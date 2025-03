Fernabschluss: Das nächste Kapitel des modernen Verkaufsprozesses

Könnten Sie sich jemals vorstellen, ein wichtiges Verkaufsgeschäft abzuschließen, ohne einen Schritt in ein Büro zu machen oder einen Client persönlich zu treffen?

Dank der Fernabschlüsse wird dies immer mehr zur Realität.

Fernabschlüsse ermöglichen es Vertriebsfachleuten, Geschäfte von jedem beliebigen Ort aus abzuschließen, sofern sie über eine stabile Internetverbindung verfügen. Der Trend zum Fernabsatz markiert einen Paradigmenwechsel und definiert die Art und Weise neu, wie Geschäfte mit globalen Kunden abgewickelt werden.

Doch was braucht man, um als Fernverkäufer erfolgreich zu sein? Wir werfen einen genaueren Blick auf die Fähigkeiten, Tools und Strategien, die Sie benötigen, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein. Egal, ob Sie ein erfahrener Vertriebsmitarbeiter oder ein Neuling sind, der den Einstieg in den Fernabsatz sucht, dieser Leitfaden ist Ihr Weg zum Erfolg. ✨

🛠️ Fernabschluss ist eine moderne Rolle im Vertrieb, bei der Fachleute Geschäfte ohne physische Anwesenheit abschließen und sich dabei auf virtuelle Tools und starke Kommunikation verlassen. Im Gegensatz zum traditionellen Abschluss liegt der Schwerpunkt beim Fernabschluss auf Anpassungsfähigkeit, Überzeugungskraft und zielgerichteten Strategien. ⭐

✅ Zu den Vorteilen gehören Flexibilität, Unabhängigkeit vom Speicherort und vielfältige Verdienstmöglichkeiten.

🛠️ Herausforderungen wie der Aufbau von Online-Beziehungen und die Beherrschung von Tools für den Fernabschluss erfordern jedoch Schlüsselqualifikationen wie nonverbale Kommunikation, Anpassungsfähigkeit und Zielorientierung.

🚀 So fangen Sie an:

Sammeln Sie Erfahrung im Vertrieb

Erstellen Sie einen überzeugenden Lebenslauf

Möglichkeiten im Ausland erkunden

Tools zur Verwaltung von Bewerbungen und Netzwerken nutzen

🏆 Wesentliche tools für den Erfolg:

Starke CRM-Software, wie ClickUp ✅

Videokonferenzen ✅

Automatisierung des Vertriebs ✅

Plattformen für elektronische Signaturen ✅

Analytik ✅

Unterstanding Remote Closing

Bevor wir Ihnen freigeben, wie Sie zu einem Remote Closer werden können, um mehr Inbound-Verkäufe zu erzielen, müssen Sie etwas über den Prozess und die beteiligten Parteien erfahren.

Lassen Sie uns beginnen!

Was ist Remote Closing?

Fernabschluss ist ein Verkaufsprozess, bei dem Fachleute Geschäfte online abwickeln und abschließen, ohne sich persönlich zu treffen. Dabei werden potenzielle Kunden über virtuelle Kommunikationskanäle wie Videoanrufe, Telefonanrufe und Messaging-Plattformen kontaktiert.

Im Gegensatz zum traditionellen Vertrieb liegt der Schwerpunkt beim Fernabschluss auf dem Aufbau von Vertrauen und Beziehungen in einer virtuellen Einstellung. Überzeugungstechniken, aktives Zuhören und fundierte Produktkenntnisse gehen auf die Bedürfnisse des Kunden ein und leiten ihn zum Kauf an.

Als Ergebnis hat dieser Ansatz mit dem Aufkommen digitaler tools und Remote-Arbeitsumgebungen erheblich an Popularität gewonnen und ermöglicht es Geschäften, ihre Verkaufsreichweite über geografische Grenzen hinweg zu erweitern.

