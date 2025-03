Wie erstellt man ein Fishbone-Diagramm für die Ursachenanalyse?

Sie haben den perfekten Plan für Ihr Projekt - alles ist so geplant, dass Sie Ihre Meilensteine erreichen und Ihre Ziele verwirklichen können. Doch nachdem Sie das Projekt abgeschlossen haben, stellen Sie fest, dass einige Aufgaben noch unvollständig sind und Sie nicht die erhofften Ergebnisse erzielt haben.

Manchmal sind es überholte Prozesse oder ineffiziente Systeme, die Sie ausbremsen. In anderen Fällen sind es vielleicht mangelnde Schulung oder Unklarheiten in Ihrem Team, die zum Scheitern des Projekts führen. Unabhängig von der Ursache ist das Auffinden und Beheben des Grundproblems der erste Schritt, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt.

Ein Fischgrätdiagramm kann eine gute Möglichkeit sein, das Problem auf einer Karte darzustellen und mögliche Ursachen aufzudecken. Es hilft Ihnen, das Hauptproblem zu entwirren, Muster zu erkennen und herauszufinden, was schief läuft.

In diesem Leitfaden gehen wir ausführlich auf Fischgrätdiagramme ein und zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie eines erstellen können. Los geht's!

Was ist ein Fischgrätdiagramm?

Ein Fischgrätdiagramm ist ein Visualisierungstool, wie jedes andere flussdiagramm-Vorlage die Teams dabei hilft, die Probleme, die jedem Geschäft zugrunde liegen, aufzudecken.

Dieses auch als Ishikawa-Diagramm, Fischgräten-Diagramm oder Ursache-Wirkungs-Diagramm bezeichnete Diagramm dient in erster Linie dazu, die Ursachen und Unterursachen, die zu einem bestimmten Problem oder Problem führen, visuell darzustellen.

Ursprung des Fishbone-Diagramms

Fischgrätdiagramme werden seit den 1920er Jahren zur Lösung von Geschäftsproblemen eingesetzt. Berühmt wurden sie 1968, als Kaoru Ishikawa, ein japanischer Ingenieurprofessor, das Konzept während seiner Arbeit am Qualitätsmanagement der Kawasaki-Werft verfeinerte und populär machte.

Seitdem hat sich dieses einfache, aber effektive tool nicht nur zur Behebung von Problemen durchgesetzt. Es wird heute häufig eingesetzt, um wiederkehrende Probleme zu vermeiden, bestehende Prozesse zu verbessern und erfolgreiche Produkte zu entwickeln.

Wussten Sie schon? Mazda Motors, der kultige japanische Automobilhersteller, hat den legendären Sportwagen Miata (MX5) mithilfe von Fischgrätdiagrammen entwickelt. Das Team von Mazda Motors nutzte diese Diagramme, um kreative Ideen zu entwickeln, Schwachstellen in bestehenden Modellen zu erkennen und ein Auto zu entwerfen, das alle Fans begeistern würde.

Das Ergebnis? Der Mazda MX-5 ist ein Auto, das Spaß macht und den Geldbeutel schont. Ein Beweis dafür, dass ein wenig strukturierte Problemlösung zu einer Menge Freude auf der Straße führen kann.

Anwendungen des Fishbone-Diagramms

Fishbone-Diagramme sind in mehr Bereichen hilfreich, als Sie sich vorstellen können. Hier sind drei einfache Fishbone-Diagramme, die sich auf das Wesentliche beschränken beispiele für Fischgrätdiagramme im wirklichen Leben:

1. Hausverwaltung

In der Immobilienverwaltung decken Fischgrätdiagramme auf, warum eine Anlage nicht funktioniert. Um das zugrundeliegende Problem besser erkennen zu können, werden Kategorien wie Menschen, Prozesse, Anlagen, Umwelt, Materialien und Lieferanten genutzt, um Muster aufzudecken, die es Facility Managern ermöglichen, ihre Instandhaltung besser zu planen.

2. Vermarktung

Marketing-Teams erstellen in der Regel ein Ishikawa-Diagramm um kreative Strategien zu entwickeln oder Kampagnen zu analysieren. Tatsächlich helfen Kategorien wie Produkt, Aktion, Menschen, Marketingkanäle und Prozesse den Marketingexperten dabei, Schwachstellen zu erkennen, Kundenpräferenzen zu verstehen und Kampagnen zu erstellen, die tatsächlich eine Verbindung zu ihrem Publikum herstellen.

