Die 13 besten nicht-monetären Anreize zur Steigerung des Mitarbeiterengagements

🌎 Faktencheck: Anerkannte Mitarbeiter sind 45% weniger wahrscheinlich ein Unternehmen zwei Jahre nach dem Eintritt zu verlassen. Und Studien haben kürzlich ergeben, dass sich nur 31 % der Mitarbeiter in ihrem Unternehmen wirklich engagiert fühlen.

Die Art und Weise, wie Unternehmen an Motivation herangehen, hat sich verändert. Traditionelle finanzielle Belohnungen reichen nicht mehr aus, um Top-Talente zu inspirieren und zu binden. Stattdessen rücken nicht-monetäre Anreize in den Mittelpunkt, die den Mitarbeitern etwas weitaus Wertvolleres bieten: ein Gefühl von Sinn, Anerkennung und Wachstum.

Wir werden effektive Strategien, Best Practices und Beispiele aus der Praxis diskutieren, die zeigen, wie nicht-monetäre Anreize Ihr Unternehmen verändern können.

Doch zunächst wollen wir die Feinheiten der nicht-monetären Anreize verstehen.

Nicht-monetäre Anreize verstehen

Wenn es darum geht, Mitarbeiter zu motivieren, ist Geld nicht die einzige Lösung. Nicht-monetäre Anreize konzentrieren sich auf die Anerkennung von Beiträgen, die Förderung von Wachstum und den Aufbau von Verbindungen, die länger halten als ein Gehaltsscheck.

Diese Strategien zielen auf die intrinsische Motivation ab und schaffen ein Gefühl von Wert und Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen. Im Gegensatz zu monetären Anreizen, die eine kurzfristige Befriedigung bieten, hinterlassen nicht-monetäre Anreize für Mitarbeiter oft einen tieferen, nachhaltigeren Eindruck.

Unterschied zwischen monetären und nicht-monetären Anreizen

Aspekt Monetäre Anreize Nicht-monetäre Anreize Definition Direkte finanzielle Belohnungen wie Boni oder Lohnerhöhungen Nicht-finanzielle Anerkennung oder Vorteile Zweck Unmittelbarer finanzieller Gewinn Langfristige Motivation und Engagement Beispiele Boni, Gehaltserhöhungen, Provisionen Anerkennung, flexible Arbeit, Wachstumsmöglichkeiten Anreiz Finanziell lohnend Emotional bedeutsam und personalisiert

monetäre vs. nicht-monetäre Anreize

Nicht-monetäre Anreize, wie z. B flexible Arbeitszeiten oder berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, zeigen den Mitarbeitern, dass ihr Beitrag über messbare Ergebnisse hinausgeht. In Verbindung mit monetären Anreizen schaffen sie eine Kultur, in der sich die Mitarbeiter wirklich wertgeschätzt fühlen.

Lassen Sie uns herausfinden, warum diese Strategien eine so starke Wirkung haben.

Vorteile nicht-monetärer Anreize

Was treibt Ihr Team wirklich zu Höchstleistungen an? Oft ist es nicht nur der Gehaltsscheck. Nicht-monetäre Anreize legen den Schwerpunkt auf Verbindung, Anerkennung und Wachstum - Schlüsselelemente, die ein dauerhaftes Engagement fördern.

Hier erfahren Sie, warum sie wichtig sind:

Bereitet Ihre Belegschaft auf die Zukunft vor : Investitionen in die berufliche Entwicklung rüsten die Mitarbeiter für kommende Herausforderungen und bilden ein stärkeres Fundament für Ihr Unternehmen

: Investitionen in die berufliche Entwicklung rüsten die Mitarbeiter für kommende Herausforderungen und bilden ein stärkeres Fundament für Ihr Unternehmen Bindet die Mitarbeiter langfristig : Anerkennung durch Mentorenschaft oder flexible Arbeit hilft den Mitarbeitern, sich mit ihrer Rolle und Ihrer Vision verbunden zu fühlen, was zu einem beständigen Engagement führt

