Wie man Günstlingswirtschaft bei der Arbeit bekämpft (Strategien & Beispiele)

Stellen Sie sich einen Mitarbeiter vor, der sein Bestes gibt, um die Ziele des Unternehmens zu erreichen. Sie entwickeln Techniken, um Prozesse effizienter zu gestalten, leiten Teams und ergreifen Initiativen zur Verbesserung der Abläufe.

Aber wenn es um eine Aktion geht, wird ein Kollege befördert, nur weil er eine freundlichere Beziehung zum Chef hat.

Das Ergebnis? Niedrige Arbeitsmoral, mangelnde Motivation, Stress und sinkende Leistung. Bevorzugung schadet nicht nur einem einzelnen Mitarbeiter, sondern zieht sich durch den gesamten Arbeitsplatz und schafft eine toxische Arbeitsumgebung, die das Wachstum behindert und Ressentiments schürt.

In diesem Leitfaden werden wir die verräterischen Anzeichen, Beispiele aus der Praxis und umsetzbare Strategien für Mitarbeiter, Manager und Führungskräfte erkunden, um Günstlingswirtschaft zu bekämpfen und eine Kultur des Vertrauens und der Gleichberechtigung aufzubauen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Strategien zur Bekämpfung von Günstlingswirtschaft am Arbeitsplatz:

Einrichten von Richtlinien gegen Bevorzugung und eines 360-Grad-Feedback-Systems

Schaffen Sie ein sicheres Arbeitsumfeld, in dem die Mitarbeiter ihre Bedenken äußern können

Ermutigung zu Interaktionen im Team und Förderung der Inklusion

Führen Sie Sitzungen für Manager durch, um mit Incidents von Günstlingswirtschaft umzugehen und unbeabsichtigte Vorurteile zu beseitigen

Nutzen Sie Tools zur Nachverfolgung der Mitarbeiterleistung und bieten Sie Möglichkeiten zur Karriereentwicklung auf der Grundlage von Verdiensten

Bevorzugung bei der Arbeit erkennen

Günstlingswirtschaft liegt vor, wenn eine Person mit Machtbefugnissen einen Mitarbeiter gegenüber einem anderen bevorzugt behandelt, insbesondere aus persönlichen Gründen.

Jay Andres, Verfasser von The Managers Bathroom

Günstlingswirtschaft am Arbeitsplatz zu erkennen, kann schwierig sein, besonders wenn die Anzeichen subtil sind. Dennoch lauert sie oft direkt unter der Oberfläche und wartet darauf, bemerkt zu werden. Hier sind ein paar Anzeichen für Günstlingswirtschaft:

Ungleicher Zugang zu Vorteilen und Privilegien

Verlängerte Mittagspause, häufige Urlaubsgenehmigungen, zusätzliche Urlaubstage usw. für bestimmte Mitarbeiter

häufige Urlaubsgenehmigungen, zusätzliche Urlaubstage usw. für bestimmte Mitarbeiter Besserer Zugang zu Ausrüstung, tools, oder Workspace im Vergleich zu anderen in ähnlichen Rollen

oder Workspace im Vergleich zu anderen in ähnlichen Rollen Nachsicht mit Fristen oder Einzelzielen für einige Mitarbeiter, während sie bei anderen streng sind

📌 Beispiel: Ein Vorgesetzter befördert einige seiner bevorzugten Mitarbeiter (einschließlich inkompetenter Mitarbeiter), obwohl die anderen Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen und bessere Leistungen erbringen.

Unfaire Verteilung von Arbeit und Chancen

Unfair Workload-Verteilung-Zuweisung geringerer und leichterer Arbeit oder Vergabe hochrangiger Projekte an nur bevorzugte Mitarbeiter

Workload-Verteilung-Zuweisung geringerer und leichterer Arbeit oder Vergabe hochrangiger Projekte an nur bevorzugte Mitarbeiter Belohnungen und Aktionen für den bevorzugten Mitarbeiter (der weniger qualifiziert ist als andere im Team), während andere talentierte Mitarbeiter übermäßig kritisch betrachtet werden

für den bevorzugten Mitarbeiter (der weniger qualifiziert ist als andere im Team), während andere talentierte Mitarbeiter übermäßig kritisch betrachtet werden Besondere Aufmerksamkeit, Anleitung und Gelegenheiten für bevorzugte Mitarbeiter zur Leistungssteigerung, Weiterbildung und zum beruflichen Networking, während andere Mitglieder des Teams, die gleiche oder größere Verdienste haben könnten, ausgeschlossen werden

Voreingenommene Behandlung

Verteidigung von unethischem Verhalten oder Verstößen am Arbeitsplatz wie Mobbing, Diskriminierung und Belästigung

oder Verstößen am Arbeitsplatz wie Mobbing, Diskriminierung und Belästigung Seitensprünge während Konflikte am Arbeitsplatz und mit zweierlei Maß messen. Instanz, in der ein Teamleiter einem Mitarbeiter eine Geldstrafe wegen Sachbeschädigung auferlegt, nicht aber dem bevorzugten Mitarbeiter

