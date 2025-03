Wie man Nebenprojekte verwaltet: 10 Tipps für den Erfolg

"Wählen Sie einen Job, den Sie lieben, und Sie werden keinen einzigen Tag in Ihrem Leben arbeiten." Das ist zwar ein inspirierender Gedanke, aber es lohnt sich zu untersuchen, wie sich Leidenschaft und Arbeit in der heutigen Welt wirklich überschneiden.

Aber hey, es gibt Hoffnung!

Viele finden über Nebenprojekte zu ihren Träumen zurück.

Diese Nebenprojekte geben denjenigen, die einen normalen Job haben, die Möglichkeit, sich ein paar Stunden lang mit dem zu beschäftigen, was sie lieben, neue Ideen zu entwickeln und sogar ein bisschen Geld dazuzuverdienen.

Aber ist es nicht anstrengend, ein Nebenprojekt neben einem Vollzeitjob zu betreiben?

Auf jeden Fall. wie erledigen Sie also Ihre Nebenprojekte, ohne auszubrennen?

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Nebenprojekte wie ein Profi managen können, mit ClickUp .

Was sind Nebenprojekte?

Bevor Sie sich für die Arbeit an Nebenprojekten entscheiden, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, was diese eigentlich sind.

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Nebenprojekte nur etwas für diejenigen sind, die ein Geschäft aufbauen oder zusätzliches Geld verdienen wollen. Sicher, das kann das Ziel sein, aber nicht jedes Nebenprojekt muss zu einem Erfolg führen Haifischbecken !

Ein Nebenprojekt kann jede Leidenschaft, Fähigkeit oder persönliche Entwicklung an denen Sie das ganze Wochenende (oder Sonntagmorgen, wenn Sie noch etwas Freizeit haben wollen) oder neben Ihrem Tagesjob unter der Woche arbeiten. Hier ist der Grund, warum diese Projekte mehr als nur ein Nebenjob sind:

Sie machen Spaß: Seien wir ehrlich: Nebenprojekte sind oft das, was wir am liebsten zu erledigen haben. Ist es nicht die Definition von Glück, wenn man etwas nur für sich selbst erledigt?

Seien wir ehrlich: Nebenprojekte sind oft das, was wir am liebsten zu erledigen haben. Ist es nicht die Definition von Glück, wenn man etwas nur für sich selbst erledigt? Sie sind ein Crashkurs im Lernen: Nebenprojekte sind praktische Erfahrungen, die es Ihnen ermöglichen, neue Techniken zu erforschen oder Ihre vorhandenen Fähigkeiten zu verfeinern. Im Gegensatz zu den Routineaufgaben in Ihrem Job geht es bei Nebenprojekten um bewusste Praxis und den Aufbau von Fähigkeiten

Nebenprojekte sind praktische Erfahrungen, die es Ihnen ermöglichen, neue Techniken zu erforschen oder Ihre vorhandenen Fähigkeiten zu verfeinern. Im Gegensatz zu den Routineaufgaben in Ihrem Job geht es bei Nebenprojekten um bewusste Praxis und den Aufbau von Fähigkeiten Sie setzen Ihre Kreativität frei: Nebenprojekte bieten eine Spielwiese ohne Fristen, Büroprotokolle oder "So wird es immer erledigt"-Zwänge. Sie bestimmen das Tempo, die Prioritäten und den Plan - das gibt Ihnen die ultimative Freiheit

Nebenprojekte bieten eine Spielwiese ohne Fristen, Büroprotokolle oder "So wird es immer erledigt"-Zwänge. Sie bestimmen das Tempo, die Prioritäten und den Plan - das gibt Ihnen die ultimative Freiheit Sie kurbeln Ihre Karriere an: Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einem Vorstellungsgespräch und geben ein Portfolio mit echten, wirkungsvollen Arbeiten frei. Nebenprojekte heben Sie nicht nur von der Masse ab, sondern verleihen Ihren Fähigkeiten auch mehr Tiefe, als ein Lebenslauf zeigen kann

Auch gelesen: Wie man sich intelligente persönliche Ziele setzt (mit Beispielen)

Die Vorteile von Nebenprojekten

Der Start einer neuen Idee ist mit einem ganz eigenen Nervenkitzel verbunden, diesem Rausch kurz bevor man auf "Start" klickt Wer weiß schon, was passieren wird? Denn wenn Sie es nicht versuchen, werden Sie es nie erfahren!

