Die 15 wichtigsten Unified Communication-Softwareplattformen für 2025

Effektive Kommunikation ist eine Frage der individuellen Fähigkeiten und der Art und Weise, wie jeder Einzelne zusammenarbeitet, selbst in einer entfernten oder verteilten Teamumgebung. Die richtige Unified-Communication-Plattform hilft dabei, diese Lücke zu schließen, indem sie Messaging, Videokonferenzen und mehr in einer einzigen Schnittstelle vereint.

Bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen kann die Suche nach der perfekten Lösung überwältigend sein. Deshalb haben wir für Sie eine Liste der 15 besten Unified Communication-Softwareplattformen zusammengestellt! 💬

Was ist Unified Communications?

Wenn Sie einen kurzen Blick auf alle Kommunikationskanäle in Ihrem Unternehmen werfen, werden Sie feststellen, dass es leicht mehr als einen gibt.

Sie werden einen haben business-Kommunikationsplattform für Videokonferenzen und Meetings, eine weitere für die Verwaltung Ihres Geschäftstelefonsystems, eine weitere für Instant Messaging und ein Tool für die Zusammenarbeit im Team zur Freigabe von Dateien.

Das Jonglieren mit diesen Tools zur Verwaltung Ihrer internen und externen Kommunikation kann sehr unübersichtlich sein. Die einheitliche Kommunikation hilft, dieses Dilemma zu lösen. Sie vereint verschiedene Kommunikationstools in einer einzigen Plattform, darunter Sprachanrufe, das Freigeben von Dateien und andere Tools für die Zusammenarbeit.

Indem Sie einen zentralen Hub für Ihre gesamte Kommunikation anbieten, verbessern Sie die Zusammenarbeit, steigern die Produktivität und unterstützen Ihre funktionsübergreifende Teams vereinfachen arbeitsbezogene Diskussionen.

💡 Profi-Tipp: Sie möchten die Kommunikation straffen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Ermitteln Sie kommunikationslücken am Arbeitsplatz beheben Sie die Lücken, mit denen Ihr Team konfrontiert ist, und finden Sie heraus, wie man sie beheben kann! 📈

Worauf sollten Sie bei einer Unified Communication Software achten?

Wenn Sie sich für eine kollaboratives Kommunikations-Tool sind die folgenden Faktoren, die Sie vorrangig berücksichtigen müssen:

Kommunikationskanäle : Stellen Sie sicher, dass die Plattform mehrere Kanäle integriert, einschließlich Videokonferenzen, Audioanrufe, Instant Messaging, E-Mail und das Freigeben von Bildschirmen, alles an einem Ort

: Stellen Sie sicher, dass die Plattform mehrere Kanäle integriert, einschließlich Videokonferenzen, Audioanrufe, Instant Messaging, E-Mail und das Freigeben von Bildschirmen, alles an einem Ort Funktionen für die Zusammenarbeit : Wählen Sie eine Unified Communication-Plattform, die grundlegende Anforderungen an die Zusammenarbeit wie das Freigeben von Dateien, Unified Messaging und die Verwaltung von Aufgaben für die Zusammenarbeit in Echtzeit erfüllt

: Wählen Sie eine Unified Communication-Plattform, die grundlegende Anforderungen an die Zusammenarbeit wie das Freigeben von Dateien, Unified Messaging und die Verwaltung von Aufgaben für die Zusammenarbeit in Echtzeit erfüllt Benutzerfreundlichkeit : Eine intuitive Benutzeroberfläche ist entscheidend für eine schnelle Akzeptanz und minimalen Schulungsaufwand

: Eine intuitive Benutzeroberfläche ist entscheidend für eine schnelle Akzeptanz und minimalen Schulungsaufwand Integrationsmöglichkeiten : Die Lösung sollte sich perfekt in Ihre bestehenden Business tools wie CRM, Projektmanagement-Software oder E-Mail-Plattformen integrieren lassen, um einen optimierten Workflow zu gewährleisten

: Die Lösung sollte sich perfekt in Ihre bestehenden Business tools wie CRM, Projektmanagement-Software oder E-Mail-Plattformen integrieren lassen, um einen optimierten Workflow zu gewährleisten Hohe Sicherheit und Compliance : Unified-Communications-Plattformen verarbeiten häufig sensible Informationen. Sie sollten über Sicherheitsmechanismen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die Einhaltung von Branchenstandards wie GDPR, HIPAA oder ISO-Zertifizierungen verfügen

: Unified-Communications-Plattformen verarbeiten häufig sensible Informationen. Sie sollten über Sicherheitsmechanismen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die Einhaltung von Branchenstandards wie GDPR, HIPAA oder ISO-Zertifizierungen verfügen Skalierbarkeit: Die von Ihnen gewählte Plattform sollte skalierbar sein, um Ihre Anforderungen zu erfüllenkommunikationsziele. Entscheiden Sie sich für Lösungen mit gestaffelten Preisen oder benutzerdefinierten Optionen, um Ihre wachsenden Anforderungen zu erfüllen

🔍 Wussten Sie schon? Der Markt für Unified Communication & Collaboration (UC&C) wird voraussichtlich ein Volumen von 222,61 Milliarden Dollar bis 2030 dies zeigt, wie wichtig zentralisierte, einheitliche Kommunikationsplattformen für Ihr Unternehmen sind!

