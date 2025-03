Die 10 besten Apps für ästhetische Planung zum Erreichen Ihrer Ziele

Das Erstellen von Listen zu erledigender Aufgaben mit digitalen Planern bringt Klarheit und Struktur in Ihren Tag und macht es einfacher, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist.

Und eine ästhetische App für den Tagesplaner ist wie das Tüpfelchen auf dem i. Sie macht Lust, die App zu benutzen, und sorgt für Übersichtlichkeit.

In diesem Artikel stelle ich die zehn beliebtesten Apps für ästhetische Planer vor. lies weiter

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

ClickUp: Das Beste für KI-gestützte digitale Planung Sunsama: Am besten für persönliche Produktivität Todoist: Am besten für spielerische Planung Notion: Am besten für die Erstellung benutzerdefinierter Workflows Trello: Am besten geeignet für die Visualisierung täglicher Aufgaben Good Notes: Am besten geeignet für die digitale Erstellung von Notizen Ellie Planner: Am besten für einfache und intuitive Planung Cute Kalender Schedule Planner: Am besten geeignet für die farbcodierte Tagesplanung Fantastical: Am besten für iCloud-Integrationen Structured: Am besten geeignet für die Erstellung eines täglichen Zeitplans

Wonach sollten Sie bei Apps für ästhetische Planung suchen?

Bei der Auswahl einer ästhetischen tagesplaner app ist es wichtig, sowohl auf Funktionen als auch auf ein optisch ansprechendes Design zu achten. Hier sind ein paar Schlüssel, die Sie beachten sollten:

🧩 Interaktive Widgets

Widgets machen es einfach, Aufgaben zu überprüfen, Ereignisse hinzuzufügen oder Gewohnheiten von Ihrem Startbildschirm aus zu verfolgen und verleihen Ihrem digitalen Space einen Hauch von Eleganz. Ästhetische Planer bieten oft schön gestaltete Widgets mit anpassbaren Farben, Layouts und Symbolen, die die Nachverfolgung Ihrer Fortschritte visuell angenehm machen. Diese Widgets helfen auch bei gewohnheiten stapeln indem Sie Ihre Routinen immer wieder in den Vordergrund stellen.

📋 Ziehen und Ablegen von Aufgaben

Mit der Funktion zum Ziehen und Ablegen wird die Neuorganisation von Aufgaben zu einem visuell befriedigenden Erlebnis. Suchen Sie nach Tools für die Aufgabenverwaltung, mit denen Sie Aufgaben nahtlos zwischen Kategorien, Zeitleisten oder Prioritätsstufen verschieben können, und genießen Sie dabei flüssige Animationen und saubere Layouts.

📅 Intelligente Erinnerungen

Erinnerungen halten Sie nicht nur auf dem Laufenden - sie lassen sich mit eleganten Designs, beruhigenden Tönen und benutzerdefinierten Benachrichtigungen ästhetisch in Ihren Planer integrieren. Intelligente Erinnerungen helfen Ihnen dabei, Ihre Aufgaben und Routinen konsistent zu gestalten, und unterstützen gleichzeitig den Aufbau von Gewohnheiten. Eine schön gestaltete Erinnerung sorgt dafür, dass Sie produktiv bleiben, ohne sich überfordert zu fühlen, und schafft ein Gefühl der Ruhe und Konzentration.

📝 Freier Space für Ideen

In einem frei gestaltbaren Space können Sie Ihre Ideen auf kreative und visuell ansprechende Art und Weise sammeln und auf Karten festhalten. Mit Optionen für farbenfrohe Skizzen, elegante Layouts und unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten verwandelt dieses Feature Ihren Planer in eine wunderschöne Leinwand für Ihre Gedanken.

Die 10 besten Apps für ästhetische Planung

Hier ist eine kurze Übersicht über die besten Apps für ästhetische Planer:

KI-Ästhetikplaner Best für Schlüssel-Features Preisgestaltung ClickUp KI-gestützte digitale Planung KI-gestützte Planung, Zielverfolgung, Dashboards zur Nachverfolgung Free-Plan verfügbar und ab $7 pro Benutzer Sunsama Persönliche Produktivität Ziehen und Ablegen von Aufgaben, automatische Aktualisierungen, Fokusmodus 20 US-Dollar pro Monat Todoist Gamified Planning Integrierte Erinnerungen, benutzerdefinierte Benachrichtigungen, kollaborative Projekte, Aufgabenzuweisung Kostenlose Version verfügbar und ab $5 pro Benutzer pro Monat Notion Erstellen benutzerdefinierter Workflows Vollständige Anpassung, Strukturierung von Aufgaben, Kanban Boards Kostenloser Plan verfügbar und ab 12 $ pro Platz pro Monat Trello Einfache Planer App Aufgabenzuweisung, Kartenkommentierung, Dateifreigabe, App-Integrationen Kostenloser Plan verfügbar und ab 6 $ pro Benutzer pro Monat Good Notes Digitale Notizen Einfache Importe, Bearbeitung von Dokumenten, Studienmaterialien, iCloud-Synchronisierung Benutzerdefinierte Preise Ellie Planner Einfache und intuitive Planung Zeitschätzung, Zeiterfassung, Dateianhänge, Info-Management Kostenloser Plan verfügbar und ab 9,99 $ pro Monat Cute Kalender Mobile App Ansichten von Ereignissen, farbige Notizen, Stimmungstagebuch, benutzerdefinierte Planer, Sticker & Themen Benutzerdefinierte Preise Fantastical iCloud-Integration Einheitliche Oberfläche, Aufgaben & Erinnerungen, Zoom-Integration, Team-Integration, Zeitzonen-Anpassung Ab 4,75 $ pro Monat, jährliche Abrechnung Strukturiert App für stündliche Zeitleisten Aufgaben & Erinnerungen, Zoom-Integration, Integration von Teams Benutzerdefinierte Preise

Schauen wir uns diese Apps nun im Detail an.

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte digitale Planung)

behalten Sie den Überblick über Ereignisse und Zeitleisten von Projekten mit der ClickUp Kalender-Ansicht

Bei ästhetischen Planern geht es nicht um schick aussehende Apps, sondern um Tools, die die Schönheit der Einfachheit haben und die Zufriedenheit bieten, etwas zu erreichen. Zweckorientiertes Design, wie ich es gerne nenne.

Das ist der Grund, warum ich ClickUp als einen digitaler Planer . Er verbindet alles an einem Ort, von Aufgaben bis zu Zielen und Ideen. Außerdem hat er genau die richtige Menge an Elementen, um ihn ästhetisch zu gestalten, ohne ihn überwältigend zu machen. ClickUp Kalender Ansicht hilft mir, meinen Zeitplan zu visualisieren und den Überblick über Ereignisse und Zeitleisten von Projekten zu behalten, um sicherzustellen, dass keine Fristen verpasst werden. Ich kann auch externe Kalender synchronisieren, Aufgaben per Drag & Drop verschieben und meinen Kalender nach Projekt, Mitarbeiter oder Priorität filtern, um mich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

ClickUp hat genau die richtige Vorlage für den Tagesplaner, um loszulegen. Sie können Ihren Planungsprozess mit vorgefertigten Vorlagen wie der ClickUp Tagesplaner-Vorlage . Es hilft Ihnen, alle Ihre Aufgaben in verschiedene Kategorien wie Arbeit und Persönliches zu organisieren, Aufgaben zu priorisieren und den Fortschritt der Aufgaben zu visualisieren.

ClickUp's Vorlage für den Tagesproduktivitätsplaner

ClickUp beste Features

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Fortschritte, Fristen und Aufgaben aus der Vogelperspektive mit vollständig anpassbaren ClickUp Dashboards Verwalten Sie Ihre täglichen Aufgaben mühelos mit einer klaren Struktur, Unteraufgaben und Prioritäten mit ClickUp Aufgaben Verfolgen Sie die Zeit, die Sie für Aufgaben aufwenden, mit ClickUp's Zeiterfassung um Ihren Zeitplan effektiv zu verwalten und Ihre Produktivität zu steigern

Erstellen Sie ein Vision Board, fügen Sie Haftnotizen hinzu und weisen Sie Aufgaben zu mit ClickUp Whiteboards Bleiben Sie auf Kurs und erledigen Sie Aufgaben mühelos mit rechtzeitigen Erinnerungen an Aufgaben mit ClickUp-Erinnerungen Definieren und verfolgen Sie Projektziele und unterteilen Sie sie in umsetzbare Schritte mit ClickUp Ziele Erhalten Sie tägliche Aktualisierungen Ihrer Aufgaben und Projekte mit ClickUp Gehirn der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp



ClickUp Limits

Es hat eine leichte Lernkurve

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über ClickUp?