Konflikte am Arbeitsplatz und mit zweierlei Maß messen. Instanz, in der ein Teamleiter einem Mitarbeiter eine Geldstrafe wegen Sachbeschädigung auferlegt, nicht aber dem bevorzugten Mitarbeiter Einflussnahme auf Entscheidungen, die sich auf das gesamte Team auswirken, durch bevorzugte Mitarbeiter, wobei der Beitrag anderer ignoriert wird Bevorzugung am Arbeitsplatz kann das Wohlbefinden der Mitarbeiter ernsthaft beeinträchtigen. Wenn ein Arbeitsplatz politisch geprägt ist, zeigen Mitarbeiter, die um eine Position konkurrieren, oft aggressives Verhalten, um die Ressourcen ihrer Konkurrenten zu erschöpfen.

Das Ergebnis? Erhöhte Ressentiments, Konflikte unter den Mitarbeitern und schlechte Leistungen.

Bevorzugte Behandlung kann zu Ausgrenzung führen, die Verbindung zur Organisation verringern, die Moral senken, die Produktivität verringern und die Gesundheit am Arbeitsplatz gefährden.

📖 Weiterlesen: 10 Faktoren, die die Produktivität bei der Arbeit beeinflussen

Wie Mitarbeiter mit Bevorzugung umgehen können

Mitarbeiter mögen Instanzen der Günstlingswirtschaft am Arbeitsplatz anfangs ignorieren. Doch allmählich entsteht dadurch Misstrauen, was zu einem sinkenden Engagement der Mitarbeiter und einer höheren Fluktuation führt. Hier erfahren Sie, wie Mitarbeiter gegen Günstlingswirtschaft vorgehen können und verwalten bei der Arbeit:

In schwierigen Situationen professionell bleiben

Deine Stimme als Angestellter ist wichtig, wenn es darum geht, sich gegen Bevorzugung zu wehren, aber die Art und Weise, wie sie zum Ausdruck gebracht wird, kann einen großen Unterschied machen.

❌ Hier ist, was Sie vermeiden sollten:

Emotionale Ausbrüche: Sie überschatten Anliegen, schaden der Glaubwürdigkeit und belasten Beziehungen

Sie überschatten Anliegen, schaden der Glaubwürdigkeit und belasten Beziehungen Mit dem Finger auf andere zeigen: Schuldzuweisungen schaffen Konflikte und lassen Lösungen entgleisen

✅ Konzentrieren Sie sich stattdessen auf:

Wirkung zeigen: Qualitativ hochwertige Arbeit erledigen, Fristen einhalten und sich an den Zielen des Teams orientieren. Beiträge mit messbaren Ergebnissen hervorheben

Qualitativ hochwertige Arbeit erledigen, Fristen einhalten und sich an den Zielen des Teams orientieren. Beiträge mit messbaren Ergebnissen hervorheben Feedback einholen: Besprechen Sie regelmäßig Verbesserungsmöglichkeiten mit Ihrem Vorgesetzten und gehen Sie auf Vorschläge ein

Besprechen Sie regelmäßig Verbesserungsmöglichkeiten mit Ihrem Vorgesetzten und gehen Sie auf Vorschläge ein Ruhig diskutieren: Wenn nötig, führen Sie eine private, konstruktive Unterhaltung mit Ihrem Vorgesetzten, um Ihre Beiträge und Entwicklungsmöglichkeiten zu besprechen

Dokumentieren Sie Incidents für spätere Zwecke

Die Mitarbeiter müssen alles über die beobachtete Bevorzugung notieren, angefangen beim Datum und der Uhrzeit bis hin zur Beschreibung des Incidents und seiner Auswirkungen auf ihre Arbeit. Dies hilft bei der Berichterstattung über Bevorzugung mit Beweisen.

fügen Sie die folgenden Details hinzu, um Instanzen von Bevorzugung zu dokumentieren:

Datum und Uhrzeit : Wann der Incident aufgetreten ist

: Wann der Incident aufgetreten ist Was geschah : Klare Beschreibung des Vorfalls der Bevorzugung

: Klare Beschreibung des Vorfalls der Bevorzugung Wer war beteiligt : Personen, die direkt oder indirekt Bevorzugung praktizieren oder mit der Situation verbunden sind

: Personen, die direkt oder indirekt Bevorzugung praktizieren oder mit der Situation verbunden sind Auswirkungen auf die Arbeit : Wie hat sich die Bevorzugung auf die Arbeitsmoral, die Produktivität oder die Dynamik des Teams ausgewirkt?

