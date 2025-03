Wie man eine produktorientierte Vertriebsstrategie für SaaS umsetzt

Bis vor einigen Jahren vertrat der weltberühmte Luxusschokoladenhersteller Ghirardelli eine produktorientierte Verkaufsstrategie, die Schokoholics in Scharen vor die Haustür lockte. Sie boten unbegrenzte kostenlose Proben in jeder Geschmacksrichtung an. (Das tun sie immer noch - aber nur manchmal. Ihr produktgesteuertes Verkaufsmodell war ein wenig zu populär.)

Indem sie die Benutzer ihr köstliches Produkt aus erster Hand und kostenlos erleben ließen, hatte Ghiradelli die Kunst des Verkaufs über das Produkt selbst gemeistert. Es gab keine harten Verkaufsgespräche oder langwierige Demos - nur ein leckeres Produkt, das sich selbst verkaufte.

Beispiele wie dieses gibt es auch in der SaaS-Branche zuhauf.

Die leistungsstärksten produktorientierten SaaS-Unternehmen geben 10 % mehr für Marketing, Vertrieb und Forschung und Entwicklung aus als ihre vertriebsorientierten Pendants. Im Gegenzug sehen sie [10 % höheres jährliches wiederkehrendes Umsatzwachstum](https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/from-product-led-growth-to-product-led-sales-beyond-the-plg-hype) und erreichen 50% höhere Bewertungskennzahlen.

Lassen Sie uns aufschlüsseln, warum der produktorientierte Vertrieb so effektiv ist und wie Sie ihn für Ihre produktorientierte Wachstumsstrategie nutzen können.

Was ist produktgesteuerter Vertrieb?

Der produktgesteuerte Vertrieb ist ein Vertriebsansatz, bei dem das Produkt selbst im Mittelpunkt steht, da es die Kundenakquise, -konvertierung und -expansion maßgeblich beeinflusst. Anstatt sich ausschließlich auf traditionelle Verkaufsmethoden zu verlassen, ermutigt diese Strategie potenzielle Kunden, sich direkt mit dem Produkt auseinanderzusetzen, häufig durch kostenlose Testversionen, Freemium-Versionen oder Demos. Indem Sie den Wert des Produkts aus erster Hand erfahren, leiten Sie die Benutzer auf natürliche Weise durch den Verkauf.

Der Unterschied zwischen produktgesteuertem Vertrieb und traditionellem Vertrieb

Der traditionelle Vertrieb konzentriert sich auf das Pitching und den Verkauf, bevor der Interessent das Produkt sieht. Der produktgesteuerte Vertrieb kehrt diesen Prozess um: Er lässt das Produkt seinen Wert beweisen.

In der folgenden Tabelle finden Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen traditionellem und produktorientiertem Verkauf

