsame Ziele einigen und eine Umgebung schaffen, in der sich der Kunde gehört und geschätzt fühlt 🙌 Achten Sie auf Anzeichen von Unzufriedenheit, Verwirrung oder Unbehagen in der Körpersprache des Kunden. Wenn er zögert, passen Sie Ihren Ansatz an oder fragen Sie: "Gibt es etwas, das wir noch klären müssen?"

🙌 Das Meeting endet nicht mit der Unterhaltung. Sprechen Sie offene Fragen umgehend an, geben Sie eine Zusammenfassung der Aktionselemente frei und sorgen Sie für eine konsistente Kommunikation, um den Schwung beizubehalten 🙌 Verwenden Sie Tools für die Zusammenarbeit wie ClickUp Dokumente und ClickUp Whiteboards, um während des Meetings Schlüsselinformationen, Aktionselemente und nächste Schritte festzuhalten. Dies gewährleistet die Abstimmung und dient beiden Parteien als Referenzpunkt, wodurch Missverständnisse reduziert werden

💡Profi-Tipp: Sie können /href/ https://clickup.com/features/ai-notetaker ClickUp's AI Notetaker /%href/ verwenden, um Discovery Calls aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen. So erhalten Sie umsetzbare Einblicke in die Herausforderungen des potenziellen Kunden und können ein solides Angebot für das Geschäft freigeben. Fehler, die Sie vermeiden sollten:

❗Bei Discovery-Meetings geht es um Verständnis, nicht um Verkauf. Vermeiden Sie es, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu schnell zu bewerben, bevor Sie die Bedürfnisse des Kunden vollständig ermittelt haben. ❗Ein Discovery-Meeting ist eine Gelegenheit für den Kunden, Informationen freizugeben. Vermeiden Sie es, die Unterhaltung zu dominieren; stellen Sie stattdessen offene Fragen und hören Sie aufmerksam zu. Lassen Sie den Kunden mindestens 70 % des Gesprächs führen

❗Wenn Sie die Features Ihres Produkts hervorheben, ohne sie mit den Problemen des Kunden in Verbindung zu bringen, kann dies Ihren Wert schmälern. Konzentrieren Sie sich darauf, wie Ihr Angebot die spezifischen Herausforderungen des Kunden löst und messbare Ergebnisse liefert. ❗Wenn Sie das Gespräch ohne klare Aktionselemente beenden, den Kunden im Unklaren darüber lassen, was als Nächstes passiert, und keine Andeutungen über eine zukünftige Beziehung machen. ## Mit ClickUp Interessenten zu Kunden machen

Discovery-Meetings sind der erste Schritt zum Aufbau sinnvoller Beziehungen zu neuen Kunden. Von der Vorbereitung über die Durchführung bis hin zur Nachbereitung zählt jeder Schritt zu einem produktiven Discovery-Meeting. Mit ClickUp sind Sie für jede Phase des Discovery-Prozesses gerüstet. Die leistungsstarken tools, wie Whiteboards für Brainstorming, Dokumente für Notizen in Echtzeit und Aufgabenverwaltung für nahtlose Nachverfolgung, sorgen dafür, dass Sie organisiert bleiben und immer einen Schritt voraus sind.

Wenn Sie also das nächste Mal ein Discovery-Meeting planen, überlassen Sie ClickUp die Schwerstarbeit – und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: die Bedürfnisse Ihrer Clients zu verstehen und zu erfüllen. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an /%href/ und verwandeln Sie jedes Discovery-Gespräch in ein erfolgreiches Meeting!