Die besten UCaaS-Plattformen für nahtlose Team-Kommunikation und -Zusammenarbeit

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ihr Team rennt auf einen Projekttermin zu. Der Manager bittet per E-Mail um Details zur Aufgabe, aber die Hälfte des Teams verpasst sie inmitten einer Flut von Sofortnachrichten.

Das Ergebnis? Verwirrung, Verzögerungen und frustrierte Mitarbeiter, die sich nicht mehr abstimmen können, was zu Ineffizienz führt. An dieser Stelle kommt eine UCaaS-Plattform ins Spiel.

UCaas (Unified Communications as a Service) vereint Videokonferenzen, Instant Messaging, das Freigeben von Dateien und vieles mehr in einer einzigen, optimierten Lösung. Diese Systeme, die auf Skalierbarkeit und Integration ausgelegt sind, helfen IT-Managern und Kommunikationsteams, Workflows zu vereinfachen und Kosten zu senken.

Sehen wir uns die wichtigsten UCaaS-Softwarelösungen an, die die Kommunikation im Geschäft heute neu gestalten.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

uCaaS ist ein Cloud-basiertes Modell, das Videokonferenzen, Instant Messaging, das Freigeben von Dateien und vieles mehr in eine einzige Lösung integriert.

💻 Es gibt zwei Arten von UCaaS: Single-Tenant- und Multi-Tenant-Plattformen 💻 Hier ist eine Liste von UCaaS-Software, die die Kommunikation im Geschäft revolutioniert:

ClickUp: Die beste Lösung für Projektmanagement und Zusammenarbeit Nextiva: Beste Lösung für fortschrittliche, KI-gestützte Kundenkommunikation RingCentral: Bester Anbieter für KI-gestützte nahtlose Kommunikation Zoom: Bester Anbieter für vielseitige Videokonferenzen und Zusammenarbeit Dialpad: Das Beste für KI-gestützte Produktivität und Kommunikation GoTo Connect: Bestens geeignet für Multi-Channel-Kundenkontakt Microsoft Teams: Am besten geeignet für All-in-One-Kommunikation und -Zusammenarbeit im Geschäft Webex: Bestens geeignet für KI-gestützte hybride Arbeit und Kundenkontakt Sonage: Bestens geeignet für API-gesteuerte Kommunikation und Kundenengagement 8×8: Am besten für nahtlose globale Kommunikation und CX-Management

Was ist eine UCaaS-Plattform?

Unified Communications as a Service (UCaaS) ist ein Cloud-basiertes Modell, das verschiedene Kommunikations- und Collaboration-Tools in einer Unified Communications-Plattform integriert.

Dieser Unified-Communications-Plattformdienst umfasst Features wie Sprachanrufe, Videokonferenzen, Instant Messaging, Freigeben von Dateien und Contact Center Management. UCaaS nutzt Cloud Computing, um Kommunikationstools in entfernten Rechenzentren zu hosten.

Hier ist eine einfache Aufschlüsselung:

Cloud-Infrastruktur: Alle Kommunikationsdienste werden auf sicheren, vom UCaaS-Anbieter verwalteten Cloud-Servern gehostet

Alle Kommunikationsdienste werden auf sicheren, vom UCaaS-Anbieter verwalteten Cloud-Servern gehostet Geräteintegration: Benutzer können von jedem Gerät mit einer Internetverbindung auf die Plattform zugreifen, z. B. von Desktops, Smartphones oder Tablets

Benutzer können von jedem Gerät mit einer Internetverbindung auf die Plattform zugreifen, z. B. von Desktops, Smartphones oder Tablets Einheitliche Benutzeroberfläche: Die Plattform fasst Tools wie Video-Meetings, Sprachanrufe und Messaging in einem einzigen Dashboard zusammen, um den Zugriff zu erleichtern

Die Plattform fasst Tools wie Video-Meetings, Sprachanrufe und Messaging in einem einzigen Dashboard zusammen, um den Zugriff zu erleichtern Synchronisierung in Echtzeit: Daten und Kommunikationstools werden in Echtzeit synchronisiert, so dass die Benutzer immer Zugriff auf aktuelle Informationen haben

Vorteile von UCaaS

UCAaaS hilft Organisationen dabei:

Kostensenkung durch Ersetzen von Hardware vor Ort durch Cloud-basierte Lösungen

Verbesserung der Zusammenarbeit durch integrierte Videoanrufe, Messaging und gemeinsames Freigeben von Dateien

Support von Remote- und Hybrid-Teams mit einheitlichen, zugänglichen Tools

Sicherstellung der Zuverlässigkeit durch Cloud-basierte Redundanz und minimale Ausfallzeiten

Vereinfachung der IT team-Verwaltung durch Konsolidierung der Kommunikationssysteme

Typen von Unified Communications Plattformen

UCaaS-Lösungen lassen sich im Allgemeinen in zwei Kategorien einteilen:

Multi-Tenant-Plattformen: Bei diesem Modell teilen sich mehrere Unternehmen dieselbe UCaaS-Infrastruktur. Es ist kostengünstig und eignet sich für kleine bis mittelgroße Geschäfte, die Skalierbarkeit ohne die Belastung durch die Verwaltung der Infrastruktur suchen

Bei diesem Modell teilen sich mehrere Unternehmen dieselbe UCaaS-Infrastruktur. Es ist kostengünstig und eignet sich für kleine bis mittelgroße Geschäfte, die Skalierbarkeit ohne die Belastung durch die Verwaltung der Infrastruktur suchen Single-Tenant-Plattformen: Diese werden benutzerdefiniert für ein bestimmtes Unternehmen entwickelt und bieten mehr Kontrolle, maßgeschneiderte Features und verbesserte Datensicherheit. Sie sind ideal für größere Geschäfte mit komplexen Anforderungen

Was sollten Sie bei einem UCaaS-Anbieter beachten?

Bei der Wahl der richtigen UCaaS-Plattform sollten Sie sich auf Features konzentrieren, die den Weg zum Erfolg ebnen

kommunikationslücke an Ihrem Arbeitsplatz zu schließen

.

Hier sind die wichtigsten UCaaS-Features, die Sie priorisieren sollten:

Videogespräche mit Bildschirmfreigabe: Hochwertige Video Meetings und die Möglichkeit, Bildschirme für Präsentationen oder Zusammenarbeit freizugeben

Hochwertige Video Meetings und die Möglichkeit, Bildschirme für Präsentationen oder Zusammenarbeit freizugeben Integrierte Messaging- und Präsenzfunktionen: Messaging mit Statusanzeigen zur Anzeige der Verfügbarkeit und zur Verbesserung der Echtzeitkommunikation

Messaging mit Statusanzeigen zur Anzeige der Verfügbarkeit und zur Verbesserung der Echtzeitkommunikation VoIP und Telefonie: Cloud-basierte Sprachanrufe mit Features wie Anrufweiterleitung, Voicemail-Abschrift und Anrufaufzeichnung

Cloud-basierte Sprachanrufe mit Features wie Anrufweiterleitung, Voicemail-Abschrift und Anrufaufzeichnung Filesharing und Zusammenarbeit: Nahtloses Freigeben und gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten direkt auf der Plattform

Nahtloses Freigeben und gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten direkt auf der Plattform Contact Center-Integration: Integrierte Contact Center-Features wie automatische Anrufverteilung, IVR und Nachverfolgung von Kundeninteraktionen

Integrierte Contact Center-Features wie automatische Anrufverteilung, IVR und Nachverfolgung von Kundeninteraktionen Nahtlose Sprachintegration: Verbindung mit dem öffentlichen Telefonnetz (PSTN), um eine zuverlässige Kommunikation über herkömmliche und internetbasierte Telefonsysteme zu gewährleisten

Verbindung mit dem öffentlichen Telefonnetz (PSTN), um eine zuverlässige Kommunikation über herkömmliche und internetbasierte Telefonsysteme zu gewährleisten Geräteübergreifende Kompatibilität: Zugriff über Desktops, mobile Geräte und Tablets, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten kollaborative Kommunikation

Zugriff über Desktops, mobile Geräte und Tablets, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten kollaborative Kommunikation Einheitliches Dashboard: Eine zentralisierte Schnittstelle zur Verwaltung aller business communication tools und reduziert den Zeitaufwand für das Wechseln zwischen Apps

Die 10 besten UCaaS-Software, die Sie kennen müssen

Die richtige UCaaS-Plattform kann die Kommunikation und Zusammenarbeit Ihres Teams verändern und die Arbeitsabläufe effizienter gestalten. Im Folgenden finden Sie die zehn besten UCaaS-Plattformen, die jeweils einzigartige Features zur Unterstützung von Geschäften bieten.

