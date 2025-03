Jira Software vs. Arbeitsmanagement: Finden Sie die richtige Lösung

Disclaimer: Jira Work Management und Jira Software wurden zu einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt im Mai 2024 . Dieser Artikel untersucht die verschiedenen Features der einzelnen tools, wie sie vor der Zusammenführung bestanden, und das neue, zusammengeführte Angebot, um den Benutzern zu helfen, fundierte Entscheidungen über die Funktionen der Plattform zu treffen.

Fühlen Sie sich oft überfordert, wenn Sie versuchen, alles zu erledigen? Die Verwaltung fälliger Aufgaben, das Meeting von Fristen und die Abstimmung im Team können eine Herausforderung sein.

Aber mit der richtigen Software an Ihrer Seite muss das nicht sein! Zu Beginn dieses Jahres hat Atlassian zwei schwergewichtige Angebote - Jira Work Management und Jira Software - zu einem zusammengeführt.

Dieser Blogbeitrag vergleicht das frühere Jira Work Management mit der Jira Software, erklärt, warum sie sich unterschieden haben und welche Vorteile das neu zusammengeführte Jira bietet.

👀 Wussten Sie schon? Jira wurde ursprünglich im Jahr 2002 als reine Software zur Nachverfolgung von Fehlern eingeführt, die sich an Softwareentwickler richtete. Im Laufe der Zeit hat Atlassian seine Funktionen erweitert, um verschiedene Teams in unterschiedlichen Branchen zu unterstützen.

Was ist Jira Work Management?

Jira Work Management war die Antwort von Atlassian auf die Bedürfnisse von Business Teams. Es bot eine umfassende Plattform für synchrone Planung, Zusammenarbeit, Bereitstellung und Berichterstellung - alles an einem Ort.

über Jira Work Management Jira Work Management wurde entwickelt, um die täglichen Arbeiten in verschiedenen Teams zu unterstützen. Es enthielt vorkonfigurierte Vorlagen, Kalender, Zeitleisten und Kanban-Boards zur Ansicht von Aufgaben, Terminen und Fortschritten.

Mit dieser Plattform konnten HR-Teams Onboarding-Prozesse einfach verwalten, Marketing-Teams ihre Kampagnen effektiv planen und Finanzabteilungen Genehmigungen problemlos nachverfolgen.

Jira Work Management Features

Jira Work Management verfügt über verschiedene einzigartige Features, die es unter den Top-Tools für Projektmanagement positioniert haben:

Feature #1: Anpassbare Vorlagen

Jira Work Management bot anpassbare Vorlagen für verschiedene Funktionen im Business, wie z. B. Personal, Marketing und Finanzen.

Ganz gleich, ob Sie einen Onboarding-Prozess planen, Ihr erstes Projekt starten oder eine Marketingkampagne erstellen, diese Vorlagen halfen Ihnen, schnell loszulegen und stellten sicher, dass Sie keine wichtigen Schritte verpassten.

Sie können sie sogar an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen, damit sie für Ihren Workflow geeignet sind.

Feature #2: Visuelle Nachverfolgung mit Kanban Boards

Es kann schwierig sein, alle Aufgaben gleichzeitig zu verfolgen. Jira Projektmanagement visuelle Nachverfolgung, die Ihnen das Leben erleichtern soll, indem sie Ihnen hilft, Ihre Arbeitsabläufe zu visualisieren.

Sie können Aufgaben einfach verwalten und sie per Drag & Drop von einer Phase in die nächste verschieben - von Zu erledigen über In Bearbeitung bis Erledigt.

Auf diese Weise kann jeder in Ihrem Team den Status von Aufgaben auf einen Blick erkennen, so dass alles reibungslos abläuft.

Feature #3: Berichterstellung und Einblicke

Mit den Tools zur Berichterstellung können Sie Zeitleisten für Business-Projekte erstellen, die Fertigstellungsraten von Aufgaben nachverfolgen und die Workloads des Teams verstehen - so können Sie schnell Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und die Effizienz Ihres Teams optimieren.

Die Einblicke in Jira Work Management wurden entwickelt, um Business-Managern zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, dass die Ressourcen effektiv zugewiesen werden.

Was ist Jira Software?

Jira Software wurde für Software Teams entwickelt, die nach agilen Methoden arbeiten. Sie war der zentrale hub für Entwickler, Tester und Projektmanager.

Ob es um die Verwaltung von Sprints oder Bugs geht, Jira Software bietet einen einheitlichen Workflow.