Die 15 besten Unified Communication-Plattformen für den Einsatz

Wir haben eine Liste der 15 besten Unified Communication-Plattformen zusammengestellt, die ausgewählt wurden, um die Kommunikation im Geschäft zu vereinfachen, die Zusammenarbeit zu fördern und die Workflows in modernen Unternehmen zu optimieren.

Lassen Sie uns in die Details eintauchen!

1. ClickUp (am besten geeignet für umfassendes Projektmanagement und Zusammenarbeit)

Unsere erste Wahl ist ClickUp

die weltweit erste App für Projektmanagement, die Kommunikation und Arbeit vereint und mit KI unterstützt, um eine beispiellose Produktivität zu erreichen.

Ganz gleich, ob Sie Projekte verwalten, Aufgaben delegieren oder Team-Diskussionen moderieren - mit dieser Plattform wird alles erledigt, Ineffizienzen werden reduziert und die Zusammenarbeit verbessert.

Die Kommunikation zwischen Clients, Führungskräften und Managern wird durch Formulare und die Zuweisung von Aufgaben und Listen optimiert. ClickUp eignet sich perfekt für die Arbeit mit großen Teams und verwaltet sie alle mit dem Teams Feature.

Christian Gonzalez, Cámara Nacional de Comercio

finde heraus, wie die Alles-App für die Arbeit deine Unterhaltungen mit deinen Aufgaben verbindet ClickUp Chat bringt alle Ihre Diskussionen und Aufgaben auf eine einheitliche Plattform und stellt sicher, dass alles, was Sie zur Kommunikation und Zusammenarbeit benötigen, nahtlos integriert ist. Genießen Sie individuelle Diskussionen, lebhafte Gruppennachrichten und aufschlussreiche Kommentare zu Aufgaben oder Dokumenten - und das alles, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Teilen Sie detaillierte Diskussionen durch Bildschirmaufzeichnung mit ClickUp Clips . Diese neue Lösung für Teams mit Fernzugriff oder asynchroner Kommunikation vermeidet Missverständnisse und schafft Klarheit.

Möchten Sie Ihre Diskussionen verbessern? Arbeiten Sie nahtlos mit anderen Mitgliedern Ihres Teams zusammen und führen Sie praktische Brainstorming-Sitzungen mit ClickUp Whiteboard für effizientes Planen! Die intuitive Benutzeroberfläche bietet Touch-Gesten, um Ihre Vision unterwegs zu skizzieren und zu zeichnen, so dass alle Mitglieder des Teams Änderungen vornehmen können, wann immer sie können.

Und das Beste daran? Um Unordnung zu vermeiden, lässt sich das Whiteboard mit anderen Features integrieren, z. B ClickUp Dokumente und ClickUp Chat.

Verbinden Sie ClickUp Docs mit Workflows und machen Sie Informationen für jedes Mitglied des Teams zugänglich

Mit ClickUp Docs können Sie Aufgaben schnell zuweisen und mit Workflows verbinden, damit jeder in Ihrem Team bei jeder Entscheidung auf dem Laufenden bleibt. Bearbeiten Sie Ihre Dokumente gemeinsam mit Ihren Teammitgliedern in Echtzeit, damit Sie Aufgaben nachverfolgen und die Arbeit schnell erledigen können.

Zusätzlich zur internen Kommunikation verwaltet das gleiche Tool alle Ihre Aufgaben, die Nachverfolgung von Projekten und die Visualisierung von Workflows. Mit ClickUp Ansichten erhalten Sie 15+ vollständig anpassbare Ansichten, einschließlich Gantt, Tabelle, Zeitleiste, Kanban, Mindmaps und mehr.

Damit können Sie schnell eine detaillierte Ansicht des Projekts oder der Aufgabe freigeben und Ihren Team-Mitgliedern Aufgaben oder die Eigentümerschaft zuweisen. Verwenden Sie ClickUp Kommentare zuweisen um sicherzustellen, dass die Mitglieder des Teams sofort auf bestimmte Punkte reagieren.

ClickUp beste Features

Fassen Sie Ihre gesamte Arbeit und Kommunikation auf einer Plattform zusammen, indem Sie die ClickUp Chat plattform

Einfaches Freigeben von Dokumenten für andere Mitglieder des Teams mit ClickUp Docs zur Verwaltung Ihrer gesamten Projektdokumentation und Wissensdatenbank

Wissen, wer dieselbe Aufgabe oder dasselbe Dokument bearbeitet wie Sie mit ClickUp Kollaborations-Erkennung um sicherzustellen, dass es keine doppelte Arbeit gibt

Nutzen Sie die Leistung der KI mit ClickUp Gehirn hilft Ihnen, Texte zusammenzufassen, effektive E-Mails zu schreiben und Ihre Kommunikation insgesamt zu verbessern, indem Sie die integrierte Rechtschreibprüfung und Vorlagen nutzen