1. ClickUp (am besten für umfassendes Projektmanagement und Zusammenarbeit)

ClickUp

ist ein zentraler hub für die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team. Diese Alles-App für die Arbeit vereint Workflow-Management, Kommunikation und Analytik in einer Plattform.

Hier sind einige Beispiele aus dem umfangreichen Feature-Set.

ClickUp Chat

ClickUp Chat

ClickUp Chat

sorgt dafür, dass alle aufgabenbezogenen Unterhaltungen innerhalb der Plattform organisiert werden. Anstatt also wertvolle Zeit mit dem Durchsuchen von E-Mails oder verstreuten Chats zu verlieren, kann Ihr Team auf die mit einer Aufgabe verknüpfte Diskussion verweisen und sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

ClickUp Dokumente

ClickUp Dokumente

Plus,

ClickUp Dokumente

und

ClickUp Whiteboards

verstärken die Zusammenarbeit, damit Ihre Teams in Echtzeit brainstormen, dokumentieren und planen können.

Wenn Ihr Marketing-Team beispielsweise eine Kampagne plant, kann es die Strategie in Docs entwerfen und gleichzeitig Whiteboards verwenden, um Ideen, Zeitleisten und Teamverantwortlichkeiten visuell darzustellen.

ClickUp Kommentare zuweisen

ClickUp-Kommentare zuweisen

ClickUp's zugewiesene Kommentare

feature stellt sicher, dass umsetzbares Feedback nicht übersehen wird, indem es Teammitgliedern zugewiesen wird. Sie ermöglicht es Ihnen, Kommentare einfach nachzuverfolgen, zu lösen oder neu zuzuweisen. So bleiben die Aufgaben übersichtlich und organisiert und Fehlkommunikation wird vermieden.

ClickUp's Collaboration-Erkennung

ClickUp hat auch erweiterte Features wie

ClickUp Erkennung von Kollaboration

die Ihnen helfen, doppelten Aufwand zu vermeiden.

Wenn beispielsweise ein Teammitglied gleichzeitig einen Kommentar eintippt oder eine Aufgabenbeschreibung bearbeitet, werden Live-Updates angezeigt, wodurch die Gefahr von widersprüchlichen Änderungen verringert wird. Die Aktualisierungen, Kommentare und Änderungen werden sofort über alle Plattformen hinweg synchronisiert, so dass jedes Mitglied des Teams mit der aktuellsten Version von Aufgaben und Dokumenten arbeiten kann.

ClickUp Clips

ClickUp Clips

Und wenn Sie das Schreiben einer langen Kette von E-Mails oder Kommentar-Threads als ineffektiv empfinden, um etwas zu erklären, nehmen Sie es einfach mit

ClickUp Clips

. Sie können Ihren Bildschirm sofort aufzeichnen und mit Erklärungen im Off-Ton freigeben. Außerdem können Sie die Aktualisierungen visuell und verbal erläutern, sodass kein Raum für Fehlinterpretationen bleibt.

ClickUp Gehirn

ClickUp Gehirn

Schließlich ist das KI-Transkriptions-Feature in

ClickUp Gehirn

erstellt automatisch einen durchsuchbaren Text aus Ihrem Clip, der mit Zeitstempeln abgeschlossen ist, so dass Ihr Team die Schlüsselpunkte noch einmal ansehen kann, ohne das gesamte Video erneut abzuspielen.

Beste Features von ClickUp

Organisieren Sie aufgabenbezogene Unterhaltungen mit ClickUp Chat

Brainstorming und visuelles Freigeben von Ideen mit Whiteboards

Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit mit mehreren Benutzern

Taggen Sie Mitglieder des Teams in Aufgaben mit @mentions für eine schnelle Kommunikation

Benutzerdefinierte Aufgabenverwaltung mit mehreren Ansichten wie Liste, Board und Gantt-Ansicht

ClickUp Beschränkungen

Einige neue Benutzer berichten von einer Lernkurve aufgrund der schieren Nummer der angebotenen Features

Eingeschränkte Offline Funktionen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Nextiva (am besten geeignet für erweiterte KI-gestützte Kundenkommunikation)

{vom} Nextiva Nextiva wurde entwickelt, um Kundeninteraktionen zu optimieren

kommunikationskanäle

wie Sprache, Video, E-Mail, SMS und soziale Medien. Seine KI-gestützten Features verbessern das Kundenerlebnis durch intelligentes Routing, Echtzeit-Einblicke und Automatisierung von Workflows.

