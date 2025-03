Ein umfassender Leitfaden zu den 10 besten Google Kalender-Integrationen im Jahr 2025

Der Google Kalender ist ein beliebtes Tool für die Planung und Organisation von Terminen und ist aus unserem täglichen privaten und beruflichen Leben nicht mehr wegzudenken. Die vielen Features des Tools helfen uns, unsere Produktivität zu steigern und unsere Zeit effektiv zu verwalten.

Aber was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Ihre Produktivität noch weiter zu steigern? Mit den Google Kalender-Integrationen können Sie genau das und noch mehr tun.

Mit den richtigen Integrationen können Sie das verborgene Potenzial des Google Kalenders erschließen und ihn zu mehr als nur einer app zur Terminplanung . Ihr Kalender kann mühelos mit anderen Tools und Apps synchronisiert werden, den Workflow verbessern und die Effizienz steigern.

In diesem Artikel werden wir die besten Google Kalender-Integrationen vorstellen.

Worauf sollten Sie bei Google Kalender-Integrationen achten?

Hier sind die Dinge, auf die Sie bei Google Kalender-Integrationen achten sollten:

Kompatibilität: Vergewissern Sie sich, dass die Integration mit den verschiedenen von Ihnen verwendeten Geräten und Plattformen kompatibel ist (Desktop, Mobiltelefon, verschiedene Betriebssysteme usw.)

Vergewissern Sie sich, dass die Integration mit den verschiedenen von Ihnen verwendeten Geräten und Plattformen kompatibel ist (Desktop, Mobiltelefon, verschiedene Betriebssysteme usw.) Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach Integrationen mit benutzerfreundlichen Schnittstellen und unkomplizierten Setup-Prozessen. Das Ziel ist es, Ihren Workflow zu rationalisieren und nicht zu verkomplizieren

Suchen Sie nach Integrationen mit benutzerfreundlichen Schnittstellen und unkomplizierten Setup-Prozessen. Das Ziel ist es, Ihren Workflow zu rationalisieren und nicht zu verkomplizieren Synchronisation: Prüfen Sie, ob die Integration eine nahtlose Synchronisation zwischen Google Kalender und anderen Tools und Plattformen ermöglicht. So wird sichergestellt, dass Ihr Zeitplan immer auf dem neuesten Stand ist

Prüfen Sie, ob die Integration eine nahtlose Synchronisation zwischen Google Kalender und anderen Tools und Plattformen ermöglicht. So wird sichergestellt, dass Ihr Zeitplan immer auf dem neuesten Stand ist Anpassung: Wählen Sie am besten Integrationen, die benutzerdefinierte Features bieten, damit Sie die Einstellungen nach Ihren Vorlieben und spezifischen Bedürfnissen anpassen können

Wählen Sie am besten Integrationen, die benutzerdefinierte Features bieten, damit Sie die Einstellungen nach Ihren Vorlieben und spezifischen Bedürfnissen anpassen können Automatisierung: Mit Integrationen, die Features des Google Kalenders automatisieren, können Sie Zeit sparen. Suchen Sie nach Integrationen, die Erinnerungen und Features automatisieren wie vorlagen für den Tagesplaner , Erstellung von Ereignissen und andere zeitsparende Funktionen

Mit Integrationen, die Features des Google Kalenders automatisieren, können Sie Zeit sparen. Suchen Sie nach Integrationen, die Erinnerungen und Features automatisieren wie vorlagen für den Tagesplaner , Erstellung von Ereignissen und andere zeitsparende Funktionen Benachrichtigungen: Dank flexibler Einstellungen für Benachrichtigungen können Sie Erinnerungen auf eine Weise erhalten, die zu Ihrem Workflow passt, sei es per E-Mail, Pop-ups oder über andere Kanäle

Dank flexibler Einstellungen für Benachrichtigungen können Sie Erinnerungen auf eine Weise erhalten, die zu Ihrem Workflow passt, sei es per E-Mail, Pop-ups oder über andere Kanäle Zusammenarbeit: Wenn Ihre tägliche Arbeit eine nahtlose Zusammenarbeit erfordert, sollten Sie Integrationen in Betracht ziehen, die die gemeinsame Nutzung von Kalendern, die gemeinsame Planung von Terminen und eine einfache Kommunikation ermöglichen

