Wie man Scrum auf persönliche Projekte anwendet

Scrum ist eine Geschäftspraxis, die konzipiert, entwickelt, angewandt und vermarktet wird, um die Abläufe in Unternehmen reibungsloser zu gestalten. Laut Scrum.org scrum ist "ein Rahmen, in dem Menschen komplexe, anpassungsfähige Probleme angehen können, während sie produktiv und kreativ Produkte von höchstmöglichem Wert liefern."

Auch uns kommt das wie ein Buzzword-Bingo vor, aber die Ideen sind solide.

Mehr als 12 Millionen Unternehmen setzen Scrum regelmäßig ein. Und obwohl Scrum Teams dabei hilft, ein Produkt auf den Markt zu bringen, lässt es sich leicht für Einzelpersonen und Familien anpassen, um ihre eigenen Ziele zu planen und zu erreichen.

Was genau ist Scrum? Scrum ist ein Verfahren, das Unternehmen auf ihre Entwicklungsprozesse anwenden können, um Projekte schneller abschließen zu können.

In der Geschäftswelt umfasst ein Scrum-Team:

Einen Product Owner, der für das Endergebnis verantwortlich ist und den anderen Teammitgliedern übergeordnet sein kann oder auch nicht

Das Scrum-Team, zu dem alle gehören, die direkt an der Erstellung des Endergebnisses beteiligt sind, aber niemand, der indirekt beteiligt ist

Ein Scrum Master, der den Prozess aufgrund seiner Erfahrung mit dem Scrum-System auf Kurs hält

Diese Mitarbeiter versammeln sich mit einem klaren Ziel vor Augen und arbeiten dann in den folgenden Schritten auf dieses Ziel hin:

Der Product Owner definiert die Aufgabe so klar und präzise wie möglich, einschließlich dessen, wie das fertige Produkt aussehen soll

Der Product Owner und der Scrum Master wählen die Teammitglieder aus

Das Team trifft sich, um einen Sprint zu definieren, einen ein- bis vierwöchigen Zeitraum, in dem die Arbeit gemessen wird. Für alle Aufgaben, die mehr als vier Wochen benötigen, unterteilt das Team einen Teil der Aufgabe, der vernünftigerweise abgeschlossen werden kann

Für jede Aufgabe legt das Team den nächsten Schritt fest und bestimmt, wer für dessen Erledigung verantwortlich ist

Jeder macht sich an die Arbeit

Einmal am Tag trifft sich das Team für 10 bis 15 Minuten zu einer täglichen Besprechung Scrum-Besprechung in der sie schnell über den Fortschritt berichten, Hindernisse identifizieren und die nächsten Schritte festlegen, wenn eine bestimmte Aufgabe abgeschlossen ist

Dieser Prozess wird bis zum Ende des Sprints fortgesetzt, wenn ein Sprint Review und Sprint-Retrospektive besprechen, was passiert ist, was gut gelaufen ist, was falsch gelaufen ist und wie man es im nächsten Sprint besser machen kann.

das ist Scrum in einer Nussschale

Scrum funktioniert in Millionen von Unternehmen auf der ganzen Welt, und mit ein paar kleinen Anpassungen kann es auch in Ihrem Privatleben funktionieren.

Implementierung von Scrum

In Ihrem eigenen Leben beginnt die Implementierung von Scrum mit der Identifizierung des Product Owners und des Scrum Masters. In fast allen Fällen werden Sie diese beiden Rollen übernehmen. Es ist Ihr Haushalt und Ihre Ziele, also wird niemand anderes die Verantwortung dafür übernehmen.

Sie werden auch Ihr Team zusammenstellen. Manchmal sind Sie ein Team mit nur einer Person. In anderen Fällen sind es Sie und Ihr Ehepartner oder Sie, Ihr Partner und Ihre Kinder. Vielleicht ziehen Sie auch Hilfe von außen hinzu. Wie auch immer Ihr Team zusammengesetzt ist, halten Sie es klein und holen Sie alle von Anfang an mit ins Boot.

Sobald Sie die Schlüsselpersonen identifiziert haben, ist es an der Zeit, zu den Scrum-Schritten für Ihre privaten und persönlichen Ziele überzugehen.

