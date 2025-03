So verwenden Sie NotebookLM für den Vertrieb

Sie bereiten sich auf ein wichtiges Kundengespräch vor und stellen fest, dass Sie fünf Registerkarten geöffnet haben, dass Notizbücher und Karten auf Ihrem Schreibtisch verstreut sind und dass Sie keine Möglichkeit haben, alles schnell zusammenzufassen.

NotebookLM könnte genau der Verbündete sein, den Sie brauchen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt es Vertriebsteams bei der Verwaltung von Ressourcen, bei der Gewinnung von Schlüsselerkenntnissen und bei der Rationalisierung von Workflows, ohne das Durcheinander zu vergrößern.

In diesem Blog-Beitrag erfahren Sie, wie Sie NotebookLM für den Vertrieb einsetzen können, welche Vorteile es bietet, wo seine Grenzen liegen und welche (leistungsfähigeren) Alternativen es gibt. 💁

Was ist NotebookLM?

über NotebookLM Google Lab's NotebookLM ist ein KI-gestützter Recherche- und Notiz-Assistent. Er verwendet Googles LLM (Large Language Model), Gemini, um seine Antworten auf spezifische Benutzeranforderungen zuzuschneiden.

Die Plattform stützt sich bei ihren Recherchen auf das von Ihnen bereitgestellte Material, wodurch die Möglichkeit von Fehlern oder Halluzinationen verringert wird. Sie können Fragen zu bestehenden Inhalten stellen oder Zusammenfassungen der von Ihnen bereitgestellten Informationen erhalten.

Ursprünglich für Forscher und Studenten entwickelt, ist Notebook LM inzwischen auch bei vielen Fachleuten beliebt, die große Datenmengen verwalten. Es hilft, komplexe Informationen aufzuschlüsseln und auf der Grundlage der gesammelten Informationen aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen.

Schlüsselmerkmale von NotebookLM

Verwirrt über wie man NotebookLM benutzt ? Schauen wir uns die Features im Detail an, damit Sie sie effektiv nutzen können. 👀

Feature #1: Notizen und vorgeschlagene Aktionen

Mit NotebookLM können Sie Notizen erstellen, organisieren und verwalten. Sie können eine oder mehrere Notizen in eine Gliederung, einen Studienführer oder eine Zusammenfassung umwandeln, um alles übersichtlich und leicht zugänglich zu halten.

Mit dem tool können Sie auch ein neues Notizbuch für verschiedene Projekte erstellen und so eine klare Hierarchie der Organisation aufrechterhalten.

Feature #2: Quellenintegration und KI-gestützte Analyse

Mit NotebookLM können Sie Inhalte aus verschiedenen Quellen hinzufügen, z. B. Google Docs, PDFs, YouTube-Videos, Forschungsarbeiten und sogar URLs. Sobald Sie das Material hochgeladen haben, analysiert die Plattform es, erstellt Zusammenfassungen, hebt die wichtigsten Themen hervor und schlägt Fragen vor. Das macht es einfacher, sich mit komplexen Informationen auseinanderzusetzen und sie zu verstehen.

über NotebookLM

Der KI-Assistent verbindet verwandte Konzepte, kritisiert Ideen und führt Notizen zusammen, um die Analyse und den Ausbau Ihrer Inhalte zu erleichtern.

⚙️ Bonus: Versuchen Sie vorlagen für Notizen um sicherzustellen, dass Sie alle wichtigen Punkte aus Meetings, Diskussionen und Präsentationen festhalten.

Feature #4: Bildverständnis und Audiozusammenfassungen

NotebookLM macht die Arbeit mit Bildern einfach. Es kann Bilder in Ihren Dokumenten interpretieren und in Ihren Notizen referenzieren, so dass die wichtigsten Details immer zugänglich sind.

Die Audiozusammenfassungen im Podcast-Stil bieten eine einfache Möglichkeit, Inhalte zu überprüfen und dabei aktiv zu bleiben. Wenn Sie sich die Schlüssel während des Pendelns oder bei der Erledigung von Routineaufgaben anhören, können Sie Ihre Zeit optimal nutzen und Ihre Prioritäten im Auge behalten, ohne etwas zu verpassen.

