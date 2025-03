Die besten Marketing-Agenturen in Los Angeles, um Ihr Marketing im Jahr 2025 zu optimieren

Wussten Sie, dass es mehr als eine Million Menschen gibt? 30.000 Marketing-Agenturen in den USA gibt.

Vor allem in Los Angeles gibt es einige unglaubliche Agenturen, die mit modernster Technologie ausgestattet sind, um Ihre Marke auf die nächste Stufe zu heben.

Wenn Sie auf der Suche nach der perfekten Agentur in Los Angeles sind, um Ihre Marke zu transformieren, haben wir die Hausaufgaben für Sie erledigt und 30 der besten Marketingagenturen in Los Angeles zusammengestellt.

Wenn Sie diese Liste auslassen, könnten Sie es verpassen, die Agentur zu finden, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Bleiben Sie also bis zum Ende bei uns, um Ihren Marketingaufwand zu erhöhen! 🤝

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Entdecke die Besten in LA: Entdecke 30 top bewertete Marketing-Agenturen in Los Angeles, die Kreativität, Technik und Strategie vereinen, um deine Marke zu verändern

Entdecke 30 top bewertete Marketing-Agenturen in Los Angeles, die Kreativität, Technik und Strategie vereinen, um deine Marke zu verändern Unerreichtes lokales Know-how: LA-Agenturen zeichnen sich durch zielgruppengenaue Kampagnen, Crossover im Unterhaltungsmarketing und Partnerschaften mit Influencern aus

LA-Agenturen zeichnen sich durch zielgruppengenaue Kampagnen, Crossover im Unterhaltungsmarketing und Partnerschaften mit Influencern aus Aufkommende Trends: Mobile-first Design, KI-gesteuerte Personalisierung und Social Commerce verändern die Marketinglandschaft

Mobile-first Design, KI-gesteuerte Personalisierung und Social Commerce verändern die Marketinglandschaft Rationalisiertes Projektmanagement mit ClickUp: Verwalten Sie Werbekampagnen nahtlos mit Tools für Brainstorming, Nachverfolgung und Teamabstimmung, um den Erfolg des Marketings zu gewährleisten

Verwalten Sie Werbekampagnen nahtlos mit Tools für Brainstorming, Nachverfolgung und Teamabstimmung, um den Erfolg des Marketings zu gewährleisten Hier ist ein Auszug aus unserer Liste:

Ogilvy Saatchi & Saatchi Agentur Public Haus M&C Saatchi Leistung Antonio und Paris inBeat Gesalzener Stein Die Bruxton-Gruppe 2 Punkt UMBRELLA SeedX NoGood Eclipse Werbung RPA Zbra Studios Ayzenberg Gruppe Brenton Way Optimist Inc. Unerschrocken Digital Designory Gerader Norden Vogel-Marketing Abweichende Labore Hawthorne Werbung Pulsar Werbung Soziale Medien 55 Kastner Quigley-Simpson TrixMedia NITRO PLUG



Die Landschaft der Marketing-Agenturen in Los Angeles

In Los Angeles verschmelzen Kreativität und Technologie, um einige der wirkungsvollsten Marketingkampagnen zu entwickeln.

Von den ikonischen Plakatwänden am Sunset Boulevard bis hin zu digitalen Anzeigen auf den Bildschirmen der Welt - Marketingagenturen in Los Angeles wissen, wie man Marken zum Strahlen bringt. Was sie jedoch auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, kühne Ideen mit der Kultur der Stadt zu verbinden.

Schlüsselmerkmale der Marketingagenturen in Los Angeles

Hier sind einige ihrer Schlüsselmerkmale 👇

Lokale Kampagnen, die auf Einzelziele ausgerichtet sind: LA-Agenturen nutzen die vielfältige Kultur der Stadt, um Kampagnen zu entwickeln, die sowohl global skalierbar sind als auch den lokalen Gemeinschaften nahe stehen

LA-Agenturen nutzen die vielfältige Kultur der Stadt, um Kampagnen zu entwickeln, die sowohl global skalierbar sind als auch den lokalen Gemeinschaften nahe stehen Crossover im Unterhaltungsmarketing: Mit einem Standbein in Hollywood integrieren viele Agenturen in LA Marken in Filme, Fernsehsendungen und Ereignisse, die eine hohe Aufmerksamkeit erzeugen

Mit einem Standbein in Hollywood integrieren viele Agenturen in LA Marken in Filme, Fernsehsendungen und Ereignisse, die eine hohe Aufmerksamkeit erzeugen Influencer-Integration: Mit Zugang zu einem riesigen Netzwerk von Influencern schaffen Marketing-Agenturen in Los Angeles Partnerschaften, die Zuverlässigkeit schaffen

Aufkommende Trends im Marketing in Los Angeles

Mobile-first-Fokus: Da jeder sein Handy unterwegs benutzt, legen die Geschäfte Wert auf mobilfreundliche Erlebnisse. Das bedeutet, dass sie dafür sorgen müssen, dass ihre Websites gut aussehen und auf Smartphones gut funktionieren

Da jeder sein Handy unterwegs benutzt, legen die Geschäfte Wert auf mobilfreundliche Erlebnisse. Das bedeutet, dass sie dafür sorgen müssen, dass ihre Websites gut aussehen und auf Smartphones gut funktionieren Künstliche Intelligenz: Auch die KI spielt eine immer größere Rolle. Unternehmen nutzen sie, um die Interaktion mit ihren Kunden zu personalisieren und alles besser auf die individuellen Bedürfnisse abzustimmen

Auch die KI spielt eine immer größere Rolle. Unternehmen nutzen sie, um die Interaktion mit ihren Kunden zu personalisieren und alles besser auf die individuellen Bedürfnisse abzustimmen Einkaufen in den sozialen Medien: Soziale Medienplattformen wie Instagram und Facebook werden zu Shopping-Hotspots. Marken aus ganz LA zeigen ihre Produkte jetzt direkt in deinem Feed an, so dass es super einfach ist, das zu kaufen, was du siehst

Wusstest du schon? Über das berühmte Hollywood-Zeichen gibt es ein lustiges Gerücht, dass der Teil 'HOLLY' absichtlich falsch geschrieben wurde, um einen cleveren Marketingtrick zu erledigen.

Vorteile der Beauftragung einer Marketing-Agentur in Los Angeles

Die Beauftragung einer Marketing-Agentur in Los Angeles hat drei wesentliche Vorteile gegenüber der Arbeit mit einer internen Agentur marketing Team :

1. Breiter Bereich von Dienstleistungen zu erschwinglichen Kosten

In Los Angeles bieten die meisten Marketingagenturen alles, was Ihre Marke braucht, und das zu ziemlich günstigen Preisen. Ein eigenes Team mit den gleichen Fähigkeiten aufbauen? Das kann am Ende sehr viel mehr kosten.

2. Fachwissen und Ortskenntnis

Aufgrund ihres Speicherortes haben Marketingagenturen in LA einen direkten Draht zu Influencern, Prominenten und Markenpartnerschaften, was ihnen einen erheblichen Vorteil bei der Erstellung erfolgreicher marketingstrategien und -vorlagen für Ihre Marke. Anderswo ansässige Agenturen haben möglicherweise nicht denselben Zugang.

3. Neue Perspektiven und maßgeschneiderte Marketingstrategien

Manchmal braucht man einfach nur einen neuen Blickwinkel! Eine Marketing-Agentur kann neue Ideen einbringen, die Ihre Marketing-Strategien auf die nächste Stufe heben können. Sie betrachten Ihr Geschäft von außen und erkennen Chancen oder Herausforderungen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Bonus: Wie wählt man eine Agentur für digitales Marketing für sein Business aus?