Schritt 1: Definieren Sie die Aufgabe

Hier legen Sie fest, was Sie erledigen wollen, angefangen damit, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Seien Sie so detailliert und spezifisch wie möglich. Zum Beispiel: "In Form kommen" ist keine gute Definition für eine Aufgabe. Versuchen Sie stattdessen: "30 Pfund abnehmen und meine Gehgeschwindigkeit von 20 Minuten pro Meile auf 15 Minuten pro Meile reduzieren"

Bleiben Sie ergebnisorientiert und beschreibend, damit jeder Schritt, den Sie unternehmen, um das Ziel zu erreichen, daraufhin überprüft werden kann, ob er wirklich dem angestrebten Ziel dient oder nicht. Zum Beispiel:

Geschäftsaufgabe : Entwickeln Sie eine Benutzeroberfläche für eine neue Softwareplattform

: Entwickeln Sie eine Benutzeroberfläche für eine neue Softwareplattform Häusliche Aufgabe : Aufräumen und Organisieren der Garage

: Aufräumen und Organisieren der Garage Persönliche Aufgabe: 2.500 Dollar an Kreditkartenschulden abbezahlen

Schritt 2: Eine Rückstandsliste erstellen

Zu jedem Projektmanagement gehört ein Schritt, bei dem Sie das fertige Ergebnis in kleinere, überschaubare Aufgaben und Projekte aufteilen. In Scrum wird dies als Backlog-Liste bezeichnet.

Nennen Sie all die Dinge, die Ihr Team erledigen muss, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Seien Sie so vollständig wie möglich, auch wenn die Liste dadurch einschüchternd wirkt. Der Rest des Scrum-Prozesses wird Ihnen helfen, diese Liste in überschaubaren Schritten abzuarbeiten.

Geschäftsaufgabe : Die Entwicklung einer Benutzeroberfläche würde Dutzende von großen und kleinen Backlog-Elementen umfassen, darunterausgelagerte Projekte und Rücksprachen mit anderen Abteilungen

: Die Entwicklung einer Benutzeroberfläche würde Dutzende von großen und kleinen Backlog-Elementen umfassen, darunterausgelagerte Projekte und Rücksprachen mit anderen Abteilungen Hausaufgabe : Sie können das Aufräumen und Organisieren der Garage in kleinere Aufgaben unterteilen. Dazu könnte gehören, die Garage in Abschnitte zu unterteilen, Müll zu beseitigen und Gegenstände für Spenden beiseite zu legen, neue Regale zu bauen, Aufbewahrungsbehälter zu kaufen, alles wegzuräumen und eine gründliche Reinigung und Politur durchzuführen

: Sie können das Aufräumen und Organisieren der Garage in kleinere Aufgaben unterteilen. Dazu könnte gehören, die Garage in Abschnitte zu unterteilen, Müll zu beseitigen und Gegenstände für Spenden beiseite zu legen, neue Regale zu bauen, Aufbewahrungsbehälter zu kaufen, alles wegzuräumen und eine gründliche Reinigung und Politur durchzuführen Persönliche Aufgabe: Die Tilgung von Schulden erfordert eine wöchentliche Budgetplanung, die Verfolgung des Fortschritts und die Durchführung der tatsächlichen Zahlungen. Es könnte auch erforderlich sein, einige Stunden in einem Nebenjob zu arbeiten, um etwas dazuzuverdienen

Schritt 3: Sprint-Planung Die Sprint-Planung besteht, wie bereits erwähnt, aus zwei Schritten. Im ersten Schritt legen Sie fest, an welchen Aufgaben Sie in den nächsten ein bis vier Wochen arbeiten werden. Für Aufgaben, die Sie in diesem Zeitrahmen nicht abschließen können, teilen Sie einen Teil der Aufgabe aus, der in diesem Sprint abgeschlossen werden soll.

Im zweiten Schritt legen Sie fest, wer für die Erledigung der einzelnen Aufgaben verantwortlich ist. Oft sind das Sie oder Ihr Partner, aber auch Kinder und Lieferanten, wie ein Lieferdienst oder ein Babysitter, können an diesem Punkt Teil des Teams werden.

Geschäftsaufgabe : Ein Sprint für die Entwicklung der Benutzeroberfläche würde darin bestehen, spezifische, zeitlich angemessene Meilensteine für jeden Entwicklungsschritt festzulegen und diese jeweils dem am besten qualifizierten Mitglied des Scrum-Teams zuzuweisen

: Ein Sprint für die Entwicklung der Benutzeroberfläche würde darin bestehen, spezifische, zeitlich angemessene Meilensteine für jeden Entwicklungsschritt festzulegen und diese jeweils dem am besten qualifizierten Mitglied des Scrum-Teams zuzuweisen Hauptaufgabe : Sie könnten sich für einen einwöchigen Sprint entscheiden, um die Garage in sieben Abschnitte zu unterteilen und jeden Tag einen davon zu triagieren (Einteilung aller Objekte in aufbewahren, einlagern, wegwerfen oder spenden). Eine Gruppe von Mitbewohnern oder eine Familie könnte verschiedene Abschnitte verschiedenen Personen zuweisen oder jedem eine Unterteilung jedes Abschnitts geben

: Sie könnten sich für einen einwöchigen Sprint entscheiden, um die Garage in sieben Abschnitte zu unterteilen und jeden Tag einen davon zu triagieren (Einteilung aller Objekte in aufbewahren, einlagern, wegwerfen oder spenden). Eine Gruppe von Mitbewohnern oder eine Familie könnte verschiedene Abschnitte verschiedenen Personen zuweisen oder jedem eine Unterteilung jedes Abschnitts geben Persönliche Aufgabe: Sie könnten einen Sprint für einen Monat ansetzen und Ihre Bemühungen zur Erledigung auflisten. Dazu könnte gehören, dass Sie fünf Stunden pro Woche für Uber Eats fahren, Ihre Ausgaben für Einkäufe und Unterhaltungsangebote jede Woche um 100 Dollar reduzieren und jeden Mittwoch eine Sitzung abhalten, in der Sie Ihre Ersparnisse und zusätzlichen Einnahmen zusammenrechnen und dann eine Zahlung über Ihr Online-Kreditkartenportal vornehmen. Da Sie nicht alle 2.500 Dollar in einem Monat abbezahlen werden, setzen Sie sich das Ziel, den Saldo um 800 Dollar zu reduzieren

Schritt 4: Tägliches Scrum

Das tägliche Scrum ist ein kurzes, informelles und strukturiertes Treffen, bei dem jedes Teammitglied über seinen Fortschritt berichtet. Wenn sie auf dem richtigen Weg sind, ist dieser Teil abgeschlossen. Wenn sie nicht auf dem richtigen Weg sind, wird festgestellt, was den Fortschritt blockiert, und das Team entwickelt Ideen, wie man diese Blockade aufheben kann.

Business Task : ein Stand-up-Meeting, bei dem alle auf ein Whiteboard schauen, sich schnell und systematisch 10 bis 15 Minuten lang mit dem Prozess beschäftigen und dann zur Arbeit zurückkehren

: ein Stand-up-Meeting, bei dem alle auf ein Whiteboard schauen, sich schnell und systematisch 10 bis 15 Minuten lang mit dem Prozess beschäftigen und dann zur Arbeit zurückkehren Home Task : Die Gruppe könnte am frühen Abend zu einem täglichen Scrum aufrufen. Jeder Teilnehmer zeigt, was er geschafft hat, oder erklärt, was ihn daran gehindert hat, erfolgreich zu sein. Für diejenigen, die nicht fertig geworden sind, könnte das Team einspringen, um die Arbeit an Ort und Stelle zu beenden

: Die Gruppe könnte am frühen Abend zu einem täglichen Scrum aufrufen. Jeder Teilnehmer zeigt, was er geschafft hat, oder erklärt, was ihn daran gehindert hat, erfolgreich zu sein. Für diejenigen, die nicht fertig geworden sind, könnte das Team einspringen, um die Arbeit an Ort und Stelle zu beenden Persönliche Aufgabe: Sie könnten ein tägliches Scrum mit sich selbst abhalten, bei dem Sie Ihre Ziele für den Tag überprüfen und abhaken oder notieren, warum Sie Schwierigkeiten hatten, eine Aufgabe zu erledigen. Für unvollständige Aufgaben machen Sie einen Plan, um den Erfolg am nächsten Tag sicherzustellen

Schritt 5: Sprint Review

Am Ende des Sprints sollten Sie die Ergebnisse überprüfen. Vergleichen Sie sie mit den Aufgaben, die während des Sprints Sprint-Planung schritt und feiern, was gut gelaufen ist.

