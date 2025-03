Kostenlose Fishbone-Diagramm-Vorlagen für Word

Haben Sie es satt, sich immer wieder mit demselben Problem zu beschäftigen? Eine Vorlage für ein Fischgrätdiagramm in Word könnte die Lösung sein.

Dieses visuelle Tool hilft Ihnen, alle möglichen Ursachen für ein Problem in einem einfachen Layout zu kartieren, und eignet sich daher perfekt für das Brainstorming von Lösungen direkt in Microsoft Word. ✨

Ob Sie nun Projektleiter oder Teil eines Teams sind, das Probleme löst, vorlagen für Fischgrätdiagramme unterstützen alles, vom Qualitätsmanagement bis zur Prozessverbesserung.

Im Folgenden haben wir einige der besten kostenlosen Word-Vorlagen zusammengestellt, um Ihnen bei der Suche nach der richtigen Vorlage zu helfen.

Doch zunächst möchten wir Ihnen die Schlüsselpunkte vorstellen, die Sie bei der Auswahl einer Word-Vorlage beachten sollten.

Was macht eine gute Vorlage für ein Fishbone-Diagramm in Word aus?

Eine solide Vorlage für ein Fischgrätdiagramm geht über eine einfache Ursachenzuordnung hinaus. Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten:

Klarheit: Wählen Sie eine Vorlage, die den "Kopf" des Fisches mit der Hauptproblemaussage beschreibt und die Ursachen entlang des "Rückgrats" in klaren Kategorien organisiert, so dass die Probleme auf einen Blick erkennbar sind

Anpassung: Suchen Sie nach einer Vorlage, mit der Sie Kategorien hinzufügen oder entfernen und das Layout an Ihr spezifisches Problem anpassen können

Benutzerfreundliches Design: Suchen Sie nach einem unkomplizierten Design, mit dem Sie und Ihr Team sofort loslegen können, ohne eine steile Lernkurve zu durchlaufen

Druckbares Format: Wählen Sie eine Word-Vorlage, die sich gut ausdrucken lässt und übersichtlich bleibt, insbesondere wenn Sie planen, Ihre Ergebnisse in Meetings zu verteilen

Anleitungen oder Beispiele: Wählen Sie eine Vorlage, die hilfreiche Tipps oder Beispiele enthält, die den Einstieg erleichtern

Kompatibilität: Wählen Sie eine Vorlage, die mit Ihrer Version von Word und anderen Tools, die Sie möglicherweise verwenden, reibungslos funktioniert

💡Pro-Tipp: Erstellen von Vorlagen für Fischgrätdiagramme in Excel kann effizienter sein als in Word. Das flexible Layout und die interaktiven Tools von Excel ermöglichen die Anpassung von Kategorien und das Formatieren von Grafiken und machen Excel zum besseren Tool von Microsoft für die aktive Problemlösung.

Free Fishbone Diagram Templates for Word

Microsoft Word kann zwar keine Fischgrätdiagramme erstellen, aber Sie können zahlreiche Word-kompatible Vorlagen von externen Anbietern finden software für Flussdiagramme . Diese Vorlagen erleichtern das strukturierte Lösen von Problemen in Word.

Entdecken Sie unsere besten kostenlosen Word-Vorlagen für Fischgrätdiagramme, um loszulegen.

1. Word Vorlage für Ursachenanalyse von ProjectManager

über ProjektManager Die Word Vorlage für Ursachenanalyse von ProjectManager verwendet ein Fischgrätdiagramm (Fischskelett), um festzustellen, was die Ursache dafür ist, dass ein Prozess vom Kurs abweicht. Es ist der perfekte Ausgangspunkt für Ihr gesamtes Qualitätsmanagement

Die vordefinierte Vorlage ist auf die Analyse eines Brückenprojekts ausgerichtet, das mit der Einhaltung von Terminen kämpft. Sie gliedert mögliche Ursachen in vier Schlüsselbereiche: Ihr Team, Materialien, Methoden und Ausrüstung. Unter jeder Kategorie können Sie detaillierte Ursachen angeben.

Beim Team könnten Sie zum Beispiel unzureichende Schulung, mangelnde Motivation oder unzureichende Bezahlung notieren.

Am besten geeignet für: Projektmanager, die verpasste Fristen in kleinen Softwareentwicklungsprojekten analysieren.

2. Six Sigma Word Fischgrätdiagramm Vorlage von TemplateLAB

über TemplateLABVorlagen für Six Sigma und DMAIC dienen der Verbesserung von Business-Prozessen durch ein schrittweises Vorgehen: ddefinieren, mmessen, aanalysieren, iverbessern, und ckontrollieren.

