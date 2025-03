die 10 besten Social-Media-CRM-Tools zur Steigerung des Engagements

Soziale Medien mögen wie ein ständiger Strom flüchtiger Momente erscheinen, aber jede Interaktion ist eine Chance, eine Verbindung herzustellen. Ob es sich um einen Kommentar, eine Erwähnung oder eine Direktnachricht handelt, Ihre Kunden sprechen, geben Informationen frei und erwarten schnelle Antworten.

Aber seien wir ehrlich – mit all dem über mehrere Plattformen hinweg Schritt zu halten, kann überwältigend sein. Hier kommen Social-Media-CRM-Tools ins Spiel. Sie helfen Ihnen, über das reine Antworten hinauszugehen und sinnvolle Beziehungen und Loyalität aufzubauen.

10. Pipedrive (Best for sales-focused social CRM solutions) tools ermöglichen es Unternehmen, Unterhaltungen in den sozialen Medien nachzuverfolgen, auf Kundenanfragen zu reagieren und Metriken zur Interaktion zu analysieren. Sie führen auch eine einheitliche Aufzeichnung der Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle hinweg. Diese Integration erleichtert die Kommunikation, verbessert den Kundenservice und stärkt die Beziehungen auf der Grundlage von Erkenntnissen aus den Aktivitäten in den sozialen Medien. 🧠 Fun Fact: *Nachverfolgung von Analysen: Es verfolgt Leistungsmetriken wie Konversionen, Traffic und Interaktionen von Benutzern nach *Analysiert die Kundenstimmung: Das Tool überwacht in Echtzeit Erwähnungen und Feedback zu Marken, um die öffentliche Wahrnehmung zu messen *Personalisiert Kampagnen: Ein Tool für Social-Media-CRM hilft bei der Kategorisierung von Kunden auf der Grundlage demografischer Daten oder früheren Verhaltens für maßgeschneidertes Marketing und ermöglicht A/B-Tests, um herauszufinden, was am besten funktioniert 🔍 Wussten Sie schon? /href/ folgen aktiv den Seiten von Unternehmen auf Facebook, und 64 % können Unternehmen nennen, die auf der Plattform aktiv sind. Dies beweist, wie das Management sozialer Beziehungen die Sichtbarkeit der Marke erhöht. ## Worauf sollten Sie bei Social Media CRM achten? Die Wahl des richtigen Social-CRM-Tools ist entscheidend für Ihre Strategie. Bei der Vielzahl verfügbarer Tools müssen Sie sich auf bestimmte Features konzentrieren, die mit Ihren Zielen und Workflows übereinstimmen. Von der Integration von Social Media bis hin zu Analysen und Automatisierung – zu wissen, was Priorität hat, ist der Schlüssel zu einer Lösung, die Ergebnisse liefert. Sehen wir uns an, worauf Sie bei der Auswahl Ihres Social-Media-CRM-Tools achten müssen. 💁 *Umfassende Kundenprofile: Entscheiden Sie sich für ein CRM, das Daten aus sozialen Interaktionen, der Kaufhistorie und mehr zusammenführt, um detaillierte Kundenprofile für eine personalisierte Ansprache zu erstellen Tools zur Lead-Generierung: Achten Sie auf Features, die Leads aus Social-Media-Interaktionen erfassen, damit Ihre Vertriebs- und Marketingteams potenzielle Kunden effektiver betreuen können. *Omnichannel-Engagement unterstützen: Stellen Sie sicher, dass das CRM die Kommunikation über Social Media, E-Mail und Chat hinweg vereinheitlicht, um einen zusammenhängenden Überblick über die Kundeninteraktionen zu erhalten. *Tools für schnelles Feedback und schnelle Antworten: Priorisieren Sie Tools, mit denen Sie in Echtzeit auf Anfragen und Kommentare reagieren können. ## Die 10 besten Social-Media-CRM

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die 10 besten Tools für das Management von Kundenbeziehungen in den sozialen Medien vor, mit denen Sie das Engagement steigern und auf die von Ihnen gewünschte Weise mit Ihrem Publikum in Kontakt treten können. 🎯 ##Steigern Sie das Engagement Ihres Publikums mit diesen am besten bewerteten CRM-Tools für soziale Medien:

In den sozialen Medien kann es mit all den eingehenden Nachrichten und Erwähnungen ziemlich chaotisch zugehen. Ein Social-Media-CRM kann dabei helfen, etwas Ordnung in den Wahnsinn zu bringen, um die Beziehungen zu den Kunden zu verbessern. Um Ihnen bei der Entscheidungsfindung zu helfen, finden Sie hier eine Zusammenfassung der 10 besten Tools. 👀 ### 1. ClickUp (Best for AI-powered social media management) /%href/ /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/ , die Alles-in-einem-App für die Arbeit, steht ganz oben auf unserer Liste der besten CRM-Tools für soziale Medien. Mit Features wie Aufgabenverwaltung, Kalender für Inhalte und Tools für die Zusammenarbeit /href/ https://clickup.com/teams/marketing ermöglicht Ihnen die Marketing-Lösung von ClickUp /%href/ ermöglicht Ihnen die effektive Planung, Durchführung und Nachverfolgung von Kampagnen. #### ClickUp Brain

Erstellen und optimieren Sie mühelos Inhalte für soziale Medien mit ClickUp Brain

9. Buffer (Best for simple and effective posting schedule) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Buffer-1400x929.png Buffer : social media crm /%img/ via undefined Buffer ist eine App für das Social-Media-Management, die Einzelpersonen und Unternehmen dabei hilft, ihren Marketingaufwand zu optimieren. Mit ihr können Sie Beiträge planen, die Leistung analysieren und mehrere Social-Media-Konten über ein zentrales Dashboard verwalten. Die Plattform ist vor allem für ihre benutzerfreundliche Oberfläche und ihre robusten Analysefunktionen bekannt. #### Die besten Features von Buffer * Verwenden Sie Buffer Publish, um Beiträge auf verschiedenen Plattformen zu erstellen und zu planen und mehrere Social-Media-Konten zu verwalten

Visualisieren Sie Ihren Plan für die Veröffentlichung und nehmen Sie Anpassungen mit dem anpassbaren Kalender vor. Erhalten Sie detaillierte Metriken zur Leistung von Beiträgen, um das Engagement-Niveau zu verstehen und Strategien mit Buffer Analytics zu optimieren. Buffer-Einschränkungen Es werden nicht für alle Social-Media-Plattformen Analysen bereitgestellt, was die Möglichkeiten der Benutzer zur umfassenden Nachverfolgung der Leistung einschränkt. Mit dem Free-Plan können Sie keine Tweets in Threads erstellen und die Anzahl der verbundenen Social-Media-Konten ist begrenzt. *Buffer-Preise Free

Essentials: 6 $/Monat pro Benutzer *Team: 12 $/Monat pro Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen von Buffer G2: 4,3/5 (über 1.000 Rezensionen) *Capterra: 4,5/5 (über 1.400 Rezensionen) 🤝 Freundliche Erinnerung: Ein hilfreicher undefined Pipedrive hilft digitalen Vermarktern und Geschäftsstrategen, das Engagement zu verbessern und Kundenbeziehungen zu verwalten. Das visuelle Pipeline-Layout erleichtert die Verfolgung von Unterhaltungen, die Überwachung des Lead-Fortschritts und die Identifizierung von Engagement-Möglichkeiten. Automatisierungen wie die Generierung von Folge-E-Mails und Erinnerungen vereinfachen die Workflows und schaffen Zeit für Strategie und Kreativität. Die Funktion "Insights" optimiert den Aufwand für das Social-Media-CRM und hebt Engagement-Muster hervor, die zu Ergebnissen führen. #### Die besten Features von Pipedrive

Bleiben Sie mit tools wie LeadBooster, Live Chat, Chatbot und KI-gestützten Eingabeaufforderungen über Folgemaßnahmen auf dem Laufenden. Gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für Ihre Zielgruppe auf allen Social-Media-Plattformen mit Berichterstellung in Echtzeit, KI-gestützten Erkenntnissen, Nachverfolgung von Zielen und erweiterten Analysen. Nahtlose Integration in Ihre Technologieplattform, einschließlich Google Drive, Zapier, HubSpot und mehr. #### Pipedrive-Limits

Es gibt keine Möglichkeit, Listen mit Produkten zu erstellen, die auf bestimmte Leads zugeschnitten sind, was zu einer möglichen Desorganisation der Daten führt. Um Zahlen auf hoher Ebene zu erhalten, wie z. B. die Anzahl neuer Kunden, sind oft komplexe Filter-Setups erforderlich, die zu unzuverlässigen Ergebnissen führen können. #### *Pipedrive-Preise Essential: 24 $/Monat pro Benutzer *Advanced: 44 $/Monat pro Benutzer *Professional: 64 $/Monat pro Benutzer