Die Rolle der Remote Closer im modernen Vertrieb

Remote Closings sind ein wichtiger Schlüssel im heutigen Puzzle der vernetzten Märkte, in denen Geschäfte über das Internet ein globales Publikum ansprechen.

Betrachten Sie es als die Kunst des Verkaufens, ausgestattet mit der Kraft der Technologie.

**Was ist also die Rolle des modernen Fernabschlusses?

Der moderne Fernabschließer stellt eine Verbindung zum Kunden her, baut Vertrauen auf, überwindet Einwände und erreicht Verkaufsziele, auch wenn er sich nicht im selben Raum wie der Client befindet! Dies macht Remote Closer zur Brücke zwischen modernen Geschäften und potenziellen Kunden.

Sie sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, potenzielle Kunden durch die letzten Phasen des Verkaufstrichters zu führen, Bedenken oder Abfragen zu klären und schließlich Geschäfte aus der Ferne abzuschließen. ⚡

Wussten Sie schon? Der Abschluss aus der Ferne ist in der IT-Branche weit verbreitet und tech-Verkauf in denen Unternehmen ein globales Publikum bedienen. In diesen Fällen nutzen sie Technologie, um die Probleme der Kunden zu verstehen, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und Vertrauen zu schaffen, auch ohne physische Nähe. Das Ergebnis sind Effizienz, Flexibilität und Skalierbarkeit, die den Zyklus des Vertriebs neu definieren. 📶

Fernabschluss vs. traditioneller Abschluss

Lassen Sie uns zunächst die transformative Wirkung des Fernabschlusses auf moderne Zyklen mit dem traditionellen Verkauf vergleichen. Hier ist ein tabellarischer Vergleich:

Fernabschluss Traditioneller Abschluss Wird virtuell von überall aus erledigt ✅ Erfordert persönliche Meetings und Interaktionen ❌ Verlässt sich auf Tools wie Videoanrufe, CRM-Software, E-Mail, Terminplanungstools usw. ✅ Verlässt sich auf Papierunterlagen, persönliche Meetings, Kalender usw. ❌ Bietet zeitliche und örtliche Flexibilität ✅ Arbeitet innerhalb fester Zeitpläne, Bürozeiten und begrenzter geografischer Grenzen ❌ Nutzt Tools zur Automatisierung von Workflows für einen rationalisierten Prozess ✅ Starke Abhängigkeit von manuellen Prozessen ❌ Hat eine globale Reichweite ✅ Hat eine lokale oder regionale Reichweite ❌ Senkt die Betriebskosten durch Verringerung der Reise- und Betriebskosten ✅ Verursacht höhere Kosten durch Reisen und Verwaltung der physischen Ressourcen ❌ Spart Zeit durch virtuelle Meetings, automatisierte Nachfassaktionen, Echtzeit-Terminpläne usw. ✅ Zeitintensiv, da physische Anwesenheit erforderlich ❌ Erfordert mehr Aufwand, um Vertrauen und Beziehung zu pflegen und aufrechtzuerhalten ❌ Physische Interaktionen verleihen eine persönliche Note für mehr Vertrauen und Engagement ✅

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der traditionelle Abschluss stark von persönlichen Interaktionen und Reisen abhängt. Andererseits nutzen die meisten Positionen für Fernabschlüsse Technologie, um Verkaufsabschlüsse kostengünstiger und für alle zugänglich zu machen.

Die Branche der Fernabschlüsse findet viele Abnehmer, da sie sowohl für Fachleute als auch für Geschäfte eine Reihe von Vorteilen verspricht.

