Jira Projektmanagement: Der ultimative Leitfaden 2025

ich frage mich, ob Jira ein gutes Werkzeug für Projektmanagement ist?

Jira ist ein Projektmanagement tool von Atlassian, das Ihnen hilft, eine Unmenge von Projekten zu planen, zu verfolgen und zu verwalten.

Jira ist so etwas wie der Godzilla unter den Tools für das Projektmanagement.

Es ist gigantisch, vermeintlich allmächtig und unbesiegbar und irgendwie einschüchternd.

aber ist Jira deshalb das richtige Projektmanagement-Tool für Sie?

ähm ... das kommt darauf an._

In diesem Beitrag beschreiben wir, wie das Projektmanagement mit Jira funktioniert und wie es sich in die agile Methodik einfügt. Sie werden auch auf einige wesentliche Grenzen von Jira stoßen und wie Sie diese überwinden können. Legen wir gleich los!

Was ist Jira?

Jira war ein software für das Projektmanagement die sich ursprünglich auf die Nachverfolgung von Fehlern konzentrierte, jetzt aber auch Unternehmen bei der Bewältigung der meisten anderen Arbeiten in Projekten unterstützen kann.

Lustige Tatsache:

das Wort Godzilla leitet sich vom japanischen Wort "Go-jira" ab und macht Jira zum echten Godzilla der Projektmanagement Werkzeuge!

Unternehmen nutzen die Jira Software heute für:

Nachverfolgung von Bugs, Problemen, Features, Aufgaben, etc.

Seine Fähigkeit zur Integration mit mehreren externenanwendungen wie Salesforcegit, und so weiter

Projektfunktionen wie das Erstellen eines benutzerdefinierten Workflows, flexible Tickets und Kostenmanagement

Ihre Scrum und Kanban boards

Das Projektmanagement-Tool Jira versucht, viele dieser Benutzeranforderungen zu erfüllen, auch wenn es sich manchmal ein wenig überwältigend und kontraproduktiv anfühlt. Weitere Infos finden Sie in unserem Jira Testbericht. niemand hat behauptet, dass es leicht sein würde, Godzilla zu zähmen!

Jira für agiles Projektmanagement nutzen

Atlassian Jira nimmt agile Praktiken sehr ernst.

In der Agile Methodik bei der agilen Methode zerlegt man ein Projekt oder eine Anforderung in kleinere, besser handhabbare Teile unteraufgaben .

Anschließend beginnt Ihr agiles Team mit der gemeinsamen Arbeit an diesen Aufgaben, die es nacheinander erledigt, bevor es in jeder Phase Kundenfeedback erhält.

Sie sehen, bei Agile geht es um kontinuierliche zusammenarbeit und Verbesserung.

Bei der Verwaltung von Projekten nach dem agilen Ansatz hilft Ihnen das Tool Jira:

Einen Projekt Plan einrichten Zuweisung von Rollen und Berechtigungen für das Projekt Team Fortschritte des Projekts nachverfolgen Jeder dieser Schritte ist für das Projektmanagement von entscheidender Bedeutung, und wir werden sehen, warum:

1. Einen Plan für das Projekt aufstellen

Zu Beginn eines jeden agilen Projekts müssen Sie zunächst Ihr Projekt-Backlog (eine Reihe von Aufgaben) erstellen und diese in Sprints organisieren.

Jira-Aufgaben werden als Probleme bezeichnet und mit digitalen Karten dargestellt.

