Personalisierte Vergünstigungen und Vorteile für zufriedenere Mitarbeiter

Neben den Gehältern und den traditionellen Sozialleistungen (zahnärztliche Versorgung, Versicherungen usw.) haben Arbeitgeber die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben und Top-Talente durch Vergünstigungen oder Zusatzleistungen an sich zu binden.

Zu erledigt, können Manager Folgendes verbessern mitarbeiterleistung mit strategischen Anreizen.

Nutzen Sie diesen Leitfaden als Nachschlagewerk, um eine hervorragende programm für Mitarbeitervergünstigungen und steigern Sie die Mitarbeiterbindung in Ihrem Unternehmen.

Warum Vergünstigungen und Vorteile für Mitarbeiter anbieten?

attraktive Gehälter und Sozialleistungen sind weltweit durchweg die wichtigsten Faktoren Randstad Eine unzureichende Gesamtvergütung ist die nummer eins ursache für die freiwillige Fluktuation von Arbeitnehmern. Jüngste Daten zeigen außerdem, dass dies die attraktivsten faktoren über einen Arbeitgeber:

Gehalt und Sozialleistungen (62%)

Gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie (58%)

Allgemeine Arbeitszufriedenheit und Sicherheit (56%)

Das Angebot von Vergünstigungen für Mitarbeiter ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn Sie die Mitarbeiterbindung verbessern und neue Talente anziehen wollen. Das liegt daran, dass Vergünstigungen und Zusatzleistungen:

Sie machen Ihre Mitarbeiter produktiver und glücklicher - ob es sich nun um personalisierte Vergünstigungen für berufstätige Mütter, frischgebackene Väter oder Hochschulabsolventen handelt

Sie zeigen, dass Ihr Unternehmen die Mitarbeiter und ihre Zinsen an die erste Stelle setzt, schaffen ein positives Markenimage in den Köpfen der Mitarbeiter und steigern die Arbeitszufriedenheit

Sie helfen den Mitarbeitern, ein ausgeglicheneres und glücklicheres Leben zu führen, was zu einer höheren Mitarbeiterbindung führt

Hochwertige Talente anzuziehen und zu halten, da die Prioritäten und Zinsen der Mitarbeiter berücksichtigt werden, z. B. durch attraktive Versicherungsoptionen

Als Unterscheidungsmerkmal dienen, da Vergünstigungen wie Toastmasters-Mitgliedschaften, Buchclubs und vom Unternehmen gesponserte Sportereignisse das Engagement der Mitarbeiter fördern

Stress und Burnout reduzieren, was zu höherer Produktivität und Arbeitsleistung führt

Wenn Sie eine Liste der wichtigsten Vergünstigungen für Ihre Mitarbeiter erstellen, erstellen Sie eine Umfrage und bitten Sie das Team um seine Meinung zu den Themen, die ihnen wichtig sind. Die Anhörung der Optionen Ihres Teams ist der beste Weg, um ein Programm für Mitarbeitervergünstigungen zu erstellen, das leistungsstarke Mitarbeiter anzieht und bindet.

Was ist der Unterschied zwischen Sozialleistungen und Vergünstigungen?

Auf den ersten Blick scheinen Vergünstigungen für Mitarbeiter und Sozialleistungen dasselbe zu sein - aber das sind sie nicht.

Das US-Arbeitsministerium definiert Vergünstigungen als Lohnnebenleistungen, die Arbeitnehmern von ihrem Arbeitgeber gewährt werden. Diese Leistungen werden in fünf Kategorien eingeteilt:

Im Gegensatz dazu gehen die Vergünstigungen für Arbeitnehmer über die vom Arbeitgeber angebotenen Gehälter und Leistungen hinaus.

Um die Unterscheidung zu verdeutlichen, finden Sie hier einen Vergleich zwischen Sozialleistungen und Vergünstigungen für Arbeitnehmer:

Arten von Mitarbeitervergünstigungen

Sehen wir uns nun die verschiedenen Vergünstigungen an, die Sie Ihren Mitarbeitern anbieten können.

