Wie man KI für gemeinnützige Organisationen nutzt

Moderne und leistungsstarke Technologien sind für gemeinnützige Organisationen oft aus einem einfachen Grund unerreichbar: Sie sind teuer. Die Anschaffung der neuesten Technologie kann nicht nur teuer sein, sondern auch die Schulung der Mitarbeiter, die Wartung, die Aktualisierung und der langfristige Unterhalt. Daher neigen gemeinnützige Organisationen dazu, bewährte und einfache tools zu verwenden, mit denen jeder vertraut ist. Künstliche Intelligenz ändert das!

KI-Kernprodukte wie ChatGPT und Google Gemini sowie KI-integrierte Tools wie /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/ ermöglichen es gemeinnützigen Organisationen, außergewöhnliche Vorteile zu erzielen. Dieser Blogbeitrag ist eine Einführung in die Nutzung von KI für gemeinnützige Organisationen, damit Sie die Vorteile der besten heute verfügbaren Technologie nutzen können.

## ⏰Künstliche Intelligenz (KI) ist eines der leistungsstärksten Tools, die Unternehmen heute zur Verfügung stehen. Gemeinnützige Organisationen können, wie jedes andere Unternehmen auch, stark von ihnen profitieren.

Gemeinnützige Organisationen können KI-Tools nutzen, um die Effizienz zu steigern, Erkenntnisse über Spender zu gewinnen, die Reichweite zu erhöhen und die Kommunikation zu skalieren. Um KI-Tools und -Technologien optimal nutzen zu können, benötigen sie einen strategischen Ansatz und Anwendungsfälle. Hier sind zehn Beispiele. 1. Betrugserkennung und Schutz der Integrität der Organisation 2. Spenderanalyse, -bindung und -erhaltung 3. Recherche und Beantragung von Zuschüssen 4. Programmverwaltung und Wirkungsmessung 5. Automatisierung in den sozialen Medien 6. Generative Inhalte zur Erstellung personalisierter Nachrichten und Kampagnen

Chatbots für eine bessere Kommunikation mit Spendern und Freiwilligen 8. Rationalisierung von Verwaltungsaufgaben 9. Planung und Management von Ereignissen 10. Freiwilligenmanagement Weitere Informationen darüber, wie KI für die oben genannten Aufgaben eingesetzt werden kann und wie KI in Ihrer Organisation nicht eingesetzt werden sollte, finden Sie hier! ## Das Potenzial von KI im gemeinnützigen Sektor verstehen Wenn Sie einen Computer benutzen, haben Sie höchstwahrscheinlich schon einmal KI gesehen. ChatGPT wird als Alternative zur Google-Suche immer beliebter. Die Microsoft 365-Suite von Tools enthält CoPilot. Canva, ein beliebtes Design-Tool für gemeinnützige Organisationen, hat KI in seine Plattform integriert. Diese leistungsstarken Features bieten zu angemessenen Kosten mehrere Vorteile, wie z. B.:

Erhöhte Effizienz: /href/ https://clickup.com/blog/ai-tools-for-nonprofits// KI-Tools für gemeinnützige Organisationen /%href/ helfen Teams, mit weniger mehr zu erledigen. Sofortige Berichtszusammenfassungen, Automatisierung von Workflows, auslöserbasierte Benachrichtigungen usw. steigern die Produktivität und die Effizienz der Organisation erheblich. 📖 Bonuslektüre: undefined **Tiefere Einblicke in die Spender: Gemeinnützige Organisationen verfügen nicht über den technischen Hintergrund oder das Budget, um fortschrittliche Analysetools zu implementieren. KI hilft dabei, Daten zu verarbeiten, Erkenntnisse zu gewinnen und personenbezogene Berichte zu erstellen, ohne hohe Investitionen zu tätigen.

*effektive Reichweite: KI kann beim Durchsuchen großer Datenbanken zur Identifizierung ähnlicher Personengruppen von großer Bedeutung sein. Auf dieser Grundlage können Sie gezieltere E-Mails, Textnachrichten, Benachrichtigungen und mehr versenden. Umfang: Durch intelligente Automatisierung können gemeinnützige Organisationen eine Vielzahl von Aufgaben ohne die Begrenzung durch Ressourcen ausführen. Sie können die Erstellung von Inhalten, Social-Media-Beiträgen, Berichten für Spender usw. skalieren, ohne das Team zu vergrößern.