ClickUp Limitierungen

Die Plattform bietet einen großen Bereich von Features, der für neue Benutzer überwältigend sein kann

Die Funktionen der mobilen App haben einige Limits im Vergleich zur Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preise

Kontaktieren Sie uns für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

_Im Großen und Ganzen waren meine Erfahrungen mit ClickUp sehr positiv. Es hat die Aufgaben des Projektmanagements rationalisiert und die Zusammenarbeit im Team deutlich verbessert. Ich habe die umfassenden Features von ClickUp sehr geschätzt, darunter Aufgabenmanagement, Erinnerungen und Nachverfolgung von Zielen Eine Bewertung von Capterra ➡️ Mehr lesen: Kostenlose Vorlagen für Projektkommunikationspläne: Excel, Word, & ClickUp 2. Nextiva (Bester Anbieter von Business-Telefonsystemen und VoIP-Lösungen)

via NextivaNextiva ist eine erstklassige Unified Communications-Plattform, die für ihre VoIP-Dienste (Voice over Internet Protocol) bekannt ist.

Sie bietet eine abschließende Suite von Kommunikationstools für Geschäfte jeder Größe, einschließlich Sprachanrufe und Videokonferenzen, Instant Messaging und Team-Zusammenarbeit.

Das VoIP-System der Plattform wird besonders für seine hervorragende Gesprächsqualität gelobt. Mit der mobilen App können Mitarbeiter an Video Meetings teilnehmen, VoIP-Anrufe tätigen und Sofortnachrichten versenden, ohne an einen Schreibtisch gebunden zu sein.

Nextiva beste Features

Führen Sie qualitativ hochwertige Sprachanrufe über das Internet, mit Features wie Anrufweiterleitung und virtuellem Empfang

Veranstalten Sie hochwertige Video Meetings und Webinare mit Bildschirmfreigabe und virtuellen Hintergründen

Berichterstellung in Echtzeit über Anrufe und Metriken für die Kommunikation zur Verbesserung der Leistung

Nextiva Beschränkungen

Das Setup und die benutzerdefinierten Anpassungen können für kleinere Geschäfte oder Personen, die mit VoIP-Systemen nicht vertraut sind, komplex sein

Nextiva Preise

Digital : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Core : $36/Monat pro Benutzer

: $36/Monat pro Benutzer Engage : $50/Monat pro Benutzer

: $50/Monat pro Benutzer Power Suite: $75/Monat pro Benutzer

Nextiva Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

_Nextiva ist einfach zu bedienen, leicht einzustellen und lässt sich hervorragend in verschiedene Anbieter von CRM-Systemen integrieren. Wenn Sie eine kompliziertere Einstellung als nur für einen einzelnen Benutzer benötigen, hilft Ihnen das Team des Kundendienstes schnell und einfach bei der Arbeit Eine G2-Bewertung 3. RingEX (Beste skalierbare Kommunikationslösungen)

/via_ RingEXRingEX ist die ideale Wahl für Unternehmen, die maßgeschneiderte Kommunikationssysteme für die spezifischen Anforderungen ihrer Teams und Clients benötigen.

Diese Unified-Communications-Plattform integriert einen breiten Bereich von Kommunikationskanälen, vor allem Sprachanrufe, Videokonferenzen und Messaging, in einer einzigen Schnittstelle und ermöglicht so eine nahtlose Zusammenarbeit.

Die Cloud-basierte Infrastruktur der Plattform stellt sicher, dass die Mitarbeiter von überall aus arbeiten können und gleichzeitig ein hohes Maß an Zusammenarbeit aufrechterhalten wird, egal ob im Büro oder aus der Ferne.

RingEX beste Features

Telefonieren Sie von überall aus mit dem Cloud-basierten Telefonsystem von RingCentral

Veranstalten Sie hochwertige Video Meetings mit Bildschirmfreigabe, Aufzeichnung und virtuellen Hintergründen

Senden Sie Sofortnachrichten, geben Sie Dateien frei, und arbeiten Sie auf einer zentralen Plattform zusammen

RingEX Beschränkungen

RingEX lässt sich nicht mit so vielen Anwendungen von Drittanbietern integrieren, was für spezielle Anforderungen ein Limit darstellen kann

RingEX-Preise

Essentials : $19.99/Monat pro Benutzer

: $19.99/Monat pro Benutzer Standard : $27.99/Monat pro Benutzer

: $27.99/Monat pro Benutzer Premium : $34.99/Monat pro Benutzer

: $34.99/Monat pro Benutzer Ultimate: $49.99/Monat pro Benutzer

RingEX-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (900+Bewertungen)

: 4/5 (900+Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (1,000+Bewertungen)

Insgesamt haben wir gute Erfahrungen gemacht und werden RingCentral auch in Zukunft nutzen. Das Online-Portal ist fantastisch. Man kann seine Anrufe ganz einfach auf ein Telefon umleiten oder sie sogar auf dem Computer statt auf dem Tischtelefon entgegennehmen Eine Bewertung von Capterra 4. Avaya (Bester Anbieter von Kommunikationssystemen für Unternehmen)

via AvayaAvaya ist ein renommierter Name im Bereich Unified Communication und bietet großartige Lösungen für die Anforderungen großer Geschäfte.