Wenn Ihre tägliche Arbeit eine nahtlose Zusammenarbeit erfordert, sollten Sie Integrationen in Betracht ziehen, die die gemeinsame Nutzung von Kalendern, die gemeinsame Planung von Terminen und eine einfache Kommunikation ermöglichen Kundensupport: Ein zuverlässiger Kundensupport, der rund um die Uhr zur Verfügung steht, trägt wesentlich dazu bei, Ihre Erfahrungen zu verbessern. Suchen Sie nach Integrationen, die einen hochwertigen Kundensupport bieten, damit Sie Probleme schnell lösen und Antworten erhalten können

Die 10 besten Google Kalender-Integrationen für das Jahr 2024

Mit diesen Google Kalender-Integrationen gehört das ständige Überprüfen Ihres Kalenders der Vergangenheit an. Hier sind die 10 besten Integrationen, die Sie im Jahr 2024 nutzen können.

1. ClickUp

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgaben-Automatisierungen zu verwalten

ClickUp ist eine anpassbare Plattform für Produktivität, Zusammenarbeit und Projektmanagement für Teams aller Größen und Abteilungen. Sie bietet über 1.000 Integrationen und mehr als 15 anpassbare Ansichten, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und sicherzustellen, dass Sie den Überblick über Ihre Projekte behalten. Die Google Kalender-Integration von ClickUp ermöglicht Ihnen die automatische (und sofortige) Synchronisierung Ihrer Ereignisse über verschiedene Plattformen hinweg. Sie können sich auch einen Überblick über Ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Aufgaben verschaffen.

Google Kalender sind der beste Weg, um in der ClickUp App eine klassische Ansicht aller anstehenden Aufgaben zu erhalten. Verschaffen Sie sich sofort einen Überblick über Ihre Aufgabenliste für den Tag, die Woche oder den Monat!

Außerdem können Sie ClickUp's Universal Search für die schnelle Suche nach einer Datei in ClickUp, den damit verbundenen Apps und sogar auf Ihrem lokalen Laufwerk. Finden Sie Ihre bevorzugten Apps schnell (ohne sie einzeln suchen zu müssen) mit Extend Search.

Das Beste daran ist, dass Universal Search immer bessere und individuellere Ergebnisse liefert, je länger Sie es verwenden.

suche über verbundene Apps hinweg, um eine bestimmte Datei mit der Universellen Suche zu finden

Beste Features von ClickUp

Nachverfolgung von Projekten, Abrufen von Aufgabendetails und Ansicht Ihres Kalenders nach Tag, Woche oder Monat mit ClickUp's Kalender Ansicht . Sie können Aufgaben sofort planen, sie nach Priorität und Status sortieren und die Synchronisierung von Google Kalender und ClickUp in beide Richtungen nutzen

verwenden Sie die Ansicht des Kalenders, um alle Ihre Aufgaben auf einen Blick zu sehen

Erhalten Sie pünktliche Erinnerungen und verwalten Sie sie schnell mit ClickUp Reminders

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten mitClickUp's Kalender Planer Vorlage um Ihre Projekte in überschaubare Teile zu organisieren

Verwenden Sie die Vorlage für den Kalenderplaner, um Ihre Produktivität zu steigern und Ihren Zeitplan einfach zu verwalten

HebelwirkungClickUp's Wöchentlicher Kalender Vorlage um Echtzeit-Updates für Ihre Ereignisse und Aufgaben zu erhalten

Benutzen SieClickUp's Vorlage für den jährlichen Kalender um eine Ansicht Ihrer geplanten Ereignisse aus der Vogelperspektive zu erhalten

Organisieren Sie Ihre tägliche Arbeit, Erinnerungen und Ereignisse mit ClickUp's Startseite feature. Mit diesem Feature können Sie eine persönliche Liste erstellen, auf Ihre letzten Arbeiten zugreifen, zugewiesene Kommentare nachverfolgen und vieles mehr

verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre tägliche Agenda und Arbeit mit ClickUp Home_

