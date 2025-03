Steigern Sie Ihr Business: Die besten CRM-Lösungen für Versicherungen

Erfolg im Versicherungsgeschäft besteht nicht nur aus dem Verkauf von Policen. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen, Kundenbedürfnisse zu antizipieren und bei jedem Schritt sinnvolle Verbindungen zu schaffen.

An dieser Stelle wird CRM-Software (Customer Relationship Management) für Versicherungen zu Ihrem stärksten Verbündeten. Sie zentralisiert Kundendaten, automatisiert Schlüsselprozesse und rationalisiert Nachfassaktionen, um effizientere, reaktionsschnelle Arbeitsabläufe zu schaffen. Verbesserung der Kundenerfahrung um nur 1 % kann den Umsatz um 1 Milliarde Dollar steigern. Das ist die Macht einer robusten Versicherung CRM-Implementierung !🔑

Klingt das wie etwas, das Ihr Geschäft gebrauchen könnte? Bleiben Sie dran, wenn wir die 10 besten CRM-Systeme vorstellen, die die Branche verändern und die Kundenzufriedenheit steigern. 🚀

Nutzen Sie ClickUp CRM, um Ihre Versicherungs-Workflows zu zentralisieren

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier ist eine kurze Übersicht über die 10 besten CRM-Plattformen, die speziell für Versicherungsgeschäfte entwickelt wurden:

✅ ClickUp: Am besten für Workflow-Automatisierung und Schadenmanagement

✅ HubSpot CRM: Am besten geeignet für die Abstimmung von Marketing- und Vertriebsprozessen in der Versicherung

✅ monday CRM: Am besten für die visuelle Nachverfolgung von Projekten und Aufgaben

✅ Pipedrive: Am besten für die Verwaltung Ihrer Vertriebs-Pipeline

✅ Freshsales: Am besten für KI-gestützte Einblicke in und Kommunikation mit Clients

✅ Zoho CRM: Am besten für benutzerdefinierte Anpassungen und Skalierbarkeit

✅ AgencyBloc: Am besten für Lebens- und Krankenversicherungsvertreter

✅ Insureio: Das Beste für die Automatisierung von Vertrieb und Marketing in der Versicherungsbranche

✅ Radiusbob: Am besten für vereinfachtes Lead- und Agentenmanagement

✅ Salesforce Financial Services Cloud: Am besten für Agenturen auf Unternehmensebene

Worauf sollten Sie bei CRM für Versicherungen achten?

Bei der Auswahl des richtigen CRM für Ihr Geschäft ist es wichtig, über die oberflächlichen Features hinauszugehen und genauer zu untersuchen, was Ihre Ziele wirklich unterstützt.

Hier sind die wichtigsten CRM-Komponenten auf die Sie sich in Bezug auf Funktionen, Skalierbarkeit und Kundenerfahrung konzentrieren können:

Anpassbare Workflows: Passen Sie Ihre CRM-Plattform an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Agentur an. Automatisieren Sie Prozesse, konfigurieren Sie Antrags-Pipelines und setzen Sie Auslöser für eine fehlerfreie Ausführung

Passen Sie Ihre CRM-Plattform an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Agentur an. Automatisieren Sie Prozesse, konfigurieren Sie Antrags-Pipelines und setzen Sie Auslöser für eine fehlerfreie Ausführung End-to-End-Policenverwaltung: Verfolgen Sie jeden Meilenstein der Police. Überwachen Sie jede Phase, von der Lead-Generierung über das Underwriting bis hin zu Verlängerungen und Schadensfällen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten,end-to-End-Kundenerlebnis Berichterstellung und Analytik: Verwandeln Sie Daten in verwertbare Erkenntnisse. Verfolgen Sie kritischeCRM-Metriken wie Kundenbindungsrate, Cross-Sell-Möglichkeiten, Schadenbearbeitungszeiten und Produktivität der Agenten, um bessere Entscheidungen zu treffen

Verfolgen Sie jeden Meilenstein der Police. Überwachen Sie jede Phase, von der Lead-Generierung über das Underwriting bis hin zu Verlängerungen und Schadensfällen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten,end-to-End-Kundenerlebnis Sicherheit und Compliance: Schützen Sie sensible Kundendaten mit fortschrittlicher Verschlüsselung und rollenbasiertem Zugriff. Gewährleisten Sie die Einhaltung von Branchenstandards wie HIPAA, GDPR und NAIC-Modellgesetzen