: Anerkennung durch Mentorenschaft oder flexible Arbeit hilft den Mitarbeitern, sich mit ihrer Rolle und Ihrer Vision verbunden zu fühlen, was zu einem beständigen Engagement führt Stärkt die Moral des Teams : Das Feiern von Erfolgen hebt den Einzelnen und motiviert das gesamte Team, sei es durch ein Lob in einem Meeting oder ein Token der Wertschätzung

: Das Feiern von Erfolgen hebt den Einzelnen und motiviert das gesamte Team, sei es durch ein Lob in einem Meeting oder ein Token der Wertschätzung Fördert die Arbeitszufriedenheit: Nicht-monetäre Anreize wie berufliche Entwicklung oder Erfahrungsprämien bieten einen Sinn und geben den Mitarbeitern das Gefühl, dass ihre Arbeit wirklich wichtig ist

Stärkt die Loyalität : Wellness-Programme und Initiativen zur Karriereentwicklung zeigen den Mitarbeitern, dass sie wertgeschätzt werden, und ermutigen sie, dem Unternehmen treu zu bleiben

: Wellness-Programme und Initiativen zur Karriereentwicklung zeigen den Mitarbeitern, dass sie wertgeschätzt werden, und ermutigen sie, dem Unternehmen treu zu bleiben Unterstützt die Work-Life-Balance : Flexible Zeitpläne oder Zeit für persönliche Projekte respektieren die Zeit der Mitarbeiter und steigern die Produktivität und die allgemeine Zufriedenheit

: Flexible Zeitpläne oder Zeit für persönliche Projekte respektieren die Zeit der Mitarbeiter und steigern die Produktivität und die allgemeine Zufriedenheit Zieht Talente an und bindet sie : Anerkennungsprogramme und Entwicklungsmöglichkeiten schaffen ein attraktives Arbeitsumfeld, das Top-Talente bindet und neue Perspektiven eröffnet

: Anerkennungsprogramme und Entwicklungsmöglichkeiten schaffen ein attraktives Arbeitsumfeld, das Top-Talente bindet und neue Perspektiven eröffnet Wirkung ohne hohe Kosten: Einfache Gesten wie Anerkennungen oder Workshops zur Förderung von Fähigkeiten hinterlassen einen bleibenden Eindruck, ohne ein großes Budget zu erfordern

Nicht-monetäre Anreize verwandeln Arbeitsplätze in Gemeinschaften. Sie geben den Mitarbeitern das Gefühl, wertgeschätzt und nicht nur bezahlt zu werden. Wenn Sie also das nächste Mal über Belohnungen nachdenken, fragen Sie sich: Was wird einen Eindruck hinterlassen?

Der KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, schlägt Folgendes vor

Die besten nicht-monetären Anreize für Mitarbeiter

Nicht-monetäre Anreize konzentrieren sich darauf, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Mitarbeiter wertgeschätzt, anerkannt und inspiriert fühlen. Diese Strategien sprechen intrinsische Motivatoren wie Wachstum, Verbindung und persönliche Erfüllung an und schaffen eine arbeitsplatzkultur, die alle einschließt und gedeiht .

1. Flexibles Arbeiten und gleitende Arbeitszeit📅

Wenn die Mitarbeiter ihre Zeit selbst einteilen können, steigert das die Produktivität und reduziert den Stress. Flexibilität zeigt das Vertrauen in die Fähigkeit der Mitarbeiter, ihre Aufgaben in einer Weise zu erfüllen, die mit ihren persönlichen und beruflichen Bedürfnissen in Einklang steht.

Ideen und Beispiele

Führen Sie Remote-Arbeit oder flexible Arbeitszeiten ein, um verschiedenen Arbeitsstilen gerecht zu werden

Nutzen Sie die ClickUp Kalender-Ansicht um die Verfügbarkeit des Teams abzustimmen und gleichzeitig Flexibilität zu ermöglichen

Einführung von "flexiblen Freitagen" oder kürzeren Arbeitstagen zur Förderung der Work-Life-Balance

Visualisieren Sie Ihren Zeitplan in Echtzeit mit ClickUp's Kalender-Ansicht

2. Öffentliche Anerkennung und Mitarbeiteranerkennung🥇 Würdigung der Beiträge Ihres Teams bei der Arbeit verwandelt Leistungen in gefeierte Momente, die jeden inspirieren. Anerkennung zeigt den Mitarbeitern, dass ihr Aufwand wichtig ist, und gibt den Ton für eine Kultur der Wertschätzung an.