Mit einem starken Fokus auf Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit ist es eine Plattform auf Unternehmensebene, die ein hohes Kommunikationsvolumen über verschiedene Kanäle bewältigt. Sie unterstützt die Cloud-basierte Bereitstellung, so dass Geschäfte die Plattform skalieren können, ohne sich Gedanken über Infrastruktur-Limits machen zu müssen.

Mit KI-gesteuerten Analysen stellt Avaya sicher, dass Sie Einblicke in Ihre Kommunikations-Workflows erhalten und diese optimieren team-Management und Verbesserung des Kundendienstes.

Avaya beste Features

Erweiterte Anrufmanagement-Features wie IVR, Anrufweiterleitung und Voicemail-to-E-Mail für effiziente Kommunikation

Tätigen und empfangen Sie Anrufe mit HD Video für klare virtuelle Meetings und Zusammenarbeit

Skalierung und Verwaltung von Kommunikationssystemen ohne hohe Investitionen in die Infrastruktur

Avaya-Einschränkungen

Das anfängliche Setup kann komplexer und zeitaufwändiger sein und erfordert ein spezielles IT-Team

Avaya-Preise

Digital : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Voice : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Alle Medien : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Erstellen Sie Ihr eigenes: Benutzerdefinierte Preise

Avaya Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (170+ Bewertungen)

: 4.1/5 (170+ Bewertungen) Capterra: NA

_Ich mag es, wie kompakt und einfach die Nutzung von Avaya ist. Die App ist nicht so aufdringlich und nimmt nicht einen großen Teil des Bildschirms ein, so dass man leichter Multitasking betreiben kann Eine G2-Bewertung 5. Dialpad (am besten für KI-gestützte Kommunikation und Zusammenarbeit)

/via_ WählscheibeWählscheibe ist eine umfassende, Cloud-basierte Unified-Communications-Plattform zur Optimierung der Zusammenarbeit im Team, der Kundenbindung und der internen Kommunikation.

Mit Dialpad können Sie sich mit KI-Recaps auf das Wesentliche konzentrieren. So kann sich Ihr Team auf die Unterhaltung konzentrieren, nicht auf das Notizen machen.

Die KI-gestützte Sprachintelligenz transkribiert Unterhaltungen in Echtzeit und liefert Analysen zu Anrufen, die Teams helfen, Trends und verbesserungswürdige Bereiche zu erkennen.

Dialpad beste Features

Nutzen Sie die KI-gestützte Sprachintelligenz für Echtzeit-Transkription und Einblicke, um Teams bei der Analyse von Anrufen zu unterstützen

Nachverfolgung von Metriken, Trends und Engagement, um Kommunikationsstrategien zu verbessern

Erlauben Sie Ihrem Team, Unterhaltungen zu übertragen und Anrufe auf ihre bevorzugten Geräte zu verschieben, um die Effizienz zu steigern

Einschränkungen für Wähltasten

Die Preise können für kleinere Geschäfte etwas höher sein

Dialpad-Preise

Standard: $27/Monat pro Benutzer

$27/Monat pro Benutzer Pro : $35/Monat pro Benutzer

: $35/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Dialpad Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (250+ Bewertungen)

: 4.3/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (500+Rezensionen)

Das Beste an Dialpad Meetings ist die einfache Bedienung in Kombination mit der hohen Qualität von Audio und Video. Der Ein-Klick-Zugang der Plattform macht komplizierte Setups überflüssig, und das KI-gesteuerte Transkriptions-Feature ist ein entscheidender Faktor für die Erfassung von Notizen aus Meetings in Echtzeit Eine G2-Bewertung 6. Zoom (am besten für Videokonferenzen und Webinare)

via Zoom Wenn Sie eine einheitliche Kommunikationsplattform für die Verwaltung Ihrer gesamten Geschäftskommunikation, Client Meetings, Videokonferenzen und sogar Webinare benötigen, dann ist software für visuelle Zusammenarbeit kommt Zoom sehr nahe.

Zoom ist eine weithin anerkannte Plattform, die die Business-Kommunikation revolutioniert hat. Sie bietet eine große Anzahl von Features, die Remote-Arbeit nahtlos machen.

Ob für interne Team Meetings, Client Calls oder groß angelegte Webinare, die Vielseitigkeit von Zoom macht es zu einem unverzichtbaren Tool in der Unified Communications.