Nebenprojekte geben uns diesen Space zum Experimentieren und zeigen uns, wozu wir wirklich fähig sind - ohne Zeichenfolge.

Das Hobbyprojekt, bei dem Sie ein "Errate das GIF"-Quiz für Ihre Freunde erstellt haben? Vielleicht wird daraus die nächste virale App, mit der Sie jeden Tag 70.000 Dollar verdienen.

Oder die gemütliche Kerzenherstellung, die Sie für Weihnachtsgeschenke begonnen haben? Das könnte sich auf TikTok verbreiten und zu Tausenden von Aufträgen und einem florierenden Geschäft führen.

Mit anderen Worten: Je eher Sie die Ungewissheit akzeptieren, desto mehr Spielraum haben Sie, um neue Dinge auszuprobieren.

Erinnern Sie sich zum Beispiel an Pieter Levels, den niederländischen Entwickler, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein 12 Start-ups in 12 Monaten ? Heute betreibt er ein Portfolio von Projekten, die er allein entwickelt hat und die ihm jährlich 3 Millionen Dollar einbringen.

💡 Pro-Tipp: Wenn Sie ein Entwickler sind, können Sie auf Plattformen wie ProductHunt eine Idee innerhalb einer Woche zum Leben erwecken und bis zum Wochenende Tausende von potenziellen Benutzern direkt erreichen.

Wie verwaltet man Nebenprojekte?

Zwischen Meetings, Abgabeterminen und der üblichen Arbeit kann ein anspruchsvoller Tagesjob dazu führen, dass Sie sich am Ende des Tages ausgelaugt fühlen.

Die Zeit - und die Energie - für die Verwaltung eines Nebenprojekts zu finden, kann also eine große Aufgabe sein.

Mit ein paar klugen Strategien und ein wenig Planung können Sie jedoch Nebenprojekte in Ihren Zeitplan einbauen, ohne auszubrennen.

Tipp 1: Setzen Sie sich klare Ziele "Menschen mit Zielen sind erfolgreich, weil sie wissen, wohin sie wollen." Eine Wahrheit über Nebenprojekte ist, dass sie leicht in Vergessenheit geraten können. Das Leben passiert - die Arbeit wird anspruchsvoll, die Familie braucht unsere Aufmerksamkeit, oder wir sind einfach zu müde.

Diese Hindernisse können dazu führen, dass sich Nebenprojekte ohne klare Ziele wie ein harter Kampf anfühlen.

Die Einstellung von SMART-Zielen ist der Schlüssel, um ein Nebenprojekt auf Kurs zu halten. Ein SMART-Ziel ist ein spezifisches, messbares, erreichbares, relevantes und zeitlich gebundenes Ziel, das Klarheit und Motivation in das Projekt bringt.

In dieser Phase können Sie ein tool verwenden wie ClickUp Ziele zur Visualisierung von Zielen.

verfolgen und visualisieren Sie Ihre Fortschritte bei der Erreichung von Zielen mit ClickUp Goals, indem Sie sowohl quantitative als auch qualitative Metriken messen

Beginnen Sie damit, die Ziele zu priorisieren, die für den Erfolg Ihres Projekts entscheidend sind, und konzentrieren Sie Ihre Ressourcen auf diese Ziele. Stellen Sie dann eine Mischung aus kurzfristigen und langfristigen Zielen auf, um den Schwung beizubehalten.

Die Plattform bietet Metriken und KPIs für das Projektmanagement zur Nachverfolgung des Fortschritts, so dass Sie Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und die notwendigen Anpassungen vornehmen können. Außerdem sind Gantt Diagramme und Kanban Boards (verfügbar in ClickUp ) sind ideal, um Ziele und Abhängigkeiten an einem Ort zu sehen.

📌 Beispiele für Projektziele

Automatisierung von 40 % der sich wiederholenden Aufgaben, um die manuelle Arbeit in den nächsten sechs Monaten um 20 % zu reduzieren

Integration neuer technischer Lösungen zur Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter um 15 % im nächsten Jahr

Auch gelesen: Wie man einen Projekt Plan in 5 Schritten erstellt (mit Beispielen und Vorlagen)

Tipp 2: Erstellen Sie einen Zeitplan

Eine gezielte Planung, z. B. in Form von vierteljährlichen Plänen, kann helfen, ständige Kontextwechsel zu vermeiden und das große Ganze im Blick zu behalten.

Sie können eine App verwenden, um Notizen zu machen, während Sie die Arbeit an Ihrem Projekt erledigen, um zu verstehen, wie viel Zeit Sie für jede Aufgabe benötigen.

Der beste Weg, einen realistischen Zeitplan zu erstellen, ist das Time-Blocking, bei dem bestimmte Zeitblöcke für Aufgaben mit hoher Priorität reserviert werden und für unerwartete Aufgaben oder Überschreitungen zusätzliche Zeitblöcke eingeplant werden. ClickUp's Kalender Ansicht eignet sich perfekt für die Visualisierung und Anpassung dieser Blöcke im Laufe der Woche - so erhalten Sie eine Ansicht der Zeiteinteilung in Echtzeit.

mit den anpassbaren Ansichtsoptionen von ClickUp können Sie Ihren Kalender individuell gestalten

Wenn die Zeit limitiert ist, hat man leicht das Gefühl, dass der Fortschritt langsam ist. Die Einstellung von nur 10 Minuten pro Tag kann zu mehr als fünf Stunden pro Monat für die Ziele von Nebenprojekten führen.

ClickUp's Zeitmanagement-Lösung hilft, Struktur in die Stunden für Nebenprojekte zu bringen, indem sie genau nachverfolgt, wie lange jede Aufgabe dauert.

visualisieren Sie Ihren Zeitplan und verwalten Sie Ihre Aufgaben einfach mit der ClickUp Kalender-Ansicht

Features wie die integrierte Zeiterfassung, Drag-and-Drop-Kalenderereignisse, Zeitschätzungen und Erinnerungen machen es einfacher, den Überblick zu behalten.

💡 Pro-Tipp: Berücksichtigen Sie Produktivitätsspitzen. Wenn Sie ein Morgenmensch sind, blockieren Sie Ihre produktivsten Stunden für Nebenprojekte. Nachtschwärmer sollten ihre beste Arbeit für die Abende aufheben. Eine Zeitplanung, die sich an diesen Produktivitätsspitzen orientiert, kann die Zeit effektiver gestalten, ohne unnötigen Stress zu verursachen.

Tipp 3: Setzen Sie Prioritäten bei den Aufgaben

In den ersten Tagen sind Sie vielleicht ständig hin- und hergerissen zwischen den Verpflichtungen der Gegenwart und den Möglichkeiten der Zukunft.

Aber auf dieser Reise werden Sie lernen, dass Prioritäten setzen eher eine Kunst als eine Wissenschaft ist - eine sich entwickelnde Fähigkeit, die Ihre Ambitionen auf das ausrichtet, was am wichtigsten ist. ClickUp Aufgaben wird Ihnen helfen, jedes Projekt nicht als Verpflichtung, sondern als Chance zu sehen.

Starten Sie mit einer abgeschlossenen Liste von Aufgaben: Listen Sie alle Aufgaben an einem Ort auf, ohne sie gleich nach Prioritäten zu ordnen. Die Listenansicht von ClickUp hilft Ihnen, laufende und künftige Aufgaben für alle Projekte zu visualisieren und gibt Ihnen einen klaren Überblick über alles, was sich in Bearbeitung befindet

organisieren und priorisieren Sie Ihre Aufgaben effizient mit den anpassbaren Listen von ClickUp

Unterscheiden Sie zwischen dringenden und wichtigen Aufgaben: Dringende Aufgaben müssen sofort erledigt werden, während wichtige Aufgaben zu langfristigen Zielen beitragen können. Die benutzerdefinierten Prioritäten-Tags von ClickUp (dringend, hoch, normal, niedrig) erleichtern die Beschreibung von Aufgaben und die effektive Organisation Ihres Workloads

priorisieren Sie Ihre Aufgaben effektiv mit den ClickUp-Funktionen zur Priorisierung von Aufgaben

Abhängigkeiten von Aufgaben einrichten : Erstellen Sie Abhängigkeiten innerhalb von ClickUp, um Aufgaben in der richtigen Reihenfolge anzuordnen, Engpässe zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden

: Erstellen Sie Abhängigkeiten innerhalb von ClickUp, um Aufgaben in der richtigen Reihenfolge anzuordnen, Engpässe zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden Aufwandsschätzungen für jede Aufgabe: Weisen Sie Aufwandsstufen zu mit Benutzerdefinierte Felder von ClickUp (z. B. auf einer Skala von 1 bis 5), was die Priorisierung von Aufgaben mit hohem Aufwand und hohem Wert erleichtert. Durch das Abschließen komplexer Aufgaben zu Beginn des Tages wird die Dynamik erhöht und der Stress für die verbleibenden Aufgaben reduziert

mit ClickUp's Risk Log lassen sich Projektrisiken minimieren und die rechtzeitige Lieferung sicherstellen

💡 Pro-Tipp: Bleiben Sie organisiert mit ClickUp's Daily Planner Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung einer Karte für jeden Tag, indem Sie die Aufgaben in Kategorien wie Persönliches, Arbeit und Ziele einteilen. Richten Sie wiederholende Aufgaben ein, um positive Gewohnheiten aufzubauen, und verwenden Sie Prioritäts-Tags, um das Wichtigste zuerst zu erledigen. Und mit der visuellen Nachverfolgung des Fortschritts sehen Sie Ihre täglichen Erfolge in Diagrammen und Grafiken.

Der Einsatz der richtigen Projektmanagement tools kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, ein Nebenprojekt zu organisieren und zu betreuen.

Verwenden Sie ClickUp Meilensteine um Ihre Fortschritte in Bezug auf Ihre Ziele und Vorgaben anzuzeigen. Behalten Sie den Überblick über Ihr Projekt und überwachen Sie Änderungen durch Ihr ClickUp Dashboard in dem Sie Ressourcen, Budgets, Zeit und Fortschritte sehen und verwalten können.

Mit den Features von ClickUp für das Projektmanagement erhalten Sie eine klare Ansicht über das, was gerade passiert. 👀

erstellen Sie einen personalisierten Workspace mit ClickUp's anpassbaren Ansichten_

Mit der Aktivitätsansicht von ClickUp erhalten Sie Echtzeit-Updates zu Aufgaben, Fortschritten und Terminen, die das Gefühl der Eigentümerschaft verstärken.

Die verschiedenen Ansichten von ClickUp ermöglichen es Ihnen, Aufgaben und Zeitleisten entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts zu visualisieren. Instanzen wie Kanban-Boards zeigen den Flow von Aufgaben, Kalender-Ansichten verfolgen Fristen und Gantt-Diagramme helfen bei der Verwaltung von Ressourcen.

Mit den anpassbaren Ansichten ist es einfach, Aufgaben nach Priorität zu sortieren, kaskadierende Ansichten zu erstellen und Workloads zu verwalten.

Auch gelesen: Strategien der Projektentwicklung: Schritt-für-Schritt-Leitfaden

Tipp 5: Bleiben Sie flexibel und anpassungsfähig

Ein Schlüssel zum Erfolg bei Nebenprojekten? Flexibilität.

Für Entwickler wie Ben Awad ist Anpassungsfähigkeit praktisch eine Kunstform. Mit über 1,3 Millionen Followern auf YouTube, TikTok und Twitter ist Awad zu einer einzigartigen Mischung aus Entwickler und Ersteller von Inhalten geworden.

Awads Weg, anpassungsfähig zu bleiben, ist gespickt mit witzigen und kreativen Projekten, wie seinem VS Code Plugin für Tinder, bei dem Benutzer über Code-Schnipsel streichen können, um ihren "perfekten Partner" zu finden Das Projekt war ein Scherz, aber Awad nahm es ernst genug, um eine vollwertige App mit Push-Benachrichtigungen zu entwickeln.

Und warum?

"Wenn etwas Gutes passiert - fantastisch. Etwas Schlechtes? Nun, dann wird es wenigstens ein tolles YouTube Video", scherzt er. Es ist diese Bereitschaft, sowohl Erfolg als auch Misserfolg anzunehmen, die ihn vorwärts bringt.

Sein neuestes Projekt, Voidpet , eine Gen-Z-Variante von Tamagotchi, hat inzwischen 130.000 Benutzer.

Wenn Sie immer noch unsicher sind, ob Sie den Schritt wagen sollen, besuchen Sie #buildinpublic auf X (früher bekannt als Twitter), wo Entwickler ihre Erfolge und Erfahrungen freigeben.

Tipp 6: Suchen Sie nach Feedback und arbeiten Sie zusammen

"Wie mache ich mich zu erledigen?" "Ist das gut gelaufen?" "Was könnte ich beim nächsten Mal anders erledigen?" Diese Fragen tauchen häufig bei der Arbeit an Nebenprojekten auf.

Und das ist es wert Gallup-Daten zeigen, dass 80 % der Arbeitnehmer die wöchentlich ein aussagekräftiges Feedback erhalten, voll engagiert sind.

Auch wenn Sie sich außerhalb der Unternehmensblase befinden, bringt Feedback Klarheit und Orientierung.

Hier erfahren Sie, wie Sie effektiv Feedback einholen und ClickUp nutzen, um den Prozess zu vereinfachen:

Prüfen Sie die Verfügbarkeit

Verwenden Sie ClickUp Chatten können Sie sich schnell bei Ihren @mention-Teamkollegen melden, um ihre Aufmerksamkeit zu erhalten und ihren aktuellen Status zur Bestätigung der Verfügbarkeit anzuzeigen.

Sie können sogar Direktnachrichten für persönliche Unterhaltungen verwenden oder FollowUps erstellen, indem Sie Aufgaben aus Chat-Nachrichten zuweisen, um sicherzustellen, dass Feedback-Elemente dokumentiert und umgesetzt werden.

Pro-Tipp: Verwenden Sie die Benachrichtigungseinstellungen in ClickUp Chat, um festzulegen, welche Chat-Updates Sie sofort sehen und welche Sie später nachverfolgen können. So stellen Sie sicher, dass Sie sich auf Unterhaltungen mit hoher Priorität konzentrieren können.

mit ClickUp Chat effektiv zusammenarbeiten, Ressourcen freigeben und Feedback in Echtzeit geben

Ein Meeting anberaumen

Persönliche Gespräche eignen sich am besten für echtes, differenziertes Feedback. Sobald der Zeitpunkt festgelegt ist, verwenden Sie die Kalender-Ansicht von ClickUp, um Meetings zu planen, oder nutzen Sie integrierte Tools wie Zoom.

Bereiten Sie Fragen vor und machen Sie sich Notizen

Bereiten Sie sich darauf vor, das Beste aus Ihrer Feedback-Sitzung herauszuholen. Schreiben Sie offene Fragen auf wie "In welchen Bereichen könnte ich mich verbessern?" oder "Haben Sie Vorschläge für mein nächstes Projekt?" Mit ClickUp Notepad notieren Sie sich die Schlüssel und wandeln Sie sie in umsetzbare Aufgaben um.

ideen festhalten, Notizen für Meetings machen und sich auf Diskussionen vorbereiten mit ClickUp Notepad_

Lernen Sie von Ihrem Feedback

Reflektieren Sie nach der Sitzung. Verwenden Sie ClickUp Dokumente um Feedback an einem Ort zu organisieren und den Zugriff zu kontrollieren, indem Sie es nur für die Beteiligten freigeben. Sie können sogar sehen, wie Ihre Mitstreiter live Bearbeitungen vornehmen und so proaktiv auf Feedback reagieren.

Setzen Sie umsetzbare Ziele

Und schon sind wir wieder bei Schritt 1. Setzen Sie mit ClickUp Goals konkrete Ziele für Ihr Feedback.

*Lies auch: Wie man Scrum auf persönliche Projekte anwendet

Tipp 7: Verfolgen Sie Ihren Fortschritt

Jedes Nebenprojekt verdient ein System zur Nachverfolgung des Fortschritts, zum Feiern von Meilensteinen und zur Aufrechterhaltung des Schwungs.

Schließlich sind es die kleinen Erfolge, die Sie vorwärts bringen.

Mit ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht können Sie die gesamte Zeitleiste Ihres Projekts auf einer Karte darstellen. Gantt-Diagramme zeigen den Beginn und das Ende jeder Aufgabe, wichtige Meilensteine und etwaige Abhängigkeiten an und bieten eine klare Ansicht dessen, was zu erledigen ist und wann.

visualisieren und verwalten Sie Ihre Zeitleiste mit ClickUp's Gantt Diagramm Ansicht_

Für einen tieferen Einblick in Projekte, ClickUp's Dashboard fasst alle wichtigen Daten in einer Ansicht zusammen.

Mit Diagrammen, Grafiken und Filtern erhalten Sie eine ganzheitliche Momentaufnahme des Status Ihres Projekts und der verbleibenden Aufgaben. Diese Detailtiefe bietet eine solide Grundlage für fundierte Entscheidungen und sorgt dafür, dass Sie Ihre Verantwortung wahrnehmen können.

mit ClickUp Dashboard_s eine klare Ansicht über den Status von Projekten und die verbleibenden Aufgaben erhalten

Tipp 8: Verwalten Sie Ihre Zeit sinnvoll

Nebenprojekte und andere Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen, kann schwierig sein, aber ein effektives Zeitmanagement macht es möglich.

Indem Sie Ihren Zeitplan organisieren und klare Prioritäten einstellen, können Sie sicherstellen, dass sowohl Ihre Hauptarbeit als auch Ihre Nebenprojekte die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen.

Hier kommen die Features von ClickUp für das Projektmanagement ins Spiel. ClickUp Features für die Zeiterfassung vereinfachen die Zeiterfassung und ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Erfassen Sie einfach Ihre Zeit, legen Sie Zeitschätzungen für Aufgaben fest, fügen Sie detaillierte Notizen hinzu und greifen Sie auf umfassende Berichterstellungen zu - und das alles von jedem Gerät aus.

erfassen Sie Ihre Zeit genau und effizient mit der integrierten Zeiterfassung von ClickUp

Auf diese Weise können Sie realistische Zeitvorgaben machen und verhindern, dass Sie die Anforderungen eines Projekts unterschätzen.

Für einen strukturierteren Ansatz, ClickUp's Vorlage für das tägliche Blockieren von Zeit ist ein fantastisches tool, das Ihnen hilft, jeden Tag mit Blick auf die Produktivität zu planen. Mit klaren Zeitblöcken können Sie fokussiert bleiben, Aufgaben mit geringerer Priorität abstellen, um Ablenkungen zu vermeiden, und kleine Pausen einbauen, um Burnout zu vermeiden.

Tipp 9: Aus Misserfolgen lernen

Als ehemaliger U.S. Generalstaatsanwalt Robert F. Kennedy sagte einmal: "Nur wer es wagt, groß zu scheitern, kann jemals Großes erreichen."

Auch wenn es sich oft so anfühlt, als sei Scheitern etwas, das man vermeiden sollte, kann es doch einer unserer besten Lehrer sein.

Über Misserfolge nachzudenken, ist nicht so einfach, wie aufzuschreiben, was schief gelaufen ist, und zu versprechen, es nicht zu wiederholen. Um wirklich aus Misserfolgen zu lernen, müssen wir tiefer graben, den Kontext verstehen und offen sein, unseren Ansatz ohne Selbstkritik anzupassen.

Betrachten Sie Rückschläge nicht als Hindernisse, sondern als Meilensteine auf dem Weg zu Ihrem Projekt. Jedes Scheitern ist eine Chance, das Projekt neu zu bewerten und anzupassen, über die oberflächlichen Ursachen hinauszuschauen und der Ursache auf den Grund zu gehen, die nicht funktioniert hat.

Anstatt also einen fehlerfreien Weg anzustreben, sollten Sie aus jeder Wendung lernen - jede Wendung bringt Sie dem Erfolg näher.

Lesen Sie auch: Wie man das perfekte persönliche Wiki erstellt

Tipp 10: Bleiben Sie engagiert und konsequent

Motivation kann flüchtig sein - vor allem, wenn eine aufregende neue Idee zum ersten Mal zündet. Sie fühlen sich inspiriert und nehmen sich vielleicht sogar vor, sich zu verpflichten: "Ich werde dieses coole Projekt bauen."

Aber dann, wenn man die Details durchdenkt, schleichen sich Zweifel ein. Die Stimmen, die sagen: "Das ist lächerlich", "Das dauert zu lange" oder "Es gibt bereits so viele ähnliche Produkte", sind schwer zu ignorieren.

Es ist jedoch sehr wirkungsvoll, diese Zweifel zu überwinden und eine Karte mit Ihrer Vision zu entwerfen.

Ein strategischer Ansatz ist der Schlüssel für jeden, der ein Projekt ernsthaft zu Ende bringen will. ClickUp's Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan kann dazu beitragen, die Motivation aufrechtzuerhalten, indem sie Sie anleitet, realistische Ziele einzustellen, den Fortschritt zu verfolgen und über jeden Meilenstein zu reflektieren.

ClickUp Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan

Mit anpassbaren Optionen macht es diese Vorlage einfach, Bereiche für Wachstum zu identifizieren, Aufgaben zu organisieren und erreichbare Schritte in Richtung Ihrer persönlichen und beruflichen Ziele zu skizzieren.

Denken Sie daran: Ideen sind billig - die Umsetzung ist die eigentliche Investition. Die Entwicklung eines Nebenprojekts oder eines persönlichen Ziels beinhaltet oft die Planung, Gestaltung und Umsetzung

Das ist der Punkt ClickUp's Getting Things Erledigt Framework Vorlage und ClickUp's einfache Vorlage für Projektmanagement bietet unschätzbaren Support für das Erfassen, Sortieren und geordnete Abarbeiten von Aufgaben.

Die Vorlage "Erledigte Dinge" eignet sich perfekt für die Erfassung all Ihrer Ideen, Aufmerksamkeiten und Aufgaben, während die Vorlage "Einfaches Projektmanagement" die Wasserfallmethode anwendet, um Projekte in umsetzbare Schritte zu unterteilen.

Motivation und Engagement aufrechterhalten

Wenn es darum geht, die Motivation bei Nebenprojekten hoch zu halten, können ein paar strategische Ansätze den Unterschied ausmachen.