über Jira Software Jira Software wird seit langem von technischen Teams für seine robusten Funktionen zur Verwaltung des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung geschätzt. Sie bietet die perfekte Umgebung für die effiziente Arbeit agiler Teams, von der Sprint-Planung bis zur Nachverfolgung von Fehlern und der Freigabe von Produkten.

Jira Software Features

Jira Software bietet einen breiten Bereich von Features, die speziell auf Entwickler zugeschnitten sind und alle Beteiligten von der Planung bis zur Bereitstellung auf der gleichen Seite halten:

Feature #1: Agile Boards (Scrum und Kanban)

Jira Software stellte Scrum- und Kanban-Boards zur Verfügung, um Teams bei der visuellen Verwaltung ihrer Projekte zu unterstützen. Scrum Boards sind ideal für Sprint-basierte Projekte, während Kanban Boards das kontinuierliche Workflow-Management unterstützen.

Mit diesen Boards von Jira Software konnten Teams sehen, was in Bearbeitung war, was geblockt wurde und was erledigt war, was effiziente Stand-up-Meetings und Planungssitzungen erleichterte.

Jira Software ließ sich problemlos in Tools wie GitHub und Bitbucket integrieren, so dass Entwickler ihren Code direkt mit Aufgaben verknüpfen konnten. Dadurch wurde der gesamte Entwicklungsprozess transparenter und verbundener.

Die Integration zwischen Code und Aufgaben stellte sicher, dass alle Beteiligten, einschließlich Entwickler, Tester und Manager, während des gesamten Entwicklungsprozesses auf derselben Seite standen.

Feature #3: Benutzerdefinierte Workflows

Teams können Workflows erstellen, die auf ihre Entwicklungsbedürfnisse zugeschnitten sind - Nachverfolgung von Fehlern, Code-Reviews oder Release-Management - und so sicherstellen, dass die Software perfekt in ihren Arbeitsprozess passt.

Durch diese benutzerdefinierte Anpassung konnten Entwicklungsteams Jira genau an ihre Prozesse anpassen, egal ob sie mit komplexen Produktversionen oder schnellen Iterationen arbeiten.

Jira Arbeitsmanagement vs. Jira Software

Obwohl sie sich auf den ersten Blick sehr ähnlich sind, wie genau haben sich diese beiden Tools voneinander unterschieden? Nun, es gab ein paar entscheidende Merkmale für beide.

Feature Jira Work Management Jira Software Einzelziele Business Teams wie HR, Marketing und Finanzen Agile Entwicklungsteams, wie Entwickler und Tester Integrationsmöglichkeiten Integriert in Business-Tools wie Slack und Google Workspace Integriert in Entwickler-Tools wie GitHub und Gitlab Komplexität Ideal für die unkomplizierte Nachverfolgung von Projekten ohne technische Komplexität Entwickelt für die Verwaltung komplexer Softwareentwicklung und Fehlerverfolgung Ansichten für Aufgaben Kalender, Liste, Board und Zeitleiste Scrum- und Kanban-Boards Zugänglichkeit Entwickelt für nicht-technische Benutzer Maßgeschneidert für agiles Projektmanagement Anwendungsfälle Visualisierung von Kampagnenkalendern oder Onboarding-Prozessen Verwaltung von Sprints und Continuous Delivery Workflows Berichterstellung Grundlegende Berichte zur Nachverfolgung von Zeitleisten und Fortschritten Erweiterte Einblicke wie Geschwindigkeitsdiagramme und Burndown-Diagramme Übersicht Für Manager, um zu sehen, was im Zeitplan liegt, überfällig ist oder einen Engpass darstellt. Unverzichtbar, um die Leistung von Sprints zu bewerten und Anpassungen vorzunehmen

Schauen wir uns einige dieser Schlüssel-Unterschiede genauer an:

Feature #1: Einzelziele für Benutzer und Teams

Jira Work Management richtet sich an Business Teams und bietet eine benutzerfreundliche Lösung für die Verwaltung täglicher Vorgänge wie Marketing- und Personalprozesse.

Es wurde in häufig verwendete Tools wie Slack und Google Workspace integriert. Jira Software hingegen richtete sich an agile Entwicklungsteams, indem es in Entwickler-Tools wie GitHub und Gitlab integriert wurde und sich auf technische Workflows konzentrierte.