Wenn das für Sie von Interesse ist, finden Sie hier zehn Möglichkeiten, wie Sie sofort loslegen können. ## 10 Möglichkeiten, KI für gemeinnützige Organisationen zu nutzen Der Schlüssel zur optimalen Nutzung eines KI-Tools liegt in dessen strategischem und durchdachtem Einsatz. Anstatt also zufällig verschiedene Tools nach Größe auszuprobieren, ist es hilfreich, die richtigen Produkte auf die richtigen Anwendungsfälle anzuwenden. Hier finden Sie einige Ideen und Beispiele, wie Sie undefined einrichten können. ### 1. Spenderanalyse: Stärkung des Engagements und der Bindung von Spendern In jeder gemeinnützigen Organisation sind Spender die wichtigsten Stakeholder. Sie sorgen dafür, dass die Abläufe reibungslos funktionieren. Sie machen die gemeinnützige Organisation für die von ihr versprochene Veränderung verantwortlich. Es ist von entscheidender Bedeutung, sie einzubinden und als Förderer zu binden. KI kann dabei helfen.

Spenderprofilierung : KI kann dabei helfen, jeden Spender gründlich zu recherchieren, seine Prioritäten zu verstehen und entsprechende Berichte zu erstellen. *Spenderanalyse: KI hilft Teams bei der Analyse von Spenderdaten aus historischen Aufzeichnungen, um die Beziehungen zur gemeinnützigen Organisation zu verstehen. Sie hilft auch dabei, die Verhaltensmuster der Spender zu verstehen. *Spenderkommunikation: Mit KI können Sie die zielgerichtete Kommunikation auf der Grundlage spezifischer Auslöser automatisieren, die für jeden Spender relevant sind

Einrichtung von Spenderportalen auf ClickUp für Echtzeit-Berichte ### 2. Recherche und Beantragung von Zuschüssen Teams für die Finanzierung von gemeinnützigen Organisationen verfolgen, bewerten und beantragen das ganze Jahr über verschiedene Zuschüsse. Oft wird dies manuell mit Hilfe von Tabellen oder Lesezeichen in Browsern erledigt. KI kann dies effizienter gestalten. Fördermittel nachverfolgen: Erstellen Sie ein konsolidiertes Dashboard aller mit ClickUp verfügbaren Fördermittel. Sie können ClickUp Docs verwenden, um eine Liste aller Fördermittel zu erstellen. Sie können sie auch als Aufgaben mit eigener Beschreibung, Bewerbungsfristen, Checklistenelementen usw. einrichten. Benutzerdefinierte Vorschläge: In der Regel haben gemeinnützige Organisationen einen Vorschlag, den sie jedem Förderantrag als Anhang beifügen möchten. Dies ist zwar effizient, aber nicht effektiv. KI hilft bei der Erstellung benutzerdefinierter Vorschläge – basierend auf Ihrem ursprünglichen Vorschlag –, um den Anforderungen jeder fördernden Organisation gerecht zu werden.

Antragserstellung: Teams von gemeinnützigen Organisationen haben nicht die Kapazitäten, jedes Mal Anträge zu schreiben. Als Ergebnis sind sie gezwungen, eine Auswahlliste der wenigen Zuschüsse zu erstellen, für die sie Zeit haben. KI ändert dies durch die Automatisierung der Antragserstellung auf der Grundlage vordefinierter Parameter.

Operationalisierung von Prozessen: Sobald Sie diese Prozesse erstellt haben, können Sie sie auch mit maschinellem Lernen und KI operationalisieren. Auf der Grundlage früherer Zuschussanträge können Sie Standardarbeitsanweisungen (SOPs) erstellen, damit Ihre gesamte Organisation ihre Prozesse effizienter gestalten kann. Die Nonprofit SOP Template ist ein guter Ausgangspunkt für eine solche Operationalisierung. Mit dieser vollständig anpassbaren, anfängerfreundlichen Vorlage können Sie Workflows, Prozesse, Checklisten und visuelle Hilfsmittel einrichten, damit Ihre Teams ihre Arbeit besser und schneller erledigen können.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Screen-Shot-2022-09-26-at-10.02.54-PM.png Nonprofit SOP Template by ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4209080&department=other&\_gl=1\*61h7hh\*\_gcl\_au\*MTM5Mzk4MTIxLjE3Mzg1NjMxOTU. Diese Vorlage herunterladen /%cta/