NotebookLM Preise

Free

NotebookLM für den Vertrieb verwenden Steigerung der Produktivität im Vertrieb bedeutet, dass Sie organisiert bleiben, Ihre Kunden verstehen und rechtzeitig und präzise Informationen liefern müssen. NotebookLM kann Ihnen helfen, diese Aufgaben zu rationalisieren und Ihren Workflow effizienter und zielgerichteter zu gestalten.

Sehen wir uns an, wie Sie die KI-Tools nutzen können, um Geschäfte schneller abzuschließen. 🎯

Organisieren und Zugreifen auf Verkaufsdokumente

NotebookLM ist forschungsmanagement-Software mit der Sie alle Ihre Verkaufsunterlagen an einem Ort aufbewahren können. Sie können Textdateien, PDFs und Google Docs hochladen und sie in Beispiel-Notizbüchern organisieren.

Diese Organisation stellt sicher, dass alle relevanten Informationen zusammen gruppiert werden, sodass Sie genau das finden, was Sie brauchen, ohne Zeit mit dem Durchsuchen unzusammenhängender Dokumente zu verschwenden.

📌 Beispiel: Ein Vertriebsmitarbeiter kann separate Notizbücher für bestimmte Anforderungen erstellen, z. B. eines für Pitch-Materialien, ein anderes für Verkaufsberichte und ein drittes für die Kommunikation mit dem Client.

Vorbereitung auf Client Meetings

NotebookLM hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf Meetings, indem es Schlüssel-Dokumente wie frühere E-Mails, Notizen zu Meetings und Infos zu Produkten verwaltet. Sie können NotebookLM bitten, diese Materialien zusammenzufassen oder relevante Fragen zu generieren, um Ihre Diskussion zu leiten.

über NotebookLM

Mit allem, was Sie zur Hand haben, gehen Sie selbstbewusst in Meetings und sind bereit, engere Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen.

📌 Beispiel: Ein Verkäufer, der sich auf eine Verhandlung vorbereitet, könnte fragen: _'Was sind die wichtigsten Einwände des Kunden aus vergangenen Meetings?

📖 Lies auch: 10 Tools zur Automatisierung des Vertriebs für kleine Geschäfte

Personalisierte Angebote erstellen

NotebookLM kann Ihnen helfen, Ihre Verkaufsgespräche für verschiedene Clients zu benutzerdefinieren. Es analysiert frühere Interaktionen, Vorlieben und Markttrends, um die beste Vorgehensweise vorzuschlagen.

Ein personalisiertes Verkaufsgespräch erhöht Ihre Chancen auf konvertierung eines Leads mit KI .

📌 Beispiel: Für einen an Nachhaltigkeit interessierten Client hebt das KI-Tool die umweltfreundlichen Produktfeatures hervor und sorgt so für eine maximale Wirkung des Pitches.

Wussten Sie schon? Der Begriff "Elevator Pitch" hat seinen Ursprung in Hollywood. Drehbuchautoren mussten ihre Ideen den Produzenten während kurzer Fahrstuhlfahrten vorstellen, was oft ihre einzige Gelegenheit war, Drehbücher zu verkaufen.

Nachverfolgung und Analyse von Verkaufstrends

Sie können vergangene Berichterstellungen in NotebookLM hochladen, um Trends und Muster zu erkennen. Die KI hilft Ihnen herauszufinden, welche Strategien funktionieren und wo Sie sich verbessern können. So sind Sie der Zeit immer einen Schritt voraus und können Ihren Ansatz auf der Grundlage echter Erkenntnisse anpassen und Ihre Verkaufstaktiken mit der Zeit verfeinern.

Beispiel: NotebookLM identifiziert eine konsistente Umsatzspitze im vierten Quartal und schlägt vor, den Marketingaufwand in diesem Zeitraum zu verstärken.

Schulung und Einarbeitung

Notebook LM ist ein zuverlässiges tool für die Schulung neuer Mitglieder des Teams. Laden Sie alle Schulungsmaterialien, Best Practices und Fallstudien in ein spezielles Notizbuch hoch, um Ihre Arbeit zu vereinfachen leben als Vertriebsleiter .