Top 30 Marketing-Agenturen in Los Angeles im Jahr 2024

1. Ogilvy

über Ogilvy Das 1948 von David Ogilvy gegründete Kreativunternehmen glaubt fest an Grenzlose Kreativität

Jedes Projekt bringt Experten aus den Bereichen Werbung, Branding, Customer Experience, PR und digitale Transformation zusammen, um eine wirkungsvolle Lösung zu schaffen.

⛳ Bereich der Kompetenz

Ogilvys Spezialgebiet ist Werbung. Als kreative Digitalagentur kreiert sie Werbekampagnen, die eine emotionale Verbindung zum Einzelziel herstellen. Sie konzentriert sich auf globale Marken und Branchenriesen und ist die erste Adresse für das Marketing von Unternehmen.

💪 Spezialisierung

Werbekampagnen

Aufbau von Marken

PR und Kommunikation

🛍️ Kundenkreis

McDonald's, Samsung, Supercell

📍Los Angeles Speicherort: Wilshire Boulevard

Einzelziele: Entwicklung integrierter Marketingkampagnen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Spielebranche und innovative Technologieunternehmen

2. Saatchi & Saatchi

über Saatchi & Saatchi Saatchi & Saatchi, Teil der in Frankreich ansässigen Publicis Groupe, ist bekannt für kreative Kommunikation und marketing Pläne .

Nach dem Prinzip "Nichts ist unmöglich" decken sie alles ab, von der kreativen Planung und der Positionierung der Marke bis hin zu organischen und bezahlten Marketingstrategien. Außerdem erledigen sie auch die Webentwicklung. Die Rede ist von "Allroundern"

⛳ Bereich der Kompetenz

Saatchi & Saatchi ist führend in der Entwicklung integrierter Werbekampagnen für TV, Digital, Social Media, Experiential und mehr. Ihr ganzheitlicher Ansatz sorgt dafür, dass sich jeder Touchpoint verbunden und stimmig anfühlt.

💪 Spezialisierung

Bezahlte Werbung

Webentwicklungsdienste

Datengesteuertes und programmatisches Marketing

🛍️ Kundenkreis

Toyota, Procter & Gamble, Visa

📍Los Angeles Speicherort: Aviation Boulevard

🎯 Einzelziel: Erstellung kulturell verwurzelter Kampagnen für globale Verbrauchermarken, die Automobilindustrie und verschiedene Gruppen von KMU

3. Public Haus Agentur

über Public Haus Agentur Public Haus ist eine PR-Agentur in Los Angeles, die mit Lifestyle-Marken und aufstrebenden Start-ups zusammenarbeitet. Das Besondere an der Agentur ist ihre Spezialisierung auf Markenkommunikation. Public Haus hilft seinen Kunden dabei, "groß zu denken, sich abzuheben und schnell zu wachsen".

⛳ Bereich der Kompetenz

Die Kernkompetenz der Public Haus Agentur liegt in Medienberichterstattung, Influencer-Kampagnen mit atemberaubendem ROI und Video-Verteilungssystemen

💪 Spezialisierung

PR

Influencer-Marketing

Video Produktion und Verteilung

🛍️ Kundenkreis

Autozulieferer, Beast Health, Chevron

📍Los Angeles Speicherort: Ventura Boulevard

Einzelziele: Erstellung von PR-, Influencer- und digitalen Kampagnen für Marken aus den Bereichen aktiver Lifestyle, Automobil, Wellness, Lebensmittel, Wein und Spirituosen sowie Popkultur

4. M&C Saatchi Leistung

über M&C Saatchi Leistung Die M&C Saatchi Group hat seit ihren Anfängen im Jahr 1995 einen langen Weg zurückgelegt. Heute ist sie ein Full-Service-Unternehmen für kreative Lösungen mit einer Abteilung für digitales Wachstumsmarketing. Das Unternehmen deckt alle Bereiche des digitalen Marketings und datengesteuerte Dienstleistungen wie Kundensegmentierung und Lifetime Value (LTV)-Modellierung ab.

⛳ Bereich der Kompetenz

Bei M&C Saatchi Performance dreht sich alles um Performance-Marketing, mit einem besonderen Händchen für App-Marketing. Seit 2006 haben sie Marken dabei geholfen, einige der größten Apps auf dem Markt zu vermarkten, ihre Benutzer zu vergrößern und sie auf globalen Märkten bekannt zu machen.

💪 Spezialisierung

App-Vermarktung

App-Store-Optimierung

Daten-Analytik

🛍️ Kundenkreis

Amazon, Soundcloud, Canva

📍Los Angeles Speicherort: Beverly Hills

🎯 Einzelziel: Förderung des Wachstums von Technologie-, Unterhaltungs- und Mobile-First-Marken durch Performance- und App-Marketing

5. Antonio & Paris

über Antonio und Paris Antonio & Paris bietet seine Dienstleistungen im Bereich _'Igniting the love affair between brands and consumers' an, die in drei Schlüssel unterteilt sind: Markenstrategie, Markenidentität und Markenerlebnis. Innerhalb dieser drei Bereiche erledigen sie alles, von der Planung von Marketingstrategien über Prototyping bis hin zu sensorischem Branding (Sound und Duft).

⛳ Bereich der Kompetenz

A&P verfügt über ein Team von Branding-Experten und erledigt alles mit einem einzigen Schwerpunkt auf Branding, UI/UX, Inhaltsstrategie und Animationen. Auf dem Weg dorthin haben sie durch Auszeichnungen wie Webby, IDA und Addy für ihre herausragenden Branding-Kampagnen einige ernsthafte Anerkennung erlangt.

💪 Spezialisierung

Animation und Bewegungsgrafik

Filmproduktionen

Sensorisches Branding

🛍️ Kundenkreis

Das Franklin-Institut, Microsoft, American Express

📍Los Angeles Speicherort: West 5th Street

🎯 Einzelziel: Schaffung emotionaler marketing-Kampagnen für B2B/B2C-Märkte mit Lösungen wie sensorisches Branding und Entwicklung von Inhalten

6. inBeat

über inBeat.co inBeat ist eine Agentur für Influencer-Marketing und bezahlte Werbung mit Sitz in Montreal, Kanada. In LA konzentrieren sie sich jedoch ausschließlich auf Influencer Marketing. Sie verfügen über die größte Datenbank von TikTok- und Instagram-Influencern mit über 25.000 Erstellern.

⛳ Bereich der Kompetenz

inBeat zeichnet sich durch die Kombination von bezahlten Medien und Mikro-Influencer-Marketing aus, um messbare Kampagnen zu erstellen. Mit dem größten Netzwerk von Influencern in Los Angeles finden sie die perfekten Ersteller für Ihr Budget und Ihre Branche.

💪 Spezialisierung

Marketing für soziale Medien

Produkt-Sampling

🛍️ Kundenkreis

Bumble, New Balance, Native

📍Los Angeles Speicherort: Flower Street

Einzelziele: Durchführung von trendigen UGC-Kampagnen durch Mikro-Influencer-Marketing für D2C-Marken, Schulen, Gesundheitswesen und mobile Apps

7. Gesalzener Stein

über Gesalzener Stein Salted Stone hat es sich zur Aufgabe gemacht, B2B-Geschäften zu Wachstum zu verhelfen, und als offizieller HubSpot-Agenturpartner verfügt das Unternehmen über die Tools und das Know-how, um dies zu ermöglichen. Sie konzentrieren sich auf die Nutzung von HubSpot zur Maximierung der Lead-Generierung und Konversionen, insbesondere in der B2B-Welt.