Aspekt Traditioneller Vertrieb Produktgeführter Vertrieb Lead-Generierung Vertriebsteams verlassen sich auf intensive Kontaktaufnahme, Kaltakquise und manuelle Lead-Pflege, um Zinsen zu generieren und potenzielle Kunden zu qualifizieren Produkt-Engagement ist der primäre Lead-Generator; Leads werden anhand von Produktnutzungsdaten und Aktivitätsniveaus identifiziert Lead-Qualifizierung Sie qualifizieren Leads durch anfängliche Unterhaltungen, Vertriebsdemos oder Marketingqualifikationen auf der Grundlage demografischer oder firmenbezogener Daten Leads werden als Product Qualified Leads (PQLs) auf der Grundlage von Produktnutzungsmustern, Engagementdaten und spezifischen Aktionen innerhalb des Produkts qualifiziert Verkaufstrichter Linearer und sequentieller Trichter, der von Vertriebsmitarbeitern verwaltet wird und bei dem Leads durch Phasen mit kontinuierlicher, menschengesteuerter Anleitung fortschreiten Nichtlinearer Trichter, der durch das Produkt-Engagement angetrieben wird; Benutzer beschäftigen sich in ihrem eigenen Tempo mit dem Produkt, wobei Vertriebsmitarbeiter eingreifen, wenn die Daten die Bereitschaft anzeigen Kundenerlebnis Schwerpunkt auf dem Aufbau von Beziehungen, wobei die Vertriebsmitarbeiter die Kunden durch Demos, Präsentationen und Verhandlungen führen Schwerpunkt auf dem Selbstbedienungserlebnis; die Kunden erleben das Produkt aus erster Hand und treffen fundierte Entscheidungen bei minimalem Eingreifen des Vertriebs Rolle der Vertriebsmitarbeiter Die Vertriebsmitarbeiter sind die Hauptansprechpartner und verwalten aktiv jede Phase des Trichters, wobei sie sich auf die persönliche Ansprache jedes Leads konzentrieren Die Vertriebsmitarbeiter gehen selektiv vor und konzentrieren sich häufig auf besonders geeignete Benutzer und Unternehmen auf der Grundlage von Einblicken in die Benutzerdaten, wodurch sie eine gezieltere und strategischere Rolle spielen Konversionstreiber Konversion beruht auf dem Aufbau von Beziehungen, Verhandlungen und dem Eingehen auf Kundenbedürfnisse durch Unterhaltung und benutzerdefinierte Angebote Der nachgewiesene Wert des Produkts treibt die Konversion voran; Produktanalysen zeigen, wann Benutzer bereit sind, was die Konversion reibungsloser und schneller macht Skalierbarkeit High-Touch-Modell mit begrenzter Skalierbarkeit; Vertriebskosten und Mitarbeiterzahl steigen mit wachsender Nachfrage Hochgradig skalierbares Modell; Einblicke in die Produktnutzung und Automatisierung ermöglichen eine effiziente Expansion, ohne das Vertriebsteam direkt proportional zu vergrößern Entscheidungsfindung Primär vertriebsorientiert, wobei Entscheidungen auf qualitativen Einschätzungen und dem Urteilsvermögen der Vertriebsmitarbeiter basieren Primär datenorientiert, wobei Entscheidungen auf Produktnutzungsmustern, Metriken zur Kundenbindung und Analysen des Benutzerverhaltens basieren Kundeneinblicke Limitiert auf das, was Vertriebsmitarbeiter aus Unterhaltungen und CRM-Eingaben sammeln; Einblicke hängen von der Engagementqualität jedes einzelnen Vertreters ab Reichhaltige, kontinuierliche Einblicke, die aus Echtzeit-Produktdaten abgeleitet werden, ermöglichen ein umfassenderes Verständnis der Bedürfnisse und des Engagements der Benutzer Beste Anwendungsfälle Eignet sich am besten für komplexe Verkäufe mit hohem Risiko, bei denen das Management von persönlichen Beziehungen von entscheidender Bedeutung ist (z. B. B2B-Unternehmenslösungen) Eignet sich am besten für Produkte mit geringer Reibung, kurzer Time-to-Value und Selbstbedienungskomponenten, insbesondere SaaS-Produkte, die auf KMUs oder technisch versierte Benutzer abzielen

Vorteile des produktgesteuerten Vertriebs

Die Einführung einer produktorientierten Vertriebsstrategie bietet mehrere Schlüsselvorteile, die die Effektivität des Vertriebs steigern können. Eine solche Strategie:

Beschleunigt die Akzeptanz: Benutzer können den Wert des Produkts sofort testen und verstehen, was zu schnelleren Konversionen führt Effiziente Skalierung: Der produktgesteuerte Vertrieb reduziert die Abhängigkeit von großen Vertriebsteams, indem er sich auf das produktgesteuerte Wachstum konzentriert Verbessert die Kundenbindung: Die frühe Beschäftigung mit dem Produkt hilft den Benutzern, sich mit dem Produkt vertraut zu machen, was die langfristige Loyalität erhöht Datengestützte Entscheidungen: Die Analyse des Verhaltens der Benutzer innerhalb des Produkts liefert wertvolle Erkenntnisse, die in die Vertriebsstrategien einfließen und hochwertige Kunden identifizieren können