3. Qualitätsmanagement

Keiner mag fehlerhafte Produkte! Ein Ursachen-Wirkungs-Diagramm hilft Qualitätsteams bei der Untersuchung von Problemen wie Konstruktion, Material, Inspektion und Prozess. Es zeigt auf, was die Produktqualität beeinflusst, damit Unternehmen ursachenforschung betreiben analysieren, die Kundenzufriedenheit verbessern und ihren Ruf schützen.

Sind Sie neugierig, wie man ein Fischgrätdiagramm erstellt? Beginnen Sie mit der Identifizierung des Problems, machen Sie ein Brainstorming über mögliche Ursachen und sortieren Sie diese in Kategorien. Es ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Tool, das branchenübergreifend funktioniert!

Vorteile der Verwendung eines Fischgrätdiagramms

Hier erfahren Sie, warum die Verwendung eines Fischgräten-Diagramms eine echte Veränderung bewirken kann:

Identifiziert effizient die Grundursachen

Dies ist der unmittelbarste Vorteil. Mit Fischgrätdiagrammen ist es einfach, die Grundursachen zu erkennen. Sie eignen sich perfekt, um einem Problem auf den Grund zu gehen und seine versteckten Probleme aufzudecken. Das Tolle daran ist, dass sie alles aufschlüsseln, so dass Sie klar erkennen können, was vor sich geht!

Fördert die Zusammenarbeit im Team

Bei Fishbone-Diagrammen dreht sich alles um Teamarbeit. Sie bringen alle Beteiligten zum Brainstorming zusammen, um Ideen freizugeben und Probleme zu lösen. Das hilft bei der Bewältigung des Problems, stärkt den Zusammenhalt im Team und fördert die Motivation. Eine echte Win-Win-Situation!

Bietet eine klare visuelle Struktur

Diese Diagramme bieten eine einfache Möglichkeit, die verschiedenen Ursachen eines Problems zu organisieren. Ihre klare, geradlinige Struktur (mit Bereichen) hilft Ihnen zu erkennen, wie die verschiedenen Faktoren miteinander verbunden sind.

Dank des leicht verständlichen visuellen Formats lassen sich Verknüpfungen, Beziehungen und mögliche Lösungen mühelos erkennen.

Die Elemente eines Fishbone-Diagramms verstehen

Fischgrätdiagramme machen ihrem Namen alle Ehre und ähneln der Form eines Fisches oder Fischskeletts.

Wir wollen nun erörtern, wie die verschiedenen Teile die Probleme und Ursachen bezeichnen:

Kopf: Der Kopf des Fisches (beginnend auf der rechten Seite) ist der Ort, an dem Sie die Problemstellung formulieren oder definieren

Der Kopf des Fisches (beginnend auf der rechten Seite) ist der Ort, an dem Sie die Problemstellung formulieren oder definieren Rückgrat oder Wirbelsäule: Die horizontale Linie oder das Rückgrat, das vom Kopf ausgeht, dient als Verbindung zwischen allen Gräten (Ursachen) und dem Kopf oder dem Problem

Die horizontale Linie oder das Rückgrat, das vom Kopf ausgeht, dient als Verbindung zwischen allen Gräten (Ursachen) und dem Kopf oder dem Problem Knochen: Die Knochen oder Linien, die von der Wirbelsäule ausgehen, zeigen die Hauptkategorien an, die das Problem verursachen könnten

Die Knochen oder Linien, die von der Wirbelsäule ausgehen, zeigen die Hauptkategorien an, die das Problem verursachen könnten Zweige: Als letzte Komponente stellen kleinere Linien oder Bereiche, die von den Knochen ausgehen, alle Faktoren oder Unterursachen dar, die zu dem Problem beitragen

Alle diese Elemente finden Sie in verschiedenen Formularen von Fishbone-Diagrammen. Schauen wir uns an, wie das aussieht.