ClickUp Limitierungen

Einige Benutzer haben sich über langsame Antwortzeiten beschwert

Steile Lernkurve

ClickUp Preise

free Forever : Frei für immer

Frei für immer Unlimited : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Zoom

planung von Meetings auf Zoom_ über AndroidPolice Zoom wurde 2013 ins Leben gerufen und bietet hervorragende Videokonferenz-, Online-Chat- und virtuelle Meeting-Dienste. Und bis 2024 hat dieses kultige Tool über 300 millionen Benutzer täglich. Da virtuelle Meetings einen großen Teil unseres Lebens ausmachen, kann eine Integration, die mit Ihrem Kalender verknüpft ist, Ihre Arbeit reibungsloser und übersichtlicher machen.

Mit der Integration von Zoom Meetings in den Google Kalender können Sie Meetings direkt über Ihren Kalender planen, an ihnen teilnehmen und sie verwalten. Sie können in Echtzeit mit anderen zusammenarbeiten, da die betreffenden Benutzer direkt in der App Benachrichtigungen und Erinnerungen über neue Ereignisse im Google Kalender erhalten können.

Zoom beste Features

Teilnahme an Meetings direkt über die Kalender App

Planen Sie Meetings im Handumdrehen, indem Sie Zoom im Bereich "Konferenzen hinzufügen" auswählen. Zoom wird automatisch einen Link erstellen

Verwandeln Sie Ihre E-Mails in Meetings und geben Sie Einladungen für alle frei

Nutzen Sie die bidirektionale Synchronisierung, um sicherzustellen, dass alle Meetings, egal ob in Zoom oder im Google Kalender erstellt, automatisch in allen integrierten Anwendungen synchronisiert werden

Löschen oder bearbeiten Sie das Meeting direkt im Google Kalender. Die Änderungen werden auch in der Zoom-Anwendung verfügbar sein

Zoom Beschränkungen

Nur für Google Workspace Benutzer verfügbar

Das Ändern der Rolle des Zoom-Hosts mit der Aktion "Eigentümer ändern" von Google Kalender führt nicht zu einer Änderung des Hosts in Zoom

Zoom Preise

Basic: Free

Free Pro: 14,99 $ pro Monat und Benutzer

14,99 $ pro Monat und Benutzer Business: 21,99 Euro pro Monat und Benutzer

21,99 Euro pro Monat und Benutzer Business Plus: 26,99 Euro pro Monat und Benutzer

26,99 Euro pro Monat und Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (54.000+ Bewertungen)

4.6/5 (54.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,000+ Bewertungen)

3. Google Docs

erstellung von Notizen für Besprechungen und Ereignisse über Docs Google Docs ist ein Online-Textverarbeitungsprogramm, mit dem Sie von jedem Gerät aus Ideen in Echtzeit erstellen können. Sie können mit Ihren Team-Mitgliedern zusammenarbeiten, Änderungen vornehmen, Personen taggen und Dokumente ganz einfach für andere freigeben.

Außerdem können Sie mit Smart Compose, Spracheingabe, Rechtschreib- und Grammatikvorschlägen intelligenter und schneller schreiben.

Google ermöglicht Ihnen die nahtlose Verbindung von Google Docs mit anderen Google Apps wie Google Tabellen, Google Kalender, Google Slides, usw. Sie können Kalender-Ereignisse direkt aus Docs erstellen, Tagesordnungen und Meeting-Protokolle hinzufügen und vieles mehr.

Auch gelesen:_ 10 kostenlose Google Kalender Vorlagen, um bei der Arbeit organisiert zu bleiben

Google Docs beste Features

meeting-Protokolle aus Google Docs einfügen

Meeting-Protokolle direkt an das ausgewählte Ereignis im Google Kalender anhängen

Hinzufügen neuer Kalender-Ereignisse mit Google Docs

Entwerfen von Kalenderereignissen in Google Docs durch Eingabe von @Kalenderereignisentwurf und einfaches Freigeben für den Google Kalender

Fügen Sie Personen im Feld "Gäste" hinzu, indem Sie @ verwenden und die E-Mail Adresse eingeben

