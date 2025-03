Wie man eine Umfrage in Slack erstellt

Welches Tool verwenden Sie in Ihrer Organisation für die interne Kommunikation?

Wenn Sie Slack geantwortet haben, sind Sie einer der

schätzungsweise 38,8 Millionen anderen Benutzern

die die Plattform täglich nutzen. Das ist ein würdiger Konkurrent!

Slack hat die Zusammenarbeit von Teams verändert und bietet einen dynamischen Space, in dem Kanäle, Instant Messaging und

integrationen von Drittanbietern

vereinfachen die Kommunikation. Aber wussten Sie, dass Sie sie auch für die Entscheidungsfindung nutzen können?

Und wie? Die Antwort lautet: Slack-Umfragen.

Eine gut getimte Slack-Umfrage kann die Entscheidungsfindung vereinfachen, Feedback sammeln und die Mitglieder Ihres Teams aktiv einbinden.

Lassen Sie uns herausfinden, wie man solche Umfragen in Slack erstellt.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Slack-Umfragen helfen Teams dabei, Feedback zu sammeln und schnelle Entscheidungen zu treffen, indem sie Features wie Emoji-Reaktionen oder die Integration von Apps von Drittanbietern für umfangreichere Optionen nutzen

Mit Simple Poll können Sie schnelle, anpassbare Umfragen in Slack mit /poll erstellen. Zu den Optionen gehören anonyme Abstimmungen, wiederkehrende Umfragen und Multiple-Choice-Antworten

Polly ist eine erweiterte Option, die Features wie geplante Umfragen, anonyme Antworten und detaillierte Analysen bietet

SurveyMonkey eignet sich hervorragend für ausführliche Umfragen. Erstellen Sie Formulare auf dieser Plattform und geben Sie Links in Slack frei, um Antworten zu erhalten

ClickUp lässt sich in Slack integrieren und macht Umfragen und Entscheidungsfindung effizient und mühelos

ClickUp Forms ist eine robuste Alternative zu Slack-Umfragen, mit der Sie Formulare benutzerdefinieren, detaillierte Erkenntnisse sammeln und Antworten mit ClickUp Dashboards analysieren können

Zu den Best Practices für Umfragen gehören einfache Fragen, die Einstellung klarer Fristen und die Verwendung von Tools wie ClickUp zur Nachverfolgung und Analyse von Ergebnissen in Echtzeit

Verschiedene Methoden zum Erstellen von Umfragen in Slack

Erstellen von Umfragen in

Slack ist einfacher als Sie denken

. Slack verfügt zwar nicht über einen eingebauten Ersteller von Umfragen, aber es gibt viele Möglichkeiten, wie man es für eine schnelle Umfrage nutzen kann.

Von schnellen Emoji-Reaktionen bis hin zu speziellen Umfrage-Apps für detailliertere Antworten - Slack verfügt über die Tools, die Umfragen einfach machen.

1. Emoji-Umfrage in einer Slack-Nachricht

Emoji-Reaktionen sind eine schnelle und informelle Möglichkeit, eine einfache Umfrage in einem Slack-Kanal durchzuführen. So erledigen Sie das:

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verfassen", um eine Slack-Nachricht zu posten, in der Sie die Frage und die Optionen für die Umfrage angeben (z. B. "Welche Zeit eignet sich am besten für das Meeting? Option eins: 10 Uhr morgens, Option zwei: 14 Uhr")

Fügen Sie Ihrer Nachricht für jede Antwortoption die entsprechenden Emojis hinzu

Bitten Sie die Mitglieder des Teams, ihre Stimme abzugeben, indem sie mit dem Emoji reagieren, das ihrer Wahl entspricht

über

Slack

Sie können die beliebteste Wahl mit nur einem Blick erkennen.

Es ist perfekt für schnelle Umfragen oder Umfragen mit nur einer Frage, aber nicht für mehrere Fragen oder anonyme Antworten.

🧠Fun Fact: Slack hat die Verwendung benutzerdefinierter Emojis in der Kommunikation am Arbeitsplatz populär gemacht. Teams können ihre eigenen Emojis hochladen, um ihre Insider-Witze, ihre Unternehmenskultur oder einfach nur zum Lachen wiederzugeben.

2. Einfache Umfrage

Simple Poll ist eine bekannte App zur Erstellung von Umfragen in Slack. Sie ist perfekt, um schnell Input von Ihrem Team zu erhalten.