⛳ Bereich der Kompetenz

Salted Stone ist auf die Integration von HubSpot in Ihren Vertriebsprozess spezialisiert. Sie richten vollständig automatisierte Vertriebs-Pipelines ein und schulen Ihr Team, um sie effektiv zu nutzen.

💪Spezialisierung

HubSpot-Integration und Onboarding

Vertrieb, CRM und Website-Gestaltung

🛍️ Kundenkreis

Centrix, Brugal Rum, Barlean's

📍Los Angeles Speicherort: Monrovia

🎯 Einzelziel: Optimierung von B2B-Vertrieb und -Marketing mit HubSpot-Integration, RevOps und konversionsorientierten Strategien für Markenwachstum

8. Die Bruxton-Gruppe

über Die Bruxton-Gruppe Die Bruxton Group in L.A. entwirft herausragende Produktverpackungen, während sie Ihre Markenpositionierung und Kampagnenstrategie auf den Punkt bringt. Und wenn Sie keine Markenidentität haben, entwerfen sie eine von Grund auf neu und integrieren sie sogar nahtlos in die UI/UX Ihrer Website oder App.

⛳ Bereich der Kompetenz

Die Bruxton Group hat sich auf das Schreiben von Texten, Grafikdesign und die Gestaltung von Markenidentitäten spezialisiert. Sie entwickelt auch Produktbeschreibungen für Flaschen, Dosen, Tuben und jede andere Verpackung, die Sie benötigen.

💪 Spezialisierung

Verpackungsdesign

UI- und UX-Gestaltung

🛍️ Kundenkreis

Walmart, Solara Suncare, EAT Mandeln

📍Los Angeles Speicherort: Santa Monica

🎯 Einzelziel: Gestaltung von Premium-Verpackungen für Getränke-, Körperpflege-, Gesundheits- und Wellness-Marken

9. 2 Punkt

über 2POINT Agentur 2 Point ist seit 2006 im Geschäft und hat sich zu einer Full-Service-Marketingagentur mit Niederlassungen in den gesamten USA entwickelt. Sie sind bekannt für die Erstellung von atemberaubenden animierten Websites, die Verwaltung von PPC-Werbekampagnen, SEO, E-Mail-Marketing, und so ziemlich alles, was digital ist.

⛳ Bereich der Kompetenz

das Fachgebiet von 2 Point ist Webdesign - sie entwerfen atemberaubende animierte Websites, die nicht jedermanns Sache sind. Das zeigt sich in ihrem Portfolio für Webdesign, das mehrere aufsehenerregende Projekte umfasst.

💪 Spezialisierung

Webgestaltung

Optimierung für Suchmaschinen

Verwaltung sozialer Medien

🛍️ Kundenkreis

InfinixBio, Verizon, Intelligent HealthTech

📍Los Angeles Speicherort: South Alameda Street

🎯 Einzelziel: Bereitstellung von Multi-Channel-Marketing und animierten Websites in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Landwirtschaft und Gastgewerbe

10. UMBRELLA

über UMBRELLA UMBRELLA ist eine in LA ansässige Boutique-Agentur für digitales Marketing, die weit über ihr Gewicht hinausgeht. Sie ist zwar auf die Erstellung von Inhalten und Social Media Marketing spezialisiert, bietet aber den gesamten Bereich des digitalen Marketings an, den Ihre Marke benötigt.

Das Besondere an UMBRELLA, das 2016 gegründet wurde, ist sein Talent für die Erstellung von Inhalten in Form von Videos, Grafikdesigns oder professioneller Fotografie.

⛳ Bereich der Kompetenz

Das Besondere an UMBRELLA ist die Erstellung von Inhalten, die das Unternehmen auf seiner Homepage stolz präsentiert. UMBRELLA ist spezialisiert auf die Erstellung hochwertiger Foto- und Videoinhalte, einschließlich kreativer Leitung, Fotografie, Grafikdesign, Videoproduktion und Postproduktion

💪 Spezialisierung

Produkt-/Verpackungsdesign

Erstellung von Inhalten (Video + Fotografie)

Logogestaltung

🛍️ Kundenkreis

Hyperloop TT, Tossware, BQ Bottle

📍Los Angeles Speicherort: West Hollywood

🎯 Einzelziel: Erstellung hochwertiger kreativer Inhalte (Foto/Video) für E-Commerce-, Mode- und Tech-Startups

11. SeedX

über SeedX Inc SeedX wurde 2015 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Dienstleistungen von Wachstumsagenturen neu zu definieren. Das Unternehmen bietet SEO, PPC, Social Media Marketing, Branding, Content Marketing, Webdesign und Entwicklung.

Und wenn Sie mit Tools wie CRMs, CDPs oder CMS-Plattformen überfordert sind, verspricht SeedX, Ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, welche Marketing-Tools für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet sind, und sie mit Ihren Daten und Ihrem Team abzustimmen.

⛳ Bereich der Kompetenz

SeedX ist spezialisiert auf HubSpot-Lösungen und digitale Transformation. Mit einem starken Fokus auf B2B und E-Commerce bieten sie auch Inbound Marketing, Revenue Operations, Search Engine Marketing (SEM), PR, E-Mail Marketing und mehr.

💪 Spezialisierung

HubSpot-Integration

SEM und SEO

Lead-Generierung

🛍️ Kundenkreis

Google, Harvard-Universität, AARP

📍Los Angeles Speicherort: South Figueroa Street

Einzelziele: Wachstumsförderung für B2B- und E-Commerce-Geschäfte durch HubSpot-Integration, Medienkauf und Lead-Generierung

12. NoGood

über NoGood NoGood wurde 2017 gegründet und ist eine Agentur für digitales Marketing, die in New York City zu Hause ist und eine zweite Basis im sonnigen Los Angeles hat. Was sie von anderen abhebt, ist ihr Talent für den Aufbau skalierbarer Lead-Generierungs-Frameworks, um Sie mit hochwertigen KI-Leads zu verbinden.

⛳ Bereich der Kompetenz

NoGood zeichnet sich durch eine Full-Funnel-Strategie für digitales Marketing aus, die auf Social Ads, Performance Branding und CRO spezialisiert ist, um messbares Wachstum zu erzielen. Sie sind Meister im Einsatz von Marketinganalysen, um Strategien zu optimieren und den ROI zu maximieren.

💪 Spezialisierung

Lebenszyklus-Marketing

Fraktionierter CMO

KI-Lead-Generierung

🛍️ Kundenkreis

TikTok, Nike, Amazon

📍Los Angeles Speicherort: West Hollywood

🎯 Einzelziel: Wachstumsförderung für SaaS-, Gesundheits-, Fintech-, B2B-, Verbraucher- und KI-Marken durch Full-Funnel-Marketingstrategien

👀Wussten Sie schon? Wenn Los Angeles ein Land wäre, würde es würde seine Wirtschaft Saudi-Arabien, die Schweiz und Schweden übertreffen !

13. Eclipse Werbung

über Eclipse Werbung Eclipse ist eine Agentur für Unterhaltungsmarketing. Ein Blick auf die Liste ihrer Kunden verrät Ihnen, warum! Die Agentur bietet verschiedene Dienstleistungen an, darunter Print-, Digital- und Außenwerbung (OOH). Mit einigen der bekanntesten Produzenten Hollywoods als Kunden ist Eclipse die erste Adresse für alle, die im Entertainment-Geschäft auf der Suche nach erstklassigem Marketing-Know-how sind.

