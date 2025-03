Facebook Workplace vs. Slack: Welches Kommunikationstool ist besser?

Die Wahl des richtigen Tools für die Zusammenarbeit ist wie die Wahl des richtigen Teammitglieds - es muss zum Stil Ihres Teams passen und dafür sorgen, dass die Projekte auf Kurs bleiben.

Vielleicht verwenden Sie Workplace von Meta und stellen nun fest, dass es an der Zeit ist, sich etwas Neues zu suchen, da die Plattform auf eine schreibgeschützte Version umgestellt wird. Das bereitet Ihnen Kopfzerbrechen, nicht wahr? Der Wechsel von Tools, das Testen neuer Tools und das Einbinden aller Mitarbeiter in das System kann sehr anstrengend sein.

Wenn Sie Slack auf Ihrem Radar haben, sind Sie nicht allein. Viele Teams ziehen es als nächsten Schritt in Betracht.

Doch bevor Sie den Sprung wagen, wollen wir Facebook Workplace mit Slack vergleichen und eine großartige Alternative vorstellen: ClickUp .

Was ist Facebook Workplace?

über Arbeitsplatz Facebook Workplace ist ein Tool für die Zusammenarbeit, das Teams helfen soll, effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Es wurde von Meta entwickelt und ist der Oberfläche von Facebook nachempfunden, so dass es für Benutzer, die mit sozialen Medien vertraut sind, leicht zu navigieren ist.

Die Plattform verbindet Mitglieder des Teams durch Features wie Gruppenchats, Videoanrufe und Projekt-Updates.

Fun Fact: Workplace by Meta wurde ursprünglich als internes Tool für Facebook-Mitarbeiter entwickelt, um die Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern. Sein Erfolg innerhalb des Unternehmens inspirierte die öffentliche Veröffentlichung im Jahr 2016.

Facebook Workplace Features

Workplace ist vollgepackt mit Tools zur Verbesserung der Kommunikation und Produktivität in Unternehmen. Hier ein genauerer Blick auf einige seiner wichtigsten Features. 👇

Feature #1: Live Video

Veranstalten Sie mühelos Live-Sitzungen im gesamten Unternehmen

Live Video verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Updates freigeben und Ereignisse veranstalten. Ob es sich um eine Unternehmensankündigung oder eine Podiumsdiskussion handelt, Live Video macht den Prozess interaktiv und zugänglich.

Übertragung mit mehreren Moderatoren

Üben Sie Live-Sitzungen, bevor Sie an die Öffentlichkeit gehen

Verwenden Sie externe Apps von Drittanbietern, um Ihre Live-Streams zu verbessern

Fügen Sie geschlossene Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern

Fügen Sie bei Live-Ereignissen Umfragen und Sitzungen mit Fragen und Antworten ein

Unterteilen Sie Videos zur leichteren Navigation in Kapitel

🔍 Wussten Sie schon? Workplace war eines der ersten Tools für Unternehmen, das Live Video Streaming eingeführt hat.

Feature #2: Gruppen

Beitritt zu Gruppen, die in Ihrer Organisation erstellt wurden

Spaces fördern die Zusammenarbeit, indem sie Teams spezielle Spaces zur Verfügung stellen, in denen sie Projekte diskutieren, Brainstorming betreiben und Feedback austauschen können.

Das Feature "Lernen" in Gruppen hilft bei der Konsolidierung von Lehrmaterial in strukturierten Leitfäden. Diese Leitfäden können Folgendes enthalten:

Schulungsressourcen

Inhalte zur Entwicklung

Quizze zur Selbsteinschätzung

Feature #3: Nachrichten-Feed

Ansicht von Beiträgen und Updates von Teamkollegen im News Feed

Der News Feed personalisiert Ihr Erlebnis, indem er Beiträge von Personen und Gruppen, die Ihnen besonders wichtig sind, priorisiert.

Features umfassen:

Benutzerdefinierte Auswahl der Beiträge, die zuerst angezeigt werden

Ausblenden irrelevanter Beiträge zur Verfeinerung Ihres Feeds

Empfangen von Gruppenempfehlungen basierend auf Aktivität

Sie können Mitarbeitern oder Führungskräften folgen und die Beiträge ansehen, die sie für die gesamte Organisation freigeben. Sie können Ihren Feed jederzeit anpassen, indem Sie einzelnen Personen folgen oder nicht folgen.