Rufen Sie die Simple Poll-Website oder das Slack App-Verzeichnis auf, klicken Sie auf Zu Slack hinzufügen und autorisieren Sie die App für Ihren Slack Workspace. Beachten Sie, dass Simple Poll eine Plattform eines Drittanbieters ist, die Ihrem Slack Workspace hinzugefügt werden muss, bevor Sie sie nutzen können.

über

Einfach

Umfrage

Es gibt nun zwei Möglichkeiten, eine Umfrage in Simple Poll zu erstellen.

A) Mit einer Verknüpfung

Im Chat-Fenster gibt es unten links eine praktische Schaltfläche Attachments & shortcuts (das kleine Plus-Symbol). Klicken Sie darauf, um loszulegen.

Wenn "Umfrage mit Simple Poll erstellen" nicht sofort angezeigt wird, geben Sie einfach "Umfrage" in die Leiste ein, und sie sollte erscheinen.

Sobald Sie auf die Verknüpfung Simple Poll klicken, erscheint ein Fenster. Sie können Ihre Fragen hinzufügen, Optionen einrichten und die Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wenn Ihre Umfrage fertig ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau. Sie zeigt Ihnen, wie Ihre Umfrage aussehen wird, wenn sie online geht.

B) Verwendung des Befehls /poll

Rufen Sie den Slack-Kanal oder die Direktnachricht auf, in dem Sie die Umfrage erstellen möchten, und geben Sie den Befehl /poll gefolgt von Ihrer Frage und den Antwortoptionen ein. Zum Beispiel:

Drücken Sie die Eingabetaste oder senden Sie, und Ihre Umfrage ist live.

💡Pro-Tipp: Sie können die Umfrage weiter benutzerdefinieren, indem Sie Ihren Slash-Befehlen erweiterte Schlüsselwörter hinzufügen, wie z. B.:

anonym", um die Antworten privat zu halten

wiederkehrend", um in regelmäßigen Abständen wiederkehrende Umfragen zu erstellen

limit votes", um die Anzahl der Abstimmungen pro Teilnehmer zu begrenzen

allow-options", um Ihren Mitgliedern im Team das Hinzufügen von Optionen zu ermöglichen

Zum Beispiel: /poll "Was möchten Sie sicherstellen, dass wir später im Meeting des Unternehmens behandeln?" "Fortschritte bei der Einstellung" "Party-Update" "Finanzen" allow-options anonymous

Drücken Sie die Eingabetaste, und Simple Poll erstellt die Umfrage in dem Kanal oder der Nachricht. Ihr Team kann sofort mit der Abstimmung beginnen!

3. Polly

Polly ist ein weiteres fantastisches Tool zur Erstellung von Slack-Umfragen, das erweiterte Features wie die Planung von Umfragen und anonyme Abstimmungen bietet.

1. Besuchen Sie das Slack App-Verzeichnis und fügen Sie Polly zu Ihrem Slack Workspace hinzu

2. Geben Sie in Ihrem bevorzugten Kanal /polly ein, gefolgt von Ihrer Frage und den Optionen

3. Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie aus verschiedenen Fragetypen auswählen können:

Mehrfachauswahl

Numerische Skalen (1-5, 1-10)

Zustimmen/Ablehnen

NPS (Net Promoter Score)

Offenes Ende

über

Polly

4. Wie Simple Poll können Sie zusätzliche Optionen wie anonyme Umfragen, Mehrfachabstimmungen und wiederkehrende Umfragen hinzufügen

5. Sobald Ihre Umfrage fertig ist, können Sie sie sofort starten oder sie für die Teilnehmer planen

6. Polly liefert Ergebnisse und Aktualisierungen in Echtzeit, sodass Sie die Ergebnisse der Umfrage überwachen können, während Ihr Team antwortet.

👀 Wussten Sie schon? Wenn Sie in Polly eine anonyme Umfrage erstellen, können Sie sie später nicht mehr anonymisieren. Aber Sie können sie umstellen.

4. SurveyMonkey

SurveyMonkey, ein software zur Erstellung von Online-Formularen ist eine hervorragende Wahl für die Erstellung detaillierter Umfragen oder Umfragen mit erweiterten Fragetypen. Auch wenn die Software nicht direkt in Slack integriert ist, können Sie Ihre SurveyMonkey-Umfragen problemlos für Ihr Team freigeben.

