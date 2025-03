die 10 besten Generatoren für KI-Inhalte für 2025

Wenn Sie jemals versucht haben, Inhalte zu erstellen, die in Suchmaschinen gut platziert sind, wissen Sie, dass es ein starkes Duo braucht: einen Autor, der das Publikum wirklich versteht, und einen SEO-Strategen, der weiß, wie man die Aufmerksamkeit des Algorithmus auf sich zieht.

Hier kommt ein Content Briefing ins Spiel - betrachten Sie ihn als Spickzettel Ihres SEO-Experten, der alles enthält, was Sie brauchen: Einblicke in das Einzelziel, die besten Schlüsselwörter und sogar Inhaltsabschnitte, die in den Top-Blogs verwendet werden. Mit anderen Worten: Ein Briefing ist eine Art SEO-Fahrplan, der Ihre Inhalte an die richtigen Leser weiterleitet.

Was aber, wenn Sie niemanden haben, der ein detailliertes Briefing für Ihren Inhalt erstellen kann? Kein Grund zur Panik. Die Generatoren für KI-Inhalte machen Ihnen das Leben leichter.

Diese raffinierten Tools kombinieren künstliche Intelligenz mit Inhaltsoptimierung und verwandeln eine leere Seite in einen klaren, strategischen Leitfaden für Ihre Inhalte.

Natürlich kann sich die Suche nach dem richtigen KI-Generator bei der Fülle der Möglichkeiten wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen anfühlen. Glücklicherweise habe ich die Suche für Sie erledigt. Hier ist eine Liste der 10 besten Generatoren für KI-Inhalte, die Ihnen helfen, von "Wo fange ich an?" zu "A++-Inhalt, perfekt!" zu gelangen.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung

Worauf sollten Sie bei Generatoren für KI-Inhalte achten?

Bei der Auswahl eines Tool zur Erstellung von KI-Inhalten gibt es ein paar Dinge, auf die man achten sollte.

Benutzerfreundliche Oberfläche : Je einfacher die Navigation ist, desto effizienter kann Ihr Team qualitativ hochwertige Inhalte erstellen

: Je einfacher die Navigation ist, desto effizienter kann Ihr Team qualitativ hochwertige Inhalte erstellen Schneller Zugriff : Achten Sie auf Tools, die einen schnellen Zugang zu den Features bieten, ohne eine steile Lernkurve zu durchlaufen, damit die Ersteller von Inhalten mit minimalem Aufwand mit dem Schreiben beginnen können

: Achten Sie auf Tools, die einen schnellen Zugang zu den Features bieten, ohne eine steile Lernkurve zu durchlaufen, damit die Ersteller von Inhalten mit minimalem Aufwand mit dem Schreiben beginnen können Anpassungsmöglichkeiten : Jedes Team hat seine eigenen Anforderungen, daher sollte ein guter Generator Vorlagen für Inhalte anbieten, die auf Ihre spezifische Inhaltsstrategie abgestimmt sind. Ein Bonus ist es, wenn dazu eine kostenlose Vorlage für Inhalte gehört

: Jedes Team hat seine eigenen Anforderungen, daher sollte ein guter Generator Vorlagen für Inhalte anbieten, die auf Ihre spezifische Inhaltsstrategie abgestimmt sind. Ein Bonus ist es, wenn dazu eine kostenlose Vorlage für Inhalte gehört Nahtlose Integration : Auch die Integrationsfähigkeit ist wichtig. Ihr KI-Tool sollte sich nahtlos in Ihren bestehenden Workflow einfügen, ganz gleich, ob es sich dabei um Projektmanagement-Software oder SEO-Tools handelt. Dadurch wird die Erstellung von Inhalten erleichtert

: Auch die Integrationsfähigkeit ist wichtig. Ihr KI-Tool sollte sich nahtlos in Ihren bestehenden Workflow einfügen, ganz gleich, ob es sich dabei um Projektmanagement-Software oder SEO-Tools handelt. Dadurch wird die Erstellung von Inhalten erleichtert Nachverfolgung der Leistung : Generatoren mit Analysefunktionen helfen Ihnen dabei, die Effektivität Ihrer Inhalte zu messen, damit Sie verstehen, was bei Ihrer Zielgruppe (für Ihr Einzelziel) ankommt, und Ihre Strategie mit der Zeit verfeinern können. Dies ist besonders wichtig für Inhalte, die in den Suchmaschinen gut platziert werden sollen