Businesses können Kommunikationstools konsolidieren, die interne Zusammenarbeit verbessern und Kundeninteraktionen nahtlos verwalten.

Nextiva beste Features

Nutzen Sie KI-gestütztes intelligentes Routing, um Kunden mit den richtigen Agenten zu verbinden

Automatisierung, um Workflows zu rationalisieren und manuelle Eingriffe zu reduzieren

Optimieren Sie die Customer Journey mit KI für personalisierte, kontextabhängige Erlebnisse

Nextiva Beschränkungen

Die App hängt sich bei Anrufen gelegentlich auf und wählt erneut

Die Lernkurve für erweiterte Features kann für neue Benutzer steil sein

Nextiva Preise

Digital: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Core: $36/Monat pro Benutzer

$36/Monat pro Benutzer Engage: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Power Suite: $75/Monat pro Benutzer

Nextiva Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (3,230+ Bewertungen)

4.5/5 (3,230+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

Wussten Sie schon? Der globale Markt für Unified Communication as a Service (UCaaS) beträgt

hochgerechnet

von 36,33 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 107,51 Milliarden Dollar im Jahr 2032 ansteigen, mit einer beeindruckenden CAGR von 14,5 %. Dies spiegelt die steigende Nachfrage nach rationalisierten Kommunikationslösungen in Geschäften weltweit wider!

3. RingCentral (Bester Anbieter für KI-gestützte nahtlose Kommunikation)

{vom *[_RingCentral]( https://www.ringcentral.com/sg/en/office/features/desktop-apps/overview.html)* RingSense ist eine vereinheitlichte

software für die Zusammenarbeit

mit KI, die die Interaktion im Geschäft durch Live-Notizen, intelligente Einblicke und nahtlose Übersetzungen verändert. Diese Features verbessern die interne Kommunikation und sorgen für einen reibungsloseren Kundenkontakt.

RingCentral beste Features

Nachverfolgung von Gesprächen ohne manuelle Notizen mit Hilfe von KI

Nutzen Sie Live-Übersetzungen für die effektive Kommunikation in globalen Teams

Optimieren Sie Workflows mit über 300 App-Integrationen für mehr Produktivität im Geschäft

RingCentral Beschränkungen

Probleme bei der Integration können eine Neuinstallation oder die Verwendung der Web-Plattform erfordern

Die Benutzeroberfläche kann für erstmalige Benutzer überwältigend sein

Preise für RingCentral

Standard: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Erweitert: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Ultra: $45/Monat pro Benutzer

RingCentral Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (140+ Bewertungen)

4.0/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (210+ Bewertungen)

4. GoTo Connect (Optimal für Multi-Channel-Kundenbindung)

via GoTo Connect Sind Sie auf der Suche nach einer UCaaS-Plattform, die ein Cloud-Telefonsystem mit Multi-Channel-Tools kombiniert? Testen Sie GoTo Connect und schaffen Sie eine

zentralisierte Kommunikation

hub für nahtlose Business-Kommunikation.

GoTo Connect kombiniert ein Cloud-basiertes Telefonsystem mit Multi-Channel-Kommunikationstools zu einem zentralisierte Kommunikation hub für nahtlose Business-Interaktionen. Sein herausragendes Feature, GoTo Connect CX, integriert digitale Kanäle wie WhatsApp, soziale Medien und SMS mit KI-gesteuerten Erkenntnissen für eine verbesserte Kundenbindung.