So fügen Sie eine Aufgabe in der Jira Software hinzu:

Erstellen Sie ein Jira Problem im Jira Dashboard und wählen Sie Aufgabe als Problemtyp

als Problemtyp Beschreiben Sie die Details der Aufgabe oder etwaige Anforderungen unter der Karte

Fügen Sie bei Bedarf unterstützende Dokumente oder Bilder hinzu

Legen Sie die Fristen für das Abschließen der Aufgabe fest

Unterteilen Sie die Jira Aufgabe bei Bedarf in noch kleinere Abschnitte

Sobald ein Jira Problem oder eine Aufgabe erstellt wurde, können Sie es/sie zu Ihrem projekt Plan .

es ist, als würde man eine LEGO-Skulptur bauen

man setzt Blöcke in verschiedenen Farben und Formen zusammen, um ein Ganzes zu bilden

2. Zuweisung von Rollen und Berechtigungen für das Projekt Team

Sobald eine Aufgabe erstellt wurde, besteht Ihr nächster Schritt darin, der Aufgabe jemanden zuzuweisen. Auf der Grundlage Ihrer Fachkenntnisse wählen Sie ein geeignetes Mitglied des Projektteams aus und weisen ihm die Aufgabe zu.

Zuvor müssen Sie jedoch die Rollen der Teammitglieder im Projektmanagement-Tool Jira festlegen und entscheiden, wer auf was Zugriff hat.

3. Nachverfolgung des Fortschritts im Projekt

Sie haben jetzt eine detaillierte plan für das Projekt und haben für jede Ihrer Aufgaben geeignete Mitglieder des Teams bestimmt.

jetzt können Sie sich zurücklehnen und entspannen, oder?😴

vielleicht zum Brunch gehen, einen neuen Monsterfilm sehen, oder?

Leider passiert das nur selten.

Die Dinge laufen nicht immer nach Plan, und das nächste, was man weiß, ist, dass der Abgabetermin für das Projekt nächste Woche ist und man erst die Hälfte hinter sich hat.

Mit diesen Features des Jira-Tools behalten Sie den Überblick über Ihre Fristen:

Berichte zur Zeiterfassung: nacheinstellung der Zeiterfassung in Jiraliefern diese in Echtzeit Infos darüber, wie viel Zeit für jedes Projekt oder jede Aufgabe aufgewendet wurde

nacheinstellung der Zeiterfassung in Jiraliefern diese in Echtzeit Infos darüber, wie viel Zeit für jedes Projekt oder jede Aufgabe aufgewendet wurde Burnup Diagramme: eine visuelle Darstellung, wie viel Sie bereits erreicht haben

eine visuelle Darstellung, wie viel Sie bereits erreicht haben Kreisdiagramm-Berichte: eine Aufschlüsselung der Jira Aufgaben innerhalb eines Projekts in einem Kreisdiagramm

eine Aufschlüsselung der Jira Aufgaben innerhalb eines Projekts in einem Kreisdiagramm Berichte zum Durchschnittsalter: zeigt die durchschnittliche Zeit an, die ein Jira Problem ungelöst war

zeigt die durchschnittliche Zeit an, die ein Jira Problem ungelöst war Kumulatives Flow-Diagramm: stellt den Status der Aufgaben eines Projekts im Laufe der Zeit dar

Auf diese Weise können Sie potenzielle Engpässe erkennen, nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen und sicherstellen, dass alle Mitglieder Ihres Agile-Teams mit optimaler Kapazität arbeiten.

_Bonus: Monday.com Vs. Jira & jira vs. Linear

Ist Jira gut für das Projektmanagement?

Bevor Sie sich für Jira entscheiden, sollten Sie projektmanagement-Software zu verwenden, sollten Sie diese Limits beachten:

Kompliziert zu benutzen Keine Ressource Management Features Aufgaben können nicht mehreren Mitarbeitern zugewiesen werden Aufgabenvorlagen können nicht erstellt werden Kein Native Goals Feature Keine Profile Feature Keine Chat-Funktionalität Wir werden uns jede dieser Limitierungen genauer ansehen und untersuchen, wie Sie diese überwinden können aufgabenmanagement nachteile eines anderen Tools für das Projektmanagement,

ClickUp

.

1. Kompliziert in der Anwendung

Benutzer berichten häufig, dass die Einstellung von Atlassian Jira schwierig ist und dass die Benutzeroberfläche bei der Verwaltung von Projekten verwirrend ist.

Schließlich begann Jira als bug tracking tool für ein Software-Entwicklungsteam, und das ist es im Kern auch heute noch.