Ich denke, ClickUp ist genial. Und warum? Weil es einfach ist. Ich kann mit wenigen Klicks die Woche für 4 Personen planen und alle, auch unsere Kunden, haben einen Überblick. Es ist effizient, logisch und leicht zu verstehen. Außerdem kann jeder seine eigenen Ansichten, Dashboards usw. gestalten, was es super individuell macht.

Daniela, Projektleiterin bei Peritus Webdesign

2. Sunsama (Am besten für persönliche Produktivität)

Sunsama Sunsama ist eine hilfreiche App für das Management der Work-Life-Balance. Die tägliche Ansicht gibt ein klares Bild von Ihrem Zeitplan, einschließlich Aufgaben, Meetings und Ereignissen, was die Planung sehr erleichtert. Ein Feature, das ich besonders nützlich fand, ist das Hinzufügen von E-Mails, auf die man sich konzentrieren muss, und die Einstellung von Zeit für deren Bearbeitung.

Sie können auch Aufgaben in Ihrem Kalender planen oder Kalenderereignisse in Aufgaben umwandeln, so dass alles übersichtlich bleibt. Wenn Sie Tools wie Asana, GitHub oder Jira verwenden, können Sie Aufgaben nahtlos importieren. Was mir besonders auffiel, war die Option, Slack-Unterhaltungen in Aufgaben zu verwandeln - so wird sichergestellt, dass nichts Wichtiges übersehen wird, ob bei der Arbeit oder im Privatleben.

Sunsama beste Features

Ziehen und Ablegen wichtiger Aufgaben aus verschiedenen Projektmanagement Apps wie Trello, Asana, Jira und anderen

Erhalten Sie automatische Aktualisierungen für importierte Aufgaben, um die Synchronisierung aufrechtzuerhalten

Erstellen Sie Aufgaben aus Ihren E-Mails, Slack-Nachrichten undkalender-Ereignisse Verwenden Sie einen Fokusmodus, der Ihnen hilfthyperfokussiert zu bleiben auf die wichtigsten Aufgaben



Sunsama Beschränkungen

Diese App bietet begrenzte Integrationen und arbeitet nicht mit iCal, Confluence oder Google Drive zusammen

Preise für Sunsama

20 Dollar pro Monat

Sunsama Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) G2: Nicht genug Bewertungen

3. Todoist (Am besten für spielerische Planung)

/%img/ Todoist Todoist ist ein hochentwickelter, ästhetischer Planer, der Ihre Tage in übersichtliche zu erledigen-Listen . Es hilft Ihnen, Aufgaben nach Tagen, Kategorien und Prioritäten zu filtern. Für das Abschließen von Aufgaben erhalten Sie Karma-Punkte, was Sie zusätzlich motiviert und Sie dazu anregt, Ihre Aufgaben kontinuierlich zu erledigen.

Sie können in Todoist wiederholende Aufgaben erstellen, was die Nachverfolgung von Gewohnheiten oder die Planung von Aufgaben, die sich täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholen, erleichtert. Außerdem ist das Hinzufügen von Aufgaben schnell und intuitiv. Wenn Sie zum Beispiel "Bericht bis Freitag um 14 Uhr einreichen" eingeben, wird die Aufgabe automatisch mit der richtigen Zeit geplant.

Todoist beste Features

Integrierte Erinnerungen einstellen, um sicherzustellen, dass Sie keine Fristen verpassen und auf dem richtigen Weg bleiben

Erstellen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen für wichtige Aufgaben, um effektiv Prioritäten zu setzen

Projekte mit anderen freigeben, um nahtlos zusammenzuarbeiten und auf dem gleichen Stand zu bleiben

Weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt gemeinsam, ideal für Projekte im Team oder für die Familienplanung

Todoist Beschränkungen

Benötigt bessere Offline Funktionen und mehr Integrationen mit Apps von Drittanbietern

Todoist Preise

Anfänger

Pro: $5 pro Benutzer pro Monat

$5 pro Benutzer pro Monat Business: $8 pro Benutzer pro Monat

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (800 Bewertungen)

4.4/5 (800 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2500+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Todoist?