Arten von Fischgrätdiagrammen

Fishbone-Diagramme gibt es in allen Formen und Größen, je nachdem, welchen Typ Sie wählen. Sehen wir uns einige beliebte Diagramme an, die Sie für Ihr Projekt verwenden können:

1. Das einfache Fishbone-Diagramm

Das einfache Fischgrätdiagramm ist das einfachste Formular und hat keine vordefinierten Zusammenhänge oder Kategorien von Ursachen. So haben Sie die Freiheit, die Kategorien und Faktoren, die zum Problem beitragen, entsprechend Ihrer Branche zu benutzerdefinieren.

2. Die 4S-Fischgräte

Das 4S-Fischgrät-Diagramm gliedert die Ursachen in vier allgemeine Kategorien -Lieferanten, Systeme, Umgebung und Fertigkeiten. Dieses Diagramm wird häufig in der Dienstleistungsbranche verwendet.

3. Das 8P-Fischgrätdiagramm

Das 8P-Fischgrätdiagramm hat seinen Namen von seinen acht Ursachenkategorien: Verfahren, Politik, Ort, Produkt, Menschen, Prozesse, Preis und Produktion. Es ist zwar ein Favorit in der Dienstleistungsbranche, aber Sie können es an Ihre eigenen Bedürfnisse und Ihre Branche anpassen.

4. Das Fischgrätenmodell Mensch-Maschine-Materialien

Dieses Fischgrätdiagramm bricht ein wenig mit dem Muster und kategorisiert die Ursachen in sechs Typen -Mensch, Material, Methoden, Maschine, Messungen und Umwelt. Es ist ein Standarddiagramm für die herstellende Industrie und fügt manchmal sogar zwei zusätzliche Kategorien hinzu - Management/Geld und Wartung - für mehr Flexibilität.

Für welches Fischgrätdiagramm Sie sich auch entscheiden, sie folgen alle einem Prinzip: Ursache und Wirkung. Die Ursache ist die Aktion, und die Wirkung ist das Ergebnis. Einfach ausgedrückt, stellt jeder Bereich der Kategorie einen Faktor dar, der zum Ergebnis oder zur Problemstellung beiträgt.

Freundliche Erinnerung: Wenn Sie ein Fischgrätdiagramm auswählen, sollten Sie es zuerst auf Ihr Problem abstimmen, nicht auf Ihre Branche. Das 4S-Diagramm eignet sich hervorragend für Probleme im Dienstleistungsbereich, aber wenn Sie in einem Dienstleistungsunternehmen ein Fertigungsproblem analysieren, ist das 6M-Diagramm (Mensch, Maschine usw.) vielleicht besser geeignet. Die Kategorien sind Leitfäden, keine Regeln.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Fishbone-Diagramms

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Fischgrätdiagramms:

Schritt 1: Definieren Sie das Problem

Legen Sie zunächst das Hauptproblem fest, das Sie zu lösen versuchen. Versammeln Sie Ihr Team aus verschiedenen Bereichen (Vertrieb, Marketing, Support, Produkt) und diskutieren Sie es. Stellen Sie sicher, dass sich alle auf eine klare, spezifische Problemstellung einigen.

Beispiel: 'Die Kundenabwanderungsrate ist im dritten Quartal 2024 um 25 % gestiegen.' Schreiben Sie dieses Problem an den 'Kopf' Ihres Fisches (auf der linken Seite Ihres Diagramms). Sie können auch notieren, was Sie mit dieser Analyse erreichen wollen, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind!

Schritt 2: Identifizieren Sie die Hauptursachenkategorien

Im zweiten Schritt arbeiten Sie mit Ihrem Team daran, mindestens vier große Kategorien zu identifizieren, die das Problem verursachen könnten. Denken Sie in großen Dimensionen - was könnte das Problem beeinflussen?

Denken Sie an mindestens vier Faktoren, die Ihr Problem beeinflussen. Prüfen Sie, ob eine Verschiebung einer dieser Ursachen zu einem anderen Effekt führen kann, den Sie untersuchen sollten.

Kaoru Ishikawa

Damit sind die Weichen gestellt, um im nächsten Schritt die Unterursachen innerhalb jeder Kategorie zu ermitteln.