: Wie hat sich die Bevorzugung auf die Arbeitsmoral, die Produktivität oder die Dynamik des Teams ausgewirkt? Unterstützende Beweise: E-Mails, Chat-Protokolle oder Aufzeichnungen über Aufgaben, falls relevant

Diese Aufzeichnungen können von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, die Personalabteilung oder die Geschäftsleitung über Bevorzugung zu informieren, damit das Problem auf faire Weise angegangen werden kann.

Sie können verwenden ClickUp Dokumente können Sie alle Incidents zu Bevorzugungen detailliert dokumentieren und sicher mit allen relevanten Beteiligten freigeben. Außerdem können Sie Einstellungen zum Datenschutz und zur Bearbeitung vornehmen, um zu verwalten, wer Zugriff auf sensible Informationen hat.

HR-Manager können Docs auch verwenden, um Incidents nach Abteilung, Art oder Schweregrad zu kategorisieren, was die Nachverfolgung von Bevorzugungsmustern und die proaktive Behandlung von Problemen erleichtert.

richtlinien dokumentieren und für alle zugänglich machen mit ClickUp Docs_

Strategien für die Kommunikation mit dem Management

Die Berichterstellung über Incidents mit Bevorzugung kann unangenehm sein. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Mitarbeiter beachten sollten, um mit der Geschäftsleitung über Bevorzugung zu kommunizieren:

🙌 Bedenken konstruktiv vorbringen: Teilen Sie mit, wie sich Günstlingswirtschaft auf die Arbeitsmoral und die Leistung auswirkt, und konzentrieren Sie sich dabei auf die Bestrebungen und Beiträge

🙌 Transparente Kommunikation auf Augenhöhe: Initiieren Sie transparente horizontale Kommunikation mit Kollegen, um gemeinsame Erfahrungen und die Dynamik am Arbeitsplatz zu verstehen

🙌 Diskutieren Sie mit dem Management: Sprechen Sie über Möglichkeiten, Erwartungen, Leistung, Arbeitsplatzkultur und Entscheidungsprozesse

🙌 Bedenken formulieren, nicht beschuldigen: Vermeiden Sie direkte Vorwürfe der Bevorzugung. Äußern Sie Ihre Bedenken stattdessen ruhig und konstruktiv

🙌 Gespräche führen, keine Konfrontationen: Betrachten Sie diese Diskussionen als Gespräche zur Lösung von Problemen und nicht als Konfrontationen, die die Spannungen eskalieren lassen

📌 Beispiel: Karen Dillon, Verfasserin von HBR-Leitfaden zur Büropolitik gibt ein praktisches Beispiel: "Mir ist aufgefallen, dass Sarah die Chance bekommen hat, XYZ zu erledigen, und ich würde diese Gelegenheit auch gerne nutzen."

Optionen und mögliche Karriereschritte in Betracht ziehen

Anhaltende, unverhohlene Bevorzugung führt schließlich zur Abwanderung von Mitarbeitern. Wenn alle anderen Strategien versagen, könnte es an der Zeit sein, zu Organisationen zu wechseln, die eine positiven Arbeitsumfeld .

Um den Zyklus der Bevorzugung bei der Suche nach einer neuen Stelle kostenlos zu durchbrechen, sollten Sie Folgendes beachten:

✅ Suchen Sie einen Mentor, der Ihnen bei der Bewältigung der Herausforderungen am Arbeitsplatz helfen kann

✅ Prüfen Sie die Bewertungen von Unternehmen auf Glassdoor, um sicherzustellen, dass sie Fairness und Transparenz fördern

✅ Vorbereiten Sie eine Antwort auf die Frage, warum Sie Ihre derzeitige Stelle verlassen, ohne sich negativ über sie zu äußern

Wie die Mitarbeiter spielen auch die Personalverantwortlichen eine wichtige Rolle beim Umgang mit Günstlingswirtschaft am Arbeitsplatz. Dies bringt uns zu unserem nächsten Abschnitt.

Die Rolle der Personalabteilung beim Umgang mit Günstlingswirtschaft Einer von fünf Angestellten hat das Gefühl, dass sich sein Arbeitgeber nicht um sein Wohlergehen kümmert. Hier müssen Personalverantwortliche eingreifen, um Bevorzugung zu stoppen und Top-Talente zu halten, bevor es zu spät ist.

Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie Günstlingswirtschaft am Arbeitsplatz verhindern und eine faire Behandlung der Mitarbeiter fördern können.

Entwicklung transparenter und fairer Kriterien für die Beförderung

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Beförderungspolitik keine Schlupflöcher enthält, die zu Bevorzugung führen.