Die Kernprinzipien des produktgesteuerten Vertriebs

Der produktorientierte Vertrieb verlagert die Rolle des Produkts von einer bloßen Lösung zu einem primären Vertriebsmotor. Es geht nicht nur darum, eine Dienstleistung zu verkaufen, sondern darzustellen, wie das Produkt echte Probleme der Benutzer löst.

Instanz Dropbox hat das Freigeben von Dateien revolutioniert, indem es den Benutzern die Möglichkeit gibt, Dateien kostenlos zu speichern und sie einfach freizugeben. Da sie die nahtlose Funktion aus erster Hand erleben konnten, waren die Benutzer eher geneigt, auf kostenpflichtige Pläne umzusteigen, wenn sie zusätzlichen Speicher benötigten. Das Produkt selbst wurde zum besten Verkaufstool.

Wenn Benutzer einen Wert in dem Produkt sehen, werden sie zu Fürsprechern. Je reibungsloser das Onboarding und die Benutzerführung verlaufen, desto eher werden die Kunden das Produkt annehmen und weiterempfehlen.

Mit den intuitiven Drag-and-Drop-Design-Features von Canva können Benutzer auch ohne vorherige Design-Erfahrung beeindruckende Grafiken erstellen. Diese Benutzerfreundlichkeit verbessert das Gesamterlebnis und führt dazu, dass zufriedene Benutzer die Plattform mit Kollegen und Freunden teilen.

Daten sind das Herzstück des produktorientierten Vertriebs. Unternehmen können die Interaktionen der Benutzer mit dem Produkt nachverfolgen, um Einblicke in das Kundenverhalten zu gewinnen.

Ein Beispiel, Zoom nutzt Benutzerdaten, um Features zu identifizieren die das Engagement und die Kundenbindung fördern. Durch die Analyse der beliebtesten Features können Verbesserungen priorisiert und der Marketingaufwand auf diese Aspekte ausgerichtet werden.

Mit diesen Prinzipien - produktgesteuertes Engagement, kundenzentrierte Erfahrung und Dateneinblicke - definiert PLS den Vertriebsprozess neu, um ihn skalierbar zu machen und an die Präferenzen moderner Käufer anzupassen.

Wie produktgesteuerter Vertrieb funktioniert

Die verkaufstrichter im produktorientierten Vertrieb unterscheidet sich von herkömmlichen Modellen. Anstelle eines linearen Pfades, der mit marketingqualifizierten Leads beginnt, die schließlich in den Verkaufstrichter gelangen, funktioniert er als dynamische, produktgesteuerte Reise.

Die Benutzer machen Fortschritte durch erste Produkterfahrungen, z. B. kostenlose Testversionen oder Freemium-Pläne, und beschäftigen sich mit dem Produkt in ihrem eigenen Tempo.

Durch diesen natürlichen Fortschritt werden Daten über das Engagement generiert, die dabei helfen, Benutzer auf der Grundlage von Produktinteraktionen zu qualifizieren, anstatt sich ausschließlich auf Marketing- oder demografische Kriterien zu verlassen.

Zu den wichtigsten Metriken, die bei diesem Ansatz nachverfolgt werden sollten, gehören:

Produktqualifizierte Leads (PQLs) : Identifizierung von Benutzern, die ein hohes Engagement zeigen und aufgrund der Produktnutzung wahrscheinlich konvertieren werden

: Identifizierung von Benutzern, die ein hohes Engagement zeigen und aufgrund der Produktnutzung wahrscheinlich konvertieren werden Feature Adoption Rates : Messen Sie, wie effektiv die Benutzer die Schlüssel-Features nutzen, um den Wert des Produkts zu ermitteln

