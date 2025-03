Lark vs. ClickUp: Welches Kollaborationstool ist das beste?

Tabellenkalkulationen, E-Mails und Dokumente. Verwenden Sie diese immer noch, um Ihr Team zu synchronisieren? Glauben Sie uns - sie sind der Grund für verpasste Fristen, Fehlkommunikation und sinkende Produktivität.

Es ist Zeit für einen neuen Ansatz, und hier kommen die modernen Tools für die Zusammenarbeit ins Spiel.

Diese Tools rationalisieren nicht nur die Kommunikation, sie zentralisieren alles. Nachrichten, E-Mails, Dokumente und sogar nachverfolgung von Projekten -alles in einem einzigen organisierten hub!

In diesem Blogbeitrag vergleichen wir zwei Schwergewichte des Collaboration Space, ClickUp und Lark. Von den wichtigsten Features bis hin zu den Integrationen helfen wir Ihnen, herauszufinden, welche Lösung sich am besten für Ihre Projekt-Arbeitsabläufe eignet.

Spoiler-Alarm: Hier finden Sie das neue bevorzugte tool für Ihr Team!

Was ist ClickUp?

Ob Sie Freiberufler, ein Startup oder ein großes Unternehmen sind, ClickUp fungiert als Ihr treuer Helfer in Sachen Produktivität. Es ist eine Alles-App für die Arbeit, die Ihre Aufgaben organisiert, Workflows rationalisiert, Fristen verfolgt, die Zusammenarbeit im Team vereinfacht und vieles mehr. Mit ClickUp können Sie all Ihre Arbeiten erledigen, ohne zwischen mehreren Tools oder Apps wechseln zu müssen.

ClickUp Features

ClickUp bietet mehrere Features, die Ihre Arbeit verändern. Hier ist eine kurze Übersicht:

1. Feature #1: ClickUp Projektmanagement

Planen Sie jedes Projekt im Detail und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Elemente mit ClickUp's Projektmanagement Lösungen .

Vereinfachen Sie komplexe Projekte mit ClickUp's Project Management Tool

Visualisieren Sie Ihre Arbeit nach Ihren Wünschen mit Listen und Kanban Boards, oder wählen Sie andere aus ClickUp's 15+ benutzerdefinierte Ansichten . So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

Müssen Sie Details zu einem Projekt festhalten? Verwenden Sie ClickUp Dokumente um ein Dokument zu erstellen und Stakeholder und Mitglieder des Teams einzuladen, mitzuarbeiten, Feedback zu geben und Elemente zuzuweisen. Sie können wichtige Informationen an einem Ort zentralisieren, so dass jeder Zugriff auf das hat, was wichtig ist.

Aktivieren Sie die kollaborative Erstellung von Inhalten mit ClickUp Docs

Zur weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit, ClickUp Whiteboards helfen Ihnen beim Brainstorming und der Diskussion von Ideen mit Ihrem Team auf einer digitalen Leinwand. Lassen Sie Ihre Ideen fließen - skizzieren oder zeichnen Sie Ihre Gedanken, verwenden Sie Konnektoren, um verwandte Konzepte zu verknüpfen, und nutzen Sie die KI-Bilderzeugung, um Text in Bilder zu verwandeln.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Profi-Tipp: Wählen Sie aus ClickUps umfangreicher Bibliothek von vorlagen für Kommunikationspläne um die Zusammenarbeit zu beschleunigen und alle Details Ihres Projekts in einem zentralen Dokument zusammenzufassen.

2. Feature #2: ClickUp Aufgaben

Organisieren Sie die Feinheiten und Verantwortlichkeiten Ihres Projekts mit ClickUp Aufgaben . Es geht über die grundlegende Aufgabenverwaltung hinaus und ermöglicht es Benutzern, Aufgabentypen zu erstellen, Prioritätsstufen einzustellen und abhängige oder verwandte Aufgaben zu verknüpfen.

Organisieren Sie Ihre Aufgaben und verfolgen Sie deren Fortschritt mit ClickUp Aufgaben

Aufgaben können in mehrere Listen kategorisiert werden, um Ihre Workflows zu optimieren, und sie lassen sich leicht an verschiedene Projekttypen anpassen - ob im Marketing, in der Personalabteilung, im Finanzwesen, in der Rechtsabteilung oder in der Technik. Verwenden Sie für jede Aufgabe ClickUp's benutzerdefinierte Status zur Überwachung des Fortschritts und zum Hinzufügen benutzerdefinierter Felder zur Bereitstellung zusätzlicher Informationen, wie Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten, Blocker usw.