Transparent sein . Legen Sie klare Kriterien fest, wie z. B. Führungsqualitäten, Qualität der erbrachten Leistungen, technische Kompetenzen usw., um verdiente Mitarbeiter zu ermitteln. Kommunizieren Sie diese Kriterien offen mit allen Mitarbeitern, um Unklarheiten zu beseitigen

. Legen Sie klare Kriterien fest, wie z. B. Führungsqualitäten, Qualität der erbrachten Leistungen, technische Kompetenzen usw., um verdiente Mitarbeiter zu ermitteln. Kommunizieren Sie diese Kriterien offen mit allen Mitarbeitern, um Unklarheiten zu beseitigen Messbare Benchmarks festlegen, die an spezifische Anforderungen der Rolle geknüpft sind, z. B. erfolgreicher Abschluss relevanter Schulungsprogramme, Entwicklung neuer Fähigkeiten, Anzahl der geleiteten Projekte usw

festlegen, die an spezifische Anforderungen der Rolle geknüpft sind, z. B. erfolgreicher Abschluss relevanter Schulungsprogramme, Entwicklung neuer Fähigkeiten, Anzahl der geleiteten Projekte usw Nutzen Sie Leistungsbeurteilungen und 360-Grad-Feedback , um Erkenntnisse von Mitarbeitern aus verschiedenen Quellen wie Kollegen, Managern, Führungskräften und Untergebenen zu gewinnen, um Fairness zu gewährleisten

, um Erkenntnisse von Mitarbeitern aus verschiedenen Quellen wie Kollegen, Managern, Führungskräften und Untergebenen zu gewinnen, um Fairness zu gewährleisten Einführen eines strukturierten Prozesses , in dem Manager die Gründe für Beförderungsentscheidungen dokumentieren, unterstützt durch konkrete Beispiele für Leistungen und die Übereinstimmung mit den festgelegten Kriterien

, in dem Manager die Gründe für Beförderungsentscheidungen dokumentieren, unterstützt durch konkrete Beispiele für Leistungen und die Übereinstimmung mit den festgelegten Kriterien Einrichtung eines Gremiums zur regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung der Beförderungsrichtlinien auf Relevanz und Inklusivität

Dadurch wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter aufgrund ihrer Leistungen und nicht aufgrund ihrer Persönlichkeit oder ihres Hintergrunds befördert werden.

Förderung von Initiativen zur Teambildung

Teambildende Maßnahmen stärken die Unternehmenskultur und sorgen für bessere konfliktlösung und das Vertrauen zu stärken und Bevorzugung zu minimieren.

📌 Beispiel: MotorInc. Pvt. Ltd . stand vor Herausforderungen wie geringes Mitarbeiterengagement, Konflikte und mangelndes Vertrauen der Mitarbeiter. Um dieses Problem zu lösen, organisierte das Unternehmen ein dreitägiges Programm zur Mitarbeiterbindung auf einem Campingplatz, das Nachbesprechungen und Spiele umfasste. Das Ergebnis war ein positives Feedback der Mitarbeiter, eine höhere Produktivität und ein höherer ROI.

Hier sind einige Ideen für die Teambildung teams zu managen besser:

Debatten führen : Organisieren Sie themenbezogene virtuelle Debatten, um die Mitarbeiter zu ermutigen, miteinander zu interagieren (sowohl Mitarbeiter vor Ort als auch Remote-Mitarbeiter). Legen Sie klare Regeln fest und konzentrieren Sie sich auf respektvolle Interaktionen, die eine Wertschätzung für unterschiedliche Perspektiven fördern

: Organisieren Sie themenbezogene virtuelle Debatten, um die Mitarbeiter zu ermutigen, miteinander zu interagieren (sowohl Mitarbeiter vor Ort als auch Remote-Mitarbeiter). Legen Sie klare Regeln fest und konzentrieren Sie sich auf respektvolle Interaktionen, die eine Wertschätzung für unterschiedliche Perspektiven fördern Veranstalten Sie Hackathons : Geben Sie Ihren Teams die Möglichkeit, ihre verborgenen Fähigkeiten und Stärken zu entdecken und auszubauen, um ihre Karriere voranzutreiben und ihre Leistung zu verbessern. Geben Sie klare Ziele und Anreize für das Team vor, fördern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und geben Sie die Ergebnisse im gesamten Unternehmen frei, um den Aufwand zu würdigen

: Geben Sie Ihren Teams die Möglichkeit, ihre verborgenen Fähigkeiten und Stärken zu entdecken und auszubauen, um ihre Karriere voranzutreiben und ihre Leistung zu verbessern. Geben Sie klare Ziele und Anreize für das Team vor, fördern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und geben Sie die Ergebnisse im gesamten Unternehmen frei, um den Aufwand zu würdigen Monatliche Meetings : Planen Sie monatliche Meetings, persönlich oder virtuell, um mit den Mitarbeitern über ihre Arbeit und darüber hinaus zu sprechen. Sprechen Sie über ihre Hobbys, Zinsen, Work-Life-Balance, Reisen und mehr