Die Vergünstigungen, die Sie Ihren Mitarbeitern anbieten, hängen von deren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Bevor Sie also irgendeine Art von Vergünstigung für Ihre Mitarbeiter anbieten, sollten Sie die Daten und Eigenschaften Ihrer Mitarbeiter untersuchen, um ihnen genau das zu bieten, was sie wollen:

Verstehen Sie ihre unmittelbaren körperlichen, geistigen und emotionalen Bedürfnisse

Erforschen Sie die Faktoren, die ihr Leben und ihre Arbeit beeinflussen

Erfahren Sie mehr über ihre Zinsen, Gewohnheiten, demografischen Daten und Wünsche

Instanz, ein Forbes behauptet, dass ältere Generationen flexible Konten bevorzugen, während jüngere Generationen Gesundheitssparkonten bevorzugen. Bemühen Sie sich also darum, zu verstehen, was für Ihre Mitarbeiter am wichtigsten ist.

Sobald Sie die Daten haben, können Sie aus verschiedenen wesentlichen Leistungen wählen. Hier sind ein paar Optionen, die ihr Gewicht in Gold wert sind:

Krankenversicherung: Die Krankenversicherung ist eine der gefragtesten Sozialleistungen für Arbeitnehmer und trägt zur Deckung medizinischer Kosten bei, z. B. für Arztbesuche, Rezepte, Krankenhausaufenthalte, Zahn- und Sehkraftversicherungen und Wellness-Programme. Rund um90% der Befragten stuften die Gesundheitsfürsorge als einen wichtigen Vorteil ein. Betrachten Sie es als eine Art Entschädigung, die Ihrem Unternehmen einen Vorteil verschafft, denn gesündere Mitarbeiter bedeuten weniger Krankmeldungen

Die Krankenversicherung ist eine der gefragtesten Sozialleistungen für Arbeitnehmer und trägt zur Deckung medizinischer Kosten bei, z. B. für Arztbesuche, Rezepte, Krankenhausaufenthalte, Zahn- und Sehkraftversicherungen und Wellness-Programme. Rund um90% der Befragten stuften die Gesundheitsfürsorge als einen wichtigen Vorteil ein. Betrachten Sie es als eine Art Entschädigung, die Ihrem Unternehmen einen Vorteil verschafft, denn gesündere Mitarbeiter bedeuten weniger Krankmeldungen Gesundheitsbezogene : Abgesehen von den Leistungen der Krankenversicherung müssen Sie sich auch auf die Förderung des Wohlbefindens Ihrer Mitarbeiter durch Gesundheits- und Wellness-Programme konzentrieren, wie z. B:

Obligatorische Pausen (Einrichtung von Pausenräumen, Tee-/Kaffee-Stationen usw.) Gesunde Verkaufsautomaten in der Cafeteria Rückerstattung von Fitnessstudio-Mitgliedschaften Durchführung von Wellness-Aktivitäten wie Meditation, Yoga usw. Stehpulte mit ergonomischen Stühlen, Tastaturen usw. Kostenlose Gesundheitstracker wie Fitbit Regelmäßige Grippeimpfungen vor Ort Laufende Marathons Ernährungsworkshops mit einem zertifizierten Ernährungsberater

: Abgesehen von den Leistungen der Krankenversicherung müssen Sie sich auch auf die Förderung des Wohlbefindens Ihrer Mitarbeiter durch Gesundheits- und Wellness-Programme konzentrieren, wie z. B: Flexible Ausgabenkonten (FSAs): FSAs ermöglichen es den Mitarbeitern, Geld vor Steuern beiseite zu legen, um für berechtigte medizinische Ausgaben zu zahlen, die während eines Planjahres anfallen. Dieser kleine, aber wichtige Schritt hilft den Mitarbeitern, Geld bei den Gesundheitskosten zu sparen und ihr zu versteuerndes Einkommen zu verringern