Ideen und Beispiele

Verwenden Sie ClickUp Zugewiesene Kommentare um großartige Arbeit direkt innerhalb von Aufgaben zu würdigen und sicherzustellen, dass Lob sofort und für das Team sichtbar ist

Heben Sie Meilensteine bei Team Meetings hervor oder featuren Sie die Leistungen von Mitarbeitern in Firmennewslettern

Erstellen Sie ein Peer-Nominierungsprogramm, um Kollegen zu ermutigen, sich gegenseitig für ihre Beiträge zu loben

3. Qualifikationen und berufliche Entwicklung opportunities👨‍💻

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern die Tools für ihre berufliche Entwicklung zur Verfügung stellen, zeigen Sie, dass das Unternehmen Wert auf ihre Zukunft legt. Diese Möglichkeiten sorgen dafür, dass die Rollen dynamisch bleiben und die individuellen Bestrebungen mit dem Erfolg des Unternehmens in Einklang gebracht werden.

Ideen und Beispiele

Bieten Sie Zugang zu Zertifizierungen, rollenspezifischen Workshops oder Online-Kursen, die auf die beruflichen Ziele zugeschnitten sind

Aufbau eines zentralen Learning Hubs mit ClickUp Dokumente um Schulungsressourcen und Best Practices zu sammeln

Einführung von Mentorenprogrammen, um jüngere Mitglieder eines Teams mit erfahrenen Kollegen zu verbinden, um sie anzuleiten und ihre Fähigkeiten zu entwickeln

Erstellen Sie einen zentralen Wissens-Hub mit ClickUp Docs

4. Erlebnisorientierte Belohnungen🔎

Erlebnisorientierte Belohnungen hinterlassen einen bleibenden Eindruck, indem sie unvergessliche Momente schaffen. Diese Belohnungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf die Vorlieben und Zinsen der Mitarbeiter zugeschnitten sind.

Ideen und Beispiele

Belohnen Sie Leistungsträger mit Eintrittskarten für Ereignisse wie Konzerte oder Branchenkonferenzen

Planen Sie teamfördernde Aktivitäten wie Escape Rooms, Outdoor-Abenteuer oder Wellness-Kuren

Organisieren Sie vom Unternehmen gesponserte "Erlebnistage", an denen die Mitarbeiter an einzigartigen Aktivitäten teilnehmen

5. Zusätzliche bezahlte freie Zeit⌚

Eine zusätzliche Freistellung gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich zu erholen und ihr Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen. Diese einfache Geste zeigt, dass das Unternehmen ihre Zeit und ihren Aufwand wertschätzt.

Ideen und Beispiele

Einführung von "Bonus-PTO"-Tagen für das Meeting bestimmter Ziele oder Meilensteine

Bieten Sie Tage für psychische Gesundheit als Teil einer umfassenderen Wellness-Initiative an

Geben Sie Mitarbeitern an ihrem Geburtstag frei oder fügen Sie freie Tage zur persönlichen Nutzung hinzu

6. Materielle Belohnungen und Geschenke🎁

Durchdachte, greifbare Belohnungen dienen als dauerhafte Erinnerung an die Anerkennung. Diese materiellen Token geben den Mitarbeitern das Gefühl, wertgeschätzt zu werden.

Ideen und Beispiele

Bieten Sie personalisierte Geschenke an, z. B. kuratierte Geschenkboxen, technische Gadgets oder Firmengeschenke

Feiern Sie Arbeitsjubiläen mit einzigartigen Elementen, die den Beitrag der Mitarbeiter widerspiegeln

Belohnen Sie Leistungen mit Geschenkkarten oder Wellness-Paketen, die auf individuelle Vorlieben zugeschnitten sind

7. Stärkung der Handlungskompetenz durch die Rolle enhancements👩‍🏫

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, neue Herausforderungen anzunehmen oder eine Führungsrolle zu übernehmen, bleibt ihre Arbeit dynamisch und sinnvoll. Rollenerweiterungen schaffen Vertrauen und fördern das Wachstum.