: Planen Sie monatliche Meetings, persönlich oder virtuell, um mit den Mitarbeitern über ihre Arbeit und darüber hinaus zu sprechen. Sprechen Sie über ihre Hobbys, Zinsen, Work-Life-Balance, Reisen und mehr Planen Sie Gruppenherausforderungen: Planen Sie Aktivitäten wie Escape Rooms, Trivia-Wettbewerbe oder virtuelle Fitnessherausforderungen ein, um die Teamarbeit in verschiedenen Einstellungen zu stärken

Fördern Sie neben der Organisation von teambildenden Aktivitäten auch zusammenarbeit in Echtzeit täglich während der Arbeit. ClickUp Whiteboards kann Ihnen hier helfen. Sie können ein Whiteboard erstellen, um Strategien für den Umgang mit Bevorzugung bei der Arbeit zu entwickeln, Notizen für gängige Instanzen der Bevorzugung hinzuzufügen und diese mit Aufgaben zu verknüpfen.

brainstorming von Ideen, Karten von Strategien und Pläne für Sprints mit ClickUp Whiteboards

Implementierung von Arbeitsplatzumfragen, um die Stimmung der Mitarbeiter zu erfassen

Umfragen am Arbeitsplatz sind eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, wie die Mitarbeiter über das Arbeitsumfeld denken und ob sie mit Incidents von Bevorzugung konfrontiert wurden.

Sie können zum Beispiel Umfragen zum Mitarbeiterengagement durchführen, um zu messen, wie zufrieden Ihre Mitarbeiter mit ihrer Arbeit und den Entscheidungen des Managements sind. Stellen Sie sowohl Fragen zur Bewertung als auch beschreibende Fragen, um detaillierte Erkenntnisse zu gewinnen.

✨ Fragen Sie Ihren Mitarbeitern Fragen wie:

Wie würden Sie Ihre Work-Life-Balance auf einer Skala von 5 bewerten?

Haben Sie das Gefühl, dass Sie angemessen entlohnt werden?

Erhalten Sie ausreichend Weiterbildungsmöglichkeiten?

Bieten Sie jedoch bei Umfragen wie der Bewertung des Arbeitsumfelds und der Effektivität von Führungskräften die Möglichkeit der Anonymität.

Sie können auch Folgendes einführen 360°-Feedback-Software , die Erkenntnisse von Kollegen, Untergebenen und Managern sammelt, um ein nahtloses und sicheres Feedbacksystem zu gewährleisten. Analysieren Sie die Ergebnisse der Umfrage und leiten Sie konkrete Schritte ein, z. B. zur Beseitigung von Bevorzugungen, zur Überarbeitung von Richtlinien oder zur Verbesserung der Arbeitsplatzkultur.

Verwenden Sie tools wie ClickUp Formular Ansicht um umfassende Umfragen zu erstellen und anonyme Eingaben von Mitarbeitern zu sammeln.

verwenden Sie ClickUp Formulare, um Umfragen zu Vetternwirtschaft am Arbeitsplatz durchzuführen

Außerdem können Sie ClickUp Automatisierungen zur automatischen Verteilung der Formulare an die richtigen Personen innerhalb von Sekunden.

Einrichtung von Mechanismen zur anonymen Berichterstellung

Die Berichterstattung über Bevorzugung oder andere Probleme am Arbeitsplatz ist riskant. Es könnte Mitarbeiter ihre Beförderung und sogar ihren Arbeitsplatz kosten. Richten Sie daher eine anonyme Berichterstellung ein, um die Hinweisgeber zu schützen.

Hier sind ein paar Mechanismen, die Sie einführen können:

Online-Portale : Schaffen Sie ein sicheres Berichterstattungsportal mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, in dem Mitarbeiter über Manager berichten können, die Günstlingswirtschaft betreiben, ohne sich Gedanken darüber zu machen, "erwischt zu werden" Fügen Sie benutzerfreundliche Formulare ein, mit denen die Mitarbeiter detaillierte Konten über Bevorzugung oder ungerechte Behandlung einreichen können, zusammen mit optionalen Beweisen wie Screenshots oder E-Mails

: Schaffen Sie ein sicheres Berichterstattungsportal mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, in dem Mitarbeiter über Manager berichten können, die Günstlingswirtschaft betreiben, ohne sich Gedanken darüber zu machen, "erwischt zu werden" Fügen Sie benutzerfreundliche Formulare ein, mit denen die Mitarbeiter detaillierte Konten über Bevorzugung oder ungerechte Behandlung einreichen können, zusammen mit optionalen Beweisen wie Screenshots oder E-Mails Anonyme Vorlagen für Formulare zur Berichterstellung : Geben Sie Ihren Mitarbeitern Zugang zu Formularvorlagen für die Berichterstellung, mit denen sie Incidents in verschiedenen Kategorien melden können, von Bevorzugung über Belästigung bis hin zu ethischen Verstößen. Diese Vorlagen sollten die Mitarbeiter anleiten, alle notwendigen Details wie Datum, Uhrzeit, beteiligte Personen und die Auswirkungen des Incidents anzugeben