Pro-Tipp: Ermutigen Sie Teams, ein gemeinsames Glossar oder Dokumentationssystem einzuführen, um die Anzahl der lücken in der Kommunikation am Arbeitsplatz die durch Jargon oder unklare Begriffe verursacht werden. Klare Kommunikationsnormen, wie z. B. bevorzugte Kanäle für Aktualisierungen und Erwartungen an die Reaktionszeit, können ebenfalls wirksam Lücken schließen.

Feature #4: Wissensbibliothek

Zugriff auf alle Unternehmensressourcen von einem Ort aus

In der Wissensbibliothek sind wichtige Unternehmensressourcen wie Personalrichtlinien, Einführungsunterlagen und Teamleitfäden zentralisiert.

Schlüssel-Funktionen:

Organisieren Sie Inhalte in Kategorien und Unterkategorien

Verwendung von Formatierungstools für einfache Lesbarkeit

Automatisches Übersetzen von Inhalten in verschiedene Sprachen

Sie können auch Ihre wissensmanagement-System mit eingebetteten Videos, Tabellen, Bildern und voreingestellten Vorlagen, wie z. B. Ressourcenlisten oder Deckblättern.

Facebook Workplace Preise

Core Plan: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Add-Ons: Erweiterter Administrator und Support: $2/Monat pro Benutzer Enterprise live: 2 $/Monat pro Benutzer

Workplace for Good: Free für gemeinnützige Organisationen

Was ist Slack?

über Slack Slack ist eine business Messaging App wurde entwickelt, um Teams zu helfen, effektiver zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Sie zentralisiert die Kommunikation, indem sie Unterhaltungen in Kanälen organisiert und es einfach macht, laufende Diskussionen zu verfolgen, Dateien freizugeben und Tools an einem Ort zu integrieren.

Das Tool beseitigt auch das Durcheinander von E-Mail-Threads und hilft Teams, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren.

🔍 Wussten Sie schon? Slack wurde ursprünglich als internes Kommunikationstool für die Entwickler des Videospiels Glitch entwickelt. Obwohl das Spiel nicht erfolgreich war, wurde Slack zu einem eigenständigen Produkt umfunktioniert und 2013 auf den Markt gebracht.

Slack Features

Slack bietet einen Bereich von Features, die zur Verbesserung der zusammenarbeit in Echtzeit und die Produktivität zu steigern. Hier ein Blick auf einige der wichtigsten Features. 👇

Feature #1: Kanäle

Erstellen von Kanälen für verschiedene Kommunikationszwecke

Kanäle sind der Ort, an dem der Großteil der Teamarbeit stattfindet. Betrachten Sie sie als Gruppenunterhaltungen, die rund um ein beliebiges Thema, Projekt oder Ziel erstellt werden und es Ihnen ermöglichen, alle relevanten Unterhaltungen und Ressourcen an einem Ort zu sammeln.

Sie könnten zum Beispiel einen Kanal für die Einführung einer neuen Website oder die Entwicklung einer neuen mobilen Anwendung einrichten.

Mit Kanälen können Sie außerdem bei Bedarf Teammitglieder hinzufügen oder entfernen, und sie unterstützen das Freigeben von Updates, das Feiern von Meilensteinen und das Treffen von Gruppenentscheidungen.

Feature #2: Verbindung

Zusammenarbeit mit externen Partnern und Kollegen

Slack Connect erleichtert die Zusammenarbeit mit externen Teams oder Organisationen, ohne ihnen vollen Zugriff auf Ihren Workspace zu gewähren. Mit diesem Feature können Sie Kanäle erstellen, die Ihr Team mit Clients, Beratern oder anderen Partnern verknüpfen.

Sobald ein Channel zwischen Organisationen verbunden ist, können beide Seiten zur Unterhaltung beitragen und auf frühere Diskussionen im selben Space verweisen.

Außerdem wird sichergestellt, dass externe Mitarbeiter nur auf die Kanäle zugreifen können, die sie benötigen, so dass Ihr interner Workspace sicher bleibt.