⛳ Bereich der Kompetenz

Eclipse ist Experte für die Vermarktung von Filmen, Web-Serien und TV-Shows, mit einem starken Fokus auf die Verteilung digitaler Werbung. Sie sind in der Stadt vor allem für ihren auf Unterhaltung ausgerichteten Ansatz bekannt, der mit visuellem Storytelling verbunden ist.

💪 Spezialisierung

Erstellung von Video-Inhalten

Visuelles Storytelling und Design

🛍️ Kundenkreis

Disney, Marvel Studios, Fox Studios

📍Los Angeles Speicherort: Burbank

🎯 Einzelziel: Erstellung von OOH- und Unterhaltungsmarketing-Assets für Spiele und visuelle Medienmarken

14. RPA

über RPA RPA wurde 1986 gegründet und ist eine weitere Full-Service-Werbeagentur mit dem Motto "Menschen. Beziehungen. Ergebnisse.' Zu erledigen ist bei RPA alles - von strategische Marketing Pläne und Printwerbung bis hin zu anderen audiovisuellen Formen der Werbung. Was sie auszeichnet, ist ihre Bereitschaft, Arbeiten aus weniger bekannten Segmenten wie dem Energiesektor zu übernehmen.

⛳ Bereich der Kompetenz

RPA verfügt über große Erfahrung in der Automobilindustrie. Während sie für mehrere Marken im Gesundheitswesen und im Energiesektor bemerkenswerte Kampagnen erstellt haben, gibt es bei weitem nicht so viele wie im Automobilbereich. Es ist klar, wie tief sie in diesem Space stecken!

💪 Spezialisierung

Sport-Marketing

Kreative Automatisierung

🛍️ Kundenkreis

Honda, Marathon, Homes.com

📍Los Angeles Speicherort: Colorado Avenue, Santa Monica

🎯 Einzelziele: Erstellung von immersiven Werbeerlebnissen in den Bereichen Sport, Automobile, Gesundheitswesen, Reisen und Energie

Auch gelesen: die 10 besten Software-Tools für die Planung von Marketingstrategien

15. Zbra Studios

über Zbra Studios Zbra Studios hält es einfach mit drei Kerndienstleistungen: Website-Design, SEO und Conversion-Optimierung. Während sie sich um Markenidentität und digitales Marketing für bestehende Clients kümmern, liegt ihr Hauptaugenmerk auf der Beherrschung dieser drei Bereiche.

⛳ Bereich der Kompetenz

Zbra Studios ist Experte für Webdesign, und hat seit seiner Gründung im Jahr 2004 mehr als 490 Websites entwickelt. Sie gewannen auch den Preis 'Best Art Direction for A Website' bei den Vega Awards und den Preis 'Best Sports Website' bei den NYX Awards im Jahr 2024.

💪 Spezialisierung

Datengesteuertes Web-Design

Heatmaps und CRM-Integration

🛍️ Kundenkreis

FirstLight Startseite Care, Traumurlaub, Mein Super-Anwalt

📍Los Angeles Speicherort: Silver Lake Boulevard

🎯 Einzelziel: Gestaltung hochleistungsfähiger Websites für Franchise-Unternehmen und Fortune-500-Marken

16. Ayzenberg Gruppe

über Ayzenberg-Gruppe Ayzenberg ist eine Social-Media-Marketing-Agentur mit über 30 Jahren Erfahrung im Freigeben von zukunftsweisenden Markengeschichten. Als integrierte KI- und Social-First-Marketing-Agentur bietet sie einen umfassenden Bereich an Dienstleistungen, darunter Kampagnenmanagement, Markenstrategie und Marktforschung.

⛳ Bereich der Kompetenz

Ayzenberg ist führend im Spielemarketing und hat Marketingkampagnen für zahlreiche Spiele entwickelt, darunter die Xbox-Konsole und einige ihrer Zubehörteile.

💪 Spezialisierung

Marketing für soziale Medien

Erstellung von Inhalten

Broadcast-Marketing

🛍️ Kundenkreis

Microsoft, Pokémon GO, Xbox

📍Los Angeles Speicherort: Walnut Street

🎯 Einzelziel: Erstellung innovativer Medien-, Social- und Influencer-Marketing-Kampagnen für die Gaming-, Unterhaltungs- und Unterhaltungselektronikbranche

17. Brenton Way

über Brenton Way Brenton Way ist eine weitere Marketing-Agentur in Los Angeles, die fast alles anbietet, was man von einer Wachstumsmarketing-Agentur erwarten kann. Ihr Team erledigt Zus PPC-Anzeigen, Branding, Social Media Marketing, E-Mail Marketing und SEO. Sie bieten ihren Kunden auch ein spezielles Dashboard zur Berichterstellung an, auf dem Sie die Ergebnisse der Arbeit, die sie für Sie erledigen, nachverfolgen können.

⛳ Bereich der Kompetenz

Brenton Way ist spezialisiert auf Conversion-Optimierung. Es hat mehrere eigene Tools zur Nachverfolgung von Benutzeraktionen auf Ihrer Website entwickelt und nutzt diese Daten, um Anmeldungen oder Verkäufe zu steigern. Das Team des Unternehmens hat auch Erfahrung in der Umsatzsteigerung mit bestehendem Traffic.

💪 Spezialisierung

SEO

PR

Optimierung der Konversionsrate

🛍️ Kundenkreis

T-Mobile, Adidas, Foreo

📍Los Angeles Speicherort: Wilshire Boulevard

🎯 Einzelziel: Bereitstellung von digitalen Marketingstrategien und -kampagnen, die auf Branchen wie Automotive, Beauty, Gaming, SaaS und Gesundheit zugeschnitten sind

18. Optimist Inc.

über Optimist Inc. Optimist wurde 2009 gegründet und ist eine Agentur mit Sitz in Los Angeles. Sie konzentriert sich auf zwei Hauptbereiche des Marketings: Branding und Experience. Innerhalb dieser beiden Schwerpunktbereiche bietet Optimist Erstellung von Inhalten, Design, Verpackung, Produktion von Ereignissen und andere Dienstleistungen.

⛳ Bereich der Kompetenz

Optimist Inc. zeichnet sich durch unvergessliches Raumdesign und AR/VR-Lösungen aus. Sie sind Experten für die Umgestaltung von Spaces und den Einsatz immersiver Technologien, um Marken zum Leben zu erwecken.

💪 Spezialisierung

Erstellung von Video-Inhalten

Produktion von Ereignissen

🛍️ Kundenkreis

Red Bull, Nike, Uber Eats

📍Los Angeles Speicherort: West 104th Street

🎯 Einzelziel: Schaffung immersiver Erlebnisse für Branchen wie Mode, B2B und Lifestyle

19. Intrepid Digital

über Unerschrocken Digital Intrepid Digital ist eine Full-Service-Agentur in Los Angeles, die sich darauf spezialisiert hat, wachstumsorientierte KMU, PE-Investoren und Tier-1-Organisationen zum Erfolg zu verhelfen. Zu ihren Schlüsseldiensten gehören SEO, PPC, CRO, Content Marketing, Google Business-Profiloptimierung und Social Media Management.