: Messen Sie, wie effektiv die Benutzer die Schlüssel-Features nutzen, um den Wert des Produkts zu ermitteln Zeit bis zum Wert (TTV) : Nachverfolgung, wie schnell Benutzer ihr erstes sinnvolles Ergebnis mit Ihrem Produkt erreichen

: Nachverfolgung, wie schnell Benutzer ihr erstes sinnvolles Ergebnis mit Ihrem Produkt erreichen Kundenlebenszeitwert (CLTV): Beurteilen Sie das langfristige Umsatzpotenzial der Benutzer, um hochwertige Möglichkeiten zu priorisieren

All dies hilft den Teams zu erkennen, wann und wie sie sich engagieren sollten.

Fallstudie: Der produktgesteuerte Vertriebsansatz von ClickUp

Die Wachstumsreise von ClickUp veranschaulicht die Stärke des produktgesteuerten Vertriebs in einem wettbewerbsintensiven Umfeld. Gegründet im Jahr 2017 als Plattform für Produktivität und Projektmanagement,

ClickUp hat schnell erkannt, dass das Produkt in den Space des Projektmanagements passt, und einen beeindruckenden Erfolg erzielt 20 Millionen Dollar jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) innerhalb von zwei Jahren .

Entscheidend für dieses Wachstum war die Strategie von ClickUp, den Benutzern die Möglichkeit zu geben, das Produkt direkt über ein Freemium-Modell kennenzulernen, bevor sie auf kostenpflichtige Pläne umsteigen. Diese Strategie erhöhte effektiv die Konversionsraten, da die Benutzer von den Möglichkeiten der Plattform "süchtig" wurden. Dieser Ansatz verhalf ClickUp zu mehr als 4 Millionen Benutzern und 85.000 zahlenden Kunden und festigte seine Präsenz trotz starker Konkurrenz.

ClickUp ermutigt seine Benutzer auch, Erkenntnisse freizugeben und Vorschläge direkt mitzuteilen, so dass das Team nahtlos umsetzbares Feedback sammeln kann.

Durch das Eingehen auf die von den Benutzern geäußerten Bedenken und die Verfeinerung von Features auf der Grundlage echter Anregungen verbessert ClickUp kontinuierlich das Benutzererlebnis, verbessert den Onboarding-Prozess und passt seine Angebote an, um die Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen.

Strategien für die Implementierung des produktgesteuerten Vertriebs

Die Implementierung eines produktgesteuerten Vertriebs erfordert die Ausrichtung funktionsübergreifender Aufwände auf ein klares Verständnis potenzialstarker Kunden, datengestützte Erkenntnisse und kooperative Workflows.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Ausrichtung effektiv erreichen:

Identifizieren Sie hochwertige Kundenprofile

Gehen Sie bei der Erstellung Ihres Plans über allgemeine demografische Einzelziele hinaus, indem Sie sich auf Metriken zur Produktnutzung konzentrieren, wie z. B. die Häufigkeit der Nutzung von Features und die Zusammenarbeit im Team, um ideale Kundenprofile (ICPs) zu definieren.

Ein Beispiel: Ein Kunde, der regelmäßig erweiterte Features nutzt, signalisiert die Bereitschaft für Premium-Optionen und ist damit ein Top-Lead. Dieses kundenorientierte Einzelziel kann die Konversionsraten im Vergleich zu herkömmlichen Methoden erhöhen.

Einsatz von Echtzeit produktanalytik und Engagement-Daten, um produktqualifizierte Leads (PQLs) zu erstellen und eine rechtzeitige, personalisierte Ansprache auszulösen.

Dieser Ansatz stellt sicher, dass Vertriebsteams Benutzer genau dann ansprechen, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Konvertierung am größten ist. Unternehmen, die datengesteuerte PQL-Modelle verwenden, können die Produktivität des Vertriebs steigern, indem sie sich nur auf die am besten geeigneten Benutzer konzentrieren.

