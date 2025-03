5 kostenlose Goodnotes-Vorlagen für digitale Notizen

Digitale Planer Apps sind Lebensretter. Mit ihnen haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre vierteljährlichen Ziele, Zu erledigen-Listen, Projektziele, Meeting-Notizen oder alles andere, was Sie planen.

Sie können sogar Ihre Gedanken und Fortschritte mit nur einem klickbaren Link freigeben. Sie müssen keine handschriftlichen Daten in einen Chat oder ein Dokument übertragen und sich keine Gedanken über die Lesbarkeit Ihrer Handschrift machen.

Goodnotes ist ein solcher digitaler Planer. In diesem Beitrag geben wir fünf der besten Goodnotes-Planervorlagen und ihre Vorteile frei, damit Sie das Beste aus diesem Tool herausholen können.

Zum Schluss stellen wir Ihnen fünf kostenlose Alternativen für die professionelle Planung vor. Tauchen wir ein!

Vorteile der Goodnotes-Vorlagen

Mit über 21 Millionen monatlich aktiven Benutzern im Jahr 2022 haben Goodnotes-Benutzer insgesamt 1,9 Milliarden digitale Notizbücher erstellt. Goodnotes 6 ist eine KI-Anwendung für digitales Papier, mit der Benutzer handschriftliche digitale Notizen machen, nach handschriftlichem Text suchen und alle Notizen in einer digitalen Bibliothek organisieren können.

Goodnotes für die digitale Planung ist bei Apple-Benutzern beliebt, seit die ersten vier Versionen iOS-freundlich waren. Hier ist der Grund dafür.

1. Umfangreiche Anwendungen

Die Vorlagen von Goodnotes bieten strukturierte Layouts für verschiedene Zwecke (z. B. Tagespläne, Projektplanung oder meeting-Notizen ). Mit diesen Layouts können Sie Ihre Informationen ganz einfach organisieren, ganz gleich, wofür Sie Hilfe benötigen - von der digitalen Planung bis hin zu täglichen To-Dos und der Nachverfolgung von Gewohnheiten.

2. Zeitsparendes Design

Sparen Sie Zeit, indem Sie die vorgefertigten Layouts der Goodnotes Vorlagen verwenden, anstatt Layouts von Grund auf zu erstellen. So können Sie sich mehr auf sinnvolle Aufgaben konzentrieren als auf die Formatierung oder das Brainstorming, wie Sie Layouts erstellen können, die Ihren Anforderungen entsprechen.

3. Anpassbare Optionen

Die Vorlagen von Goodnotes verfügen über anpassbare Elemente, sodass Sie sie an Ihre individuellen Vorlieben und Ihren Workflow anpassen können. Sie können Farben, Schriftarten und Abschnitte anpassen, um Vorlagen zu erstellen, die Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.

4. Konsistente Formatierung

Die Verwendung der digitalen Planer von Goodnotes gewährleistet ein einheitliches Format für alle Ihre Notizen und Dokumente. Die Konsistenz erleichtert Ihnen die Navigation in Ihren digitalen Notizbüchern und das schnelle Auffinden relevanter Informationen.

5. Professionelles Erscheinungsbild

Da die Goodnotes Planer-Vorlagen professionell gestaltet sind, verbessern sie das Erscheinungsbild Ihrer Notizen und Präsentationen. Ob bei Business Meetings, Präsentationen oder akademischen Projekten - mit professionell aussehenden Notizen werden Sie Ihr Publikum beeindrucken.

6. Generative KI für Notizen

Das Feature für handschriftliche KI-Notizen in Goodnotes 6 erkennt Rechtschreibfehler in Ihren Notizen und korrigiert sie mithilfe von KI. Bei getipptem Text hilft Ihnen die Integration von Goodnotes mit Claude, Ihre Notizen zu kürzen, zu erweitern, zusammenzufassen und den Tonfall zu ändern.

5 kostenlose Goodnotes Vorlagen

Das Goodnotes-Entwicklungsteam erstellt einige Vorlagen für Goodnotes, während andere von Drittanbietern entworfen werden, die sich auf die Erstellung von Vorlagen für digitale Planungstools spezialisiert haben.

Diese Vorlagen sind auf Online-Marktplätzen, persönlichen Websites und digitalen Planungs-Communities verfügbar.

Wenn Sie auf der Suche nach Goodnotes-Vorlagen für KI und digitale Notizen sind, sehen Sie sich unsere handverlesene Sammlung der fünf besten Goodnotes-Vorlagen an, um das Beste daraus zu machen app für Notizen zu machen.

