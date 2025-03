Was ist die 40er-Regel für SaaS und wie wird sie berechnet?

Neugründungen neigen von Natur aus dazu, turbulent zu sein. In einem Startup kann man mit großen Ambitionen, kühnen Wetten und riskanten Entscheidungen rechnen, die getroffen werden, um etwas zu erledigen, das es noch nie zuvor gegeben hat. Bei einer solchen Geschwindigkeit und Größe kann man leicht aus den Augen verlieren, was Erfolg bedeutet.

Deshalb nutzen Startups finanzielle KPIs als eine Möglichkeit, den Bezug zur Leistung in der realen Welt aufrechtzuerhalten. Die 40er-Regel ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung.

In diesem Blogbeitrag erfahren wir, was sie ist, wie man sie berechnet und wie Sie sie in Ihre finanziellen Dashboards integrieren können.

Verständnis der 40er-Regel

Die 40er-Regel ist eine allgemeine Formel zur Messung des finanziellen Erfolgs von SaaS-basierten Softwareunternehmen. Sie stellt die Grundlinie für den Erfolg von SaaS dar. Sie hat zwei Komponenten:

Wachstumsrate: Jährliches Umsatzwachstum im Vergleich zum Umsatz des Vorjahres

Jährliches Umsatzwachstum im Vergleich zum Umsatz des Vorjahres Gewinnmarge: Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)

Die 40er-Regel besagt, dass die Jahreswachstumsrate + EBITDA-Marge eines SaaS-Unternehmens ≥ 40 % ist.

Nehmen wir an, Sie wachsen mit 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Und Ihre Gewinnmarge beträgt 30%. Ihre 40er-Regel ist erfüllt, denn 10+30 = 40! Wenn Sie hingegen jedes Jahr um 80 % wachsen, dürfen Sie einen Verlust von 40 % hinnehmen und erfüllen trotzdem die 40er-Regel.

Für wen gilt die 40er-Regel?

Die 40er-Regel gilt für SaaS-Unternehmen in der Größenordnung von 50 Millionen Dollar Umsatz.

Warum ist die 40er-Regel eine gute Metrik für die SaaS-Branche?

Die 40er-Regel ist in der SaaS-Branche aufgrund ihres auf Abonnements basierenden Geschäftsmodells und ihrer Startup-ähnlichen Einstellung besonders nützlich. Dies bedeutet einige Dinge:

✅ Wiederkehrendes Umsatzmodell: Ein SaaS-Geschäft beruht auf wiederkehrenden Einnahmen (monatlich oder jährlich berechnet). Akquisition und Kundenbindung spielen eine komplementäre Rolle. Jede Metrik für den Erfolg muss dies berücksichtigen.

✅ Wachstumsfokus: Start-ups konzentrieren sich oft ausschließlich auf das Wachstum und geben wahllos Geld für die Akquisition aus. Eine gute Metrik für den Erfolg muss ein Gleichgewicht zwischen nachhaltigem Wachstum und Rentabilität herstellen.

✅ Investitionsbereitschaft: Bis ein Startup einen stabilen Zustand erreicht, ist es fast vollständig von Risikokapital abhängig. Der Nachweis, dass man die 40er-Regel erfüllt, gibt den Investoren die Gewissheit, dass das Start-up finanziell auf der sicheren Seite ist.

Nun wollen wir sehen, wie man die 40er-Regel in die Praxis umsetzt.

Berechnung der 40er-Regel

Die Berechnung der 40er-Regel ist einfach. Sie brauchen nur zwei Werte aus den Finanzdaten Ihres Unternehmens. Einfach bedeutet jedoch nicht immer leicht. Hier finden Sie einen Rahmen, den Sie zur Berechnung der 40er-Regel verwenden können.

1. Berechnen Sie das jährliche Wachstum in %

Der erste Schritt besteht darin, Ihre Umsatzwachstumsrate im Vergleich zum Vorjahr zu messen. Sie können den jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR), den monatlich wiederkehrenden Umsatz (MRR) oder den Gesamtumsatz für das Vorjahr und das laufende Jahr wählen.

