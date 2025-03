die 15 besten KI-Content-Autoren für eine schnellere Erstellung von Inhalten

Die KI verändert die Erstellung von Inhalten und macht sie schneller und effizienter als je zuvor. Aber im Kern brauchen gute Inhalte immer noch eine menschliche Note - Einfühlungsvermögen, Kreativität und Persönlichkeit, die bei den Lesern ankommt.

Hier kommen die KI-Tools ins Spiel. Sie wurden entwickelt, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten, nicht um Sie zu ersetzen, und nehmen Ihnen die schwere Arbeit ab, z. B. die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Erstellung von Inhalten, die eine Verbindung herstellen und die Leser überzeugen.

Vermarkter, die KI als Teil ihres Prozesses einsetzen, sehen bis zu einem 70% Steigerung des ROI . Mit den richtigen Tools ist KI nicht nur effizient, sondern auch befähigend.

via Semrush Nachdem ich mich eingehend mit KI-Schreibwerkzeugen befasst habe, habe ich eine Liste meiner Top-Tools zusammengestellt - Tools, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie verstanden haben, was ich wollte, und nicht nur überflüssigen Schnickschnack ausspuckten. Schauen wir uns die Liste an!

Worauf sollten Sie bei einem KI-Content-Autor achten?

Nachdem ich mit fast allen KI-Content-Autoren experimentiert hatte, die ich finden konnte, hatte ich nach dem fünften Versuch eine kristallklare Vorstellung davon, was die besten KI-Content-Autoren auszeichnet. Hier ist die Zusammenfassung:

Output-Qualität des Inhalts : Nicht alle KI-Schreib-Tools sind gleich - suchen Sie immer nach Tools, die ein Gleichgewicht zwischen Kreativität und Klarheit herstellen

: Nicht alle KI-Schreib-Tools sind gleich - suchen Sie immer nach Tools, die ein Gleichgewicht zwischen Kreativität und Klarheit herstellen Benutzerfreundlichkeit : Die besten KI-Tools zum Schreiben von Texten sind intuitiv, auch für Nicht-Techniker. Wählen Sie ein Tool, für dessen Bedienung Sie keinen Doktortitel in KI benötigen

: Die besten KI-Tools zum Schreiben von Texten sind intuitiv, auch für Nicht-Techniker. Wählen Sie ein Tool, für dessen Bedienung Sie keinen Doktortitel in KI benötigen Verfügbarkeit von Personalisierung : Gute KI-Tools ermöglichen auf Ihr Einzelziel benutzerdefinierte Inhalte für Ihre Marketingkampagnen (oder Anzeigenkampagnen in Google Ads) - Personalisierung ist der Schlüssel zur Wahrung Ihrer Markensprache

: Gute KI-Tools ermöglichen auf Ihr Einzelziel benutzerdefinierte Inhalte für Ihre Marketingkampagnen (oder Anzeigenkampagnen in Google Ads) - Personalisierung ist der Schlüssel zur Wahrung Ihrer Markensprache Faktische Genauigkeit des Inhalts: KI-Schreibgeneratoren können kreativ sein, manchmal zu kreativ. Suchen Sie nach Tools, bei denen die Genauigkeit im Vordergrund steht - Ihre SEO-Strategie und Ihre Glaubwürdigkeit hängen davon ab

💡 Pro-Tipp: Wenn Sie die Daten selbst bereitstellen, können Sie am besten sicherstellen, dass Ihre von der KI generierten Inhalte sachlich korrekt sind. Suchen Sie nach zuverlässigen Statistiken oder Zahlen, stellen Sie sie Ihren KI-Schreibassistenten zur Verfügung und bitten Sie sie, sie auf relevante und wertvolle Weise in den Inhalt einzuarbeiten.

Preisgestaltung : Gute Inhalte sollten nicht zu teuer sein. Suchen Sie ein Tool, das eine flexible Preisgestaltung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet

: Gute Inhalte sollten nicht zu teuer sein. Suchen Sie ein Tool, das eine flexible Preisgestaltung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Wortlimits : Überlegen Sie, wie viele Inhalte Sie benötigen. Viele KI-Plattformen bieten sowohl limitierte als auch unbegrenzte Pläne an, wählen Sie also einen, der Ihren Bedürfnissen entspricht

: Überlegen Sie, wie viele Inhalte Sie benötigen. Viele KI-Plattformen bieten sowohl limitierte als auch unbegrenzte Pläne an, wählen Sie also einen, der Ihren Bedürfnissen entspricht Angebotene Vorlagen: Vorlagen sind das A und O. Vergewissern Sie sich, dass das Tool über eine Vielzahl von gebrauchsfertigen Formaten verfügt, die Ihren Anforderungen an das Content Marketing entsprechen

Die 15 besten KI-Content-Schreiber

Auf diesen Moment haben Sie gewartet - die ultimative Liste der KI-Content-Autoren, die erstklassige Ergebnisse liefern. Lassen Sie uns eintauchen!

1. ClickUp (Bester Anbieter für die Erstellung von KI-Inhalten und die Automatisierung von Workflows)

mit ClickUp Docs können Sie Dokumente in Echtzeit bearbeiten, Änderungen nachverfolgen und sicherstellen, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen ClickUp hat alles, was ich von einem KI-Tool erwartet habe - und noch mehr.

Sicher, es ist vollgepackt mit Vorlagen für jede Aufgabe und jeden Inhalt, den man sich vorstellen kann, und es ist die perfekte Projektmanagement-Software, um Fristen, anstehende Projekte und Leistungsmetriken zu verfolgen. Aber was ich wirklich liebe, ist seine brillante KI. ClickUp Gehirn fühlt sich an, als hätte man einen professionellen Editor auf Kurzwahl. Es hilft nicht nur bei der Verfeinerung von Inhalten, sondern schlägt auch sinnvolle Verbesserungen vor.

Und das Beste daran? Alles - buchstäblich alles - lässt sich in eine Aufgabe verwandeln.

Sie können Beteiligte zuweisen, die Kommunikation aufzeichnen und sogar Aufgaben in ClickUp Dokumente für die Bearbeitung in Echtzeit. Meine Editoren und ich können zusammenarbeiten, Änderungen sofort sehen und das gefürchtete "Wer hat was bearbeitet?"-Drama vermeiden.

erhalten Sie intelligente Vorschläge zur Verbesserung der Klarheit, Kohärenz und Gesamtqualität mit ClickUp_

Lassen Sie es mich aufschlüsseln:

Ideen und Aufträge generieren : Fehlen Ihnen die Ideen? ClickUp Brain nutzt seine KI-Superkräfte, um Inhaltsideen und detaillierte Briefings zu erstellen, die perfekt auf Ihr Einzelziel abgestimmt sind

: Fehlen Ihnen die Ideen? ClickUp Brain nutzt seine KI-Superkräfte, um Inhaltsideen und detaillierte Briefings zu erstellen, die perfekt auf Ihr Einzelziel abgestimmt sind Erstellen Sie automatisierte Beiträge für soziale Medien : Vom Brainstorming bis zur Zeitplanung - ClickUp Brain unterstützt Sie. Es stellt sicher, dass Ihre Social-Media-Posts auf allen Plattformen konsistent bleiben, ohne dass Sie sie manuell hochladen müssen

: Vom Brainstorming bis zur Zeitplanung - ClickUp Brain unterstützt Sie. Es stellt sicher, dass Ihre Social-Media-Posts auf allen Plattformen konsistent bleiben, ohne dass Sie sie manuell hochladen müssen Schreibblockade überwinden: Sie starren auf eine leere Seite? ClickUp Brain erstellt in Minutenschnelle hochwertige Entwürfe, die Zeit sparen und die Kreativität anregen