über NotebookLM

Die KI von NotebookLM kann Schlüsselpunkte zusammenfassen, was es neuen Mitarbeitern erleichtert, sich schnell zurechtzufinden.

📌 Beispiel: Ein neues Mitglied eines Teams kann schnell auf zusammengefasste Produktdetails, wichtige Features und Antworten auf häufige Abfragen von Clients zugreifen, so dass es sich schneller einarbeiten und von Anfang an sicher mit Kundeninteraktionen umgehen kann.

Mitbewerberanalyse

NotebookLM kann bei der Analyse von Mitbewerbern helfen, indem es die Schlüsselinformationen von Websites, Produktbeschreibungen und Marktberichten der Mitbewerber organisiert und zusammenfasst.

Bitten Sie die KI, Trends, Strategien und Bereiche zu identifizieren, in denen die Konkurrenz erfolgreich ist oder zurückliegt. Dies hilft Ihnen bei der Verfeinerung vertriebsziele und passen Sie Ihre Strategien auf der Grundlage umsetzbarer Erkenntnisse an, damit Sie stets wettbewerbsfähig bleiben.

📌 Beispiel: Ein Vertriebsteam lädt Preise, Produktfeatures und Kundenrezensionen der Wettbewerber in NotebookLM hoch. Die KI fasst die Stärken und Schwächen der Angebote der einzelnen Wettbewerber zusammen. Auf der Grundlage dieser Analyse konzentriert sich das Team darauf, die einzigartigen Features seines Produkts hervorzuheben und bei Kundenpräsentationen wettbewerbsfähige Preise anzubieten.

Follow-up-Management

Sie können Ihre Kommunikationsdetails - E-Mails, Anrufe und Notizen zu Meetings - in NotebookLM erfassen. Die KI organisiert dann diese Informationen und macht es einfach, vergangene Interaktionen zu überprüfen und zu entscheiden, wann ein Follow-up erforderlich ist.

Anschließend können Sie auf der Grundlage der gespeicherten Informationen Aufgaben für die Nachbereitung festlegen, damit Sie die Kommunikation mit Ihren Clients im Griff behalten.

📌 Beispiel: Ein Vertriebsmitarbeiter protokolliert einen Kundenanruf in NotebookLM und notiert, dass der Client nächste Woche ein Angebot besprechen möchte. Die KI ordnet diese Informationen zusammen mit früheren Kommunikationen, so dass der Vertreter sie leicht nachverfolgen kann.

Stromlinienförmige Berichterstellung

Anstatt stundenlang Vertriebsberichte zu erstellen, kann NotebookLM automatisch Zusammenfassungen aus Ihren Daten aus verschiedenen Quellen erstellen. Egal, ob es sich um Metriken, Kundenfeedback oder Verkaufstrends handelt, die KI stellt diese Informationen schnell in übersichtlichen, leicht zu lesenden Berichten zusammen.

📌 Beispiel: NotebookLM fasst die vierteljährlichen Verkaufsdaten in einem lesbaren Bericht für Präsentationen zusammen und spart so Zeit für strategische Vertriebsplanung .

🧠 Fun Fact: Das Konzept des Verkaufs geht auf das alte Mesopotamien zurück, wo der Tauschhandel die ursprüngliche "Verkaufsstrategie" war Kaufleute handelten mit Waren wie Getreide und Textilien, wobei sie keine Währung, sondern nur Verhandlungsgeschick einsetzten.