Zoom beste Features

Unterteilen Sie Meetings in kleinere Gruppen für konzentriertere Diskussionen, ideal für Brainstorming-Sitzungen oder Teamsitzungen

KI-unterstützte Transkription von Meetings, die es einfach macht, Diskussionen zu überprüfen und Schlüssel-Mitschnitte freizugeben

Verbinden Sie Zoom mit Google Kalender, Microsoft Outlook, Slack und anderen Programmen für nahtlose Planung und Workflow-Management

Zoom-Einschränkungen

Begrenzt Gruppen-Meetings auf 40 Minuten, was als langfristige Kommunikationsplattform möglicherweise nicht ausreicht

Preise für Zoom

Basic: $0

$0 Pro: 14,99 $/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

14,99 $/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Business: $21.99/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

$21.99/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Business Plus: 26,99 €/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

26,99 €/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (55.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (55.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (14.000+ Bewertungen)

Das am meisten bevorzugte und geliebte Feature ist die Video-Anrufe und seine Stabilität in Verbindungen während eines Anrufs, die Verbesserung der Funktion, um mit der Konkurrenz zu konkurrieren, die die Integration von KI-powered-Tools ist, einfach zu bedienen, sehr benutzerfreundlich und auch ein niedriger Absolvent kann verwenden. Eine G2-Bewertung 💡 Profi-Tipp:* Zoom kann bei langen Gesprächen einschränkend sein und langsame Ladezeiten haben. Wenn Sie zusätzliche Features mit schnellerem Laden und Freigeben von Dateien wünschen, sollten Sie sich nach Alternativen zu Zoom umsehen in Betracht ziehen. ⏰

via 8×88×8 ist eine leistungsstarke Unified-Communications-Plattform mit Tools für Geschäfte, die ihre Kommunikation über mehrere Kanäle hinweg rationalisieren möchten.

Mit dem Schwerpunkt auf Sprach-, Video- und Contact-Center-Lösungen erfüllt diese Kommunikationsplattform die Anforderungen globaler Teams, indem sie nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit über Regionen hinweg ermöglicht.

Sie eignet sich besonders gut für Geschäfte mit unterschiedlichen Teams, die an verschiedenen Orten oder in unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten, und bietet eine flexible Lösung für die Verbindung von Mitarbeitern, Kunden und Interessengruppen.

8 x 8 beste Features

Gewinnen Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams mit fortschrittlichen Analysetools, die Ihre Arbeit optimierenkommunikationsstrategien Verbessern Sie die Interaktion mit Ihren Kunden durch automatisierte Anrufweiterleitung und virtuelle Assistenten, die die Clients zum richtigen Support-Mitarbeiter leiten



8 x 8 Limits

Für neue Benutzer ist die Benutzeroberfläche aufgrund des großen Bereichs der verfügbaren Features möglicherweise etwas komplex

Die Pläne der Einstiegsklasse verfügen über einen begrenzten Cloud-Speicher, der für Geschäfte, die einen großen Datenspeicher für Meetings und Anrufe benötigen, möglicherweise nicht ausreicht

Preise für 8 x 8

Benutzerdefinierte Preise

8 x 8 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (700+ Bewertungen)

: 4.2/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (300+ Bewertungen)

Während 8×8 uns anfangs das bot, was wir für unsere Arbeit brauchten, wurden im Laufe unserer Beziehung neue Lösungen eingeführt, die uns dabei geholfen haben, die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen und uns an neue Herausforderungen wie Remote-Arbeit anzupassen. Berichte können vereinfacht und in Rohdaten dargestellt werden, so dass Mitarbeiter mit unterschiedlichen Kenntnissen die Informationen entsprechend ihren Fähigkeiten aufschlüsseln können. Ein G2-Überblick 8. Cisco (Beste Unified Communication Plattform für große Unternehmen)

via Cisco WebexCisco Webex gehört zu den bevorzugten Kommunikationstools von Unternehmen und großen Organisationen.

Die Plattform ist für ihre Zuverlässigkeit und ihre umfangreichen Sicherheits-Features bekannt und bietet eine umfassende Suite von Tools, die speziell auf die Bedürfnisse globaler Unternehmen zugeschnitten sind.

Cisco bietet Features wie WebEx für Videokonferenzen, Jabber für Instant Messaging und Cisco BroadCloud für Cloud-basierte Kommunikationsfunktionen. Diese Kommunikationstools arbeiten nahtlos zusammen und sorgen für eine reibungslose Zusammenarbeit im Team.

Cisco beste Features

Schützen Sie Ihre Daten mit Verschlüsselungs- und Sicherheits-Features, ideal für Branchen, die einen strengen Datenschutz benötigen

Unbegrenzte Inlandsgespräche mit Anrufweiterleitung, Voicemail und Konferenzgesprächen, die Ihrem Team helfen, die Kommunikation effizient zu verwalten

Skalieren Sie Ihr Geschäft mit dem Cloud-Telefoniesystem von Cisco und reduzieren Sie so den Bedarf an lokaler Infrastruktur

Cisco Beschränkungen

Die Lösungen von Cisco sind für große Unternehmen geeignet, so dass das Setup für kleine bis mittlere Unternehmen ressourcenintensiv sein kann

Trotz des kostenlosen Plans ist dieser in Bezug auf die Anzahl der Teilnehmer und die erweiterten Features limitiert

Cisco Preise

Webex Free : kostenlos

: kostenlos Webex Starter : $17/Monat pro Lizenz

: $17/Monat pro Lizenz Webex Business : $25/Monat pro Lizenz

: $25/Monat pro Lizenz Webex Enterprise: **Benutzerdefinierte Preise

Cisco Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (24.000+Bewertungen)

: 4.3/5 (24.000+Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (7,300+Bewertungen)

Es ist einfach und praktisch. Ich liebe die Sprachfilter. Nach 2020 Pandemie arbeiten wir vor allem zu Hause, wo normale Hausgeräusche sind und mit diesem Filter können wir hohe Qualität Anrufe haben.