Sie starren auf eine leere Seite? ClickUp Brain erstellt in Minutenschnelle hochwertige Entwürfe, die Zeit sparen und die Kreativität anregen Zusammenarbeit in Echtzeit : ClickUp Docs ist ein Lebensretter, wenn ich Feedback oder Bearbeitungen brauche. Es ist wie Google Docs, nur intelligenter, mit Live-Bearbeitung und Integration von Aufgaben

: ClickUp Docs ist ein Lebensretter, wenn ich Feedback oder Bearbeitungen brauche. Es ist wie Google Docs, nur intelligenter, mit Live-Bearbeitung und Integration von Aufgaben Workflows automatisieren: ClickUp-Automatisierungen verbindet alle Ihre Tools und Prozesse, so dass nichts durch die Maschen fällt. Weniger E-Mails, mehr tatsächliches Schreiben

ClickUp beste Features:

360-Grad-Ansicht : Über 15 benutzerdefinierte Ansichten zur Verwaltung von Aufgaben und Projekten

: Über 15 benutzerdefinierte Ansichten zur Verwaltung von Aufgaben und Projekten KI-Schreibassistent : Mit über 100 recherchebasierten Tools für hochwertige Inhalte

: Mit über 100 recherchebasierten Tools für hochwertige Inhalte Kollaborationstools : Ermöglicht Teamarbeit mit Whiteboards, ClickUp Docs und ClickUp Mindmaps Echtzeit-Dashboards : Nachverfolgung des Fortschritts auf einen Blick vis ClickUp Dashboards Benutzerdefinierte Automatisierung : Sich wiederholende Aufgaben zeitsparend erledigen

: Ermöglicht Teamarbeit mit Whiteboards, ClickUp Docs und ClickUp Mindmaps App-Integrationen : Verbindung mit über 1.000 Apps für rationalisierte Automatisierung von Workflows Vorlagenbibliothek : Zugriff auf über 1.000 anpassbare Vorlagen für alle Teams

: Verbindung mit über 1.000 Apps für rationalisierte Automatisierung von Workflows

ClickUp Beschränkungen

Premium-Zugang : Der kostenlose Plan und Gäste können nicht auf die KI-Features zugreifen

: Der kostenlose Plan und Gäste können nicht auf die KI-Features zugreifen Lernkurve: Fortgeschrittene Features können für Anfänger überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited: $7 pro Monat

$7 pro Monat Geschäft: $12 pro Monat

$12 pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied und Monat

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

✨ Ideal für: Teams, die ein All-in-One-Tool für Projektmanagement und KI-gestützte Erstellung von Inhalten suchen.

📌 Reddit Consensus: Wie ClickUp AI die Produktivität neu definiert ClickUp AI hilft Teams dabei, Grenzen zu überschreiten. Benutzer nutzen Features wie Aufgaben-Zusammenfassungen, Benutzerdefinierte Felder und eingebettete KI-Tools, um operative Workflows zu verbessern. Besonders hervorzuheben ist das Beispiel einer 3D-Fertigung, in der KI nicht nur für die Organisation von Produktionsaufgaben eingesetzt wird, sondern auch für die nahtlose Kommunikation mit dem Client und die Schulung der Mitarbeiter direkt in ClickUp.

Von der Integration von SOP-Guides mit OpenAI bis hin zur Generierung intelligenter Updates für Stakeholder - ClickUp AI verwaltet nicht nur Workflows, sondern zentralisiert und verbessert sie. Teams jonglieren nicht mehr mit Tools, sondern arbeiten intelligenter, schneller und kollaborativer.

Mitnahme: Die Vielseitigkeit von ClickUp AI macht es zu einem unverzichtbaren Tool für Teams, die auf der Suche nach Innovationen in den täglichen Arbeitsabläufen sind.

2. Copy.ai (Das Beste für die mühelose Erstellung von Inhalten in großem Umfang)

{vom} Kopieren.ki Wenn Sie schon einmal auf einen leeren Bildschirm gestarrt und sich gewünscht haben, dass die richtigen Worte auf magische Weise erscheinen, dann kenne ich das Gefühl - und genau da glänzt Copy.ai.

Dieser von der beeindruckenden GPT-3-Engine angetriebene KI-Schreibassistent hilft Ihnen beim Brainstorming, bei der Erstellung detaillierter Berichte oder bei der Form des richtigen Slogans.

Ich war beeindruckt, wie einfach es war, Workflows zu erstellen, Chats als Projekte zu speichern und eine einheitliche Markensprache zu entwickeln.

Und das Beste daran? Es ist so intuitiv, dass Sie weniger Zeit damit verbringen werden, es herauszufinden, und mehr Zeit damit, es tatsächlich zu erstellen.

Copy.ai beste Features

Hochwertige Inhalte : Erstellt SEO-optimierte Inhalte, von Blogs bis zu Verkaufstexten, in Sekundenschnelle

: Erstellt SEO-optimierte Inhalte, von Blogs bis zu Verkaufstexten, in Sekundenschnelle Konsistente Markensprache : Benutzerdefinierte Inhalte, die Ihren einzigartigen Ton und Ihre Botschaft widerspiegeln

: Benutzerdefinierte Inhalte, die Ihren einzigartigen Ton und Ihre Botschaft widerspiegeln Effiziente Workflows : Automatisiert Aufgaben wie die Zusammenfassung von Webinaren oder die Erstellung von Berichten zur Konkurrenzanalyse

: Automatisiert Aufgaben wie die Zusammenfassung von Webinaren oder die Erstellung von Berichten zur Konkurrenzanalyse Features für die Zusammenarbeit : Ermöglicht Team Spaces für gemeinsame Sichtbarkeit und optimierte Produktion von Inhalten

: Ermöglicht Team Spaces für gemeinsame Sichtbarkeit und optimierte Produktion von Inhalten Vielseitigkeit: Verarbeitet mehrere Arten von Inhalten, einschließlich Bildunterschriften, E-Mails und kreativen Texten

Copy.ai Einschränkungen

Eingeschränkte Möglichkeiten für lange Formulare : Der kostenlose Plan unterstützt nicht die Erstellung von langen Formularen

: Der kostenlose Plan unterstützt nicht die Erstellung von langen Formularen Workflow-Verzögerungen : Die Erstellung komplexer Workflows kann länger dauern als erwartet

: Die Erstellung komplexer Workflows kann länger dauern als erwartet Kostenprobleme: Kostenpflichtige Pläne können sich für kleine Teams oder Freiberufler als zu teuer erweisen

Copy.ai Preise

Free : Kostenlos

: Kostenlos Starter : $49/Monat

: $49/Monat Fortgeschritten: $249/Monat

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (180+ Bewertungen)

: 4.7/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

📌 Reddit Konsens: ChatGPT, aber besser - das sagen die Benutzer. Copy.ai hat auf Reddit Aufmerksamkeit erregt, weil es die Frustration über die Nutzungslimits von GPT-4 beseitigt hat. Die Benutzer schätzen es, dass Copy.ai GPT-4 ohne die gleichen Einschränkungen nutzt und unbegrenzten Zugang sowie eine Reihe von Vorlagen und Features bietet, die die Funktionen zur Erstellung von Inhalten erweitern. Während einige die Testversion als einschränkend empfanden, notierten andere den potenziellen Wert für diejenigen, die sich stark auf Tools wie ChatGPT verlassen, aber mehr Flexibilität benötigen. Um es zusammenzufassen:

/via_ Reddit ✨ Ideal für: Businesses und Vermarkter, die mühelos Inhalte in großem Umfang erstellen und dabei die Markenkonsistenz wahren müssen.