Von integration von Slack und SurveyMonkey können Sie Slash-Befehle verwenden, um einfache Fragen zu stellen und Umfragen und Ergebnisse für die Teilnehmer in Slack freizugeben. Beispiel: /poll "Worüber sollten wir in unserer nächsten Sitzung ein Brainstorming machen?"

Wenn Sie bereits eine detailliertere Umfrage in SurveyMonkey erstellt haben, können Sie diese mit einem weiteren einfachen Befehl in Ihrem Slack-Kanal freigeben: /survey.

über

UmfrageMonkey

Einschränkungen bei der Verwendung von Slack zum Erstellen von Umfragen

Bei Slack-Umfragen mangelt es oft an Flexibilität bei der benutzerdefinierten Gestaltung von Fragetypen oder Designs, was die Möglichkeiten einschränktwie Sie Feedback sammeln Umfragen können manchmal über verschiedene Kanäle verstreut sein, was die Verwaltung von Antworten oder die Nachverfolgung von Ergebnissen an einer Stelle erschwert

Die Erstellung erweiterter Slack-Umfragen (z. B. Umfragen mit mehreren Fragen) erfordert oft die Installation von Apps von Drittanbietern, die zusätzliche Kosten oder Einschränkungen mit sich bringen können

Umfragen mit ClickUp erstellen

Wenn es um nahtlose Umfragen und Zusammenarbeit geht, ClickUp -die Alles-App für Arbeit- bietet eine leistungsstarke

alternative zu Slack

umfragen.

Während Slack exzellente Optionen für einfache Umfragen und schnelle Umfragen bietet, geht ClickUp einen Schritt weiter mit der

ClickUp Formular Ansicht

durch die Beseitigung von Limitierungen, wie z.B. die eingeschränkte Benützerdefinition und das Fehlen einer detaillierten Datenerfassung.

🧠Fun Fact: Das Konzept der Meinungsumfrage geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Jahrhundert zurück. George Gallup führte 1935 die erste wissenschaftliche Meinungsumfrage in den Vereinigten Staaten durch und legte damit den Grundstein für moderne Umfragetechniken.

Warum ClickUp Formulare?

Stellen Sie sich vor, Sie planen einen Betriebsausflug und möchten die Präferenzen aller Mitarbeiter für Aktivitäten oder das Mittagessen erfragen. Während eine schnelle Slack-Umfrage funktionieren könnte, benötigen Sie wahrscheinlich mehr Flexibilität, um mehrere Präferenzen, Kommentare oder sogar Rankings zu erfassen.

Verbessern Sie Ihr Umfrageverhalten mit ClickUp Form View

Mit ClickUp Forms können Sie:

Vollständig anpassbare Umfragen entwerfen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind

Detaillierte Antworten sammeln, einschließlich offenem Feedback

Den Link freigeben über ClickUp Chat (oder Slack) für einfachen Zugriff. Mit ClickUp Chat können Sie den Link als "Ankündigung" markieren, damit er nicht übersehen wird. Sie können den Befragten auch eine Erinnerung über ClickUp damit sie ihre Antworten rechtzeitig einreichen!

Verwenden Sie Ankündigungen in ClickUp Chat, um die freigegebene Umfrage hervorzuheben

Mit ClickUp findet jeder Schritt Ihrer Umfrage in der gleichen App statt, so dass Sie nicht zwischen Apps wechseln oder Tools von Drittanbietern installieren müssen. Sie beginnen damit, eine Umfrage in ClickUp Formularen zu erstellen, sie über den in ClickUp integrierten Chat freizugeben und die Antworten in ClickUp über benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu analysieren. Könnte es noch effizienter sein als das?

So erstellen Sie eine Umfrage mit der ClickUp Formular-Ansicht

Das Erstellen einer Umfrage in ClickUp's Formular Ansicht ist ebenso schnell wie intuitiv. So erledigen Sie es:

1. Ein Formular einrichten

Navigieren Sie zu dem ClickUp-Workspace, in dem Sie die Umfrage verwalten möchten

Gehen Sie zur Ansicht "Formular" und wählen Sie die entsprechende Option. Sie können entweder eine bestehende Formular-Vorlage auswählen oder ein neues Formular von Grund auf erstellen (Vorlagen sind natürlich viel schneller!)