Schützen Sie sensible Kundendaten mit fortschrittlicher Verschlüsselung und rollenbasiertem Zugriff. Gewährleisten Sie die Einhaltung von Branchenstandards wie HIPAA, GDPR und NAIC-Modellgesetzen Lead-Management: Kombinieren Sie potenzielle Leads aus verschiedenen Kanälen - soziale Medien, Webformulare und Empfehlungen - an einem Ort. Ein spezielles CRM fungiert alskundendatenbank-Softwareund speichert jede Interaktion mit dem Client für eine nahtlose Kommunikation

Kombinieren Sie potenzielle Leads aus verschiedenen Kanälen - soziale Medien, Webformulare und Empfehlungen - an einem Ort. Ein spezielles CRM fungiert alskundendatenbank-Softwareund speichert jede Interaktion mit dem Client für eine nahtlose Kommunikation Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie ein CRM, das sich gut mit anderen Tools in Ihrem Tech-Stack kombinieren lässt. Achten Sie auf Integrationen mit Plattformen für Vertragsmanagement, Buchhaltung und Marketing, um Datensilos zu vermeiden

💡 Bonustipp: Legen Sie Wert auf mobile Zugänglichkeit📱

In dieser mobilen Welt sollte Ihr CRM besser mithalten können. Prognosen sagen voraus weltweite Umsätze mit mobilen Apps wird sich bis 2025 auf 613 Milliarden Dollar belaufen, so dass ein mobilfreundliches CRM nicht verhandelbar ist.

Ihr CRM sollte auf mobilen Geräten die volle Funktion bieten, egal ob es um die Verwaltung von Schadensfällen aus der Ferne oder das Meeting mit Kunden vor Ort geht. So sind Ihre Versicherungsvertreter in der Lage, agil und reaktionsschnell zu sein und jederzeit und überall einen hervorragenden Kundenservice zu bieten!

Die 10 besten Versicherungs-CRM-Programme im Überblick

Steigende Erwartungen der Kunden und ein harter Wettbewerb verändern die Versicherungsbranche. 📊 Im Jahr 2022 übersteigen die Versicherungsprämien in den USA die 1,4 Billionen Dollar und verdeutlicht damit einen riesigen Markt, der vor Potenzial nur so strotzt.

Aus diesem Grund sollten sich Versicherungsvertreter darauf konzentrieren, effizienter denn je zu sein, und ein robustes CRM-System unterstützt dieses Ziel.

Hier sind zehn außergewöhnliche Lösungen, die Sie in Betracht ziehen sollten:

1. ClickUp (am besten geeignet für die Automatisierung des Workflows und das Schadenmanagement in der Versicherung)

Testen Sie ClickUp CRM

ClickUp CRM

Als die Alles-App für die Arbeit, ClickUp ermöglicht eine nahtlose Automatisierung von Arbeitsabläufen und hilft Versicherungsvertretern, organisiert und reaktionsschnell zu bleiben, sei es bei der Schadenbearbeitung oder bei der Nachbearbeitung von Kundenanfragen.

In der Versicherungsbranche ist jede Kundenreise einzigartig, und ClickUp's fortschrittliches CRM erfüllt diese Anforderungen mühelos. Anstatt mit mehreren Apps für Policen, Verlängerungen, Ansprüche und Kommunikation zu jonglieren, hilft es Ihrem gesamten Betrieb, unter einem digitalen Dach zusammenzukommen.

Die Magie beginnt mit anpassbaren Workflows, die sich an jeden Policen-Lebenszyklus anpassen, egal ob es sich um Lebensversicherungen, Autoversicherungen oder spezielle gewerbliche Pläne handelt. Inzwischen, ClickUp CRM optimiert auch die Kommunikation mit den Clients, automatisiert Routineaufgaben und bietet Einblicke in Echtzeit. So wird sichergestellt, dass Ihr Team jedes Detail im Blick behält und an jedem Kontaktpunkt einen außergewöhnlichen Service bietet.