3. Projektmanagement und Wirkungsmessung Gemeinnützige Organisationen führen mehrere Projekte gleichzeitig durch und benötigen eine umfassende Möglichkeit, sie alle zu verwalten. Ein KI-gestütztes Tool wie ClickUp kann dabei helfen: - Projekte mit ClickUp Aufgaben planen - Zeitpläne mit ClickUp Kalender erstellen - Ansicht - Den Spendenprozess abbilden - Die richtigen Interessengruppen über projektbezogene Aktivitäten informieren - Projektmetriken in Echtzeit melden Ansicht der Zeitleiste von ClickUp zur Verwaltung sich überschneidender Projekte und Aufgaben ### 4. Automatisierung in den sozialen Medien: Reichweite vergrößern und Inhalte optimieren

Obwohl gemeinnützige Organisationen bereits einige kostenlose Tools zum Posten von Inhalten in sozialen Medien verwenden, kann KI Ihnen einen Vorsprung verschaffen. Ein Tool wie ClickUp Brain kann: Entwürfe für Social-Media-Beiträge für verschiedene Plattformen erstellen Zusammenfassungen längerer Dokumente für die Veröffentlichung im Blog oder auf LinkedIn erstellen * Inhalte, die für ein Format erstellt wurden, mühelos für ein anderes Format umfunktionieren

Automatische Planung von Updates für maximale Reichweite und Verteilung

Es gibt jedoch auch eine Vielzahl anderer Inhalte, die Sie mit generativen KI-Tools erstellen können. Hier erfahren Sie, wie Sie KI in Ihrem Content-Pipeline-Management verwenden können. *Personalisierte Nachrichten: Erstellen Sie Danksagungen an Spender oder Freiwillige, in denen deren Name oder Projekt erwähnt wird. *Suchmaschinenoptimierung: KI-Technologien können Meta-Beschreibungen, Titel, Schlüsselwörter usw. erstellen, damit Sie das begehrte Ergebnis auf der ersten Seite abschließen können

E-Mail-Kampagnen : KI kann auch E-Mails auf der Grundlage von Informationen aus Ihrem Projektmanagement-Tool, Ihrer Customer-Relationship-Management-Plattform (CRM) usw. personalisieren. *Projektaktualisierungen: Basierend auf den Aktualisierungen, die Sie im Projektmanagement-Tool vornehmen, kann ClickUp Brain automatisch Berichte für jeden Stakeholder erstellen Automatisierte Projektaktualisierungen mit ClickUp Brain ### 6. Chatbots: Verbesserung der Kommunikation mit Spendern und Freiwilligen KI-Chatbots sind so etwas wie Ihre neuen Praktikanten. Sie können den Kundendienst überwachen, Antworten auf Fragen finden, einfache Aufgaben erledigen und bei Bedarf an einen Vorgesetzten eskalieren. In einer gemeinnützigen Organisation können KI-Chatbots auf vielfältige Weise hilfreich sein. Ihre Fähigkeiten zur Verarbeitung natürlicher Sprache können Benutzereingaben in einfachem Englisch erfassen und auf die gleiche Weise antworten. *Betreuung von Spendern/Freiwilligen: Seien Sie die erste Anlaufstelle für externe Interessengruppen wie potenzielle Spender, Freiwillige, Partner usw.

: Basierend auf Ihrer /href/ https://clickup.com/blog/ai-knowledge-base// KI-Wissensdatenbank /%href/ können Chatbots Abfragen beantworten. *Mitarbeiter unterstützen: Unterstützen Sie Ihre Mitglieder des Teams bei der Suche nach Informationen, schnellen Berechnungen, Brainstorming-Ideen usw. Support für das Projektmanagement : Ein gut integrierter Chatbot kann auch Aufgaben auf der Grundlage von Anfragen von Spendern/Freiwilligen/Partnern erstellen/aktualisieren. 7. Rationalisierung von Verwaltungsaufgaben: Steigerung der Produktivität mit den Features zur Automatisierung von ClickUp AI kann besser automatisieren. Mit einem Tool wie ClickUp Automations können Sie alle Ihre Workflows rationalisieren, um Ihre Mitarbeiter effektiv zu unterstützen. * Benachrichtigen Sie den Editor, wenn der Autor das Schreiben abschließen kann ✅