: Generatoren mit Analysefunktionen helfen Ihnen dabei, die Effektivität Ihrer Inhalte zu messen, damit Sie verstehen, was bei Ihrer Zielgruppe (für Ihr Einzelziel) ankommt, und Ihre Strategie mit der Zeit verfeinern können. Dies ist besonders wichtig für Inhalte, die in den Suchmaschinen gut platziert werden sollen Inhaltsoptimierung: Die besten Anbieter bieten SEO-Einsichten, Keyword-Vorschläge und Lesbarkeitsanalysen, die Ihnen helfen, optimierte Inhalte zu erstellen und dabei Ihre Ziele einzuhalten markenrichtlinien. Gute Autoren von Inhalten sind auch in der Lage, starke interne und externe Verknüpfungen vorzuschlagen

Die 10 besten KI Content Brief Generatoren

1. ClickUp (Am besten für die Erstellung, Verwaltung und Zusammenarbeit von KI-Inhalten)

vereinfachen Sie die Erstellung von Inhalten und produzieren Sie hochwertige Inhalte in wenigen Minuten mit ClickUp Brain ClickUp glänzt als "Alles App " für alle Ihre Anforderungen im Bereich des Inhalts- und Projektmanagements. Es ist ideal für die Verbesserung Ihrer Prozesse zur Erstellung von Inhalten und zur Zusammenarbeit. ClickUp Dokumente ist ein großartiges Tool für die Bearbeitung in Echtzeit. Es hilft mir, mit meinen Teammitgliedern zusammenzuarbeiten, die auf meine Inhalte zugreifen und Vorschläge machen können. Dies fördert eine effiziente Feedbackschleife in meinem Team. ClickUp Gehirn hilft bei der schnellen Erstellung von KI-gestützten Gliederungen und Inhalten für verschiedene Formate. Außerdem müssen Sie mit ClickUp nie wieder bei Null anfangen, denn Sie können aus über 1000 kostenlosen Vorlagen wählen.

SEO Content Brief Vorlage von ClickUp

Die ClickUp SEO Inhalt Brief Vorlage ist mit seinen vorinstallierten SEO-Komponenten, wie z. B. Einzelziel-Keywords und Einblicke in die Zielgruppe, die für effektives SEO-Schreiben unerlässlich sind, ein echter "Game Changer".

benötigen Sie eine einfache Möglichkeit zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Inhalte?_ Kein Problem. Die Vorlage ist mit benutzerdefinierten Status zur Nachverfolgung des Fortschritts, benutzerdefinierten Feldern zur Kategorisierung von Elementen und verschiedenen Ansichten zur effizienten Verwaltung von Workflows ausgestattet.

ClickUp bietet auch einen Bereich von anderen Vorlagen an, wie zum Beispiel die Vorlage für das Schreiben von Inhalten und Vorlage für einen Kalender mit Inhalten die einheitliche Arbeitsabläufe erleichtern.

ClickUp beste Features

Aufgabenspezifische Tools für die Zusammenarbeit : Nahtloses Arbeiten in ClickUp Docs für Brainstorming, Inhaltsüberprüfungen und Bearbeitungen in Echtzeit

: Nahtloses Arbeiten in ClickUp Docs für Brainstorming, Inhaltsüberprüfungen und Bearbeitungen in Echtzeit Integrierte Aufgabenverwaltung : Zuweisung, Nachverfolgung und Priorisierung von Aufgaben zur Erstellung von Inhalten innerhalb einer einheitlichen Plattform

: Zuweisung, Nachverfolgung und Priorisierung von Aufgaben zur Erstellung von Inhalten innerhalb einer einheitlichen Plattform KI-gestütztes ClickUp Brain : Erhalten Sie sofortige Ideen für Inhalte, Schreibhilfen und Einblicke in Projekte, die auf kreative Workflows zugeschnitten sind

: Erhalten Sie sofortige Ideen für Inhalte, Schreibhilfen und Einblicke in Projekte, die auf kreative Workflows zugeschnitten sind Dashboards für den Fortschritt : Überwachen Sie die inhaltlichen Meilensteine Ihres Teams und vereinfachen Sie die Feedbackschleifen mit umsetzbaren Daten

: Überwachen Sie die inhaltlichen Meilensteine Ihres Teams und vereinfachen Sie die Feedbackschleifen mit umsetzbaren Daten Workflows automatisieren : Erstellung und Anpassung von Workflows für die Entwicklung, den Entwurf und die Freigabe von Inhalten über die intuitive Oberfläche von ClickUp