Für mich ist Todoist wie ein Lebensretter. Es war einfach einzustellen und hilft wirklich, alles in übersichtlichen Listen zu erledigen, sogar für große Projekte mit meinem Team. Außerdem macht es das Ändern von Terminen sehr einfach. G2-Prüfer 4. Notion (am besten für die Erstellung benutzerdefinierter Workflows)

via Notion Notion ist ein visuell ansprechendes Planungstool, das Zu erledigen-Listen, Notizen und Projektmanagement in einer App vereint. Im Gegensatz zu herkömmlichen Planern bietet Notion die Flexibilität, benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, Informationen in Datenbanken zu organisieren und Aufgaben oder Projekte in verschiedenen Formaten, wie Listen, Boards oder Kalendern, anzuzeigen.

Ein großer Vorteil von Notion ist seine benutzerdefinierte Gestaltung. Sie können Vorlagen und Layouts entwerfen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wenn Sie einen Wochenplaner wünschen, können Sie diesen einrichten, oder wenn Sie eine Datenbank zur Nachverfolgung von Aufgaben benötigen, können Sie auch diese einrichten. Notion ermöglicht auch kollaborative Spaces, die das Freigeben von Projekten und Notizen mit einem Team erleichtern.

Notion beste Features

Benutzen Sie benutzerdefinierte Aufgaben, Projekte und Notizen, um sie so zu strukturieren, wie es Ihnen am besten passt

Verwendung von Tools wie Kanban-Boards, Kalendern und Datenbanken für eine vielseitige Organisation

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit, damit die Mitglieder Ihres Teams nahtlos zusammenarbeiten können

Freigeben von Dokumenten und Projekten für optimierte Teamarbeit und Produktivität

Notion Limitierungen

Die anfängliche Lernkurve kann aufgrund der umfangreichen benutzerdefinierten Optionen steil sein

Notion Preise

Free

Plus: $12 pro Platz pro Monat

$12 pro Platz pro Monat Business: $18 pro Platz und Monat

$18 pro Platz und Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5000+ Bewertungen)

4.7/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (8000+ Bewertungen)

5. Trello (am besten geeignet für die Visualisierung täglicher Aufgaben)

via Trello Die Drag-and-Drop-Oberfläche von Trello macht es einfach, Aufgaben zwischen verschiedenen Phasen des Abschlusses zu verschieben. Es eignet sich hervorragend zur Nachverfolgung von Arbeitsabläufen, egal ob Sie ein Projekt im Team verwalten oder Ihre persönlichen Ziele planen.

Das Beste an Trello ist seine Einfachheit. Sie können ästhetisch ansprechende Boards mit anpassbaren Themen für verschiedene Projekte erstellen, visuell unterscheidbare Listen für bestimmte Phasen hinzufügen (z. B. "Zu erledigen", "In Bearbeitung", "Erledigt") und farbige Karten für Aufgaben verwenden. Außerdem werden Beschreibungen, Fälligkeitsdaten und Anhänge unterstützt, so dass Sie Ihrer Arbeit leicht einen Kontext hinzufügen können.

Trello beste Features

Organisieren Sie Aufgaben in anpassbaren Workflows mit einer intuitiven Benutzeroberfläche

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit im Team mit Optionen zum Zuweisen von Aufgaben, Kommentieren von Karten und Freigeben von Dateien

Integration mit Apps von Drittanbietern wie Slack, Google Drive, Google Kalender und mehr für erweiterte Funktionen

Trello Einschränkungen

Der kostenlose Free Forever-Plan hat Einschränkungen bei den Power-Ups (Integrationen) und der Board-Nutzung, was starke Benutzer limitieren kann

Trello Preise

Free

Standard: $6 pro Benutzer pro Monat

$6 pro Benutzer pro Monat Premium: 12,50 $ pro Benutzer pro Monat

12,50 $ pro Benutzer pro Monat Enterprise: $210 pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13000+ Bewertungen)

4.4/5 (13000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über Trello?

Trello's visuelle Einfachheit und Flexibilität sind das, was ich am besten finde. Es ist einfach, Aufgaben zu organisieren, sie über Phasen hinweg zu verschieben und mit meinem Team zusammenzuarbeiten. Egal, ob ich an Blog-Inhalten, YouTube-Videos oder anderen Marketingprojekten arbeite, die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche von Trello ermöglicht eine reibungslose Verwaltung. G2-Prüfer 📖 Weiterlesen: Free Time-Blocking Vorlagen 6. Gute Notizen (am besten für digitale Notizen)

Via GoodNotes GoodNotes ist eine App für digitale Notizen, die sich an alle richtet, die handschriftliche oder getippte Notizen auf intuitive und effiziente Weise organisieren möchten. GoodNotes ahmt die Erfahrung des Schreibens in einem Notizbuch nach, bietet aber zusätzlich leistungsstarke digitale Features wie Suche, Organisation und benutzerdefinierte Anpassung. GoodNotes eignet sich perfekt zum Festhalten von Ideen, zum Kommentieren von Dokumenten für berufliche und private Zwecke und sogar zum Skizzieren.