Probieren Sie Benutzerdefinierte Felder in ClickUp

Haben Sie Schwierigkeiten, die Registerkarten für Limits, Verlängerungsdaten oder Informationen über Begünstigte zu behalten? Benutzerdefinierte Felder von ClickUp gehen dieses Problem frontal an und ermöglichen es Ihnen, alle wichtigen Kundendaten in Ihre Ansichten für Aufgaben und Projekte einzubinden

Darüber hinaus zeigen die robusten Features der ClickUp Berichterstellung die Leistung der Agenten und aufkommende Engpässe auf und helfen Ihnen, intelligentere Entscheidungen zu treffen. ClickUp bietet eine umfangreiche Bibliothek von CRM-Vorlagen -ein guter Ausgangspunkt für Versicherungsfachleute, die nicht bei Null anfangen wollen.

Diese Vorlage herunterladen

Eine Besonderheit ist Die ClickUp CRM-Vorlage das ClickUp CRM Template wurde entwickelt, um Kunden, Leads und Ihre gesamte Vertriebskette an einem Ort zu verwalten. Das Ergebnis? Reibungslosere Workflows für Ihr Team und zufriedenere, vertrauensvollere Versicherungsnehmer. Hier erfahren Sie, warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Nachverfolgung von Zeitleisten für die Erneuerung, den Status von Versicherungsansprüchen und die Leistung von Vermittlern

Integrierte Chats, Kommentare und das Freigeben von Dateien ermöglichen die Zusammenarbeit bei Geschäftsabschlüssen oder Versicherungsänderungen

Nutzen Sie die Ansicht "Willkommen", um den Einstieg eines jeden Clients zu personalisieren

Ideal für: Mehrsparten- oder Spezialagenturen, die komplexe Schäden und Deckungen bearbeiten. Auch Versicherungsmakler, die Echtzeit-Zusammenarbeit und automatisierte Erinnerungen in einer Plattform benötigen, profitieren davon.

💡Pro-Tipp: Haben Sie Probleme, hochwertige Clients zu gewinnen und zu pflegen? ClickUp Gehirn revolutioniert Ihre Strategie mit KI-gesteuerten Erkenntnissen. Hier ist wie man KI für die Lead-Generierung nutzt und beschleunigen Sie Ihre Pipeline:

Erstellen Sie präzise, ideale Kundenprofile mit KI-gesteuerter Datenanalyse 🎯

Automatisieren Sie die Kontaktaufnahme und planen Sie personalisierte E-Mails, um Ihre Interessenten zu binden 📧

Verfeinern Sie Ihre Marketingstrategien und konzentrieren Sie sich auf konversionsstarke Chancen 📈

Freigeben von KI-generierten Erkenntnissen im gesamten Team für einen kohärenten Ansatz 🤝

ClickUp beste Features

Verwenden Sie anpassbare ClickUp Ansichten um Ihren Versicherungsprozess zu organisieren und die Effizienz zu steigern

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Fristen, damit Verlängerungen oder Nachfassaktionen nicht mehr verpasst werden

Nutzen Sie die Echtzeit-Kommunikation mit ClickUp Chat und Ressourcen zwischen Vertriebs- und Marketing-Teams freigeben

Analysieren Sie Trends und Agenten-KPIs mit dynamischen ClickUp Dashboards ClickUp Beschränkungen

Der große Bereich an Features und benutzerdefinierten Optionen kann eine Lernkurve darstellen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Workspace Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4000+ Bewertungen)

Die Benutzer schwärmen von den CRM-Funktionen von ClickUp und loben die Vielseitigkeit und die unübertroffene benutzerdefinierte Anpassung. Hier ist, was ein zufriedener G2-Kritiker hatte zu sagen:

Ich liebe ClickUp! Ich verwende es für alles in meinem Geschäft, von der Verwaltung meiner Vertriebspipeline und des CRM-Verkaufszyklus bis hin zur Kommunikation im Team und den Produktionsplänen. Die Möglichkeit, alles zu benutzerdefinieren, macht ClickUp flexibel und ermöglicht es mir, jeden Space zu meinem eigenen zu machen.