Mit Personen zusammenarbeiten und Änderungen in Echtzeit vornehmen

Google Docs Einschränkungen

Die Erstellung von Kalender-Ereignissen in Docs ist nur im Google Workspace möglich

Google Docs Preise

Free

Google Docs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

4.7/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4,7/5 (28.000+ Bewertungen)

4. Slack

anzeigen und Automatisieren von Ereignissen im Google Kalender über *[_Slack]( https://slack.com/apps/ADZ494LHY-google-calendar?tab=more_info__GoogleKalender)* Slack ist eine Cloud-basierte Plattform für Teamkommunikation und Zusammenarbeit, die Teams zusammenbringt. Sie können separate Kanäle für bestimmte Projekte erstellen, Dateien freigeben und Routineaufgaben automatisieren.

Die Integration von Slack mit einer der besten Kalender Apps ermöglicht es Ihnen, Meetings zu erstellen, Ereignisse einfach zu planen, Erinnerungen hinzuzufügen und regelmäßige Benachrichtigungen zu erhalten. Mit dieser Integration können Sie tägliche oder wöchentliche Kalenderzusammenfassungen erhalten.

Slack bestes Features

Verwenden Sie die Schaltfläche für Verknüpfungen, um ein Ereignis direkt von Slack aus zu erstellen

Synchronisieren Sie Ihren Kalender mit Ihrem Status in Slack, damit Ihr Team weiß, wann Sie verfügbar sind

Erhalten Sie Erinnerungen, bevor ein Ereignis beginnt, und nehmen Sie direkt über die Erinnerung in Slack an dem Meeting teil

Erhalten Sie Updates, wenn die Details eines Ereignisses geändert werden

Einfaches Freigeben von Protokollen und Veröffentlichen auf allen Kanälen mit der Google Kalender-Integration

Slack-Einschränkungen

Einige Benutzer haben sich über technische Probleme bei Benachrichtigungen beschwert

Slack Preise

Free

Pro: 6,67 $ pro Monat und Benutzer

6,67 $ pro Monat und Benutzer Business: 12,50 $ pro Monat und Benutzer

12,50 $ pro Monat und Benutzer Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (32,000+ Bewertungen)

4.5/5 (32,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,000+ Bewertungen)

5. Calendly

verfügbarkeitsprüfung, Hinzufügen von Details zu Ereignissen und Planen von Ereignissen über_ {\an8}Ich weiß, dass ich nicht der einzige bin Calendly ist eine Plattform zur Automatisierung der Terminplanung und eine beliebte Google Kalender Alternative . Es automatisiert und vereinfacht die Terminplanung für Teams und Einzelpersonen, indem es die Verfügbarkeit von Meetings freigibt, die automatische Planung für mehrere Personen ermöglicht und Folgendes bietet über 100 Integrationen .

Die Integration von Google Kalender mit Calendly ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Ereignistypen, die Auswahl verfügbarer Zeiten, das Speichern von Ereignissen, das automatische Hinzufügen von Details zu Ihrem Ereignis und vieles mehr. Die Integration hilft Ihnen, viel Zeit und Ressourcen zu sparen.

Beste Features von Calendly

Stellen Sie sicher, dass Sie nie doppelt gebucht sind, indem Sie Calendly Ihren Google Kalender in Echtzeit überprüfen lassen

Prüfen Sie verfügbare Zeiten in mehreren Google Kalendern und geben Sie sie per E-Mail frei

Richten Sie automatisch Puffer zwischen verschiedenen Meetings ein, um Erschöpfung zu vermeiden

Fügen Sie Details wie Videokonferenz-Links automatisch zu Ereignissen im Google Kalender hinzu

Calendly Beschränkungen

Einige Benutzer fanden die Integration mit mehreren Kalendern problematisch

Steile Lernkurve im Vergleich zu Calendly-Alternativen Calendly-Preise

Free

Standard: $12 pro Monat und Platz

$12 pro Monat und Platz Teams: $20 pro Monat und Platz

$20 pro Monat und Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,400+ Bewertungen)

6. Zapier

App-Integrationen auf Zapier über ProductPlan Zapier bietet eine einfache Automatisierung für mehr als 6.000 Apps, damit Sie verschiedene Apps im selben Workflow verwenden können. Natürlich gehört die Integration des Google Kalenders zu den besten verfügbaren Integrationen.