: Geben Sie Ihren Mitarbeitern Zugang zu Formularvorlagen für die Berichterstellung, mit denen sie Incidents in verschiedenen Kategorien melden können, von Bevorzugung über Belästigung bis hin zu ethischen Verstößen. Diese Vorlagen sollten die Mitarbeiter anleiten, alle notwendigen Details wie Datum, Uhrzeit, beteiligte Personen und die Auswirkungen des Incidents anzugeben Mobile App oder Hotline : Richten Sie eine Hotline ein oder erstellen Sie eine sichere App, über die Mitarbeiter rund um die Uhr Probleme am Arbeitsplatz per Anruf bzw. anonymen Text melden können

: Richten Sie eine Hotline ein oder erstellen Sie eine sichere App, über die Mitarbeiter rund um die Uhr Probleme am Arbeitsplatz per Anruf bzw. anonymen Text melden können Transparentes Vorgehen: Sichern Sie den Mitarbeitern zu, dass jede Berichterstattung umgehend und fair bearbeitet wird. Geben Sie Einblicke in gelöste Probleme frei, ohne die Vertraulichkeit zu gefährden, um Vertrauen in das System aufzubauen

Lösungen und Strategien für Organisationen

Laut Gallup, 12% der US-Angestellten verließen ihren Arbeitsplatz aufgrund von Problemen mit der Unternehmensführung. Dies zeigt, dass das gesamte Unternehmen, von den Teamleitern bis zu den leitenden Angestellten, Schritte unternehmen muss, um ein günstiges Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter zu schaffen.

So können Sie das zu erledigen.

Einführung von Richtlinien zur Verhinderung von Bevorzugung

Die Einführung strenger organisatorischer Richtlinien verhindert Günstlingswirtschaft auf allen Ebenen. Hier sind einige umsetzbare Tipps:

Richten Sie eine strukturierte Politik zur Verteilung von Chancen ein, um Gleichberechtigung zu gewährleistendelegation von Aufgaben und eine ungerechte Verteilung von Ressourcen und Chancen zu verhindern

ein, um Gleichberechtigung zu gewährleistendelegation von Aufgaben und eine ungerechte Verteilung von Ressourcen und Chancen zu verhindern Führen Sie ein transparentes Beförderungs- und Beurteilungssystem ein, das objektive Metriken, wie z. B. Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs), verwendet und mehrere Beurteiler einbezieht, um Voreingenommenheit zu minimieren

ein, das objektive Metriken, wie z. B. Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs), verwendet und mehrere Beurteiler einbezieht, um Voreingenommenheit zu minimieren Geben Sie Beförderungskriterien wie Betriebszugehörigkeit, Fähigkeiten und Leistungen öffentlich frei, damit jeder Mitarbeiter versteht, wie Entscheidungen getroffen werden

wie Betriebszugehörigkeit, Fähigkeiten und Leistungen öffentlich frei, damit jeder Mitarbeiter versteht, wie Entscheidungen getroffen werden Eindeutige Definition akzeptabler Verhaltensweisen am Arbeitsplatz , einschließlich einer Null-Toleranz-Haltung gegenüber Günstlingswirtschaft, und Festlegung der Konsequenzen für solche Handlungen, unabhängig von der Position in der Hierarchie

, einschließlich einer Null-Toleranz-Haltung gegenüber Günstlingswirtschaft, und Festlegung der Konsequenzen für solche Handlungen, unabhängig von der Position in der Hierarchie Machen Sie diese Richtlinien über interne Portale oder Handbücher leicht zugänglich. Die Mitarbeiter sollten wissen, wo sie die Regeln finden und wie sie Probleme im Zusammenhang mit Vetternwirtschaft melden können

oder Handbücher leicht zugänglich. Die Mitarbeiter sollten wissen, wo sie die Regeln finden und wie sie Probleme im Zusammenhang mit Vetternwirtschaft melden können Regelmäßige Schulung von Führungskräften und Mitarbeitern zu diesen Richtlinien, um eine konsequente Durchsetzung zu gewährleisten

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, -richtlinien und -prozeduren um ein zentrales Richtliniendokument zu erstellen, das alles vom Code of Conduct über die Berichterstellung bis hin zur Anti-Favoriten-Politik abdeckt.

Schulungsprogramme für Manager

Günstlingswirtschaft liegt in der Natur des Menschen, daher sollten Sie bewussten Aufwand betreiben, um sie zu kontrollieren. Führen Sie Sitzungen für Führungskräfte durch, um ihre unbewusste Voreingenommenheit so dass sie keinen Mitarbeiter aufgrund seiner Ethnie, seiner Rolle oder seines Geschlechts bevorzugen.

Die Bevorzugung eines männlichen Mitarbeiters, die Annahme, dass Frauen keine anspruchsvollen Aufgaben erfüllen können, und die Bevorzugung von Frauen beim Wiedereintritt in die Arbeit nach dem Mutterschaftsurlaub sind Formulare der Bevorzugung, die sich ungewollt auf die Arbeit und die persönlichen Beziehungen auswirken können.