Um auf das vorherige Beispiel zurückzukommen, hier einige Bereiche, die bei der Lösung des Problems der Kundenabwanderung zu berücksichtigen sind:

Preis und Abonnementsystem

Aktion oder Marketing

Menschen (auch Ihr Team genannt)

Software

Verfahren

In diesem Fall können der Kundenservice, der Onboarding-Prozess, die Produktqualität oder die Preisstruktur für den Anstieg der Abwanderungsrate verantwortlich sein.

Sie können diese Kategorien je nach Problemstellung weiter ausbauen oder optimieren. Aber nur eine kleine Notiz: Versuchen Sie, die Zahl unter 10 zu halten, um das Diagramm übersichtlicher zu gestalten.

📌 Quick Hack: Sie können auch Folgendes verwenden Abhängigkeit Mapping in dieser Phase. Ein Beispiel: Ein verwirrender Einführungsprozess kann die Nutzung des Produkts erschweren, was sich wiederum auf den Kundenservice auswirkt. Wenn Sie diese Abhängigkeiten auf der Karte abbilden, können Sie feststellen, wo die Behebung einer Sache mehrere Probleme lösen könnte.

Schritt 3: Brainstorming möglicher Ursachen innerhalb jeder Kategorie

An dieser Stelle können Sie Ihre Brainstorming-Sitzung auf die nächste Stufe heben. Listen Sie für jede Kategorie alle möglichen Ursachen auf, die zu dem Problem beitragen. Ermutigen Sie Ihr Team, alle Ideen freizugeben, egal wie klein sie sind.

Instanz' (aus dem letzten Schritt) eine Kategorie ist, könnten einige Unterursachen sein:

Der Onboarding-Prozess ist verwirrend

Die Antwortzeiten sind zu langsam

Die Produktqualität entspricht nicht den Erwartungen

Fragen Sie bei jeder Ursache so lange 'Warum?'_, bis Sie alle Details kennen. Je mehr Sie herausfinden, desto besser!

Schritt 4: Analysieren Sie die Ursachen und setzen Sie Prioritäten

Nachdem Sie Ihr Diagramm abgeschlossen haben, können Sie sich nun auf die Muster konzentrieren. Suchen Sie nach Ursachen, die immer wieder auftauchen, oder nach Kategorien mit mehreren Unterursachen.

Wenn z. B. "Preis" in mehreren Kategorien als Faktor auftaucht, lohnt es sich, dem auf den Grund zu gehen. Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um herauszufinden, was zuerst beachtet werden muss, und gehen Sie von dort aus zur Lösung über.

Schritt 5: Ergreifen Sie Maßnahmen auf der Grundlage der Ergebnisse

Erstellen Sie einen klaren, schrittweisen Plan zur Beseitigung der wichtigsten Ursachen, die Sie ermittelt haben.

Beginnen Sie sofort mit den Maßnahmen und bleiben Sie flexibel. Wenn eine Kategorie nicht zu einer soliden Lösung führt, richten Sie Ihren Fokus auf andere Bereiche. Der Schlüssel liegt darin, immer weiter voranzukommen, zu lernen und zu verfeinern - Fortschritt geht vor Perfektion!

Tipps für die Erstellung eines effektiven Fishbone-Diagramms

Obwohl Fischgrätdiagramme sehr einfach zu erstellen und zu analysieren sind, finden Sie hier einige Tipps, die Sie sich notieren können, um ein effektives Fischgrätdiagramm zu erstellen:

Tipp Nr. 1: Arbeiten Sie mit den Mitgliedern des Teams zusammen

Beziehen Sie alle Beteiligten von Anfang an mit ein! Beziehen Sie die Beteiligten frühzeitig in die Diskussion ein, und arbeiten Sie während des gesamten Prozesses zusammen. Als Krönung des Ganzen ermutigen Sie zu Beiträgen zu den Ursachen, ohne zu urteilen - hier geht es um Brainstorming, nicht um Debatten.

Tipp #2: Halten Sie das Diagramm einfach und konzentriert

Konzentrieren Sie sich auf die Einfachheit. Fügen Sie nur relevante Kategorien und Ursachen hinzu, die einen Wert für den Problemlösungsprozess darstellen. Verzichten Sie auf unnötigen Schnickschnack, und stellen Sie sicher, dass das Diagramm für jeden leicht verständlich ist.