Obwohl mehrere Änderungen und Features hinzugefügt wurden, ist Jira immer noch nur ein nachverfolgung von Problemen tool verpackt in Form einer Projektmanagement-Software.

es ist, als würde man ein T-Rex-Kostüm anziehen und denken, dass man gut genug ist, um einen Auftritt im neuen Godzilla-Film zu bekommen

Das Tool Jira kann für Mitglieder, die nicht zu Ihrem Team gehören, aufgrund seiner komplizierten Benutzeroberfläche und der steilen Lernkurve, die zur Beherrschung seiner Funktionen erforderlich ist, sehr kompliziert sein.

ClickUp's Lösung: Einfaches Onboarding, intuitives UI ClickUp ist das weltweit führende tool für Projektmanagement und

Jira-Alternative weil seine Features auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind.

So überwindet ClickUp die komplizierte Benutzererfahrung von Jira:

Es ist einfach einzustellen und zu bedienen an Bord mit der Projektmanagement-Software

Die intuitive Benutzeroberfläche ist super einfach zu bedienen

Slash-Befehle helfen Ihnen, Projektaktivitäten direkt über Ihre Tastatur auszuführen

Einfache Aufgabe hierarchien zum schnellen Navigieren und Organisieren der Aktivitäten Ihres Teams

Vergleichen Jira Vs Trello !

2. Keine Features der Ressourcenverwaltung

Klar, Godzilla hat sein Geschäft ganz allein gemacht.

Aber das kannst du nicht.

Deshalb haben Sie ein Team mit vielen anderen Ressourcen, die Sie verwalten müssen!

Leider ist die Verwaltung Ihrer Ressourcen mit Jira schwieriger, als sie sein sollte. Es fehlt an grundlegenden Team- und Ressourcenmanagement-Features, um alle auf der gleichen Seite zu halten, wie OKRs und Zeitmanagement-Features.

ClickUp's Lösung: Tonnenweise Features für Ressourcen- und Workload-Management

Mit ClickUp haben Sie keine Probleme, Ihre Ressourcen zu verwalten, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite sind und die Dinge optimiert werden.

Hier sind einige Features, die Ihnen dabei helfen:

Workload-Ansicht : einfache Visualisierung der Kapazität Ihres Teams zur effizienten Verwaltung von Ressourcen

Box-Ansicht : Sortiert Aufgaben nach Mitarbeiter, um schnell zu sehen, woran alle arbeiten

Ziele : unterteilt Ihre Ziele in kleinere Einzelziele (Schlüsselergebnisse), um die OKR-Ansatz Native Zeiterfassung native Time Tracker: Verfolgen Sie, wie lange Sie und Ihr Team an einer Aufgabe arbeiten

Sprint Widgets : Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Projekte mit Burn Ups , Abbrände , und Diagramme zur Geschwindigkeit

3. Aufgaben können nicht mehreren Mitarbeitern zugewiesen werden

Ein komplexes Projekt besteht oft aus einer Reihe komplizierter Aufgaben, die von mehreren Personen bearbeitet werden müssen.

Leider unterstützt Jira nur die Zuweisung einer Aufgabe an eine einzige Person, unabhängig davon, wie kompliziert oder anspruchsvoll diese Aufgabe auch sein mag.

Manchmal braucht man einfach mehr als ein Gehirn, das an einem Problem arbeitet, und es ist keine kluge Entscheidung, den Benutzern nicht zu erlauben, mehrere Mitarbeiter zu einer Aufgabe hinzuzufügen.

ClickUp's Lösung: Mehrere Mitarbeiter hinzufügen

ClickUp weiß, dass eine Person manchmal einfach nicht ausreicht, um eine Aufgabe abzuschließen.

Deshalb ermöglicht ClickUp das Hinzufügen von Mehrere Mitarbeiter für eine Aufgabe, die mehr als eine Person benötigt. Und wenn Sie eine ganze Reihe von Leuten an Bord holen müssen, können Sie Aufgaben einfach einem Team (Benutzergruppe) statt.

denkt daran: Eine Person allein kann Godzilla nicht besiegen. Dafür braucht ihr ein starkes Team!