Oft ist das Internet zu Hause nicht das beste, aber mit dem Codec und der KI ist die Kommunikation großartig. Eine G2-Kritik 9. GoToConnect (Beste Lösung für einheitliche Kommunikation und Remote-Arbeit)

via GoToConnectGoToConnect goToConnect, früher bekannt als Jive, ist eine der besten Unified Communications-Plattformen für kleine Geschäfte. Sie bietet umfassende Sprach-, Video- und Messaging-Dienste in einem einzigen Paket.

Es ist eine intuitive und kostengünstige Lösung für alle Kommunikationsbedürfnisse, die die Leistungsfähigkeit von VoIP-Telefonsystemen, Videokonferenzen und Team-Messaging kombiniert.

GoToConnect zeichnet sich durch die Bereitstellung von Unified-Communications-Technologien aus, einschließlich HD Video Meetings, Cloud-basierte Audioanrufe und Instant Messaging, die alle von einer benutzerfreundlichen Oberfläche unterstützt werden.

GoToConnect beste Features

Veranstalten Sie Video-Meetings mit dem Web-Conferencing-Tool zusammen mit Features wie dem Freigeben von Bildschirmen, der Aufzeichnung von Meetings, Breakout-Rooms und mehr

Nahtlose Integration in gängige Business Apps wie Google Workspace, Microsoft 365 und Salesforce, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten

Detaillierte Berichterstellung und Analysen für Anrufe, die es Managern ermöglichen, die Leistung des Teams nachzuverfolgen und datengestützte Entscheidungen zu treffen

GoToConnect-Einschränkungen

Größere Unternehmen finden die Features im Vergleich zu Plattformen, die mehr auf Unternehmen ausgerichtet sind, möglicherweise unzureichend

GoToConnect Preise

Telefonanlage : $26/Monat

: $26/Monat Connect CX : $34/Monat

: $34/Monat Kontaktcenter: $80/Monat

GoToConnect Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1200+Bewertungen)

4.4/5 (1200+Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+Bewertungen)

_Einfache Bereitstellung für Mitarbeiter an mehreren Speicherorten. Die Einstellung der Anrufstruktur und der Wählpläne ist schnell und einfach zu ändern. Nahtlose Integration zwischen Desktop und mobiler App. Schnelles und einfaches Hinzufügen und Entfernen von Benutzern und neuen Nummern und Erweiterungen Eine G2-Bewertung 10. Mitel (am besten geeignet für die Kommunikationsanforderungen kleiner Geschäfte)

via MitelMitel ist eine Cloud-basierte Unified-Communications-Plattform, die für ihre fortschrittlichen Call-Management-Features, nahtloses Team Messaging und Video Meetings bekannt ist.

Mit den Unified Communications as a Service (UCAAS)-Lösungen von Mitel wird der Zugang zu allen Formularen der Kommunikation von einem einzigen Posteingang aus verbessert, was den Informationsabruf und die Reaktionszeiten erhöht.

Mitel unterstützt Unternehmen bei ihrem Wachstum, indem es sich an steigende Kommunikationsanforderungen anpasst, ohne die Servicequalität zu beeinträchtigen.

Mitel beste Features

Nutzen Sie leistungsstarke Collaboration-Tools für HD-Webkonferenzen, Bildschirmfreigabe und Instant Messaging für eine nahtlose Zusammenarbeit im Team

Nutzen Sie fortschrittliche Kommunikationsfeatures wie Anrufweiterleitung, automatische Vermittlungsfunktionen und Analysen zur Nachverfolgung der Anrufleistung

Installieren Sie das Tool sowohl mit Cloud-basierten als auch mit On-Premises-Lösungen, damit Unternehmen ihr Kommunikations-Setup flexibel gestalten können

Mitel-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann komplex sein und erfordert einige Zeit zum Erlernen

Mitel Preise

Benutzerdefinierte Preise für alle UCAAS-Lösungen

Mitel-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.8/5 (200+ Bewertungen)

: 3.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: NA

11. Vonage (am besten für flexible VoIP- und Messaging-Lösungen)

via VonageVonage ist eine der führenden Unified-Communication-Plattformen, die für ihre VoIP-Lösungen und tiefgreifenden Integrationen in verschiedene Geschäftsanwendungen bekannt ist.

Die Cloud-basierte Architektur ermöglicht flexible, zuverlässige und sichere Kommunikationskanäle, die sicherstellen, dass die Mitglieder des Teams unabhängig vom Speicherort miteinander verbunden sind.

Vonage lässt sich mit anderen kommunikationskanälen wie Salesforce und Microsoft Teams, die es Ihnen ermöglichen, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Interaktion mit Kunden zu verbessern.