Warum sich mit Stift und Papier abmühen, um Fischgrätdiagramme zu erstellen? Es gibt unzählige digitale tools auf dem Markt, die Sie nutzen können, um sich für das beste von allen zu entscheiden. Versuchen Sie es doch einmal mit Whiteboards, um ein Fischgrätdiagramm zu erstellen, oder entscheiden Sie sich für einen Fischgrätdiagramm-Ersteller, um sich die Mühe ganz zu sparen. Schauen wir mal wie.

Wie erstellt man ein Fischgrätdiagramm mit ClickUp?

Sicher, Sie könnten versuchen, mit vorlagen für Fischgrätdiagramme in Excel oder Microsoft Word (schließlich sind sie kostenlos). Aber seien wir ehrlich - sie können zeitaufwändig sein, sind schwierig anzupassen und neigen zu frustrierenden Problemen bei der Formatierung. Das ist nicht gerade ideal, wenn man sich auf das Lösen von Problemen konzentrieren will, oder?

Was Sie brauchen, ist ein Fishbone-Diagrammersteller (oder eine Vorlage), der sauber, flexibel und bereit ist, jeden Grad an Komplexität zu bewältigen. Sie brauchen etwas, das gut aussieht, geräteübergreifend funktioniert und Sie und Ihr Team nahtlos zusammenarbeiten lässt.

Das ist es, was ClickUp bringt die Tabelle mit sich. Es ist ein leistungsstarkes Tool für Projektmanagement und alles, was mit Arbeit zu tun hat. Mit Tools wie Automatisierung, Integrationen und sogar KI wurde es entwickelt, um Ihren Workflow zu rationalisieren.

Auch wenn ClickUp nicht von Haus aus ein Fischgrätdiagramm erstellt, kann es mit seinem umfangreichen Feature-Set Ursachenanalysen durchführen. Sind Sie bereit, die Magie von ClickUp zu entdecken?

ClickUp Mindmaps

Take ClickUp Mindmaps **Mit ihnen ist es ein Kinderspiel, Ihre Fischgräten-Diagramme für die Ursachenanalyse auf Karten darzustellen.

Beginnen Sie damit, Ihre Problemstellung zu notieren, erkunden Sie die Kategorien Schritt für Schritt und beziehen Sie sich sogar auf beispiele für Mindmaps wenn Sie neu in der Materie sind. Außerdem können Sie Ihr Team einladen, mitzumachen, zusammenzuarbeiten und den Fall gemeinsam zu lösen!

Kategorien und Ursachen eines Fischgrätdiagramms mit ClickUp Mindmaps abbilden

Zu erledigen ist Ihr Diagramm mit dem Feature "Re-Layout", mit dem Sie die Ursachen per "Drag and Drop" neu organisieren können. Auf diese Weise können Sie chaotische Geistesblitze in eine gut organisierte Fischgrätstruktur umwandeln und bestimmen, welchen Ursachen Sie zuerst Ihre Aufmerksamkeit widmen müssen.

Ordnen Sie die Ursachen neu an und verwandeln Sie unordentliche Brainstorms in ein ordentliches Fischgrätdiagramm mit dem Re-Layout Feature

Außerdem bietet Mindmaps zwei Modi, die Ihnen völlige Flexibilität ermöglichen:

Leerzeichen-Modus : Ein kostenloser Space zum Brainstorming und Erstellen benutzerdefinierter Fischgrätdiagramme

: Ein kostenloser Space zum Brainstorming und Erstellen benutzerdefinierter Fischgrätdiagramme Aufgaben-Modus: Umwandlung von Ursachen in umsetzbare Aufgaben zur weiteren Untersuchung oder Lösung

Und wenn Sie nicht bei Null anfangen wollen, verwenden Sie doch einfach vorlagen für Fischgrätdiagramme ?

ClickUp Fischgräten-Diagramm Vorlage

Um das Geschäft zu versüßen, ClickUp's Fishbone Diagramm Vorlage hilft Ihnen, schnell loszulegen.

Melden Sie sich einfach kostenlos an, fügen Sie die Vorlage zu Ihrem Workspace hinzu, und schon können Sie loslegen! Nennen Sie das Problem, machen Sie ein Brainstorming über die Ursachen und passen Sie die Vorlage an Ihre Bedürfnisse an.