Stärkung der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit

Bilden Sie ein funktionsübergreifendes Team mit den Rollen Produkt, Vertrieb, Marketing und Kundenerfolg. Diese Struktur stellt sicher, dass jedes Mitglied des Teams zur Entwicklung des Benutzers beiträgt und die Produktkenntnisse mit dem Aufwand von Marketing und Vertrieb für ein einheitliches Kundenerlebnis in Einklang bringt.

Funktionsübergreifende Teams können die Kundenzufriedenheit erhöhen, indem sie ihre Strategien auf der Grundlage freigegebener Erkenntnisse schnell anpassen.

Verbessern Sie das Onboarding mit gezielter Aufklärung

Nutzen Sie automatisierte Onboarding Flows, Tutorials und produktinterne Aufforderungen, um Schlüssel-Features frühzeitig hervorzuheben. Schnelle Nachverfolgung von Benutzern zu einem " aha-Erlebnis " reduziert die Abbruchraten und bereitet sie auf Upselling-Möglichkeiten vor.

Verschiedene Tools unterstützen effektive produktbezogene Vertriebsstrategien und ermöglichen es Unternehmen, genau dann auf die Benutzer zuzugehen, wenn diese bereit sind, sich zu engagieren. Kernstück dieses Ansatzes sind Analyseplattformen wie Pendo, Amplitude und Mixpanel. Sie verfolgen die Beschäftigung der Benutzer mit bestimmten Produktfeatures und zeigen Muster auf, die auf die Bereitschaft für ein Premium-Erlebnis hinweisen.

Diese Tools helfen den Vertriebsteams bei der Priorisierung der Benutzer, die aktiv von dem Produkt profitieren, indem sie produktqualifizierte Leads in den vertriebs-Pipeline auf der Grundlage von Aktivitätsdaten. Dies verringert den Aufwand und erhöht die Konversionsraten erheblich.

Zum Beispiel kann die ClickUp Vertriebs-Projektmanagement-Software konsolidiert den gesamten Verkaufstrichter in einem einzigen Workspace.

Nutzen Sie die ClickUp Sales Projektmanagement-Software, um Ihr Team zu managen, Interessenten zu verfolgen und keine Verkaufschance zu verpassen

Die integrierten CRM-Funktionen machen die Software zum idealen software für produktorientiertes Wachstum die es Teams ermöglicht, potenzielle Kunden zu verwalten, Workflows zu benutzerdefinieren und wichtige Metriken für den Vertrieb zu überwachen - alles über ein flexibles Dashboard.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um mit Ihren Kollegen an produktbezogenen Verkaufsunterlagen zusammenzuarbeiten

Vertriebsteams können mit Docs auch Angebote, SOPs und Verträge mit Rich-Text-Bearbeitung und Live-Zusammenarbeit erstellen.

Dokumente können problemlos mit internen Teams und externen Benutzern ausgetauscht werden, um eine Abstimmung zwischen Vertrieb, Support und Marketing zu gewährleisten. Dieses nahtlose Freigeben von Wissen steigert die Aktivierung der Benutzer, verringert die Abwanderung und beschleunigt die Produktakzeptanz.

Teams können diese Dokumente speichern, mit Anmerkungen versehen und mit bestimmten Aufgaben oder Konten verknüpfen, um sicherzustellen, dass relevante Informationen zugänglich und gut organisiert sind.

ClickUp Integrationen ermöglicht Teams die Verbindung von über 1.000 Tools und schafft so einen nahtlosen Flow von Informationen über verschiedene Plattformen hinweg. Vertriebsteams können ClickUp mit gängigen Apps integrieren und Aktualisierungen mit Tools wie Outlook, Gmail und Zoom automatisieren. Dies erleichtert die Planung, Erstellung von Aufgaben und die Nachverfolgung und bringt alle wichtigen Informationen in einen einzigen zugänglichen Workspace.