Durch die Integration von Zapier in Ihren Kalender können Sie den Google Kalender mit Tausenden von Apps verbinden, die Automatisierung und Produktivität ermöglichen. Außerdem können Sie Integrationen mithilfe der Vorlagen von Zapier automatisieren.

Zapier beste Features

Konzentration auf die wichtigsten Aufgaben durch Automatisierung von Integrationen

Einfaches Hinzufügen von Microsoft Outlook Ereignissen zum Google Kalender

Kopplung mit Apps wie Trello, Gmail, Notion, Any.do, ClickUp und anderen

Erstellen Sie neue Trello-Karten. ClickUp Aufgaben aus Kalender Ereignissen

Kopieren Sie Ereignisse aus dem Google Kalender in einen anderen

Zapier-Einschränkungen

Einige Benutzer finden Zapier langsam

Anfänger finden es anfangs schwierig, es zu benutzen

Zapier-Preise

Free

Starter: 29,99 $ pro Monat

29,99 $ pro Monat Professionell: 73,50 $ pro Monat

73,50 $ pro Monat Team: 103,50 $ pro Monat

103,50 $ pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,200+ Bewertungen)

4.5/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,700+ Bewertungen)

7. GoToMeeting

sichere virtuelle Meetings über GoTo Meeting GoToMeeting ist eine Software für Online-Meetings, die eine einheitliche Verwaltung, hochwertige Audioqualität und sichere Meetings bietet. Die Software macht virtuelle Meetings und Zusammenarbeit zugänglicher und einfacher denn je.

Die Integration des Google Kalenders in GoToMeeting ermöglicht Ihnen die nahtlose Planung und Verwaltung Ihrer Meetings direkt über Ihren Kalender.

GoToMeeting beste Features

Nahtlose Planung und direkte Aktualisierung von Meetings

Einfacher Beitritt zu anstehenden Meetings

Von Meeting zu Meeting wechseln, ohne die Google-Umgebung zu verlassen

GoToMeeting-Einschränkungen

Einige Leute haben sich über das Fehlen von Tutorials beschwert

Der kostenlose Plan hat begrenzte Möglichkeiten

GoToMeeting Preise

Free

Professional: $12 pro Monat pro Organisator, jährliche Abrechnung

$12 pro Monat pro Organisator, jährliche Abrechnung Business: $16 pro Monat und Organisator, jährliche Abrechnung

$16 pro Monat und Organisator, jährliche Abrechnung Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

GoToMeeting Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (13,000+ Bewertungen)

4.2/5 (13,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (11,000+ Bewertungen)

8. Google Aufgaben

erstellen und Hinzufügen von Aufgaben aus Ihrem Kalender über Google Tasks Google Tasks ist eine App für Aufgabenlisten, mit der Sie alles Wichtige im Auge behalten können. Die App synchronisiert sich automatisch mit allen Geräten, sodass Sie Ihre Liste jederzeit und überall abrufen können. Sie können auch Details zu Aufgaben und Unteraufgaben hinzufügen, um die Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten aufrechtzuerhalten.

Durch die Integration von Tasks mit freigegebenen Apps wie Google Kalender können Sie Aufgaben direkt aus Ihrem Kalender hinzufügen und ansehen. Sie können auch eine Aufgabe hinzufügen, die automatisch in Ihrem Kalender erscheint, sofern Sie ein Datum und eine Uhrzeit hinzufügen.

Google Tasks - die besten Features

Fügen Sie eine Aufgabe direkt aus dem Kalender hinzu, und umgekehrt

Bleiben Sie mit einer konsolidierten Ansicht von allem, was Sie zu erledigen haben, bei Ihren Fristen auf dem Laufenden

Synchronisieren Sie Aufgaben auf allen Ihren Geräten und erledigen Sie Ihre Arbeit schneller

Google Tasks Einschränkungen

Es sind keine Funktionen zur Zusammenarbeit verfügbar

Hat eingeschränkte Features

Google Tasks Preise

Free

Google Tasks Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Asana

erstellen neuer Ereignisse im Google Kalender über Asana Asana, eine Plattform zur Arbeitsverwaltung, soll Teams dabei helfen, ihre Arbeit einfach zu organisieren, nachzuverfolgen und zu verwalten. Sie können Zeitpläne mithilfe von Blöcken und Diagrammen erstellen, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Asana ermöglicht über 200 Integrationen, um die Zusammenarbeit mühelos zu gestalten.