Einige dieser Vorteile sind:

Zugang zu globalen Möglichkeiten : Remote Closers verfügen über die Fähigkeit und Kompetenz, mit Kunden oder Interessenten weltweit zu arbeiten. Dies, zusammen mit ihrem beruflichen Netzwerk und ihrer reichen Erfahrung, macht sie zu einem Gewinn für jedes Unternehmen 🗺️

: Remote Closers verfügen über die Fähigkeit und Kompetenz, mit Kunden oder Interessenten weltweit zu arbeiten. Dies, zusammen mit ihrem beruflichen Netzwerk und ihrer reichen Erfahrung, macht sie zu einem Gewinn für jedes Unternehmen 🗺️ Flexible Arbeitsgestaltung : Ohne geografische Limits kann jemand in der Position des Remote Closer von überall aus arbeiten und sich die Schichten so aussuchen, dass er sich am produktivsten fühlt 🤸‍♂️

: Ohne geografische Limits kann jemand in der Position des Remote Closer von überall aus arbeiten und sich die Schichten so aussuchen, dass er sich am produktivsten fühlt 🤸‍♂️ Verbesserte Work-Life-Balance : Durch den Verzicht auf lange Anfahrtswege und starre Bürozeiten können Fernschließer ihr Privat- und Berufsleben besser vereinbaren ⚖️

: Durch den Verzicht auf lange Anfahrtswege und starre Bürozeiten können Fernschließer ihr Privat- und Berufsleben besser vereinbaren ⚖️ Kosteneinsparungen : Abgesehen davon, dass Remote-Arbeitsmöglichkeiten Top-Talente anziehen, sparen Arbeitgeber durch die Reduzierung von Reise-, Büro- und Betriebskosten 🎉

: Abgesehen davon, dass Remote-Arbeitsmöglichkeiten Top-Talente anziehen, sparen Arbeitgeber durch die Reduzierung von Reise-, Büro- und Betriebskosten 🎉 Geschäftskontinuität: Remote-Arbeit und -Operationen sorgen für eine größere Widerstandsfähigkeit, da das Geschäft auch bei Unwägbarkeiten funktionsfähig bleibt ♾️

💡 Profi-Tipp: Ein gut ausgearbeiteter Verkaufsplan ist der Fahrplan Ihres Teams zum Erfolg, aber die Erstellung eines solchen Plans ist zeitaufwändig.

Wesentliche Fähigkeiten für Remote Closers

Beim Abschluss aus der Ferne geht es um mehr als nur um die Sicherung des Verkaufs; es geht darum, Verbindungen aufzubauen, Vertrauen zu entwickeln und Lösungen zu liefern - und das alles ohne den Vorteil einer persönlichen Interaktion.

Daher müssen Remote Closers über verschiedene Fähigkeiten verfügen, um sich an die Anforderungen eines virtuellen Zyklus anzupassen. Schließlich müssen sie alles zu erledigen, was ein Vertriebsmitarbeiter tut, ohne physisch anwesend zu sein!

Hier sind vier wesentliche Fähigkeiten, die erfolgreiche Remote Closer auszeichnen:

Fähigkeit 1: Nonverbale Kommunikationsfähigkeiten

In einer Einstellung aus der Ferne haben nonverbale Hinweise wie der Tonfall, die Mimik und die Körpersprache zusätzliches Gewicht

Ohne physische Anwesenheit entscheiden die Beherrschung der Video-Etikette und das Verstehen der subtilen Hinweise auf die Reaktionen des Kunden über Erfolg oder Misserfolg eines Geschäfts. Die Emotionen des Kunden zu erkennen und sie mit den eigenen Verkaufstechniken zu verknüpfen, ist das Markenzeichen eines erfolgreichen Fernabschlusses - dies ist nur möglich, wenn Sie über emotionale Intelligenz verfügen.

Die Beachtung des Augenkontakts durch die Kamera, eine ansprechende Körperhaltung und eine klare und selbstbewusste Sprache sind wichtige Kommunikationsfähigkeiten, die bei Remote Meetings zum Aufbau von Vertrauen und Beziehungen beitragen. 📢

Fähigkeit 2: Überzeugen

Überzeugungsarbeit ist das Herzstück des Fernabschlusses. Sie erfordert ein tiefes Verständnis der Probleme des Clients und die Fähigkeit, Lösungen überzeugend zu präsentieren.