Die Six Sigma Word Fishbone Diagramm Vorlage von TemplateLAB macht die Anwendung dieser Prinzipien einfach.

Diese Vorlage für ein Ishikawa-Diagramm hilft Ihnen, die Ursachen visuell nach ihren Auswirkungen zu ordnen. Sie können die größten Ursachen in der Nähe des Kopfes des Fisches und die kleineren in Richtung des Schwanzes anordnen. Mit diesem Layout können Sie Ursachen gleichzeitig definieren, messen und analysieren.

Eine beliebte Methode zur Kategorisierung von Ursachen ist die Verwendung der klassischen "sechs Ms": Methode, Mensch, Maschine, Material, Mutter Natur und Messung. Es gibt auch Spaces für die Auflistung von Unterursachen.

Am besten geeignet für: Lokale Teams in der Fertigung, die die Ursachen von Mängeln in Produktionsläufen ermitteln.

3. 5 Whys Word Fischgrätdiagramm Vorlage von TemplateLAB

über TemplateLAB Die 5 Whys Word Fischgräten-Diagramm Vorlage von TemplateLAB hilft Ihnen, Probleme an der Wurzel zu packen, indem es Sie auffordert, ständig nach dem "Warum" zu fragen.

Nachdem Sie die erste Schicht der "Gräten" in Ihrem Diagramm ausgefüllt haben, fahren Sie fort, die Gründe für diese Probleme zu erforschen, indem Sie die Schichten abziehen, bis Sie das Kernproblem aufdecken.

Dieser iterative Prozess des Fragens 5 Vorlagen für die Ursachenanalyse klärt Symptome und Ursachen. Sie hilft Ihnen sogar dabei, Annahmen zu erkennen, die Ihr Urteilsvermögen trüben könnten

Am besten geeignet für: Kundensupport-Teams, die sich mit wiederkehrenden Beschwerden über langsame Service-Reaktionszeiten auseinandersetzen.

4. Word Fischgräten-Diagramm Vorlage by Improvement Academy

über Verbesserungs-Akademie Die Word Fishbone Diagram Vorlage von Improvement Academy ist ein flexibles Tool, das Sie als Fishbone Layout zur Bewältigung von Herausforderungen oder als Flussdiagramm zur Abbildung von Prozessen verwenden können. Es ist eine großartige Ergänzung zu Ihrem Stapel von mind map tools .

In der Mitte der Vorlage skizzieren Sie Ihr Problem oder Projektziel. Von dort aus können Sie wichtige Überschriften hinzufügen, die entweder die Ursachen des Problems oder die Schritte in Ihrem Prozess darstellen.

Die Vorlage ist für eine 4M1E-Klassifizierung eingestellt, aber Sie können so viele Überschriften und Unterüberschriften einfügen, wie Sie benötigen.

Am besten geeignet für: Jedes Team, das seine Abläufe verbessern möchte.

5. Word Fischgrätdiagramm Vorlage von EdrawMind

über EdrawMind Die Word Fishbone Diagram Vorlage von EdrawMind können direkt im virtuellen Space der Plattform erstellt werden.

Beginnen Sie mit der Auswahl einer Vorlage aus EdrawMinds Galerie. Sie können eine Vorlage mit einer Skelettstruktur wählen, auf der Sie aufbauen können, oder das Setup überspringen, indem Sie den Gliederungsmodus der Vorlage verwenden. Geben Sie einfach Ihre Daten ein, klicken Sie auf "Mind Map" und beobachten Sie, wie sich die Karte in ein Fischgrätdiagramm verwandelt.

Über die Symbolleiste des Fischgrätdiagramms können Sie Themen und Unterthemen hinzufügen oder entfernen und das Design mit Themen, Farben und Schriftarten benutzerdefinieren. Mit der Vorlage können Sie auch Callouts und schwebende Themen erstellen und einen Abschnitt für eine Gesamtzusammenfassung einfügen.

Sobald Ihr Diagramm fertiggestellt ist, können Sie es als Word-Datei exportieren, so dass Sie es leicht in jeden Bericht oder jedes Dokument einfügen können.

Am besten geeignet für: Veranstaltungsplaner, die logistische Probleme bei gemeinschaftlichen Ereignissen, wie z. B. Probleme bei der Koordination von Lieferanten, beheben möchten.