: Erstellung und Anpassung von Workflows für die Entwicklung, den Entwurf und die Freigabe von Inhalten über die intuitive Oberfläche von ClickUp App-Integrationen für Content-Tools: Synchronisierung mit über 1.000 beliebten Apps wie Google Drive und Slack, um alle Inhalte zu zentralisieren

ClickUp Limits

Beschränkter KI-Zugang : Free Forever-Plan-Benutzer haben keinen Zugriff auf die KI-Features von ClickUp

: Free Forever-Plan-Benutzer haben keinen Zugriff auf die KI-Features von ClickUp Einschränkungen der mobilen App: Der mobilen App fehlt eine Ansicht in Tabellenform, was die Nutzbarkeit für unterwegs limitieren kann

ClickUp Preise

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,900+ Bewertungen)

4.7/5 (9,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,300+ Bewertungen)

via Dashword Dashword nutzt KI, um SEO-optimierte Inhalte zu erstellen, die auf datengesteuerten Erkenntnissen beruhen.

Mit diesem Tool können Sie Limits in Ihrem vorläufigen Briefing identifizieren und es durch umfassende Konkurrenzanalysen und Echtzeit-Feedback des Editors für Inhalte optimieren.

Das Dashboard verfügt außerdem über eine eingebaute Lesbarkeitsmetrik, mit der Sie Ihre Lesbarkeitswerte zusammen mit anderen Metriken zur Optimierung von Inhalten nachverfolgen können.

Dashword beste Features

Intuitiver Editor für Inhalte : SEO- und Lesbarkeitsbewertung in Echtzeit, die sofortiges Optimierungsfeedback liefert

: SEO- und Lesbarkeitsbewertung in Echtzeit, die sofortiges Optimierungsfeedback liefert Umfassende SERP-Analyse : Benchmarking der Konkurrenten, um Lücken und Chancen im Inhalt zu identifizieren

: Benchmarking der Konkurrenten, um Lücken und Chancen im Inhalt zu identifizieren Automatisierte Erstellung von Inhalten : Auf der Grundlage von Einzelzielen und Suchintentionsanalysen

: Auf der Grundlage von Einzelzielen und Suchintentionsanalysen Eingebaute KI-Schreibfähigkeiten : Für die Erstellung und Erweiterung von Inhalten

: Für die Erstellung und Erweiterung von Inhalten Tool zur Inhaltsüberwachung: Verfolgt die Leistung und schlägt Aktualisierungen vor (verfügbar im Business-Plan)

Dashword Beschränkungen

Beschränkte KI-Vorlagen : Weniger Vorlagen im Vergleich zu speziellen KI-Schreibplattformen

: Weniger Vorlagen im Vergleich zu speziellen KI-Schreibplattformen Fokus auf SEO-Inhalte mit langen Formularen : Mangelnde Vielseitigkeit für andere Inhalte

: Mangelnde Vielseitigkeit für andere Inhalte Restriktive Limits für die Nutzung: Niedrigere Pläne haben begrenzte Nutzung

Dashword Preise

Startup Plan: $99/Monat

$99/Monat Business Plan: $349/Monat

Dashword Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

4.7/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

3. Frase.io (Am besten für KI-gestützte Recherche und Schreiben)

/via_ Frase.io Frase.io ist eine KI-gestützte Plattform zur Optimierung von Inhalten, die Funktionen zur Automatisierung von Recherchen, Erstellung von Inhalten und SEO-Optimierung kombiniert.

Das macht sie besonders nützlich, wenn Ihr Hauptzweck die Analyse von leistungsstarken Inhalten und die Erstellung von KI-gestützten Entwürfen ist.

Frase.io bietet in seinem Editor auch Optimierungsvorschläge in Echtzeit und kann Ihnen dabei helfen, Inhalte zu erstellen, die in den Suchmaschinen weit oben ranken.