Effektive Remote Closer setzen Storytelling, aktives Zuhören und maßgeschneiderte Botschaften ein, um mit potenziellen Kunden auf einer emotionalen Ebene in Verbindung zu treten und ihr Verhandlungsgeschick zu verbessern. Sie nutzen auch datengestützte Erkenntnisse, um ihre Argumente zu untermauern, wobei sie ein Gleichgewicht zwischen Logik und Empathie herstellen, um die Entscheidungsfindung zu beeinflussen. 🤝

Fähigkeit 3: Zielorientierung

Der Erfolg beim Fernabschluss hängt von einer ergebnisorientierten Denkweise ab.

Zielorientierte Abschließer setzen sich klare Ziele, verfolgen die Leistung und verfeinern kontinuierlich ihre Vorgehensweise, um die Einzelziele zu erreichen. Dies beinhaltet die Verwendung produktivität im Vertrieb tools zur Organisation von Arbeitsabläufen, zur Überwachung von Leads und um sicherzustellen, dass keine Verkaufschancen ungenutzt bleiben. 🎯

Fähigkeit 4: Anpassungsfähigkeit

Die digitale Landschaft ist dynamisch und verlangt von Remote Closern, dass sie beweglich bleiben. Ob es darum geht, Pitches für verschiedene Branchen zu benutzerdefinieren oder technische Hürden zu überwinden, anpassungsfähige Abschließer sind erfolgreich, wenn sie ruhig und einfallsreich bleiben. ⚙️

Fähigkeit 5: Technische Kompetenz

Ein erfolgreicher Fernabschließer sollte die folgenden Tools technisch beherrschen, um die Produktivität zu steigern und den Fernabschlussprozess zu optimieren. 🦾

Herausforderungen beim Fernabschluss

Auch wenn die Tätigkeit des Fernabschlusses zahlreiche Vorteile bietet, haben viele Fernabschließer ihren Anteil an Herausforderungen freigegeben. Dazu gehören:

Isolation : Die Arbeit aus der Ferne lässt Raum für Gefühle der Einsamkeit und der Abgeschiedenheit, die sich einstellen können. Dies wirkt sich negativ auf die Teamdynamik aus und beeinträchtigt die Motivation und das Engagement des Fernarbeiters

: Die Arbeit aus der Ferne lässt Raum für Gefühle der Einsamkeit und der Abgeschiedenheit, die sich einstellen können. Dies wirkt sich negativ auf die Teamdynamik aus und beeinträchtigt die Motivation und das Engagement des Fernarbeiters Ablenkung auf der Startseite : Eine schlechte Work-Life-Balance könnte auch bedeuten, dass häusliche Pflichten in die Arbeitszeit hineinreichen. Remote-Mitarbeiter müssen sich zu Hause mit Ablenkungen auseinandersetzen, die ihre Konzentration und Effizienz beeinträchtigen

: Eine schlechte Work-Life-Balance könnte auch bedeuten, dass häusliche Pflichten in die Arbeitszeit hineinreichen. Remote-Mitarbeiter müssen sich zu Hause mit Ablenkungen auseinandersetzen, die ihre Konzentration und Effizienz beeinträchtigen Bedrohungen der Cybersicherheit : Cybersecurity-Bedrohungen werden immer anpassungsfähiger, was selbst hochqualifizierte Kunden misstrauisch macht, wenn sie angesprochen werden. In Verbindung mit der Tatsache, dass Fernabschließer für die Sicherheit und Integrität vertraulicher Client-Daten verantwortlich sind, steht hier viel auf dem Spiel

: Cybersecurity-Bedrohungen werden immer anpassungsfähiger, was selbst hochqualifizierte Kunden misstrauisch macht, wenn sie angesprochen werden. In Verbindung mit der Tatsache, dass Fernabschließer für die Sicherheit und Integrität vertraulicher Client-Daten verantwortlich sind, steht hier viel auf dem Spiel Unterschiede in den Zeitzonen : Die Zusammenarbeit mit globalen Clients wird schwierig, wenn die Arbeit über Zeitzonen hinweg erfolgt. Die Unregelmäßigkeit der Arbeitszeiten könnte bei Remote-Closern auch zu einem Burnout führen