1. Ästhetischer All-In-One Planer Vorlage

über Etsy Diese All-in-One Aesthetic Goodnotes Vorlage eignet sich für die Nachverfolgung ganzjähriger persönlicher Ziele. Sie ist einer der besten digitalen Planer, die von For Little Lion auf Etsy angeboten werden und kostet $20,57.

Das Kit bietet die folgenden Seiten für die Planung:

366 Seiten für die tägliche Planung

366 Seiten für die tägliche Reflexion

Monatlicher Kalender, Übersicht und Seiten mit Rückblicken

Seiten mit Jahreskalender, Übersicht, Halbjahresübersicht, Zielen und wichtigen Daten

Neun Seiten für Ziele

Neun Seiten für den Projektplan

Seiten zur Ernährung, einschließlich Essensplaner, Einkaufsliste, Rezeptbuch, Kücheninventar und Lebensmitteltagebuch

Wellness-Seiten, einschließlich Seiten zu Stimmung, Gewohnheiten, Flüssigkeitszufuhr, Schlaf sowie Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln

Fitness-Seiten, einschließlich Fitnessplan, Trainingsplan, Diätplan, Schrittzähler, Trainingsprotokoll, Fortschrittsanzeige und Fitness-Reise-Seiten

Seiten zu den Finanzen, einschließlich Seiten zu den monatlichen und jährlichen Finanzen, Rechnungen, Ersparnisse und Schuldentilgung

Außerdem erhalten Sie zusätzliche Planungsblätter, wie z. B. Vision Board, Brain Dump und Konten, d. h. diese Vorlage enthält ein Planerblatt für jeden Aspekt des Lebens.

Die Vorlage bietet drei Farben, verschiedene Einbände und mehr als 10.000 digitale Aufkleber, mit denen Sie das visuelle Layout anpassen können.

über Etsy Angesichts der Details könnte diese ästhetische Vorlage von Goodnotes Benutzer verwirren, die noch keine Erfahrung mit digitalen Planern und Produktivitätstools haben.

Diese digitale Goodnotes-Planungsvorlage ist zwar ideal für die Selbstpflege und die tägliche persönliche Planung, aber es fehlt ein Wochenplaner, wodurch sie für die Planung von Geschäften weniger geeignet ist.

2. Cornell Notizen Vorlage

Cornell Notes Template ist eine kostenlose Vorlage, die von Goodnotes erstellt wurde. Laden Sie Goodnotes auf Ihr Gerät herunter und beginnen Sie ein Notizbuch mit der Cornell Notes Vorlage, um darauf zuzugreifen.

Wenn Sie Goodnotes bereits nutzen und Ihre drei kostenlosen Notizbücher aufgebraucht haben, müssen Sie den kostenpflichtigen Plan abonnieren, um diese Vorlage nutzen zu können.

Die Vorlage basiert auf dem Cornell-Notizsystem, einem der beliebtesten strategien zur Aufnahme von Notizen . Bei dieser Strategie wird das Lernmaterial in Abschnitte für die wichtigsten Punkte, Stichwörter für die Wiederholung und Zusammenfassungen unterteilt. Dieser strukturierte Ansatz verbessert das Verständnis, das Behalten und die Beschäftigung mit dem Material.

Goodnotes empfiehlt, die Vorlage wie folgt zu verwenden:

über Gute Noten Wir empfehlen Studenten und Forschern diese digitale Vorlage für ihre Pläne.

3. Digitaler Ultimativer Planer

Der Digital Ultimate Planner ist eine der besten Vorlagen für die Verfolgung von Zielen und Gewohnheiten. Er integriert Google- und Apple-Kalendereinträge mit digitaler Terminplanung auf Apple-Geräten.

Verwenden Sie diese kostenlose Vorlage von Goodnotes für die digitale Planung als Tages-, Wochen-, Monats-, Quartals- oder Jahresplaner. Sie können Ihre Gewohnheiten, Fitness und Selbstfürsorge mit vorlagen zur Produktivität .

Es bietet:

Synchronisation mit Google und Apple Kalendern (es gibt jedoch keine KI Kalender Features )

30+ Layouts zur Produktivität, einschließlich Posteingang für Ideen, persönliche Aufgaben, Prioritätsmatrix und Zu erledigen-Listen

Die Möglichkeit, bis zu 10 Projekte mit Zeitleisten-Ansichten, Kanban-Boards und Layouts für das Projektbudget zu verwalten

Die Möglichkeit, dem Planer bis zu 10 benutzerdefinierte Abschnitte mit Ihren Namen und Layouts hinzuzufügen

Sie erhalten außerdem über 50 Layouts für Notizen:

über Onplanner Der einzige Nachteil ist, dass der Digital Ultimate Planner, wie die erste Vorlage auf dieser Liste, für Benutzer, die mit der digitalen Planung nicht vertraut sind, überwältigend sein könnte.