FSAs ermöglichen es den Mitarbeitern, Geld vor Steuern beiseite zu legen, um für berechtigte medizinische Ausgaben zu zahlen, die während eines Planjahres anfallen. Dieser kleine, aber wichtige Schritt hilft den Mitarbeitern, Geld bei den Gesundheitskosten zu sparen und ihr zu versteuerndes Einkommen zu verringern Zipcar : Der Zugang zu Zipcar kann für die Mitarbeiter ein entscheidender Vorteil sein, insbesondere in städtischen Gebieten, in denen die Eigentümerschaft eines Autos unpraktisch ist. Diese Leistung bietet Bequemlichkeit und Flexibilität und ermöglicht es den Mitarbeitern, zur Arbeit zu fahren, ohne ein eigenes Auto besitzen zu müssen

: Der Zugang zu Zipcar kann für die Mitarbeiter ein entscheidender Vorteil sein, insbesondere in städtischen Gebieten, in denen die Eigentümerschaft eines Autos unpraktisch ist. Diese Leistung bietet Bequemlichkeit und Flexibilität und ermöglicht es den Mitarbeitern, zur Arbeit zu fahren, ohne ein eigenes Auto besitzen zu müssen Kinderbetreuung : Damit werden berufstätige Eltern entlastet - sei es durch eine Kinderbetreuung vor Ort, durch Zuschüsse für eine externe Betreuung oder durch flexible Arbeitszeiten, um den elterlichen Pflichten gerecht zu werden. Diese Vergünstigung zeigt, dass Ihr Unternehmen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie schätzt und die Mitarbeiter bei ihren familiären Verpflichtungen unterstützt

: Damit werden berufstätige Eltern entlastet - sei es durch eine Kinderbetreuung vor Ort, durch Zuschüsse für eine externe Betreuung oder durch flexible Arbeitszeiten, um den elterlichen Pflichten gerecht zu werden. Diese Vergünstigung zeigt, dass Ihr Unternehmen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie schätzt und die Mitarbeiter bei ihren familiären Verpflichtungen unterstützt Tricare : Ein Gesundheitsprogramm für Mitglieder des Militärs, Rentner und ihre Familien; es unterstützt Mitarbeiter, die im Militär gedient haben oder derzeit dienen, und stellt sicher, dass sie Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung für sich und ihre Familien haben

: Ein Gesundheitsprogramm für Mitglieder des Militärs, Rentner und ihre Familien; es unterstützt Mitarbeiter, die im Militär gedient haben oder derzeit dienen, und stellt sicher, dass sie Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung für sich und ihre Familien haben Umgebungsbedingte Vergünstigungen: Das Umfeld und die Büroatmosphäre Ihres Mitarbeiters sind für die Einstellung der richtigen Kultur von entscheidender Bedeutung; bieten Sie daher Vergünstigungen an wie:

Legere Kleiderordnung Spielzimmer Regelmäßige Betriebsausflüge Tag, an dem Sie Ihr Haustier mit ins Büro bringen können Unlimited PTO Happy Hour und Mittagessen im Büro Parkplatz für den Mitarbeiter des Monats

Das Umfeld und die Büroatmosphäre Ihres Mitarbeiters sind für die Einstellung der richtigen Kultur von entscheidender Bedeutung; bieten Sie daher Vergünstigungen an wie: Lebensversicherung: Das Angebot einer Lebensversicherung gibt den Mitarbeitern die Gewissheit, dass ihre Familien nach dem Tod des Mitarbeiters finanziell abgesichert sind. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber müssen Sie:

Verschiedene Deckungssummen anbieten, die auf die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter abgestimmt sind Die Möglichkeit bieten, zusätzliche Versicherungen für Ehepartner und Angehörige abzuschließen

Das Angebot einer Lebensversicherung gibt den Mitarbeitern die Gewissheit, dass ihre Familien nach dem Tod des Mitarbeiters finanziell abgesichert sind. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber müssen Sie:

Arbeitnehmer sehen die Lebensversicherung als finanzielles Sicherheitsnetz, das wichtige Ausgaben wie Beerdigungskosten, ausstehende Schulden usw. abdeckt und gleichzeitig einen Einkommensersatz für Angehörige bietet.