Eine dieser Integrationen ist Google Kalender. Mit dieser Integration können Sie Ihre Listen mit Aufgaben verwalten, Fälligkeitsdaten zuweisen und Ereignisse automatisch in Ihrem Kalender planen.

Beste Features von Asana

Erstellen Sie neue Aufgaben in Asana basierend auf Ihren Ereignissen

Automatisches Planen von Ereignissen im Kalender mit Hilfe von Asana-Regeln

Verknüpfen Sie verwandte Arbeiten und zeigen Sie Schlüsseldetails eines Ereignisses an, indem Sie den Aufgaben Ereignis-Widgets hinzufügen

Nachverfolgung von Terminen und Fortschritten in Projekten

Asana-Einschränkungen

Synchronisierung von Aufgaben mit bis zu 1 persönlichen Kalender und einem Kalender für die Arbeit

Bietet eingeschränkte Features im Vergleich zu Alternativen

Asana Preise

Persönlich : Free

: Free Einsteiger: $13.49 pro Monat

$13.49 pro Monat Erweitert: $24.99 pro Monat

$24.99 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise Plus: Benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

4.3/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

10. Trello

aufgabenverwaltung über Trello Trello ist eine Anwendung zur Erstellung von Listen, die Ihnen bei der Nachverfolgung von Arbeit, der Visualisierung von Ideen, der Rationalisierung von Arbeitsabläufen und der Steigerung der Produktivität hilft. Mit der Integration von Google Kalender können Sie dieses Tool optimal nutzen.

Sie verbessert die Zusammenarbeit, das Fristenmanagement und die Terminplanung und verbessert das Projektmanagement. Sie können die Synchronisierung in beide Richtungen aktivieren und so Trello-Karten in Kalender-Ereignisse umwandeln und andersherum.

Trello beste Features

Verwalten Sie alle Ihre Aufgaben für ein Ereignis

Erinnerungen für Ereignisse und Meetings auf Trello erhalten

Aktivieren Sie die Synchronisierung, damit Änderungen in einer App auch in der anderen App angezeigt werden

Freigeben von Daten in Echtzeit, basierend auf den von Ihnen gewählten Regeln

Regeln zum Herausfiltern von Ereignissen festlegen

Trello-Einschränkungen

Es hat eine steile Lernkurve

Die Oberfläche kann verwirrend und unübersichtlich werden, wenn man mehrere Projekte hat

Trello Preise

Free

Standard: $6 pro Monat und Benutzer

$6 pro Monat und Benutzer Premium: 12,50 $ pro Benutzer und Monat

12,50 $ pro Benutzer und Monat Enterprise: 17,50 $ pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung (für 50 Unternehmen)

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23,000+ Bewertungen)

Verbessern Sie Ihre Terminplanung mit Google Kalender Integrationen

Der Google Kalender ist eines der wenigen Tools, die Sie im Laufe Ihres Tages ständig überprüfen. Mit diesen Integrationen müssen Sie das nicht mehr zu erledigen. Stattdessen kann Ihr Tag reibungslos fließen, ohne dass Sie ständig einen Blick in Ihren Zeitplan werfen müssen.

Nutzen Sie die Tools, die am besten zu Ihren Anforderungen und Bedürfnissen passen. Zum Beispiel sind die Integrationen von Zoom oder GoToMeeting nützlich, um Ihre virtuellen Meetings zu verwalten.

Wenn Sie auf der Suche nach einer umfassenderen Lösung sind, mit der Sie alle Ihre Terminplanungsanforderungen für verschiedene Projekte verwalten können, dann wird ClickUp Sie nicht enttäuschen. Testen Sie ClickUp kostenlos heute!