🔍 Wussten Sie schon? "Slack" steht für Suchbares Protokoll aller Unterhaltungen und Kenntnisse.

Feature #3: Huddles

Audio- und Videoanrufe in Slack starten

Mit Huddles können sich Teams über Audio-/Videoanrufe innerhalb eines Kanals oder einer Direktnachricht verbinden.

Sie können Bildschirme freigeben, lustige Reaktionen verwenden, um die Stimmung aufrechtzuerhalten, und Links oder Dokumente, die während des Huddle geteilt wurden, für zukünftige Referenzen speichern.

Huddle-Gespräche beginnen als reine Audioanrufe, können aber bei Bedarf problemlos auf Video umgestellt werden. Außerdem sind sie auf dem Desktop, dem Mobiltelefon und dem iPad verfügbar, sodass Sie sich überall in die Diskussion einklinken können, egal wo Sie sind.

Feature #4: Atlas

Ansicht von Mitarbeiterinformationen von Ihrem Slack Workspace aus

Slack Atlas ist ein Mitarbeiterverzeichnis, das Ihnen hilft, Ihre Kollegen nicht nur über ihre Namen und Rollen zu kennen.

Es bietet umfangreiche, durchsuchbare Profile, in denen Fähigkeiten, Projekte und Ziele des Teams angezeigt werden, so dass Sie besser erkennen können, wer woran arbeitet und wie Sie sich mit ihnen verbinden können. Dieses Feature umfasst auch ein dynamisches Diagramm, das die Navigation durch die Struktur Ihres Unternehmens erleichtert.

Die Synchronisierung mit den HR-Systemen Ihres Unternehmens sorgt dafür, dass die Profildaten immer auf dem neuesten Stand sind.

Slack-Preise

Free

Pro: $8,75/Monat pro Benutzer

$8,75/Monat pro Benutzer Business+: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Facebook Workplace Vs. Slack: Features im Vergleich

Obwohl Facebook Workplace und Slack Gemeinsamkeiten aufweisen, verfügt jede Plattform über einzigartige Features, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Teams zugeschnitten sind.

Vergleichen wir ihre herausragenden Funktionen, um herauszufinden, welche am besten zu Ihren Zielen passt. 🎯

Feature Facebook Workplace Slack Zweck Soziale Zusammenarbeit mit einem Facebook-ähnlichen Gefühl Gruppenkommunikation und Produktivität Benutzeroberfläche Intuitiv für Social Media-Benutzer Übersichtlich, organisiert und anpassbar Messaging Sofortnachrichten, Gruppenchats und Threads Echtzeitnachrichten, Kanäle und private Chats Video- und Sprachanrufe Live-Videoübertragungen, Gruppenanrufe 1:1 und Gruppenanrufe mit Sprach-/Videoübertragung Dateifreigabe Einfaches Freigeben von Dateien mit Vorschaubildern Erweitertes Freigeben mit App-Integrationen von Drittanbietern Integrationen Begrenzte Integrationen Umfangreiches App-Ökosystem mit mehr als 2.000 /href/https://clickup.com/de/blog/27034/beste-slack-integrationen/Slack Integrationen/%href/ Sicherheit Unternehmenstaugliche Sicherheit und GDPR-Konformität Starke Sicherheit mit Verschlüsselung und SSO

Facebook Workplace Vs. Slack

Feature #1: Kommunikation und Zusammenarbeit

Effiziente Kommunikation ist das Rückgrat einer jeden Kollaborationsplattform, und sowohl Workplace als auch Slack bieten starke Lösungen, aber ihre Ansätze unterscheiden sich.

Facebook Workplace

Workplace nutzt vertraute Social-Media-Elemente wie Gruppen und einen News-Feed, um die Benutzer auf dem Laufenden zu halten, ohne sie unnötig zu belasten.

Slack

Slack organisiert die Kommunikation über Kanäle, über die alles zugänglich und leicht zu verfolgen ist. Es bietet auch Audio-Video-Anrufe über Huddles, was Diskussionen in Echtzeit vereinfacht.

Gewinner: Slack für seine Echtzeit-Kommunikationsoptionen wie Huddles und flexible Kanäle für konzentrierte Zusammenarbeit.