Gehaltsvergünstigungen: Führen Sie regelmäßige Gehaltsüberprüfungen durch, um sicherzustellen, dass Ihre Vergütungspakete auf dem Markt wettbewerbsfähig bleiben. Denken Sie auch über leistungsabhängige Prämien nach, um Mitarbeiter für ihre harte Arbeit zu belohnen - eine Hauptanforderung für Millennials heutzutage

Führen Sie regelmäßige Gehaltsüberprüfungen durch, um sicherzustellen, dass Ihre Vergütungspakete auf dem Markt wettbewerbsfähig bleiben. Denken Sie auch über leistungsabhängige Prämien nach, um Mitarbeiter für ihre harte Arbeit zu belohnen - eine Hauptanforderung für Millennials heutzutage Unterstützungsprogramme für Mitarbeiter (EAPs): EAPs bieten Mitarbeitern Zugang zu vertraulichen Beratungs- und Unterstützungsdiensten für persönliche und arbeitsbezogene Probleme. Sie sollen den Mitarbeitern helfen, Probleme wie Stress, Ängste, Beziehungen und Drogenmissbrauch zu bewältigen, ohne ihre Arbeit zu beeinträchtigen

EAPs bieten Mitarbeitern Zugang zu vertraulichen Beratungs- und Unterstützungsdiensten für persönliche und arbeitsbezogene Probleme. Sie sollen den Mitarbeitern helfen, Probleme wie Stress, Ängste, Beziehungen und Drogenmissbrauch zu bewältigen, ohne ihre Arbeit zu beeinträchtigen Familienfreundliche Vergünstigungen : Die Organisation muss eine Reihe von familienfreundlichen Leistungen anbieten, wie z. B.:

Bezahlter Vaterschaftsurlaub Eigener Raum für stillende Mütter Bezahlter Mutterschaftsurlaub über acht Wochen hinaus Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur Remote-Arbeit Versicherung für Haustiere Vor-Ort-Kinderbetreuung Firmenpicknick mit den Mitarbeitern und ihren Familien College-Sponsoring-Programm

: Die Organisation muss eine Reihe von familienfreundlichen Leistungen anbieten, wie z. B.: Gemeinschaftsorientierte Vergünstigungen : Mitarbeiter wollen mit Organisationen zusammenarbeiten, die sich aktiv für wohltätige Arbeit einsetzen. Um die Bereitschaft Ihres Unternehmens, sich für soziale Zwecke einzusetzen, zu demonstrieren, sollten Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

Geben Sie Ihren Mitarbeitern bezahlte Freistellung für ehrenamtliches Engagement Führen Sie Programme für wohltätige Zwecke durch

: Mitarbeiter wollen mit Organisationen zusammenarbeiten, die sich aktiv für wohltätige Arbeit einsetzen. Um die Bereitschaft Ihres Unternehmens, sich für soziale Zwecke einzusetzen, zu demonstrieren, sollten Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen: Vergünstigungen für die Mitarbeiterentwicklung : Konzentrieren Sie sich auf die Bereitstellung von Vergünstigungen, die die berufliche Laufbahn Ihrer Mitarbeiter fördern, z. B:

Mentorenprogramme Rückerstattung von Studiengebühren Bezahltes Sabbatical Unlimited access to the office library Zuschüsse für interne Zertifizierungen oder externe Weiterbildungskurse für Mitarbeiter Bezahlte Mitgliedschaft in renommierten Organisationen Gesponserte Reisen zu Branchenkonferenzen für Networking

: Konzentrieren Sie sich auf die Bereitstellung von Vergünstigungen, die die berufliche Laufbahn Ihrer Mitarbeiter fördern, z. B:

Vergünstigungen und Vorteile für Mitarbeiter

Werfen wir einen Blick auf einige weitere unverzichtbare Vergünstigungen für Mitarbeiter, die Ihr Unternehmen anbieten muss:

Der Family and Medical Leave Act (FMLA) von 1993

Die FMLA ermöglicht es berechtigten Arbeitnehmern, aus familiären oder medizinischen Gründen bis zu 12 Wochen unbezahlten, arbeitsplatzgeschützten Urlaub zu nehmen. Dieses Gesetz gilt für öffentliche Einrichtungen, öffentliche und private Schulen und Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäftigten in einem Umkreis von 75 Meilen.