Pros der Verwendung von NotebookLM für den Vertrieb

NotebookLM bietet mehrere Vorteile für Vertriebsprofis, die ihre Produktivität und Effizienz steigern möchten. Dazu gehören:

Bessere Effizienz: Fasst lange Dokumente zusammen und hilft Vertriebsteams, Schlüsselpunkte zu verstehen, um schnellere Entscheidungen zu treffen

Fasst lange Dokumente zusammen und hilft Vertriebsteams, Schlüsselpunkte zu verstehen, um schnellere Entscheidungen zu treffen Verbesserte Produktivität: Schnelle Beantwortung von Abfragen, so dass sich die Vertriebsmitarbeiter besser auf die Interaktion mit dem Kunden konzentrieren können

Schnelle Beantwortung von Abfragen, so dass sich die Vertriebsmitarbeiter besser auf die Interaktion mit dem Kunden konzentrieren können Verbesserte Zusammenarbeit: Stellt sicher, dass das Team seine Vertriebsstrategien mit Echtzeit-Einblicken und -Updates abstimmt

Stellt sicher, dass das Team seine Vertriebsstrategien mit Echtzeit-Einblicken und -Updates abstimmt KI-gesteuerte Einblicke: Generiert relevante Zusammenfassungen und Einblicke, die auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind, für effektivere Verkaufspräsentationen

Generiert relevante Zusammenfassungen und Einblicke, die auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind, für effektivere Verkaufspräsentationen Organisation von Inhalten: Organisiert Notizen und Dokumente, um alles bei Meetings mit Kunden leichter auffindbar zu machen

Spaßfaktor: Das "Gegenseitigkeitsprinzip" ist eine der häufigsten Verkaufstaktiken. Wenn Verkäufer etwas Kostenloses anbieten (z. B. eine Demo oder Testversion), fühlen sich die Kunden verpflichtet, sich zu revanchieren, indem sie einen Kauf tätigen.

Gebräuchliche Schmerzpunkte mit NotebookLM

NotebookLM bietet innovative Features für die Erstellung von Inhalten, insbesondere für das Podcasting. Es weist jedoch auch einige Limitierungen auf, die seinen Nutzen für Vertriebs- und Marketingexperten beeinträchtigen könnten.

Hier sind einige häufige Einschränkungen bei der Verwendung von NotebookLM als KI-Tool für den Vertrieb :

Beschränkte Anpassungsmöglichkeiten: Benutzer können Notizen nicht über mehrere Notizbücher hinweg organisieren, was die Verwaltung von Informationen erschwert

Benutzer können Notizen nicht über mehrere Notizbücher hinweg organisieren, was die Verwaltung von Informationen erschwert Bedenken hinsichtlich der Qualität der Inhalte: Es automatisiert die Erstellung von Inhalten ohne menschliche Kontrolle, was in der Regel zu minderwertigen Informationen führt

Es automatisiert die Erstellung von Inhalten ohne menschliche Kontrolle, was in der Regel zu minderwertigen Informationen führt Keine gemeinsame Bearbeitung: Keine Unterstützung für die Zusammenarbeit in Echtzeit, was die Zusammenarbeit von Teams erschwert

Keine Unterstützung für die Zusammenarbeit in Echtzeit, was die Zusammenarbeit von Teams erschwert Fehlende Funktionen für das Projektmanagement: NotebookLM ist zwar ein guter Assistent für Notizen, bietet aber keine Unterstützung für Aufgabenmanagement, Zeitplanung, Zeiterfassung und mehr

Wussten Sie schon? Joe Girard, der von Guinness World Records als "World's Greatest Salesman" ausgezeichnet wurde, hat in 15 Jahren 13.001 Autos verkauft. Sein Geheimnis? Personalisierte Geburtstagskarten und konsequente Nachfassaktionen bei jedem Kunden.

Wenn Sie Alternativen zu NotebookLM für den Vertrieb in Erwägung ziehen, finden Sie hier einige Tools zum Erstellen von Notizen und wissensmanagement-Systeme zu erkunden:

Obsidian: Das Tool ist in erster Linie für die Verwaltung von Wissensdatenbanken gedacht und unterstützt Abschläge, Rückverlinkungen und Plugin-Integrationen, um Notizen miteinander zu verknüpfen

Das Tool ist in erster Linie für die Verwaltung von Wissensdatenbanken gedacht und unterstützt Abschläge, Rückverlinkungen und Plugin-Integrationen, um Notizen miteinander zu verknüpfen Roam Research: Bekannt für bidirektionale Verknüpfungen und eine graphenbasierte Struktur, eignet sich dieses Tool für die Abbildung komplexer Beziehungen zwischen Clients, Geschäften und mehr