💡Pro-Tipp: Bleiben Sie organisiert und gehen Sie Aufgaben systematisch an mit Hilfe von vorgefertigten vorlagen für Aufgabenlisten . So können Sie große Projekte koordinieren und sicherstellen, dass komplexe Aufgaben termingerecht abgeschlossen werden.

3. Feature #3: ClickUp-Zusammenarbeit

Halten Sie Ihre Teams mit den robusten Collaboration-Features von ClickUp in Verbindung und im Einklang.

Mit eingebauter ClickUp Chat können Sie schnelle Updates freigeben und sich in Echtzeit austauschen. So wird die Kommunikation verbessert:

Abrufen von Informationen aus Ihrem Workspace zur Erstellung von Antwortvorschlägen, wenn Ihnen ein Kollege eine Frage stellt

Fassen Sie Unterhaltungsthreads zusammen, um einen Überblick über den Inhalt der Diskussion zu erhalten

Sichten Sie Kommentare und wandeln Sie sie automatisch in Aufgaben um, damit Sie sie leicht weiterverfolgen können

Verknüpfen Sie Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen mit Ihren Nachrichten, um den Kontext zu erhalten

Optimieren Sie die Zusammenarbeit im Team mit ClickUp Chat

Zusätzlich, ClickUp Meetings hilft Ihnen, Ihre Meetings zu rationalisieren. Planen Sie Ihre Agenda und erstellen Sie eine Checkliste für alle Elemente, die Sie besprechen möchten, damit Sie für Meetings immer die richtigen Gesprächspunkte parat haben. Mit Features wie der gemeinsamen Erstellung von Notizen, der Zeiterfassung und der Integration mit Ihren bevorzugten Tools für Videokonferenzen - nützlich für die Erstellung von Transkriptionen - sorgt ClickUp dafür, dass jedes Meeting produktiv und umsetzbar ist.

4. Feature #4: ClickUp Clips

Erklären Sie komplexe Konzepte mit Leichtigkeit mit ClickUp Clips . Dabei handelt es sich um kurze Videoclips, die für Ihr Team freigegeben werden können, so dass keine langen Meetings oder endlosen Anweisungen erforderlich sind. Die aufgezeichneten Clips werden in ClickUp gespeichert, und Sie können sie entweder herunterladen oder einen öffentlichen Link erstellen, um die Aufzeichnung freizugeben.

Nehmen Sie Videos auf, um Ihr Team mit ClickUp Clips durch wichtige Konzepte zu führen

Ihre Teammitglieder können sich den Clip ansehen, wann immer sie wollen asynchrone Video-Kommunikation ein Kinderspiel.

👀 Wussten Sie schon? Sie können die ClickUp Gehirn , ClickUp's eigene KI, um Ihre Clips und Sprachnotizen zu transkribieren. Es kann auch Meeting-Diskussionen und Unterhaltungsthreads in ClickUp Chat zusammenfassen. Und es dient auch als Schreibassistent und Sparringspartner für Ihre Ideen!

Weiterlesen: 10 beste Software zur Bildschirmfreigabe für Remote Meetings

5. Feature #5: ClickUp Kalender-Ansicht

Behalten Sie den Überblick über Ihren Zeitplan, schließen Sie Aufgaben rechtzeitig ab und verwalten Sie Zeitleisten mit der ClickUp Kalender Ansicht .

Verwenden Sie die tägliche, wöchentliche oder monatliche Ansicht, um einen schnellen Überblick über Ihre Aufgaben, Meetings und anstehenden Ereignisse zu erhalten. Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop in Ihren Kalender, um wichtige Arbeiten zu planen und deren Dauer anzupassen. Sie können auch den Kalender Ihres Teams in ClickUp anzeigen, um gemeinsame Aufgaben und Meetings zu planen, ohne zu einem anderen Kalender-Tool wechseln zu müssen!

Planen Sie Ereignisse und Aufgaben mit der ClickUp Kalender-Ansicht

💡Pro-Tipp: Bereiten Sie immer eine Meeting-Agenda vor und geben Sie diese vor dem Meeting für die Teilnehmer frei. Auf diese Weise wissen die Teilnehmer genau, was besprochen wird, und können proaktiv Vorschläge oder Empfehlungen einbringen, was zu mehr Erfolg führt produktiveren Diskussionen .