Frase.io beste Features

Automatisierte SERP-Analyse : Analysiert die Top 20 Ergebnisse von Google, um Inhalte in Sekundenschnelle zu verfassen und zu skizzieren

: Analysiert die Top 20 Ergebnisse von Google, um Inhalte in Sekundenschnelle zu verfassen und zu skizzieren Erweiterte KI-Schreibfähigkeiten : Unlimited content generation mit einem Pro Add-On Abonnement

: Unlimited content generation mit einem Pro Add-On Abonnement Umfassende Tools zur Optimierung von Inhalten : Benchmarking mit Wettbewerbern und Identifizierung von Themenlücken

: Benchmarking mit Wettbewerbern und Identifizierung von Themenlücken feature Fragebogenrecherche : Nutzung von People Also Ask, Quora und Reddit für die Erstellung von Inhalten

: Nutzung von People Also Ask, Quora und Reddit für die Erstellung von Inhalten Nachverfolgung der Leistung von Inhalten: Bietet detaillierte Analysen und Optimierungsvorschläge

Frase.io Einschränkungen

Beschränkte KI-Worterzeugung : 4k-10k Zeichen in den Basis Plänen ohne Pro Add-On

: 4k-10k Zeichen in den Basis Plänen ohne Pro Add-On Begrenztes Guthaben für Dokumente : Pläne der unteren Stufen haben begrenztes Guthaben

: Pläne der unteren Stufen haben begrenztes Guthaben Limit für Einzelbenutzer: Nur in den Solo und Basic Plänen verfügbar

Frase.io Preise

kostenlose Testversion: $0 ohne Verpflichtung

$0 ohne Verpflichtung Solo Plan: $15/Monat oder $12/Monat bei jährlicher Zahlung

$15/Monat oder $12/Monat bei jährlicher Zahlung Basic Plan: $45/Monat oder $38/Monat bei jährlicher Zahlung

$45/Monat oder $38/Monat bei jährlicher Zahlung Team Plan: $115/Monat oder $97/Monat bei jährlicher Zahlung

Frase.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (250+ Bewertungen)

4. Copy.ai (Am besten für die schnelle Erstellung von Inhalten)

via Kopieren.ki Wie der Name schon sagt, konzentriert sich Copy.ai auf die Erstellung von Inhalten. Dies ist nützlich für die Erstellung von Marketingtexten, Blogs und anderen Formaten für Inhalte, die unterwegs erstellt werden.

Copy.ai verwendet fortschrittliche Sprachmodelle, darunter GPT-4, um Inhalte zu generieren, die weniger generisch wirken als das, was übliche KI-Tools schreiben.

Was Copy.ai von den meisten Generatoren für KI-Inhalte unterscheidet, ist die benutzerfreundliche Oberfläche und die umfangreiche Bibliothek von Vorlagen. Mit über 90 vorgefertigten Vorlagen richtet sich Copy.ai an Vermarkter, Werbetexter und Ersteller von Inhalten, die schnell Inhalte erstellen müssen.

Copy.ai beste Features

90+ vorgefertigte Vorlagen : Für verschiedene Inhalte, einschließlich Blogs, soziale Medien und Produktbeschreibungen

: Für verschiedene Inhalte, einschließlich Blogs, soziale Medien und Produktbeschreibungen Unlimited word generation : Verfügbar im Pro Plan für die konsistente Erstellung von Inhalten

: Verfügbar im Pro Plan für die konsistente Erstellung von Inhalten Support für 95+ Sprachen : Mit der Möglichkeit, die Sprache der Marke zu benutzerdefinieren

: Mit der Möglichkeit, die Sprache der Marke zu benutzerdefinieren Intuitiver Editor für Inhalte : Vorschläge und Verbesserungen in Echtzeit

: Vorschläge und Verbesserungen in Echtzeit Integrationsmöglichkeiten: Mehrere Integrationen sind über API-Zugang und Tools zur Automatisierung von Workflows möglich

Copy.ai Einschränkungen

Probleme mit der Plattformstabilität : Gelegentliche Ausfallzeiten können die Nutzung beeinträchtigen

: Gelegentliche Ausfallzeiten können die Nutzung beeinträchtigen Höhere Plagiatswerte : Bei kürzeren Inhalten (Texte mit 200 Wörtern) kann die Plagiatsquote ansteigen

: Bei kürzeren Inhalten (Texte mit 200 Wörtern) kann die Plagiatsquote ansteigen Grammatikgenauigkeit: Erfordert zusätzliche Tools zum Korrekturlesen

Copy.ai Preise

Free Plan: 1 Platz

1 Platz Starter Plan: $36/mo (jährlich)

$36/mo (jährlich) Erweiterter Plan : $186/Monat (jährlich)

: $186/Monat (jährlich) Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

4.7/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

5. MarketMuse (Am besten geeignet für die Content-Strategie von Unternehmen)

/via_ MarketMuse MarketMuse ist eine KI-gestützte Content-Intelligence-Plattform, die zur Unterstützung von Content-Strategie und SEO entwickelt wurde.