Sie können Ihre Aufgaben auch nach mehreren Mitarbeitern und Teams sortieren und filtern, und zwar über Ihre Kalender , Liste , oder Board ansichten.

4. Aufgabenvorlagen können nicht erstellt werden

Sie werden wahrscheinlich irgendwann an mehreren Projekten arbeiten. Und einige dieser Projekte werden wahrscheinlich ähnliche Aufgaben freigeben.

Wäre es nicht toll, wenn Sie die ähnlichen Aufgaben einfach aus einem Projekt kopieren und in ein anderes Projekt einfügen könnten?

Leider ist das nicht so einfach.

Jira verfügt nicht über integrierte Funktionen zum Erstellen von Vorlagen für Aufgaben, die dann für andere Projekte wiederverwendet werden können.

Um Aufgabenvorlagen in Jira zu verwenden, müssen Sie den Atlassian Marketplace besuchen und ein Add-On erwerben.

All diese zusätzliche Arbeit, nur für eine Vorlage!

Uns geht es genauso.

ClickUp's Lösung: Aufgaben-Vorlagen

Glücklicherweise bietet ClickUp eine intelligente Lösung für dieses Problem.

Mit ClickUp's Aufgaben-Vorlagen ist die Wiederverwendung von Vorlagen einfach. Sie können sie für Ereignisse, Prozesse oder alles andere verwenden, was Sie in Zukunft wollen.

ClickUp bietet außerdem eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen, so dass Sie sich nicht um die Erstellung von Vorlagen kümmern müssen. Wählen Sie einfach eine von ihnen aus, um loszulegen.

Auf diese Weise können Sie mühelos leistungsstarke und anpassbare Vorlagen für Aufgaben erstellen. Außerdem können Sie Vorlagen schnell bearbeiten, überarbeiten und laden.

5. Keine Native Zielverfolgung

Wenn Sie unermüdlich an einer Reihe von Aufgaben arbeiten, verlieren Sie leicht den Überblick.

Wie wirkt sich die Aufgabe, die Sie gerade erledigen, auf das Projekt als Gesamtes aus?

Werden wir in der Lage sein, den erwarteten Fortschritt des Projekts vor Ablauf einer bestimmten Frist zu erreichen?

Die Einstellung von Zielen gibt Ihrem Team Klarheit und Orientierung und trägt dazu bei, sie mit dem größeren Ziel zu verbinden.

Allerdings gibt es in Jira kein eingebautes Feature für Ziele.

Und wenn Sie Ihre Ziele verfolgen wollen sprint planung ziele zu erreichen, müssen Sie eine separate Add-On App aus dem Atlassian Marketplace erwerben.

erinnert ein wenig an das iPhone 12

netzadapter nicht enthalten. Es fallen zusätzliche Kosten an_ 😐

ClickUp's Lösung: Eingebaute Ziele Feature

ClickUp hat erkannt, wie wichtig es für Teams ist, ihre Ziele einzustellen und nachzuverfolgen. Deshalb ist die Ziele feature ist bereits integriert. Keine zusätzlichen Kosten.

Mit ClickUp können Sie Ihre Ziele in kleinere Einzelziele aufteilen. Wenn du jedes Einzelziel abschließt, kommst du deinem Ziel näher!

Sie haben auch die abschließende Kontrolle über Ihre Einzelziele. Sie können sein:

Zahlen: Nachverfolgung der Zu- und Abnahmen in den Bereichen der Nummern

Nachverfolgung der Zu- und Abnahmen in den Bereichen der Nummern Wahr/Falsch: Wenn eine Aufgabe entweder "erledigt" oder "nicht erledigt" ist

Wenn eine Aufgabe entweder "erledigt" oder "nicht erledigt" ist Währung: So behalten Sie den Überblick über Ihre finanzverwaltung Aufgaben: Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben oder Ihre Liste von Aufgaben

So behalten Sie den Überblick über Ihre finanzverwaltung

6. Keine Profile

Als Projektleiter möchten Sie wissen, woran Ihr Team arbeitet, ob jemand überlastet ist und welche Aufgaben bereits abgeschlossen wurden.