GoTo Connect beste Features

Verwenden Sie den visuellen Editor für Wählpläne, um den Flow von Anrufen für ein besseres Kundenerlebnis zu benutzerdefinieren

Binden Sie Kunden über mehrere digitale Kanäle wie WhatsApp, soziale Medien und SMS ein

Einsatz von KI-Anrufzusammenfassungen zur Rationalisierung von Nachfassaktionen und Handlungselementen

GoTo Connect-Einschränkungen

Gelegentliche Systemausfälle können die Geschäftsabläufe stören

Der Kundensupport kann nur langsam reagieren und Probleme beheben

GoTo Connect Preise

Telefonsystem: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Connect CX: $37/Monat pro Benutzer

$37/Monat pro Benutzer Kontaktzentrum: $86/Monat pro Benutzer

GoTo Connect Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,200+ Bewertungen)

4.4/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 600 Bewertungen)

5. Microsoft Teams (Beste All-in-One-Lösung für die Kommunikation und Zusammenarbeit im Business)

{vom} Teams Microsoft Teams zeichnet sich durch seine nahtlose Integration in das Microsoft 365-Ökosystem aus, was es zu einem Kraftpaket für Produktivität und Zusammenarbeit macht.

Die einzigartige

Microsoft Teams Features

wie Copilot KI, verbessern Meetings durch KI-generierte Notizen und Elemente für Aktionen. Mit Mesh for Teams werden außerdem immersive 3D-Erlebnisse und Avatare für ein besseres Engagement eingeführt.

Microsoft Teams beste Features

Verwenden Sie die "Channels" von Teams, um Unterhaltungen und Dateien nach Projekten oder Themen zu organisieren und so eine gezielte Zusammenarbeit zu ermöglichen

Verbessern Sie die hybride Zusammenarbeit mit Teams Rooms, um Meetings zu optimieren

Einrichten und Verbinden Ihrer bevorzugten Tools (z. B. Trello, SharePoint) als Registerkarten in Ihrem Teams Workspace für einfachen Zugriff

Microsoft Teams Einschränkungen

Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung zwischen Desktop und mobilen Geräten

Verpasste Benachrichtigungen auf Mobilgeräten in einigen Szenarien

Microsoft Teams Preise

Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basics: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15.000+ Bewertungen)

4.3/5 (15.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9,000+ Bewertungen)

6. Webex (am besten für KI-gestützte hybride Arbeit und Kundenkontakt)

via {WebEx_} Webex zeichnet sich als vielseitige Kommunikationsplattform aus und bietet KI-gestützte Tools für hybride Arbeitsumgebungen und Kundenengagement. Die Webex Suite integriert Anrufe, Messaging, Webinare und Video Meetings und schafft so einen nahtlosen Workspace für interne Zusammenarbeit und Kundeninteraktionen.

Beste Features von Webex

Nutzung von KI-Zusammenfassungen für Meetings zur Rationalisierung von Elementen und Nachfassaktionen

Nutzen Sie die Integration der Webex Suite, um Anrufe, Nachrichten und Ereignisse zu vereinheitlichen

Nutzen Sie erweiterte Umfrage- und Q&A-Features, um die Beteiligung an Webinaren zu erhöhen

Webex-Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für bestimmte Funktionen von Ereignissen

Die Preise können mit Add-Ons wie Echtzeit-Übersetzung eskalieren

Webex-Preise

Webex Free

Webex Meet: $14,50/Monat pro Benutzer

$14,50/Monat pro Benutzer Webex Suite: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Webex Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (19,000+ Bewertungen)

4.3/5 (19,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (7,300+ Bewertungen)

7. Vonage (Bester Anbieter für API-gesteuerte Kommunikation und Kundenbindung)

via Von Eine weitere UCaaS-Plattform, Vonage, glänzt mit ihrer API-gestützten Plattform, die Sprache, Video und Messaging nahtlos in Workflows integriert. Sie ist die erste Wahl für Unternehmen, die Kundenerlebnisse mit Tools wie Conversational Commerce und Cloud-Kontaktzentren benutzerdefiniert gestalten möchten.

Vonage befähigt

funktionsübergreifende Teams

mit zuverlässiger Betriebszeit und fortschrittlichen Features wie Anrufaufzeichnung, Team-Messaging und KI-gesteuerten Einblicken effektiv zusammenarbeiten und sich engagieren.