Das herausragende Feature von GoodNotes ist die Handschrifterfahrung. Sie können mit einem Eingabestift schreiben, und die App gibt das Gefühl des Schreibens auf Papier genau wieder. Außerdem können Sie Ihre Notizen in digitalen Ordnern und Notizbüchern organisieren (wie ein Projektmanagement tool), so dass alles leicht zu finden ist.

GoodNotes beste Features

Genießen Sie ein realistisches Handschrift-Erlebnis, ideal für alle, die lieber mit der Hand schreiben

Einfaches Importieren und Kommentieren von PDFs, ideal für die Bearbeitung von Dokumenten oder Studienmaterial

Synchronisierung von Notizen auf verschiedenen Geräten mit iCloud, damit Sie überall darauf zugreifen können

Vereinfachen Sie die digitale Erfassung von Notizen mitGoodNotes-Vorlagen GoodNotes Beschränkungen

Es unterstützt keine Echtzeit-Zusammenarbeit, was teambasierte Anwendungsfälle limitieren kann

GoodNotes Preise

Benutzerdefinierte Preise

GoodNotes Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

4.8/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Goodnotes?

Goodnotes ist sowohl einfach zu bedienen als auch flexibel und bietet das beste Handschrift-Erlebnis, das ich für Apple iPad und Apple Pencil gefunden habe. Ich verwende die App täglich sowohl für die Arbeit als auch für private Zwecke. G2-Rezensent 7. Ellie Planner (am besten für einfache und intuitive Planung)

via Süßer Kalender Zeitplan Planer Cute Kalender Schedule Planner ist eine benutzerfreundliche mobile App, die Ihnen hilft, Ihre Zeit effektiv zu verwalten und gleichzeitig Ihre tägliche Planung mit einem Hauch von Charme zu versehen. Er integriert Features wie eine Liste zu erledigen, Notizen, Tagebuch, Erinnerungen, Gewohnheiten Tracker, und Wetter-Updates, so dass Sie alle Ihre Planung Bedürfnisse innerhalb einer einzigen Plattform zu behandeln.

Cute Kalender beste Features

Synchronisierung mit Ihrem bestehenden Kalendersystem, einschließlichGoogle Kalendermit Tages-, Wochen-, Monats- und Listenansichten für Ihre Ereignisse

Erstellen Sie farbige Notizen und führen Sie ein Stimmungstagebuch, um Ihre täglichen Erlebnisse und Überlegungen zu dokumentieren

Personalisieren Sie Ihren Planer mit einer Vielzahl von Aufklebern, Farben und Themen, die Ihren Stil widerspiegeln

Legen Sie neue Gewohnheiten fest und überwachen Sie Ihre täglichen Fortschritte, um Ihr persönliches Wachstum zu fördern

Niedliche Kalender Limits

Nur mobile App, keine Web Version verfügbar

Preise für Cute Kalender

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Cute Kalender

Nicht genug Bewertungen

💡Pro-Tipp: Fügen Sie einen Abschnitt hinzu, in dem Sie täglich 3-zeilige Reflexionen in das Online-Tagebuch schreiben können. Fügen Sie Aufforderungen wie "Was hat mich heute zum Lächeln gebracht?" oder "Was hat mich heute herausgefordert?" ein Das hilft Ihnen, die positiven Aspekte Ihres Tages zu erkennen, auch wenn er geschäftig oder stressig ist.

9. Fantastical (am besten für iCloud-Integrationen)

via Fantastisch Fantastical ist eine großartige Kalender App, mit der Sie Ihre Termine mühelos verwalten können. Eines meiner bevorzugten Merkmale ist das Feature zur Eingabe in natürlicher Sprache - es macht das Erstellen von Ereignissen und Erinnerungen schnell und einfach.

Mit Fantastical können Sie Vorlagen für wiederholende Ereignisse und Aufgaben erstellen und Dateien nahtlos an Google oder iCloud anhängen, sodass Sie alle wichtigen Informationen für Ihre Aufgaben und Ereignisse an einem Ort haben. Die integrierten Wetter-Updates und Tools für die Zusammenarbeit, wie die Zoom-Integration, sind ebenfalls sehr hilfreich.

