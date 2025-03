10 Vorlagen für Karten der Business-Fähigkeiten für die strategische Planung

Nehmen wir an, Sie müssen alles, was Ihr Geschäft ausmacht - Ressourcen, Prozesse und Technologie - in einer klaren, umsetzbaren Strategie zusammenfassen. Die Frage ist jedoch, wo Sie überhaupt anfangen sollen?

Eine Vorlage für eine Business Capability Karte kann Ihnen helfen, diese Herausforderung direkt anzugehen.

Sie gibt Ihnen eine Struktur vor, mit der Sie arbeiten können, und hilft Ihnen, Zeit und Aufwand zu sparen, indem sie Ihnen hilft, das Wesentliche auf einer Karte festzuhalten.

In diesem Blog stellen wir Ihnen zehn Vorlagen für Business-Capability-Karten vor, mit denen Sie diese Aufgabe erledigen können. 🗺️

Was sind Vorlagen für Business Capability Karten?

Eine Vorlage für eine Business Capability Karte ist ein Tool, das Unternehmen dabei hilft, ihre Kernfunktionen, Prozesse und Ressourcen zu visualisieren und zu bewerten. Sie bietet einen klaren Rahmen für die Darstellung von Fähigkeiten und deren Ausrichtung auf die Ziele des Geschäfts.

Die Vorlage hilft dabei, vordefinierte Abschnitte auf der Karte abzubilden und erleichtert so die Identifizierung von Stärken, Lücken und verbesserungswürdigen Bereichen.

Anstatt eine Karte von Grund auf zu erstellen, können Sie die Vorlage verwenden, um die Schlüssel des Geschäfts auf strukturierte Weise zu organisieren und zu analysieren und so die Entscheidungsfindung und strategische Planung zu unterstützen.

🔍 Wussten Sie schon? Während ein prozess Karte zeigt, wie Aufgaben erledigt werden, eine Karte der Fähigkeiten konzentriert sich darauf, was die Organisation zu leisten vermag. Dieser Unterschied hilft den Beteiligten, übergreifende Stärken und Schwächen zu erkennen, ohne sich in spezifischen Arbeitsabläufen zu verlieren.

Was macht eine gute Vorlage für eine Business Capability Karte aus?

Die Suche nach der richtigen Vorlage für eine Business Capability Karte kann die strategische Planung vereinfachen . Allerdings sind nicht alle Vorlagen gleich.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei einer soliden Vorlage achten sollten. 👀

Klare Struktur: Gliederung in Abschnitte, die die Kernkompetenzen, Funktionen, Prozesse und Ressourcen des Geschäfts umreißen.

Gliederung in Abschnitte, die die Kernkompetenzen, Funktionen, Prozesse und Ressourcen des Geschäfts umreißen. Benutzerdefinierte Optionen: Flexibilität zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Flexibilität zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens. Intuitives Design: Einfache Navigation und Aktualisierung ohne Verwirrung.

Einfache Navigation und Aktualisierung ohne Verwirrung. Kategorisierung und Priorisierung: Gruppierung und Einstufung von Schlüsselfähigkeiten für eine gezielte Analyse.

Gruppierung und Einstufung von Schlüsselfähigkeiten für eine gezielte Analyse. Identifizierung von Lücken und Chancen: Erkennen von Bereichen, die verbessert oder investiert werden sollten.

Erkennen von Bereichen, die verbessert oder investiert werden sollten. Zeiteffizienz: Gebrauchsfertiger Rahmen, der die Notwendigkeit minimiert, bei Null anzufangen.

Wir haben 10 großartige Vorlagen für Business Capabilities zusammengestellt, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Jede von ihnen bietet einen einzigartigen Ansatz, so dass Sie die richtige Vorlage für Ihre Bedürfnisse finden können.

Los geht's! 👇

1. ClickUp Business Capability Matrix Vorlage

ClickUp Capability Matrix Vorlage

Die ClickUp Capability Matrix Vorlage hilft Ihnen, die Stärken der einzelnen Mitglieder Ihres Teams zu kartieren und sie auf die Anforderungen der verschiedenen Projekte oder Rollen abzustimmen. Mit einer klaren Übersicht darüber, wer über welche Fähigkeiten verfügt, können Sie leicht erkennen, in welchen Bereichen Ihr Team überragend ist und wo es noch Verbesserungspotenzial gibt.

Diese Vorlage verwendet ein gitterförmiges Layout, in dem die Mitglieder des Teams auf einer Achse und ihre Fähigkeiten auf der anderen Achse aufgelistet sind.