Schulungen zum Thema Fairness anbieten aufgabenstellung auf der Grundlage von Fähigkeiten, Erfahrung und Entwicklungszielen und nicht aufgrund persönlicher Vorlieben oder früherer Beziehungen.

Die Bevorzugung von Mitarbeitern, mit denen sie persönlich zusammenarbeiten oder die schneller verfügbar sind, kann unbeabsichtigt zu einer Entfremdung von entfernten oder weniger sichtbaren Mitarbeitern führen. Strategien freigeben für Vermeidung von Voreingenommenheit am Arbeitsplatz durch die Bereitstellung gleicher Chancen und Ressourcen für alle Mitglieder des Teams, unabhängig vom Speicherort.

Schaffung einer Kultur der Inklusion und Fairness

Inklusion und fairness innerhalb einer Organisation positiv auf die Ergebnisse auf verschiedenen Ebenen auswirken - auf der Ebene des Einzelnen, der Gruppe und der Organisation. Sie steigern die Arbeitszufriedenheit und die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen und verbessern Leistung und Wohlbefinden.

So können Sie Inklusivität und Fairness fördern:

🤝 Schaffen Sie integrative Richtlinien, führen Sie Mentorenprogramme durch und unterstützen Sie Gruppen, in denen Mitarbeiter offen kommunizieren können

🌍 Organisieren Sie kulturelle Ereignisse und fördern Sie Team-Aktivitäten, damit die Mitarbeiter verschiedene Kulturen kennen und respektieren lernen

💬 Machen Sie Ihr Engagement für Inklusion transparent und geben Sie Erfahrungen frei, die die Notwendigkeit von Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz unterstreichen TiER1 Leistungsinstitut schuf eine integrative und zugängliche Arbeitsumgebung, um sicherzustellen, dass alle Remote- und On-Premise-Mitarbeiter den gleichen Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten haben. Dies erhöhte das Engagement der Mitarbeiter, verbesserte die Produktivität und erhöhte die Bindungsrate.

Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Diversity And Inclusion Communication Plan Vorlage um eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, konsistente Kommunikationskanäle im gesamten Unternehmen zu gewährleisten und Mitarbeiter in Initiativen zur Förderung von Vielfalt und Integration einzubinden.

Regelmäßige Audits und Evaluierungen

Durch regelmäßige Audits können Sie Muster erkennen, die auf Günstlingswirtschaft hindeuten, wie z. B. die ständige Beförderung oder Zuweisung von Projekten an eine bestimmte Person. Instanz können Sie beispielsweise feststellen, dass ein Manager ständig Mitarbeiter mit einem bestimmten Hintergrund befördert.

Implementieren Sie Feedback-Mechanismen und strukturierte Leistungsbewertungssysteme, um eine transparente und standardisierte Leistungsbewertung der Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen zu gewährleisten

und strukturierte Leistungsbewertungssysteme, um eine transparente und standardisierte Leistungsbewertung der Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen zu gewährleisten Nutzen Sie Tools wie Umfragen oder Boxen für Verbesserungsvorschläge , um die Wahrnehmung der Mitarbeiter hinsichtlich der Fairness bei der Verteilung von Aufgaben und Leistungsbeurteilungen zu verstehen

, um die Wahrnehmung der Mitarbeiter hinsichtlich der Fairness bei der Verteilung von Aufgaben und Leistungsbeurteilungen zu verstehen Schulung der Prüfer, um unbewusste Voreingenommenheit und unfaire Bevorzugung zu erkennen, und regelmäßiger Wechsel der Prüfer, um Objektivität zu gewährleisten

und unfaire Bevorzugung zu erkennen, und regelmäßiger Wechsel der Prüfer, um Objektivität zu gewährleisten Wenn Audits auf Bevorzugung hinweisen, ergreifen Sie sofortige Maßnahmen, indem Sie Prozesse überarbeiten, Manager zur Verantwortung ziehen oder zusätzliche Schulungen anbieten, um Voreingenommenheit zu beseitigen

Einsatz von Technologie zur Minimierung von Bevorzugung

Die Verwaltung der Mitarbeiterentwicklung, der Leistungsverfolgung und der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz kann sich überwältigend und unorganisiert anfühlen. Ohne ein einheitliches System verschwenden die Teams der Personalabteilung unzählige Stunden damit, zwischen verschiedenen Tools zu wechseln und zu versuchen, die Konsistenz der Prozesse zu gewährleisten. ClickUp HR-Verwaltung plattform verwandelt diese Herausforderungen in ein rationalisiertes System für die Einstellung, das Onboarding und die Förderung der Mitarbeiterentwicklung. Sie unterstützt Sie bei der Nachverfolgung von Mitarbeiterengagement und -leistung, der Zentralisierung von Richtlinien, der Automatisierung von Prozessen und der Schaffung eines kollaborativen Arbeitsplatzes.