Was sie von anderen abhebt, ist der Einsatz modernster Marketingtechnologien für Inhaltsprüfungen, Lückenanalysen und fortschrittliches Datenmanagement

⛳ Fachgebiet

Die Expertise von Intrepid liegt in Ad Hoc Marketing Services und SEO. Die Agentur hat mit vielen Clients aus jeder dieser Branchen zusammengearbeitet und bedeutende Erfahrungen gesammelt, die in ihre Strategien einfließen. Unter den Plattformen sind sie Experten für die Arbeit mit Shopify, WordPress und Salesforce.

💪 Spezialisierung

Inhaltliches Marketing

Ad Hoc Marketing Dienstleistungen

GMB-Optimierung

🛍️ Kundenkreis

Expedia, Amazon, Kompass

📍Los Angeles Speicherort: South Flower Street

🎯 Einzelziel: Bereitstellung von digitalen Marketingstrategien und -kampagnen für Branchen wie Recht, Reisen, Lebensmittel und Getränke, Blockchain und SaaS

👀Wussten Sie schon? 80% der Vermarkter betrachten die Erstellung von Inhalten als ihre oberste Priorität. Warum? Weil hochwertige Inhalte Vertrauen schaffen und das Publikum wie nichts anderes fesseln.

20. Designory

über Das Designverzeichnis Der Name lässt vielleicht vermuten, dass es sich nur um eine Designagentur handelt, aber Designory ist viel mehr. Es handelt sich um ein kreatives Full-Service-Kraftpaket, das alles von Social Media und Content Marketing bis hin zu digitaler Strategie, SEO, bezahlten Anzeigen und integrierten kanalübergreifenden Kampagnen abdeckt.

⛳ Bereich der Kompetenz

Designory ist auf die Erstellung von Inhalten für Digital-, Print- und Video-Plattformen spezialisiert. Ihre wahre Stärke liegt im integrierten Marketing, bei dem sie Storytelling mit Strategie verbinden, um kanalübergreifende Kampagnen zu liefern.

💪 Spezialisierung

Anzeigen- und Kampagnenmanagement

Marketingstrategie und -planung

Gestaltung von Websites und Apps

🛍️ Kundenkreis

Nissan, HP, Audi

📍Los Angeles Speicherort: Long Beach

🎯Einzelziel: Bereitstellung von integrierten Marketinglösungen für Branchen wie Automobil und Technologie

21. Straight North

über Geradeaus nach Norden Straight North hat sich zum Ziel gesetzt, den Umsatz unserer Kunden zu steigern. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet, lange bevor das Internet an Popularität gewann. Heute konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf digitales Marketing und bietet Dienstleistungen wie SEO, bezahlte Werbung, Webdesign/-entwicklung und kreatives Design an.

Ihr Fachwissen ist perfekt für kleine Unternehmen, die ihr Markenmarketing ankurbeln und das Wachstum ihres Geschäfts vorantreiben wollen.

⛳ Bereich der Kompetenz

Straight North ist ein Experte für Link-Akquisition und Copywriting. Das bedeutet, dass sie hervorragende Arbeit an Ihrer SEO, Ihrem Website-Design, Ihren Werbetexten und der Erstellung von Inhalten insgesamt erledigen können.

💪 Spezialisierung

Video-Dienste

SEO

Fotografie, Broschüren und Gestaltung von Begleitmaterial

🛍️ Kundenkreis

Universität von Wisconsin, DFin, Clover

🎯 Einzelziel: Anbieter von digitalen Marketing- und Webdesign-Dienstleistungen für B2B- und B2C-Organisationen aller Größen

22. Vogel-Marketing

über Vogel-Marketing Bird Marketing, eine Full-Service-Marketingagentur mit Sitz in Großbritannien, hat sich auch in den USA einen Namen gemacht. Sie ist seit 2010 tätig und hat sich auf ROI-gesteuertes digitales Marketing spezialisiert, das Markentreue schafft. Von der Webentwicklung über SEO und Social Media Marketing bis hin zum Design der Markenidentität bietet sie alles, was Sie von einer erstklassigen kreativen Digitalagentur erwarten.

⛳ Bereich der Kompetenz

Ein genauer Blick auf das Portfolio von Bird zeigt, dass die Kernkompetenz Webdesign_ ist. Sie haben Hunderte von Webdesign- und Entwicklungsprojekten für Unternehmen auf der ganzen Welt abgeschlossen.

💪 Spezialisierung

Web-Design und -Entwicklung

Marketing für soziale Medien

🛍️ Kundenkreis

Arabische Bank, Huawei, Aramex

📍Los Angeles Speicherort: Century Park

🎯 Einzelziel: Bereitstellung von Marketing- und Weblösungen für Branchen wie Fertigung, E-Commerce, Finanzen und Technologie

23. Deviate Labs

über Abweichende Labore Deviate Labs wurde von einem Raketenwissenschaftler und einem Investmentbanker gegründet und hat mit Geschäften aller Größenordnungen zusammengearbeitet, von Startups bis hin zu renommierten Branchenriesen. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Wachstumsmarketing, Content Marketing und die Implementierung automatisierter Vertriebsprozesse.

⛳ Bereich der Kompetenz

Deviate Labs ist Experte für Wachstumsmarketing und Stuntmarketing aus der Liste der Dienstleistungen. Sie haben bisher mit mehreren Marken gearbeitet, die sich auf diese Dienstleistungen konzentrieren.

💪 Spezialisierung

Sonic Branding

Stunt-Marketing

Programmatische Werbung

🛍️ Kundenkreis

Michael Marquart, HR Cloud, Radix

📍Los Angeles Speicherort: Santa Monica Boulevard

🎯 Einzelziele: Förderung von B2B-SaaS-Unternehmen mit wachstumsorientiertem Marketing, Inhaltsstrategien, Stunt-Marketing und Sonic Branding

24. Hawthorne Werbung

über Hawthorne Werbung Hawthorne Advertising hat sich auf die Entwicklung vollständig integrierter Marketinglösungen mit den Schwerpunkten Datenanalyse, Strategie und bezahlte Mehrkanalwerbung spezialisiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen spezielle Dashboards zur Berichterstellung mit benutzerdefinierten KPIs für die Nachverfolgung der Arbeit der Clients.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach SEO oder organischem Marketing sind, ist das nicht das, was sie anbieten.

⛳ Bereich der Kompetenz

Das Portfolio von Hawthorne zeugt von großer Erfahrung im Bereich Medienstrategie und -akquise. Fast alle Kunden haben ihre Mediendienste in gewissem Maße für PR- und Branding-Aktivitäten genutzt - sie wissen also, was sie zu erledigen haben!

💪 Spezialisierung

Copywriting / Drehbuchschreiben / Storyboarding

Bewegungsgrafik und Animation

🛍️ Kundenkreis

Dyson, Los Angeles Times, L'Oréal

📍Los Angeles Speicherort: West 5th Street

🎯 Einzelziel: Bereitstellung von maßgeschneiderten Multi-Channel-Marketinglösungen für die Technologie-, Schönheits- und Gesundheitsbranche, um die Reichweite über verschiedene Kanäle zu erhöhen

25. Pulsar Werbung

über Pulsar Werbung Pulsar ist all das, was ihr Slogan sagt: "Wie gut können wir sein? Kurz gesagt, sie sind eine Werbe- und Marketingagentur, die eine Reihe von Dienstleistungen anbietet. Neben ihren allgemeinen Dienstleistungen (SEO/SEM, Social Media Marketing und PR) bietet Pulsar Kundenerfahrungsaudits, Trendanalysen und App-/Spieldesigns an.

⛳ Bereich der Kompetenz

Der Schlüssel zu Pulsar Advertising liegt in der Werbung, mit einem umfangreichen Portfolio an digitalen und sozialen Werbekampagnen. Sie sind besonders gut in der Erstellung von emotionalen Video-Anzeigen, die den Nerv des Publikums treffen.