Sie können in jede Zelle eine Kompetenzstufe eintragen, so dass Sie schnell erkennen können, wer über die benötigten Fähigkeiten verfügt und wie stark diese sind. Dieses visuelle Format macht die Zuweisung von Projekten einfacher und stellt sicher, dass die richtigen Personen die richtigen Aufgaben übernehmen.

Ideal für: Teams, die einen schnellen Überblick über ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigen, um ihre Stärken mit den Anforderungen des Projekts abzugleichen.

🧠 Fun Fact: Business Capability Mapping hat seine Wurzeln in der Militärstrategie, wo sich eine "Fähigkeit" ursprünglich auf einen bestimmten Satz von Fähigkeiten oder Ausrüstungen bezog, die zum Abschließen einer Mission benötigt wurden.

2. ClickUp Vorlage für die Analyse von Fähigkeitslücken

ClickUp's Skill Gap Analysis Vorlage

Die ClickUp Vorlage für die Analyse der Qualifikationslücke hilft Ihnen, die Lücken zwischen den aktuellen Fähigkeiten Ihres Teams und den zur Erreichung Ihrer Geschäftsziele erforderlichen Fähigkeiten zu ermitteln.

Es ist ein praktischer Weg, um die Qualifikationen, Erfahrung und Ausbildung Ihrer Mitarbeiter zu bewerten, so dass deutlich wird, wo Entwicklungsbedarf besteht. Diese Vorlage hilft Ihnen auch dabei, der Zeit voraus zu sein, indem Sie die Fähigkeiten Ihres Teams mit den Veränderungen in der Branche und den neuen Technologien in Einklang bringen - der Schlüssel zum Erhalt eines Wettbewerbsvorteils.

Mit dieser Vorlage können Sie gezielte Pläne für die Weiterbildung Ihres Teams oder die Einstellung neuer Talente erstellen. Sie fördert eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und steigert sowohl die Produktivität als auch die Mitarbeiterzufriedenheit.

Ideal für: Führungskräfte, die die Fähigkeiten ihres Teams mit den Geschäftszielen in Einklang bringen wollen.

3. ClickUp Matrix-Vorlage für technische Fertigkeiten

ClickUp's Technical Skills Matrix Vorlage

Die ClickUp Technical Skills Matrix Vorlage hilft Ihnen, die technischen Fähigkeiten Ihres Teams auf einfache und übersichtliche Weise zu kartieren.

Sie können jedes Mitglied des Teams und seine Fähigkeiten auflisten und sie dann nach Typ, Leistungsniveau und Relevanz für verschiedene Projekte kategorisieren. So können Sie leicht erkennen, wer was besonders gut kann. Die Matrix vergleicht die Mitglieder des Teams nebeneinander und ermöglicht es Ihnen, die richtige Person der richtigen Aufgabe zuzuordnen.

Außerdem wird die Matrix ständig mit neuen Fähigkeiten aktualisiert, damit Ihr Team weiter wächst und die Fähigkeiten aller Mitarbeiter mit den strategischen Zielen des Unternehmens übereinstimmen.

Ideal für: IT-Manager und technische Leiter, die eine klare Aufschlüsselung der Teamstärken für technische Projekte benötigen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie techniken zur Prozessabbildung zusammen mit Karten der Business-Fähigkeiten, um besser zu verstehen, wie Ihre Fähigkeiten die wichtigsten Funktionen im Geschäft steuern.

4. ClickUp Board Skills Matrix Vorlage

Board Skills Matrix Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Board Skills Matrix Vorlage können Sie die Kompetenzen der einzelnen Mitglieder eines Teams anzeigen und sie in technische, weiche und berufsspezifische Fähigkeiten einteilen

Das Besondere an dieser Vorlage ist, dass Sie die Fähigkeiten in eine Rangfolge bringen können, so dass Sie Stärken und Lücken schnell erkennen können. Dadurch wird die Planung von Schulungen einfacher. Außerdem können Sie die richtige Person auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten dem richtigen Projekt zuweisen.

Die ClickUp Board Ansicht das Layout bietet eine klare visuelle Darstellung der Fähigkeiten Ihres Teams. Sie können leicht erkennen, in welchen Bereichen Fachkenntnisse oder Fähigkeiten fehlen, und so Ihre Ressourcen effektiver planen.

Ideal für: Personal- und Projektmanager, die die Fähigkeiten eines Teams auf visuelle Weise ermitteln, kategorisieren und vergleichen möchten.