Feature #2: Externe Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit externen Teams ist von entscheidender Bedeutung für Geschäfte, die mit Kunden, Partnern oder Zulieferern zusammenarbeiten.

Facebook Workplace

Facebook Workplace ist ausschließlich software für die interne Kommunikation . Sie bietet keine speziellen Features für die Zusammenarbeit mit externen Teams oder Interessengruppen.

Slack

Das Feature "Connect" von Slack ist speziell für die externe Zusammenarbeit konzipiert. Sie ermöglicht es Ihnen, freigegebene Kanäle zu erstellen, die Ihr Team mit externen Partnern verknüpfen und eine reibungslose Kommunikation unter Wahrung der Sicherheit des Workspace gewährleisten.

Gewinner: Slack für seine sicheren und gut integrierten Funktionen für die externe Zusammenarbeit.

Feature #3: Wissensmanagement

Effizientes Freigeben von Wissen ist entscheidend für die Produktivität, und beide Plattformen bieten unterschiedliche Lösungen.

Facebook Workplace

Die Wissensbibliothek von Workplace ist ein zentraler Hub für Unternehmensmaterialien wie Richtlinien, Onboarding-Leitfäden und Team-Anweisungen. Sie bietet Optionen zum Einbetten von Videos, zur Verwendung von Vorlagen und zur automatischen Übersetzung von Inhalten.

Slack

Atlas von Slack bietet ein robustes Mitarbeiterverzeichnis mit Profilen, die Fähigkeiten, Team-Ziele und Zugehörigkeiten enthalten. Es lässt sich mit HR-Systemen integrieren, um die Informationen genau und aktuell zu halten.

Das interaktive Diagramm hilft Benutzern, organisatorische Beziehungen zu verstehen und die richtigen Kollegen für die Zusammenarbeit zu finden.

🏆 Gewinner: Facebook Workplace für seine umfassende und benutzerfreundliche Wissensbibliothek.

Feature #4: Hosting von Ereignissen

Das Veranstalten von Ereignissen ist wichtig, um Aktualisierungen freizugeben, Teams einzubinden und groß angelegte Diskussionen zu ermöglichen.

Facebook Workplace

Facebook Workplace bietet ein Live Video Feature, das für interaktive Ereignisse entwickelt wurde.

Teams können mit mehreren Moderatoren senden, die Teilnehmer durch Sitzungen mit Fragen und Antworten und Umfragen einbinden und die Aufzeichnungen in Kapitel unterteilen, um einen besseren Zugang auf Abruf zu ermöglichen.

Slack

Slack verfügt nicht über integrierte Features für das Hosting von Ereignissen oder Live-Streaming.

🏆 Gewinner: Facebook Workplace für seine speziell entwickelten Features zum Hosten von Ereignissen und interaktiven Live-Videos.

Feature #5: Barrierefreiheit und Support für Geräte

In einer hybriden Arbeitsumgebung ist die geräteübergreifende Zugänglichkeit der Schlüssel.

Facebook Workplace

Workplace bietet Web- und mobile Apps und ermöglicht es Teams, auch unterwegs in Verbindung zu bleiben. Die Benutzeroberfläche spiegelt das vertraute Design von Facebook wider, was die Lernkurve für neue Benutzer verkürzt.

Slack

Slack ist auf Desktop-, Mobil- und iPad-Geräten verfügbar und gewährleistet so einen konsistenten Zugang, wo immer Sie sich befinden.

🏆 Gewinner: Beide Plattformen gewährleisten Zugänglichkeit durch robusten Support für Geräte.

Facebook Workplace vs. Slack auf Reddit

Redditoren haben verschiedene Meinungen über Facebook Workplace und Slack freigegeben und dabei ihre Stärken und Grenzen hervorgehoben.