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

Was ist Lark?

über Lark Lark ist eine App zur Steigerung der Produktivität in Unternehmen mit Features zur Optimierung der Kommunikation im Team, der Zusammenarbeit an Dokumenten und der Verwaltung von Aufgaben. Neben Instant Messaging, Videokonferenzen und gemeinsamer Bearbeitung ermöglicht das Tool die Planung und Verwaltung von Kalendern, die Erstellung von Workflows und die Integration in Unternehmenssysteme von Drittanbietern.

Diese projektmanagement-Plattform bietet auch Cloud-Speicher zum Hochladen, Speichern und Abrufen von Dateien von jedem Gerät oder Speicherort aus.

Lark Features

Lark bietet mehrere effektive Features für Teams, die ein einfaches und kohärentes Tool suchen, um in Verbindung zu bleiben und Aufgaben zu verwalten. Hier sind einige von ihnen:

1. Feature #1: Meegle

Meegle ist eine Reihe von Tools für das Projektmanagement, mit denen Sie aufgaben verwalten erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows und organisieren Sie wichtige Details zum Projekt. Fügen Sie jeder Aufgabe Kontext mit Feldern und Details wie Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und Fortschrittsindikatoren hinzu.

Aufgaben werden mit Hilfe von Kanban-Boards oder Bäumen dargestellt (um Abhängigkeiten und verwandte Aufgaben zu zeigen), und ihr Fortschritt kann mit Hilfe von Gantt-Diagrammen und Dashboards angesehen werden.

*Weiterlesen: 20 kostenlose Vorlagen für das Projektmanagement

2. Feature #2: OKRs

Halten Sie Ihre Teams bei der Stange, indem Sie OKRs und individuelle Ziele einstellen, damit jeder auf realistische und wirkungsvolle Ziele hinarbeitet. Teammitglieder haben eine abschließende Sichtbarkeit dessen, woran andere arbeiten, was die teamübergreifende Zusammenarbeit und den Kontext verbessert.

Aktualisierungen der OKRs werden in den Lark-Dokumenten vorgenommen, mit Dashboards zur Nachverfolgung und Verwaltung des Fortschritts Ihres Teams bei der Erreichung seiner Ziele.

3. Feature #3: Meetings und Messenger

Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams in Echtzeit über Lark Messenger zusammen. Fügen Sie Emojis hinzu, um Ihren Tonfall auszudrücken und Missverständnisse bei der Kommunikation über Text zu vermeiden. Sie können Nachrichten sogar automatisch in verschiedene Sprachen übersetzen lassen, um Unterhaltungen leichter zu verstehen.

Mit Hilfe der Dokumente während des Anrufs können Sie schnell Notizen machen und gemeinsam bearbeiten, ohne das Fenster des Videoanrufs zu verlassen.

4. Feature #4: Protokolle

Mit Lark Minutes können Sie automatisch Meeting-Transkriptionen erstellen, die Sie ansehen, durchsuchen und gemeinsam bearbeiten können. Hinterlassen Sie Kommentare für Feedback und Emojis für Reaktionen, und erleichtern Sie die Kommunikation in globalen Teams mit der automatischen Übersetzung von Lark. Das macht es einfacher, asynchrone Informationen nachzuholen, selbst wenn Sie ein Meeting verpassen.

5. Feature #5: Kalender

Mit dem Lark Kalender können Sie ganz einfach die Verfügbarkeit Ihres Teams anzeigen und Anrufe oder Meetings planen. Vergleichen Sie die Kalender Ihres Teams nebeneinander, um Zeitfenster ohne endloses Hin und Her zu buchen, und erstellen Sie separate Kalender für Town Halls, Produkteinführungen, redaktionelle Veröffentlichungen und mehr.

Lark-Preise

Free Forever : für immer kostenlos

: für immer kostenlos Pro : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp vs. Lark: Features im Vergleich

Lassen Sie uns Lark und ClickUp gegeneinander antreten und sehen, wie sie abschneiden. 💪🏻

1. Projektmanagement

In dieser ersten Runde werden wir sehen, welche Plattform für das Projekt- und Aufgabenmanagement am besten abschneidet.

Wichtige ClickUp Features für das Projektmanagement

Über 15 anpassbare Ansichten, darunter die Gantt-Diagramm-Ansicht zur Verwaltung von Zeitleisten, die Teamansicht für das Ressourcenmanagement, die Workload-Ansicht zur Visualisierung der Bandbreite usw.