4. Vorlage für Millimeterpapier

Hier ist eine weitere Vorlage von Goodnotes. Sie bietet über 40 verschiedene Arten von Millimeterpapier in drei Farben. Die Vorlage für Millimeterpapier ist kostenlos, wenn Sie ein kostenloses Notizbuch in Ihrem Goodnotes-Konto haben.

über Gute Noten Goodnotes empfiehlt diese Vorlage für sauberes Schreiben auf dem iPad, was sie für Schüler ideal macht.

Beginnen Sie mit dem Schreiben auf Millimeterpapier, das Ihnen hilft, eine gerade Linie zu ziehen und Ihre Notizen ordentlich zu halten. Wenn du das erledigt hast, kannst du die Vorlage auf Blankopapier umstellen, damit es so aussieht, als hättest du die digitale Handschrift auf leeren Seiten gemeistert.

5. Vorlage für liniertes Papier

Dies ist eine einfarbige Vorlage von Goodnotes. Verwenden Sie die Vorlage für liniertes Papier, wenn Sie es vorziehen, Ihre Tabellen, Listen und Layouts bei der Planung zu gestalten.

So sieht sie aus:

über Gute Noten Es stehen über 50 Vorlagen für liniertes Papier zur Auswahl, darunter:

Einspaltig

Zwei Spalten

Drei Spalten

Einspaltige Mischung

Dies ist eine der einfacheren tagesplaner empfohlen für einfache Notizen und tägliche Listen zum Zu erledigen. Aber es ist vielleicht keine gute Wahl, wenn Sie vorgefertigte Layouts bevorzugen und keine Zeit mit dem Erstellen von Tabellen oder Beschreibungen verbringen möchten.

Limitierungen bei der Verwendung von Goodnotes Vorlagen

Trotz der guten Kritiken, die Goodnotes erhält, gibt es vier wesentliche Limits bei der Verwendung der Vorlagen. Dazu gehören:

Keine Verknüpfung von Notizen : Sie können keine Notizen zwischen Seiten verknüpfen, was bedeutet, dass komplizierte Planer schnell unübersichtlich und schwer zu benutzen werden

: Sie können keine Notizen zwischen Seiten verknüpfen, was bedeutet, dass komplizierte Planer schnell unübersichtlich und schwer zu benutzen werden Schlechter Support für Bilder : Das Hinzufügen von Fotos ist schwierig und ermüdend, wenn Sie mehrere Bilder hinzufügen. Goodnotes-Vorlagen neigen auch dazu, langsam zu werden, wenn Sie zu viele Bilder hinzufügen

: Das Hinzufügen von Fotos ist schwierig und ermüdend, wenn Sie mehrere Bilder hinzufügen. Goodnotes-Vorlagen neigen auch dazu, langsam zu werden, wenn Sie zu viele Bilder hinzufügen Klobige Funktionen zum Kopieren und Einfügen: Wenn Sie zum Beispiel einen Abschnitt im Tagesplaner eingestellt haben und diesen in den nächsten Tag kopieren und einfügen möchten, gerät die Formatierung durcheinander und muss neu erstellt werden

Wenn Sie zum Beispiel einen Abschnitt im Tagesplaner eingestellt haben und diesen in den nächsten Tag kopieren und einfügen möchten, gerät die Formatierung durcheinander und muss neu erstellt werden Kosten: Die meisten Goodnotes-Vorlagen sind kostenpflichtig, was bedeutet, dass Ihre digitale Planung schnell zu einem teuren Unterfangen werden kann

Aber keine Sorge. Wir haben die perfekte Alternative zu Goodnotes-Vorlagen - ClickUp-Vorlagen für die digitale Planung.

5 alternative Goodnotes Vorlagen

Mit Collaboration-Features wie Aufgabenzuweisungen, Kommentaren und Echtzeit-Bearbeitung für den professionellen Einsatz, mit denen Ihr Team gemeinsam planen, nachverfolgen und Fortschritte messen kann, bietet ClickUp so viel mehr als Goodnotes.

ClickUp Vorlagen sind ideal für die Planung und das Anfertigen von Notizen, da sie kostenlos und anpassbar sind, sich in Apps von Drittanbietern integrieren lassen und auch für den persönlichen Gebrauch geeignet sind. Wählen Sie aus über 1000 kostenlosen, anpassbaren Vorlagen, die in 13 übersichtliche Kategorien unterteilt sind.