Bekannt für bidirektionale Verknüpfungen und eine graphenbasierte Struktur, eignet sich dieses Tool für die Abbildung komplexer Beziehungen zwischen Clients, Geschäften und mehr Notion: Es integriert Datenbanken, Aufgaben und Notizen in einer Plattform, so dass Vertriebsteams Pipelines und Meeting-Notizen einfach verwalten können

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einer All-in-One-Plattform sind, die Ihr Team produktiver und effektiver macht, sollten Sie ClickUp für Sales Teams ! 🤩

Es ist die Alles-App für die Arbeit, die einen anpassbaren, kollaborativen Hub bietet, um Ihre Vertriebs-Pipeline zu visualisieren, Aktivitäten nachzuverfolgen und intern und extern zu kommunizieren.

Schauen wir uns die Features im Detail an. 👇

Erhalten Sie schnelle Antworten auf kontextbezogene Fragen mit ClickUp Brain

Der KI Knowledge Manager fungiert als zentrales Repository für Informationen. Vertriebsteams können Fragen stellen wie: 'Wie ist der Status der Kundenpräsentation im vierten Quartal?' oder 'Wer ist für die Nachfassaktionen bei Kunde X zuständig?' und erhalten sofortige, kontextbezogene Antworten aus ihrem ClickUp-Workspace.

Erhalten Sie zusammengefasste Einblicke mit ClickUp Brain

Brain vereinfacht auch das Zusammenfassen, indem es lange Dokumente, E-Mails oder Notizen sofort in kurze, leicht verdauliche Punkte aufteilt.

Es eignet sich perfekt, um Aktualisierungen von Clients zu überprüfen, sich auf Meetings vorzubereiten oder sich schnell über wichtige Details zu informieren, ohne Zeit zu verlieren. Mit der Zusammenfassung von allem ist es mühelos möglich, informiert und konzentriert zu bleiben.

Schreiben Sie professionelle E-Mails, indem Sie ClickUp Brain in natürlicher Sprache ansprechen

Maßgeschneiderte Kommunikation ist der Schlüssel zum Verkaufserfolg, und ClickUp Brain's KI Writer for Work macht es einfacher denn je. Mit nur ein paar Eingaben können personalisierte E-Mails, Pitch Decks und Zusammenfassungen schnell erstellt werden.

Angenommen, ein Vertriebsmitarbeiter benötigt eine benutzerdefinierte E-Mail für einen Kunden aus dem Gesundheitswesen. Er bittet Brain um Hilfe, und Brain analysiert die Präferenzen des Kunden und frühere Interaktionen, um einen ausgefeilten, zielgerichteten ersten Entwurf zu erstellen. Sie müssen nicht mehr bei Null anfangen!

Sie brauchen Ideen für Ihre nächste Vertriebskampagne? Brain hilft Ihnen auch hier weiter. Es kann neue Ideen liefern, Ihre Strategien verfeinern und sogar Markteinblicke zusammenfassen, um Ihre Planung zu einem guten Start zu bringen.

📖 Lies auch: 10 beste KI E-Mail Marketing Tools zur Automatisierung von E-Mails

ClickUp Clips

Nehmen Sie ein Demo-Verkaufsgespräch auf, um Ihr Team mit ClickUp Clips zu schulen ClickUp Clips machen die Erstellung von Demo-Videos und die Verwaltung von Follow-ups zum Kinderspiel.

Nehmen Sie Ihre Demo auf, und ClickUp Brain erstellt automatisch eine Transkription mit den wichtigsten Punkten, Elementen und nächsten Schritten.

Nachdem Sie eine Demo aufgenommen haben, scannt die KI das Video, um wichtige Details wie Fragen des Kunden oder Zinsen für das Produkt zu extrahieren. Anschließend wird eine übersichtliche Liste mit Folgeaktionen erstellt, die Ihnen dabei hilft, den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Details übersehen, wenn Sie Leads ansprechen oder neue Mitglieder in Ihr Team aufnehmen.