Ohne diese Informationen wird es Ihnen schwer fallen, Ihr Team zu befähigen, mit optimaler Kapazität zu arbeiten und die wichtigen Ergebnisse rechtzeitig zu erreichen.

Dies ist mit Jira jedoch nicht möglich.

Mit Jira haben Sie Ihre Kanban Board und Scrum Board bietet eine Ansicht der Aufgaben in Ihrem Projekt aus der Vogelperspektive.

Aber das war's auch schon.

Sie erhalten eine Übersicht auf hoher Ebene, aber keine detaillierten Informationen über den Workload Ihrer Mitglieder im Team.

Sicher, es gibt einen Bericht über die Workload der Benutzer, aber der enthält keine detaillierten Infos darüber, wer die meiste Arbeit erledigt, welche Aufgaben vor kurzem abgeschlossen wurden und ob es ungeplante Aufgaben in Ihrem Backlog gibt.

Die Lösung von ClickUp: Profile

Die Profile feature in ClickUp ist wie ein Fenster zu den Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter. Sie hilft Ihnen und dem Team, verantwortlich zu bleiben.

Mit Profilen können Sie:

Auf die Beschreibung, die Rolle, den Speicherort usw. einer Person zugreifen

Ansicht ihrer Aufgaben LineUp oder einzelne Zu erledigen-Listen

Werfen Sie einen Blick auf die Aktivitäten die die Menschen am Arbeitsplatz ausübten

Erstellen Erinnerungen für Ihre Teammitglieder an Fälligkeitsdaten

Identifizieren Sie Aufgaben, die noch nicht geplant, aber zugewiesen wurden

Anzeige von Trendaufgaben für Personen zusammen mit Prozentsätzen basierend auf der Aktivität der Aufgaben

Auch durch die Verwendung von ClickUp's Team Insights und Berichterstellung können Sie analysieren, ob jemand mit seiner Arbeit im Rückstand ist, wer die meiste Arbeit erledigt und wie viel Zeit jede Aufgabe in Anspruch nimmt.

Außerdem können Sie mit der Funktion Box-Ansicht können Sie genau herausfinden, woran die Mitarbeiter arbeiten, was erledigt ist, wer weitere Aufgaben benötigt und wer zu viele Aufgaben hat.

Und das ist noch nicht alles. Pulse in ClickUp ermöglicht Ihnen die Analyse der Aktivitäten in Ihrem Workspace an einem bestimmten Tag, je nachdem, wie viele Benutzer pro Stunde aktiv sind. Sie erhalten auch Einblicke in die Aufgaben, die von anderen Personen gerade kommentiert oder angesehen werden, so dass Sie sofort einsteigen und mitarbeiten können.

Alle diese Features zusammen ermöglichen Ihnen einen beispiellosen Zugriff auf die Leistung Ihres Teams und helfen Ihnen, dieses Wissen für ein effizientes Projektmanagement zu nutzen.

7. Keine Chat-Funktionalität

Agiles Projektmanagement basiert auf der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Stakeholdern.

Sicher, Sie könnten E-Mail verwenden.

Aber warum sollte man sich in einem schnelllebigen Umfeld für die Schneckenpost entscheiden, wenn man stattdessen Instant Messaging nutzen kann?

Das ist spontan, bequem und leicht zu verfolgen.

Leider bietet Jira kein Live Chat Feature, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten. Um auf den Live-Chat zuzugreifen, müssen Sie ein separates Add-On auf dem Atlassian Marketplace erwerben.

ClickUp's Lösung: Chats

ClickUp's Chatten ansicht unterstützt schnelle Unterhaltungen in Echtzeit mit Ihren Teammitgliedern oder anderen Beteiligten.

Und das Beste daran ist, dass Sie den Workspace nicht einmal verlassen müssen, um einen Chat zu starten. Sie können einfach wählen, ob Sie Unterhaltungen neben Ihrer Arbeit führen möchten!