Ideen und Beispiele

Beauftragen Sie Mitarbeiter mit hohem Potenzial mit der Leitung von strategischen Initiativen oder Projekten im Team

Übertragen Sie ihnen klar die Eigentümerschaft für die Nachverfolgung von Projekten und die Leistung des Teams

Rotieren Sie Mitarbeiter in funktionsübergreifende Rollen, um ihre Fähigkeiten und Perspektiven zu erweitern

8. Gamifizierte Arbeitsumgebungen schaffen😎 Gamification macht die Arbeit interessanter durch die Einführung von Spaß und freundlichem Wettbewerb. Indem Fortschritte belohnt werden, verwandeln gamifizierte Umgebungen Routineaufgaben in spannende Herausforderungen.

Ideen und Beispiele

Erstellen Sie Team-Leaderboards zur Nachverfolgung der Fertigstellung von Aufgaben oder Meilensteinen von Projekten

Bieten Sie nicht-monetäre Anreize wie zusätzliche PTO oder Tickets für Ereignisse für Top-Performer

Organisieren Sie Team-Herausforderungen, die die Zusammenarbeit und die individuellen Beiträge anerkennen

9. Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement und soziale Verantwortung🌸

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, durch Freiwilligenarbeit oder Initiativen zur sozialen Verantwortung des Unternehmens etwas zurückzugeben, können sie sich mit einem größeren Ziel verbinden.

Ideen und Beispiele

Organisieren Sie Freiwilligentage, an denen sich die Mitarbeiter an lokalen Projekten beteiligen können

Schaffung von unternehmensgesponserten Spendenprogrammen für Zwecke, die den Mitarbeitern am Herzen liegen

Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen für qualifizierte Freiwilligenarbeit

10. Wellness-Programme und -Initiativen💪

Wenn die Gesundheit der Mitarbeiter durch Wellness-Programme im Vordergrund steht, wird sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden gefördert und die Gesamtleistung verbessert.

Ideen und Beispiele

Bieten Sie Yoga- oder Fitnesskurse im Büro oder virtuell an

Zugang zu Ressourcen für die psychische Gesundheit wie Therapiesitzungen oder Achtsamkeits-Apps bieten

Organisieren Sie Wellness-Wettbewerbe, die sich auf Bewegung, Flüssigkeitszufuhr oder gesunde Ernährung konzentrieren

👀Wussten Sie schon? Im Jahr 1879 gründete die Pullman Company eine der frühesten Wellness-Programme für Mitarbeiter durch die Gründung eines Sportvereins für seine Mitarbeiter

11. Persönliches Projekt time👨‍🔬

Wenn man den Mitarbeitern Zeit für die Arbeit an persönlichen oder leidenschaftlichen Projekten einräumt, werden Kreativität und Innovation gefördert und das Gefühl der Eigentümerschaft gestärkt.

Ideen und Beispiele

Führen Sie "Innovationsstunden" ein, in denen Mitarbeiter außerhalb ihrer regulären Aufgaben Ideen entwickeln können

Organisieren und Nachverfolgen der Fortschritte bei diesen Projekten

Veranstalten Sie interne Schaufenster, auf denen Mitarbeiter ihre fertiggestellten Projekte präsentieren können

12. Team-Bonding und kulturelle Erfahrungen🙌

Die Einbindung der Mitarbeiter in gemeinsame Aktivitäten stärkt die Beziehungen und schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit. Diese Erfahrungen fördern die Zusammenarbeit und helfen den Mitarbeitern, sich über die täglichen Aufgaben hinaus auf einer tieferen Ebene zu verbinden.