Die Plattform nutzt fortgeschrittene Technologie zur Themenmodellierung und proprietäre Algorithmen, um Chancen und Lücken in Ihrer Content-Strategie zu identifizieren und Verbesserungen für Ihren Content-Prozess vorzuschlagen.

Die Hauptstärken von MarketMuse sind Wettbewerbsanalyse, Inhaltsoptimierung und strategische Empfehlungen. Es wurde in erster Linie für Unternehmen entwickelt, die umfangreiche Inhalte verwalten.

MarketMuse beste Features

Patentierte Technologie zur Themenmodellierung : Analysiert die Tiefe des Inhalts und identifiziert kritische Unterthemen für die Abdeckung

: Analysiert die Tiefe des Inhalts und identifiziert kritische Unterthemen für die Abdeckung Erweiterte Heatmap und SERP-Röntgen : Ermöglicht eine detaillierte Konkurrenzanalyse und Identifizierung von Inhaltslücken

: Ermöglicht eine detaillierte Konkurrenzanalyse und Identifizierung von Inhaltslücken Automatisierte Inhaltsprüfung : Entdeckt chancenreiche Seiten mit Clustering-Technologie

: Entdeckt chancenreiche Seiten mit Clustering-Technologie Personalisierte Schlüsselwort-Schwierigkeitsbewertung : Weist thematische Autoritätsbewertungen zu

: Weist thematische Autoritätsbewertungen zu Umfassende Tools für die Planung von Inhalten: Bietet Features für die Zusammenarbeit im Team und ein spezielles Konto-Management

MarketMuse Beschränkungen

Höhere Preise : Teurer im Vergleich zu anderen Tools zur Optimierung von Inhalten

: Teurer im Vergleich zu anderen Tools zur Optimierung von Inhalten Erweiterte Features eingeschränkt : Erweiterte Features zum Schreiben sind nur für Premium Benutzer verfügbar

: Erweiterte Features zum Schreiben sind nur für Premium Benutzer verfügbar Steile Lernkurve : Erfordert Zeit, um die erweiterten Funktionen zu nutzen

: Erfordert Zeit, um die erweiterten Funktionen zu nutzen Beschränkter Zugang: Erweiterte Features sind in den niedrigeren Plänen eingeschränkt

MarketMuse Preise

Free Plan: $0

$0 Optimieren: $99/Monat

$99/Monat Forschung: $249/Monat

$249/Monat Strategie: $499/Monat

MarketMuse Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (25+ Bewertungen)

6. Writesonic (Beste Lösung für die automatisierte Erstellung von Inhalten)

via Writesonic Writesonic ähnelt Copy.ai in vielerlei Hinsicht und basiert auf den fein abgestimmten OpenAI-Sprachmodellen GPT-3.5 und GPT-4, um hochwertige Inhalte in verschiedenen Formaten zu generieren. Die Plattform zeichnet sich durch eine umfassende Sammlung von Tools und Echtzeit-Optimierungsfeatures aus.

Writesonic kann Inhalte in über 25 Sprachen erstellen und ist damit ideal für die gleichzeitige Veröffentlichung von Inhalten in mehreren Sprachen.

Writesonic beste Features

Erweiterter KI-Artikelschreiber 5.0 : Integriert Echtzeitdaten mit SEO-Optimierungsfunktionen

: Integriert Echtzeitdaten mit SEO-Optimierungsfunktionen Vielseitige Inhaltserstellung : Unterstützt über 80 Anwendungsfälle, darunter Blogs, Werbetexte und Produktbeschreibungen

: Unterstützt über 80 Anwendungsfälle, darunter Blogs, Werbetexte und Produktbeschreibungen Zweistufiges Wortqualitätssystem : Bietet die Generierung von Premium- (GPT-3.5) und Superior-Inhalten (GPT-4)

: Bietet die Generierung von Premium- (GPT-3.5) und Superior-Inhalten (GPT-4) Eingebaute SEO tools : Integriert mit SurferSEO zur Optimierung

: Integriert mit SurferSEO zur Optimierung Direkte WordPress-Veröffentlichung: Bietet eine umfangreiche Vorlagen-Bibliothek für verschiedene Inhalte