Aufgabenmanagement mit Aufgabentypen, Prioritätsstufen, benutzerdefinierten Feldern und Aufgabenbeschreibungen

Formulare zur Verwaltung von Projektanfragen, Änderungen und Feedback

Kanban-Boards und -Listen zur Organisation Ihrer Aufgaben und zur Erstellung flexibler Projekt-Workflows

Intuitive Dashboards zur Ansicht von Projektfortschritt und Team-Leistung

Projektvisualisierung in ClickUp

Ein herausragendes Feature von ClickUp ist, dass Sie Ihre Arbeit auf verschiedene Arten betrachten und verwalten können. Wählen Sie die Perspektive, die am besten zu Ihrem Workflow passt, um Ihre Produktivität zu steigern und mehr Klarheit über die verschiedenen Aspekte Ihres Projekts zu gewinnen.

Sie haben:

Zeitbasierte Ansichten zum Planen von Aufgaben, Einstellen von Fristen und Identifizieren von sich überschneidenden Aktivitäten

Ansichten zur Ressourcenverwaltung für die Überwachung des Workloads Ihres Teams

Ansichten für die Zusammenarbeit zum Brainstorming und Organisieren von Ideen

Erweiterte Ansichten zum Sortieren von Aufgaben, Kennzeichnen von Engpässen und Verwalten von Abhängigkeiten

Wählen Sie zwischen 15+ benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Aufgabenverwaltung in ClickUp

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Handlungselemente nach Aufgabentyp, Status und Fälligkeitsdatum kategorisieren und Unteraufgaben für komplexe, mehrstufige Projekte hinzufügen, um die Nachverfolgung zu vereinfachen. Zwischen Aufgaben können Abhängigkeiten hergestellt werden, um die projektzeitpläne verwalten .

Sie können die Verantwortlichkeit weiter verbessern, indem Sie ein checkliste für Aufgaben für jede Aufgabe. Und wenn Sie mehrere Aufgaben bearbeiten müssen, verwenden Sie die ClickUp-Massenaktion-Symbolleiste um alle Änderungen auf einmal vorzunehmen.

Mit der Massenaktion-Symbolleiste von ClickUp können Sie mehrere Aufgaben auf einmal bearbeiten

Wichtige Lark Features für das Projektmanagement

Gelöschte Rollen und Verantwortlichkeiten für jedes Mitglied des Teams, um die funktionsübergreifende Zusammenarbeit im Team zu optimieren

Kanban-Boards und -Bäume für die Organisation von Aufgaben

Gantt-Ansicht für die Visualisierung von Zeitleisten und Meilensteinen in Projekten

Details und Felder für die Erfassung von Projektinformationen

Visualisierung von Projekten in Lark

Organisieren Sie Ihre Aufgaben mithilfe von Kanban-Boards, um den Fortschritt der Aufgaben in den verschiedenen Phasen zu sehen und so die Nachverfolgung und Konzentration auf aktive Elemente zu erleichtern.

Sie können auch eine Baumstruktur verwenden, um Aufgaben in einer hierarchischen Weise zu organisieren. Dies vereinfacht die Visualisierung der Abhängigkeiten von Aufgaben und schafft Klarheit bei komplexen Projekten.

Mit der Ansicht des Gantt-Diagramms von Lark können Sie auch Zeitleisten für Aufgaben und kritische Meilensteine anzeigen.

Aufgabenverwaltung in Lark

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Dokumenten oder Lark Messenger und weisen Sie sie Mitgliedern des Teams zu. Verwenden Sie Felder, um Details wie Priorität, Komplexität, wichtige Verknüpfungen, Problemtyp und mehr zu erfassen. Katalogisieren Sie Aufgabenbeschreibungen, Schritte, Anhänge, Kommentare und Änderungswünsche über benutzerdefinierte Felder.

Ist ClickUp oder Lark besser, wenn es um das Management von Projekten und Aufgaben geht?

Mit mehreren Optionen zur Visualisierung von Projekten, erweiterten ressourcenmanagement mit seinen Tools für die Zusammenarbeit und die Verwaltung von Aufgabenabhängigkeiten ist ClickUp Lark in Sachen Projekt- und Aufgabenmanagement definitiv überlegen. Mit ClickUp können Teams alles von der Aufgabenzuweisung bis zur Nachverfolgung des Fortschritts an einem Ort zentralisieren und so sicherstellen, dass Projekte auf Kurs bleiben. Darüber hinaus machen die umfangreichen Integrationen, die erweiterte Berichterstellung und die Vorlagen ClickUp zu einer Komplettlösung für das Management von Projekten jeder Größenordnung.

2. Zusammenarbeit und Kommunikation im Team

Zeit für die zweite Runde der ClickUp vs. Lark Debatte. Diesmal geht es darum, welches Tool für die Zusammenarbeit in Projekten besser geeignet ist.

Wichtige ClickUp Features für Zusammenarbeit und Kommunikation

KI-gestütztes Chatten zum Freigeben von Echtzeit-Updates

ClickUp Whiteboards für Brainstorming und Ideenfindung

ClickUp Docs für die gemeinschaftliche Bearbeitung

Gemeinsame Bearbeitung und Brainstorming

ClickUp bietet einige super interessante Features für zusammenarbeit in Echtzeit .

Mit ClickUp Whiteboards können Sie mit Ihrem Team ein virtuelles Brainstorming durchführen, unabhängig davon, wo es sich befindet. Sobald Sie Ihre Ideen fertiggestellt haben, können Sie sie mit anderen Dokumenten, Chats oder Aufgaben in Ihrem Workspace verknüpfen, um sicherzustellen, dass sie sorgfältig ausgeführt werden.

ClickUp Dokumente sind eine weitere Möglichkeit für Ihr Team, gemeinsam an Aktualisierungen und Informationen zum Projekt zu arbeiten. Mit Dokumenten können Sie hilfreiche Informationsressourcen oder Wikis erstellen und diese zentral verwalten, damit Ihr Team jederzeit darauf zugreifen kann.

💡Pro-Tipp: Verknüpfen Sie Dokumente mit bestimmten Aufgaben, so dass alle relevanten Informationen an einem Ort verfügbar sind, wodurch Sie die Hin- und Her-Kommunikation bei der Arbeit an Projekten reduzieren können.

Kommunikation im Team

ClickUp Chat öffnet sich direkt in Ihrem Workspace, sodass Sie die Kommunikation am Arbeitsplatz jederzeit mit Ihren Aufgaben verknüpfen können.

Außerdem verfügt es über SyncUps, die die Verbindung mit Ihrem Team bei Sprach- und Videoanrufen erleichtern! ClickUp Brain fasst alles zusammen, was während eines Anrufs besprochen wurde, und zieht sogar Handlungselemente aus Meeting-Protokollen, damit Sie bei wichtigen Diskussionen den Überblick behalten.

*Weiterlesen: 20 beste Apps für die Kommunikation im Team

Wichtige Lark Features für Zusammenarbeit und Kommunikation

Messenger zur Verbindung mit Teams für schnelle Diskussionen und Updates

Dokumente für die Zusammenarbeit

Wikis für das Wissensmanagement

Gemeinsame Bearbeitung

Lark Docs vereinfacht die Zusammenarbeit von Teams an Inhalten. Es ist mit dem Chat verknüpft, so dass Sie sofort benachrichtigt werden, wenn jemand einen Kommentar zu Ihrem Dokument abgibt. Sie können Ihre Dokumente interaktiver gestalten, indem Sie Formatierungselemente, Umfragen, Diagramme und Diagramme hinzufügen.

Kommunikation im Team

Lark Messenger unterstützt den direkten Nachrichtenaustausch mit Mitgliedern eines Teams. Er lässt sich mit E-Mails, Kalendern und Aufgaben integrieren, um das Freigeben von Dateien, die Planung von Meetings und die Zuweisung von Aufgaben zu unterstützen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Nachrichten in Ihrer Muttersprache zu senden und zu empfangen, indem Sie das Feature der automatischen Übersetzung im Chat nutzen, um Sprachbarrieren zu beseitigen.

Ist ClickUp oder Lark besser geeignet, um die Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern?

Zwar bieten beide Plattformen Funktionen für die Zusammenarbeit im Team, doch dank Features wie Whiteboards, Dokumenten und Chat vereint ClickUp kreatives Brainstorming, gemeinsame Bearbeitung und KI-gestützte Kommunikation in einer einzigen Plattform. Das macht ClickUp zu einer besseren Wahl für produktive und umsetzbare Kommunikation als die robusten, aber einfachen Funktionen von Lark zum Chatten.