Erfahren Sie, wie KI Ihnen helfen kann, sich wiederholende Aufgaben im Zusammenhang mit Wartung und Aktualisierung zu automatisieren. 👇🏼

2. HubSpot CRM (am besten geeignet für die Ausrichtung von Marketing- und Vertriebsprozessen im Versicherungsbereich)

via HubSpot CRM In der Versicherungsbranche müssen Vertriebs- und Marketingprozesse synchronisiert werden - und HubSpot ist hervorragend geeignet, diese Lücke zu schließen. Seine benutzerfreundliche Oberfläche ist perfekt für Versicherungsvertreter, die eine umfassende Lösung zur Ausrichtung jeder Interaktion und zur Steigerung der Verkaufschancen wünschen.

Darüber hinaus zeichnet sich diese CRM-Plattform durch Kundenkommunikation, Marketing-Automatisierung und Compliance aus. Integrierte Tools für die Verwaltung von Service-Tickets und die Nachverfolgung von Client-Feedback sorgen dafür, dass sich jede Kundenreise personalisiert und effizient anfühlt.

HubSpot CRM beste Features

Schutz von Client-Daten durch Workflows zur Genehmigung von Inhalten und dokumentierte Kommunikation

Verwertbare Einblicke und Berichterstellung mithilfe von Echtzeit-Analyse-Dashboards

Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams mit freigegebenen Aufgaben und rollenbasierten Zugriffskontrollen

Befähigung von Versicherungsvertretern mit Schulungsmodulen, Webinaren und dediziertem Support

HubSpot-Einschränkungen

Die kostenlose Version bietet nur begrenzte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung

Erweiterte Tools sind kostenpflichtig, was für kleinere Teams möglicherweise nicht geeignet ist

HubSpot Preise

Kostenlose Tools: Kostenlos für bis zu 2 Benutzer

Kostenlos für bis zu 2 Benutzer Starter: 16/Monat pro Benutzer (zusätzliche Plätze zu 20 $/Monat)

16/Monat pro Benutzer (zusätzliche Plätze zu 20 $/Monat) Professional: $1000/Monat für drei Benutzer (Zusätzliche Plätze für $50/Monat)

$1000/Monat für drei Benutzer (Zusätzliche Plätze für $50/Monat) Enterprise: 3800 $/Monat für fünf Benutzer (zusätzliche Plätze zu 75 $/Monat)

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (12000+ Bewertungen)

4.4/5 (12000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4200+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über HubSpot?

Ich habe diese Software verwendet, als ich im Versicherungsbereich tätig war, und sie hat fantastisch funktioniert, um alle Leads meines Teams zu verfolgen und sicherzustellen, dass wir niemandem auf die Füße treten.

G2-Bewerter

3. monday CRM (Am besten für die visuelle Nachverfolgung von Projekten und Aufgaben)

via monday.com Versicherungs-Workflows leben von Klarheit und Struktur, und monday CRM bietet beides. Diese visuell reichhaltige CRM-Datenbank zentralisiert Ihren Vertriebsprozess und Ihre Beziehungen zu Kunden, indem sie alle Aufgaben, Folgemaßnahmen und Meilensteine an einem Ort verwaltet.

Entwickeln Sie Apps, entwerfen Sie Workflows und erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen, die auf die individuellen Prozesse Ihrer Versicherungsagentur zugeschnitten sind. Erstellen Sie detaillierte Berichte oder verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick mit visuellen Dashboards - perfekt für die Nachverfolgung von Vertriebsleistungen, Versicherungsansprüchen und Fortschritten der Kunden.

🔍 Wussten Sie schon? Der Bau des Hoover-Damms in den 1930er Jahren gab den Anstoß für eine Versicherungsinnovation! Das Projekt war zu umfangreich für eine einzelne Kautionsversicherungsgesellschaft und führte zu einem der ersten Mitversicherungsvereinbarungen überhaupt. Vierundzwanzig Versicherungsagenturen schlossen sich zusammen, um dieses technische Wunderwerk zu ermöglichen.

monday CRM beste features

Visualisieren Sie Ihre Vertriebspipeline mit anpassbaren Dashboards und Kanban-Boards

Beschleunigen Sie den Geschäftsabschluss mit automatisierten E-Mail-Unterhaltungen und Erinnerungen an Aufgaben