Writesonic Beschränkungen

Lernkurve : Erfordert Zeit, um die Effektivität des Tools zu maximieren

: Erfordert Zeit, um die Effektivität des Tools zu maximieren Hohe Abhängigkeit von Eingabeaufforderungen : Detaillierte KI-Eingabeaufforderungen für beste Ergebnisse erforderlich

: Detaillierte KI-Eingabeaufforderungen für beste Ergebnisse erforderlich Wiederholbarkeit des Inhalts : Vorgeschlagene Inhalte können sich wiederholen, insbesondere wenn sie mit ähnlichen Aufforderungen verwendet werden

: Vorgeschlagene Inhalte können sich wiederholen, insbesondere wenn sie mit ähnlichen Aufforderungen verwendet werden Limits für die Wortzahl: Wortzahlbeschränkungen werden bei Plänen der niedrigeren Stufe auferlegt

Preise von Writesonic

Free Plan: $0

$0 Individual Plan: $16/Monat (jährliche Abrechnung) oder $20 monatlich

$16/Monat (jährliche Abrechnung) oder $20 monatlich Standard Plan: $79/Monat (jährliche Abrechnung) oder $99 monatlich

$79/Monat (jährliche Abrechnung) oder $99 monatlich Professioneller Plan: $199/Monat (jährliche Abrechnung) oder $249 monatlich

$199/Monat (jährliche Abrechnung) oder $249 monatlich Erweiterter Plan: $399/Monat (jährliche Abrechnung) oder $499 monatlich

$399/Monat (jährliche Abrechnung) oder $499 monatlich Enterprise-Plan: Beginnt bei $9.999/Jahr

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1900+ Bewertungen)

4.7/5 (1900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Surfer SEO (Am besten für On-Page SEO Optimierung)

www.surferseo.com /%img/ Surfer-SEO Was Surfer SEO von anderen KI-Inhaltsgeneratoren unterscheidet, ist seine Fähigkeit, SERP-Rohdaten in klare, umsetzbare Inhaltsrichtlinien umzuwandeln.

Dies stellt sicher, dass Surfer SEO eine datengesteuerte Optimierung von Inhalten bietet, mit Features wie Echtzeit-Scoring und Konkurrenzanalyse, was es besonders einfach für erstmalige Benutzer macht.

Außerdem fand ich die NLP-gestützten Empfehlungen hilfreich, um mehrere Keywords in meinen Inhalt zu integrieren.

Beste Features von Surfer SEO

Erweiterter Editor für Inhalte : Optimierungsbewertung in Echtzeit mit NLP-gestützten Empfehlungen

: Optimierungsbewertung in Echtzeit mit NLP-gestützten Empfehlungen Umfassender SERP-Analysator : Analysiert über 500 On-Page-Signale zur datengesteuerten Optimierung des Inhalts

: Analysiert über 500 On-Page-Signale zur datengesteuerten Optimierung des Inhalts Detaillierte Funktionen zur Überprüfung von Inhalten : Liefert umsetzbare Empfehlungen für bestehende Inhalte

: Liefert umsetzbare Empfehlungen für bestehende Inhalte KI-gestützte Inhaltserstellung : Inklusive integrierter SEO-Optimierung

: Inklusive integrierter SEO-Optimierung Themenrecherche und Keyword-Clustering: Unterstützt bei der Planung von Inhalten

Surfer SEO Limitierungen

Überwältigende Datenpunkte : Es kann schwierig sein, alle vorgeschlagenen Datenpunkte effektiv zu priorisieren

: Es kann schwierig sein, alle vorgeschlagenen Datenpunkte effektiv zu priorisieren Grundlegende Keyword-Recherche : Die Keyword-Recherche ist im Vergleich zu speziellen Tools limitiert

: Die Keyword-Recherche ist im Vergleich zu speziellen Tools limitiert NLP-Guthaben-Beschränkungen : Es gibt Guthabenbeschränkungen bei den niedrigeren Plänen

: Es gibt Guthabenbeschränkungen bei den niedrigeren Plänen Gelegentliche Probleme mit der Datengenauigkeit: Die Datengenauigkeit kann bei bestimmten Wettbewerbsanalysen nachlassen

Preise für Surfer SEO

Wesentlicher Plan : $79/Monat (jährlich)

: $79/Monat (jährlich) Skala Plan: $175/Monat (jährlich)

$175/Monat (jährlich) Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise

Surfer SEO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

4.8/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (350+ Bewertungen)

8. Narrato (am besten geeignet für die Verwaltung von Inhalten im Workflow)

via Narrato Wenn es um Workflow-Management geht, spielt Narrato in einer ganz eigenen Liga.