Passen Sie sich mit ClickUp Automatisierungen an die sich ändernden Anforderungen Ihrer Stakeholder an. Wenn Sie eine gemeinnützige Tierrettungsorganisation sind, haben wir ein vorgefertigtes Framework, um Ihre Verwaltungsaufgaben zu optimieren. Probieren Sie die Animal Rescue Template zur Nachverfolgung von Freiwilligen, Spenden, Tieraufnahmen, Tierarztterminen, Adoptionen, Social-Media-Kampagnen und mehr.

Die Kalenderansicht von ClickUp stellt sicher, dass Sie nicht zu viele Veranstaltungen am selben Tag planen. Die Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp sorgt für eine klare Sichtbarkeit von Abhängigkeiten und Überschneidungen. Benutzerdefinierte Felder können interne und externe Veranstaltungen trennen, um die Teilnahme effektiv zu planen. Überfordert von allem, was Sie für Ihre nächste Veranstaltung zu erledigen haben? Kein Problem! Verwenden Sie die Volunteer Management Template zur Verwaltung von Mitarbeitern, Auftragnehmern und Freiwilligen gleichermaßen. Mit dieser Vorlage können Sie Bewerbungen verwalten, die Einarbeitung nachverfolgen, Engagement-Programme starten, Aufgaben zuweisen, Leistungen überprüfen und vieles mehr!

Obwohl KI extrem leistungsstark ist und jeden Tag besser wird, kann man ihr immer noch nicht vollständig vertrauen. Generative KI ist immer noch anfällig für Halluzinationen. KI-Tools machen immer noch Fehler. Verwenden Sie also Ihr gesundes Urteilsvermögen bei allen Ergebnissen der KI. Richten Sie Qualitätskontrollprozesse für KI ein. ### Zu erledigen: Den Menschen nicht eliminieren Es gibt verschiedene

Es gibt verschiedene KI-Tools für die Automatisierung einer Vielzahl von Prozessen. Sie hat jedoch immer noch ihre Limits. In Instanzen kann sie eine Frage basierend auf Ihrer vorhandenen Wissensbasis beantworten. Sie kann jedoch keine Informationen klären oder vertiefen, die ihr nicht vorliegen. Schaffen Sie daher immer eine Eskalationsstufe mit einem Menschen.

Seien Sie sich also immer der möglicherweise vorhandenen Vorurteile bewusst. Hinterfragen Sie die Empfehlungen und Erkenntnisse der KI im Hinblick auf Vielfalt und Inklusion. ### Vergessen Sie nicht die Daten Es ist ein großer Fehler, den Erkenntnissen und Dashboards der KI zu vertrauen, ohne die zugrunde liegenden Daten zu verstehen. Nehmen wir an, Ihr Dashboard zeigt an, dass Ihre Freiwilligen durchschnittlich eine Stunde pro Woche für Aufgaben aufwenden. Vertrauen Sie dem Dashboard nicht vollständig. Tauchen Sie tiefer in die Daten ein, um zu sehen, ob alle ihre Zeit ohne Fehler nachverfolgt haben.

Zu erledigen: Gehen Sie bei Entscheidungen immer tiefer in die Datenquellen ein. ### Erwarten Sie nicht, dass jeder weiß, wie man KI einsetzt. Gemeinnützige Organisationen haben vielfältige Teams. Menschen aller Generationen, Geschlechter, Sprachkenntnisse und technologischen Fähigkeiten interagieren mit gemeinnützigen Organisationen. Nicht alle wissen intuitiv, wie man KI einsetzt.

Schulen Sie also Ihre Benutzer. Erstellen Sie benutzerdefinierte Schulungsprogramme für KI-Benutzer, die auf ihren jeweiligen Anforderungen basieren. Bieten Sie Auffrischungsschulungen an, um sie auf dem Laufenden zu halten. Lassen Sie uns vor diesem Hintergrund sehen, mit welchen Herausforderungen Sie wahrscheinlich konfrontiert werden und wie Sie diese bewältigen können. ## Herausforderungen beim Einsatz von KI für gemeinnützige Organisationen

Seien wir ehrlich. Die Branche der gemeinnützigen Organisationen ist nicht gerade führend bei der Einführung von Technologien. Dies ist das Ergebnis der verschiedenen Herausforderungen, mit denen sie bei der Implementierung von Technologie in ihre Prozesse konfrontiert sind. Sehen wir uns einige davon an. ### Fehlende Budgets Gemeinnützige Organisationen verfügen oft nicht über die Budgets für groß angelegte Initiativen zur technologischen Transformation. Sie sind gezwungen, sich mit kostenlosen Versionen verschiedener Software zu begnügen oder billigere Software zu verwenden.