Im Folgenden haben wir die fünf besten ClickUp Vorlagen für Notizen und digitale Planung zusammengestellt.

1. ClickUp Vorlage für Projekt Notizen

Die ClickUp Projekt Notiz Vorlage ist vollständig anpassbar und am besten für Anfänger in der Projektplanung oder -verwaltung geeignet. Sie hilft Ihnen, in jeder Phase eines Projekts organisiert zu bleiben.

Hier sehen Sie, wie die Vorlage aussieht:

Speichern, organisieren und greifen Sie schnell und einfach auf alle projektbezogenen Informationen zu - mit der Vorlage für Projektnotizen von ClickUp

Einige der wichtigsten Features sind:

Benutzerdefinierte Status, mit denen Sie den Fortschritt der verschiedenen Meilensteine aktualisieren können

mit denen Sie den Fortschritt der verschiedenen Meilensteine aktualisieren können Benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie verschiedene Projektattribute einstellen können (z. B. Ressourcen für Aufgaben und Dauer)

mit denen Sie verschiedene Projektattribute einstellen können (z. B. Ressourcen für Aufgaben und Dauer) Benutzerdefinierte Ansichten, die Ihnen helfen, Ihren Fortschritt in der Liste, Board-Ansicht oder Zeitleiste zu betrachten

die Ihnen helfen, Ihren Fortschritt in der Liste, Board-Ansicht oder Zeitleiste zu betrachten Verknüpfen Sie Dateien oder hinterlassen Sie Kommentare, die Ihnen helfen, mit Mitgliedern Ihres Teams zusammenzuarbeiten und die Vorlage für Querverweise zu nutzen

Innerhalb der Vorlage können Sie Details wie Zweck, Ziele, Zeitleiste, wichtige Meilensteine und andere relevante Informationen eingeben.

ClickUp's eingebauter KI-Schreibassistent- ClickUp Gehirn clickUp Brain ist sehr nützlich, wenn Sie Feedback geben oder Notizen verfassen möchten, und eignet sich daher hervorragend KI-Tool für die Erstellung von Notizen .

Wenn Sie Unteraufgaben innerhalb der Vorlage erstellen, um das Projekt abzuschließen oder Ihren Aktionsplan zu erstellen, verwenden Sie ClickUp Brain, um den Prozess zu beschleunigen.

Wenn Ihre Aufgabe darin bestand, unternehmensweite SOPs zu planen, fehlen Ihnen möglicherweise die Details, die für die Festlegung der nächsten Unteraufgaben erforderlich sind. Im Laufe der nächsten Tage, wenn sich Ihre Unterhaltungen weiterentwickeln und Sie neue Zielgruppen, Formate und Zeitleisten hinzufügen, wird ClickUp Brain die neuen Informationen aufnehmen.

Es empfiehlt benutzerdefinierte Unteraufgaben auf der Grundlage des aktualisierten Kontexts und der Details, wie z. B. die beteiligten Personen und ihre Zuständigkeiten, die Art der zu erstellenden Dokumente und mehr.

2. ClickUp Tägliche Notizen Vorlage

Die ClickUp Tägliche Notizen Vorlage ist eine anfängerfreundliche Vorlage, um schnelle Notizen und Elemente in Echtzeit zu erfassen, den Fortschritt Ihrer Ziele visuell nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass nichts durch die Maschen fällt.

Die Schlüssel-Features dieser Vorlage ähneln der ClickUp Vorlage für Projektnotizen. Das Layout ist jedoch ein wenig anders:

Erfassen Sie Notizen und Handlungselemente in Echtzeit mit der Vorlage für tägliche Notizen von ClickUp

Die Vorlage wird mit einem "Getting Started Guide" geliefert, der erklärt, wie man das volle Potenzial der Vorlage ausschöpft.

Es ist die beste vorlage für die Lebensplanung weil es Ihnen erlaubt, Projekte nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu priorisieren und Ihre Workload und Ihren Zeitplan zu visualisieren mit ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht .

Überwachen Sie laufende Projekte auf einen Blick mit den leicht verständlichen Gantt Diagrammen von ClickUp

Alles in allem ist es eine ausgezeichnete kostenlose Vorlage für die tägliche persönliche und arbeitsbezogene Planung, insbesondere wenn Sie versuchen, alte Gewohnheiten zu durchbrechen, neue Routinen aufzubauen oder eine organisierte Routine für die Arbeit von zu Hause aus zu schaffen.