💪 Spezialisierung

CX-Audit und -Zuordnung

Verpackung und Beschreibung

Community und Business Outreach

🛍️ Kundenkreis

Finanzamt von Virginia, EZ Pass, OC Health Care Agency

📍Los Angeles Speicherort: Wilshire Boulevard

🎯 Einzelziele: Anbieter von Marketing- und Werbelösungen für Branchen wie Transport, Gesundheitswesen, den öffentlichen Sektor und Konsumgüter

26. Soziale Medien 55

über Soziale Medien 55 Lassen Sie sich nicht vom Namen täuschen - Social Media 55 ist viel mehr als nur eine Agentur für Social Media Marketing. Das Unternehmen bietet seit 2014 eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Videoproduktion, Design für mobile Apps, UI/UX-Design, SEO, E-Mail-Marketing und Branding. Mit diesem Angebot können sie problemlos neben Full-Service-Agenturen für digitales Marketing bestehen.

⛳ Bereich der Kompetenz

Das Team von Social Media 55 macht seinem Namen alle Ehre - es ist ein absoluter Experte für soziale Medien. Sein Portfolio ist voll mit Erfolgsgeschichten von wirkungsvollen Kampagnen, die Ergebnisse liefern.

💪 Spezialisierung

WordPress-Dienste

Influencer-Marketing

E-Mail-Marketing

🛍️ Kundenkreis

Arbys, Mr. Puffs Dessert Bar, Westmount Square

📍Los Angeles Speicherort: Wilshire Boulevard

🎯 Einzelziel: Bereitstellung von Social-Media-Management- und Marketing-Lösungen für verschiedene Branchen, darunter CBD, Brautmoden und Sanitär, sowie E-Commerce, Immobilien und Recht

27. Kastner

über Agentur Kastner Kastner, früher bekannt als Kastner & Partners, ist eine globale Marketingagentur mit acht Niederlassungen in den USA und Europa. Sie bietet Markenstrategie, soziale Strategie, Storytelling, Werbung, Web-/App-Entwicklung und andere digitale Marketingdienstleistungen.

⛳ Bereich der Kompetenz

Kastners Expertise liegt in der Entwicklung globaler Markenkampagnen durch die Kraft des Storytellings und herausragender Kundenerlebnisse.

💪 Spezialisierung

Sport-Marketing

Erlebnisorientiertes Marketing

Community-Management

🛍️ Kundenkreis

Red Bull, Jockey, Adidas

📍Los Angeles Speicherort: La Cienega Boulevard

🎯 Einzelziel: Spezialisiert auf kreative Werbung und Markenstrategie hauptsächlich für Lifestyle- und Sportmarken

28. Quigley-Simpson

über Quigley-Simpson Quigley-Simpson wurde 2002 gegründet und bietet Dienstleistungen im Bereich Branding, Werbung und Projektmanagement an. Es ist bekannt für seinen einzigartigen Brand-Response-Werbeansatz, der zu echten Ergebnissen führt.

⛳ Bereich der Kompetenz

Quigley-Simpson ist Experte für Medienstrategie und -akquise. Fast alle Fallstudien auf seiner Website zeigen, dass seine Kunden seine Medienmanagementdienste zusätzlich zu anderen Add-Ons nutzen.

💪 Spezialisierung

KI-gesteuerte Szenario-Planung

Kontoservice und Marketing

🛍️ Kundenkreis

Marriott Hotels, LA Fire Department, United Explorer

📍Los Angeles Speicherort: Wilshire Boulevard

🎯Zielbranche: Erstellung gezielter Marketingkampagnen für Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, gemeinnützige Organisationen und Wellness-Marken

29. TrixMedia

über TRIXMEDIA TrixMedia ist eine Agentur für Werbung und digitales Branding, die seit 2003\ tätig ist. Sie entwirft Markenidentität, Logos, Verpackungsmaterial, eine fahrplan für Markenbildung und Marketing und Websites. Es verwaltet auch SEO und Social Media Marketing für seine Kunden.

⛳ Bereich der Kompetenz

Das Portfolio von TrixMedia ist vollgepackt mit Projekten in den Bereichen Markenidentität und Verpackungsdesign, was ihre Kompetenz in diesem Bereich zeigt. Sie haben sogar einige Produktdesigns im Mix, also sind sie Profis in allem, was mit Design zu tun hat!

💪 Spezialisierung

Grafisches Design

Namensgebung, Logo- und Markendesign

🛍️ Kundenkreis

Hilton, Coca-Cola, Starbucks

📍Los Angeles Speicherort: Beverly Hills

🎯 Einzelziel: Bereitstellung kreativer Design- und Marketinglösungen für Branchen wie Mode, Schönheit und Konsumgüter

30. NITRO PLUG

über NITRO PLUG Digitale Vermarktung NITRO PLUG, die letzte Agentur auf unserer Liste, konzentriert sich im Gegensatz zu anderen Agenturen, die sich mehr mit Branding befassen, in erster Linie auf die Steigerung des Verkehrsaufkommens und der Einnahmen ihrer Kunden.

Alle Dienstleistungen von NITRO PLUG, einschließlich lokaler SEO, nationaler SEO, PPC-Werbung, E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing und PR-Management, konzentrieren sich auf das Erreichen von Website-Traffic und Lead-Generierung im Allgemeinen.

⛳ Bereich der Kompetenz

NITRO PLUG verfügt über umfassende Erfahrung in der Lead-Generierung. Sie nutzen fortschrittliche Strategien und Tools, einschließlich PPC und SEO, um Kampagnen zu erstellen, die messbare Ergebnisse liefern.

💪 Spezialisierung

SEO

E-Mail-Marketing

Lead-Generierung

🛍️ Kundenkreis

Noble Construction, Davis Construction, DMI Construction

📍Los Angeles Speicherort: Wilshire Boulevard

🎯 Einzelziel: Spezialisiert auf Lead-Generierung und Marketinglösungen für die Bau- und Rechtsbranche

#

Schlüssel-Faktoren bei der Auswahl einer Marketing-Agentur in Los Angeles

Inzwischen wissen Sie, dass es an großartigen Marketing-Agenturen in Los Angeles nicht mangelt. Es gibt jedoch noch ein weiteres Problem, über das Sie nachdenken sollten: 'Auswahl!'

Mit den Optionen kommt die Verwirrung. 😵‍💫

Aber die Wahl der richtigen Marketingagentur muss nicht kompliziert sein. Denken Sie bei der Auswahl an diese drei Faktoren, dann ist Ihre Aufgabe schon halb erledigt.

🔦 Bewertung der Marketingbedürfnisse und -ziele

Der erste Schritt besteht darin, Ihre Marketingziele aufzuschlüsseln. Bewerten Sie Ihre Ziele, um zu verstehen, was Sie mit Ihren Kampagnen zu erreichen hoffen.

Stellen Sie sich diese Fragen, um Ihre Ziele einzugrenzen marketing Ziele :

✅ Welche konkreten Probleme versuchen Sie mit Marketing zu lösen (z. B. geringer Website-Traffic, schlechte Sichtbarkeit der Marke, niedrige Konversionsraten)?

✅ Auf welchen Plattformen sind Ihre Einzelziele am aktivsten - in den sozialen Medien, in Suchmaschinen oder per E-Mail? ✅ Benötigen Sie kurzfristige Ergebnisse, z. B. Kampagnenleistung, oder langfristige Strategien zum Markenaufbau?