Slack ist eine beliebte Wahl für die Verwaltung verschiedener Teams und Projekte:

_Ich helfe bei der Leitung einer Gemeinschaftsliga/-organisation. Im letzten Jahr konnte ich alle davon überzeugen, Slack zu benutzen. Es hat dazu beigetragen, die Unterhaltungen zwischen all dem Gerede über die Liga, das offene Spiel, den Vereinskram und das Marketing zu organisieren. \Es war auch hilfreich für das Freigeben von und die Zusammenarbeit an Grundsatzdokumenten Benutzer von Reddit Facebook Workplace hat jedoch aufgrund seiner Verbindung zu Meta Probleme mit dem Vertrauen, was einige Benutzer davon abhält, es für geschäftliche Zwecke zu nutzen:

Niemand wird Facebook seine Geschäftsinformationen anvertrauen, ein anderer Redditor Trotz der Stärken von Slack ist es nicht perfekt. Redditors erwähnen oft probleme mit der Navigation und den Suchfunktionen, die Arbeitsabläufe stören können.

Es ist noch nicht entschieden, welche Plattform der ultimative Gewinner ist, da beide einzigartige Vor- und Nachteile haben. Aber warum sollten Sie Kompromisse eingehen, wenn Sie ein Tool haben können, das nahtlose Kommunikation mit robusten Features für die Zusammenarbeit kombiniert?

Ja, die Rede ist von der Alles-App für die Arbeit-ClickUp! 🤩

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Facebook Workplace vs. Slack

ClickUp hat alles, was Sie lieben, und eine Menge Extras, um den Workflow Ihres Teams reibungsloser zu gestalten.

Hier erfahren Sie, warum es die beste Alternative ist, die Sie in Betracht ziehen sollten. 🥇

ClickUp's One Up #1: Chat

Starten Sie Echtzeit-Chats in ClickUp, um die Kommunikation im Flow zu halten

Wenn es um Zusammenarbeit geht, ClickUp Chat bringt Ihr Team mit Leichtigkeit zusammen.

Sie müssen nicht mehr zwischen Messaging-Apps und Arbeitsmanagement-Plattformen wechseln - alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit zu erledigen, befindet sich direkt in Ihrem ClickUp-Workspace.

Unterhaltungen mit Threads

Unterhaltungen mit Threads im ClickUp Chat im Blick behalten

Threads im Chat sorgen für Ordnung in der Unterhaltung.

Sie können für jedes Projekt oder Thema eigene Threads erstellen, so dass die Diskussionen konzentriert und leicht zu verfolgen sind. Sie müssen nicht mehr durch unzusammenhängende Nachrichten in Ihrem Chat am Arbeitsplatz scrollen - nur saubere, organisierte Unterhaltungen, die Ihnen helfen, bei der Aufgabe zu bleiben.

Smarte Suche

Durchsuchen Sie schnell Ihren ClickUp Chat-Verlauf, um Nachrichten zu finden, wenn Sie sie brauchen

Die schiere Menge an Nachrichten in Ihrer Kommunikations App kann es schwierig machen, das zu finden, was Sie brauchen.

Mit der leistungsstarken Suchfunktion von Chat können Sie jedoch schnell vergangene Unterhaltungen, Aufgaben, Dateien oder Nachrichten finden - kein endloses Scrollen durch Threads mehr. Alles, was Sie brauchen, haben Sie immer griffbereit.

KI-gestützte Kommunikation

ClickUp Chat verfügt über KI-gestützte Tools, die die Kommunikation intelligenter und effizienter machen. Hier sind einige der zeitsparenden Funktionen. 🤖

KI-Vorschläge: Verbessert automatisch die Klarheit, den Ton und die Formulierung von Nachrichten, damit Sie sicherer und klarer kommunizieren können

Verbessert automatisch die Klarheit, den Ton und die Formulierung von Nachrichten, damit Sie sicherer und klarer kommunizieren können Automatische Zusammenfassung: Fasst lange Threads zusammen, um Schlüsselpunkte und Elemente hervorzuheben, damit Sie Zeit sparen

Fasst lange Threads zusammen, um Schlüsselpunkte und Elemente hervorzuheben, damit Sie Zeit sparen Sprache-zu-Text: Transkribiert Sprachnachrichten sofort in Text, so dass Sie sie lesen können, ohne den Ton abzuspielen

Transkribiert Sprachnachrichten sofort in Text, so dass Sie sie lesen können, ohne den Ton abzuspielen Erstellen von Aufgaben: Wandelt Chat-Diskussionen mit einem einfachen Klick in umsetzbare Aufgaben um, die mühelos weiterverfolgt werden können

Sprach- und Videoanrufe

Starten Sie einen Video- oder Audioanruf direkt in ClickUp Chat mit SyncUps

Möchten Sie mit Ihrem Team live chatten? Mit den SyncUps in ClickUp Chat können Sie Audio- und Videoanrufe direkt in Ihren Chats starten - egal ob mit einem Teamkollegen oder Ihrem gesamten Team.