Passen Sie Ihre Workflows mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche an Ihr Richtlinien- und Lead-Management an

Zusammenarbeit mit Team Boards und Benachrichtigungen in Echtzeit

monday CRM Limits

Den grundlegenden Plänen fehlen erweiterte CRM-Features und Tools zur Berichterstellung

Die Kosten summieren sich schnell, wenn Ihr Team größer wird

monday CRM Preise

Basic: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Pro: $33/Monat pro Benutzer

$33/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

monday.com CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (390+ Bewertungen)

💡Pro-Tipp: Sie fragen sich, wie die besten CRM-Systeme in der Praxis abschneiden? Sehen Sie sich diese CRM-Software Beispiele um praktische Anwendungsfälle zu entdecken, die Sie bei Ihrer Strategie inspirieren.

4. Pipedrive (am besten geeignet für die Verwaltung von Vertriebspipelines)

via Pipedrive Pipedrive macht seinem Namen alle Ehre und bietet eine präzise, visuell gesteuerte Pipeline zur Verwaltung von Leads. Seine Integration mit E-Mail, Kalendern und Marketingplattformen sorgt dafür, dass Agenten weniger Zeit mit dem Jonglieren von Tools und mehr Zeit mit dem Abschluss von Geschäften verbringen.

Erstellen Sie separate Pipelines für verschiedene Produktlinien und ziehen Sie Geschäfte von einer Phase zur nächsten. Als Ergebnis verlieren Ihre Versicherungsagenten nie den Überblick darüber, wo ein Interessent steht. Darüber hinaus helfen Ihnen Dashboards in Echtzeit dabei, die Konversionsraten, die durchschnittliche Dauer des Geschäftsabschlusses und den voraussichtlichen Umsatz zu messen.

Pipedrive beste Features

Nachverfolgung jedes Geschäftsabschlusses und jedes Aufwands zur Lead-Generierung mit einer klaren, visuellen Pipeline

Hervorhebung von Kunden mit hohem Wert durch intelligente Segmentierungs- und Filter-Tools

Benutzerdefinierte Dashboards zur Beobachtung von Leistung, Vertriebs-KPIs und Produktivität des Teams

Legen Sie wiederkehrende Erinnerungen fest, um den Überblick über Kundeninteraktionen und Vertriebsaktivitäten zu behalten

Pipedrive-Einschränkungen

Es wird kein kostenloser Plan angeboten, was die Zugänglichkeit für kleinere Teams limitieren kann

Die Automatisierung des Marketings ist im Vergleich zur Konkurrenz weniger fortschrittlich

Preise von Pipedrive

Grundlegend: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Erweitert: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Professionell: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Power: $69/Monat pro Benutzer

$69/Monat pro Benutzer Enterprise: 99$/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (2,100+ Bewertungen)

4.3/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Pipedrive?

Als Versicherungsvertreter hilft mir Pipedrive dabei, über Verlängerungen auf dem Laufenden zu bleiben und mich auf die wichtigste Aufgabe in diesem Moment zu konzentrieren. Die Analysen sind ebenfalls sehr hilfreich, da sie mir helfen, das Wachstum meines Geschäfts in einem Diagramm darzustellen.

G2-Bewerter

5. Freshsales (am besten für KI-gestützte Einblicke in und Kommunikation mit Clients)

via Freshworks Freshsales, eine KI-gesteuerte CRM-Software von Freshworks, definiert neu, wie Versicherungsvertreter mit Kunden interagieren, Policen verwalten und mehr Geschäfte abschließen. Sein KI-Assistent, Freddy AI, sagt das Verhalten von Clients voraus, bewertet Leads und hebt Chancen mit höchster Priorität hervor

Ein einheitliches Dashboard zentralisiert E-Mail, Telefon, Chat und SMS für eine nahtlose Kommunikation. Die Automatisierung des Workflows macht sich wiederholende Aufgaben überflüssig, so dass mehr Zeit für den Aufbau engerer Beziehungen zu Kunden und die Erzielung von Ergebnissen bleibt.