: Die Zusammenarbeit mit globalen Clients wird schwierig, wenn die Arbeit über Zeitzonen hinweg erfolgt. Die Unregelmäßigkeit der Arbeitszeiten könnte bei Remote-Closern auch zu einem Burnout führen Technisch aufwendige Vorgänge : Remote-Arbeit ist stark von digitalen Tools abhängig. Probleme mit der Verbindung und Softwarepannen führen leicht zu einer Unterbrechung kritischer Verhandlungen oder zu einer Unterbrechung spannender Unterhaltungen

: Remote-Arbeit ist stark von digitalen Tools abhängig. Probleme mit der Verbindung und Softwarepannen führen leicht zu einer Unterbrechung kritischer Verhandlungen oder zu einer Unterbrechung spannender Unterhaltungen Produktivität aufrechterhalten: Selbstregulierung und Selbstmanagement sind ziemlich anstrengend. Ständig auf der Hut zu sein und ohne direkte Kontrolle Ergebnisse zu liefern, führt hin und wieder zu Produktivitätseinbußen.

Wie man ein Remote Closer wird

Jetzt, da Sie die Vorteile und Herausforderungen von Fernabschlüssen kennen, ist es an der Zeit, die Rolle eines Fernabschließers zu meistern. Hier finden Sie einige wertvolle Hinweise, wie Sie ein erfolgreicher Fernabschließer werden können:

Schritt 1: Sammeln Sie Erfahrung im Vertrieb

Erfolgreiche Fernabschließer sind erfolgreiche Vertriebsprofis.

Die erste Maßnahme wäre, Erfahrungen mit einem Einstiegsjob im Vertrieb zu sammeln. Auf diese Weise erhalten Sie einen Eindruck von der Anwendung verschiedener Verkaufstechniken, dem Umgang mit Kunden, dem Aushandeln von Bedingungen und dem Aufbau der Grundlagen für den Abschluss von Geschäften. Der Job eines Remote Closers besteht im Wesentlichen darin, all das zu erledigen - nur dass er nicht physisch anwesend ist. ✅

Schritt 2: Bewerbung und Lebenslauf vorbereiten

Ihr Lebenslauf ist oft der erste Eindruck, den potenzielle Arbeitgeber von Ihnen bekommen. Stellen Sie darin Ihre Verkaufserfolge, Ihre Erfahrung mit Remote-Arbeit und Ihre Vertrautheit mit virtuellen Tools heraus. Nutzen Sie jede Gelegenheit, um Ihre Fähigkeit zu präsentieren, potenzielle Kunden zu gewinnen oder mit ihnen in Verbindung zu treten.

Fügen Sie messbare Ergebnisse hinzu, wie z. B. prozentuale Umsatzsteigerungen oder bemerkenswerte abgeschlossene Geschäfte. ✅

Schritt 3: Erkunden Sie Möglichkeiten im Ausland

Nutzen Sie Ihre beruflichen Netzwerke oder suchen Sie in Online-Jobbörsen nach Stellenangeboten im Fernabsatz. Sie können Tools verwenden wie ClickUp um verschiedene Listen mit Stellenangeboten zu organisieren, den Bewerbungsprozess zu verwalten und Ihre Stellensuche zu rationalisieren. ✅

Schritt 4: Bewerben Sie sich auf geschlossene Stellen

Passen Sie Ihren Lebenslauf oder Ihre Bewerbung so an, dass Ihre notwendigen Fähigkeiten, Ihre Arbeitsmoral, Ihr Geschäftssinn, Ihre Verkaufstechniken und andere Qualitäten hervorgehoben werden, damit er mit der Stellenbeschreibung übereinstimmt. Sobald Sie mit dem endgültigen Entwurf Ihrer Bewerbung zufrieden sind, schicken Sie sie ab! ✅

Schritt 5: Das Vorstellungsgespräch

Bereiten Sie sich auf virtuelle Vorstellungsgespräche vor, indem Sie Antworten auf gängige Fragen üben und zeigen, dass Sie mit Tools für den Fernabsatz, CRM-Software, Videokommunikationsplattformen und Systemen zur Automatisierung des Vertriebs vertraut sind und diese beherrschen.