3. Rytr (am besten geeignet für die vielseitige Erstellung von Inhalten in verschiedenen Formaten)

/via_ Rytr Wenn Sie auf der Suche nach einem intuitiven und vielseitigen KI-Tool für das Schreiben von Texten sind, ist Rytr eine hervorragende Wahl. Im Gegensatz zu Tools, die ausschließlich auf Geschäfte ausgerichtet sind, richtet sich Rytr an Ersteller von Inhalten, Freiberufler und Vermarkter, denen Storytelling und Engagement wichtiger sind als technische Komplexität.

Was Rytr so besonders macht, ist seine Einfachheit. Egal, ob Sie einen Satz umformulieren, kürzen oder erweitern müssen, es ist so einfach wie die Auswahl des Inhaltstyps, die Angabe des Kontexts und die Überlassung des Rests an die KI.

🍪 Bonus: Rytr enthält SEO-Tools wie einen SERP-Analysator und einen Keyword-Generator, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte gut ranken.

Rytr beste Features

Vielseitigkeit der KI beim Schreiben : Generiert Blogbeiträge, Werbetexte, Gliederungen und mehr für über 40 verschiedene Inhalte

: Generiert Blogbeiträge, Werbetexte, Gliederungen und mehr für über 40 verschiedene Inhalte Tools zur Verfeinerung des Inhalts : Automatisches Umformulieren, Kürzen oder Erweitern von Inhalten für mehr Klarheit

: Automatisches Umformulieren, Kürzen oder Erweitern von Inhalten für mehr Klarheit SEO-Optimierung : Enthält einen SERP-Analyzer und ein Tool für die Keyword-Recherche zur Verbesserung der Suchergebnisse

: Enthält einen SERP-Analyzer und ein Tool für die Keyword-Recherche zur Verbesserung der Suchergebnisse Plagiatsprüfung : Stellt sicher, dass jeder Inhalt original und einzigartig ist

: Stellt sicher, dass jeder Inhalt original und einzigartig ist Zusammenarbeit im Team : Bietet Features für die Sichtbarkeit im Team und das Freigeben von Projekten

: Bietet Features für die Sichtbarkeit im Team und das Freigeben von Projekten Chrome-Erweiterung: Ermöglicht die nahtlose Erstellung von Inhalten direkt in Ihrem Browser

Rytr Beschränkungen

Begrenzte kostenlose Version : Der kostenlose Plan hat ein Limit von 10.000 Zeichen pro Monat

: Der kostenlose Plan hat ein Limit von 10.000 Zeichen pro Monat Faktengenauigkeit : Wie die meisten KIs produziert es manchmal Inhalte mit Ungenauigkeiten

: Wie die meisten KIs produziert es manchmal Inhalte mit Ungenauigkeiten Repetitive Ausgaben: Gelegentlich können sich die generierten Inhalte wiederholen

Rytr Preisgestaltung:

Free : Kostenlos

: Kostenlos Unlimited : $7.50/Monat

: $7.50/Monat Premium: $24.16/Monat

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (800+ Bewertungen)

✨ Ideal für: Freiberufler und Ersteller von Inhalten, die vielseitige KI-generierte Inhalte mit SEO-Support benötigen.

🧠 Wussten Sie schon: Blogger, die KI-Tools verwenden, sparen ca 30% der Zeit die sie normalerweise für das Verfassen eines Blogbeitrags aufwenden würden. Das ist wie eine zusätzliche Kaffeepause oder Brainstorming-Sitzung pro Artikel.

4. Grammarly (Am besten für die Bearbeitung Ihrer Inhalte)

via Grammarly Grammarly Premium ist ein Muss für jeden, der seine Texte verfeinern und aufpolieren möchte. Im Gegensatz zu anderen KI-Tools, die sich auf die Erstellung von Inhalten konzentrieren, optimiert Grammarly vor allem das, was Sie bereits geschrieben haben.

Ganz gleich, ob Sie ein menschlicher Autor sind, der an seinem Entwurf feilt, oder ein Benutzer von KI-generierten Inhalten, der seine Arbeit verfeinern möchte - Grammarly macht Ihre Arbeit noch besser.

Was ich aber am meisten liebe, ist Folgendes: Grammarly lässt sich nahtlos in Plattformen wie Google Docs integrieren. Ähnlich wie bei GrammarlyGo können Sie Grammarly nutzen, wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, allerdings mit der zusätzlichen Leistung der branchenführenden Grammatikprüfung von Grammarly.

Grammarly beste Features

Grammatik- und Rechtschreibprüfung : Identifiziert und korrigiert Grammatikfehler mit branchenführender Präzision

: Identifiziert und korrigiert Grammatikfehler mit branchenführender Präzision Tonalitätsanpassung : Analysiert und passt Ihren Tonfall an die Zielgruppe und den Zweck an

: Analysiert und passt Ihren Tonfall an die Zielgruppe und den Zweck an KI-Eingabeaufforderung : Bietet bis zu 2.000 Vorschläge im Pro Plan, um bei der Erweiterung von Themen und der Überwindung von Schreibblockaden zu helfen

: Bietet bis zu 2.000 Vorschläge im Pro Plan, um bei der Erweiterung von Themen und der Überwindung von Schreibblockaden zu helfen Satzumformungen : Bietet Lösungen zum Umformulieren und Verbessern von Klarheit und Flow mit nur einem Klick

: Bietet Lösungen zum Umformulieren und Verbessern von Klarheit und Flow mit nur einem Klick Plagiat-Erkennung : Erkennt doppelte Inhalte und KI-generierten Text für zusätzliche Sicherheit

: Erkennt doppelte Inhalte und KI-generierten Text für zusätzliche Sicherheit Google Docs-Integration: Arbeitet direkt in Google Docs für eine nahtlose Bearbeitung

Grammarly Beschränkungen

Eingeschränkte mobile Funktionen : Funktioniert nicht immer gut auf mobilen Geräten, mit gelegentlichen Störungen

: Funktioniert nicht immer gut auf mobilen Geräten, mit gelegentlichen Störungen Verzögerung bei langen Inhalten : Große Mengen an Inhalten können die Leistung beeinträchtigen

: Große Mengen an Inhalten können die Leistung beeinträchtigen Übereifrige Korrekturen: Schlägt manchmal Korrekturen vor, bevor der Satz beendet ist, was den Flow stören kann

Grammarly Preise

Free : $0/Monat

: $0/Monat Pro : $30/Monat

: $30/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.700+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7,000+ Bewertungen)

📌 Reddit-Konsens: Grammarly wird häufig Anfängern empfohlen, vor allem um ungünstige Formulierungen zu erkennen und die Prägnanz der Sätze zu verbessern. Viele Benutzer sind der Meinung, dass Grammarly für ein paar Monate nützlich ist, um Ihren Schreibstil und häufige Fehler zu lernen, aber einige Redditors sind der Meinung, dass es im Vergleich zu fortgeschritteneren Optionen zu kurz kommt, vor allem, wenn Sie ein kleines Budget haben.

via Reddit ✨ Ideal für: Autoren, die ihre Entwürfe in Bezug auf Grammatik, Ton und Stil verbessern möchten.

5. Frase (am besten geeignet für die Erstellung und Optimierung von Inhalten für die Suchmaschinenoptimierung)

via Frase Stellen Sie sich ein tool vor, das Ihnen nicht nur beim Schreiben, sondern auch beim Denken hilft.

es ist ein leistungsfähiges tool für die Recherche und die Optimierung von Inhalten für die Suchmaschinenoptimierung. Frase wurde entwickelt, um die frühen Phasen der Erstellung von Inhalten zu optimieren, und zeichnet sich dadurch aus, dass es SERP-Daten und Erkenntnisse über Mitbewerber in umsetzbare Inhalte umwandelt und so Zeit und Aufwand spart.