Freshsales beste Features

Intelligente Lead-Bewertung, vorausschauende Erkenntnisse und umsetzbare Empfehlungen

Verbindung mit Clients per E-Mail, Telefon, Chat und SMS über ein einziges Dashboard

Visualisieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit Kanban-Ansichten und Drag-and-Drop-Karten

Verfolgen Sie KPIs, den Status von Richtlinien und den Fortschritt von Clients mit Echtzeit-Analysen

Freshsales Beschränkungen

Erweiterte Tools für die Berichterstellung sind in den höherwertigen Plänen verfügbar

Neue Benutzer benötigen unter Umständen Zeit, um sich an den vollen Funktionsumfang der Plattform zu gewöhnen

Freshsales Preise

Free-Plan: $0 (für bis zu 3 Benutzer)

$0 (für bis zu 3 Benutzer) Growth: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Pro: 47 $/Monat pro Benutzer

47 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $71/Monat pro Benutzer

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,200+ Bewertungen)

4.5/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: 10 Client Management Vorlagen in PowerPoint & ClickUp

6. Zoho CRM (am besten für benutzerdefinierte Anpassung und Skalierbarkeit)

via Zoho CRM Zoho CRM für Versicherungsvertreter wurde entwickelt, um jede Phase des Kundenkontakts zu verbessern - von der Aufnahme bis zur Bearbeitung von Schäden und Verlängerungen. Passen Sie Workflows an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Agentur an, automatisieren Sie Erinnerungen an die Erneuerung von Verträgen und verschaffen Sie sich Sichtbarkeit in den Kundendatensätzen.

Dank der Omnichannel-Kommunikation über E-Mail, Telefon, Chat und soziale Medien bleibt jede Interaktion mit dem Kunden nahtlos auf einer Plattform. Und mit den leistungsstarken Analyse-Dashboards können Sie Kundendaten in Erkenntnisse umwandeln, die Ihnen zu besseren Entscheidungen verhelfen.

Beste Features von Zoho CRM

Weisen Sie Ansprüche mit voreingestellten Regeln den richtigen Agenten zu und reduzieren Sie Verzögerungen

Verwalten Sie mehrere Policen unter einem Kundenprofil mit klarer Sichtbarkeit

Erstellen mehrseitiger Layouts für Policen, Festlegen von bedingten Feldern und Definieren eindeutiger Datenstrukturen

Standardisieren Sie Prozesse mit Checklisten, SLAs und Genehmigungsworkflows

Beschränkungen von Zoho CRM

Das Tool hat eine steile Lernkurve für nicht-technische Benutzer

Erweiterte Funktionen erfordern zusätzliche Erweiterungen

Preise für Zoho CRM

Free

Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Professional: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Enterprise: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Ultimate: $65/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (2700+ Bewertungen)

4.1/5 (2700+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6800+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Zoho CRM?

Zoho ist eines der schönsten, am besten gestalteten und reibungslosesten CRMs, die ich je benutzt habe. Die Benutzeroberfläche ist eingängig und attraktiv, und dank der intuitiven Anordnung der Benutzeroberfläche ist es für jeden Benutzer geeignet

G2-Rezensent

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer versenden Notizen oder Protokolle von Meetings zur Nachbereitung zur Nachverfolgung von Elementen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden.

Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse, die Sie benötigen, in Chats, E-Mails oder Tabellenkalkulationen verloren gehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen in Ihrem gesamten Workspace sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln und sicherstellen, dass nichts durch die Maschen fällt.

ClickUp kostenlos ausprobieren

7. AgencyBloc (Am besten für Lebens- und Krankenversicherungsagenturen)

via AgenturBlock AgencyBloc ist ein zuverlässiges Agenturverwaltungssystem, das speziell für Lebens- und Krankenversicherungsagenturen entwickelt wurde. Es optimiert jeden Aspekt Ihres Versicherungsunternehmens, von der Kundenbetreuung und den Vertriebsaktivitäten bis hin zum Compliance-Management.

**Sein Commissions+ System eliminiert Fehler, beschleunigt Auszahlungen und deckt entgangene Gewinne auf. Intelligente E-Mail-Kampagnen fördern neue Leads und Echtzeit-Analyse-Dashboards liefern verwertbare Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen.