Die Plattform kombiniert die Erstellung von Inhalten, die Zusammenarbeit im Team und die Automatisierung der Veröffentlichung - alles in einem einheitlichen Workspace.

Das Content Genie automatisiert die Erstellung von Inhalten für soziale Medien und Blogs auf Autopilot. Benutzer können benutzerdefinierte Workflows einrichten, in denen bestimmte Aufgaben - wie die Benachrichtigung von Editoren, die Freigabe von Inhalten und sogar die Planung des Veröffentlichungszeitpunkts - automatisch auf der Grundlage vorgegebener Kriterien zugewiesen werden.

Teams schätzen vor allem die Fähigkeit zur Integration mit wichtigen Veröffentlichungsplattformen bei gleichbleibender Qualität der Inhalte.

Beste Features von Narrato

AI Content Genie : Automatisiert die Erstellung von Inhalten für soziale Medien und Blogs

: Automatisiert die Erstellung von Inhalten für soziale Medien und Blogs Umfassende Vorlagen-Bibliothek : Beinhaltet 100+ KI-Tools für verschiedene Inhalte und Anwendungsfälle

: Beinhaltet 100+ KI-Tools für verschiedene Inhalte und Anwendungsfälle Benutzerdefinierte Automatisierung von Workflows : Unterstützt Aufgabenzuweisungen, Benachrichtigungen und Phasenmanagement

: Unterstützt Aufgabenzuweisungen, Benachrichtigungen und Phasenmanagement Eingebaute SEO-Optimierung : Bietet die Erstellung von Inhalten und Schlüsselwortvorschlägen

: Bietet die Erstellung von Inhalten und Schlüsselwortvorschlägen Nahtlose Plattformintegration: Verbindung mit WordPress, Webflow und sozialen Medienkanälen

Narrato Beschränkungen

Eingeschränkte analytische Features : Könnten umfassender sein

: Könnten umfassender sein Zeitaufwendige Integration sozialer Medien : Erfordert ein Setup für die vollständige Integration

: Erfordert ein Setup für die vollständige Integration Eingeschränkte Möglichkeiten zur Berichterstellung : Für spezifische Datenverfolgung

: Für spezifische Datenverfolgung Einschränkungen des Basis Plans: KI-Nutzung und Benutzer-Plätze sind limitiert

Narrato Preise

Pro Plan: $36/Monat mit jährlicher Abrechnung

$36/Monat mit jährlicher Abrechnung Business-Plan: Jährliche Abrechnung von $96/Monat

Jährliche Abrechnung von $96/Monat Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise

Narrato Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (160+ Bewertungen)

4.9/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (40+ Bewertungen)

9. Keyword Insights (am besten für Keyword-Clustering und Themenrecherche)

{Via_} Schlüsselwort Insights Suchen Sie ein KI-gestütztes SEO tool speziell für Keyword Sampling?

Keyword Insights ist spezialisiert auf Keyword-Clustering und Optimierung der thematischen Autorität. Dieses KI-Tool kann Ihrem Team helfen, große Mengen von Keywords zu organisieren und zu analysieren, um umfassende Inhaltsstrategien zu erstellen.

Die Plattform kann bis zu 200.000 Keywords gleichzeitig verarbeiten und eignet sich daher besonders gut für groß angelegte Content-Operationen.

Keyword Insights beste Features

Erweitertes Keyword Clustering : Bietet schnelle und langsame Algorithmen für unterschiedliche Genauigkeitsanforderungen

: Bietet schnelle und langsame Algorithmen für unterschiedliche Genauigkeitsanforderungen Umfassende Keyword-Ermittlung : Zugriff auf eine Datenbank mit über fünf Milliarden Keywords

: Zugriff auf eine Datenbank mit über fünf Milliarden Keywords Suchintentionsanalyse : Verwendet kontextbasiertes Clustering für eine verbesserte Planung von Inhalten

: Verwendet kontextbasiertes Clustering für eine verbesserte Planung von Inhalten KI-gestützter Generator für Inhalte : Integriert die Analyse von Wettbewerbern in seine Inhalte

: Integriert die Analyse von Wettbewerbern in seine Inhalte Visuelle Schlüsselwortanalyse: Benchmarking der Sichtbarkeit von Wettbewerbern durch detaillierte visuelle Keyword-Analyse