Diese Wahl hängt von Ihrer individuellen Situation ab:

Wenn Sie neben dem Abonnement noch andere Einnahmequellen von beträchtlichem Wert haben (z. B. Dienstleistungen, Beratung usw.), wählen Sie den Gesamtumsatz

Wenn Ihr ARR mehr als 80% Ihres Gesamtumsatzes ausmacht, wählen Sie ARR

Wenn Sie eine detailliertere Berechnung wünschen, wählen Sie MRR

Berechnen Sie nun Ihr jährliches Wachstum anhand der folgenden Formel.

YoY Growth % = ((Umsatz aktuelles Jahr - Umsatz letztes Jahr)/Umsatz letztes Jahr)*100

Beträgt Ihr Vorjahresumsatz beispielsweise 50 Mio. USD und der Umsatz des laufenden Jahres 55 Mio. USD, so ergibt sich folgendes Wachstum in %:

Jährliches Wachstum = ((55-50)/50)*100 = 10

2. Berechnen Sie die Gewinnspanne

Die Berechnung der Rentabilitätsspanne ist etwas komplexer und umfasst mehrere Auswahlmöglichkeiten. Sie haben die Wahl zwischen Nettoeinkommen, Gewinn nach Steuern, Netto-Cash Flow und GAAP-Marge. Die empfohlene Metrik ist jedoch der Bruttogewinn oder das EBITDA.

EBITDA = ((Einnahmen - Betriebsausgaben)/Einnahmen)*100

Wenn sich zum Beispiel Ihre gesamten Betriebsausgaben für das laufende Jahr auf 35 Millionen Dollar belaufen, wäre das EBITDA und der Umsatz 55 Millionen Dollar, der Bruttogewinn wäre:

Bruttogewinn = ((55 - 35)/55)*100 = 36%

3. Berechnen Sie die 40er-Regel

Die schwere Arbeit ist zu erledigen. Addieren Sie nun die obigen Werte und vergleichen Sie sie mit dem Referenzwert 40.

10% (jährliches Wachstum) + 36% (Bruttogewinn) = 46%, was > 40% ist

Das zeigt, dass Ihr SaaS Geschäft gut läuft 🙂 Herzlichen Glückwunsch! Hier sind einige alternative Szenarien.

Wenn das Wachstum hoch ist

Wenn die jährliche Umsatzwachstumsrate mehr als 40 % beträgt, können Sie es sich leisten, Ihre Gewinnmarge zu verlieren. Instanz können Sie Ihre Gewinnspanne mit Rabatten oder Angeboten verringern und dabei die 40er-Regel beibehalten.

Beispiel: Wenn das jährliche Umsatzwachstum 45 % beträgt und die Gewinnspanne -4 %, liegt Ihr Ergebnis nach der 40er-Regel bei 41 % und ist damit immer noch gut.

Wenn die Gewinnspanne hoch ist

Erfolgreiche Startups in der Größenordnung haben in der Regel höhere Gewinnspannen. Wenn Ihr jährliches Wachstum nur 5 % beträgt, Ihre Gewinnspanne aber 50 %, liegt Ihr Ergebnis bei 55. Sie hatten also trotzdem ein gutes Jahr.

Wenn beide niedrig sind

Der Punkt ist jetzt ganz einfach. Wenn Sie eine Wachstumsrate von 10 % und eine Gewinnspanne von 10 % haben, sind Sie nicht erfolgreich und investierbar.

Nun, da Sie Ihre 40er-Regel einmal berechnet haben, ist es an der Zeit, sie zu automatisieren.

4. Operationalisieren Sie die 40er-Regel

Es gibt Dutzende von SaaS-KPIs bereits. Warum brauchen wir also einen weiteren?