Das herausragende Feature? Die Tools Wikipedia Concept Map und Topic Planner helfen bei der Visualisierung von Ideen und der Erstellung von thematischen Clustern - ideal für die Planung einer langfristigen Strategie für Inhalte.

Frase beste Features

Inhaltsrecherche und -planung: Analysieren Sie SERP-Daten und erstellen Sie in Sekundenschnelle ausführliche Pläne für Inhalte, was Ihnen stundenlange manuelle Arbeit erspart

Analysieren Sie SERP-Daten und erstellen Sie in Sekundenschnelle ausführliche Pläne für Inhalte, was Ihnen stundenlange manuelle Arbeit erspart Outline-Builder: Erstellen Sie detaillierte Gliederungen, indem Sie Daten von den am besten platzierten Wettbewerbern abrufen und Fragen der Benutzer einbeziehen

Erstellen Sie detaillierte Gliederungen, indem Sie Daten von den am besten platzierten Wettbewerbern abrufen und Fragen der Benutzer einbeziehen KI-gestützte Schreib-Tools: Nutzen Sie 36+ KI-Tools, um Blogbeiträge, Artikel und vieles mehr zu erstellen - und das in über 20 Sprachen

Nutzen Sie 36+ KI-Tools, um Blogbeiträge, Artikel und vieles mehr zu erstellen - und das in über 20 Sprachen Inhaltsoptimierung: Verbessern Sie die SEO Ihrer Inhalte mit der Google Search Console-Integration und der Keyword-Analyse von Frase

Verbessern Sie die SEO Ihrer Inhalte mit der Google Search Console-Integration und der Keyword-Analyse von Frase Kollaborativer Workspace: Organisieren Sie Ihre Projekte mit Ordnern, weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt für die Zusammenarbeit im Team

Frase Beschränkungen

Add-On Kosten: Während die Basis Pläne erschwinglich sind, erfordern einige Features, wie unbegrenzte KI Wörter und Keyword-Volumen-Analyse, zusätzliche Gebühren

Während die Basis Pläne erschwinglich sind, erfordern einige Features, wie unbegrenzte KI Wörter und Keyword-Volumen-Analyse, zusätzliche Gebühren Gelegentliche Probleme: Probleme mit der automatischen Aktualisierung können Ihren Workflow unterbrechen, wenn Sie Ihren Fortschritt nicht gespeichert haben

Probleme mit der automatischen Aktualisierung können Ihren Workflow unterbrechen, wenn Sie Ihren Fortschritt nicht gespeichert haben Lernkurve: Bei so vielen Features kann es für Anfänger einige Zeit dauern, sich effektiv zurechtzufinden

Frase Preise

Gratis Testversion

Solo: $15/Monat

$15/Monat Basic: $45/Monat

$45/Monat Team: $115/Monat

Frase Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (290+ Bewertungen)

4.8/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (330+ Bewertungen)

📌 Reddit-Konsens: Frase wird für sein Potenzial zur Erleichterung der Recherche und Erstellung von Inhalten hoch geschätzt, insbesondere für unabhängige Journalisten, Blogger und Vermarkter. Benutzer loben die interne Suchmaschine und den KI-Recherche-Assistenten, der Websites auf der Grundlage von Abfragen durchforstet und Bibliografien und Echtzeit-Zusammenfassungen von Quellen erstellt.

via Reddit ✨ Ideal für: Content-Vermarkter und SEO-Spezialisten, die Tools für Recherche, Content-Briefing und Optimierung suchen.

6. Jasper.ai (am besten für die Erstellung von KI-Inhalten für das Marketing geeignet)

/via_ Jasper.KI Jasper wurde speziell für Vermarkter entwickelt, und das merkt man.

Von der Erstellung SEO-freundlicher Blog-Posts bis hin zur Generierung von Instagram-Beschriftungen, die das Engagement steigern, wurde dieses Tool entwickelt, um Marketing-Teams jeder Größe dabei zu helfen, ihren Aufwand zu skalieren, ohne den kreativen Funken zu verlieren.

Das Besondere an Jasper ist die Möglichkeit, Inhalte an den Ton und Stil Ihrer Marke anzupassen.

Features wie "Erklären Sie es mir wie ein Fünftklässler" vereinfachen komplexe Themen und machen technische oder Nischeninhalte für ein breiteres Publikum zugänglicher und ansprechender - ein wertvoller Vorteil für Marketingexperten, die auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen abzielen.

Jasper.ai beste Features

Marketing Editor : Erstellen und verfeinern Sie Inhalte mit dem einzigen KI Editor, der in Marketing Best Practices geschult ist

: Erstellen und verfeinern Sie Inhalte mit dem einzigen KI Editor, der in Marketing Best Practices geschult ist Anpassung der Markenstimme : Stellen Sie sicher, dass jeder Inhalt dem Ton und Stil Ihrer Marke entspricht

: Stellen Sie sicher, dass jeder Inhalt dem Ton und Stil Ihrer Marke entspricht KI App-Bibliothek : Greifen Sie auf über 80 Apps zu, die auf verschiedene Marketinganforderungen zugeschnitten sind, von Blogbeiträgen bis zu E-Mail-Sequenzen

: Greifen Sie auf über 80 Apps zu, die auf verschiedene Marketinganforderungen zugeschnitten sind, von Blogbeiträgen bis zu E-Mail-Sequenzen SEO-Modus : Optimieren Sie Ihre Inhalte für Suchmaschinen, ohne ein separates Tool zu benötigen

: Optimieren Sie Ihre Inhalte für Suchmaschinen, ohne ein separates Tool zu benötigen Bilderstellung und -bearbeitung: Generieren Sie Bildmaterial zur Ergänzung Ihrer Texte

Jasper.ai Limits

Bedenken bezüglich des Abonnement-Modells : Die Preisgestaltung basiert auf der Anzahl der Wörter, was für Benutzer, die große Mengen an Inhalten produzieren, einschränkend sein kann

: Die Preisgestaltung basiert auf der Anzahl der Wörter, was für Benutzer, die große Mengen an Inhalten produzieren, einschränkend sein kann Nischenthemen sind problematisch : Während es sich bei allgemeinen Marketinginhalten auszeichnet, strauchelt es gelegentlich bei hochspezialisierten oder technischen Themen

: Während es sich bei allgemeinen Marketinginhalten auszeichnet, strauchelt es gelegentlich bei hochspezialisierten oder technischen Themen Faktenüberprüfung erforderlich: Wie die meisten KI-Tools benötigt auch Jasper einen menschlichen Editor, um die Richtigkeit der Informationen zu überprüfen

Preise für Jasper.ai

Ersteller Plan : $39/Monat

: $39/Monat Pro Plan : $59/Monat

: $59/Monat business-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Jasper.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

✨ Ideal für: Marketing Teams, die sich darauf konzentrieren, markenspezifische, SEO-freundliche Inhalte in großem Umfang zu erstellen.

via Beliebiges Wort Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie haben gerade eine Facebook-Werbung fertiggestellt. Sie denken, sie ist witzig, ansprechend und genau das, was Ihr Einzelziel braucht, um auf die glänzende Schaltfläche "Jetzt kaufen" zu klicken.

Das Problem dabei? Sie werden nicht wissen, ob sie funktioniert, bis sie live ist - Stichwort schlaflose Nächte und endlose A/B-Tests.

Hier kommt Anyword ins Spiel. Dieses KI-gestützte Tool zur Erstellung von Inhalten generiert nicht nur Texte, sondern sagt auch voraus, wie gut sie funktionieren werden.

🦸‍♂️ Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Kumpel, der Ihnen sagt: "Hey, diese Überschrift wird 20 % besser konvertieren", bevor Sie auf "Veröffentlichen" drücken.