Anspruchsberechtigt sind Arbeitnehmer, die mindestens 12 Monate lang für ihren Arbeitgeber gearbeitet haben und in den 12 Monaten vor dem Urlaub mindestens 1.250 Stunden gearbeitet haben.

Nach FMLA können Arbeitnehmer aus verschiedenen Gründen Urlaub nehmen, z. B:

Bei der Geburt oder Adoption eines Kindes

Bei der Pflege eines Ehepartners, eines Kindes oder eines übergeordneten Elternteils mit einer schweren gesundheitlichen Bedingung

Wenn ihre gesundheitlichen Bedingungen ernst sind

Während des FMLA-Urlaubs muss der Arbeitgeber die Gesundheitsleistungen des Arbeitnehmers aufrechterhalten und ihn bei seiner Rückkehr wieder in dieselbe Position versetzen.

Ruhestands-Sparpläne

Zu den Altersvorsorgeplänen gehören vom Arbeitgeber gesponserte Pläne, bei denen der Arbeitnehmer einen Teil seines Gehalts für die Altersvorsorge einzahlen kann. Übliche Optionen sind:

401(k)-Pläne: Ermöglicht es den Arbeitnehmern, einen Teil ihres Gehalts zu sparen und zu investieren, bevor Steuern abgezogen werden. Der Arbeitgeber kann auch einen bestimmten Prozentsatz der Beiträge des Arbeitnehmers bis zu einem bestimmten Limit übernehmen

Ermöglicht es den Arbeitnehmern, einen Teil ihres Gehalts zu sparen und zu investieren, bevor Steuern abgezogen werden. Der Arbeitgeber kann auch einen bestimmten Prozentsatz der Beiträge des Arbeitnehmers bis zu einem bestimmten Limit übernehmen 403(b): Wird Mitarbeitern bestimmter steuerbefreiter Organisationen angeboten, z. B. öffentlichen Schulen, Krankenhäusern und Kirchen. Diese Pläne ermöglichen es den Mitarbeitern, einen Teil ihres Gehalts steuerlich absetzbar in ihre Altersvorsorge einzuzahlen

Wird Mitarbeitern bestimmter steuerbefreiter Organisationen angeboten, z. B. öffentlichen Schulen, Krankenhäusern und Kirchen. Diese Pläne ermöglichen es den Mitarbeitern, einen Teil ihres Gehalts steuerlich absetzbar in ihre Altersvorsorge einzuzahlen 457: Erhältlich für Mitarbeiter staatlicher und lokaler Behörden sowie einiger gemeinnütziger Organisationen. Wie bei 401(k)- und 403(b)-Plänen werden die Beiträge zu einem 457-Plan vor der Besteuerung geleistet, und die Auszahlungen werden als normales Einkommen besteuert

Erhältlich für Mitarbeiter staatlicher und lokaler Behörden sowie einiger gemeinnütziger Organisationen. Wie bei 401(k)- und 403(b)-Plänen werden die Beiträge zu einem 457-Plan vor der Besteuerung geleistet, und die Auszahlungen werden als normales Einkommen besteuert Pensionspläne: Bieten Mitarbeitern im Ruhestand ein festes monatliches Einkommen auf Lebenszeit, das auf einer Formel basiert, die Faktoren wie die Gehaltsentwicklung und die Anzahl der Dienstjahre berücksichtigt

Die Arbeitgeber ergänzen diese Beiträge oft bis zu einem bestimmten Prozentsatz. Eine weitere Möglichkeit sind individuelle Konten für die Altersvorsorge, die steuerliche Vorteile für das Sparen im Ruhestand bieten.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie verschiedene Optionen für die Altersvorsorge anbieten, die den finanziellen Zielen und der Risikobereitschaft Ihrer Mitarbeiter gerecht werden.

Krankheitsurlaubspläne

Pläne für Krankheitsurlaub sind ein wichtiger Aspekt der Sozialleistungen für Arbeitnehmer, denn sie ermöglichen es ihnen, bezahlte Freistellung zu nehmen, wenn sie krank sind oder einen Arzttermin wahrnehmen müssen. Mit 39% der Mitarbeiter, die im Jahr 2023 ein Unternehmen wegen einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verlassen werden, betonen, dass eine solide Krankenstandspolitik und die Vorbeugung von Burnout bei Mitarbeitern von entscheidender Bedeutung sind.