Implikationen der 40er-Regel

Die 40er-Regel unterscheidet sich von herkömmlichen Metriken wie Gewinnspanne, Kapitalrendite (ROI), kostenloser Free Cash Flow usw. Sie ist auf die besonderen Bedürfnisse von SaaS-Geschäften zugeschnitten. Und so geht's.

Entscheidungsfindung: Die 40er-Regel legt die Basis für den Erfolg fest. Sie verankert das Geschäft in der Welt. Sie warnt Startup-Führungskräfte vor einer instabilen finanziellen Lage, wenn der Wert der 40er-Regel unter den Schwellenwert fällt.

Gleichgewicht: Die beiden Komponenten der 40er-Regel - Wachstum und Rentabilität - werden oft als das Gegenteil voneinander angesehen. Dass man das eine opfern muss, um das andere zu gewinnen. In solchen Fällen hilft die 40er-Regel, das richtige Gleichgewicht zwischen beiden zu finden.

Benchmarking: Die 40er-Regel ist ein einfaches, einprägsames Benchmarking für Unternehmen in der SaaS-Branche. Sie hilft, Zuverlässigkeit und Attraktivität in SaaS-Konferenzen und Investorentreffen.

Investitionsattraktivität: Apropos Investoren, die 40er-Regel wurde von Brad Feld entwickelt einem Risikokapitalgeber, entwickelt. Sie ist eine wichtige Metrik für einen Risikokapitalgeber, um die Rentabilität eines Startups für Investitionen zu messen. Start-ups, die die 40er-Regel überschreiten, ziehen leichter Investoren an und erhalten auch eine höhere Bewertung.

Die Pointe ist, dass man Geld verlieren kann, wenn man schneller wächst, der Mindestpunkt des Glücks ist eine jährliche Wachstumsrate von 40 %.

Brad Feld, Investor

Sie haben die 40er-Regel berechnet und verstehen, warum sie wichtig ist. Nun wollen wir sehen, was Sie mit diesen Informationen zu erledigen haben.

Strategien zum Erreichen der 40er-Regel

Die 40er-Regel kann ein wichtiger strategischer Hebel für das Geschäft sein. Sie ist ein Ziel, das aus verschiedenen Blickwinkeln erfüllt werden kann. Hier sind einige davon.

Setzen Sie Ihre Ziele richtig

Um Ihre 40er-Regel zu erreichen, können Sie das Umsatzwachstum oder die Rentabilität steigern. Bevor Sie eine Strategie entwickeln, sollten Sie Ihr Ziel definieren.

Wenn eine Umsatzsteigerung Ihr Ziel ist, werden Sie in Kundenakquise, Kundenbindung, Kundenengagement usw. investieren. Wenn die Steigerung der Rentabilität Ihr Ziel ist, werden Sie sich auf Kosteneinsparungen und Automatisierung konzentrieren, SaaS-Betrieb verwaltung, usw. Wählen Sie zuerst Ihren Weg.

Gleichgewicht zwischen Verkaufs- und Marketing-Ausgaben

Betrachten Sie Ihre Marketingausgaben als einen Bruchteil Ihrer jährlichen Gesamteinnahmen. Konzentrieren Sie sich auf den ROI, d. h. die Umsatzsteigerung in Dollar für jeden für Marketing ausgegebenen Dollar. In einer frühen Phase haben Sie möglicherweise geringe Einnahmen und Gewinne. Arbeiten Sie zunächst an der Steigerung des Wachstums und gleichen Sie dies dann mit der Rentabilität aus.

Rationalisierung des Wachstums

Ermitteln Sie die besten Absatzkanäle und verdoppeln Sie diese. Wählen Sie Kanäle, die maximale Einnahmen bei minimalen Ausgaben bringen. Eliminieren Sie jegliche Art von Streuverlusten in Ihren Kundenakquisitionsprozessen. Rationalisieren Sie Ihr Wachstum durch gezielte SaaS-Marketing-Strategien .