Wenn es Ihnen wie mir geht und Sie aufhören möchten, zu raten, und anfangen möchten, Inhalte zu erstellen, die funktionieren, dann lassen Sie uns eintauchen in das, was Anyword zu einem Traum für Marketer macht.

Die besten Features von Anyword

Vorhersagende Leistungsbewertung : Sehen Sie schon vor der Veröffentlichung, wie Ihr Inhalt wahrscheinlich abschneiden wird, und sparen Sie Zeit für A/B-Tests

: Sehen Sie schon vor der Veröffentlichung, wie Ihr Inhalt wahrscheinlich abschneiden wird, und sparen Sie Zeit für A/B-Tests Blog-Assistent : Schnelleres Erstellen von SEO-freundlichen Blogbeiträgen mit vorgeschlagenen Gliederungen, Einleitungen und optimierten Abschnitten

: Schnelleres Erstellen von SEO-freundlichen Blogbeiträgen mit vorgeschlagenen Gliederungen, Einleitungen und optimierten Abschnitten Benutzerdefinierte Schlüsselwort-Bibliothek : Erstellen Sie ein Repository mit häufig verwendeten Begriffen, um ein konsistentes Messaging zu gewährleisten und die Durchsuchbarkeit zu verbessern

: Erstellen Sie ein Repository mit häufig verwendeten Begriffen, um ein konsistentes Messaging zu gewährleisten und die Durchsuchbarkeit zu verbessern KI-gestützte Erstellung von Anzeigen : Generieren von KI-gesteuerten Anzeigentexten für Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Google mit Vorlagen, die auf das Engagement zugeschnitten sind

: Generieren von KI-gesteuerten Anzeigentexten für Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Google mit Vorlagen, die auf das Engagement zugeschnitten sind Leistungsanalyse: Nachverfolgung und Vergleich von Inhaltsvariationen über verschiedene Kanäle hinweg, um herauszufinden, was am besten funktioniert

Anyword Beschränkungen

Fokus auf kurze Inhalte : Nicht ideal für Projekte mit langen Formularen ohne umfangreiche manuelle Bearbeitung

: Nicht ideal für Projekte mit langen Formularen ohne umfangreiche manuelle Bearbeitung Preislich für erweiterte Features : Die Pläne "Data-Driven" und "Business" können für kleinere Teams sehr teuer sein

: Die Pläne "Data-Driven" und "Business" können für kleinere Teams sehr teuer sein Limitierte Integrationen: Verlassen sich eher auf APIs als auf Plug-and-Play-Verbindungen

Anyword Preise

Starter Plan : $49/Monat

: $49/Monat Datengesteuerter Plan : $99/Monat

: $99/Monat Business-Plan : $499/Monat

: $499/Monat Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Anyword Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8 (1,200+ Bewertungen)

: 4.8 (1,200+ Bewertungen) Kapitelra: 4.8 (390+ Rezensionen)

✨ Ideal für: Leistungsorientierte Vermarkter, die nach prädiktiven Analysen zur Optimierung ihrer Texte suchen.

8. Writesonic (am besten geeignet für KI-gestützte Erstellung von Inhalten und SEO-Optimierung)

via Writesonic Writesonic ist ein KI-Tool zum Schreiben von Texten, das Zeit und Energie bei der Erstellung einer Vielzahl von Inhalten - von Blogbeiträgen über Anzeigen bis hin zu Landing Pages - sparen soll.

Sie können Features wie Faktenprüfung, benutzerdefinierte Markenstimme und KI-generierte FAQs erwarten.

Was mir auffiel, war die integrierte SEO-Optimierung und die Möglichkeit, Inhalte in über 20 Sprachen zu erstellen. Das macht das Tool zu einer vielseitigen Wahl für Blogger, Vermarkter und Eigentümer von kleinen Geschäften.

Schauen wir uns die besten Features und ein paar Macken an, die mir beim Testen aufgefallen sind.

Writesonic beste Features:

KI-Artikelschreiber : Erzeugt sachlich korrekte und SEO-optimierte Artikel mit einer Länge von bis zu 5.000 Wörtern

: Erzeugt sachlich korrekte und SEO-optimierte Artikel mit einer Länge von bis zu 5.000 Wörtern Anpassung der Markenstimme : Passt den Ton und den Stil des Inhalts an, um Ihre einzigartige Stimme widerzuspiegeln

: Passt den Ton und den Stil des Inhalts an, um Ihre einzigartige Stimme widerzuspiegeln SEO-Prüfer und -Optimierer : Bietet sofortige On-Page-SEO-Einblicke und Optimierungen

: Bietet sofortige On-Page-SEO-Einblicke und Optimierungen Inhaltsvorlagen : Bietet über 80 Vorlagen für Blogs, Beiträge für soziale Medien, Produktbeschreibungen und mehr

: Bietet über 80 Vorlagen für Blogs, Beiträge für soziale Medien, Produktbeschreibungen und mehr Mehrsprachiger Support: Erzeugt Inhalte in über 20 Sprachen, um die Reichweite Ihres Publikums zu erhöhen

Writesonic Limits:

Lernkurve : Einige Features, wie z.B. fortgeschrittene Vorlagen, können eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen

: Einige Features, wie z.B. fortgeschrittene Vorlagen, können eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen Gelegentliche Ungenauigkeiten : Faktenüberprüfung ist für hochwissenschaftliche Artikel unerlässlich

: Faktenüberprüfung ist für hochwissenschaftliche Artikel unerlässlich Lücken in den Anleitungen: Ausführlichere Anleitungen könnten den Einstieg erleichtern

Writesonic Preise:

Free-Plan : **Kostenlos

: **Kostenlos Einzelperson : $20/Monat

: $20/Monat Standard : $99/Monat

: $99/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Writesonic Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (1,980+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1,980+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2,000+ Rezensionen)

📌 Reddit-Konsens: Writesonic wird für seine Fähigkeit geschätzt, schnell qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen, was es zu einer ersten Anlaufstelle für Autoren macht, die mit einem Block oder speziellen Inhalten zu kämpfen haben. Benutzer vergleichen die Ergebnisse oft positiv mit anderen Tools wie Copymatic und notieren die höhere Qualität der Inhalte.

via Reddit ✨ Ideal for: Vermarkter und Eigentümer von kleinen Geschäften, die KI-gestützte Inhalte mit integrierten SEO-Features wünschen.

9. ChatGPT (Am besten für schnelles, vielseitiges Schreiben von Inhalten mit KI)

via ChatGPT Ein Viertel der Unternehmen hat über Einsparungen berichtet zwischen $50.000 und $70.000 durch die Verwendung von ChatGPT.

Es liegt also auf der Hand, dass sich Vermarkter an dieses Tool wenden, um ihre Erstellung von Inhalten zu automatisieren .

Ehrlich gesagt sehe ich den Reiz darin, Zeit zu sparen, Kosten zu senken und qualitativ hochwertige Inhalte in großem Umfang zu produzieren.

Egal, ob Sie Blogbeiträge und Produktbeschreibungen verfassen oder Bildunterschriften für soziale Medien entwerfen, mit ChatGPT ist die Arbeit schnell und effizient erledigt.