Jira Work Management wurde für diejenigen entwickelt, die eine unkomplizierte Nachverfolgung von Projekten und Aufgaben ohne technische Komplexität benötigen. Es war perfekt für Business-Benutzer, die mit der Softwareentwicklung nicht vertraut sind.

Im Gegensatz dazu wurde Jira Software für Teams entwickelt, die mit agilen Methoden arbeiten und sich auf Softwareentwicklung, Fehlerverfolgung und Iterationsplanung konzentrieren.

Feature #2: Aufgaben erstellen und ansehen

Ein Jira-Projekt zur Arbeitsverwaltung bietet flexible Ansichten für Aufgaben, wie z. B. eine Kalender-, Listen-, Board- und Zeitleistenansicht, die auch für nicht-technische Benutzer zugänglich sind.

Diese verschiedenen Ansichten ermöglichten es den Teams, ihre Arbeit so zu organisieren, wie es ihren Bedürfnissen am besten entsprach, sei es durch die Visualisierung anstehender Ereignisse in einem Kampagnenkalender oder durch eine detaillierte Liste von Onboarding-Aufgaben.

Ein Projekt von Jira Software stellte Kanban- und Scrum-Boards bereit, die speziell für das agile Projektmanagement entwickelt wurden. Diese Ansichten sind darauf zugeschnitten, technische Teams bei der effektiven Verwaltung ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen.

Scrum Boards eignen sich beispielsweise hervorragend für Sprint-basierte Projekte, bei denen die Aufgaben in Zeiträume unterteilt sind, während Kanban Boards für die kontinuierliche Bereitstellung und die Visualisierung des Fortschritts verwendet werden.

Feature #3: Berichterstellung und Gewinnung von Erkenntnissen

Jira Work Management bietet grundlegende Berichte zur Verfolgung der Zeitleisten und des Fortschritts von Business-Projekten, was für Teams im Geschäft von entscheidender Bedeutung ist, die wissen müssen, wie gut ihre JWM-Projekte vorankommen.

Diese benutzerfreundlichen Jira Work Management-Berichte verschafften den Managern einen Überblick darüber, was im Plan war, was überfällig war und wo Engpässe auftreten könnten.

Auf der anderen Seite bot die Jira Software fortgeschrittene Einblicke, einschließlich Geschwindigkeitsdiagrammen, Burndown-Diagrammen und Berichten über Sprints. Diese Tools sind unverzichtbar für agile Teams, die ihre Leistung während der Sprints bewerten, die Pläne in der Mitte des Sprints anpassen und sicherstellen müssen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um ihre Ziele zu erreichen.

Daher ist Jira Software ideal für technische Teams, die ihre Prozesse feinabstimmen und kontinuierlich verbessern möchten.

Feature #4: Workflow-Struktur und benutzerdefinierte Anpassung

Jira Work Management bot vorkonfigurierte Workflows, die auf die Bedürfnisse von Business Teams zugeschnitten waren, ohne ein umfangreiches Setup zu erfordern. Dieses Tool hatte alles, was man brauchte, um sofort loslegen zu können.

Sie konnten Routineaufgaben automatisieren und sogar vordefinierte Workflows mit minimalen Anpassungen verwenden. Das Ziel war es, Sie beim Abschließen von Aufgaben zu unterstützen, anstatt die Software zu verwalten.

Im Gegensatz dazu bot Jira Software fortschrittliche und in hohem Maße anpassbare Workflows. Teams konnten so viele Workflow-Phasen wie nötig definieren, und jede Phase konnte mit bestimmten Bedingungen, Genehmigungen und Auslösern versehen werden.

Sie konnten auch mehrere Workflows pro Projekt verwenden, um komplizierte Projekte einfacher zu handhaben.

Gewinner: Obwohl sie auf unterschiedliche Benutzer und Anwendungsfälle abzielten, gab es auch viele Überschneidungen zwischen Jira Work Management und Jira Software.

Während es schwierig ist, einen eindeutigen Gewinner zwischen diesen beiden zu ermitteln, bietet ihr Nachfolger definitiv die besten Features von beiden.

Jira - Eine Kombination aus Jira Work Management und Jira Software

Durch das Zusammenführen dieser beiden Tools hat Atlassian eine leistungsfähigere All-in-One-Plattform geschaffen, die die Zusammenarbeit für verschiedene Workflow- und Problemtypen vereinfacht.

Das vereinheitlichte Jira ist auf die verschiedenen Workflows des Unternehmens zugeschnitten, einschließlich technischer und nicht-technischer Teams. Es bietet einen größeren Wert durch integrierte Kommunikation, gemeinsame Ziele und bessere Einblicke.