Unterstützen Sie Ihren produktorientierten Vertrieb durch die Verbindung von ClickUp mit über 1.000 Tools, um den Daten Flow zu optimieren und die Effizienz zu steigern

Integrationen stellen sicher, dass wichtige Einblicke in das Benutzerverhalten, Metriken zur Produktnutzung und Kundenfeedback über Plattformen wie CRM, Analyse- und Marketing-Tools hinweg zugänglich sind. Dieses vernetzte Ökosystem hilft Vertriebsteams, die Reaktionszeiten zu verbessern, PQLs in der Pipeline zu halten und sicherzustellen, dass jedes Detail für einen optimierten, produktorientierten Vertriebsansatz zugänglich ist.

Die öffentliche API von ClickUp ermöglicht es Benutzern, einzigartige Integrationen zu erstellen, die zu ihren Workflows passen und eine erweiterte Automatisierung und benutzerdefinierte Benachrichtigungen ermöglichen

Automatisierung zur Vereinfachung von Workflows

ClickUp Automatisierungen sind entscheidend für die Umwandlung von Benutzer-Engagement in umsetzbare Vertriebseinblicke. Mit Zugriff auf über 100 Vorlagen für die Automatisierung ermöglicht ClickUp Teams das Auslösen von Aktionen in Echtzeit auf der Grundlage des spezifischen Verhaltens der Benutzer.

Nutzen Sie 100+ vorgefertigte Vorlagen, um Ihre Arbeit mit ClickUp Automations zu automatisieren

Instanz, wenn ein Benutzer Teammitglieder einlädt oder ständig erweiterte Features nutzt, kann die Automatisierung von ClickUp das Konto sofort einem Vertriebsmitarbeiter zuweisen und ihn darauf hinweisen, dass dieser Benutzer für ein Upgrade oder Premium-Features bereit sein könnte.

Benutzerdefinierte Dashboards für Vertriebsmetriken

ClickUp Dashboards bieten leistungsstarke, datenreiche Einblicke, die für produktorientierte Vertriebsstrategien unerlässlich sind. Sie ermöglichen es Teams, wichtige Metriken in Echtzeit nachzuverfolgen und darauf zu reagieren.

Visualisieren Sie Verkaufsdaten, verfolgen Sie Fortschritte und erkennen Sie Trends mit ClickUp Dashboards

So geht's:

Mit vollständig anpassbaren Ansichten kann diese sales enablement tool ermöglicht es Vertriebsteams, Dashboards zu erstellen, die auf ihre spezifischen Ziele zugeschnitten sind, z. B. die Überwachung der abgeschlossenen Aufgaben, des Fortschritts im Vertrieb und der Kundenbindung

Diese Dashboards dienen der Visualisierung von Daten in verschiedenen Formaten - Karten, Liniendiagramme, Kreis- und Balkendiagramme - und ermöglichen es den Teams, die Vertriebsleistung über verschiedene Zeiträume hinweg visuell zu bewerten, Trends bei der Lead-Qualifizierung zu erkennen und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren

Gepaart mit ClickUp Gehirn können ClickUp Dashboards Ihnen helfen, KI-gestützte Erkenntnisse zu gewinnen, indem sie Muster in Ihrem Workspace analysieren. Diese Erkenntnisse können dazu beitragen, Upsell-Möglichkeiten aufzudecken oder potenzielle Abwanderungsrisiken innerhalb von Kundensegmenten zu erkennen

Überwindung von Herausforderungen im produktgesteuerten Vertrieb

Die Implementierung des produktgesteuerten Vertriebs kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn er sich mit traditionellen Vertriebsmodellen und komplexen Kundenanforderungen überschneidet. Hier erfahren Sie, wie Sie einige häufige Hindernisse überwinden können:

Überbrückung der Kluft zu traditionellen Vertriebsteams

Eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung einer produktgesteuerten Vertriebsstrategie ist die Abstimmung mit den traditionellen Teams. Vertriebsmitarbeiter, die an herkömmliche Methoden gewöhnt sind, haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich an ein Modell anzupassen, bei dem das Produkt das Engagement bestimmt.

