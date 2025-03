20 Ideen für Inhalte im Intranet zur Förderung des Mitarbeiterengagements

Haben Sie viel Zeit und Ressourcen in die Erstellung von Intranet-Inhalten investiert, nur um festzustellen, dass das Engagement der Mitarbeiter nur gering ist? Sie haben vielleicht gedacht: "Wenn wir die richtigen Informationen freigeben, werden sie sich engagieren."

Wie die meisten HR-Fachleute haben Sie erkannt, dass es mehr erfordert, Aufmerksamkeit zu erregen, als nur Updates mit ansprechenden Formaten zu veröffentlichen. Es erfordert frische, kreative Inhalte, die ankommen. Lassen Sie uns einige Ideen für Intranet-Inhalte untersuchen, die Mitarbeiter zur Mitarbeit motivieren können. 📑

## ⏰Steigern Sie das Engagement im Intranet mit Inhalten, die verbinden, motivieren und mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmen. So machen Sie es effektiv: *Konzentrieren Sie sich auf die Erstellung vielfältiger, ansprechender Intranet-Inhalte, die bei den Mitarbeitern Anklang finden und mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmen

Instanz kann die Personalabteilung Dokumente verwenden, um Onboarding-Ressourcen wie Mitarbeiterhandbücher, Informationen zu Leistungen und Schulungspläne bereitzustellen und die Ziele des Onboardings klar zu umreißen undefined um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter alles haben, was sie brauchen, um sich einzuarbeiten. Darüber hinaus stellt die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit sicher, dass die Inhalte aktuell und für alle nützlich bleiben.

💡 Profi-Tipp: Um Ihre interne Wissensdatenbank /%href/ in ClickUp Docs zu verbessern, sollten Sie Ihre Inhalte regelmäßig überprüfen und aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie relevant bleiben. Bitten Sie die Mitglieder Ihres Teams, die Inhalte zu überprüfen und neue Erkenntnisse hinzuzufügen, um die Wissensdatenbank zu einer kollaborativen Ressource zu machen. ### Liefern Sie intelligentere Erkenntnisse mit ClickUp Brain

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie dedizierte ermöglicht es Mitarbeitern, Fragen zu stellen oder Verbesserungen vorzuschlagen, wodurch der Inhalt kollaborativ und interaktiv wird. ### 4. Priorisieren Sie mobilfreundliche Inhalte Da Remote-Arbeit und flexible Arbeitsumgebungen immer häufiger werden, ist es wichtig sicherzustellen, dass die Inhalte Ihres Unternehmens im Intranet mobilfreundlich sind. Mitarbeiter greifen häufig über ihre Telefone oder Tablets auf die Intranet-Website zu. Daher trägt die Optimierung der Inhalte für kleinere Bildschirme zu einer reibungslosen Benutzererfahrung bei.

Konzentrieren Sie sich auf prägnante Inhalte, verwenden Sie größere Schriftarten für eine bessere Lesbarkeit und überlegen Sie, wie visuelle Elemente auf Mobilgeräten dargestellt werden. ClickUp Docs ist für Desktop und Mobilgeräte optimiert, sodass Mitarbeiter von jedem Gerät aus auf Dokumente zugreifen können, ohne dass die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigt wird. Da die Formate in Docs einfach und übersichtlich sind, lassen sie sich gut auf verschiedene Größen von Bildschirmen übertragen. ### 5. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter zu Feedback

Das Einholen von Feedback von Mitarbeitern ist unerlässlich, um Ihr Intranet wirklich wertvoll zu machen. Sie nutzen das System täglich, sodass ihr Input wertvolle Einblicke in das geben kann, was gut funktioniert und was verbessert werden muss. Es bietet Mitarbeitern eine einfache und organisierte Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen, und stellt so sicher, dass sich Ihr Intranet entsprechend ihren Bedürfnissen und Vorlieben weiterentwickelt.

Ermutigen Sie zu Feedback zu Inhalt, Benutzerfreundlichkeit und Navigation, um potenzielle Schwachstellen zu erkennen und fundierte Verbesserungen vorzunehmen. Regelmäßige Feedbackschleifen tragen dazu bei, dass Ihr Intranet relevant bleibt und weiterhin den sich ändernden Anforderungen des Unternehmens gerecht wird. Erhalten Sie mit ClickUp Forms Einblicke von Mitarbeitern und verbessern Sie die Inhalte Ihres Intranets /href/ https://clickup.com/features/form-view ClickUp Forms /%href/ sind leistungsstarke tools, um Feedback von Mitarbeitern zu sammeln. Sie können benutzerdefinierte Formulare erstellen, um Einblicke in die Inhalte des Intranets oder die allgemeine Benutzerfreundlichkeit zu erhalten.

Zum Beispiel können Sie nach der Veröffentlichung einer neuen Unternehmensrichtlinie oder -richtlinie ein Formular verwenden, um den Mitarbeitern Fragen zu stellen wie: "Waren die Informationen klar?" oder "Haben Sie Verbesserungsvorschläge?" Dieses Feedback kann direkt in ClickUp erfasst und organisiert werden, sodass es leicht überprüft, analysiert und umgesetzt werden kann. 🔍 Wussten Sie schon? Laut einer Gartner-Umfrage vom Juni 2023 unter fast 3.500 Mitarbeitern undefined sich wirklich engagiert und von ihrer Arbeit motiviert fühlen. Aber hier ist der Clou: Diejenigen, die von ihrer Arbeit begeistert sind, bleiben mit 31 % höherer Wahrscheinlichkeit in ihrem Unternehmen, sind mit 31 % höherer Wahrscheinlichkeit bereit, über sich hinauszuwachsen und leisten insgesamt 15 % mehr. ## Sehen Sie, wie die Zusammenarbeit mit ClickUp in die Höhe schnellt

Ein strategischer, mitarbeiterorientierter Ansatz für Intranet-Inhalte verwandelt diese in eine dynamische Ressource, die das Engagement, den Wissensaustausch und das Gemeinschaftsgefühl fördert. Denken Sie bei der Verfeinerung und Diversifizierung von Inhalten daran, dass das letztendliche Ziel darin besteht, einen Space zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter verbunden fühlen und inspiriert sind, einen Beitrag zu leisten. ClickUp bietet die tools, um die Effektivität zu messen, Inhalte zu personalisieren und die Zusammenarbeit zu optimieren, und trägt so dazu bei, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern.

Mit ClickUp Dashboards können Sie die Leistung von Intranet-Inhalten analysieren. Features wie Dokumente, Brain und Wissensmanagement machen die Erstellung von Wikis und Hubs zum Kinderspiel.