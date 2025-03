Wie man Audio zu Google Slides hinzufügt, um Präsentationen ansprechender zu gestalten

Texte und Videos heben Ihre Präsentationen auf die nächste Stufe, aber durch die Einbindung von Audio wird alles ein wenig persönlicher. Ob Instrumentalstücke, Erzählungen oder Soundeffekte – Audio kann Ihre Google Slides-Präsentation hervorheben und ihr eine persönliche Note verleihen. Der schwierige Teil? Herauszufinden, wie das zu erledigen ist. Google Slides macht es nicht ganz offensichtlich, und seien wir ehrlich, sich mit Technik herumzuschlagen, ist nicht jedermanns bevorzugte Freizeitbeschäftigung.

In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung genau, wie Sie Audio zu Ihren Google Slides hinzufügen können, und geben ein paar clevere Workarounds frei, um den Prozess zu vereinfachen. Los geht's!

Laden Sie die Audiodatei auf Google Drive hoch und klicken Sie dann in der Menüleiste von Google Slides auf "Einfügen", um die Audiodatei hochzuladen. Kopieren Sie den Link der Audiodatei von Musikplattformen wie Spotify oder SoundCloud und fügen Sie die Datei hinzu, indem Sie auf "Einfügen" und dann auf "Link" klicken. Klicken Sie auf "Einfügen" und wählen Sie dann "Video", um YouTube-Videos in die Google Slides-Präsentation einzufügen

Nehmen Sie Ihre eigene Erzählung von Originalinhalten mit Online-Diktiergeräten auf und fügen Sie sie in Google Slides ein, indem Sie auf Einfügen und dann auf Audio klicken. Nehmen Sie Voice-Over-Aufnahmen einfach mit Online-Aufnahmeplattformen für professionelles Audio auf. Audioelemente in Präsentationen helfen, Aufmerksamkeit zu erregen und die Leser zu fesseln. Darüber hinaus werden sie sich mit Erzählgeräuschen wahrscheinlich besser an den Text erinnern. Optimieren Sie den gesamten Prozess der Erstellung von Präsentationen mit und steigern Sie Ihre Konzentration mit dem *Fokus-Modus. Damit können Sie Ablenkungen blockieren und sich auf eine Zeile oder einen Absatz nach dem anderen konzentrieren – perfekt, wenn Sie sich leicht ablenken lassen! 📌 Nutzen Sie Online-Vorlagen, um Präsentationen zu organisieren. Warum Zeit damit verschwenden, eine Präsentation von Grund auf neu zu erstellen, wenn Vorlagen bereitstehen und auf Sie warten? Zu erledigen ist nur noch, Ihre Ideen einzufügen und Ihre Gedanken zu ordnen, und schon kann es losgehen.

## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung So fügen Sie Audio zu Google Slides hinzu: Fügen Sie Audio in verschiedenen Formularen hinzu – Ihren Kommentar, YouTube-Videos, Hintergrundmusik über URLs oder hochgeladene Dateien Fügen Sie Audiodateien in Google Slides mithilfe verschiedener Schritte hinzu

Und was gibt es Besseres, als dies mit den Vorlagen von ClickUp zu erledigen? In einer Bibliothek mit über 1000 Vorlagen ist die ClickUp-Präsentationsvorlage https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-12.png ClickUp-Präsentationsvorlage https://app.clickup.com/signup?template=t-200520751&department=sales-crm Diese Vorlage herunterladen /%cta/ , den Prozess zu automatisieren und schnell eine Präsentationsgliederung zu erstellen, indem Sie nur einige Details angeben? Mit ClickUp Brain ist das möglich. Geben Sie einfach das Thema, den Zweck, die Schlüsselpunkte und die gewünschte Struktur ein, um eine gut organisierte Gliederung zu erstellen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Dieses undefined verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Ihre Rolle und die Ziele Ihrer Präsentation zu verstehen und Daten zur Erstellung von Präsentationsentwürfen einzugeben. 🔖 Beispielaufforderung: Entwickeln Sie einen klaren und prägnanten Entwurf für eine Verkaufspräsentation, der die Inhalte logisch und effektiv organisiert. [Geben Sie die Schlüsselpunkte oder Abschnitte an, die Sie behandeln möchten.] /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Brain-9.png ClickUp Brain /%cta/

## Erstellen Sie dynamische Präsentationen mit ClickUp

Das Erstellen von Google Slides-Präsentationen mit Audio mag zunächst einfach erscheinen. Dennoch kann es außer Kontrolle geraten, wenn Sie Brainstorming, Feedback freigeben, Aufgaben verwalten und endlose Threads in Unterhaltungen erstellen. Hier kommt ClickUp ins Spiel.

Verwenden Sie Clickup Whiteboards für Brainstorming, ClickUp Dokumente für Gliederungen und Zusammenarbeit, ClickUp Clips für schnelles Feedback und ClickUp Brain, um unterwegs Inhalte zu generieren. Klingt beeindruckend, oder? /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an /%href/ und erstellen Sie beeindruckende Präsentationen.