Ideen und Beispiele

Organisieren Sie kulturelle Potlucks oder thematische Ereignisse, um die Vielfalt zu feiern und Inklusion zu fördern

Planen Sie Exkursionen außerhalb des Unternehmens, die sich auf Übungen zur Teambildung und Herausforderungen für die Zusammenarbeit konzentrieren

Veranstalten Sie Trivia-Abende, Schnitzeljagden oder interaktive Spiele, um die Kameradschaft in einer entspannten Einstellung zu fördern

13. Anerkennung durch interne Auszeichnungen🏆

Durch die Einführung eines internen Preisverleihungsprogramms wird die Anerkennung formalisiert und gleichzeitig ein freundschaftlicher Wettbewerb angeregt. Diese Auszeichnungen heben vorbildliche Leistungen hervor und spornen andere zu höheren Zielen an.

Ideen und Beispiele

Schaffen Sie jährliche Auszeichnungen wie "Innovativster Denker" oder "Teamplayer des Jahres"

Lassen Sie die Mitarbeiter über die Preiskategorien und die Gewinner mitentscheiden, um eine breite Beteiligung zu gewährleisten

Verbinden Sie Auszeichnungen mit erlebnisreichen Belohnungen, wie einem Abendessen mit Führungskräften oder exklusiven Gelegenheiten

Nicht-monetäre Anreize gehen über einfache Vergünstigungen hinaus und formen eine Arbeitsplatzkultur, in der Wachstum, sinnvolle Verbindungen und echte Anerkennung im Vordergrund stehen. Im nächsten Abschnitt werden wir untersuchen, wie diese Ideen effektiv umgesetzt werden können, indem wir sie von Konzepten in umsetzbare Schritte verwandeln.

Implementierung nicht-monetärer Anreize am Arbeitsplatz

Um ein effektives nicht-monetäres Anreizprogramm zu entwickeln, müssen die Strategien auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter und die Ziele des Unternehmens abgestimmt werden, während gleichzeitig Tools zur Optimierung der Durchführung eingesetzt werden.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Erfolg zu gewährleisten -

Schritt 1: Die Präferenzen der Mitarbeiter verstehen

Ein erfolgreiches Programm beginnt damit, dass Sie wissen, worauf Ihre Mitarbeiter Wert legen.

Sammeln Sie Erkenntnisse durch Umfragen, Feedback-Sitzungen oder Team-Diskussionen mit ClickUp Formulare Identifizieren Sie Motivatoren wie Flexibilität, Anerkennung, Karriereentwicklung oder Wellness-Initiativen

Nutzen Sie die gesammelten Daten, um die Belohnungen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter zuzuschneiden

Schritt 2: Setzen Sie messbare Ziele🎯

Klar definierte Ziele sorgen dafür, dass Ihr Programm zielgerichtet und wirkungsvoll bleibt.

Ziele effizient nachverfolgen mit ClickUp

Definieren Sie Ziele wie die Verbesserung des Mitarbeiterengagements, die Senkung der Fluktuation oder die Steigerung der Produktivität

Nachverfolgung von Fortschritten mit ClickUp-Ziele damit Ihr Programm mit den Prioritäten des Unternehmens und den individuellen Leistungen übereinstimmt

Schritt 3: Belohnungen auf die Werte der Organisation abstimmen

Ihr Incentive-Programm sollte die zentralen Werte Ihres Unternehmens widerspiegeln und die Mitarbeiter inspirieren.

Entwerfen Sie Belohnungen, die zu Ihrer Unternehmenskultur passen. Beispiele: Serviceorientierte Unternehmen legen den Schwerpunkt auf Anerkennung, während innovative Unternehmen eher auf erlebnisorientierte Belohnungen setzen

Verwenden Sie ClickUp Meilensteine um Anreize direkt mit den wichtigsten Erfolgen zu verbinden und die Ausrichtung auf langfristige Ziele sicherzustellen

Meilensteine eines Projekts mit ClickUp nachverfolgen

Schritt 4: Klar kommunizieren📜

Transparenz und Klarheit sind entscheidend für den Aufbau von Vertrauen und die Teilnahme an Ihrem Programm.