✅ Wie wollen Sie den Erfolg messen - höherer Traffic, besseres Engagement oder höhere Einnahmen?

#

🔦 Bewertung von Erfahrung und Ruf der Agentur

Nachdem Sie ein Diagramm erstellt haben, suchen Sie nach Agenturen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Wenn Sie einige Agenturen ins Auge gefasst haben, filtern Sie Ihre Auswahlliste. Recherchieren Sie die Agenturen, prüfen Sie die Kampagnen, an denen sie gearbeitet haben, und schauen Sie, ob etwas Ihre Aufmerksamkeit erregt.

Denken Sie an die folgenden Fragen, wenn Sie den Umfang der Arbeit besprechen:

✅ Woher nehmen sie ihre kreative Inspiration?

✅ Haben sie in der Vergangenheit ähnliche Projekte bearbeitet?

✅ Verstehen sie Ihre Geschäftsziele?

#

🔦 Verstehen sie Preismodelle und Budgetierung?

Wie das Sprichwort sagt: 'Es gibt gut, billig und schnell. Man kann sich nur zwei aussuchen.'

Eine klare Preisgestaltung ist bei der Auswahl einer Agentur entscheidend. Sprechen Sie mit Ihrem Agenturpartner direkt über Ihre Prioritäten (Qualität, Budget oder Geschwindigkeit). So können Sie Einzelziele für alle Beteiligten festlegen und eine erfolgreiche Partnerschaft aufbauen.

Hier sind einige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

✅ Ist das Preismodell fix, variabel oder ein Mix?

✅ Gibt es versteckte Gebühren? Fragen Sie im Vorfeld nach Transparenz

✅ Verlangen Sie eine Aufschlüsselung der Kosten, um spätere Überraschungen zu vermeiden

ClickUp für Marketing-Projektmanagement und -Zusammenarbeit

Die Wahl einer Marketing-Agentur ist eine Sache, die Zusammenarbeit mit ihr eine andere. Sie brauchen eine durchgängige Lösung für das Projektmanagement wie ClickUp um eine erstklassige Kommunikation und Transparenz zu gewährleisten.

Als die Alles-App für die Arbeit bietet ClickUp die Zusammenarbeit im Team und marketing-Projektmanagement tools zentralisieren alles, damit nichts im Durcheinander verloren geht. Lassen Sie uns herausfinden, wie ClickUp "alle Dinge der Arbeit" für Sie vereinfacht👇

🚀 Nahtlose Anforderungserfassung

Starten Sie Ihre Kampagnen mit Klarheit mit ClickUp Whiteboards .

Kurz und bündig:

Skizzieren Sie und erwecken Sie die Gedanken Ihres Teams mit intuitiven Gesten zum Leben. Es ist so einfach wie mit Stift und Papier (aber intelligenter)

Verbinden Sie Ihre Whiteboards direkt mit ClickUp Aufgaben . Mit einem Klick verwandeln Sie Ihre Geistesblitze in Projekte, die jeder nachverfolgen kann

Verwandeln Sie jede Idee in eine messbare, nachvollziehbare Aufgabe mit ClickUp Whiteboards

Fügen Sie Live-Updates zu Ihren Whiteboards hinzu, damit sich Ihr Team oder Ihre Agentur sofort abstimmen kann - kein endloses Hin und Her erforderlich

Geben Sie Ihre Whiteboards frei, betten Sie sie in Ihren ClickUp-Workspace ein oder exportieren Sie sie als PDFs, damit niemand etwas verpasst

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketing-Team unverzichtbar, und wir lieben es, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag und für alles. Es ist sehr hilfreich für unser kreatives Team und hat ihren Workflow verbessert und effizienter gemacht.'_

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager, Lulu Press

🚀 Verwalten Sie mehrere Kampagnen mit eigenen Projekten

Stellen Sie sich Folgendes vor: Jede Kampagne wird zu einem eigenen Projekt in Ihrer Workstation. Innerhalb dieser Projekte können Sie die Dinge in Aufgaben aufteilen und sie Mitgliedern des Teams oder Agenturen zuweisen.

Wenn Aufgaben abgehakt werden, wird das gesamte Projekt in Echtzeit aktualisiert. Kein Rätselraten mehr, wer was erledigt hat - alles ist übersichtlich und aktuell.

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Ihre Marketingaufgaben, sortiert nach ihrem Status in ClickUp's Marketing Projektmanagement Software

Das ist es, was ClickUp's Marketing Projekt Management Software hilft Ihnen zu erledigen, egal ob Sie Kampagnen im Zusammenhang mit PPC, SEO, Social Media oder einem anderen Marketingbereich verwalten.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen um wiederholende Aufgaben mühelos zu erledigen. So kann sich Ihr Team auf Kreativität und Strategie statt auf manuelle Nachfassaktionen konzentrieren.

🚀 Straffen Sie die Dokumentation der Kampagne

Wenn es eine Lösung gibt, die alle auf dieselbe Seite bringt, dann ist es ClickUp Dokumente . So geht's👇

Verwenden Sie ClickUp Docs für die Zusammenarbeit, die Zuweisung von Elementen und die Nachverfolgung von Aktualisierungen in Echtzeit

Erstellen Sie kreative Kampagnenbriefings oder Berichterstellungen und geben Sie sie sofort für Ihr Team und Ihre Agenturen frei. Sie können sogar Berechtigungen festlegen, um zu kontrollieren, wer die Ansichten oder Bearbeitungen sehen oder bearbeiten kann

Mit Docs kann jeder gleichzeitig einen Beitrag leisten, egal ob Sie Ideen entwerfen oder den Fortschritt überprüfen. Fügen Sie Kommentare hinzu, weisen Sie Elemente zu, und verfolgen Sie Aktualisierungen, ohne die App zu wechseln

Verwenden Sie Docs Hub, um alles, von Wikis bis zu kreativen Briefs, an einem durchsuchbaren Ort zu speichern. Interne Teams und Agenturen finden, was sie brauchen, wann sie es brauchen

Zeitersparnis: Verwenden Sie eine vorlage für ein kreatives Briefing zur schnelleren Erstellung von Briefings mit allen vorgefertigten Parametern wie Einzelzielen, Leistungen, Budget, Zeitleiste, Meilensteinen usw. Das macht die Arbeit leichter!

🚀 Behalten Sie Registerkarten zum Fortschritt

Verwenden Sie ClickUp's kreative Lösung für das Projektmanagement können Sie alle Ihre Kampagnen und Ideen an einem Ort aufbewahren. Außerdem können Sie Aufgaben effektiver verteilen, damit sich niemand überfordert fühlt, während andere Däumchen drehen.

Noch besser: Mit dieser Komplettlösung für Teams können Sie schnell Feedback zu kreativen Arbeiten freigeben oder Änderungen beantragen, ohne sich in E-Mail-Ketten zu verlieren.

Mit ClickUp Team für Kreativagenturen können Sie Ihre beste Arbeit planen, erstellen und präsentieren - alles an einem Ort

Kombinieren Sie es weiter mit ClickUp Dashboards und Ihr Marketing Team könnte sich einfach unbesiegbar fühlen!