Vonage beste Features

Verwendung von Kommunikations-APIs zur Integration von Messaging, Sprache und Video in benutzerdefinierte Workflows

Einsatz von Conversational Commerce-Tools zur Einbindung von Kunden über ihre bevorzugten Kanäle

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit im Team mit Video-Meetings, SMS/MMS und Tools zum Freigeben von Dateien

Gebührenbeschränkungen

Probleme mit der Einhaltung von Texting-Systemen können gelegentlich die Messaging-Dienste unterbrechen

Erweiterte Features erfordern höherwertige Pläne, was die Kosten für kleine Geschäfte erhöht

Gebührentarife

Mobil: 19,99 $/Monat pro Benutzer

19,99 $/Monat pro Benutzer Premium: 29,99 $/Monat pro Benutzer

29,99 $/Monat pro Benutzer Erweitert: $39.99/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (460+ Bewertungen)

4.3/5 (460+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

8. 8×8 Work (Best for seamless global communication and CX management)

via 8×8 Arbeit 8×8 bietet eine umfassende Kommunikationsplattform, die Sprach-, Video-, Messaging- und Contact Center-Funktionen unter einem Dach vereint.

8×8 Work for Web ermöglicht sofortige browserbasierte Kommunikation ohne Herunterladen und ist damit ideal für Teams, die unterwegs sind. Mit Features wie globalen Anrufen, Omnichannel-Routing und KI-gesteuerten Analysen verbessert 8×8 die interne Zusammenarbeit und die Kundenbindung.

8×8 beste Features

Nutzen Sie das browserbasierte 8×8 Work for Web für den einfachen Zugriff auf Anrufe, Chats und Meetings

Omnichannel-Routing im Contact Center für nahtlosen Kundenservice

Hochvolumige SMS und globale Anrufe für eine effektive Kundenansprache nutzen

8×8 Beschränkungen

Die Auswahl der Zeitzone für Support-Tickets kann mühsam sein

Erweiterte Features können für eine optimale Nutzung eine zusätzliche Konfiguration erfordern

8×8 Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

8×8 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (700+ Bewertungen)

4.2/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (300+ Bewertungen)

9. Dialpad (Das Beste für KI-gestützte Produktivität und Kommunikation)

{vom} Dialpad Dialpad kombiniert KI-gesteuerte Erkenntnisse mit einer nahtlosen Unified-Communications-Plattform und ist damit ein leistungsstarkes Tool für Vertrieb, Support und die Zusammenarbeit von Teams. Seine KI-Features, wie Echtzeit-Transkription, Live-Coaching und automatische Notizen, verfeinern Workflows und reduzieren manuelle Aufgaben.

Dialpad beste Features

Nutzen Sie die KI-Transkription für sofortige Notizen und Nachfassaktionen in Meetings

Automatisierung von Workflows durch Integration mit CRM- und Produktivitätstools

Erstellen benutzerdefinierter Playbooks zur Verbesserung der Anrufergebnisse und der Teamschulung

Einschränkungen der Wähltastatur

Gelegentliche Transkriptionsfehler bei komplexer Terminologie

Audioqualität kann von der Netzwerkstabilität abhängen

Dialpad-Preise

Standard: $27/Monat pro Benutzer

$27/Monat pro Benutzer Pro: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Dialpad Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)

4.4/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (530+ Bewertungen)

10. Zoom (Am besten für vielseitige Videokonferenzen und Zusammenarbeit)

via Zoom Die letzte UCaaS-Plattform auf dieser Liste ist Zoom.

Seine UCaaS-Funktionen gehen über einfache Konferenzen hinaus und bieten Tools wie Zoom Phone und Zoom Team Chat, die Messaging, Sprache und Video in einer Plattform vereinen. Darüber hinaus eignet sich Zoom gut für die Schaffung ansprechender virtueller Erfahrungen mit Features wie immersiven Ansichten, Breakout-Räumen und Echtzeit-Transkription.

Zoom beste Features

Nutzen Sie Breakout-Räume für konzentrierte Team-Diskussionen in größeren Meetings

Nutzen Sie Zoom Phone für nahtlose Sprachkommunikation und Anrufmanagement

Integrieren Sie Zoom mit CRM-Tools, um Kundeninteraktionsdaten zu zentralisieren

Zoom-Einschränkungen

Bandbreitenintensive Features können Internetverbindungen belasten

Die Einstellungen für die Sicherheit von Meetings müssen möglicherweise häufig aktualisiert werden, um Unterbrechungen zu vermeiden

Zoom-Preise

Basic: Free

Free Pro: $15.99/Monat pro Benutzer

$15.99/Monat pro Benutzer Business: $21.99/Monat pro Benutzer

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (54,000+ Bewertungen)

4.6/5 (54,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,000+ Bewertungen)