Zentralisieren Sie Programmdetails wie Teilnahmeberechtigung, Kriterien und verfügbare Belohnungen mit ClickUp Docs und machen Sie die Informationen für alle zugänglich

Geben Sie Leistungseinblicke und Erfolge frei, indem Sie die ClickUp Vorlage für den Leistungsbericht Verknüpfen Sie den Fortschritt der Mitarbeiter und die vierteljährlichen Beurteilungen mit Anreizen mit der ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung ### Schritt 5: Überwachen und verbessern Sie kontinuierlich



Die kontinuierliche Überwachung stellt sicher, dass Ihr Programm effektiv und anpassungsfähig bleibt.

Erhalten Sie eine klare Ansicht Ihres Fortschritts mit ClickUp Dashboards

Visualisieren Sie Teilnahme und Ergebnisse in Echtzeit mit ClickUp Dashboards Nutzen Sie ClickUp Workload-Ansicht um ein Gleichgewicht zwischen Mitarbeiterengagement und Workload aufrechtzuerhalten und ein Burnout zu vermeiden

Regelmäßig Feedback von den Mitarbeitern einholen, um das Programm anzupassen und zu verbessern

Schritt 6: Automatisieren Sie Anerkennung und Belohnungen

Automatisierung vereinfacht die Verwaltung Ihres Incentive-Programms, gewährleistet Konsistenz und reduziert den Verwaltungsaufwand.

Eliminieren Sie sich wiederholende manuelle Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

Nutzen Sie ClickUp Aufgaben um Bestätigungen zu verwalten und ClickUp Automatisierungen zur Rationalisierung der Erstellung von Anerkennungen für erreichte Meilensteine, um eine konsistente und effiziente Anerkennung zu gewährleisten

Nachverfolgung von Beiträgen und anhaltendem Aufwand mit ClickUp Zeiterfassung belohnung von Mitarbeitern für ihr Engagement

Durch die Befolgung dieser Schritte und die Nutzung von ClickUp Personalwesen können Sie ein nicht-monetäres Anreizprogramm erstellen, das die Mitarbeiter motiviert und mit den Zielen Ihres Unternehmens für langfristigen Erfolg in Einklang steht.

Beispiele für erfolgreiche nicht-monetäre Anreize am Arbeitsplatz

Das Geschäft des Geschäfts ist die Verbesserung des Zustands der Welt Marc Benioff, CEO von Salesforce

Großartige Ideen entstehen nicht einfach aus dem Nichts - sie werden von Kulturen inspiriert, in denen sich die Mitarbeiter wertgeschätzt und befähigt fühlen. Einige der innovativsten Unternehmen der Welt beherrschen die Kunst der nicht-monetären Anreize und haben bewiesen, dass Anerkennung, Flexibilität und Sinnhaftigkeit eine unvergleichliche Motivation erzeugen können.

Sehen wir uns an, wie sie kreative Ideen in Erfolgsgeschichten am Arbeitsplatz verwandelt haben.

Google: Förderung von Innovation mit '20% Zeit' Googles "20%-Zeit"-Politik ermöglicht es den Mitarbeitern, ein Fünftel ihrer Arbeitszeit für persönliche Projekte zu verwenden. Dieser Initiative wird die Erstellung von bahnbrechenden Produkten wie Gmail und Google Maps zugeschrieben, was zeigt, wie Vertrauen und Autonomie Innovationen vorantreiben können.

Der Schlüssel zum Erfolg: Wenn man Mitarbeitern die Freiheit gibt, ihre Ideen zu erforschen, fördert dies die Kreativität und führt zu bahnbrechenden Ergebnissen, die sowohl dem Einzelnen als auch dem Unternehmen zugute kommen.

Starbucks: In die Weiterbildung der Mitarbeiter investieren

Starbucks unterstützt die Bestrebungen seiner Mitarbeiter mit dem Starbucks College Achievement Plan bietet berechtigten US-Partnern eine 100%ige Übernahme der Studiengebühren für einen Bachelor-Abschluss über das Online-Programm der Arizona State University. Diese Leistung hilft den Mitarbeitern nicht nur, ihre Bildungsziele zu erreichen, sondern fördert auch die Loyalität und das langfristige Engagement innerhalb des Unternehmens.