Das ist noch nicht alles. Sie können auch Anhänge hinzufügen, Benachrichtigungen versenden, Codes freigeben und sogar Einbettungen in Ihren Chat einfügen.

Außerdem verfügt jede ClickUp Aufgabe über einen eigenen Kommentarbereich. Damit können Sie problemlos aufgabenbezogene Diskussionen führen.

Und wenn etwas zu kompliziert für Text ist, können Sie stattdessen ein schnelles Video aufnehmen mit Clip um Ihren Standpunkt zu verdeutlichen. So vermeiden Sie Missverständnisse und erleichtern Ihren Mitgliedern im Team die Zusammenarbeit.

Aber das ist noch nicht alles.

Diese

verfügt über zahlreiche weitere Features, mit denen Sie Jira immer einen Schritt voraus sind, z. B:

Zugewiesene Kommentare : konvertiert Kommentare in aktionselemente um sicherzustellen, dass sie erledigt werden

konvertiert Kommentare in aktionselemente um sicherzustellen, dass sie erledigt werden Benutzerdefinierte Status : benutzerdefinierte Status zur Hervorhebung verschiedener Phasen Ihrer Aufgaben-Workflows

Mehrere Ansichten : wählen Sie aus Ansichten wie Liste , Box , Board und Kalender um einzigartige Perspektiven auf Ihre Arbeit zu erhalten

wählen Sie aus Ansichten wie Liste , Box , Board und Kalender um einzigartige Perspektiven auf Ihre Arbeit zu erhalten Automatisierung : Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen in Ihrem Projekt, indem Sie Kombinationen von benutzerdefinierten Auslösern und Aktionen einstellen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen in Ihrem Projekt, indem Sie Kombinationen von benutzerdefinierten Auslösern und Aktionen einstellen Agiles Board : Bleiben Sie Ihren Terminen voraus, indem Sie Anschlagsdynamik , Burndown , Abbrand , und Kumulativer Flow diagramme aus Ihrem Agile Dashboard

Bleiben Sie Ihren Terminen voraus, indem Sie Anschlagsdynamik , Burndown , Abbrand , und Kumulativer Flow diagramme aus Ihrem Agile Dashboard Gantt-Diagramm-Ansichten : Aufgaben planen, verwalten abhängigkeiten und überwachen Sie den Fortschritt des Projekts von einem Ort aus

Aufgaben planen, verwalten abhängigkeiten und überwachen Sie den Fortschritt des Projekts von einem Ort aus Berechtigungen : entscheiden, was Ihre Teammitglieder und Gäste in ClickUp zu erledigen haben (und was nicht)

entscheiden, was Ihre Teammitglieder und Gäste in ClickUp zu erledigen haben (und was nicht) Benutzerdefinierte Felder : fügen Sie Ihren Ansichten umfangreiche Informationen wie Beschreibungen, Kontrollkästchen, Daten, Dateien usw. hinzu

fügen Sie Ihren Ansichten umfangreiche Informationen wie Beschreibungen, Kontrollkästchen, Daten, Dateien usw. hinzu Mobile Apps : die ClickUp App für Android oder iOS herunterladen, um auch unterwegs produktiv zu sein

Hören Sie auf, sich von Jira die Produktivität kaputt machen zu lassen 🐲

Sicher, Jira ist ein vielseitiges Projektmanagement tool, das Ihnen hilft, Aufgaben, Probleme, Bugs und Features zu verwalten.

Da es jedoch ursprünglich für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen durch den typischen Softwareentwickler konzipiert wurde, fehlen ihm einige kritische Funktionen für das Projektmanagement.

Glücklicherweise kann ClickUp diese Nachteile mehr als wettmachen.

Es ist einfach zu bedienen, unterstützt Mehrere Mitarbeiter kann mit Ziele und gibt Ihnen Aufgaben-Vorlagen neben anderen großartigen

features

.

Warum also nicht

von Jira zu ClickUp wechseln

und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Fristen immer einhalten!