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Sie fragen sich, wie Ihre Marketingkampagnen abschneiden? Dashboards zeigen Ihnen alles - Konversionsraten, Engagement in sozialen Medien und mehr - damit Sie wissen, was funktioniert und was nicht

Nutzen Sie ClickUp Dashboards, um eine übersichtliche Ansicht der Zeitleiste und des Fortschritts Ihres Projekts zu erhalten

Vom Anzeigendesign bis zur Aktualisierung von Inhalten - mit Dashboards können Sie genau sehen, worauf Ihre Agentur ihren Aufwand konzentriert

Mit der integrierten Zeiterfassung wissen Sie, wie viel Zeit Ihre Agentur für Aufgaben aufwendet. So können Sie Ihr Budget einhalten und sicherstellen, dass keine Zeit verschwendet wird

Und gerade als Sie dachten, es könnte nicht besser werden, ClickUp Vorlage für das Agenturmanagement hat begonnen, Projekte für Sie zu rationalisieren.

ClickUp Vorlage für das Agenturmanagement

Mit dieser Vorlage können Sie:

Alle laufenden Projekte auf einen Blick anzeigen

anzeigen Kollaborieren und Brainstorming für kreative Kampagnenideen

für kreative Kampagnenideen Automatisierung von Aufgaben auf der Grundlage von Status, Priorität und Fälligkeitsdaten

von Aufgaben auf der Grundlage von Status, Priorität und Fälligkeitsdaten Ihre Kampagnenstrategien auf der Grundlage von Metriken überwachen und anpassen

Lesen Sie auch: Wie nutzt das ClickUp Marketing Team ClickUp?

Impact of an Expert Marketing Agency on Branding

1. Apples Macintosh-Werbung '1984

🍎 Firma: Apple

🍎 Kampagne: 1984 Super Bowl-Werbekampagne für die Einführung des Macintosh

🍎 Marketingagentur: Chiat/Tag 🍎 Geschichte: 1984 erschütterte Apple die Welt mit einer kühnen Super Bowl-Werbung um seinen Macintosh-Computer anzukündigen, eine direkte Antwort auf die Dominanz des IBM PC.

Der von Chiat/Day gestaltete Werbespot zeichnete sich dadurch aus, dass er nicht den typischen Regeln der Produktwerbung folgte - er zeigte nicht einmal den Computer selbst.

Dieser unkonventionelle Ansatz löste beim Board of Directors von Apple Besorgnis aus, da sie sich nicht sicher waren, ob ein so dramatischer, produktloser Werbespot ihre neueste Innovation wirksam bewerben könnte.

Ergebnisse: Das Risiko hat sich gelohnt: Der Spot wurde von den Kritikern gelobt und sorgte mehrere Wochen lang für Aufsehen.

Lektionen ⬇️

✅ Kühne, unkonventionelle Ideen können einen bleibenden Eindruck hinterlassen ✅ Emotionale, erzählerische Kampagnen finden mehr Anklang als Produktdetails ✅ Kalkulierte Risiken, selbst bei internem Widerstand, können zu bahnbrechenden Ergebnissen führen

Best Practices ⬇️

✅ Binden Sie Ihr Publikum ein, indem Sie es etwas fühlen lassen ✅ Nutzen Sie Ereignisse mit großer Sichtbarkeit, um die Reichweite der Kampagne zu maximieren

2. Coca-Colas "Holidays Are Coming"-Kampagne

🥤 Unternehmen: Coca-Cola

🥤 Kampagne: Holidays Are Coming

🥤 Marketing-Agentur: WB Doner

🥤 Geschichte: Coca-Cola hatte zuvor fast jedes Jahr um die Weihnachtszeit herum Urlaubsmarketing betrieben, kam aber 1995 bei weitem nicht an diese Kampagne heran.

In jenem Jahr wurde eine neue Werbekampagne gestartet, in der große Prozessionen von geschmückten Coca-Cola-Lastwagen auf vereisten Straßen zu sehen waren.

Im Hintergrund lief die Musik 'Holidays Are Coming', und die Lastwagen erhellten die Atmosphäre, während sie sie passierten.

🥤 Ergebnisse: Die Werbung war ein solcher Erfolg, dass sie Coca-Cola zu einem mit Weihnachten verknüpften kulturellen Symbol machte. Bis heute gelten die Coca-Cola-Weihnachtstrucks als Zeichen für die Ankunft der Weihnachtszeit.

Lektionen ⬇️

ikonische Bilder, wie die Coca-Cola-Trucks, können dauerhafte kulturelle Assoziationen hervorrufen ✅ Musik und Atmosphäre spielen eine große Rolle bei der Schaffung emotionaler Verbindungen mit dem Publikum

Best Practices ⬇️

✅ Verwenden Sie starke, nachvollziehbare Symbole, um Ihre Marke mit saisonalen Traditionen zu verknüpfen ✅ Erstellen Sie Kampagnen, die Freude und Nostalgie hervorrufen, um eine Verbindung zum Publikum herzustellen ✅ Nutzen Sie multisensorische Elemente, wie Musik und Bilder, um die emotionale Wirkung zu verstärken

3. Nikes 'Equality'-Kampagne

👟Unternehmen: Nike

👟Kampagne: Gleichberechtigung

👟Marketingagentur: Wieden+Kennedy 👟 Story: Im Jahr 2017, inmitten einer politisch aufgeladenen Grammy-Saison, die sich auf Rassismus konzentrierte, ergriff Nike den Moment mit seiner ' Equality"-Kampagne . Der Werbespot mit Stars wie LeBron James, Serena Williams und Megan Rapinoe wurde mit großem Tamtam vorgestellt.

Im Vorfeld der Grammys engagierte das PR-Team von Nike strategisch linke Medien, Influencer und Athleten, um die Werbetrommel zu rühren. Sobald die Kampagne live ging, verstärkte Nike sie, indem es seine sozialen Medien mit "Equality"-Bildern aktualisierte, die Anzeige ganz oben anpinnte und sogar eine Website einrichtete, auf der Fans ihre eigenen Profilbilder zum Thema Equality erstellen konnten.

Ergebnisse: Die Anzeige war ein Erfolg, mit über 800 Antworten und über 19.000 Retweets am Tag nach den Grammys. Der Schwung hielt noch mehrere Wochen nach dem Ereignis an, da die Leute immer wieder ihre Anzeigebilder änderten.

Lessons ⬇️

✅ Rechtzeitige Kampagnen, die auf aktuelle Ereignisse abgestimmt sind, können die Wirkung verstärken ✅ Die Nutzung von Einflussnehmern und Medien hilft dabei, bereits vor der Markteinführung Begeisterung zu wecken ✅ Interaktive Elemente, wie von Benutzern erstellte Inhalte, erhalten die Dynamik der Kampagne

Best Practices ⬇️

✅ Partnerschaften mit Influencern und Plattformen, die bei Ihrem Einzelziel auf Resonanz stoßen ✅ Binden Sie interaktive Features ein, um das Publikum einzubinden und die Reichweite der Kampagne zu erhöhen

Weiterlesen: 12 beste Marketing-Agentur-Software

Agenturmanagement leicht gemacht mit ClickUp

Eine Marketing-Agentur in Los Angeles zu finden ist nicht schwer, aber die Arbeit mit ihr erfordert Planung.

Wenn Sie mit einer Marketing-Agentur zusammenarbeiten, benötigen Sie ein vernetztes Projektmanagement tool, um die Werte Ihrer Marke zu erhalten.

ClickUp ist eine Alles-App für die Arbeit, mit der Sie alle Ihre kreativen Projekte im Auge behalten können.

Mit fortschrittlichen Features für Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit können Sie ganz einfach mit Ihrem Team Brainstorming betreiben, Kampagnen organisieren und mit Stakeholdern kommunizieren, um außergewöhnliche Kampagnen zu produzieren, die das Publikum fesseln. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an .