ChatGPT beste Features

Zeitsparende Effizienz : Generiert Inhalte in Sekundenschnelle und hilft Geschäften, knappe Fristen einzuhalten

: Generiert Inhalte in Sekundenschnelle und hilft Geschäften, knappe Fristen einzuhalten Vielseitigkeit der Inhalte : Einfache Handhabung von Blogs, Beiträgen für soziale Medien, Produktbeschreibungen und mehr

: Einfache Handhabung von Blogs, Beiträgen für soziale Medien, Produktbeschreibungen und mehr Echtzeit-Hilfe : Bietet menschenähnliche Antworten auf Eingabeaufforderungen und reduziert so Schreibblockaden

: Bietet menschenähnliche Antworten auf Eingabeaufforderungen und reduziert so Schreibblockaden Kosteneffizienz : Bietet erschwingliche Pläne im Vergleich zur Einstellung von Vollzeitschreibern

: Bietet erschwingliche Pläne im Vergleich zur Einstellung von Vollzeitschreibern Benutzerdefinierte GPTs: Ermöglicht die Erstellung maßgeschneiderter KI-Modelle für spezifische Geschäftsanforderungen

ChatGPT Beschränkungen

Mangel an Originalität : Kann ohne sorgfältige Aufforderung wiederholte oder abgeleitete Inhalte produzieren

: Kann ohne sorgfältige Aufforderung wiederholte oder abgeleitete Inhalte produzieren Bearbeitung erforderlich : Der Inhalt muss oft feinabgestimmt werden, um mit der Marke übereinzustimmen und sachliche Richtigkeit zu gewährleisten

: Der Inhalt muss oft feinabgestimmt werden, um mit der Marke übereinzustimmen und sachliche Richtigkeit zu gewährleisten Abhängig von Aufforderungen: Die Qualität des Outputs hängt stark von der Klarheit und Detailgenauigkeit des Inputs ab

ChatGPT Preise

Free : Kostenlos

: Kostenlos Plus : $20/Monat

: $20/Monat Pro: $200/Monat

$200/Monat Team : $25/pro Benutzer/Monat oder $30/pro Benutzer/Monat je nach Plan

: $25/pro Benutzer/Monat oder $30/pro Benutzer/Monat je nach Plan Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (630+ Bewertungen)

: 4.7/5 (630+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

📌 Reddit-Konsens: ChatGPT hat einen langen Weg hinter sich, wobei GPT-4 deutliche Verbesserungen gegenüber früheren Versionen bietet. Obwohl es immer noch an Persönlichkeit mangelt und sorgfältige Eingabeaufforderungen erfordert, sind sich die Benutzer einig, dass es für bestimmte Artikel anständige Inhalte produzieren kann, insbesondere wenn es mit menschlicher Bearbeitung kombiniert wird, um den Flow zu verbessern und Abwechslung zu schaffen.

via Reddit ✨ Ideal für: Fachleute und Businesses, die eine schnelle, vielseitige Erstellung von Inhalten in verschiedenen Formaten suchen.

10. Wordtune (am besten für schnelle Tonanpassungen und einfache Umschreibungen)

/%img/ Wordtune Als ich Wordtune zum ersten Mal ausprobierte, war ich fasziniert von der Konzentration auf Umschreibungen und Klanganpassungen.

Es ist nicht das Tool mit den meisten Features, aber es leistet solide Arbeit, wenn es darum geht, Ihre Texte auf Klarheit, Ton und Stil zu optimieren. Wenn Sie jemals gezögert haben, ob Ihre E-Mail leger oder formell klingen soll, ist Wordtune ein zuverlässiger Helfer.

Dieser KI-gestützte Assistent schlägt Umformulierungen vor, verbessert die Formulierung und hilft sogar bei Synonymen - perfekt für schnelle Bearbeitungen, aber nicht geeignet für anspruchsvolle Texte oder gemeinsame Projekte.

Wordtune beste Features

Ton-Flexibilität : Ich fand es toll, mit nur einem Klick zwischen legeren und formellen Tönen umschalten zu können

: Ich fand es toll, mit nur einem Klick zwischen legeren und formellen Tönen umschalten zu können Umformulierungsvorschläge : Wenn ich einen Satz markiere, kann ich aus einem Bereich von Optionen wählen - einige sind besser als andere, aber insgesamt nützlich

: Wenn ich einen Satz markiere, kann ich aus einem Bereich von Optionen wählen - einige sind besser als andere, aber insgesamt nützlich Smarte Synonyme : Ein raffiniertes tool, das Alternativen vorschlägt, vor allem, wenn man das gleiche Wort zu oft wiederholt

: Ein raffiniertes tool, das Alternativen vorschlägt, vor allem, wenn man das gleiche Wort zu oft wiederholt Zusammenfassungs-Tool : Praktisch, um lange Absätze in verdauliche Zusammenfassungen zu kondensieren

: Praktisch, um lange Absätze in verdauliche Zusammenfassungen zu kondensieren Integrationsmöglichkeiten: Funktioniert gut als Browser-Erweiterung in Google Chrome und lässt sich sogar in Microsoft Word einbinden

Wordtune Beschränkungen

Einschränkungen der Free Version : Die 10 Überarbeitungen pro Tag fühlten sich limitierend an - ich habe sie viel zu schnell verbrannt

: Die 10 Überarbeitungen pro Tag fühlten sich limitierend an - ich habe sie viel zu schnell verbrannt Gelegentliche Fehlschläge: Einige Vorschläge trafen nicht ins Schwarze, da sie entweder den Kontext verloren oder unbeholfen klangen

Wordtune Preise

Free : 10 Überarbeitungen pro Tag

: 10 Überarbeitungen pro Tag Erweiterter Plan : $4,19/Monat

: $4,19/Monat Unlimited-Plan: $5,99/Monat

Wordtune Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6 (170+ Bewertungen)

: 4.6 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.4 (75+ Bewertungen)

✨ Ideal für: Berufstätige, die ihre Texte schnell umschreiben und den Tonfall anpassen müssen, um ihre Kommunikation zu verbessern.

11. Sudowrite (am besten für Autoren, die KI-gestützte kreative Unterstützung suchen)

via Sudowrite Als ich über Sudowrite stolperte, war ich neugierig, wie ein KI-Tool speziell für Belletristik-Autoren geeignet sein könnte.

Es wird als Schreibassistent vermarktet, der bei der Erstellung ganzer Romane oder Drehbücher helfen kann, während er gleichzeitig neue Ideen sammelt.

Meiner Erfahrung nach ist es so, als hätte man einen Co-Autor, der nie müde wird - auch wenn es ihm manchmal an der menschliche Note, damit sich Geschichten wirklich lebendig anfühlen .

Sudowrite beste Features

Story Engine : Führt Sie durch die Erstellung von Zeichen, Handlungen und sogar ganzen Kapiteln. Ideal, um mit einem Entwurf zu beginnen

: Führt Sie durch die Erstellung von Zeichen, Handlungen und sogar ganzen Kapiteln. Ideal, um mit einem Entwurf zu beginnen Umschreiben und Erweitern : Bietet umformulierte oder erweiterte Versionen, damit die Geschichte im Flow bleibt

: Bietet umformulierte oder erweiterte Versionen, damit die Geschichte im Flow bleibt Brainstorming-Magie : Generiert Namen, Wendungen und neue Ideen, um die Kreativität zu fördern

: Generiert Namen, Wendungen und neue Ideen, um die Kreativität zu fördern Visualisierungstool : Ermöglicht es Ihnen, visuelle Darstellungen der Zeichen und der Welt zu erstellen - ideal, um sich inspirieren zu lassen

: Ermöglicht es Ihnen, visuelle Darstellungen der Zeichen und der Welt zu erstellen - ideal, um sich inspirieren zu lassen Vorschläge für Wendungen: Hilft dabei, neue Wendungen in die Handlung einzubringen, wenn sich Ihre Geschichte vorhersehbar anfühlt

Sudowrite Grenzen

Unauthentische Stimme : Es lernt zwar von Ihrem Stil, weicht aber dennoch gelegentlich ab, so dass eine Bearbeitung unumgänglich ist

: Es lernt zwar von Ihrem Stil, weicht aber dennoch gelegentlich ab, so dass eine Bearbeitung unumgänglich ist Oberflächliche Ideen : Einigen generierten Inhalten fehlt die emotionale Tiefe und Nuance, die nur ein Mensch bieten kann

