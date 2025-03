Apple Notes vs. OneNote: Welche App zum Erstellen von Notizen ist besser?

Apps zum Erstellen von Notizen sind in einer hektischen, digitalen Welt unverzichtbar geworden, um den Überblick zu behalten. Studenten, Berufstätige und normale Benutzer profitieren von ihrer Bequemlichkeit. Bei so vielen verfügbaren Optionen kommt es jedoch häufig zu Diskussionen zwischen der Apple Notes App und Microsoft OneNote. Welche ist besser?

Microsoft OneNote ist seit über 20 Jahren eine beliebte Lösung für Notizen und wird von Unternehmen und Einzelpersonen genutzt. Inzwischen hat sich Apple Notes – ursprünglich ein minimalistisches Tool – mit den jüngsten MacOS-Updates zu einer robusten Plattform entwickelt. Mit diesen Apps können Sie

Mit Apple Notes können Sie Skizzen direkt in Ihren Notizen mit dem Finger oder einem Apple Pencil erstellen. Mit Zeichenwerkzeugen können Sie die Dicke, Deckkraft und den Zeichenbereich anpassen und Skizzen zur besseren Organisation einfach verschieben. Die unendliche Leinwand von OneNote bietet ein flexibles, kostenloses Layout in der Größe einer Seite, das sich perfekt für Mindmaps, die Organisation von Gedanken oder die Verwendung als digitales Whiteboard eignet. Es passt sich allen Anforderungen an Notizen oder Projekte an. #### 2. Sicherheit von Notizen gewährleisten Mit OneNote können Sie bestimmte Abschnitte mit einem Passwortschutz versehen, um Ihre Notizen zu Meetings oder persönliche Informationen zu schützen. Dieses Feature ist in den Versionen für den Desktop verfügbar und gewährleistet die Sicherheit Ihrer privaten Daten, wenn Sie Notizbücher freigeben. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Passwort nicht vergessen – selbst Microsoft kann Ihnen nicht dabei helfen, es wiederherzustellen! #### 3. Verknüpfungen für mehr Effizienz

Möchten Sie Ihre Notizen produktiver gestalten? OneNote bietet eine Vielzahl von Tastenkombinationen, die Ihnen dabei helfen können. Hier sind einige, die Sie ausprobieren können: *F7: Rechtschreibung prüfen *Strg + N: Am Ende des aktuellen Abschnitts eine neue Seite hinzufügen *Strg + K: Einen Hyperlink einfügen *Alt + Umschalt + F: Das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit hinzufügen

Strg + Umschalt + E: Ausgewählte Seiten an eine E-Mail senden Mit diesen Verknüpfungen können Sie Zeit sparen und die Effizienz steigern, sodass Sie OneNote noch schneller nutzen können. #### 4. Zusammenarbeit mit Freunden, Familie und Kollegen via OneNote lässt sich in mehrere Apps integrieren, darunter Google Kalender, und ist damit ein vielseitiges Tool zum Organisieren von Notizen. Verknüpfen Sie Ihren Kalender mit OneNote, um Meetings und Aufgaben nahtlos zu verfolgen und dabei alles innerhalb Ihres Workflows für die Produktivität zu synchronisieren und zugänglich zu halten. #### 6. Copilot in OneNote via undefined Als Ihr Assistent für Notizen kann Copilot in OneNote mit Ihren Aufforderungen arbeiten, um Pläne zu entwerfen, Ideen zu generieren, Listen zu erstellen, Informationen zu organisieren und vieles mehr. Sie können darauf zugreifen, indem Sie Copilot Pro oder Copilot für M365 zu Ihrem M365-Abonnement hinzufügen. #### 7. Sprachtranskription via undefined Wenn die Transkription aktiviert ist, können Sie mit OneNote Audio aufnehmen, während Sie Anmerkungen machen, schreiben oder Schlüsselpunkte hervorheben. Freihandanmerkungen werden mit dem Audio synchronisiert, sodass Sie auf Notizen tippen und bestimmte Momente für zusätzlichen Kontext während der Überprüfung wiedergeben können. Sie können auf zwei Arten transkribieren: * Direkt aufnehmen: In OneNote aufgenommenes Audio wird im Hintergrund transkribiert. Speichern Sie die Aufnahme auf OneDrive, und das Transkript wird zusammen mit synchronisierten Freihandanmerkungen für die Wiedergabe verfügbar

OneNote synchronisiert sich mit OneDrive und bietet 5 GB kostenlosen Speicherplatz. Benutzer mit einem kostenpflichtigen Plan für OneDrive oder einem Konto bei Microsoft 365 können ihr Limit für den Speicherplatz erhöhen. Das Limit von 2 GB pro Notizbuch in OneNote kann sich jedoch für Benutzer, die umfangreiche Inhalte bearbeiten, einschränkend anfühlen. Beachten Sie, dass lokaler Speicher nur in der Windows-Version von OneNote verfügbar ist, was für plattformübergreifende Benutzer weniger Flexibilität bietet.