Jira Features

Jira bietet Benutzern von Jira Software und Jira Work Management zusätzlich zu den bereits vorhandenen Features der Vorgängerversionen einige neue Features für die Zusammenarbeit und Kommunikation:

Nachverfolgung von Zielen

über Jira Software Mit der neuen Jira-Plattform können Sie Ziele direkt in den Ansichten der Aufgaben von Jira einstellen und so die tägliche Arbeit leichter mit übergeordneten Zielen koordinieren.

Dieses Feature hilft Teams dabei, das große Ganze zu sehen und sicherzustellen, dass jede Aufgabe zum Gesamterfolg eines Projekts oder Geschäftsziels beiträgt.

KI-gesteuerte Verknüpfungen

Das KI-gesteuerte Work Breakdown Feature von Jira hilft dabei, große Probleme (in Jira als Epics" bezeichnet) in kleinere Probleme aufzuteilen, so dass sich die Teams mehr auf den Fortschritt als auf das Setup konzentrieren können.

Dazu gehören eine KI-gesteuerte Automatisierung und die Übersetzung von natürlicher Sprache in die Jira Abfragesprache (JQL) für mehr Effizienz. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben können Teams mehr Zeit für kreative und strategische Arbeiten aufwenden, was die Produktivität steigert.

Listenansicht

über Atlassian Neben den vertrauten Board- und Zeitleisten-Ansichten ist die Listenansicht perfekt für alle, die gerne mit Tabellenkalkulationen arbeiten, insbesondere für Marketing- und Operations-Teams.

Mit der Inline-Bearbeitung lassen sich große Rückstände verwalten, Massenaktualisierungen vornehmen, Aufgaben zuweisen und dieselben Elemente des Projekts mit Zielen verknüpfen.

Benötigen Sie ein benutzerdefiniertes Feld? Sie können es direkt in der Listenansicht konfigurieren und hinzufügen, um ein nahtloses Projektmanagement zu gewährleisten.

Integration von Confluence und Loom

Die Integrationen von Jira mit Confluence und Loom fördern die effektive asynchrone Zusammenarbeit und ermöglichen es, Whiteboard-Ideen mit nur einem Klick in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln.

Diese Integration ermöglicht Teams ein effektives Brainstorming, auch wenn sie aus der Ferne arbeiten, und stellt sicher, dass wertvolle Ideen nicht in Meeting-Notizen verloren gehen.

Durch diesen Zusammenschluss erhalten Benutzer von Jira Work Management und Jira Software ein einheitliches Erlebnis, bei dem bestehende Arbeitsabläufe beibehalten und gleichzeitig weitere Tools für die Zusammenarbeit hinzugefügt werden.

Das bedeutet, dass Business-Teams von den Agile-Features profitieren und technische Teams Business-Vorlagen verwenden können - alles in derselben Umgebung, was eine reibungslosere Kommunikation und einen besseren Workflow gewährleistet.

Jira Preise

Free Forever für 10 Benutzer

für 10 Benutzer Standard: Beginnt bei 8,60 $ pro Benutzer/Monat

Beginnt bei 8,60 $ pro Benutzer/Monat Premium: Ab $17 pro Benutzer/Monat

Ab $17 pro Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jira Work Management Vs. Jira Software on Reddit

Auf Reddit, dem Jira Arbeitsmanagement vs. Jira Software Debatte spaltet die Benutzer vor allem aufgrund ihrer individuellen Anwendungsfälle und Anforderungen.

Zum Beispiel, Redditor @TechnicalBid1811 meint Jira Software ist die richtige Wahl, wenn es um spezielle Anforderungen wie Service Level Agreements (SLAs) geht:

_Wenn alle Ihre Benutzer JWM-Benutzer sind, dann könnte JWM ausreichen. Mit JSM bekommen Sie Kunden. Mit JWM profitieren Sie weder von internen Kundenkommentaren noch von SLAs. Außerdem erhalten Sie mit JSM Premium Opsgenie, Assets oder JSM-Projektvorlagen. Es hängt also von Ihren aktuellen und wachsenden Anforderungen ab

Es herrscht auch Einigkeit darüber, dass die Jira-Plattform durch die Fusion vielseitiger und wertvoller wird, insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen technischen und nichttechnischen Benutzern.