Mögliche Lösung: Probieren Sie Tools wie ClickUp aus, bei denen KI in einen umfassenden virtuellen Workspace integriert ist. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, mehrere Tools zu verwenden, die zusammen viel mehr kosten. ### Mangel an Ressourcen Jede Software, die eine komplexe Implementierung erfordert, ist für gemeinnützige Organisationen ein No-Go. Sie haben nicht die IT-Teams, um dieses Projekt zu verwalten.

Mögliche Lösung: Wählen Sie ein SaaS-Tool, das die Implementierungskosten minimiert. In ClickUp können Sie beispielsweise einfach Ihre ID für E-Mails eingeben und sofort mit dem Projektmanagement beginnen. ### Unfähigkeit, Kontrollen einzurichten Die Einrichtung von Governance und Kontrollen für Sicherheit, Datenschutz, Authentifizierung, Autorisierung usw. kann komplex sein. In einer Instanz möchten Sie vielleicht ein Dashboard für einen Spender einrichten, aber die zugrunde liegenden Daten nicht freigeben.

*mögliche Lösung: Probieren Sie eine Lösung wie ClickUp Dashboards aus, die dies automatisch ermöglicht. Mit einem einfachen Klick auf eine Schaltfläche können Sie Ihre Daten schützen und nur die für den Spender relevanten Einblicke präsentieren. ### Unfähigkeit, den Datenverkehr zu verwalten

Gemeinnützige Organisationen benötigen verschiedene Arten von Freiwilligen. Einige sind möglicherweise langfristige Freiwillige für bestimmte Aufgaben. Andere schließen sich Ihnen vielleicht nur für ein Ereignis oder ein Projekt an. Um diesen Flow zu verwalten, verfügen Sie in der Regel über eine Datenbank mit Tausenden von Freiwilligen, auf die Sie je nach Kontext zugreifen können. Die Verwaltung dieser Beziehungen, wie z. B. die Gewährung des Zugriffs nur für die Dauer des Projekts oder die Einbindung neuer Freiwilliger, kann schnell zu einem Wirrwarr führen. Verhindern Sie dies mit einem robusten Tool für das Projektmanagement, das auf KI basiert.

Mögliche Lösung: Verwenden Sie ClickUp als gemeinnütziges CRM und führen Sie eine Liste der Freiwilligen anstelle von Kunden. Richten Sie benutzerdefinierte Felder ein, um alle erforderlichen Informationen zu erfassen. Verwenden Sie KI, um die richtige Kohorte für projektbasierte Öffentlichkeitsarbeit zu ermitteln. Automatisieren Sie die Zugriffsverwaltung auf der Grundlage vordefinierter Regeln.

Erfüllen Sie Ihre gemeinnützigen Aufgaben mit ClickUp > Ich glaube, dass KI die Welt mehr verändern wird als alles andere in der Geschichte der Menschheit. Mehr als Elektrizität Kai-Fu Lee, Informatiker und Verfasser von "AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order"

Ob Sie Lee nun voll und ganz zustimmen oder nicht, Sie werden zugeben, dass KI transformativ ist. Sie hilft Organisationen, mehr Dinge schneller und besser zu erledigen. Sie ist eine Supermacht für gemeinnützige Organisationen, die bereits über knappe Budgets und Ressourcen verfügen, obwohl sie sich mit den wichtigsten Problemen der Welt befassen. Eine robuste technologische Plattform für das Projektmanagement, die mit leistungsstarken KI-Features ausgestattet ist, hilft dabei, Prozesse zu optimieren, Workflows zu automatisieren und Mitarbeiter und Projekte zu verwalten – alles an einem Ort. ClickUp ist genau dafür konzipiert. Lassen Sie sich nicht von teuren und komplizierten KI-Tools abschrecken. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos.