DISC-Kommunikationsstile zur Verbesserung der Team-Dynamik

Sie befinden sich in einem Meeting, und die Dinge fühlen sich... seltsam an. Eine Person stürmt mit kühnen Ideen voran, während eine andere hartnäckig an den Details feilt - von denen nicht alle relevant sind.

Sarah hört leise zu, und Michael ist entschlossen, die Unterhaltung auf seine Probleme mit einem Client zu lenken. Es ist, als ob jedes Mitglied des Teams eine andere Sprache spricht.

**Aus diesem Grund greifen Unternehmen auf das DISC-Modell zurück - einen Rahmen für die Persönlichkeitsbeurteilung -, um die Persönlichkeiten ihrer Teammitglieder zu bewerten

In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie DISC nutzen können, um jeden Kommunikationsstil in Ihrem Team zu verstehen und mit ihm in Verbindung zu treten. 💬

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

📣 DISC-Kommunikation ist ein Bewertungsrahmen, mit dem Persönlichkeitsmerkmale am Arbeitsplatz in vier Kategorien eingeteilt werden: Dominanz, Einfluss, Steadiness, und Gewissenhaftigkeit

📣 Für Manager kann das Erkennen und Ausrichten auf den DISC-Stil jedes Mitglieds eine effektive Kommunikation fördern, Missverständnisse minimieren und die Gesamtdynamik im Team verbessern

📣 ClickUp unterstützt Sie bei der effektiven und effizienten Umsetzung von Kommunikationsstrategien mit Features wie Chats, Clips, Aufgaben und mehr, die benutzerdefiniert auf die individuellen Kommunikationsstile abgestimmt werden können

📣 Verschiedene Kommunikationsmethoden sind für unterschiedliche Persönlichkeitstypen geeignet. Das ist sehr hilfreich, weil man so besser mit Feedback und der täglichen Kommunikation umgehen kann, besonders wenn man ein Team leitet

Was bedeutet DISC?

DISC ist ein Persönlichkeitsbewertungsmodell, das Persönlichkeiten auf der Grundlage von Emotionen und Verhalten in vier Haupteigenschaften kategorisiert: Dominanz, Einfluss, Steadiness, und Gewissenhaftigkeit.

Der Psychologe William Moulton Marston führte die DISC-Theorie 1928 in seinem Buch Emotions of Normal People ein

Die Achsen der DISC-Persönlichkeiten (Via:

ScienceDirect

)

Marston beobachtete, dass das Verhalten einer Person entlang zweier Achsen variiert: aktive vs. passive und günstige vs. antagonistische Umgebungen.

Daraus ergeben sich vier Verhaltenstypen:

Dominanz (aktiv in antagonistischen Einstellungen)

Verführung (aktiv in günstigen Einstellungen)

Übermittlung (passiv in vorteilhaften Einstellungen)

Nachgiebigkeit (passiv in antagonistischen Einstellungen)

Während Marstons Ideen ursprünglich kein Bewertungs-Tool enthielten, entwickelte der Wirtschaftspsychologe Walter Clarke in den 1950er Jahren die erste DISC-Bewertung für den Einsatz am Arbeitsplatz.

Dieses frühe Tool entwickelte sich schließlich zu den weit verbreiteten Versionen von DISC, die wir heute kennen und die vor allem im Geschäft, in der Ausbildung und am Arbeitsplatz eingesetzt werden.

Wussten Sie schon? William Marston war auch für die Entwicklung eines Prototyps des Lügendetektors zusammen mit seiner Frau Elizabeth verantwortlich. Dieser Prototyp, der Täuschungen anhand der Veränderungen des Blutdrucks einer Person aufdeckte, legte den Grundstein für den modernen Lügendetektor.

DISC im Vergleich zu anderen Persönlichkeitsbewertungsmodellen

Das DISC-Modell bewertet in erster Linie Verhaltensmerkmale und konzentriert sich darauf, wie Personen mit anderen Menschen interagieren. Es hilft bei der Bestimmung der Arbeitspräferenzen einer Person,

kommunikationsstile

und die Eignung für die Berufswahl.

Während sich andere Modelle zur Persönlichkeitsbeurteilung auf allgemeinere psychologische Eigenschaften konzentrieren, hilft DISC, Verhaltenstendenzen im Rahmen von Kommunikation und Konfliktlösung zu identifizieren. Dies macht es zu einem idealen tool für den Umgang mit

team-Dynamik

und die besten Wege für eine effektive Zusammenarbeit und Verbindung innerhalb eines Teams zu finden.

Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) vs. DISC

Der MBTI konzentriert sich auf Persönlichkeitstypen und die Art und Weise, wie Menschen die Welt wahrnehmen und Entscheidungen treffen, und teilt sie in 16 Typen ein, die auf vier Dichotomien basieren (z. B. Introversion vs. Extraversion).

Im Gegensatz zum DISC konzentriert sich der MBTI auf kognitive Stile und Entscheidungsprozesse.

StrengthsFinder vs. DISC

StrengthsFinder legt den Schwerpunkt auf die Ermittlung individueller Stärken und Talente, wie z. B. strategisches Denken oder Aufbau von Beziehungen, und nicht auf Verhaltensmuster.

Während DISC Personen auf der Grundlage ihrer Handlungen in verschiedenen Umgebungen kategorisiert, bewertet der StrengthsFinder angeborene Talente, um Menschen zu helfen, in ihren Rollen bessere Leistungen zu erbringen.

Spaßfakt: Marston hat auch das beliebte Zeichen Wonder Woman geschaffen. Ein Film aus dem Jahr 2017, Professor Marston and the Wonder Women, erzählt die Geschichte seines Lebens, seiner Arbeit in der Psychologie und die Inspiration hinter seiner Erstellung.

Die vier DISC-Stile erklärt

Jede Person in Ihrem Team hat ihre eigene Art zu kommunizieren, und das Erkennen dieser Unterschiede kann einen großen Einfluss haben. Die vier DISC-Stile bieten eine einfache Möglichkeit zu verstehen, wie Menschen auf der Grundlage ihrer Verhaltensweisen interagieren.

Im Folgenden werden die einzelnen Stile näher betrachtet und ihre Bedeutung für Ihr Team erläutert. 🗣️

1. Dominanz-Stil

Personen mit diesem Persönlichkeitsstil sind kühn, entschlossen und konzentrieren sich darauf, die Dinge zu erledigen. Ihr Drang, Ergebnisse zu erzielen, ist intensiv (auf die bestmögliche Weise 😄).

Menschen mit einem dominanten Stil fühlen sich oft in Rollen wohl, bei denen viel auf dem Spiel steht, z. B

teamleitung

oder Führungspositionen, wo sie die Verantwortung übernehmen und selbstbewusst führen können.

Außerdem sind sie direkt und effizient, immer bereit, sich ohne große Anleitung in die Arbeit zu stürzen. Sie sind auch in der Lage, schnelle und sichere Entscheidungen an Ort und Stelle zu treffen.

Menschen mit einem dominanten Stil können jedoch als unnachgiebig oder schwierig in der Zusammenarbeit erscheinen. Ihr starker Fokus auf Direktheit kann manchmal das Bedürfnis nach Diplomatie überschatten, und es kann ihnen schwerfallen, auf die Gefühle anderer Rücksicht zu nehmen, was zu Konflikten führen kann.

Ein gutes Beispiel für eine dominante Persönlichkeit ist Steve Jobs. Ihm ging es vor allem um die Perfektionierung der Details - er war pedantisch im Design und besessen von der Qualität. Seine hohen Ansprüche halfen ihm, einige der berühmtesten technischen Produkte zu entwickeln.

2. Einfluss auf den Stil

**Einflussorientierte Persönlichkeiten sind kontaktfreudig, enthusiastisch und überzeugend, wodurch sie sich besser für soziale und kreative Rollen eignen

Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp zeichnen sich in Positionen aus, die den Aufbau von Verbindungen mit anderen erfordern, wie z. B. im Vertrieb, im Marketing oder im Kundendienst, wo ihre Fähigkeit, andere zu engagieren und zu motivieren, von großem Vorteil ist.

Sie neigen dazu, sich auf das große Ganze zu konzentrieren, anstatt sich in den Details zu verlieren. Diese Personen sind die Motivatoren des Teams und bringen einen ansteckenden Optimismus und Energie mit, wo immer sie hingehen. Allerdings haben sie oft Probleme mit der Organisation, so dass Sie sie strukturiert unterstützen müssen, um sie auf Kurs zu halten.

Oprah Winfrey ist ein großartiges Beispiel für eine Persönlichkeit im Einfluss-Stil. Sie ist für ihre aufgeschlossene, enthusiastische und überzeugende Art bekannt und hat ihre Karriere darauf aufgebaut, mit Menschen in Verbindung zu treten, sie zu inspirieren und zu motivieren, etwas zu unternehmen.

Wussten Sie schon? Die DISC-Bewertung ist ein Online-Fragebogen, der in 10-15 Minuten zu erledigen ist. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, und Sie können nicht durchfallen. Die Ergebnisse zeigen Ihre wichtigsten Verhaltensmerkmale und Präferenzen auf.

3. Steadiness-Stil

Teammitglieder mit einem stetigen Persönlichkeitstyp sind äußerst zuverlässig, geduldig und unterstützend. Sie bevorzugen Harmonie und arbeiten darauf hin, ein stabiles Arbeitsumfeld für alle zu schaffen.

Diese Personen vermeiden Konflikte, weil sie ihre reibungslose, vorhersehbare Routine stören. Sie zeichnen sich durch sich wiederholende Aufgaben aus und fühlen sich in Rollen wohl, die Beständigkeit erfordern, wie z. B. die Koordination von Sitzungen oder die Bearbeitung von Leistungsanfragen.

Außerdem streben sie nach Ausgewogenheit und Harmonie zwischen allen Beteiligten, was sie zu sehr einfühlsamen und guten Zuhörern macht. Sie verstehen die Gefühle und Bedürfnisse anderer, was ihnen hilft, starke, dauerhafte Beziehungen aufzubauen.

Ein großartiges Beispiel für eine Steadiness-Persönlichkeit ist Fred Rogers (Mister Rogers). Bekannt für seine ruhige, geduldige und einfühlsame Art, schuf er in seiner Fernsehsendung ein sicheres, beständiges Umfeld, indem er Vertrauen aufbaute und anderen das Gefühl gab, gehört und verstanden zu werden.

4. Gewissenhaftigkeitsstil

**Gewissenhafte Personen sind analytisch, detailorientiert und gründlich. Sie sind perfekt für Rollen, die Präzision erfordern, wie Technik, Buchhaltung oder Datenanalyse

Sie machen sich während eines Meetings oft Notizen oder stellen während einer Präsentation mehrere Fragen, um sicherzustellen, dass sie alles richtig verstanden haben. Sie bevorzugen Struktur, Genauigkeit und klare Erwartungen.

Das bedeutet aber auch, dass sie mit plötzlichen Änderungen oder unklaren Anweisungen zu kämpfen haben können. Ihre Kommunikation ist präzise und gut strukturiert, kann aber manchmal auf andere übermäßig kritisch oder übermäßig vorsichtig wirken.

Ein großartiges Beispiel für eine gewissenhafte Persönlichkeit ist Bill Gates. Bei Microsoft ging es ihm vor allem um Details, kritische Problemlösungen und die Verwendung eines wissenschaftlichen Ansatzes bei der Entwicklung von Microsoft-Produkten.

Kommunikationsstrategien für jeden DISC-Stil

Wenn Sie die Persönlichkeit eines Mitglieds Ihres Teams kennen, können Sie besser mit ihm kommunizieren, was die Zusammenarbeit im Team erleichtert und die Ergebnisse verbessert. Und wenn sich alle besser verstehen, gibt es weniger Konflikte und mehr Verbindungen.

Hier sind einige Tipps zur Erleichterung

kommunikation im Team

mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. 🎙️

1. Die Kommunikation mit dominanten Persönlichkeitstypen meistern

Bei der Kommunikation mit einem D-Typ ist es wichtig, geradlinig, ergebnisorientiert und fokussiert zu sein.

Dies sind einige effektive

kommunikationsstrategien

:

Schnell auf den Punkt kommen: Überspringen Sie den Smalltalk und kommen Sie direkt auf die Schlüsselbotschaft zu sprechen. D-Typen legen Wert auf Effizienz und ziehen es vor, keine Zeit mit Höflichkeiten zu verschwenden

Überspringen Sie den Smalltalk und kommen Sie direkt auf die Schlüsselbotschaft zu sprechen. D-Typen legen Wert auf Effizienz und ziehen es vor, keine Zeit mit Höflichkeiten zu verschwenden Konzentrieren Sie sich auf Ergebnisse: Konzentrieren Sie sich bei Diskussionen auf Ergebnisse und nicht auf Prozesse. Sprechen Sie darüber, wie Ihre Ideen oder Aktionen die gewünschten Ergebnisse erzielen werden

Konzentrieren Sie sich bei Diskussionen auf Ergebnisse und nicht auf Prozesse. Sprechen Sie darüber, wie Ihre Ideen oder Aktionen die gewünschten Ergebnisse erzielen werden Sein Sie selbstbewusst: Zeigen Sie Vertrauen in Ihre Ideen. Präsentieren Sie sie mit Autorität und Klarheit, denn dominante Typen respektieren Stärke und Entschlossenheit

Zeigen Sie Vertrauen in Ihre Ideen. Präsentieren Sie sie mit Autorität und Klarheit, denn dominante Typen respektieren Stärke und Entschlossenheit Setzen und klären Sie Ziele: Legen Sie klare kommunikationsziele und Erwartungen von Anfang an, um Missverständnisse zu vermeiden und eine Abstimmung zu gewährleisten

Legen Sie klare kommunikationsziele und Erwartungen von Anfang an, um Missverständnisse zu vermeiden und eine Abstimmung zu gewährleisten Fakten logisch darstellen: Strukturieren Sie Ihre Argumente und Beweise in einem logischen Flow. Das hilft dem D-Typ, schnell zu verstehen und zu reagieren

2. Verbindung mit Personen im Stil von Influence

Um effektiv mit Personen zu kommunizieren, die einen einflussreichen Charakter haben, sollten Sie sich darauf konzentrieren, eine Beziehung aufzubauen, Begeisterung zu zeigen und ihre Ideen zu unterstützen.

So können Sie vorgehen:

Bringen Sie sich in persönliche Unterhaltungen ein: Fragen Sie nach ihren Hobbys und Zinsen und seien Sie offen, etwas über sich selbst freizugeben. Sie schätzen persönliche Verbindungen

Fragen Sie nach ihren Hobbys und Zinsen und seien Sie offen, etwas über sich selbst freizugeben. Sie schätzen persönliche Verbindungen Verwenden Sie Geschichten und Beispiele: Versuchen Sie, sie mit Geschichten, Anekdoten und Beispielen aus dem wirklichen Leben anzusprechen. I-Typ-Persönlichkeiten reagieren gut auf Erzählungen

Versuchen Sie, sie mit Geschichten, Anekdoten und Beispielen aus dem wirklichen Leben anzusprechen. I-Typ-Persönlichkeiten reagieren gut auf Erzählungen Passen Sie sich ihrer Energie an: Bringen Sie den gleichen Enthusiasmus und die gleiche Positivität in Ihre Unterhaltungen ein, wie sie es tun. Das ermutigt sie, sich mehr zu engagieren

Bringen Sie den gleichen Enthusiasmus und die gleiche Positivität in Ihre Unterhaltungen ein, wie sie es tun. Das ermutigt sie, sich mehr zu engagieren Zeigen Sie echtes Interesse: Hören Sie sich ihre Ideen und Ziele aktiv an. Drücken Sie Begeisterung aus und bestätigen Sie ihre Gedanken

Hören Sie sich ihre Ideen und Ziele aktiv an. Drücken Sie Begeisterung aus und bestätigen Sie ihre Gedanken Vermeiden Sie eine Überfrachtung mit Fakten und Zahlen: Konzentrieren Sie sich auf das große Ganze und vermeiden Sie es, die Unterhaltung mit zu vielen Details zu erschweren

3. Förderung der Zusammenarbeit mit stetigen Persönlichkeiten

Achten Sie bei S-Persönlichkeiten darauf, dass sie sich wohl und wertgeschätzt fühlen.

Hier sind einige Strategien, die Sie im Auge behalten sollten:

Geduldig sein und sich Zeit lassen: Geben Sie ihnen Space zum Nachdenken und Antworten, ohne sie zu einer sofortigen Antwort zu drängen. Sie legen Wert darauf, Zeit zum Nachdenken zu haben

Geben Sie ihnen Space zum Nachdenken und Antworten, ohne sie zu einer sofortigen Antwort zu drängen. Sie legen Wert darauf, Zeit zum Nachdenken zu haben Verwenden Sie einen ruhigen, einfühlsamen Ton: Gehen Sie Unterhaltungen mit einer entspannten und verständnisvollen Haltung an, damit sie sich wohl und wertgeschätzt fühlen

Gehen Sie Unterhaltungen mit einer entspannten und verständnisvollen Haltung an, damit sie sich wohl und wertgeschätzt fühlen Fördern Sie die Einbeziehung des Teams: Ermutigen Sie zur Zusammenarbeit und legen Sie Wert auf einen teamorientierten Ansatz bei Ihren Projekten

Ermutigen Sie zur Zusammenarbeit und legen Sie Wert auf einen teamorientierten Ansatz bei Ihren Projekten Bauen Sie schrittweise Vertrauen auf: Gehen Sie mit Aufrichtigkeit und Konsequenz auf diese Personen zu, um ihr Vertrauen im Laufe der Zeit zu gewinnen, anstatt eine sofortige Beziehung zu erwarten

Gehen Sie mit Aufrichtigkeit und Konsequenz auf diese Personen zu, um ihr Vertrauen im Laufe der Zeit zu gewinnen, anstatt eine sofortige Beziehung zu erwarten Präsentieren Sie Ihre Ideen auf strukturierte, nicht bedrohliche Weise: Gliedern Sie Ihre Punkte logisch und wenn möglich schriftlich, damit sie leichter nachvollzogen werden können

4. Personen im Stil von Conscientiousness ansprechen

Um effektiv mit Personen vom Typ C zu kommunizieren, sollten Sie Klarheit, Logik und Genauigkeit in den Vordergrund stellen.

So erleichtern Sie eine effiziente

business-Kommunikation

mit ihnen:

Vorbereiten Sie sich: Stellen Sie sicher, dass Sie gründlich recherchiert haben und eine solide Grundlage an Fakten und Zahlen haben, um Ihre Argumente zu untermauern

Stellen Sie sicher, dass Sie gründlich recherchiert haben und eine solide Grundlage an Fakten und Zahlen haben, um Ihre Argumente zu untermauern Organisieren Sie die Informationen klar: Präsentieren Sie die Informationen in einem logischen, strukturierten Format, damit sie leicht nachvollziehbar sind und analysiert werden können

Präsentieren Sie die Informationen in einem logischen, strukturierten Format, damit sie leicht nachvollziehbar sind und analysiert werden können Erkennen Sie die logische Sichtweise des Unternehmens an: Respektieren Sie seine Vorliebe für objektive, datengestützte Ansätze und vermeiden Sie eine allzu emotionale Sprache

Respektieren Sie seine Vorliebe für objektive, datengestützte Ansätze und vermeiden Sie eine allzu emotionale Sprache Erwartungen und Fristen klären: Klare Angaben zu den Anforderungen und Zeitleisten machen, damit sie effektiv planen und ausführen können

Klare Angaben zu den Anforderungen und Zeitleisten machen, damit sie effektiv planen und ausführen können Begründen Sie Meinungsverschiedenheiten mit Daten: Wenn Sie einen anderen Standpunkt vertreten, unterstützen Sie ihn mit verlässlichen Daten oder glaubwürdigen Zeugnissen und nicht mit persönlichen Meinungen

Mit ClickUp und DISC die Team-Dynamik verbessern

Da Sie diese Strategien bereits kennen, sind Sie wahrscheinlich gespannt darauf, sie in Aktion zu sehen!

Aber denken Sie daran, es geht nicht nur um Ihren Ansatz - Ihr

tools für das Projektmanagement

sollten ebenfalls angepasst werden, um den DISC-Stil zu unterstützen.

Das ist genau das, was ClickUp zu erledigen. Es ist die Alles App für die Arbeit, die die Kommunikation für alle Mitglieder des Teams einfach macht, unabhängig von ihren Persönlichkeitsmerkmalen und Kommunikationspräferenzen.

ClickUp Chat: Immer in Verbindung bleiben, egal wo Sie sind

Mit ClickUp Chat Aufgaben besprechen und Missverständnisse ausräumen

ClickUp Chat

fasst alle Unterhaltungen, Aufgaben und Projekte an einem Ort zusammen, so dass sich die Mitglieder eines Teams auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können, ohne wichtige Updates zu verpassen. Dieser zentrale Chat macht es einfach, einzuchecken, Missverständnisse zu klären und sicherzustellen, dass alle synchronisiert sind.

Hier erfahren Sie, wie Ihr Team von ClickUp Chat profitieren kann:

D-Stile erhalten eine schnelle, direkte Kommunikation, die es ihnen ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

erhalten eine schnelle, direkte Kommunikation, die es ihnen ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren I-Stile profitieren von einem lebendigen Space für Ideen und Updates, der das Engagement steigert

profitieren von einem lebendigen Space für Ideen und Updates, der das Engagement steigert S-Styles können sich auf die Konsistenz verlassen, da alle wichtigen Unterhaltungen an einem Ort festgehalten werden

können sich auf die Konsistenz verlassen, da alle wichtigen Unterhaltungen an einem Ort festgehalten werden C-Stile genießen die Klarheit, da sie wissen, dass sie bei Bedarf auf alle Details zugreifen können

ClickUp Clips: Zeigen, nicht erzählen

Geben Sie mit ClickUp Clips klare Anweisungen und Updates visuell frei

ClickUp Clips

ermöglicht es Ihnen, Bildschirmaufnahmen, Webcam-Videos und Tutorials direkt mit Ihrem Team aufzuzeichnen und freizugeben.

Es ist perfekt, um Teamkollegen durch Prozesse zu leiten oder Aufgaben zu klären, besonders hilfreich, wenn Sie C-Typen komplexe Details erklären oder mit dynamischer, visueller Kommunikation das Engagement von Influencern aufrechterhalten wollen.

ClickUp Ansichten: Passen Sie Ihren Workspace an Ihren Stil an

Die flexible Oberfläche von ClickUp ermöglicht es jedem Mitglied eines Teams, seinen Workspace entsprechend seinem DISC-Profil zu gestalten. Mit Optionen für verschiedene

ClickUp Ansichten

kann sich jeder Persönlichkeitstyp ein Setup zusammenstellen, das seine Produktivität und seinen Komfort steigert.

Personalisieren Sie Arbeitsbereiche mit ClickUp-Ansichten, um sie an Ihre bevorzugten Organisationsstile und Schwerpunkte anzupassen

Hier sehen Sie, wie diese Features auf die einzelnen DISC-Profile abgestimmt sind:

D-Stile bevorzugen oft Übersichten auf hoher Ebene, die ClickUp Listenansicht oder ClickUp Teamansicht ideal, um Aufgaben schnell zu erfassen und sich auf Prioritäten zu konzentrieren

bevorzugen oft Übersichten auf hoher Ebene, die ClickUp Listenansicht oder ClickUp Teamansicht ideal, um Aufgaben schnell zu erfassen und sich auf Prioritäten zu konzentrieren I-Stile gedeihen in kollaborativen und visuell ansprechenden Spaces, daher ClickUp Board Ansicht perfekt für Brainstorming-Sitzungen und einen dynamischen und farbenfrohen Workspace

gedeihen in kollaborativen und visuell ansprechenden Spaces, daher ClickUp Board Ansicht perfekt für Brainstorming-Sitzungen und einen dynamischen und farbenfrohen Workspace S-Stile profitieren von ClickUp Benachrichtigungen die ihnen helfen, vorbereitet und auf dem neuesten Stand zu bleiben, ohne dass sie ständig suchen müssen

profitieren von ClickUp Benachrichtigungen die ihnen helfen, vorbereitet und auf dem neuesten Stand zu bleiben, ohne dass sie ständig suchen müssen C-Stil genießen eine detailliertere, datengesteuerte Perspektive, daher ClickUp Tabelle Ansicht ist ideal für die systematische Nachverfolgung und Organisation von Informationen

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Posteingang mit ClickUp Benachrichtigungen

ClickUp Aufgaben: Arbeit delegieren mit DISC im Hinterkopf

ClickUp macht es einfach, Aufgaben zu delegieren, die mit dem DISC-Profil jedes Mitglieds des Teams übereinstimmen, um sicherzustellen, dass jeder in einer Rolle arbeitet, die seinen Stärken gerecht wird.

Wählen Sie aus verschiedenen ClickUp Aufgaben, um eine stabile Umgebung zu schaffen und sie an verschiedene Stile anzupassen

Bei Verwendung von

ClickUp Aufgaben

können Manager Rollen zuweisen, die auf den Stärken des jeweiligen DISC-Stils basieren. D-Stilen geht es um Ergebnisse und schnelle Entscheidungen, und sie arbeiten am besten, wenn sie Aufgaben mit hoher Priorität erhalten, die handlungsorientiert sind.

Diese Aufgaben ermöglichen es ihnen, die Verantwortung zu übernehmen und die Dinge schnell voranzutreiben. Indem man ihnen die Verantwortung für wichtige Aufgaben überträgt, wird sichergestellt, dass der Fortschritt ohne Verzögerungen verfolgt werden kann.

I-Typen, die sich durch kreative Zusammenarbeit auszeichnen, kommen am besten zur Geltung, wenn sie mit Aufgaben betraut werden, die Brainstorming oder Teamarbeit erfordern. Sie glänzen in Umgebungen, in denen sie sich mit anderen austauschen, Ideen freigeben und ihre Energie aufrechterhalten können. Wenn Sie ihnen Rollen zuweisen, die diese Interaktionen beinhalten, bleibt das Team motiviert und ausgerichtet.

Sprechen Sie Teammitglieder innerhalb von Aufgaben direkt an, indem Sie ClickUp Assign Comments verwenden, um Feedback leicht nachvollziehbar und umsetzbar zu machen

ClickUp Kommentare zuweisen

sorgt für zusätzliche Klarheit, vor allem, wenn Aufgaben zusätzliche Anweisungen oder Rückmeldungen erfordern.

Manager können bestimmte Teammitglieder mit klaren Anweisungen taggen und so sicherstellen, dass jeder genau weiß, wofür er verantwortlich ist. Dies ist besonders hilfreich für C-Mitarbeiter, die detaillierte, strukturierte Anweisungen zu schätzen wissen.

ClickUp Whiteboards: Ideen visuell zum Leben erwecken

Mit ClickUp Whiteboards lassen sich Ideen im Team visuell festhalten, so dass sich jeder DISC-Typ leicht einbringen kann

ClickUp Whiteboards

fügen dem Projektmanagement eine visuelle Ebene hinzu und erleichtern den Mitgliedern des Teams das Brainstorming, Planen und Organisieren von Projekten auf eine Art und Weise, die verschiedenen DISC-Stilen gerecht wird. Whiteboards unterstützen flexibles, kreatives Denken und bieten Struktur für komplexe Ideen und verbessern die Zusammenarbeit.

So geht's:

D-Stile sehen die Übersicht und den Fortschritt des Projekts und können so schnell strategische Entscheidungen treffen.

sehen die Übersicht und den Fortschritt des Projekts und können so schnell strategische Entscheidungen treffen. I-Stile profitieren von der kreativen Freiheit der Whiteboards, in denen sie Ideen skizzieren, Projekte auf Karten darstellen und visuell zusammenarbeiten können

profitieren von der kreativen Freiheit der Whiteboards, in denen sie Ideen skizzieren, Projekte auf Karten darstellen und visuell zusammenarbeiten können S-Stile schätzen die Struktur, die Whiteboards mit sich bringen, da sie so sehen können, wie ihre Beiträge in das Gesamtprojekt passen

schätzen die Struktur, die Whiteboards mit sich bringen, da sie so sehen können, wie ihre Beiträge in das Gesamtprojekt passen C-Stile können detaillierte Notizen hinzufügen und Schritte systematisch organisieren, damit alle auf dem Laufenden bleiben

Mit DISC und ClickUp wird die Kommunikation im Team zum Kinderspiel

DISC ist ein leistungsfähiges Tool, das Ihnen und Ihrem Team hilft, die dominanten Persönlichkeitsmerkmale des anderen zu verstehen, um die Kommunikation zu verbessern.

Das Erkennen dieser Eigenschaften ist jedoch nur der Anfang - der wahre Erfolg und die Verbesserung der Führungsqualitäten ergeben sich aus der Anwendung der DISC-Erkenntnisse auf die täglichen Interaktionen.

Sie brauchen ein zuverlässiges Tool, das Sie bei der reibungslosen Umsetzung dieser Strategien unterstützt. Hier kommt ClickUp mit seinen überlegenen Management- und Kommunikationsfähigkeiten ins Spiel. Es hilft Ihnen, mit Ihren Kollegen in Verbindung zu treten, und ermöglicht Ihnen gleichzeitig, die Software an die speziellen Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen.