3. KI und Automatisierung von Workflows

Als Nächstes sehen wir uns an, wie die KI und Automatisierung von ClickUp und Lark im Vergleich zueinander abschneiden.

Wichtige ClickUp Features für KI und Automatisierung

100+ vorgefertigte Automatisierungen zur Auswahl

KI Automation Builder für benutzerdefinierte Automatisierungen

ClickUp Brain für Wissensmanagement, Projekt-Updates und das Erstellen von Kopien

Automatisierung

ClickUp hilft Ihnen, sich auf komplizierte Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig die Arbeit zu automatisieren. Wählen Sie aus über 100 vorgefertigten ClickUp Automatisierungen um Ihre Workflows zu optimieren, oder erstellen Sie Ihre eigenen mit dem NLP (Natural Language Processing) Automatisierung Builder.

Sie können Automatisierungen für verschiedene Anwendungsfälle erstellen, z. B. für das Zuweisen von Aufgaben, das Posten von Kommentaren, das Aktualisieren von Status und das Senden von E-Mails. Das spart Zeit, reduziert Fehler und hilft Ihren Teams, produktiv und konzentriert zu bleiben.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

KI ClickUp Gehirn fungiert als Ihr persönlicher Assistent, der dafür sorgt, dass Sie Ihre Aufgaben immer im Blick haben und auf dem neuesten Stand sind.

Sie haben eine Abfrage zur Arbeit? Brain liefert Ihnen Erkenntnisse aus Ihrem Workspace. Benötigen Sie Fortschritts-Updates oder Status-Berichte? Brain generiert automatisch Zusammenfassungen und Einblicke auf der Grundlage Ihrer Chats, Aufgaben und Dokumente. Möchten Sie eine E-Mail besser formulieren? Fragen Sie Brain nach Vorschlägen und Rechtschreibprüfungen.

Mit ClickUp Brain Zusammenfassungen von Meetings mit einem Klick generieren

💡Pro-Tipp: Optimieren Sie Ihre dokumentenmanagement-Workflow durch die Einstellung von Automatisierungen, die die betreffenden Mitglieder des Teams jedes Mal benachrichtigen, wenn ein Dokument erstellt, aktualisiert oder genehmigt wird. Dies gewährleistet eine reibungslose und zuverlässige Übergabe von Informationen.

Wichtige Lark Features für KI und Automatisierung

Lark Base für die Erstellung benutzerdefinierter Workflows zur Automatisierung von Aufgaben

Base x OpenAI zur Generierung von Inhalten in großem Umfang

Vorlagen für die Gestaltung von Prozessen und Genehmigungsflows

Automatisierung

Base ist der codefreie Code von Lark workflow-Automatisierung builder für die Abwicklung von Routinearbeiten. Optimieren Sie die Kommunikation im Team, die Verwaltung von Aufgaben und das Wissensmanagement, um Ihre Produktivität insgesamt zu steigern. Mit Base können Sie auch Daten aus Tabellenkalkulationen und Formularen importieren, um Geschäftseinblicke zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

KI

Lark verfügt nicht über ein eingebautes KI Feature. Stattdessen bietet es eine Integration mit OpenAI. Sie können diese Kombination verwenden, um Inhalte in großem Umfang mit verschiedenen KI-Aufforderungen zu generieren.

Welches Tool sollten Sie für die Automatisierung Ihrer Workflows wählen?

Hier hat ClickUp die Nase vorn, denn es bietet native KI-Funktionen und anpassbare Automatisierung. Lark hingegen verfügt nicht über integrierte KI-Features und bietet nur begrenzte Möglichkeiten zur Automatisierung. Während dies für die grundlegende Prozessoptimierung ausreicht, ist es schwierig, komplexe Aufgaben ohne Drittanbieter-Integrationen zu automatisieren.

4. Preisgestaltung

In der letzten Runde werden wir sehen, welche der beiden Plattformen in Bezug auf die Preisgestaltung gewinnt.

ClickUp Preispläne

Free Forever: Free Plan mit vielen Features

Free Plan mit vielen Features Unlimited: $7 pro Mitglied/Monat

$7 pro Mitglied/Monat Business: $12pro Mitglied/Monat

$12pro Mitglied/Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUpAI: Zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied und Monat

Lark Preispläne

free Forever: Frei für immer

Pro : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Welches Kollaborationstool ist für Benutzer am günstigsten?