ClickUp's Fishbone-Diagramm-Vorlage

Hier sind die wichtigsten Features 👇

Benutzerdefinierte Status: Verwandeln Sie Ursachen in umsetzbare Aufgaben mit Status wie 'Offen' und 'Abgeschlossen', um den Fortschritt einfach nachzuverfolgen

Verwandeln Sie Ursachen in umsetzbare Aufgaben mit Status wie 'Offen' und 'Abgeschlossen', um den Fortschritt einfach nachzuverfolgen Benutzerdefinierte Felder: Fügen Sie Ihren Aufgaben Kategorien und Details hinzu, um Muster und Verbindungen auf einen Blick zu erkennen

Fügen Sie Ihren Aufgaben Kategorien und Details hinzu, um Muster und Verbindungen auf einen Blick zu erkennen Benutzerdefinierte Ansichten: Wechseln Sie zwischen den Ansichten "Whiteboard" und "Start Here", um sich ein abschließendes Bild von Ihrem Fischgrätdiagramm und dem damit gelösten Problem zu machen

Wechseln Sie zwischen den Ansichten "Whiteboard" und "Start Here", um sich ein abschließendes Bild von Ihrem Fischgrätdiagramm und dem damit gelösten Problem zu machen Projektmanagement tools: Optimieren Sie Ihren Prozess mit praktischen Features wie Tags, geschachtelten Unteraufgaben, mehreren Mitarbeitern und Beschreibungen der Prioritäten, damit Sie alles im Blick behalten

Sobald Sie die Grundursachen identifiziert haben, können Sie diese Erkenntnisse sofort in Folgendes umsetzen ClickUp Aufgaben . Weisen Sie sie Teammitgliedern zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und verfolgen Sie den Fortschritt - alles innerhalb von ClickUp. Es ist der einfachste Weg, von "Problemlösung" zu "Problem gelöst" zu kommen!

Vorteile der Verwendung von ClickUp für Diagrammerstellung und Visualisierung

Das Erstellen von Fischgräten-Diagrammen ist mit ClickUp viel einfacher geworden und macht viel mehr Spaß!

Sehen wir uns einige der vielen Vorteile an, die die Verwendung von ClickUp zur Erstellung eines Fischgrätdiagramms mit sich bringt:

Zusammenarbeit in Echtzeit: Mit dem Freigeben von Whiteboards und sofortigen Aktualisierungen bleibt jeder auf dem Laufenden. Kein Hin und Her von E-Mails, keine Fehlkommunikation, nur reibungslose Teamarbeit

Mit dem Freigeben von Whiteboards und sofortigen Aktualisierungen bleibt jeder auf dem Laufenden. Kein Hin und Her von E-Mails, keine Fehlkommunikation, nur reibungslose Teamarbeit Anpassung: Passen Sie Layouts und Farben an und sorgen Sie für eine ansprechende Optik - alles mit einem Klick. Und ein klares, attraktives Diagramm macht es für jeden einfacher, es zu verstehen und zu benutzen

Passen Sie Layouts und Farben an und sorgen Sie für eine ansprechende Optik - alles mit einem Klick. Und ein klares, attraktives Diagramm macht es für jeden einfacher, es zu verstehen und zu benutzen Automatisierungen: ClickUp's Automatisierung ist ein großer Retter. Richten Sie zum Beispiel automatisierte Workflows ein, die ausgelöst werden, wenn eine Aufgabe im Zusammenhang mit einem Diagrammelement (z. B. eine Grundursache) abgeschlossen ist, und die automatisch zum nächsten Schritt übergehen oder die betreffenden Mitglieder des Teams benachrichtigen

Best Practices für die Erstellung von Fischgrätdiagrammen

Hier finden Sie einige Tipps, um Ihre Fishbone-Diagramme noch besser zu gestalten:

Versuchen Sie die Technik der Mehrfachabstimmung: Nachdem Sie alle Ursachen auf die Karte gesetzt haben, lassen Sie Ihr Team über die drei wichtigsten Ursachen in jeder Kategorie abstimmen. Zählen Sie die Stimmen, und die Ursachen mit den meisten Stimmen sind diejenigen, die Sie zuerst angehen sollten