Power: 79 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: 129 $/Monat pro Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive G2: 4,3/5 (über 2.000 Rezensionen) *Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Rezensionen)

79 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: 129 $/Monat pro Benutzer ####

Was sagen echte Benutzer über Pipedrive? > Ich schätze die unkomplizierte Benutzeroberfläche von Pipedrive, die Flexibilität bei der benutzerdefinierten Anpassung und den umfangreichen Bereich an Integrationen, der in seiner Kategorie unübertroffen ist. Ich würde es sogar als modular beschreiben, da man fast jedes gewünschte Feature durch Integrationen von Drittanbietern einfach hinzufügen kann. Dadurch wird sichergestellt, dass man nie durch die Limits eingeschränkt wird, in denen Pipedrive möglicherweise nicht so gut ist. Wenn Sie jedoch eine All-in-One-Lösung bevorzugen, übertrifft Pipedrive seine Konkurrenten in dieser Hinsicht immer noch. /href/ https://arc.net/l/quote/celdnwyd Capterra-Bewertung /%href/ ## Bessere Kontakte knüpfen mit ClickUp

Und ClickUps nativem KI-Assistenten, undefined kümmert sich um die Erstellung kreativer Inhalte. Geben Sie Ihre Kampagnendetails, Präferenzen, Marken-Styleguides und andere relevante Details ein und lassen Sie Brain sofort benutzerdefinierte Inhalte für Ihre Social-Media-Kanäle erstellen. Diese können Sie dann mit integrierten Features zur Verbesserung weiter optimieren und verfeinern. ####undefined bieten ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie Ihre Workflows in den sozialen Medien optimieren und die Produktivität steigern können. Sie können es verwenden, um Aufgaben automatisch zuzuweisen, Status zu aktualisieren, E-Mail-Antworten zu senden und den Fortschritt von Kampagnen zu verfolgen.Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Verfolgen von Erwähnungen mit ClickUp Automatisierungen. Dieses Feature ist praktisch für Geschäfte, die manuelle Aufgaben reduzieren, Fehler minimieren und die Effizienz verbessern möchten. ####Erhalten Sie mit ClickUp Dashboards Einblicke in soziale Medien für eine datengestützte Entscheidungsfindung undefined undefined dashboards erleichtern die Visualisierung von Schlüssel-Metriken in Echtzeit. In Instanz: Wenn Sie eine neue Marketingkampagne starten, können Sie Ihr benutzerdefiniertes Dashboard zur Nachverfolgung der Leistung jedes einzelnen Beitrags, der Plattform mit dem größten Engagement und des Wachstums Ihrer Follower-Basis verwenden.Kommunizieren Sie mit internen und externen Interessengruppen über ClickUp Chatten Ein Highlight ist das Dashboard der Seite "Heute", das Ihnen einen klaren Überblick über Ihre täglichen Prioritäten gibt, einschließlich Vertriebspipelines, Ereignisse im Kalender und Metriken zur E-Mail-Leistung. Mit Features wie der Verfolgung höherer Öffnungsraten und der Echtzeit-Feedback-Analyse können Sie Ihre Kommunikation so anpassen, dass Sie eine bessere Verbindung zu Ihrem Publikum herstellen. ####* Synchronisierung von Kontakten, Kalendern und E-Mail-Integrationen von Google und Microsoft 365

Nach der Überprüfung der besten Social-CRM-tools ist klar, dass es einige solide Optionen gibt, von denen jede ihre eigenen Stärken hat. Aber wenn es darum geht, Effizienz mit intelligenten Features zu kombinieren, sticht ClickUp definitiv heraus. 👑

Es führt Funktionen für Projektmanagement und CRM zusammen, um Kundeninteraktionen zu optimieren und das Engagement zu fördern. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Nachfassaktionen und sich wiederholende Aufgaben einfach erledigen, während ClickUp Brain mithilfe von KI Ihre Daten zentralisiert und Ihre Strategie für Inhalte optimiert. Und mit ClickUp Chatten ist die Zusammenarbeit mit Ihrem Team nahtlos.

All diese Features machen ClickUp zur besten Wahl für die Verwaltung von Social-Media-CRM und sorgen dafür, dass Sie mit Ihrer Strategie immer einen Schritt voraus sind. /href/ https://clickup.com/signup /%href/ /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp /%href/ an! ✅