10 OneDrive-Alternativen für Speicher in der Cloud im Jahr 2025

Suchen Sie nach einem sicheren Speicher in der Cloud, um zusammenzuarbeiten, wichtige Dateien zu teilen oder Ihre Arbeit zu sichern? Microsoft OneDrive ist beliebt, da es einen einfachen Zugriff und eine nahtlose Integration in Microsoft 365 bietet. OneDrive-Benutzer äußern jedoch häufig Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und des Fehlens fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen wie der Zero-Knowledge-Verschlüsselung. Viele beschweren sich über langsame Synchronisierungen, ein Limit beim kostenlosen Speicherplatz, die Integration von Apps von Drittanbietern und sogar über komplexe Berechtigungen zum Freigeben von Dateien.

Wenn Sie mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind, ist es an der Zeit, die besten Alternativen zu erkunden. Die gute Nachricht? Es gibt zahlreiche hervorragende Optionen, die sicheren Speicher, schnellere Leistung und flexiblere und umfassendere Features für die Sicherheit bieten.

_Clickup war für uns das unkomplizierteste und am einfachsten zu setupende Tool für das Projektmanagement. Aufgaben lassen sich super einfach mit vielen detaillierten Informationen verfolgen. Es ist super einfach, Aufgaben und Boards für Teams freizugeben und neue Mitglieder zur Zusammenarbeit einzuladen. Die Integration mit Tools von Drittanbietern ist ebenfalls möglich, da viele Apps verfügbar sind. Die Integration von Datadog und ClickUp ist sehr hilfreich bei der Erstellung von Incident-Aufgaben in ClickUp für die Ereignisse, die angegangen werden müssen, und das Team kann dann mit der Arbeit an den Vorfällen beginnen. Der Kundensupport ist sehr hilfreich. Es war das meistgenutzte Tool während unseres gesamten Projekts. 💡 Pro-Tipp: Nicht verbundene Tools verschwenden Zeit und fragmentieren Workflows, aber Connected AI vereinheitlicht Ihre Systeme, spart Zeit und steigert die Produktivität. Hier erfahren Sie, wie Connected AI Silos beseitigt, um Zeit für die eigentliche Arbeit zu sparen: 🧠 Zentralisieren Sie Ihre Daten, damit alle wichtigen Informationen sofort zugänglich sind. 🔍 Bitten Sie Connected AI, sofort Erkenntnisse oder Zusammenfassungen aus jedem Dokument abzurufen. 🛠️ Beseitigen Sie die "Toggl-Steuer", indem Sie alle tools in einer nahtlosen Plattform integrieren. 💰 Ersetzen Sie mehrere Apps mit nur einer Funktion, um zu vereinfachen und zu sparen. 🔒 Greifen Sie sicher auf private oder öffentliche Dateien zu, ohne die Sicherheit der Daten zu gefährden .🚀 ### 10. iCloud Drive (am besten für die Speicherung und Synchronisierung persönlicher Dateien geeignet)

In diesem Leitfaden tauchen wir in die Top 10 der OneDrive-Alternativen ein, um Ihnen zu helfen, die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. ## ⏰Hier ist eine kurze Übersicht über die besten OneDrive-Alternativen: * *MEGA: Am besten geeignet, um verschlüsselte Dateien mit abgeschlossenem Datenschutz freizugeben ✅ *pCloud: Am besten geeignet, um sensible Dateien zu speichern und freizugeben ✅ *Sync.com: Am besten geeignet, um Daten sicher mit Verschlüsselung zu speichern ✅ *Box: Am besten geeignet für die Speicherung von Dateien und die Automatisierung von Workflows ✅ *ShareFile: Am besten geeignet für sichere Lösungen zum Freigeben und Speichern von Dateien ✅ ist das ultimative KI-gestützte neuronale Netzwerk, das Aufgaben, Dokumente, Personen und die gesamte Wissensdatenbank Ihres Unternehmens miteinander verbindet. Es speichert nicht nur Informationen, sondern liefert sofort Antworten auf Ihre Fragen zur Arbeit, sei es zu Aufgaben, Projekten oder Teamkollegen. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss51.gif ClickUp Brainhttps://clickup.com/ai Try ClickUp Brain for Free /%cta/ Mit Features wie dem Erstellen von Besprechungszusammenfassungen, dem Verfassen von E-Mails und dem Generieren von Projektaktualisierungen reduziert ClickUp Brain die arbeitsintensive Arbeit, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Benötigen Sie alles an einem Ort? Wie die Suchfunktion von ClickUp Connect lässt sich auch dieser KI-Assistent automatisch in Apps wie Google Drive, GitHub und Salesforce integrieren, um Ihren Workflow zu zentralisieren.

via /href/ https://www.pcmag.com/reviews/apple-icloud-drive iCloud Drive /%href/ Wenn Sie Apple-Geräte verwenden und eine einfache Möglichkeit zum Speichern, Synchronisieren und Freigeben Ihrer Dateien suchen, ist iCloud Drive eine großartige Option. Sie können Dateien freigeben, indem Sie einfach einen Link erstellen und diesen mit Ihren Freunden und Kollegen teilen.

Mit iCloud Drive können Sie Dateien wie Dokumente, Fotos und Videos speichern und über Ihr iPhone, iPad, Mac oder sogar einen PC darauf zugreifen. In der Instanz, dass Sie an einer Keynote-Präsentation auf Ihrem Mac arbeiten, können Sie diese ganz einfach auf Ihrem iPad aufrufen. #### Die besten Features von iCloud Drive * Integration in Apple Apps wie Fotos und Notizen für einen reibungsloseren Workflow

Zugriff auf Dateien über die App "Dateien" unter iOS für mehr Komfort unterwegs Erweiterter Datenschutz für zusätzliche Sicherheit und zum Schutz sensibler Informationen #### *iCloud Drive Limits Neue Benutzer erhalten nur 5 GB kostenlosen Speicher in der Cloud, was möglicherweise nicht ausreicht, um mehr als ein Gerät zu sichern iCloud Drive verfügt nicht über erweiterte Features wie Versionierung, was die Wiederherstellung alter oder gelöschter Versionen erschwert #### *iCloud Drive Preise

Capterra: Nicht genügend Bewertungen ## Dokumentenorganisation zentralisieren und Zusammenarbeit mit ClickUp fördern! Der richtige Cloud-Speicher ist der Schlüssel, um bei persönlichen Dateien oder Projekten im Team organisiert und produktiv zu bleiben. Er gewährleistet sichere Speicherung, reibungslose Workflows und müheloses Freigeben – unerlässlich für Effizienz. Die OneDrive-Alternativen in dieser Liste bieten Features wie sicheres Teilen von Dateien, Integration mit beliebten Tools, gemeinsame Bearbeitung und erweiterte Suchoptionen, um die Arbeit zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern.

Unter diesen ragt ClickUp als umfassende Alternative zu Google Drive heraus. Es vereint Dokumentenverwaltung, Zusammenarbeit im Team und nahtlose Integration mit Apps in einer flexiblen Plattform, die sich an Ihre Workflows anpasst. Sind Sie bereit, Ihre Arbeit zu vereinfachen und organisiert zu bleiben? /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute bei ClickUp /%href/ an und erleben Sie Produktivität auf einem neuen Niveau!