Um diese Kluft zu überbrücken, sollten Sie regelmäßige Check-Ins und Feedbackschleifen zwischen Produkt und Vertrieb einrichten. Sie können monatliche Meetings anberaumen, in denen beide Teams Erkenntnisse freigeben, Kundenfeedback diskutieren und sich auf verkaufsfördernde Produktfeatures abstimmen können.

Einstellung und Management von Kundenerwartungen

In einem produktorientierten Modell ist die Steuerung der Kundenerwartungen von entscheidender Bedeutung. Benutzer erwarten oft einen sofortigen Wert von einem Produkt und geben es möglicherweise auf, wenn es ihre Bedürfnisse nicht schnell erfüllt.

Stellen Sie klare Onboarding- und Support-Ressourcen bereit, um die Kundenerwartungen effektiv zu steuern. Erstellen Sie eine einfache Checkliste für das Onboarding, die neue Benutzer durch die wichtigsten Features und Best Practices führt und ihnen hilft, den Wert des Produkts schnell zu erkennen und die Abbruchrate zu verringern.

💡Pro-Tipp: Self-Service-Ressourcen wie FAQs und produktinterne Anleitungen können die Support-Teams entlasten und den Kunden die Möglichkeit geben, häufige Fragen selbst zu lösen.

Der Datenschutz ist von entscheidender Bedeutung, da sich produktorientierte Wachstumsstrategien wie die PLS-Modelle stark auf Nutzungsdaten stützen, um den Aufwand für den Vertrieb zu erhöhen. Die Kunden sind zunehmend besorgt darüber, wie Unternehmen mit ihren Daten umgehen. Daher müssen Sie der Transparenz Vorrang einräumen und robuste Sicherheitsmaßnahmen implementieren.

Die Umsetzung klarer Richtlinien für den Umgang mit Daten, regelmäßige Audits und die Einführung hoher Compliance-Standards (wie GDPR und CCPA) tragen zur Gewährleistung der Datensicherheit bei. Beispiel: Anonymisierung von Benutzerdaten in dashboards für das Produktmanagement oder Berichterstellungen, die von verschiedenen Teams freigegeben werden, können die Risiken für den Datenschutz mindern und gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse über das Engagement liefern. Transparenz im Umgang mit Daten stärkt das Vertrauen der Kunden, und Unternehmen, die den Datenschutz in den Mittelpunkt stellen, verzeichnen häufig eine höhere Kundenbindung.

Engagement taktisch skalieren

Wenn die Zahl der Benutzer wächst, wird die Aufrechterhaltung des personalisierten Engagements zur Herausforderung. Automatisierte Workflows mit personalisierten Aufforderungen in der App, nutzungsbasierten Empfehlungen und rechtzeitigen Warnungen helfen Vertriebsmitarbeitern, mit Benutzern in Kontakt zu treten, wenn es am wichtigsten ist.

Die Automatisierung dieser Interaktionspunkte sorgt für ein effizientes Engagement und stellt gleichzeitig sicher, dass sich jeder Benutzer bei der Erkundung von Premium-Features unterstützt fühlt, selbst bei einer großen Anzahl von Benutzern.

Best Practices im produktgesteuerten Vertrieb

Sehen wir uns die wichtigsten Schritte an, um Ihren produktgesteuerten Ansatz dynamisch und reaktionsschnell zu halten, damit Ihr Team und Ihr Produkt mit den Kundenerwartungen in Einklang stehen.

Kontinuierliche Verbesserung der Benutzererfahrung

Machen Sie es den Benutzern leicht, den Wert schnell zu erkennen. Implementieren Sie In-App-Tooltips, die neue Benutzer durch hochwertige Features führen. Verfolgen Sie nach, wo Benutzer bei der Einarbeitung abspringen, und verbessern Sie diese Abschnitte, um das Engagement zu erhöhen. Wenn Benutzer z. B. ein bestimmtes Feature nicht erreichen, sollten Sie es stärker hervorheben oder kontextbezogene Hinweise geben.