Üben Sie Probeanrufe und -gespräche, um Ihre Fähigkeiten in verschiedenen Vertriebsaktivitäten zu demonstrieren. Lernen Sie, wie Sie auf verhaltensbezogene Fragen antworten und dabei Ihre Problemlösungskompetenz, Anpassungsfähigkeit und Fähigkeit zum Abschluss von Geschäften aus der Ferne hervorheben können. ✅

Schritt 6: Verstehen Sie das Verdienstpotenzial

Fernabschlüsse sind oft mit lukrativen Verdienstmöglichkeiten verbunden, mit Möglichkeiten für Provisionen und leistungsbezogene Anreize.

Informieren Sie sich über das Durchschnittsgehalt, die Gehaltsbereiche und die Provisionsstrukturen für Remote Closer in Ihrer Branche und Region, um realistische Erwartungen an das Vergütungspaket zu haben.

Wenn Sie diese Phase erreicht haben, können Sie sich auch auf die Gehaltsverhandlungen vorbereiten. Besprechen Sie die Verdienststrukturen während des Vorstellungsgesprächs und klären Sie, wie Provisionen oder Boni in Remote-Rollen berechnet werden. ✅

Ein Vertriebsprofi muss wissen, wie man die wichtigsten Tools und Technologien einsetzt, um ein Remote Closer zu werden. Dennoch haben Sie vielleicht schon erlebt, dass andere Remote Closer ihre Arbeitsabläufe durcheinanderbringen, indem sie mehrere Tools verwenden und zu viele Daten an zu vielen Stellen speichern.

Dieses Problem wird mit der Produktivitätsplattform von ClickUp gelöst

Software für das Projektmanagement im Vertrieb

. ClickUp fasst alle Tools, die für einen Remote Closer unverzichtbar sind, in einer Software zusammen, damit Sie sich konzentrieren können.

Lassen Sie es uns gemeinsam erkunden.

Kundenbeziehungsmanagement (CRM) Software

verwalten Sie alles von der Kundenansprache über die Reihenfolge bis hin zur Vertriebskette mit ClickUp CRM

CRM

ist der Eckpfeiler eines effektiven Vertriebsmanagements. Ein Remote Closer nutzt es, um Kundendaten zu organisieren, die Vertriebspipeline zu überwachen, die Interaktionen mit dem Client zu verfolgen, die Kundenbindung aufrechtzuerhalten, zu fördern zusammenarbeit im Vertrieb und sorgen für Konsistenz über alle Kanäle hinweg.

Verwenden Sie als zentrale Datenbank die

ClickUp CRM

zum Speichern von Kontaktdaten, Aufzeichnen des Kommunikationsverlaufs und Überwachen des Fortschritts eines Geschäfts - alles an einem Ort.

ClickUp CRM Vorlage

ClickUp CRM Vorlage

Die CRM Vorlage von ClickUp geht noch einen Schritt weiter und bietet eine anpassbare Plattform, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit Integrationen für Echtzeit-Updates von Aufgaben und Nachverfolgung von E-Mails bietet die kostenlose CRM-Vorlage Sichtbarkeit für den gesamten Vertriebsprozess.

Von der Visualisierung der Vertriebspipeline bis hin zur Automatisierung der Nachfassaktionen - ClickUp macht es Ihnen leicht, organisiert zu bleiben und sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren. Diese Transparenz macht die Vertriebspipeline umsetzbar und ermutigt Vertriebsteams zur gemeinsamen Arbeit.