Vonage beste Features

Kombinieren Sie Sprach-, Video- und Textnachrichten in einer einzigen Schnittstelle für eine einfachere Kommunikation

Erhalten Sie eine skalierbare Lösung für die Verwaltung von Anrufen mit HD-Anrufen, Anrufaufzeichnung und Anrufweiterleitung

Nutzen Sie die leistungsstarke mobile App von Vonage, um mit Ihren Teams und Kunden in Verbindung zu bleiben, die sowohl iOS- als auch Android-Mobilgeräte unterstützt

Vonage Beschränkungen

Einige Benutzer haben über Verzögerungen bei der rechtzeitigen Unterstützung durch den Vonage Helpdesk berichtet, was zu einer geringeren Kundenzufriedenheit führt

Der Setup- und benutzerdefinierte Prozess kann etwas kompliziert sein

Preise von Vonage

Mobil: $19,99/Monat pro Erweiterung

$19,99/Monat pro Erweiterung Premium : $29.99/Monat pro Erweiterung

: $29.99/Monat pro Erweiterung Erweitert: $39.99/Monat pro Erweiterung

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (450+Bewertungen)

: 4.4/5 (450+Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (300+Bewertungen)

12. Zoho Meeting (am besten geeignet für benutzerfreundliche Videokonferenzen)

Zoho Meeting ist eine umfassende Plattform für Videokonferenzen und Webinare, die virtuelle Meetings vereinfacht und die Zusammenarbeit im Team verbessert. Sie bietet einen Bereich von Features, die eine nahtlose Kommunikation, sowohl intern als auch extern, ermöglichen.

Die besten Features von Zoho Meeting

Hochwertige Audio- und Videoqualität für klare und scharfe Kommunikation in Meetings

Einfaches Freigeben Ihres Bildschirms, gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten und aktive Einbindung der Teilnehmer

Planen Sie Meetings direkt aus Ihrem Kalender und vereinfachen Sie so die Planung und Organisation

Zeichnen Sie Meetings auf, um sie später zu überprüfen oder für diejenigen freizugeben, die nicht dabei sein konnten

Veranstalten Sie ansprechende Webinare mit erweiterten Features für ein größeres Publikum

Nehmen Sie von Ihrem mobilen Gerät aus an Meetings teil und bleiben Sie so flexibel

Fügen Sie das Branding Ihres Unternehmens für einen professionellen Touch hinzu

Zoho Meeting Limitierungen

Der kostenlose Plan kann Limits bei der Nummer der Teilnehmer, der Dauer des Meetings oder den verfügbaren Features haben

Die Integration von Zoho Meeting mit anderen Plattformen außerhalb des Zoho Ökosystems erfordert möglicherweise ein gewisses Setup

Zoho Meeting-Preise

Free-Plan

Standard Meeting: $0,75 pro Gastgeber/Monat

$0,75 pro Gastgeber/Monat Professionelles Meeting: $1,83 pro Gastgeber/Monat

zoho Webinar Preise unterscheiden sich

Zoho Meeting Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1100+Bewertungen)

: 4.4/5 (1100+Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (800+Bewertungen)

13. Microsoft Teams (am besten für die nahtlose Integration mit Microsoft 365)

MicrosoftMicrosoft Teams ist eine natürliche Wahl für Unternehmen, die bereits Microsoft 365 als Unified Communications-Plattform nutzen.

Es erleichtert die Kommunikation innerhalb und zwischen Organisationen und ist damit besonders effektiv für große Unternehmen, die UC-Technologie benötigen für zentralisierte Kommunikation und Verwaltung der Kundenbeziehungen.

Microsoft Teams bietet eine hochsichere Option für das Freigeben von Dateien und die Zusammenarbeit in Echtzeit und ist damit ideal für die Zusammenarbeit an Dokumenten direkt in Teams.

Microsoft Teams beste Features

Nahtlose Integration aller Meetings und Diskussionen mit OneDrive und SharePoint, so dass Sie Dateien in Echtzeit freigeben und gemeinsam bearbeiten können

Verwalten Sie Aufgaben innerhalb von Teams mit Planner und Zu erledigen, so dass Sie Aufgaben zuweisen und Fortschritte nachverfolgen können

Nutzen Sie die Desktop- und Mobile-Apps für eine schnelle und effektive Kommunikation zwischen Mitgliedern des Teams und externen Stakeholdern

Microsoft Teams Limits

Im kostenlosen Plan fehlen bestimmte erweiterte Features für Videokonferenzen, wie z. B. die Aufzeichnung von Meetings und ein größeres Limit für Teilnehmer

Sehr enge Einbindung in das Microsoft-Ökosystem, was Einschränkungen für diejenigen mit sich bringt, die es mit anderen Apps für das Geschäft nutzen möchten

Microsoft Teams Preise

Microsoft Teams : Free

: Free Microsoft 365 Personal : $6,99/Monat

: $6,99/Monat Microsoft 365 Family: $9,99/Monat

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15,000+Bewertungen)

4.3/5 (15,000+Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9000+Bewertungen)

14. Intermedia Unite (Beste All-in-One-Suite für Kommunikation und Zusammenarbeit)

via Intermedia VereintIntermedia-Einheit ist eine einheitliche Kommunikationsplattform, die Audiokonferenzen, Videoanrufe und andere Kommunikationstechnologien in einer einzigen Plattform zusammenfasst.