Sie können einen kurzen Anruf tätigen, um etwas zu klären oder eine Aufgabe von Angesicht zu Angesicht zu besprechen, ohne Ihren Flow zu unterbrechen.

Anpassbarkeit von Benachrichtigungen

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen im ClickUp Chat, damit Sie immer wissen, was wichtig ist

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Chat-Benachrichtigungen und stellen Sie sicher, dass Sie nur die Updates erhalten, die wichtig sind.

Sie können globale Benachrichtigungen für Ihren Browser, Ihr Handy, Ihren Posteingang und Ihre E-Mail benutzerdefiniert einstellen. Das bedeutet, dass Sie bei @Erwähnungen oder wichtigen Aktualisierungen benachrichtigt werden können, aber nicht, wenn es keine Dringlichkeit gibt.

Bei einzelnen Chats können Sie die Einstellungen sogar noch weiter personalisieren.

Schalten Sie Gruppenchats stumm, für die Sie keine ständigen Aktualisierungen benötigen, und lassen Sie Benachrichtigungen für die Chats aktiviert, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Aktions-Elemente abarbeiten

Behalten Sie den Überblick über die Aufgaben Ihres Teams mit FollowUps im ClickUp Chat

FollowUps sind da, um sicherzustellen, dass nichts in der Masse verloren geht. Sie können Teammitgliedern direkt im Chat Nachrichten zuweisen und so sicherstellen, dass die Elemente nachverfolgt und erledigt werden.

Sobald Sie jemandem eine Nachricht zugewiesen haben, ist diese in dessen FollowUps-Bereich auf der rechten Seite des Chats sichtbar.

Nehmen wir an, Sie chatten mit Ihrem Marketing Team über eine neue Kampagne.

Jemand erwähnt, dass ein bestimmter Inhalt noch einmal überprüft werden muss. Sie ordnen diese Nachricht schnell der Person zu, die für die Überprüfung verantwortlich ist, und nun wird sie in ihrem FollowUps-Bereich angezeigt - so können Sie sie leicht nachverfolgen.

ClickUp's One Up #2: Projektmanagement

ClickUp ist eine All-in-One-Software, die die Zusammenarbeit vereinfacht, die Produktivität steigert und dafür sorgt, dass jede Aufgabe verfolgt wird.

Ob Ihr Team im Büro oder aus der Ferne arbeitet, die ClickUp Lösung für das Projektmanagement bietet tools, die eine rationelle Kommunikation und Aufgabenverwaltung ermöglichen.

Nehmen Sie zum Beispiel die Magie der Aufnahme von kurzen, fokussierten Videos, um Schlüsselpunkte zu kommunizieren oder Walkthroughs bereitzustellen mit ClickUp Clips . Auf diese Weise können Sie lange E-Mails überspringen und direkt auf den Punkt kommen.

Erstellen Sie mit ClickUp Clips schnelle Videos, um komplexe Ideen zu vereinfachen

Mit Clips können Sie:

Ihren Bildschirm oder Ihre Webcam direkt auf der Plattform aufnehmen

Schritte in einem Prozess oder einer Aufgabe visuell hervorheben

Videos sofort freigeben oder sie an Aufgaben anhängen

Wenn zum Beispiel ein Teammitglied Hilfe bei der Navigation in einer neuen Zeitleiste für ein Projekt benötigt, können Sie ein kurzes Video aufnehmen, das das Layout und die Struktur erklärt. Asynchrone Video-Kommunikation war noch nie so einfach!

Und das ist noch nicht alles, ClickUp Kommentare zuweisen machen Feedback umsetzbar.

Nutzen Sie ClickUp Assign Comments, um Aufgaben direkt in Kommentaren zuzuweisen

Kommentare sind nicht nur Notizen - sie können bestimmten Mitgliedern des Teams als Aufgaben zugewiesen werden. Sie haben eine Verbesserung entdeckt oder brauchen jemanden, der eine Idee verfeinert? Weisen Sie den Kommentar direkt mit einer @Erwähnung zu, damit klar ist, wer dafür verantwortlich ist.