Wenn Sie Ihre neuen Mitglieder schnell einarbeiten möchten, um das Onboarding zu vereinfachen, sollten Sie die ClickUp Sales Onboarding Vorlage .

ClickUp CRM

Darüber hinaus, Die CRM-Software von ClickUp hilft Ihnen, den Überblick über die Interaktionen mit Ihren Kunden zu behalten, Leads zu verwalten und Ihre Vertriebskette mühelos zu organisieren. Mit Features wie Nachverfolgung von Leads, Aufgabenzuweisungen und Benutzerdefinierte Ansichten in ClickUp können Sie Opportunities priorisieren und eine klare Sichtbarkeit über den gesamten Verkaufsprozess hinweg erhalten.

Darüber hinaus helfen Funktionen wie benutzerdefinierte Automatisierungen ohne Code den Vertriebsteams dabei, sich von der Arbeit zu verabschieden, während detaillierte Dashboards in Echtzeit Einblicke in den Zustand der Pipeline, die Konversionsraten und die Leistung des Teams bieten und so datengestützte Entscheidungen und proaktives Management ermöglichen. Automatisierungen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben in Ihrer Vertriebspipeline mit ClickUp Automatisierungen ClickUp Automatisierungen eliminieren sich wiederholende Aufgaben aus Ihrem Workflow, damit sich Ihr Team auf das konzentrieren kann, was es am besten kann: Geschäfte zu erledigen. Mit der Automatisierung können Sie Auslöser einrichten, die automatisch Aktionen auf der Grundlage bestimmter Bedingungen durchführen.

Wenn beispielsweise ein neuer Lead zu Ihrer Pipeline hinzugefügt wird, können Sie Aktionen wie das Senden einer Willkommens-E-Mail, die Zuweisung des Leads an einen Vertriebsmitarbeiter und die Planung einer Aufgabe zur Nachverfolgung automatisieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass auf jeden Lead rechtzeitig und einheitlich reagiert wird, ohne dass jemand manuell Erinnerungen oder Nachfassdaten einstellen muss.

Wissenswertes: Vor der Einführung digitaler CRMs verwendeten Vertriebsmitarbeiter Rolodexe, um Kundenkontakte und Leads zu verfolgen. Diese sich drehenden Kartenordner waren ein fester Bestandteil des Schreibtisches eines jeden Verkäufers.

Dashboards

Visualisieren Sie Ihren Verkaufstrichter mit ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards bietet Vertriebsteams einen zentralen Hub für die Nachverfolgung von Leistungen und die Visualisierung von Schlüssel-Metriken in Echtzeit. Sie ermöglichen die Überwachung von Vertriebspipelines, Umsatzzielen und individuellen Metriken auf einen Blick.

Mit Dashboards können Sie die tatsächlichen Ergebnisse mit den Prognosen vergleichen, um Strategien proaktiv anzupassen. Wenn Sie zum Beispiel einen Rückgang der Konversionsraten feststellen, können Sie Engpässe schnell erkennen und Korrekturmaßnahmen ergreifen.

Sie können sich auch die ClickUp Sales Tracker Vorlage um besser organisierte Verkaufsprozesse zu schaffen.

📖 Lies auch: die 10 besten KI-basierten CRM-Software-Tools

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7/Monat pro Benutzer

Sind Sie schon von ClickUp überzeugt?

NotebookLM bietet eine dynamische Möglichkeit, Vertriebswissen zu erfassen, zu organisieren und zu referenzieren, wodurch es einfacher denn je wird, vorbereitet und konzentriert zu bleiben. Aber warum sollten Sie sich auf ein einfaches Tool zur Erstellung von Notizen verlassen, wenn Sie stattdessen Ihr Verkaufspotenzial maximieren können?

ClickUp bietet robuste Features, die selbst die komplexesten Vertriebs-Workflows vereinfachen. Und das ist noch nicht alles! Mit Features wie Dashboards, Automatisierungen, Clips und mehr verbringen Sie weniger Zeit mit der Verwaltung Ihrer Pipeline und mehr Zeit mit dem Abschluss von Geschäften. Anmelden bei ClickUp heute kostenlos! ✅