Außerdem sorgt das intuitive Design dafür, dass Sie weniger Zeit mit der Datenverwaltung und mehr Zeit mit der Umwandlung von Leads in treue Kunden verbringen.

Das werden Sie daran lieben:

Verwalten Sie Ihre Aufgaben besser, indem Sie sie nach Phasen des Verkaufs priorisieren ✅️

Free time for more pressing activities by automation repetitive tasks ✅️

Fördern Sie das Wachstum Ihres Geschäfts durch umsetzbare Erkenntnisse aus Kundendaten ✅️

Tools für Videokonferenzen ermöglichen es, die persönliche Note eines persönlichen Treffens wiederherzustellen client Meetings . Egal, ob Sie eine überzeugende Präsentation abliefern oder Fragen in Echtzeit beantworten, mit Videoanrufen können Sie Professionalität und Vertrauen vermitteln.

In ähnlicher Weise schaffen digitale Kommunikationstools Vertrauen und Beziehungen, indem sie den Außendienstmitarbeiter unabhängig vom Speicherort mit dem Vertriebsteam und dem Kunden synchronisieren.

Verwenden Sie diese tools für geschlossene Unterhaltungen, Produktdemonstrationen, Expertengespräche oder andere Situationen, in denen hybride Meetings erforderlich sein könnten .

dokumentieren und verwalten Sie Ihre wöchentlichen Meetings mit ClickUp Meetings

Mit ClickUp Meetings können Sie mühelos virtuelle Besprechungen planen und durchführen. Sie können auch Tagesordnungen erstellen, Notizen freigeben, Aufgaben zur Nachverfolgung zuweisen und die Ergebnisse von Meetings nachverfolgen, ohne den Kontext wechseln zu müssen.

aufzeichnung von Produktpräsentationen und Demos mit ClickUp Clips

Plus, ClickUp Clips stärkt die asynchrone Kommunikation, indem es Schließern ermöglicht, Produkt-Walkthroughs oder Tutorials und personalisierte Nachrichten freizugeben, was das Engagement erhöht.

Schließlich können Sie mit ClickUp SyncUps Videoanrufe mit hohem Durchsatz durchführen und hosten, die mit Screen-Sharing und robuster Sicherheit abgeschlossen sind.

Tools für die Automatisierung des Vertriebs Automatisierung des Vertriebs spart Zeit und Aufwand für sich wiederholende Aufgaben wie Lead-Zuweisungen, Nachfassaktionen, Termineinstellungen und Pipeline-Aktualisierungen. Sie reduziert menschliche Eingriffe, eliminiert manuelle Fehler, sorgt für Konsistenz und setzt wertvolle Zeit der Vertriebsmitarbeiter frei, die sie ansonsten dem Aufbau sinnvoller Verbindungen und dem Abschluss von Geschäften widmen können.

zusammenfassen von Meeting Notizen im Handumdrehen mit ClickUp Brain_

ClickUp Gehirn

entlastet Sie bei Ihren täglichen Aufgaben, indem es mühelos professionelle E-Mails verfasst, Schlüsselpunkte aus Notizen von Verkaufsgesprächen zusammenfasst und die Stimmung der Kunden genau analysiert.

Dieser KI-gestützte Assistent vereinfacht Ihren Workflow und reduziert den Zeitaufwand für manuelle Aufgaben. Das Ergebnis: Sie können sich auf die Pflege und Stärkung der Beziehungen zu Ihren Kunden konzentrieren.

erledigen Sie Routine- und sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automations

Zusätzlich kann die ClickUp Automatisierungen features ermöglichen es Abschlusskunden, Auslöser für sich wiederholende Aufgaben einzurichten. Dies optimiert Arbeitsabläufe durch das Einrichten von Auslösern und Aktionen, wie z. B. das automatische Versenden einer E-Mail als Dankeschön nach einem Meeting, das Aktualisieren von CRM-Datensätzen oder das Einrichten von Terminen.