AgencyBloc beste Features

Automatisierung von Workflows für Kundenbindung und Compliance-Management

Verbessern Sie Ihre Provisionen mit anpassbaren Auszahlungsstrukturen und Vertreterauszügen

Generierung von Vorschlägen für Gruppenleistungen mit Tools zur Angebotserstellung für mehrere Anbieter

Zugriff auf HIPAA-konforme Sicherheit mit regelmäßigen HITRUST/SOC 2-Audits

AgencyBloc Beschränkungen

Primär als CRM für Kranken- und Lebensversicherungen konzipiert, was seine breitere Nutzung limitiert

Integrationsmöglichkeiten mit Apps von Drittanbietern sind eingeschränkt

AgencyBloc Preise

Benutzerdefinierte Preise

AgencyBloc Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (120+ Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: 10 beste CRM-Software für Dienstleistungsgeschäfte

8. Insureio (Am besten für Marketing- und Vertriebsautomatisierung im Versicherungswesen)

via Insureio Für Versicherungsagenturen oder -makler ist Zeit Geld - und Insureio sorgt dafür, dass jede Minute zählt. Diese CRM-Software minimiert den Papierkram, ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Trichter, die Interessenten von der Lead-Erfassung bis zum Angebot führen, und sorgt dafür, dass Ihre Versicherungs-Pipeline im Flow ist.

Die Software wurde für Vertriebs- und Marketingprozesse entwickelt und rationalisiert Genehmigungen, kultiviert Leads und verbessert die Nachverfolgungstaktiken - alles unter einem Dach. **Vergleichen Sie in Sekundenschnelle Policen von mehr als 40 Anbietern, führen Sie Kampagnen mit vorgefertigten Vorlagen durch, und lassen Sie die Drop-Ticket-Erfüllung die schwere Arbeit erledigen

Insureio beste Features

Nachverfolgung von Leads, Aufgaben oder Policen mit Echtzeit-Dashboards und Tools für Vertriebsprognosen

Automatisierung von Marketing-Kampagnen mit vorgefertigten Vorlagen und "Nurture"-Workflows

Integrierte Tools zur Angebotserstellung für Risikolebensversicherungen, LTC, Berufsunfähigkeitsversicherungen und Rentenversicherungen

Erhöhung der Kundenbindung und Aufbau besserer Beziehungen durch ein sicheres Client-Portal

Insureio Beschränkungen

Begrenzte Integrationen von Drittanbietern können die Flexibilität einschränken

Die Schnittstelle wirkt im Vergleich zu modernen CRMs veraltet

Insureio Preise

Basic: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Marketing: 50 $/Monat pro Benutzer

50 $/Monat pro Benutzer Agenturmanagement: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Marketing und Agenturmanagement: $75/Monat pro Benutzer

Insureio Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: nicht genug Bewertungen

➡️ Mehr lesen: Client Projekt Management: 7 geniale Strategien zum Maintainen und Binden

9. Radiusbob (am besten für vereinfachtes Lead- und Agentenmanagement)

via Radiusbob Radiusbob (Bob, kurz für 'Book of Business') vereinfacht das Agenten- und Lead-Management für Versicherungsmakler. Sein Versprechen? Weniger Zeit für die Navigation in Tools und mehr Zeit für den Aufbau von Kundenbeziehungen.

Diese CRM-Software für Versicherungsagenturen ersetzt fragmentierte Systeme, indem sie die Nachverfolgung von Leads, die Automatisierung des Vertriebs und die Kommunikation zentralisiert. Sie können mehr potenzielle Kunden entdecken, Nachfassaktionen planen und Auslöser für Drip-Kampagnen festlegen - und gleichzeitig alle Kundendaten sicher aufbewahren.

Radiusbob beste Features

Automatisierung von Vertriebs-Workflows für die Verteilung von Leads und Nachfassaktionen

Tätigen und empfangen Sie Anrufe direkt auf der Plattform mit integriertem VoIP

Schutz von Kundendaten durch erweiterte Verschlüsselung und Integration von Drittanbietern

Behalten Sie den Überblick mit Client-Historien, Erinnerungen, Aufgaben und zeitgestempelten Notizen

Radiusbob-Einschränkungen

Das Fehlen einer mobilen App könnte die Flexibilität für Versicherungsagenten, die unterwegs sind, limitieren

Limitierter Onboarding Support, der den Setup-Prozess verlangsamen kann

Preise von Radiusbob

Vertreter: $43/Monat pro Benutzer

$43/Monat pro Benutzer CSR: 86 $/Monat pro Benutzer

86 $/Monat pro Benutzer Broker: 190 $/Monat pro Benutzer

190 $/Monat pro Benutzer Agentur: $380/Monat pro Benutzer

Radiusbob Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über RadiusBob?