Keyword Insights Einschränkungen

Nur CSV-Ausgaben : Für einige Features

: Für einige Features Limitierter Live-Support : Verfügbar in den niedrigeren Plänen

: Verfügbar in den niedrigeren Plänen Lernkurve : Erfordert Zeit, um die fortgeschrittenen Clustering Features zu maximieren

: Erfordert Zeit, um die fortgeschrittenen Clustering Features zu maximieren Guthabenbasiertes System: Erfordert eine sorgfältige Ressourcenverwaltung

Keyword Insights Preise

Testversion: $1 für 14 Tage

$1 für 14 Tage Basic Plan: $58/Monat

$58/Monat Professioneller Plan: $145/Monat

$145/Monat Premium Plan: 299 $/Monat

10. Jasper KI (am besten für die Erstellung kreativer Inhalte)

via Jaspis KI Jasper KI hilft bei der Generierung kreativer, menschenähnlicher Inhalte in verschiedenen Formaten, z. B. Blogbeiträge, Marketingtexte, E-Mails usw.

Was Jasper wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, die Konsistenz der Markenstimme zu bewahren. Ganz gleich, ob Sie einen formellen Artikel oder einen lockeren Social-Media-Beitrag verfassen, Jasper sorgt dafür, dass Ihr Tonfall auf dem Punkt bleibt.

Ein weiteres Highlight ist der mehrsprachige Support, der sicherstellt, dass Sie jederzeit zwischen den Sprachen wechseln können, während Sie Ihren Inhalt beibehalten.

Jasper KI beste Features

Vielseitige Inhaltserstellung : Bietet mehr als 50 KI-Vorlagen für verschiedene Inhalte und Formate

: Bietet mehr als 50 KI-Vorlagen für verschiedene Inhalte und Formate Benutzerdefiniertes Training der Markenstimme : Bis zu 150 Speicherplätze für konsistente Tonalität und Botschaften

: Bis zu 150 Speicherplätze für konsistente Tonalität und Botschaften Eingebaute SEO tools : Integriert mit SurferSEO für Content-Ranking

: Integriert mit SurferSEO für Content-Ranking Erweiterte KI-Kunstgenerierung : Erzeugt originelle Bilder und Grafiken

: Erzeugt originelle Bilder und Grafiken Zusammenarbeit in Echtzeit: Ermöglicht das Freigeben von Dokumenten und Team-Workflows

Jasper KI Limits

Höherer Preis : Im Vergleich zu ähnlichen KI writing tools

: Im Vergleich zu ähnlichen KI writing tools Obligatorische Faktenüberprüfung : Für generierte Inhalte erforderlich

: Für generierte Inhalte erforderlich Probleme mit Wiederholungen : Kann bei generierten Inhalten auftreten

: Kann bei generierten Inhalten auftreten Zusätzliche Kosten für die Plagiatserkennung: Durch Copyscape-Integration

Jasper KI Preise

Ersteller Plan: $49/Monat pro Platz

$49/Monat pro Platz Pro Plan: $69/Monat pro Platz

$69/Monat pro Platz Business-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Jasper KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

Verbessern Sie Ihre Inhaltsstrategie mit ClickUp

KI befindet sich noch in der Entwicklung, und wenn es um kreative Aufgaben wie das Schreiben geht, braucht es immer noch eine gehörige Portion menschliches Fingerspitzengefühl.

Aber KI kann die technischen Dinge einfacher machen. In der Tat, laut HubSpot's Bericht zum Stand der KI verwendet etwa ein Drittel der Vermarkter KI zur Erstellung von Inhaltsentwürfen.

Auch wenn KI nicht den gesamten kreativen Prozess für Sie übernehmen kann, ist sie definitiv ein praktischer Helfer.

Ganz gleich, ob Sie als Freiberufler allein arbeiten oder Teil eines großen Teams sind, der richtige KI-Generator für Inhalte kann Ihnen helfen, Ihren Prozess zu vereinfachen und Ihre Ergebnisse zu verbessern.

Deshalb werden Sie mit ClickUp immer die Oberhand behalten.

Mit mehr als 1000 Vorlagen und einer Vielzahl von KI-basierten Tools können Sie Workflows für jedes Projekt anpassen - egal, ob es sich um eine Marketingkampagne, einen Kalender für Inhalte oder eine Team-Strategie handelt. Kostenlos bei ClickUp anmelden und vereinfachen Sie Ihren Inhalt!