5. ClickUp Skills Mapping Vorlage

ClickUp Skill Mapping Vorlage

Die ClickUp Skills Mapping Vorlage unterstützt die einfache Visualisierung der Fähigkeiten Ihres Teams. Sie verfügt über ein strukturiertes Layout, in das Sie die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder Ihres Teams eingeben können, so dass Sie eine klare Ansicht über die Gesamtfähigkeiten Ihres Teams erhalten.

Diese Vorlage ist nützlich, weil sie die Fähigkeiten in Kategorien wie technische, soziale und branchenspezifische Fähigkeiten einteilt. So können Sie schnell erkennen, wo Ihr Team überragende Leistungen erbringt und wo Lücken bestehen. Darüber hinaus können Sie den einzelnen Fähigkeiten Kompetenzstufen zuordnen und so feststellen, wer Schulungen oder zusätzliche Unterstützung benötigt.

Außerdem können Sie Einstellungen für die Entwicklung von Fähigkeiten vornehmen und den Fortschritt im Laufe der Zeit verfolgen.

📌 Ideal für: Manager, die die Fähigkeiten ihres Teams mit den sich entwickelnden Anforderungen des Geschäfts in Einklang bringen wollen.

💡 Pro-Tipp: Verbinden Sie Ihre Karte der Fähigkeiten mit aufbau von Kapazitäten aufwand. Wenn Sie sich Ihre Stärken und Schwächen vergegenwärtigen, können Sie Einzelziele festlegen, in denen Entwicklungsbedarf besteht.

6. ClickUp IT Skills Matrix Vorlage

ClickUp's Technische Fähigkeiten Matrix Vorlage

Die ClickUp IT Skills Matrix Vorlage ist perfekt für die Nachverfolgung der Fähigkeiten Ihres IT-Teams. Sie hilft Ihnen, genau zu sehen, was jedes Mitglied des Teams in die Tabelle einbringt, von Programmiersprachen über Softwarekenntnisse bis hin zum Projektmanagement.

Sie können die Fähigkeiten leicht bewerten und Stärken oder Bereiche, die Aufmerksamkeit erfordern, erkennen. Das Layout macht den Vergleich von Fähigkeiten in Ihrem Team sehr einfach, so dass Sie wissen, wer für jede Aufgabe die richtige Person ist.

Wenn Ihr Team wächst und neue Dinge lernt, können Sie die Fähigkeiten aktualisieren, damit alle auf dem neuesten Stand sind, was für kommende Projekte benötigt wird.

Ideal für: IT-Teams, die einen schnellen Überblick über ihre technischen Fähigkeiten für anstehende Projekte benötigen.

7. Employee Skill Matrix Sheet HR Vorlage by Template.net

Über: Vorlage.net Die Vorlage für die Matrix der Mitarbeiterkompetenzen ist ein praktisches Tool für Personalverantwortliche, um die Kompetenzen der Mitarbeiter im Unternehmen zu erfassen. Damit können Sie strukturiert nachverfolgen, wer über welche Fähigkeiten verfügt und wo es möglicherweise Lücken gibt.

Die Vorlage enthält:

Mitarbeiterinformationen: Abschnitte für Namen, Rollen und Abteilungen

Abschnitte für Namen, Rollen und Abteilungen Kompetenzkategorien: Eine Liste relevanter Kompetenzen, gruppiert nach technischen, sozialen und Managementbereichen

Eine Liste relevanter Kompetenzen, gruppiert nach technischen, sozialen und Managementbereichen Kompetenzstufen: Eine Skala zur Darstellung der Kompetenzstufe jedes Mitarbeiters (z. B. Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschrittene)

Eine Skala zur Darstellung der Kompetenzstufe jedes Mitarbeiters (z. B. Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschrittene) Schulungsbedarf: Ein Space für Notizen zu erforderlichen Schulungen, um Qualifikationslücken zu schließen

Diese Matrix verschafft Ihnen eine klare Ansicht über die Stärken und Entwicklungsbereiche Ihres Teams und erleichtert Ihnen die Planung des künftigen Personalbedarfs.

Ideal für: HR-Teams, die Talente und Fähigkeiten in mehreren Abteilungen verwalten.

🤝 Freundliche Erinnerung: Fähigkeitskarten sind nicht statisch; sie können (und sollten) regelmäßig aktualisiert werden. Wenn Unternehmen wachsen, sich umorientieren oder neue Märkte erschließen, müssen sie ihre Karten überarbeiten, um auf Kurs zu bleiben und wettbewerbsfähig zu werden.