Radius ist ein täglicher Bestandteil meines Arbeitstages. Ich behalte den Überblick über meinen Workload und weiß genau, worauf ich achten muss, um meine Kunden zu gewinnen. Durch die Integration meines Kalenders kann ich den Plan für jeden Tag einsehen und die Terminplanung für meine Clients automatisieren

G2-Bewerter

10. Salesforce Financial Services Cloud (am besten für Unternehmen)

via Salesforce Financial Services Cloud Salesforce Financial Services Cloud eignet sich hervorragend für große Versicherungsunternehmen mit mehreren Geschäftszweigen. Sie vereint alle Daten aus Versicherungs-, Bank- und Vermögensverwaltungssystemen und bietet eine 360-Grad-Ansicht des Kundenstamms.

Diese nahtlose Integration hilft den Vertriebsmitarbeitern, fundierte Entscheidungen zu treffen und dem Kunden ein personalisiertes Erlebnis zu bieten. Darüber hinaus gehen die KI-gesteuerten Analysen über die reine Berichterstellung hinaus und ermöglichen es Ihnen, Kundenbedürfnisse und Cross-Selling-Möglichkeiten vorherzusagen.

Beste Features der Salesforce Financial Services Cloud

Vereinheitlichung von Kundendaten aus mehreren Plattformen für eine nahtlose Nachverfolgung von Richtlinien

Verwendung vorkonfigurierter Workflows zur schnellen und effizienten Einbindung von Clients

Integration mit Hunderten von Tools von Drittanbietern für zusätzliche Funktionen

Verbessern Sie die Effizienz mit KI-Automatisierung und Selbstbedienungsportalen

Beschränkungen der Salesforce Financial Services Cloud

Die hohen Preise eignen sich möglicherweise nicht für kleinere Agenturen oder unabhängige Makler

Die Lernkurve für neue Benutzer ist steil

Preise der Salesforce Financial Services Cloud

Verkauf: $300/Monat pro Benutzer

$300/Monat pro Benutzer Service: 300 $/Monat pro Benutzer

300 $/Monat pro Benutzer Vertrieb+Service: $325/Monat pro Benutzer

$325/Monat pro Benutzer Einstein 1 für Vertrieb und Service: $700/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zur Salesforce Financial Services Cloud

G2: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

4.2/5 (90+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Salesforce Financial Services Cloud?

Für mich dreht sich alles um Organisation, und dieses CRM funktioniert auf magische Weise und hilft mir, meine monatlichen Quoten und Ziele zu erreichen. Es ist sehr einfach zu rationalisieren und Prioritäten zu setzen, was wichtig ist und was nicht.

G2-Bewerter

Maximieren Sie Ihre Effizienz und steigern Sie Ihr Business mit ClickUp

Da haben Sie sie - die 10 besten CRM-Programme für Versicherungen!

Bei der Wahl des richtigen CRM geht es jedoch nicht nur um die Lösung heutiger Probleme, sondern auch um die Zukunftssicherheit Ihrer Agentur. Eine ideale Lösung sollte mit Ihrem Geschäft mitwachsen, neue Herausforderungen meistern und jede Interaktion, jeden Vertrag und jede Pipeline optimal unterstützen, während Sie skalieren.

Das ist der Punkt, an dem ClickUp heraussticht. Es ist nicht nur das beste CRM für Versicherungsvertreter - es ist eine vollständig anpassbare Lösung für intelligentere Workflows, mühelose Zusammenarbeit und proaktive client-Management . Egal, ob Sie ein unabhängiger Makler sind oder ein großes Versicherungsunternehmen leiten, ClickUp sorgt für höchste Produktivität und greifbare Ergebnisse bei jedem Schritt.

Also, warum warten? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und erleben Sie den Unterschied!