Nachdem Sie alle Ursachen auf die Karte gesetzt haben, lassen Sie Ihr Team über die drei wichtigsten Ursachen in jeder Kategorie abstimmen. Zählen Sie die Stimmen, und die Ursachen mit den meisten Stimmen sind diejenigen, die Sie zuerst angehen sollten Mischen Sie andere Methoden ein: Für komplexere Probleme können Sie Ihr Fischgrätdiagramm mit Tools wie Six Sigma . Dies wird Ihnen helfen, tiefer in Probleme einzutauchen, intelligentere Arbeitsabläufe zu entwerfen und Änderungen zu implementieren, die Bestand haben

Häufige Fehler, die bei der Erstellung von Fishbone-Diagrammen zu vermeiden sind

Fishbone-Diagramme eignen sich zwar hervorragend für die Lösung von Problemen, doch sollten Sie sich über häufige Fehler im Klaren sein, die auftreten können. Werfen wir einen Blick darauf:

1. Mangelnde Klarheit über das Problem

Wenn Sie sich über das Problem nicht im Klaren sind, ist es schwierig, es in Ihrem Fishbone-Diagramm zu definieren. Eine vage Problembeschreibung führt im weiteren Verlauf zu unvorstellbarer Verwirrung. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen!

Lösung: Verwenden Sie den SMART-Ansatz (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Zeitgebunden), um Ihre Problemstellung festzulegen. Binden Sie die wichtigsten Interessengruppen frühzeitig ein, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

2. Voreingenommenheit, Annahmen und voreilige Schlussfolgerungen

Voreingenommenheit und Annahmen können Ihre Analyse ernsthaft stören. Ob persönliche Meinungen oder fehlende Daten, voreilige Schlussfolgerungen können entscheidende Ursachen übersehen und den Prozess zum Entgleisen bringen.

✅ Lösung: Nehmen Sie sich Zeit, um Beiträge von verschiedenen Experten zu sammeln, Daten zu prüfen und verschiedene Perspektiven zu analysieren. Berücksichtigen Sie bei der Erstellung von Fischgrätdiagrammen alle möglichen Ursachen und vermeiden Sie voreilige Schlussfolgerungen ohne ausreichende Beweise.

3. Komplexität und Unübersichtlichkeit

Wenn Sie mit komplexen Problemen zu tun haben, kann Ihr Fischgrätdiagramm schnell mit Ursachen und Unterursachen überfrachtet werden, so dass es schwierig wird, Beziehungen zu visualisieren oder Prioritäten zu setzen.

Lösung: Verwenden Sie Vorlagen für Fischgrätdiagramme, um Ihre Ursachen in Haupt- und Unterkategorien zu gliedern. Priorisieren Sie die wichtigsten Ursachen anhand von Faktoren wie Schweregrad, Häufigkeit und Durchführbarkeit.

4. Verwechslung von Symptomen mit Ursachen

Es ist leicht, in Ihrer Fischgrätdiagramm-Analyse die "Symptome" mit den Grundursachen zu verwechseln. Die Wahrheit ist, dass die Behandlung von Symptomen die zugrundeliegenden Probleme des Geschäfts auf lange Sicht nicht lösen wird.

✅ Lösung: Verwenden Sie die '5 Whys' Methode und untersuchen Sie gründlich die grundlegenden oder zentralen Ursachen.

Supercharge Your Fishbone Diagram Analysis With ClickUp

Schnelle Lösungen scheinen zwar einfach zu sein, führen aber oft dazu, dass die gleichen Probleme wieder auftauchen (ein ernsthafter Produktivitätskiller).

In diesem Fall brauchen Sie Fischgräten-Diagramme, um diese Probleme endgültig zu lösen.

Und wenn es darum geht, das perfekte Fischgräten-Diagramm zu erstellen, ist ClickUp das Mittel der Wahl! Es handelt sich um eine umfassende Projektmanagement-Plattform, die die Zusammenarbeit und Visualisierung in jeder Phase Ihrer Arbeit vereinfacht.

Geben Sie ClickUp kostenlos ausprobieren und bringen Sie Ihr Fischgrätdiagramm-Spiel auf die nächste Stufe!