: Einigen generierten Inhalten fehlt die emotionale Tiefe und Nuance, die nur ein Mensch bieten kann Preisgestaltung für hohe Nutzung: Bei Vielschreibern können sich die monatlichen Kosten für Guthaben schnell summieren

Sudowrite Preise

Hobby & Student Plan : $10/Monat

: $10/Monat Professioneller Plan : $22/Monat

: $22/Monat Max Plan: $44/Monat

Sudowrite Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (1,990+ Bewertungen)

📌 Reddit-Konsens: Sudowrite wurde von den Benutzern auf Reddit gemischt, aber insgesamt positiv aufgenommen, insbesondere wegen seiner Fähigkeit, Schreibblockaden zu überwinden und bei der Bearbeitung zu helfen. Die Autoren haben das Feature "Schreiben" gelobt, das nützliche Anregungen und Ideen liefert, um den kreativen Prozess voranzutreiben. Das Feature "Kapitel generieren" wurde jedoch zunächst für seine sich wiederholenden Ausgaben kritisiert.

via Reddit ✨ Ideal for: Belletristik-Autoren, die Unterstützung durch KI bei der Ideenfindung, dem Entwurf und der Bearbeitung kreativer Arbeiten suchen.

12. Article Forge (am besten für die automatisierte Erstellung von langen Formularen)

via Artikel Schmiede Bei der Erkundung von Article Forge fiel mir auf, dass das Unternehmen behauptet, lange Formulare und SEO-optimierte Inhalte mit nur einem Klick zu erstellen.

Die Idee, hochwertige Artikel mit mehr als 1.500 Wörtern in weniger als einer Minute zu erstellen, klang fast zu schön, um wahr zu sein.

Mit Features wie der Massenerstellung von Artikeln und der WordPress-Integration richtet sich Article Forge jedoch an Benutzer, die die Erstellung ihrer Inhalte vereinfachen möchten, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen.

Article Forge beste Features

Automatisierte Langform-Inhalte: Erzeugt Artikel mit mehr als 1.500 Wörtern in nur 60 Sekunden auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Schlüsselwörter und Anweisungen

Erzeugt Artikel mit mehr als 1.500 Wörtern in nur 60 Sekunden auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Schlüsselwörter und Anweisungen SEO-Optimierung: Schreibt Inhalte unter Berücksichtigung der Google-Ranking-Algorithmen, einschließlich der Verwendung von Schlüsselwörtern und der Themenrelevanz

Schreibt Inhalte unter Berücksichtigung der Google-Ranking-Algorithmen, einschließlich der Verwendung von Schlüsselwörtern und der Themenrelevanz Erstellung von Massenartikeln: Ermöglicht die Erstellung mehrerer Artikel auf einmal, ideal für die Skalierungaufwand für Content Marketing mit KI WordPress-Integration: Sie können Artikel direkt in Ihrem WordPress-Blog veröffentlichen und so Zeit beim Hochladen und Formatieren sparen

Ermöglicht die Erstellung mehrerer Artikel auf einmal, ideal für die Skalierungaufwand für Content Marketing mit KI Pass AI detection: Beinhaltet ein Feature, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Inhalte als KI-generiert gekennzeichnet werden, obwohl die Ergebnisse variieren

Article Forge Beschränkungen

Oberflächliche Inhalte: Artikel müssen oft manuell angepasst werden, um der Marke gerecht zu werden und Einzigartigkeit zu gewährleisten

Artikel müssen oft manuell angepasst werden, um der Marke gerecht zu werden und Einzigartigkeit zu gewährleisten Formatierungsprobleme: Dem generierten Inhalt fehlen erweiterte Formate wie Aufzählungspunkte, Überschriften oder fett gedruckter Text für SEO Best Practices

Dem generierten Inhalt fehlen erweiterte Formate wie Aufzählungspunkte, Überschriften oder fett gedruckter Text für SEO Best Practices Ungenauigkeiten in der Grammatik: Häufige kleinere Fehler können den Inhalt ohne zusätzliche Bearbeitung ungeschliffen wirken lassen

Preise für Article Forge

Standard Plan: $27/Monat

$27/Monat Business-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Article Forge Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

✨ Ideal für: Businesses, die automatisierte, lange, SEO-optimierte Inhalte für die Skalierung ihrer Strategie suchen.

13. Quillbot (am besten geeignet für die Verfeinerung von Inhalten und zur Verbesserung der Übersichtlichkeit)

via Quillbot Als ich Quillbot zum ersten Mal ausprobierte, war ich mir nicht ganz sicher, was ich erwarten sollte. Es ist ein beliebtes Tool zum Paraphrasieren und Verbessern von Texten, aber ich war neugierig, ob es dem Hype gerecht werden kann. Nachdem ich die Features getestet habe, weiß ich, warum es ein Favorit unter Studenten, Forschern und Schriftstellern ist.

Die Paraphrasierungsmodi, die Grammatikprüfung und der Zusammenfassungsmodus von Quillbot sind intuitiv und liefern ordentliche Ergebnisse. Es ist zwar kein Tool, auf das ich mich bei der Erstellung ausgefeilter Inhalte vollständig verlassen würde, aber es ist unbestreitbar hilfreich für schnelle Korrekturen und die Überwindung von Schreibblockaden.

Allerdings muss die Ausgabe oft noch optimiert werden, damit sie natürlich klingt.

Quillbot beste Features

Paraphrasierungsmodi : Mir gefiel, dass man zwischen Modi wie Standard und Fluency wechseln kann, je nachdem, ob man es einfach halten oder professioneller klingen möchte

: Mir gefiel, dass man zwischen Modi wie Standard und Fluency wechseln kann, je nachdem, ob man es einfach halten oder professioneller klingen möchte Grammatik-Prüfung : Erstaunlich effektiv beim Auffinden von Fehlern, wenn auch nicht ganz so ausgefeilt wie andere Tools, die ich verwendet habe

: Erstaunlich effektiv beim Auffinden von Fehlern, wenn auch nicht ganz so ausgefeilt wie andere Tools, die ich verwendet habe Zusammenfassungsfunktion : Praktisch, um lange Texte zu verdaulichen Zusammenfassungen zu verdichten, was mir beim Überfliegen von Forschungsartikeln Zeit spart

: Praktisch, um lange Texte zu verdaulichen Zusammenfassungen zu verdichten, was mir beim Überfliegen von Forschungsartikeln Zeit spart Zitatgenerator: Ein Lebensretter, wenn man mit akademischen Arbeiten jongliert, denn er macht es leicht, Referenzen korrekt zu formatieren

Quillbot Beschränkungen

Feinschliff nötig : Der paraphrasierte Text wirkte manchmal ein wenig mechanisch und erforderte eine menschliche Note, um die Dinge zu glätten

: Der paraphrasierte Text wirkte manchmal ein wenig mechanisch und erforderte eine menschliche Note, um die Dinge zu glätten Geschränkte Kreativität : Die Funktion eignet sich zwar zum Umschreiben, ist aber keine große Hilfe, wenn Sie einen originellen, emotional ansprechenden Inhalt erstellen möchten

: Die Funktion eignet sich zwar zum Umschreiben, ist aber keine große Hilfe, wenn Sie einen originellen, emotional ansprechenden Inhalt erstellen möchten Premium-Preis: Die kostenlose Version ist begrenzt, und der Premium Plan könnte für gelegentliche Benutzer etwas teuer sein

Quillbot Preise

Monatlicher Plan: $9,95/Monat

$9,95/Monat Halbjährlicher Plan : $6,66/Monat

: $6,66/Monat Jährlicher Plan: $4,17/Monat

Quillbot Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (30+ Bewertungen)

: 4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

✨ Ideal für: Studenten und Autoren, die schnelle Umschreibungen, Grammatikprüfungen und Tools für Zusammenfassungen benötigen.