Durch diese Kommentare bleibt alles mit der ursprünglichen Aufgabe verknüpft, so dass die Gefahr, wichtiges Feedback in einem langen Thread zu verlieren, ausgeschlossen ist.

ClickUp's One Up #3: KI

Bleiben Sie mit ClickUp Brain an Ihren täglichen To-Dos dran ClickUp Gehirn ist Ihr intelligenter, KI-gestützter Assistent, der vollständig in Ihren Workspace integriert ist, um Ihnen zu helfen, schneller und intelligenter zu arbeiten. Betrachten Sie es als Ihren bevorzugten Problemlöser, der die alltäglichen Aufgaben, die Sie ausbremsen, vereinfacht.

Dieser Assistent macht nicht nur Verbesserungsvorschläge, sondern arbeitet aktiv mit Ihnen an Aufgaben wie der Zusammenfassung von Berichterstellungen, dem Verfassen von E-Mail-Antworten oder Marketing-Inhalten und dem Brainstorming für neue Ideen.

Zum Beispiel kann er nach einem Meeting Schlüsselpunkte extrahieren und in Sekundenschnelle eine klare, prägnante Zusammenfassung erstellen.

Darüber hinaus lässt sich ClickUp Brain direkt in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe integrieren. Keine zusätzlichen Registerkarten, keine unnötigen Tools - nur intelligentere Möglichkeiten, innerhalb der Plattform zu arbeiten, die Sie bereits nutzen.

Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um ein Brainstorming kommunikationsstrategie indem Sie Ihre Ziele und Zielgruppen eingeben. Das Programm kann Ihnen wirksame Rahmenbedingungen, Ideen für Mitteilungen und Methoden vorschlagen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Organisieren Sie Informationen und verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit ClickUp Docs ClickUp Dokumente lässt sich perfekt mit Brain kombinieren und bietet Ihnen einen kollaborativen Space zum Erstellen, Speichern und Freigeben von Inhalten.

Verwenden Sie es, um alles zu entwerfen, zu bearbeiten und zu speichern, von Team Plänen bis hin zu Onboarding Guides. Durch die Bearbeitung in Echtzeit und die einfache Verknüpfung von Aufgaben bleiben alle (und alles) auf der gleichen Seite - buchstäblich.

Verfeinern Sie Ihr Schreiben mit ClickUp Brain in Docs

Und wenn Sie Brain in Docs einsetzen? Erreicht die Erstellung von Inhalten ein völlig neues Niveau.

ClickUp Brain hilft Ihnen, Texte zu erstellen, Ideen zu verfeinern und Entwürfe mit KI-gestützter Präzision zu bearbeiten. Brauchen Sie einen schnellen Einstieg in einen Blogbeitrag oder Hilfe bei der Umformulierung eines schwierigen Satzes? Die Software unterstützt Sie.

Dokumente dienen auch als Wissensdatenbank, in der Sie alle Ihre Ressourcen in einem einzigen Hub speichern können.

Teams können schnell Antworten finden, sich abstimmen und für einen reibungslosen Ablauf sorgen - kein Wühlen in Ordnern oder Suchen nach Informationen mehr.

ClickUp und weg zur besseren Teamarbeit

Wenn es um die Zusammenarbeit im Team geht, haben sich Tools wie Facebook Workplace und Slack einen eigenen Space geschaffen.

Aber keines von beiden bietet eine echte All-in-One-Lösung, die Projektmanagement, Nachverfolgung von Aufgaben und Tools für die Zusammenarbeit unter einem Dach vereint.

ClickUp nimmt das Beste aus beiden Welten und erweitert es. Mit seinen umfassenden Features wie asynchronen Video-Updates, KI-gestützter Unterstützung und anpassbaren Workflows für das Projektmanagement ermöglicht ClickUp es Teams, intelligenter und nicht härter zu arbeiten.

Warum mit mehreren Apps jonglieren, wenn eine Plattform alles zu erledigen vermag? Machen Sie den Sprung und melden Sie sich noch heute für ClickUp an !