8. Skills Gap Analysis for Managers Vorlage von Indeed

Über: In der Tat Die Vorlage "Skills Gap Analysis for Managers" hilft Managern dabei, die Defizite in den Fähigkeiten ihres Teams zu ermitteln und festzustellen, wie sie diese Lücken schließen können.

Sie beginnt mit den grundlegenden Angaben - Name des Mitarbeiters, Position und Abteilung - um einen gewissen Kontext zu schaffen. Dann beurteilen Sie die aktuellen Fähigkeiten und bewerten die Kompetenz auf einer Skala. Sie können Notizen darüber hinzufügen, was die Mitarbeiter gut können und wo sie noch Arbeit benötigen.

Von dort aus können Sie einen Aktionsplan erstellen, sei es durch Schulungen oder Mentoring, mit Zeitleisten zur Nachverfolgung der Fortschritte.

Ideal für: Manager, die die Leistung ihres Teams steigern und Kompetenzlücken überbrücken wollen.

9. Skills Competency Matrix Template by AIHR

Über: AIHR Die AIHR Skills Competency Matrix Vorlage bildet die Kompetenzen innerhalb Ihrer Organisation umfassend ab.

Bei der Erstellung der Vorlage definieren Sie spezifische Kompetenzen, die mit den strategischen Zielen Ihrer Organisation übereinstimmen, so dass die Vorlage Ihre individuellen Bedürfnisse widerspiegelt.

Basierend auf den Standards Ihres Unternehmens können Sie Bewertungen für die Kompetenzen festlegen, die den Grad der Beherrschung widerspiegeln, von grundlegend bis fortgeschritten. Mit klaren visuellen Markierungen für jede Stufe können Sie schnell leistungsstarke Bereiche erkennen und Kompetenzlücken identifizieren.

Ideal für: Personalverantwortliche und Teamleiter, die eine detaillierte Ansicht der Mitarbeiterkompetenzen in den wichtigsten Bereichen benötigen.

💡 Freundlicher Tipp: Wahrnehmungskarten paaren mit Ihrer Karte der Fähigkeiten, um zu sehen, wie Ihre Stärken mit den Ansichten der Kunden übereinstimmen. Während die Capability Map Ihre internen Stärken hervorhebt, zeigt die Perceptual Map, wie der Markt Sie sieht. So können Sie Bereiche identifizieren, in denen Sie sich verbessern und die Kundenerwartungen erfüllen können.

10. Business Capability Evaluation Matrix Template by InfoTech

Über: InfoTech Die Vorlage für die Matrix zur Bewertung der IT-Business-Fähigkeiten bewertet die Business-Fähigkeiten, die zum Erreichen strategischer Ziele erforderlich sind. Sie beginnt mit der Definition dieser Fähigkeiten, d. h. mit dem, was das Unternehmen zu erledigen hat, um seinen Auftrag zu erfüllen.

Die Vorlage konzentriert sich nicht auf das Wie (z. B. bestimmte Geschäftsprozesse), sondern auf das Was, d. h. auf die Kernfunktionen, die das Unternehmen ausführt. Dies hilft, Stärken und Schwächen hervorzuheben, und liefert wertvolle Erkenntnisse für form Ihres Business-Plans .

In der Vorlage wird auch empfohlen, Schlüsselpersonen zu befragen, um wichtige Fähigkeiten und Lücken zu ermitteln und sicherzustellen, dass alle Perspektiven berücksichtigt werden.

Ideal für: Führungsteams, die planen, Stärken und Lücken zu identifizieren, um zukünftige Ziele zu formen.

Holen Sie mehr aus Ihren Karten mit ClickUp

Eine Vorlage für eine Business Capability Karte ist ein hervorragender Ausgangspunkt für das Verständnis der Stärken und verbesserungswürdigen Bereiche Ihrer Organisation. Aber warum dort aufhören?

ClickUp bietet noch mehr - anpassbare, dynamische Vorlagen, die sich nahtlos in Ihren Workflow integrieren lassen.

Mit ClickUp können Sie Ihre Fähigkeiten ganz einfach visualisieren und in Echtzeit anpassen, so dass alles aufeinander abgestimmt und effizient bleibt. Anmeldung für ClickUp und nutzen Sie Vorlagen, die mehr tun als nur zu erledigen - sie helfen Ihnen, Ihre Arbeit intelligenter zu erledigen.