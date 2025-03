Wie man ein Entity-Relationship-Diagramm erstellt (+ Beispiele)

Das erste Gesetz der Ökologie und Umweltwissenschaft lautet: Alles ist mit allem verbunden. In vielerlei Hinsicht gilt dies auch für Systeme im Business. Menschen sind als Mitglieder eines Teams, Manager, Support-Teams usw. miteinander verbunden. Die Daten jedes Mitglieds eines Teams, wie Name, E-Mail, Nummer der Sozialversicherung, Vergütungspaket usw., sind mit seinem Profil verbunden. In moderner Software sind Mikrodienste miteinander verbunden.

Um diese Verbindungen effektiv zu verwalten, ist eine visuelle und umfassende Modellierung erforderlich – ein Framework, das als Entity-Relationship-Diagramm bezeichnet wird. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, was es ist, wie es funktioniert und wie Sie Entity-Relationship-Diagramme in Ihrer täglichen Arbeit nutzen können.

Was ist ein Entity-Relationship-Diagramm? Ein Entity-Relationship-Diagramm (ERD) ist eine visuelle Darstellung miteinander verbundener Elemente innerhalb eines bestimmten Wissensgebiets. Das Entity-Relationship-Modell wurde in den 1970er Jahren vom Informatiker und Carnegie-Mellon-Professor Peter Chen entwickelt und verwendet eine Reihe von Symbolen, um die Vernetzung verschiedener Entitäten darzustellen. Ein typisches ERD besteht aus zwei Dingen:

Entitäten: Personen, Objekte, Konzepte, Speicherorte oder Vermögenswerte, die als Boxen dargestellt werden *Beziehungen: Verbindungen zwischen Entitäten, die als Linien dargestellt werden

## Komponenten von ER-Diagrammen Ein typisches ER-Diagramm hat nur zwei Komponenten, nämlich Entitäten und Beziehungen. Diese können jedoch unterschiedlich sein, wodurch weitere Komponenten entstehen. Sehen wir sie uns alle an.

### 2. Prozesskarte Eine Prozesskarte ist eine visuelle Darstellung des Weges, der Ereignisse und der Meilensteine in einem Prozess. Sie zeigt, wer bei jedem Schritt des Weges was zu erledigen hat.

### Prozessdesign Mehrere organisatorische Workflows verwenden ERDs als Grundgerüst. Es hilft bei der Karte jeden Schrittes in einem Geschäft oder technologischen Prozess, Kennzeichnung Abhängigkeiten, Verbindungen, Grenzen und Wege. ### Qualitätskontrolle

Entitäts-Beziehungs-Diagramme beschleunigen die Fehlerbehebung, indem sie eine klare und umfassende Ansicht der gesamten Landschaft bieten. Sie erleichtern es, Fehler bis zu ihrer Ursache zurückzuverfolgen. ### Dokumentation ERDs sind auch eine Möglichkeit, das Systemdesign zu archivieren. Sie sind eine visuelle, zugängliche und anpassungsfähige Form, in der große Mengen an Informationen gespeichert, referenziert, verwendet und aktualisiert werden können.

Trotz ihrer vielen Vorteile sind ERDs nicht für jeden Bedarf geeignet. Einschränkungen und Herausforderungen von ER-Diagrammen Entity-Relationship-Diagramme sind spezifische visuelle Darstellungen, die für einen engen Zweck entwickelt wurden. Das bedeutet, dass sie auch ihre Grenzen haben. Beschränkt auf relationale Daten: Da der Zweck eines ER-Diagramms darin besteht, Beziehungen darzustellen, ist es nutzlos, wenn die Daten keine relationale Struktur haben.

Limitiert auf strukturierte Daten: Das ER-Diagramm eignet sich für relationale Datenbanken, ist aber nicht auf unstrukturierte oder halbstrukturierte Daten anwendbar. Komplexe Symbole: Zwischen Krähenfüßen, Bachman und IDEF1X gibt es verschiedene Formate für die Notation, was verwirrend sein kann, wenn nicht alle den gleichen Stil verwenden.

Fehlende Kardinalitäten: Die Linien können den Eindruck erwecken, dass es sich bei allen um 1:1-Beziehungen handelt, was selten der Fall ist. Bei richtiger Anwendung lassen sich diese Herausforderungen jedoch leicht bewältigen. ## Tipps und Ressourcen für die Erstellung von ER-Diagrammen Bevor wir uns verabschieden, finden Sie hier einige Best Practices, die Sie bei der Erstellung und Verwendung Ihrer ERDs anwenden können. ### Wählen Sie zuerst Ihre Ebene

Bevor Sie Ihr Diagramm zeichnen, entscheiden Sie, ob es auf der konzeptionellen, logischen oder physischen Ebene erstellt werden soll. Dies erspart Ihnen viel Ärger bei der Entscheidung über die Granularität der Informationen. ### Befolgen Sie eine Namenskonvention Achten Sie darauf, dass die Namen der Entitäten und Attribute konsistent sind. Verwenden Sie in allen Instanzen die Singularform, z. B. Kunde, Lieferant, Logistikpartner und Zusteller. Verwenden Sie für jede Wiederholung die gleiche Schreibweise. ### Verwenden Sie Farben

Scheuen Sie sich nicht vor farbigem Code. Sie können die nicht verwendeten Tabellen rot oder abgeleitete Attribute violett markieren, um die Lesbarkeit zu verbessern. ### Notizen hinzufügen Sie müssen nicht alles im Diagramm sagen. Verwenden Sie Erklärungen und schreiben Sie Ihre Notizen auf. ### Versionskontrolle einrichten

Es ist zwar gut, Ihr ERD auf dem neuesten Stand zu halten, aber es ist auch notwendig, sicherzustellen, dass Sie die alten Versionen griffbereit haben. Schalten Sie die Versionskontrolle ein oder bewahren Sie Kopien früherer Versionen auf.