Die Einzelheiten der Pläne für krankheitsbedingte Fehlzeiten hängen von den Regeln Ihres Unternehmens ab. Einige Arbeitgeber bieten getrennte Krankheits- und Urlaubszeiten an, während andere sie in einer einzigen Richtlinie für bezahlte Abwesenheit (PTO) zusammenfassen.

Renten in den Vereinigten Staaten und übergeordnete Regelungen zum Elternurlaub

Rentenversicherungen sind in den Vereinigten Staaten eine beliebte Form der Altersvorsorge. Sie ermöglichen es den Anlegern, ihre Ersparnisse in eine Reihe regelmäßiger Zahlungen für den Ruhestand umzuwandeln.

Es gibt verschiedene Arten von Annuitäten, darunter:

Fest: Bietet einen garantierten Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum und damit einen vorhersehbaren Einkommensstrom

Bietet einen garantierten Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum und damit einen vorhersehbaren Einkommensstrom Variabel: Der Einkommensstrom ist mit der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen, z. B. Investmentfonds, verknüpft. Dies bietet das Potenzial für höhere Erträge, ist aber auch mit einem höheren Risiko verbunden

Der Einkommensstrom ist mit der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen, z. B. Investmentfonds, verknüpft. Dies bietet das Potenzial für höhere Erträge, ist aber auch mit einem höheren Risiko verbunden Indexiert: Die Erträge basieren auf der Wertentwicklung eines bestimmten Index, z. B. des S&P 500. Sie bieten das Potenzial für höhere Renditen als festverzinsliche Renten mit einem gewissen Schutz gegen Marktrückgänge

Stellen Sie die Mitarbeiter in den Mittelpunkt, indem Sie die Feinheiten verstehen, die Mitarbeiter in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen über ihre Altersvorsorgestrategie zu treffen, und das Markenimage des Unternehmens verbessern.

Einkommensteuer in den Vereinigten Staaten und Versicherungsüberlegungen

Die Einkommenssteuer in den Vereinigten Staaten ist ein komplexes System, das von den Arbeitnehmern eine Berichterstellung und Zahlung der Einkommenssteuer an die Bundesregierung und in einigen Fällen auch an die Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen verlangt.

Das Steuersystem ist progressiv, d. h. Arbeitnehmer mit höherem Einkommen zahlen einen höheren Prozentsatz ihres Einkommens an Steuern. Zu den üblichen Steuerarten gehören:

Einkommensteuer auf Bundesebene: Die Steuer wird auf das auf Bundesebene erzielte Einkommen erhoben. Die Steuersätze variieren je nach Einkommenshöhe, wobei Besserverdienende einen höheren Prozentsatz ihres Einkommens an Steuern zahlen

Die Steuer wird auf das auf Bundesebene erzielte Einkommen erhoben. Die Steuersätze variieren je nach Einkommenshöhe, wobei Besserverdienende einen höheren Prozentsatz ihres Einkommens an Steuern zahlen Einkommenssteuer der Bundesstaaten: Einige Bundesstaaten erheben von ihren Einwohnern ebenfalls eine Einkommenssteuer. Die Steuersätze und Regeln für die staatliche Einkommenssteuer variieren von Staat zu Staat

Einige Bundesstaaten erheben von ihren Einwohnern ebenfalls eine Einkommenssteuer. Die Steuersätze und Regeln für die staatliche Einkommenssteuer variieren von Staat zu Staat Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern: Sie dienen der Finanzierung der Sozialversicherungs- und Medicare-Programme. Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen jeweils einen bestimmten Prozentsatz des Einkommens des Arbeitnehmers zu diesen Programmen bei

Sie dienen der Finanzierung der Sozialversicherungs- und Medicare-Programme. Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen jeweils einen bestimmten Prozentsatz des Einkommens des Arbeitnehmers zu diesen Programmen bei Kapitalertragssteuer: Steuer auf Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen oder Immobilien. Der Steuersatz hängt davon ab, wie lange der Vermögenswert vor dem Verkauf gehalten wurde