Nebenprojekte sollen Spaß machen: Frühzeitig loslassen und schnell lernen

Eine Möglichkeit, den Spaß an der Sache zu erhalten, besteht darin, früh zu veröffentlichen und schnell zu lernen. Dieser Ansatz gibt Ihnen die Möglichkeit, Feedback zu erhalten und sich schnell anzupassen.

Frühe Veröffentlichungen bedeuten, dass Sie die endlose Phase der "Perfektionierung" vermeiden, die den Fortschritt aufhalten kann. Wenn ein Projekt in Betrieb genommen wird, hat es eine größere Chance, am Leben zu bleiben, da es mehr Motivation gibt, es weiter zu verfeinern und auszubauen.

Die Anpassung der Pläne an die Zinsen der Benutzer kann sehr befriedigend sein und hält das Projekt frisch.

Mit Schwung arbeiten: Erstellen Sie übrig gebliebene To-Dos

Ein praktischer Tipp für den Umgang mit der Dynamik ist das Anlegen von Restaufgaben - ein Lebensretter, wenn Sie nicht alles auf einmal abschließen können. Wenn Sie am Ende einer Sitzung ein paar unerledigte Aufgaben zurücklassen, kann es viel einfacher sein, mit einem klaren Kontext wieder einzusteigen.

Automatisierung nutzen

Automatisierung ist von unschätzbarem Wert, wenn die Zeit knapp ist.

Die Automatisierungs-Features von ClickUp sparen Zeit für sinnvollere Arbeiten. Instanz können Sie zum Beispiel eine Automatisierung für allgemeine Aktionen wie Statusänderungen einrichten.

Sie können sogar einrichten, dass Aufgaben automatisch in verschiedene Listen verschoben werden, wenn die Phasen Fortschritte machen, oder Beschreibungen für Prioritäten hinzufügen, die auf Echtzeitbedingungen basieren.

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie auch Fristen anpassen, benutzerdefinierte Felder einstellen oder den Zeitaufwand für Aufgaben nachverfolgen - alles ohne manuelle Eingaben. ClickUp Gehirn macht es Ihnen unglaublich leicht, Arbeitsabläufe zu automatisieren. Beschreiben Sie einfach in einfachem Englisch, was Sie automatisieren möchten.

.

aktivieren Sie die Automatisierung von Workflows in jedem Space, Ordner oder jeder Liste mit der eingebauten KI, ClickUp Brain_

Diese Aktionen sind besonders nützlich, wenn Sie ein Projekt neben Ihren täglichen Aufgaben verwalten möchten, da sie Zeit und Energie für wichtige Aktivitäten freisetzen.

Auch gelesen: 25 beste kostenlose Software für Projektmanagement: Tools ausprobieren

The 5-to-9 After 9-to-5: Nebenprojekte mit ClickUp erstellen

Nehmen Sie eine Seite aus die Airbnb-Geschichte : Die Mitbegründer Brian Chesky, Joe Gebbia und Nathan Blecharczyk starteten Airbnb als Nebenprojekt, um über die Runden zu kommen, und machten es schließlich zu einer der größten Plattformen der Welt.

Ihr Werdegang erinnert uns daran, dass auch bescheidene Projekte zum Durchbruch verhelfen können.

Wir wissen jedoch, dass die Leitung eines erfolgreichen Nebenprojekts eine Herausforderung sein kann und viel Zeit in Anspruch nimmt.

Aus diesem Grund bietet ClickUp alles, was Sie brauchen, um Nebenprojekte überschaubar und lohnend zu machen.

Mit Features wie Zeiterfassung, Gantt-Diagrammen und einer ganzen Reihe anderer Produktivitäts-Features können Sie jeden Schritt Ihres Projekts vereinfachen, Ihre Verantwortung wahrnehmen und alle Aufgaben auf Ihre großen Ziele ausrichten.

sind Sie bereit, Ihren Nebenerwerb in einen Erfolg zu verwandeln? Anmelden für ClickUp und bringen Sie jedes Projekt nach Feierabend einen Schritt näher an die Realität.