Überwachung und Analyse von Schlüssel-Metriken

Konzentrieren Sie sich auf Metriken, die das Engagement für das Produkt und potenzielle Upsell-Möglichkeiten widerspiegeln. Verfolgen Sie Product Qualified Leads (PQLs), indem Sie Schwellenwerte einstellen (z. B. Nutzungshäufigkeit, Interaktionen mit bestimmten Features) und Warnmeldungen erstellen, wenn Benutzer diese Kriterien erfüllen. Richten Sie Dashboards zur einfachen Nachverfolgung in Echtzeit ein, damit Vertriebsteams sofort auf hochinteressante Leads reagieren können.

Einbindung von Kunden für Feedback

Setzen Sie Feedback in umsetzbare Verbesserungen um. Planen Sie vierteljährliche "Customer Roundtable"-Sitzungen, zu denen Sie Top-Benutzer einladen, um zu diskutieren, was funktioniert und was nicht. Nutzen Sie Tools für das Kundenfeedback (z. B. NPS-Umfragen), um Trends zu erkennen und Erkenntnisse in Ihre Produkt-Roadmap einfließen zu lassen.

Smarter skalieren mit produktgesteuertem Vertrieb

Eine produktgesteuerte Vertriebsstrategie ist mehr als nur ein Strategiewechsel - sie ist eine leistungsstarke Methode, um Teams aufeinander abzustimmen, hochinteressanten Benutzern Priorität einzuräumen und ein Vertriebsmodell zu schaffen, das auf natürliche Weise mit dem Engagement der Benutzer skaliert.

Durch Dateneinblicke, kundenorientiertes Timing und einen nahtlosen Übergang von Self-Service zu strategischer Ansprache positioniert PLS Unternehmen, um mit Benutzern authentisch und effektiv in Verbindung zu treten. Dieser Ansatz verbessert die Konversionsraten und bildet die Grundlage für dauerhafte Beziehungen zu den Kunden.

Ziehen Sie die Einführung von PLS in Betracht, wenn:

Ihr Produkt hat ein Selbstbedienungsmodell: Benutzer können sich leicht anmelden, einsteigen und den Wert unabhängig finden

Benutzer können sich leicht anmelden, einsteigen und den Wert unabhängig finden Sie Daten über das Verhalten der Benutzer verfolgen: Einblicke wie die Nutzung von Features oder die in der App verbrachte Zeit leiten Verkaufsunterhaltungen

Einblicke wie die Nutzung von Features oder die in der App verbrachte Zeit leiten Verkaufsunterhaltungen Sie stellen die Kundenerfahrung in den Vordergrund: PLS legt Wert darauf, Probleme zu lösen, bevor Sie einen Verkauf anstreben

PLS legt Wert darauf, Probleme zu lösen, bevor Sie einen Verkauf anstreben Ihr Produkt weist einen klaren ROI auf: Benutzer können den Wert erfahren, bevor sie sich festlegen

Benutzer können den Wert erfahren, bevor sie sich festlegen Sie haben ein hybrides Vertriebsmodell: PLS funktioniert am besten, wenn es mit der gezielten Ansprache von Benutzern mit hohem Interesse kombiniert wird

Für produktorientierte Unternehmen, die bereit sind, diese Strategie zu übernehmen, kann der Einsatz von Tools wie ClickUp, das Produkteinblicke, benutzerdefinierte Dashboards und Automatisierung integriert, den Vertriebsteams helfen, höchste Effizienz zu erreichen und gleichzeitig die Kundenakquisitionskosten zu senken. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und machen Sie den ersten Schritt zur Entwicklung Ihrer Verkaufsstrategie.