Fantastische beste Features

Schnelles Planen von Ereignissen und Erinnerungen durch Tippen oder Sprechen einfacher Phrasen

Kombinieren Sie Aufgaben, Erinnerungen und Ereignisse in einer benutzerfreundlichen Oberfläche

Integration mit Zoom und Microsoft Teams, um virtuelle Meetings nahtlos zu verwalten

Automatische Anpassung von Ereignissen für Benutzer, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten

Fantastische Limits

Einige erweiterte Features sind nur mit einem Premium Abonnement verfügbar

Fantastical Preise

14 Tage kostenlose Testversion

Einzelperson: $4,75 pro Monat, jährliche Abrechnung

$4,75 pro Monat, jährliche Abrechnung Familien: $7,50 pro Monat, jährliche Abrechnung

$7,50 pro Monat, jährliche Abrechnung Teams: 4,75 $ pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Fantastical Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.8/5 (20 Bewertungen)

4.8/5 (20 Bewertungen) G2: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Fantastical?

Fantastical ist sehr einfach zu benutzen. Es hat eine angenehme Benutzeroberfläche mit flexiblen Ansichten. Das Hinzufügen von Ereignissen ist einfach und es verfügt über intelligente Textfunktionen. Capterra Rezensent 10. Strukturiert (am besten für die Erstellung eines Tagesablaufs)

via Strukturiert Structured ist eine wunderschön gestaltete App zur Tagesplanung, die Ihnen hilft, Ihren Zeitplan zu organisieren, indem sie ihn in eine übersichtliche, stundengenaue Zeitleiste unterteilt. Mit seiner optisch ansprechenden und einfachen Oberfläche ist Structured perfekt für alle, die ihren Tag planen wollen, ohne von zu vielen Features überwältigt zu werden.

Sie können Ihre Gedanken hinzufügen, Gewohnheiten nachverfolgen und Meetings integrieren, so dass Sie alle persönlichen und beruflichen Aufgaben an einem Ort haben. Structured ist ideal für Studenten, Berufstätige und alle, die ihren Tag genau planen möchten.

Structured beste Features

Planen Sie Ihre gesamte Woche indem Sie jeder Aufgabe bestimmte Zeiten zuweisen

Richten Sie täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholende Aufgaben für Routinen oder Gewohnheiten ein, die Sie beibehalten möchten

Funktioniert nahtlos über alle Geräte hinweg, so dass Ihre Pläne immer auf dem neuesten Stand sind

Strukturierte Limits

Es ist für den persönlichen Gebrauch konzipiert und verfügt nicht über Features für Teams oder die Zusammenarbeit

Strukturierte Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Strukturierte Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

💡Pro-Tipp: Legen Sie in Ihrer App für ästhetische Planung einen Bereich an, in dem Sie zufällige Inspirationen sammeln, z. B. Zitate, Ticketabschnitte oder Schnappschüsse. Behandeln Sie sie wie eine digitale Kreativitätsschublade, um sich zu motivieren.

Verwenden Sie ClickUp als Ihren digitalen Planer

Niedliche Apps erleichtern die Organisation von Aufgaben und die Nachverfolgung der Produktivität mit ihren schönen Designs, leuchtenden Farben und inspirierenden Layouts. Sie machen das Planen zu einer angenehmen Erfahrung und helfen Ihnen, sich an Ihre Aufgaben und Ziele zu binden. Vielen dieser ästhetischen Planer fehlt jedoch die Möglichkeit zur Zusammenarbeit in Echtzeit oder zur Nachverfolgung des Fortschritts.

Wenn Sie auf der Suche nach einem All-in-One-Online-Planer sind, der über die Ästhetik hinausgeht, sollten Sie ClickUp ausprobieren. Mit seiner leistungsstarken KI-Funktionalität optimiert ClickUp die Planung von Aufgaben, Projekten, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Zusammenarbeit in Echtzeit. Ganz gleich, ob Sie Ihren Tag planen, Ziele nachverfolgen oder Projekte verwalten möchten, ClickUp bietet Tools, die Ihren Bedürfnissen entsprechen und alles organisieren, und ist damit die beste App für den Tagesplaner.

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu steigern? Melden Sie sich für ClickUp an noch heute!