Sowohl ClickUp als auch Lark bieten wettbewerbsfähige Preisoptionen für Benutzer. Allerdings bietet ClickUp im Vergleich zu Lark umfangreiche Features wie unbegrenzte Aufgaben, kollaborative Dokumente, Sprint Manager, Echtzeit-Chat und mehr nur mit seinem kostenlosen Plan.

Außerdem ist der Unlimited-Plan von ClickUp auch eine gute Option für kleine Teams, um wichtige Features für das Projektmanagement zu nutzen, und zwar für 7 $/Monat pro Benutzer im Vergleich zum Mid-Tier-Plan von Lark, der 12 $/Monat pro Benutzer kostet.

ClickUp vs Lark auf Reddit

Wenn Sie noch versuchen, sich zwischen ClickUp und Lark zu entscheiden, ist Reddit ein großartiger Ort, um herauszufinden, was echte Benutzer über diese Tools denken.

Wir haben ein wenig recherchiert, und hier ist, wie Benutzer ihre Erfahrungen mit beiden Plattformen beschreiben.

Eine Redditor empfiehlt Lark für die persönliche Produktivität, insbesondere wegen seiner Integrationsmöglichkeiten.

_Ich benutze Larksuite für meine persönlichen Dinge. Ich empfehle Lark Suite für die Produktivität aufgrund der Menge der verfügbaren Einbettungen und Integrationen

Allerdings, ein anderer Redditor findet die Plattform weniger intuitiv, vor allem wenn es um die Verwaltung von Kalendern oder Aufgaben geht.

_Email Client braucht viel Arbeit, die Fähigkeit, Elemente zum Kalender oder Aufgaben hinzuzufügen oder sogar Dinge aus E-Mail in eine andere App zu verschieben, die man kopieren muss. Auch die Sicherheit ist nur mit dem bezahlten Plan von 12$ gut, während alle anderen bei 6$ beginnen. Man würde denken, die Sicherheit wäre die oberste Priorität

Auf der anderen Seite, ClickUp Benutzer finden, dass die Plattform ihren Preis wert ist.

Wir benutzen ClickUp jetzt seit mindestens 4 Jahren und es ist mit Abstand eines der besten Tools für Projektmanagement. Die beste Wahl überhaupt! Ich hatte nie große Probleme und der Kundendienst war sehr hilfreich. Ich habe ein kostenpflichtiges Abonnement und mit der neuen Version wird es immer besser. Insgesamt hat ClickUp für den Preis und die riesige Menge an tools definitiv alle meine Erwartungen übertroffen

Noch ein anderer benutzer-Highlights warum genau sie ClickUp lieben.

ClickUp ist es wert, denn man erhält einen echten Projektmanagement-Workflow mit Automatisierungen, Übersicht über alle Projekte und Fortschritte. Ich mag auch das Video-Aufnahme Feature auf der Plattform

Lark bietet zwar einige gute Integrationsmöglichkeiten, ist aber für viele Benutzer weniger intuitiv und kostspielig. Außerdem sind die Sicherheits-Features von Lark nur in den höheren Plänen verfügbar, was für KMUs, die nach einer erschwinglichen Lösung suchen, ein Problem darstellen könnte sicheres Collaboration tool .

ClickUp wird von den meisten Benutzern wegen seiner vielseitigen Funktionen für das Projektmanagement gelobt. In Verbindung mit dem zuverlässigen Kundenservice übertrifft die Plattform nach Ansicht der meisten Benutzer ihre Erwartungen.

Welches Collaboration tool hat die Nase vorn?

Wir haben also ClickUp und Lark gegeneinander antreten lassen, und hier ist der Moment, auf den Sie gewartet haben..

*Trommelwirbel bitte...* 🥁

Der Gewinner ist... ClickUp!

ClickUp bietet fortschrittliche KI-Automatisierung, anpassbare Dashboards und Features wie Chat, Whiteboard und Dokumente für die Zusammenarbeit in einer App. Außerdem bietet die flexible Preisgestaltung mehr Leistung für Ihr Geld!

Insgesamt ist ClickUp ein abgerundetes Tool, das einen Mehrwert bietet, eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglicht und die Produktivität steigert. Anmeldung für ClickUp und finden Sie heraus, warum es das einzige Tool für die Zusammenarbeit ist, das Ihr Team jemals brauchen wird!