14. Hypotenuse KI (am besten für E-Commerce-Marken, die die Erstellung von Inhalten skalieren)

via Hypotenuse KI Hypotenuse KI ist eine All-in-One-Plattform für die Erstellung von Produktbeschreibungen, Blogbeiträgen und Marketingmaterialien.

Meine Erfahrung? Es ist beeindruckend für Massenaufgaben und SEO-gesteuerte Inhalte, aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist die Fähigkeit, bei der Stapelgenerierung von Produktbeschreibungen einen einheitlichen Ton beizubehalten - ein Lebensretter für alle, die große Kataloge verwalten.

🌻 Eine Sache, die ich der Plattform hinzufügen würde: Das Tool könnte von mehr verschiedenen Vorlagen für einzigartige Inhalte profitieren.

Hypotenuse KI beste Features

Großer Inhalt : Mit den Tools für Massen-Workflows können Sie mühelos SEO-optimierte Produktbeschreibungen, Instagram-Beschriftungen und mehr erstellen

: Mit den Tools für Massen-Workflows können Sie mühelos SEO-optimierte Produktbeschreibungen, Instagram-Beschriftungen und mehr erstellen HypoChat zur Recherche und Verfeinerung von Inhalten : Zusammenarbeit mit der KI für faktengeprüfte Inhalte oder kreatives Brainstorming zur Rationalisierung Ihres Prozesses

: Zusammenarbeit mit der KI für faktengeprüfte Inhalte oder kreatives Brainstorming zur Rationalisierung Ihres Prozesses HypoArt für die Bilderstellung : Generieren Sie Bilder in Studioqualität oder verbessern Sie Produktfotos mit KI-gesteuerten Tools

: Generieren Sie Bilder in Studioqualität oder verbessern Sie Produktfotos mit KI-gesteuerten Tools Lokalisierte Inhalte : Übersetzung und Anpassung von Inhalten für globale Zielgruppen in über 30 Sprachen

: Übersetzung und Anpassung von Inhalten für globale Zielgruppen in über 30 Sprachen Konsistente Markensprache: Wenden Sie anmarkenspezifische Richtlinien um sicherzustellen, dass alle generierten Inhalte mit Ihrem Ton übereinstimmen

Hypotenuse KI Limits

Einschränkungen der kostenlosen Testversion : Begrenztes Guthaben macht es schwer, das Potenzial der Plattform voll auszuschöpfen, ohne sich auf einen Plan zu verpflichten

: Begrenztes Guthaben macht es schwer, das Potenzial der Plattform voll auszuschöpfen, ohne sich auf einen Plan zu verpflichten Vorlagenvielfalt: Die Vorlagenbibliothek ist zwar für den E-Commerce geeignet, könnte aber mehr Optionen für verschiedene Branchen und Inhalte bieten

Hypotenuse KI Preise

Eintrag : $19/Monat

: $19/Monat Essential : $56/Monat

: $56/Monat Blog Pro : Ab $150/Monat

: Ab $150/Monat E-Commerce Basic: $150/Monat

Hypotenuse KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

✨ Ideal für: E-Commerce-Marken, die ihre Produktion von Inhalten mit SEO- und Massengenerierungs-Features skalieren.

15. Hemingway App (am besten für Liebhaber des prägnanten und klaren Schreibens)

/via_ Hemingway App Ich hatte schon viel über die Hemingway App gehört - kann ein einfaches Bearbeitungstool dem Namen des legendären Schriftstellers gerecht werden?

Nachdem ich einige Zeit mit der minimalistischen Benutzeroberfläche verbracht hatte, stellte ich fest, dass sie überraschend effektiv ist, um mein Schreiben zu verbessern.

Ganz gleich, ob man zu langatmigen Sätzen neigt oder einfach nur mehr Schlagkraft in seinen Worten haben möchte, Hemingway fungiert als sachlicher Coach, der Verbesserungsmöglichkeiten mit klaren, farblich codierten Vorschlägen hervorhebt.

Hemingway App beste Features

Farbcodierte Klarheit : Hervorhebung von Adverbien, Passiv und komplexen Sätzen, um Ihre Prosa zu straffen

: Hervorhebung von Adverbien, Passiv und komplexen Sätzen, um Ihre Prosa zu straffen Bewertung der Lesbarkeit : Bietet eine Bewertung nach Klassenstufe, um sicherzustellen, dass Ihr Text zugänglich ist

: Bietet eine Bewertung nach Klassenstufe, um sicherzustellen, dass Ihr Text zugänglich ist Bearbeitungs- und Schreibmodus : Ermöglicht den Wechsel zwischen ablenkungsfreiem Schreiben und tiefgreifender Bearbeitung

: Ermöglicht den Wechsel zwischen ablenkungsfreiem Schreiben und tiefgreifender Bearbeitung Erschwingliche Desktop Version : Die einmalige Gebühr von 19,99 $ für die kostenpflichtige App ist ein Schnäppchen für die Offline Funktionen

: Die einmalige Gebühr von 19,99 $ für die kostenpflichtige App ist ein Schnäppchen für die Offline Funktionen Exportoptionen: Speichern Sie Ihre Arbeit in Formaten wie Word, PDF und Markdown

Hemingway App Einschränkungen

Kein Grammatik-Checker : Im Vergleich zu Tools wie Grammarly werden viele grammatikalische Fehler übersehen

: Im Vergleich zu Tools wie Grammarly werden viele grammatikalische Fehler übersehen Online Version hat keine Speichermöglichkeit : Kostenlose Benutzer können ihre Arbeit nicht speichern oder exportieren

: Kostenlose Benutzer können ihre Arbeit nicht speichern oder exportieren Eingeschränkte Features für lange Projekte: Nicht ideal für buchlange Manuskripte oder anspruchsvolle Bearbeitungen

Preise der Hemingway App

Gratis Version : Kostenlos

: Kostenlos Bezahlte Desktop Version: $19.99 einmalige Gebühr

Hemingway App Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

📌 Reddit-Konsens: Die Hemingway App hat sich eine Nische unter Kreativagenturen und Autoren geschaffen, die ihre Inhalte straffen wollen, insbesondere bei knappen Fristen. Reddit-Benutzer heben den Wert der App für die Vermittlung von Funktionen der Kürze hervor, eine Fähigkeit, die sowohl für kommerzielle als auch für belletristische Texte nützlich ist.

/via_ Reddit ✨ Ideal für: Autorinnen und Autoren, die ihre Arbeit prägnant und klar formulieren und die Lesbarkeit verbessern wollen.

Mühelose Erstellung von Inhalten ist nur ein ClickUp entfernt

Die Debatte über KI bei der Erstellung von Inhalten ist so kontrovers wie Ananas auf Pizza: effizient oder repetitiv? Eines ist klar - KI hat das Schreiben demokratisiert und es für alle zugänglich gemacht.

Doch um in der Flut von KI-Inhalten hervorzustechen, brauchen Geschäfte mehr als einprägsame Überschriften. Die Leser sehnen sich nach Inhalten, die Probleme lösen, Fragen beantworten und Verbindungen schaffen. Authentisches, originäres Wissen ist der Schlüssel zum Unterscheidungsmerkmal.

ClickUp macht es einfach.

Von der Ideenfindung mit ClickUp Brain bis zur Zusammenarbeit in Echtzeit wird die Erstellung von Inhalten mit Features wie anpassbaren Vorlagen, automatisierten Social Posts und Echtzeit-Bearbeitung optimiert.

Also, warum nicht den Sprung wagen? Anmelden für ClickUp und sehen Sie zu, wie Ihr Spiel zur Erstellung von Inhalten immer besser wird, eine Aufgabe nach der anderen.