Die Kosten sorgfältig verwalten

Reduzieren Sie konsequent die Betriebskosten. Wenn Ihr Unternehmen wächst, steigen die Ausgaben zwangsläufig. Überwachen Sie genau, eliminieren Sie unnötige Ausgaben und optimieren Sie die notwendigen, um ein gesundes EBITDA zu erhalten.

Anpassungsfähig sein

Die Zeiten ändern sich, also seien Sie anpassungsfähig. Passen Sie Ihre Ziele an, um stets eine gute 40er-Regel zu erreichen.

Real-World Applications

bain & Co's Analyse der 40er-Regel (Quelle: Bain & Unternehmen )_

Bain & Company stellt fest, dass " die meisten Unternehmen die 40-Prozent-Regel nicht einhalten ."

Zu erledigen haben das nur die Besten, wie Datadog, Zoom, ServiceNow und die Kategorie-Champions, wie Microsoft und Adobe. Dies ist ein weiterer Punkt, der den Wert einer solchen Metrik verdeutlicht. Hier sind ein paar SaaS-Beispiele mit tadellosen Bewertungen nach der 40er-Regel.

Salesforce

screenshot aus dem Jahresbericht von Salesforce (Quelle: Salesforce )_

Salesforce's Jahresbericht FY24 verzeichnete einen Umsatz von 34,9 Mrd. USD mit einem Umsatzwachstum von 11 % im Vergleich zum Vorjahr und einer Non-GAAP-Betriebsmarge von 30,5 %. Damit wird die 40er-Regel von 41,5 % erfüllt, was zeigt, dass das Unternehmen gut abschneidet.

Dies zeigt mehrere Dinge:

Das Unternehmen hat die Vorteile der SaaS-Skala mit einer Rentabilität von 30 % genutzt

Das Modell von Salesforce ist so ausgereift, dass die Umsatzwachstumsrate des Unternehmens von 11 % gesund ist

Databricks

Am anderen Ende des Spektrums hat Databricks, das KI- und Datenanalyseunternehmen, eine schnelle Wachstumsrate von 70 % ARR im Jahresvergleich in FY24. Das bedeutet, dass sie selbst bei einer negativen Gewinnspanne von 30 % ihre 40er-Regel beibehalten können.

Herausforderungen und Limits

So großartig sie auch aussieht, die 40er-Regel bringt auch eine Reihe von Limiten mit sich, auf die Sie achten müssen. Hier sind einige zu vermeidende Muster.

Undefinierte Metriken: Die 40er-Regel ist oft statisch, d. h. 40 ist das Ziel, das es zu erreichen gilt. Um dieses Ziel zu erreichen, könnten Startups versucht sein, die Definition von Umsatzwachstum oder Gewinnspanne anzupassen. Dies sollte unbedingt vermieden werden.

Dramatische Änderungen: Um die 40er-Regel zu erreichen, geben Startups oft zu viel für eine Akquisition aus oder frieren alle Ausgaben ein, was sich negativ auf den Weg des Startups auswirkt. Vermeiden Sie dies, indem Sie die 40er-Regel in regelmäßigen Abständen nachverfolgen und organisch anpassen.

Enge Sichtweise: Startups gehen oft davon aus, dass die 40er-Regel ein Vertriebs- und Marketingproblem ist. Tatsächlich machen großartige Unternehmen das Produkt zu einem entscheidenden Vertriebs- und Marketingmotor und ernten exponentielle Ergebnisse.

Übersehen anderer Metriken: Bei der 40er-Regel werden nur zwei wichtige finanzielle Metriken auf dem Konto berücksichtigt. Das ergibt kein vollständiges Bild.

Beschränkt auf SaaS: Ein großer Nachteil der 40er-Regel ist ihre mangelnde Anpassungsfähigkeit an verschiedene Branchen. Wenn Sie nicht im SaaS-Geschäft tätig sind, lassen Sie die 40er-Regel am besten beiseite.