Sie bietet Features, die Unternehmen dabei helfen, die abteilungsübergreifende Kommunikation zu zentralisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Das Cloud-basierte Telefonsystem ermöglicht die einheitliche Verwaltung von Anrufen und Kommunikation in Teams. Es verfügt über erweiterte Verwaltungsfunktionen für IT-Manager, mit denen Sie die Kommunikation im gesamten Unternehmen effizient überwachen und verwalten können.

Intermedia Unite beste Features

Vereinfachen Sie die Kommunikation mit einem zuverlässigen, benutzerfreundlichen Telefonsystem, das sich mit anderen Tools integrieren lässt

Führen Sie qualitativ hochwertige Video- und Sprachanrufe mit erweiterten Features wie Bildschirmfreigabe, Aufzeichnung und benutzerdefiniertem Workflow-Builder

Nutzen Sie die gleiche Plattform für Messaging-Funktionen, Nachverfolgung von Aufgaben und Anrufe von Ihren mobilen Geräten aus

Einschränkungen von Intermedia Unite

Während es gut mit Cloud-basierten Diensten funktioniert, kann die Integration mit Nicht-Cloud-Anwendungen eine Herausforderung darstellen

Obwohl es grundlegende Kommunikationskanäle integriert, fehlt es an detaillierten Analyse- und Kollaborationstools, die in anderen Unified Communications-Plattformen vorhanden sind

Preise für Intermedia Unite

Pro: $27,99/Monat pro Benutzer

$27,99/Monat pro Benutzer Enterprise : $32.99/Monat pro Benutzer

: $32.99/Monat pro Benutzer Integrierte Lösung Microsoft Teams: $22,99/Monat pro Benutzer

Intermedia Unite Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (350+Bewertungen)

: 4.5/5 (350+Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+Bewertungen)

15. 3CX (Das Beste für kostengünstige Sprachanrufe)

via 3CX3CX ist eine Unified-Communication-Plattform, die eine umfassende Reihe von Features zu einem günstigen Preis bietet.

Mit seinem Schwerpunkt auf Audiokonferenzen, Instant Messaging und Dateifreigabe ist 3CX eine kostengünstige und leistungsstarke Unified-Communication-Lösung. Nutzen Sie die Plattform als in der Cloud gehostetes oder vor Ort installiertes System für mehr Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer Kommunikation.

Sie hilft Ihnen, über den Preis pro Benutzer hinauszugehen, und unterstützt Ihre Teams bei der Einführung von UC-Lösungen, ohne dass zusätzliche Gebühren für das Hinzufügen neuer Benutzer anfallen.

3CX beste Features

Versenden Sie Direktnachrichten und Gruppenchats innerhalb derselben Plattform, mit der Möglichkeit, Dateien zu versenden und verschiedene Unterhaltungen nach Belieben zu verwalten

Verwalten Sie die gesamte Kommunikation, einschließlich Sprachnachrichten, E-Mails und Chats, in einem zentralen Posteingang, um die Verwaltung zu erleichtern

Profitieren Sie von fortschrittlichem Anrufmanagement und KI-basierten Features, die Sie bei der Warteschlangenbildung und Überwachung von Anrufen unterstützen - ideal für die Abwicklung großer Anrufvolumina

3CX-Einschränkungen

Die Nutzung erfordert fortgeschrittene Konfigurationen, insbesondere für die On-Premise Version, was für technisch nicht versierte Mitarbeiter schwierig sein kann

Während es sich gut mit größeren CRM-Systemen integrieren lässt, sind für kleine Geschäfte möglicherweise weniger Out-of-the-Box-Integrationen verfügbar

3CX-Preise

3CX PRO : $695/Jahr

: $695/Jahr 3CX ENT: $870/Jahr

Keine monatliche Preisoption. Hosting, Support und KI-Integrationen sind als Add-On erhältlich

3CX-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (450+Bewertungen)

: 4.4/5 (450+Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (400+Bewertungen)

Verbessern Sie die interne Kommunikation und Zusammenarbeit mit ClickUp

Die Wahl der richtigen Business-Kommunikationssoftware hilft dabei, eine Umgebung zu schaffen, in der sich die Mitarbeiter engagiert, produktiv und verbunden fühlen. Da sich Geschäfte ständig anpassen und weiterentwickeln, war die Notwendigkeit einer nahtlosen Kommunikation und Zusammenarbeit noch nie so wichtig wie heute.

Ermitteln Sie daher die individuellen Anforderungen Ihres Teams und wählen Sie ein Unified Communications-Tool aus, das Ihre Anforderungen erfüllt.

Mit effizienten Tools wie ClickUp können Sie Aufgaben verwalten und Fortschritte nachverfolgen, effektiv kommunizieren, Dateien freigeben und einen einheitlichen Workflow schaffen, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen. Die Plattform erledigt alles, von Echtzeit-Messaging und Videokonferenzen bis hin zu fortschrittlichem Projektmanagement und Workflow-Automatisierung!