3. ClickUp Meeting Notiz Stil Vorlage

Ob Sie eine Team-Diskussion leiten, an einer Client-Präsentation teilnehmen oder versuchen, den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten, die ClickUp Meeting Vorlage für Notizen bietet die Leichtigkeit und Klarheit, die Sie brauchen, um konzentriert und produktiv zu bleiben.

Halten Sie Ihre Diskussion auf Kurs mit der ClickUp's Meeting Note Style Template

Sie erhalten ein übersichtliches, gut strukturiertes und allumfassendes Format, das den Managementprozess für Meetings vereinfacht.

Die Vorlage enthält die folgenden speziellen Abschnitte:

Elemente der Tagesordnung

Diskussionspunkte

Elemente der Aktion

Aufgaben zur Nachbereitung

Sie sollten Ihre Notizen zu den Meetings und den besprochenen Themen organisiert und konsistent festhalten.

Die Vorlage für Meeting-Notizen ist eine hervorragende Möglichkeit, Informationen zu erfassen und zu speichern, einschließlich der wichtigsten Ideen, Entscheidungen und zu erledigenden Elemente - alles im gleichen Format. So können Sie bei Bedarf auf frühere Notizen zurückgreifen und Informationen aus früheren Meetings überprüfen.

Verwenden Sie diese One-Pager-Vorlage für grundlegende Notizen und ergänzen Sie damit andere Meeting-Materialien, wie z. B. die ClickUp Vorlage für das Protokoll eines Meetings (MoM) .

4. ClickUp Klasse Notizen Vorlage

Die ClickUp Klasse Notizen Vorlage ist für Studenten gedacht. So sieht sie aus:

Die Vorlage für Unterrichtsnotizen von ClickUp ermöglicht es Ihnen, Notizen zu Vorlesungen zu machen und diese zu organisieren

Studenten sind oft gestresst, wenn sie zwischen mehreren Fächern, Aufgaben und Lernmaterialien jonglieren müssen. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Notizen, Hausaufgaben und hilfreiche Links an einem einzigen Speicherort organisieren und so dem Stress ein Ende bereiten.

Wenn Sie diese Vorlage verwenden, müssen Sie sich nicht mehr durch Stapel von Ausdrucken wühlen oder sich abmühen, das richtige Notizbuch zu finden.

5. ClickUp Cornell Notiz Vorlage

Die ClickUp Cornell Notiz Vorlage basiert auf dem Cornell-System für Notizen. Es gibt vier Hauptabschnitte:

Stichwörter

Notizen

Zusammenfassung

Bewertungen

Kombinieren Sie Notizen, Rezensionen und Zusammenfassungen in einem einzigen System mit ClickUp Cornell Note Template

Diese Vorlage ermöglicht es Studenten und Wissenschaftlern, große Mengen an Informationen aus Vorlesungen und Aufzeichnungen zu überprüfen und zu verarbeiten.

Hier erfahren Sie, wie Studenten von diesem kostenlosen digitalen ClickUp Planer profitieren:

Organisieren Sie Ihre Notizen in verschiedenen Kategorien, wie z.B. Schlüsselideen, Fragen, Zusammenfassungen, Zweifel, etc

Sortieren und Verwalten von Notizen in einem logischen Format, um Informationen für Tests und Prüfungen zu überprüfen und abzurufen

Fassen Sie Abschnitte zusammen, um kritische Abschnitte und wichtige Fakten während der Überarbeitung zu identifizieren

Verbessern Sie Ihre digitalen Notizen mit ClickUp

Die digitale Planung mit Goodnotes-Vorlagen spart Zeit und hilft Ihnen, professionell aussehende Notizen zu erstellen. Es gibt jedoch einige Limits bei Goodnotes, wie z.B. die Unfähigkeit, Notizen miteinander zu verknüpfen, und Kostenbarrieren, die Menschen nach Alternativen suchen lassen.

An dieser Stelle kommt ClickUp ins Spiel. ClickUp ist die ultimative app zur Aufnahme von Notizen . Sie bietet kostenlose anpassbare Vorlagen und kollaborative Features, die Ihnen helfen, den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten. ClickUp Dokumente kann für alle Ihre Notizen verwendet werden. Und wenn Sie Ihre Notizen mit KI optimieren möchten, nutzen Sie ClickUp's KI-Schreibassistent, ClickUp Gehirn zum Zusammenfassen von Notizen, Erstellen von Gliederungen, Tagesordnungen und mehr!

Versuchen Sie ClickUp Docs

ClickUp 3.0 Docs Kollaborativer Space mit Seitenleisten

Jetzt kostenlos anmelden und bringen Sie die digitale Planung auf die nächste Stufe!