Wenn die Eigentümerschaft von Aufgaben unklar ist, leidet die Sichtbarkeit, und es kann sich eine Voreingenommenheit in Managemententscheidungen einschleichen. Dieser Mangel an Transparenz führt oft zu Verwirrung, verpassten Terminen und Spannungen am Arbeitsplatz, da Verantwortlichkeiten durch die Maschen rutschen. ClickUp Chat löst dieses Problem durch die Verbindung von Personen, Aufgaben, Dokumentation und Leistung an einem Ort. Mit diesem raffinierten Feature können Sie Aufgaben mit Nachrichten verknüpfen, um Zusammenhänge zu klären, alle über die neuesten Updates, Ankündigungen und Diskussionen auf dem Laufenden halten, Chats in Spaces organisieren, um Dinge zu erledigen, und vieles mehr.

verbinden Sie sich mit Mitarbeitern mit ClickUp Chat

Es kann immer noch zu Kommunikationslücken zwischen Teams kommen, die zu verpassten Updates und unklaren Erwartungen führen. Wenn wichtige Informationen über E-Mails, Chat-Apps und Dokumente verstreut sind, gehen wichtige Aktualisierungen zwangsläufig verloren, und die Teams sind nicht mehr aufeinander abgestimmt. ClickUp-Kommentare zuweisen fügt eine weitere Ebene der Verantwortlichkeit hinzu, um dies zu verhindern.

Sie können auch mit @mentions bestimmte Mitglieder des Teams in Kommentaren erwähnen, damit sie wichtige Aufgaben nicht übersehen. Sie können ihnen Fragen stellen, Feedback einholen, Genehmigungen erteilen und Aufgaben verwalten und so die offene Kommunikation mit allen Mitarbeitern fördern.

clickUp Assign Comments_ Kommentare mit @Mentions für bestimmte Aufgaben an Mitglieder des Teams zuweisen

Ungleiche Verteilung des Workloads und versteckte Bevorzugung können der Moral und Produktivität des Teams schaden.

Ohne klare Sichtbarkeit der Kapazitäten und Aufgabenverteilung im Team werden einige Mitarbeiter überfordert, während andere nicht voll ausgelastet bleiben. ClickUp Dashboards helfen, dies durch benutzerdefinierte Dashboards in Echtzeit zu verhindern, in denen Sie die Workload der Mitarbeiter und den Status der Projekte nachverfolgen können. So können Sie Leistungsträger identifizieren und angemessen belohnen.

fördern Sie Gleichheit und Fairness bei der Delegation von Aufgaben mit ClickUp Dashboards

Die Kapazitäten eines Teams gerecht zu verteilen, kann ohne die richtigen tools eine Herausforderung sein. Vielen Managern fällt es schwer, sich ein genaues Bild von der Bandbreite ihres Teams zu machen, was zu Burnout und verpassten Wachstumschancen führt.

Das ClickUp Vorlage für Workloads von Mitarbeitern bietet eine klare Ansicht des aktuellen Workloads eines jeden Mitarbeiters und trägt so zu einer fairen Verteilung der Arbeit bei.

Und wenn die Organisation eines Teams chaotisch wird, kann die ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan hilft Ihnen, Ihre Teams zu organisieren, auf dem Laufenden zu bleiben, wer an was arbeitet, und Aufgaben klarer zu kommunizieren. Mit dieser Vorlage können Sie die Rollen und Zuständigkeiten der einzelnen Teammitglieder umreißen, Projektziele festlegen, Erwartungen formulieren, Aufgaben bestimmten Mitgliedern zuweisen und vieles mehr.

Schaffen Sie ein positives Arbeitsumfeld mit ClickUp

Ein gesunder Arbeitsplatz ist ein Ort, an dem sich jeder wohlfühlen kann - frei von Bevorzugung und Negativität. Wenn sich Günstlingswirtschaft einschleicht, kann sie die Arbeitskultur vergiften und sich auf Moral, Produktivität und Vertrauen auswirken.

Um gegen Vetternwirtschaft vorzugehen, brauchen Sie klare Richtlinien, eine offene Kommunikation und Systeme für konstruktives Feedback und Verantwortlichkeit. Genauso wichtig ist es aber auch, die richtigen tools zu haben.

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert - alles angetrieben durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Durch die Zentralisierung der Arbeit hilft ClickUp bei der Beseitigung von Vorurteilen, ermöglicht die Sichtbarkeit der Workloads von Teams, fördert die Zusammenarbeit im Team, sorgt für faire Aufgabenzuweisungen und führt Arbeitsplatzumfragen durch, um potenzielle Probleme zu lösen.

Sind Sie neugierig, wie ClickUp das alles zu erledigen hat? Jetzt kostenlos anmelden !