Wie Reddit-Benutzer @christophersonne put it :

_Kein Haken, das ist nur die Kombination zweier sehr verwandter Produkte und die Hinzufügung von Atlas, was für einige Teams großartig sein wird (und Jira einige neue Funktionen hinzufügt), zu einem Produkt, das viel mehr Anwendungsfälle für Teams abdeckt _Dies ist nur eines von vielen neuen Features und Produkten, die kommen werden, und es ist ein guter Schritt von Atlassian

Meet ClickUp - die beste Alternative zu Jira Work Management vs. Jira Software

Jira bietet zwar starke Features, aber was wäre, wenn es eine einzige Lösung gäbe, die über die zusammengefassten Funktionen von Jira Work Management und Jira Software hinausgeht?

Meeting ClickUp -die Alles-App für die Arbeit. Ja, wir machen keine Witze.

ClickUp ist die einzige App für das Arbeitsmanagement, die sich sowohl an Entwickler als auch an nicht-technische Teams richtet, ohne dass diese mehrere Abonnements für Aufgabenmanager-Apps, Wissensmanagement- und Dokumentenmanagement-Tools, Kommunikations-Apps und KI-Assistenten benötigen.

Und warum?

Weil es Ihre Arbeit und Ihre Unterhaltungen in einer einzigen leistungsstarken Plattform vereint. Im Vergleich zu Jira bietet ClickUp mehrere fortschrittliche Features, darunter mehr als 1.000 anpassbare Vorlagen, kontextgesteuerte und native KI, einen integrierten Chat und sogar eine Automatisierung in natürlicher Sprache, um Zeit zu sparen, Aufgaben zu organisieren und in Synchronisierung mit Ihrem Team zu arbeiten.

ClickUp's One-Up #1: All-in-One Projektmanagement ClickUp's Plattform für Projektmanagement integriert die Nachverfolgung von Projekten, die Zusammenarbeit mit Dokumenten, die Zeiterfassung, Dashboards in Echtzeit und die Automatisierung in einer einzigen, intuitiven Plattform. Dies steht im Gegensatz zu Jira, das sich in erster Linie auf die Nachverfolgung von Problemen und das agile Projektmanagement konzentriert.

Darüber hinaus können Benutzer mit ClickUp die Workflows von Projekten umfassend benutzerdefinieren und an die Bedürfnisse verschiedener Teams anpassen, ohne die Komplexität, die oft mit den Konfigurationen von Jira verbunden ist.

ClickUp betont auch die Zusammenarbeit im Team mit Features wie zugewiesenen Kommentaren, Aufgaben und freigegebenen Dokumenten, die eine bessere Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams ermöglichen.

Mit der ClickUp Projektmanagement-Plattform lassen sich komplexe Software-Projekte einfach verwalten, indem sie in kleinere, nachvollziehbare Aufgaben unterteilt werden ClickUp Gehirn , die kontextbezogene KI von ClickUp, beschleunigt die Planung und Ausführung von Projekten. Sein KI-Projektmanager generiert automatisch Unteraufgaben auf der Grundlage von Aufgabenbeschreibungen und zerlegt so größere Aufgaben in überschaubare Komponenten.

Außerdem automatisiert er die Erstellung von Projektzusammenfassungen, Fortschrittsberichten und Elementen für Aktionen. Dieses Feature reduziert den manuellen Aufwand für Routineaktualisierungen und ermöglicht es Teams, sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig die Sichtbarkeit und Ausrichtung des Projekts aufrechtzuerhalten.

Abfrage von ClickUp Brain in natürlicher Sprache, um Antworten aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und Personen zu finden

Mit dem KI-Wissensmanager erhalten Sie schnelle Antworten auf Fragen zu Aufgaben, Dokumenten und Teammitgliedern, ohne mehrere Dokumente oder Listen zu durchsuchen. Das spart Zeit und verbessert die Entscheidungsfindung. Das Ergebnis? Sie und Ihr Team bleiben in jeder Situation produktiv und effizient.

Konfigurieren Sie automatisierte Workflows mit ClickUp Brain und ClickUp Automations in einfacher Sprache

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie maßgeschneiderte Automatisierungssequenzen mit Aktionen, Auslösern und Bedingungen erstellen, um sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren und Fehler durch die Automatisierung von Routineprozessen zu minimieren.

Für diejenigen, die vorgefertigte Lösungen bevorzugen, bietet ClickUp eine Bibliothek mit vorgefertigten Automatisierungsrezepten, die schnell implementiert werden können, um die Effizienz ohne umfangreiches Setup zu steigern.