Wenn es darum geht, Versicherungspläne anzubieten, gibt es eine Vielzahl von Optionen, aus denen man wählen kann:

Invaliditätsversicherung: Bietet Einkommensersatz, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Behinderung nicht mehr arbeiten kann, und schützt vor Einkommensverlusten

Bietet Einkommensersatz, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Behinderung nicht mehr arbeiten kann, und schützt vor Einkommensverlusten Sach- und Unfallversicherung: Schützt vor dem Verlust oder der Beschädigung von Eigentum, wie z. B. einem Haus oder Auto

Umfassende Analyse der von den Wettbewerbern angebotenen richtigen Mitarbeitervergünstigungen

Lassen Sie uns nun herausfinden, wie Unternehmen ihr Angebot an Vergünstigungen am Arbeitsplatz verbessern:

Fallstudie 1: Vergünstigungen von T-Mobile US und PerkSpot

T-Mobile verfügt über ein umfassendes Leistungspaket, das auf den Werten des Unternehmens beruht. Das Unternehmen hat eine Reihe von leitfaden und bietet Einblicke in die Behandlung der Mitarbeiter. Die Leistungsprogramme umfassen Schlüsselaspekte wie Gesundheitsfürsorge, Familienleistungen, Lebensversicherung, LiveMagenta usw. und gelten für Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte:

ein Einblick in die Vergünstigungen, die T-Mobile über_ T-Mobile Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für das Mitarbeiterhandbuch um ein umfassendes Handbuch zu erstellen, in dem alle Informationen über die Mitarbeiter Ihres Unternehmens an einem Ort zusammengefasst sind:

Erstellen Sie einen nützlichen Leitfaden für Ihre Mitarbeiter mit der ClickUp Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch für Fortgeschrittene

Sie können auch in einen Plan für Mitarbeitervergünstigungen von PerkSpot investieren, einem Unternehmen, das mit Arbeitgebern zusammenarbeitet, um deren Mitarbeitern Rabatte und Angebote für verschiedene Produkte und Dienstleistungen zu bieten:

unternehmen, mit denen PerkSpot zusammengearbeitet hat, um den Mitarbeitern interessante Vergünstigungen zu bieten über HRD Diese Vergünstigungen umfassen Reisen, Unterhaltung, Elektronik, Kleidung und weitere Rabatte. Das Programm zielt darauf ab, die Zufriedenheit und das Engagement der Mitarbeiter zu steigern, indem es ihnen wertvolle Vorteile bietet, die über das Gehalt und traditionelle Leistungen wie die Krankenversicherung hinausgehen.

Fallstudie 2: Vergünstigungen an der Universität von Alabama (Birmingham)

Die Universität von Alabama (Birmingham) hat das UAB Employee Perks Program das UAB Employee Perks Program bietet mehrere Rabattvereinbarungen mit vielen Einzelhändlern und Geschäften. Dieses Programm ermöglicht es allen UAB-Mitarbeitern, Geld zu sparen, indem sie einfach ein UAB-Mitarbeiter sind!

vergünstigungen für Mitarbeiter an der Universität von Alabama über_ UAB

Best Practices für das Anbieten von Vergünstigungen und Leistungen für Mitarbeiter

Teams aus der Personalabteilung, die Vergünstigungen für ihre Mitarbeiter anbieten wollen, müssen die richtige Mischung aus Tools und Strategien anwenden, wie z. B:

Holen Sie sich eine solide Vorlage für Vergünstigungen

Hunderte von kostenlose HR Vorlagen stehen Managern zur Verfügung, um den Mutterschaftsurlaub eines Mitarbeiters nachzuverfolgen, die Leistung eines Teams zu bewerten, produktive Mitarbeiter einzustellen und vieles mehr.