Der Schlüssel zum Erfolg: Investitionen in die Weiterbildung der Mitarbeiter sind ein Zeichen des Engagements für ihre Entwicklung und schaffen eine qualifiziertere und engagiertere Belegschaft.

HubSpot: Flexibilität mit unbegrenztem PTO

HubSpot's unlimited paid time off (PTO)-Politik spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Autonomie und das Wohlbefinden der Mitarbeiter wider. Die Mitarbeiter haben die Freiheit, sich nach Bedarf freizunehmen, so dass sie persönlichen Bedürfnissen den Vorrang geben können, ohne ihre Produktivität zu beeinträchtigen. Dieser Ansatz fördert das Vertrauen, reduziert Burnout und unterstützt eine gesündere Work-Life-Balance.

Der Schlüssel zum Erfolg: Die Bereitstellung flexibler Freistellungsregelungen steigert die Arbeitsmoral und das Engagement der Mitarbeiter, da sie nun in der Lage sind, ihre Zeitpläne verantwortungsvoll zu gestalten.

Salesforce: Freiwilliges Engagement durch bezahlte Freistellung fördern Salesforce integriert die Philanthropie mit seinem "1-1-1"-Modell in seine Unternehmenskultur ein, bei dem 1 % der Zeit, des Eigenkapitals und der Produkte des Unternehmens für gemeinnützige Initiativen eingesetzt werden. Mitarbeiter erhalten sieben bezahlte VTO-Tage (Volunteer Time Off) pro Jahr, die es ihnen ermöglichen, Projekte zu unterstützen, die ihnen am Herzen liegen. Diese Politik fördert nicht nur den sozialen Einfluss, sondern stärkt auch das Engagement der Mitarbeiter, indem persönliche Werte mit den Zielen des Unternehmens in Einklang gebracht werden.

Der Schlüssel zum Erfolg: Strukturierte Zeit für freiwilliges Engagement hilft den Mitarbeitern, einen Sinn in ihrer Arbeit zu finden und gleichzeitig eine starke Verbindung zur Unternehmensmission zu fördern.

Patagonia: Unterstützung von Umweltaktivismus

Patagonia bietet seinen Mitarbeitern 18 Stunden bezahlte Freistellung pro Jahr für die Teilnahme an Aktivismus und übernimmt sogar die Kaution für diejenigen, die bei friedlichen Protesten verhaftet werden. Das Unternehmen bezahltes Umwelt-Praktikum programm ermöglicht es Mitarbeitern, bis zu sechs Wochen lang in umweltorientierten Organisationen mitzuarbeiten.

Der Schlüssel zum Erfolg: Anreize, die an freigegebene Werte geknüpft sind, fördern das Engagement der Mitarbeiter und bringen den persönlichen Zweck mit den Zielen des Unternehmens in Einklang

Diese Unternehmen zeigen, dass die besten nicht-monetären Anreize diejenigen sind, die mit den Werten, Leidenschaften und Bestrebungen der Mitarbeiter übereinstimmen. Nehmen Sie sich eine Seite aus dem Buch dieser Unternehmen, um Programme zu entwickeln, die Ihre Mitarbeiter inspirieren und engagieren.

Die Zukunft der Mitarbeitermotivation

Nicht-monetäre Belohnungen schaffen Arbeitsplätze, an denen sich die Mitarbeiter wohlfühlen, und fördern die Motivation und das Gefühl des Wertes. Diese Strategien gehen über die finanzielle Vergütung hinaus und legen den Schwerpunkt auf sinnvolle Anerkennung, persönliches Wachstum und Verbindung.

Durch die Einführung flexibler Arbeitsregelungen, beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten und durchdachter Anerkennungen schaffen Sie einen großartigen nicht-monetären Anreiz, der das Engagement Ihrer Mitarbeiter fördert und sie für künftige Herausforderungen fit macht. Ausgestattet mit den richtigen Tools können diese Initiativen eine langfristige Wirkung in Ihrem Unternehmen entfalten.

Machen Sie den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer motivierten Belegschaft. Melden Sie sich für ClickUp an noch heute!