Vertragsverwaltungsplattformen mit eSignatur

Der Abschluss von Geschäften aus der Ferne erfordert einen strukturierten Prozess für das Aufsetzen, Überprüfen und Unterzeichnen von Verträgen.

Effektive Vertragsverwaltungsplattformen helfen dem Remote-Schließer, Verzögerungen zu vermeiden, die Einhaltung von Vorschriften durch genaue Aufzeichnungen zu gewährleisten und Verhandlungen durch zentralisierte Workflows zu vereinfachen. Digitale Signaturen, oder eSignaturen, setzen die Gültigkeit solcher Verträge durch.

Vertragsmanagement-Vorlage auf ClickUp

ClickUp Vorlage für Vertragsmanagement

Hier können Sie die Vertragsmanagement-Vorlage auf ClickUp zur Nachverfolgung von Verträgen über verschiedene Phasen hinweg. Passen Sie diese Vorlage an, um kundenspezifische Bedingungen aufzunehmen, automatische Erinnerungen für Verlängerungen festzulegen und abgeschlossene Verträge in einer sicheren Umgebung zu speichern.

Von der automatischen Erinnerung an ausstehende Signaturen bis hin zur Versionskontrolle sorgt diese ClickUp-Vorlage dafür, dass Sie alle letzten Phasen Ihres Zyklus erfassen können.

Das werden Sie daran lieben:

Sichern Sie sich die neuesten Compliance- und Rechtsvereinbarungen für Verträge ✅️

Bessere Sichtbarkeit des Status von Verträgen und ihrer Verlängerungsdaten ✅️

Genaue Nachverfolgung der Kosten, die mit jedem Vertrag verbunden sind ✅️

Analyse- und Berichterstellungssoftware

Da das Selbstmanagement ein Kernelement des Fernabschlusses ist, müssen die Mitarbeiter Zugang zu Analysetools haben, um ihre Leistung zu bewerten, Trends zu erkennen und ihre Verkaufsstrategien zu optimieren.

Eine gute Software für die Berichterstellung liefert auch umsetzbare Erkenntnisse, die datengestützte Entscheidungen ermöglichen, sei es zur Verbesserung der individuellen Leistung oder zur Rationalisierung des gesamten Verkaufsprozesses!

visualisieren Sie Ihren Fortschritt mit lebendigen und interaktiven Dashboards auf ClickUp_ ClickUp Dashboards übersetzen Datensätze in visuell überzeugende und umsetzbare Erkenntnisse.

Mit der Möglichkeit, Widgets zu benutzerdefinieren, können Außendienstmitarbeiter diese interaktiven Dashboards nutzen, um KPIs wie Abschlussquoten, Umsatzerlöse, Zustand der Pipeline usw. in Echtzeit zu verfolgen. Die Tools zur Berichterstellung in ClickUp geben dynamische Aktualisierungen frei, so dass Vertriebsmitarbeiter immer einen Schritt voraus sind.

Verkaufsabschlüsse aus der Ferne mit ClickUp

Fernabschlüsse sind ein neuer Ansatz für den modernen Vertrieb, der Flexibilität mit der Leistungsfähigkeit der Technologie verbindet, um Geschäfte von überall aus abzuschließen.

Diese Methode geht über Telefonanrufe und persönliche Interaktionen hinaus, ermöglicht den Zugang zu globalen Verkaufschancen und bietet unübertroffene Flexibilität. Darüber hinaus erfordert sie einzigartige Fähigkeiten, Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, in virtuellen Umgebungen Vertrauen aufzubauen.

Tools wie ClickUp machen es für Fernabsolventen einfacher, ihre Vertriebsfähigkeiten zu verbessern und mehr Geschäfte abzuschließen. Egal, ob Sie ein Vertriebsveteran oder ein Neuling sind, ClickUp kann Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten eröffnen, um eine erfüllte Karriere zu machen.

Fragen Sie sich, wie Sie ein Fernabschließer werden können?