🏆Gewinner: Apple Notes für seine unkomplizierte Synchronisierung und plattformübergreifende Zugänglichkeit. ### 3. Plattform-Support OneNote zeichnet sich durch die Unterstützung verschiedener Plattformen aus und bietet Apps für iOS, iPadOS, macOS, Android und Windows. Sie können auch über das Internet auf OneNote zugreifen. Alle Features sind auf allen Plattformen verfügbar, mit Ausnahme des lokalen Speichers, der ausschließlich in der Windows-Version verfügbar ist.

Apple Notes ist für iOS, macOS und iPadOS verfügbar und auf allen Apple-Geräten vorinstalliert. Nach der Synchronisierung Ihrer Notizen mit iCloud können Sie über iCloud.com darauf zugreifen. Die Online-Version bietet jedoch nicht alle Features, die die Apps auf Apple-Geräten bieten. OneNote hat die Nase vorn, wenn Sie nach einer plattformübergreifenden Lösung suchen.

🏆Gewinner: Microsoft OneNote für den umfassenderen Support auf allen Plattformen. ### 4. Anhänge und Audioaufnahmen Apple Notizen unterstützt fast alle Arten von Anhängen, egal ob Foto, Dokument oder Link. Anhänge werden in einem Index erfasst, sodass Sie darin suchen können und wichtige Details leicht finden.

OneNote hingegen kann Anhänge nicht so reibungslos verarbeiten. Wenn Sie eine Datei anhängen, erscheint sie lediglich als Symbol. PDFs müssen als Ausdrucke eingefügt werden, wodurch sie zu Bildern verflachen und nicht mehr bearbeitet werden können. Umgekehrt können Sie mit OneNote Audioaufnahmen direkt in Notizen einfügen, ohne die App wechseln zu müssen. Dieses Feature ist praktischer als bei Apple Notes, wo für Audioaufnahmen eine separate App erforderlich ist.

🏆Gewinner: Unentschieden. Während Apple Notes sich durch die übersichtliche Aufbewahrung von Anhängen auszeichnet, hat OneNote die Nase vorn, wenn es um Audio-Notizen geht. ### 5. Sicherheit Microsoft OneNote verwendet eine 128-Bit-AES-Verschlüsselung, um passwortgeschützte Abschnitte von Notizbüchern zu schützen. Microsoft gibt jedoch nicht an, wie Notizbücher, die sich in der Synchronisierung befinden – oder die nicht passwortgeschützt sind – gesichert werden.

Apple Notes verfolgt einen umfassenderen Ansatz in Bezug auf die Sicherheit. Passwortgeschützte Notizen werden mit AES-GCM-Verschlüsselung verschlüsselt und sicher in CloudKit gespeichert, mit End-to-End-Verschlüsselung. Selbst freigegebene Notizen sind mit diesem hohen Verschlüsselungsgrad geschützt, sodass Ihre Daten sicher bleiben, egal ob es sich um Text oder Anhänge handelt. 🏆Gewinner: Apple Notes für seinen direkten Ansatz in Bezug auf die Sicherheit. Apple Notes vs. OneNote auf Reddit

Wir haben Reddit überprüft, um zu sehen, wie die Leute zur Debatte OneNote vs. Apple Notes stehen. Die meisten Benutzer glauben, dass beide Apps einzigartige Stärken haben, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Ein Benutzer schlug vor, beide Apps für bestimmte Zwecke zu verwenden: Sie können in Betracht ziehen, beide zu verwenden und die Inhalte, die den größten Nutzen aus jeder App ziehen, in diese App zu stellen. Speichern Sie zum Beispiel PDFs und andere Inhalte, die Tags benötigen, in Apple Notes. Ich verwende mehrere Apps für Notizen und speichere einige persönliche Dinge in OneNote, um einen ganzen Abschnitt zu sperren, anstatt nach Seiten. Das klingt nach einer Menge zusätzlicher Arbeit, aber in Wirklichkeit ist es sehr einfach, sich daran zu erinnern, vielleicht weil ich als Windows-Benutzer nicht von Spotlight verwöhnt bin. In Ihrem Fall, da Sie ein Mac-Benutzer sind, würde ich die meisten meiner Notizen in Apple Notes und nur eine kleine Kategorie von Notizen in OneNote aus bestimmten Gründen ablegen.