Verschaffen Sie sich einen 360-Grad-Überblick über Ihr Mitarbeiter-Incentive-Programm mit der ClickUp Vorlage für die Bonus Matrix

ClickUp's Bonus Matrix Vorlage ist eine solche Vorlage; sie hilft Ihnen dabei:

Nachverfolgung der Leistung, Belohnungen und Anreize Ihres Teams mit leistungsstarken Analysen und Erstellung leistungsbezogener Bonuspläne

Benutzerdefinierte Bonusstrukturen je nach Erfolg des Einzelnen oder des Teams und Gewährleistung einer fairen Verteilung der Vergünstigungen

Bieten Sie klare Ziele und Erwartungen für alle Beteiligten

Nutzen Sie HR-Software zur Rationalisierung des Leistungsprogramms

Investieren Sie in ClickUp's Human Resources tool hilft Managern dabei:

Verwaltung aller Mitarbeiteraktivitäten, einschließlich Nachverfolgung und Sicherstellung, dass die Vergünstigungen und Leistungen, auf die jeder Mitarbeiter Anspruch hat, objektiv bereitgestellt werden

Zu nutzenClickUp's benutzerdefinierte Ansichten und bringen Sie die Leistungsinformationen des Mitarbeiters mit den Vergünstigungen in Einklang

Die richtige Lösung identifizieren

Manager müssen auch über den Einsatz der richtigen Tools nachdenken, insbesondere wenn sie ihre Mitarbeiter behalten wollen remote Teams engagiert und produktiv halten wollen .

Tools wie mitarbeiterengagement und Anerkennungssoftware zeigen auf, wer woran arbeitet, wie engagiert das Team ist und ob die Führung die Mitarbeiter für ihre harte Arbeit belohnt. Auf der Grundlage der gesammelten Daten können die Manager geeignete Kandidaten auswählen und ein wertorientiertes Programm für Mitarbeitervorteile einrichten.

Kommunizieren Sie schließlich die Details Ihres Programms, damit die Mitarbeiter es optimal nutzen können und die Vergünstigungen optimal ausgeschöpft werden.

Führen Sie ein Team von zufriedenen Mitarbeitern mit gut abgestimmten betrieblichen Vergünstigungen

Sie könnten all das lesen zitate zur Teamarbeit aber echte Teamarbeit entsteht, wenn Ihre Mitarbeiter zur Arbeit motiviert sind und sich freuen, Teil Ihres Unternehmens zu sein. Der beste Weg, dies zu beschleunigen, besteht darin, sinnvolle betriebliche Vergünstigungen anzubieten, die die Mitarbeiter dazu ermutigen, sie zu nutzen.

Anstatt sich mit einem "Einheitsangebot" zufrieden zu geben, sollten Sie untersuchen, was Ihre Mitarbeiter inspiriert, und ihre Zinsen erforschen, um ein individuelles und flexibles Programm für betriebliche Zusatzleistungen zu erstellen. Machen Sie den nächsten Schritt mit einem der besten Tools für Projektmanagement, die derzeit erhältlich sind: ClickUp. Melden Sie sich noch heute kostenlos an! Häufig gestellte Fragen

1. Was bedeutet Vergünstigungen für Arbeitnehmer?

Vergünstigungen für Mitarbeiter sind zusätzliche Leistungen, die Unternehmen ihren Mitarbeitern über ihr reguläres Gehalt hinaus anbieten. Diese Vergünstigungen verbessern die Erfahrung der Mitarbeiter, steigern die Arbeitsmoral und ziehen Talente an und halten sie.

2. Was ist eine Vergünstigung am Arbeitsplatz?

Eine Vergünstigung am Arbeitsplatz ist eine Leistung, die Mitarbeiter von ihrem Arbeitgeber zusätzlich zu ihrem Gehalt erhalten. Zu diesen Vergünstigungen gehören Krankenversicherung, flexible Konten und Unterstützung bei der Kinderbetreuung.

3. Was ist ein Beispiel für eine Vergünstigung?

Zu den Vergünstigungen für Mitarbeiter gehören die Erstattung von Studiengebühren, Cafeteria-Optionen, die Erstattung der Mitgliedschaft im Fitnessstudio, Wellness-Aktivitäten, bezahlter Vaterschaftsurlaub, Haustierversicherung, flexible Arbeitszeiten usw.