Erstellen Sie Ihre Umfrage mit Hilfe von Drag-and-Drop-Features, um Fragen/Kategorien hinzuzufügen. Sie können Multiple-Choice-Fragen, ausklappbare Felder oder sogar Textfelder für offene Antworten verwenden

Einfaches, aber effektives Feedback mit ClickUp's Form View

Dies ist die einfachste Art, Umfragen zu erstellen. Einverstanden?

2. Umfrage benutzerdefiniert gestalten

Nutzen Sie die Vorteile von ClickUp's Standard Benutzerdefinierte Felder wie "Name", "E-Mail" oder "Priorität" für Umfragen. Sie können sie benutzerdefiniert an Ihre Bedürfnisse anpassen

Verwenden Sie bedingte Logik, um die Befragten auf der Grundlage ihrer früheren Antworten zu leiten. Wenn jemand zum Beispiel "Ja" für die Teilnahme an einer Klausur auswählt, kann er aufgefordert werden, bevorzugte Termine oder Aktivitäten auszuwählen

Generieren Sie detaillierte Einblicke und Antworten mit bedingter Logik in der ClickUp Formular-Ansicht

Nutzen Sie die Vorlagen von ClickUp, um sich inspirieren zu lassen und das Setup Ihrer Umfrage zu beschleunigen. Zum Beispiel das ClickUp Formular Vorlage können Sie ein allgemeines Formular für die Registrierung einrichten, um in wenigen Minuten Eingaben von den Befragten zu erhalten

3. Die Umfrage freigeben

Sobald das Formular fertig ist und veröffentlicht wurde, kopieren Sie den Link mit einem einzigen Klick

Freigeben von Formularen, die Sie in ClickUp Form View erstellt haben, in Sekundenschnelle

Veröffentlichen Sie sie im ClickUp Chat oder in Ihrem Slack-Kanal, damit Ihr Team leicht darauf zugreifen und die Teilnehmer direkt antworten kann

4. Antworten nachverfolgen

Sehen Sie die Antworten in Echtzeit in der Formular-Ansicht in ClickUp

Wenn Antworten eingehen, werden sie direkt synchronisiert mit Aufgaben in ClickUp . So können Sie sofort auf Feedback reagieren

Integration mit Slack

Aber das ist noch nicht alles! Mit ClickUp's Slack-Integration können Sie Benachrichtigungen oder Erinnerungen an Umfragen direkt an Slack senden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen, und eventuelle Lücken zwischen den Plattformen werden überbrückt.

Best Practices für effektive Umfragen

Möchten Sie, dass mehr Menschen auf Ihre Umfragen antworten? Dann sollten Sie damit beginnen, bessere Umfragen zu erstellen!

Hier sind einige Tipps, wie Sie die Beteiligung und das Engagement an Ihren Umfragen maximieren können:

Klare Ziele setzen: Beginnen Sie mit einem klar definierten Zweck für die Umfrage, um sicherzustellen, dass die Fragen prägnant, relevant und leicht zu verstehen sind

Beginnen Sie mit einem klar definierten Zweck für die Umfrage, um sicherzustellen, dass die Fragen prägnant, relevant und leicht zu verstehen sind Einfach halten: Verwenden Sie eine einfache Sprache und bieten Sie mehrere Antwortmöglichkeiten, um verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen

Verwenden Sie eine einfache Sprache und bieten Sie mehrere Antwortmöglichkeiten, um verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen Weiterverbreitung: Geben Sie die Umfrage über E-Mail, Chat-Plattformen oder Dashboards frei, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

ClickUp Benachrichtigungen helfen Ihnen, indem sie die Teilnehmer daran erinnern, ihre Antworten einzureichen

Geben Sie die Umfrage über E-Mail, Chat-Plattformen oder Dashboards frei, um ein breiteres Publikum zu erreichen. ClickUp Benachrichtigungen helfen Ihnen, indem sie die Teilnehmer daran erinnern, ihre Antworten einzureichen Bieten Sie Anreize: Ermutigen Sie zur Teilnahme, indem Sie erklären, wie die Ergebnisse verwendet werden, oder bieten Sie kleine Belohnungen an

Ermutigen Sie zur Teilnahme, indem Sie erklären, wie die Ergebnisse verwendet werden, oder bieten Sie kleine Belohnungen an Schaffen Sie ein Gefühl der Dringlichkeit: Setzen Sie eine klare Frist, um die Teilnehmer zu motivieren, umgehend zu antworten