So kann sich Ihr Team auf wichtige Arbeiten konzentrieren, anstatt sich in manuellen Aufgaben zu verzetteln.

ClickUp's One-Up #2: Verbesserte Zusammenarbeit und Sichtbarkeit

ClickUp unterstützt durchgängige Software-Entwicklungszyklen mit hochgradig anpassbaren Projekt-Ansichten wie Kanban-Boards, Zeitleisten, Gantt-Diagrammen und Dashboards für das Workload-Management.

Mit Echtzeit-Zusammenarbeit und aufgabenmanagement features, ClickUp macht es für Software Teams einfach die Synchronisierung zu gewährleisten, auch wenn sie abteilungsübergreifend arbeiten.

ClickUp bietet außerdem native Integrationen mit Tools wie GitHub, Slack und Zoom, die eine mühelose Verbindung über verschiedene Kommunikationskanäle und Netzwerke hinweg ermöglichen.

Schneller arbeiten mit flexiblen Workflows und Verbindungen an einem Ort mit ClickUp

Während ClickUp Sprint erleichtern die agile Entwicklung, ClickUp Dashboards bieten anpassbare, visuelle Zusammenarbeit in Echtzeit und helfen Teams bei der Nachverfolgung von Fortschritten, der Erkennung von Trends und der effizienten Verwaltung von Workloads.

_Unsere Ingenieure und Produktmanager waren mit manuellen Status-Updates zwischen Jira und anderen Tools ausgelastet. Mit ClickUp haben wir viele Stunden Zeit zurückgewonnen, die wir mit doppelten Aufgaben verschwendet haben. Noch besser: Wir haben die Produktfreigabe beschleunigt, indem wir die Übergabe der Arbeit zwischen QA, technischem Schreiben und Marketing verbessert haben

Nick Foster, Leiter der Produktabteilung bei Lulu Presse

ClickUp's One Up #3: Erweiterte Aufgabenverwaltung

ClickUp bietet ein flexibles und mit vielen Features ausgestattetes System zur Verwaltung von Aufgaben und positioniert sich damit als eine solide alternative zu Jira . Mit ClickUp werden Aufgaben zu mehr als nur zu erledigenden Aufgaben - sie entwickeln sich zu vollständig anpassbaren Workflows.

Nahtlose Zusammenarbeit und optimierte Aufgabenverwaltung mit ClickUp Aufgaben ClickUp Aufgaben ermöglicht Ihnen das Planen, Organisieren und Zusammenarbeiten an jedem Projekt-Workflow. Sie können ganz einfach den Status des Fortschritts anpassen, Prioritätsstufen festlegen, benutzerdefinierte Felder für den Kontext hinzufügen und Abhängigkeiten verknüpfen, um Ihre Pläne aus der Vogelperspektive zu sehen.

Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit nahtlos, da Teammitglieder Aufgaben direkt kommentieren, Aktualisierungen freigeben und Dateien anhängen können, wodurch alle Beteiligten in Echtzeit auf dem Laufenden gehalten werden.

Darüber hinaus, ClickUp Formulare ermöglichen es Teams, die Datenerfassung zu verbessern, indem sie Übermittlungen in Aufgaben umwandeln und so Anfragen, Feedback oder Projekteingaben direkt in Ihrem Workflow erfassen können.

ClickUp-Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Benutzer/Monat

: $7 pro Benutzer/Monat Business : $12 pro Benutzer/Monat

: $12 pro Benutzer/Monat Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7/Monat pro Mitglied und Workspace hinzufügen

Optimieren Sie Ihre Workflows mit ClickUp

ClickUp kann nicht nur mit Jira mithalten ; es definiert das Projektmanagement neu, indem es alle modernen tools für die Arbeit in einer Oberfläche zusammenfasst.

Es überbrückt die Lücke zwischen verschiedenen Workflows und bietet eine einheitliche Plattform, die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Warum sollten Sie sich also auf Jira limitieren? Mit ClickUp haben Sie immer das richtige Tool zur Hand, mit dem Sie jedes Projekt mühelos umsetzen können.

Mit seinen Features für das Aufgabenmanagement, den sofort einsatzbereiten vorlagen für das Projektmanagement sowie erweiterte Features zur Berichterstellung und Analyse unterstützt ClickUp Unternehmen und Einzelpersonen prozesse zu rationalisieren wie nie zuvor. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie und Ihr Team zusammenarbeiten - keine Kompromisse mehr, sondern müheloses Projektmanagement von Anfang bis Ende.