Dann schauen Sie sich an, was schief gelaufen ist, identifizieren die Gründe dafür und erarbeiten Lösungen für den nächsten Sprint.

Geschäftsaufgabe : Die Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche würde wahrscheinlich einige längere Besprechungen in zwei getrennten Phasen umfassen. Bei Ihren privaten Projekten müssen Sie nicht so sehr ins Detail gehen und auch nicht so formell vorgehen.

: Die Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche würde wahrscheinlich einige längere Besprechungen in zwei getrennten Phasen umfassen. Bei Ihren privaten Projekten müssen Sie nicht so sehr ins Detail gehen und auch nicht so formell vorgehen. Häusliche Aufgabe : Dies könnte damit enden, dass sich die Teammitglieder am Ende der Woche versammeln, um zu bestätigen, dass alle sieben Abschnitte überprüft wurden. Wenn ja, würden sie feiern. Wenn nein, sollten sie feststellen, welche Abschnitte nicht bearbeitet wurden, wer für die Mängel verantwortlich war und was sie ändern können, damit die Arbeit in Zukunft erledigt wird.

: Dies könnte damit enden, dass sich die Teammitglieder am Ende der Woche versammeln, um zu bestätigen, dass alle sieben Abschnitte überprüft wurden. Wenn ja, würden sie feiern. Wenn nein, sollten sie feststellen, welche Abschnitte nicht bearbeitet wurden, wer für die Mängel verantwortlich war und was sie ändern können, damit die Arbeit in Zukunft erledigt wird. Persönliche Aufgabe: Loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, ob Sie Ihren Kontostand um 800 Dollar gesenkt haben. Wenn ja, freuen Sie sich und richten Sie Ihren nächsten Sprint danach aus, wie leicht dieser Erfolg war. Wenn nicht, schauen Sie sich die Ergebnisse Ihrer täglichen Scrums an, um zu sehen, welcher Teil des Plans nicht funktioniert.

Schritt 6: Wiederholen

Nach Ihrem Sprint Review wird eines von zwei Dingen passieren.

Wenn Ihr Sprint mit der abgeschlossenen Aufgabe endet, identifizieren Sie eine neue Aufgabe von Anfang an und wenden die Scrum-Methode an, um sie zu erledigen. Wenn Ihr Sprint mit einer unvollständigen Aufgabe endet, beginnen Sie erneut mit der Planung, um die Details für einen erfolgreicheren zweiten Versuch festzulegen.

Schlussgedanken: Die Scrum-Werte

Scrum funktioniert am besten, wenn Sie nicht nur den Prozess anwenden, sondern sich auch an fünf Grundwerte halten. Wenn Sie über diese Werte nachdenken und versuchen, sie zu leben, können Sie sicherstellen, dass Sie (und alle anderen Teammitglieder) ihren Teil der Aufgaben, die Sie in jedem Sprint zuweisen, erfüllen können. Diese Werte sind:

Mut , um Schwachstellen zu erkennen, die Leistung ehrlich zu bewerten und die Arbeit immer zu erledigen

, um Schwachstellen zu erkennen, die Leistung ehrlich zu bewerten und die Arbeit immer zu erledigen Fokussierung , um Ablenkungen zu vermeiden und den Preis im Auge zu behalten, den das Erreichen Ihres Ziels für die Verbesserung Ihres Lebens bedeutet

, um Ablenkungen zu vermeiden und den Preis im Auge zu behalten, den das Erreichen Ihres Ziels für die Verbesserung Ihres Lebens bedeutet Engagement sich selbst gegenüber, dass Sie Ihre Ziele erreichen und deren Vorteile nutzen werden

sich selbst gegenüber, dass Sie Ihre Ziele erreichen und deren Vorteile nutzen werden Respekt vor sich selbst und Ihren Teamkollegen, insbesondere indem Sie sich keine negativen Selbstgespräche erlauben oder sich einreden, dass Sie nicht erfolgreich sein können

vor sich selbst und Ihren Teamkollegen, insbesondere indem Sie sich keine negativen Selbstgespräche erlauben oder sich einreden, dass Sie nicht erfolgreich sein können Offenheit für neue Ideen, neue Möglichkeiten und neue Wege, Dinge zu tun