Sobald Sie die Ergebnisse der Umfrage vorliegen haben, ist es ebenso wichtig, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die zu einer effektiven Entscheidungsfindung beitragen können:

Trends erkennen: Aggregieren Sie die Daten, um Muster oder Trends in den Antworten zu erkennen. Verwenden Sie ggf. demografische Filter, um die Perspektiven verschiedener Gruppen zu verstehen

Aggregieren Sie die Daten, um Muster oder Trends in den Antworten zu erkennen. Verwenden Sie ggf. demografische Filter, um die Perspektiven verschiedener Gruppen zu verstehen Daten visualisieren: Ergebnisse in Diagrammen oder Grafiken darstellen, um die Erkenntnisse leichter zugänglich und umsetzbar zu machen

Ergebnisse in Diagrammen oder Grafiken darstellen, um die Erkenntnisse leichter zugänglich und umsetzbar zu machen Schlüsselergebnisse hervorheben: Konzentrieren Sie sich auf Erkenntnisse, die mit den Zielen des Projekts oder den KPIs der Organisation übereinstimmen, und übersehen Sie nicht Ausreißer oder unerwartete Antworten, die einzigartige Perspektiven bieten könnten

Konzentrieren Sie sich auf Erkenntnisse, die mit den Zielen des Projekts oder den KPIs der Organisation übereinstimmen, und übersehen Sie nicht Ausreißer oder unerwartete Antworten, die einzigartige Perspektiven bieten könnten Transparente Kommunikation: Geben Sie die Ergebnisse für Teilnehmer und Stakeholder frei, um Vertrauen zu schaffen und künftiges Engagement zu fördern

Implementieren Sie diese Best Practices mit ClickUp

ClickUp bietet robuste Tools, die Umfragen und Analysen für Sie äußerst effektiv machen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard für Umfrageergebnisse mit

ClickUp Dashboards

mit Widgets wie Kreisdiagrammen oder Balkendiagrammen, um Antwortdaten auf einen Blick zu visualisieren.

Visualisieren und analysieren Sie Ihre Umfrageergebnisse direkt in ClickUp mit ClickUp Dashboards

Mit Widgets zur Nachverfolgung des Fortschritts oder Ansichten zur Ermittlung des Engagements können Sie sogar die Teilnahmequoten überwachen. Nutzen Sie die Tools zur Berichterstellung in ClickUp, um Zusammenfassungen zu erstellen und die Ergebnisse von Umfragen mit bestimmten Zielen zu verknüpfen

ClickUp-Ziele

.

Vergessen Sie nicht, Kommentare zu Dashboards oder Berichterstellungen hinzuzufügen und die Ergebnisse zusammenzufassen in

ClickUp Dokumente

zum einfachen Freigeben für das Team.

Indem Sie Umfragen mit klaren Zielen entwerfen, die Ergebnisse strategisch analysieren und die leistungsstarken Features von ClickUp nutzen, können Sie Umfragen in ein strategisches Asset verwandeln, das die Zusammenarbeit im Team verbessert und datengestützte Entscheidungen fördert.

Pro-Tipp: Fügen Sie bei der Erstellung Ihrer Umfrage neben den Multiple-Choice-Optionen optional eine offene Frage ein. So können die Befragten Einblicke, Vorschläge oder einzigartige Perspektiven freigeben, die durch vordefinierte Antworten möglicherweise nicht erfasst werden.

Bringen Sie Ihr bestes Formular (Wortspiel beabsichtigt) mit ClickUp hervor

Umfragen gehören zu den unterschätzten Tools, die Ihr Arbeitsleben erheblich erleichtern können. Egal, ob es sich um eine schnelle Emoji-Umfrage in Slack oder eine detailliertere Umfrage mit Simple Poll oder Polly handelt, es geht immer darum, Feedback zu sammeln und demokratische Entscheidungen zu treffen.

Aber manchmal braucht man mehr als nur eine einfache Abstimmung.

Wenn Sie Fristen, Präferenzen und Input aus allen Richtungen haben, hilft eine schnelle Slack-Umfrage, aber ClickUp sammelt detaillierte Antworten, filtert sie nach den Prioritäten des Teams und zeigt alles in Echtzeit in Berichten an.

Mit ClickUp ist das Erstellen von Umfragen funktional, aufschlussreich und - sagen wir es ruhig - spaßig.