Limitierungen bei der Verwendung von Word für Fishbone-Diagramm-Vorlagen

Verwenden Sie Word-Vorlagen für Ihr Fishbone-Diagramm? Beachten Sie die Herausforderungen:

Grundlegende Diagramm-Tools: Word verfügt nicht über spezielle Diagramm-Tools, so dass das manuelle Erstellen und Anpassen von Formen, Linien und Text zeitaufwändig sein kann

Word verfügt nicht über spezielle Diagramm-Tools, so dass das manuelle Erstellen und Anpassen von Formen, Linien und Text zeitaufwändig sein kann Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten: Das Ändern von Layouts oder Formatierungsfarbschemata in Word ist umständlich und wenig intuitiv

Das Ändern von Layouts oder Formatierungsfarbschemata in Word ist umständlich und wenig intuitiv Ausschließlich manuelle Aktualisierungen: Jede Aktualisierung erfolgt manuell, was das Risiko veralteter Infos und Probleme bei der Nachverfolgung von Versionen birgt

Jede Aktualisierung erfolgt manuell, was das Risiko veralteter Infos und Probleme bei der Nachverfolgung von Versionen birgt Eingeschränkte Echtzeit-Zusammenarbeit: Ohne Live-Bearbeitung ist die gleichzeitige Arbeit im Team eine Herausforderung, vor allem für entfernte Teams

Ohne Live-Bearbeitung ist die gleichzeitige Arbeit im Team eine Herausforderung, vor allem für entfernte Teams Eingeschränkte visuelle Darstellung: Die begrenzten Designoptionen von Word machen es schwer, die visuelle Wirkung oder Präzision zu erreichen, die für eine detaillierte Ursachenanalyse erforderlich ist

Die begrenzten Designoptionen von Word machen es schwer, die visuelle Wirkung oder Präzision zu erreichen, die für eine detaillierte Ursachenanalyse erforderlich ist Keine Aufgabenintegration: Folgeaufgaben können nicht direkt in Word mit Ursachen verknüpft (oder nachverfolgt) werden, so dass Sie separate tools für die Verwaltung der nächsten Schritte benötigen

Wenn die Limitierungen von Word Ihren Problemlösungsprozess verlangsamen, sollten Sie eine vielseitigere (und dennoch einfache) Vorlage für ein Fischgrätdiagramm in Betracht ziehen, die zusätzliche Funktionen bietet.

Alternative Fischgrätdiagramm Word Vorlagen

Im Projektmanagement sind Diagramme während der Erkundungsphase Ihre besten Freunde. Aber es reicht nicht aus, einfach nur Ursachen und Wirkungen in einem Diagramm zu notieren. Sie brauchen eine Möglichkeit, diese Erkenntnisse in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln.

Das ist der Punkt ClickUp kommt rein.

ClickUp ist eine dynamische Projektmanagement-Plattform, die dafür sorgt, dass Ihre Workflows reibungslos funktionieren. Sie bietet Features wie automatisiertes Aufgabenmanagement, fortschrittliche Integrationen und sogar ein KI-Tool zum Schreiben, alles innerhalb Ihres Workspace.

Und Vorlagen für Fischgrätdiagramme sind eines der vielen Dinge, in denen sich ClickUp auszeichnet 😉

Mit diesen funktionsreichen Vorlagen können Sie die Faktoren untersuchen, die den Herausforderungen eines Projekts zugrunde liegen, und Ihre Ergebnisse in intuitiven Listen und Boards in einem einzigen Fenster anordnen. Das macht es einfacher, die nächsten Schritte zur Verbesserung zu beschließen.

Sehen Sie sich unsere kuratierte Auswahl kostenloser Vorlagen für Fischgrätdiagramme an.

1. ClickUp Fischgräten-Diagramm Vorlage

ClickUp's Fishbone-Diagramm-Vorlage

Interaktive Whiteboard-Vorlagen eignen sich hervorragend für das Brainstorming von Ideen in jeder Phase eines Projekts, und die ClickUp Fischgräten-Diagramm Vorlage macht diesen Prozess noch kohärenter.

Die Whiteboard-Ansicht der Vorlage ist für die Teamarbeit konzipiert und enthält ein farbcodiertes Fischgräten-Layout. Verwenden Sie sie für Sprint-Planung, Meetings zur Qualitätskontrolle, Gruppendiskussionen und mehr. Sie können sogar Dateien aus Google Workspace, Figma und anderen Tools einbetten, um den Kontext zu erweitern.

Das Fischgrät-Diagramm enthält Schlüsselkategorien wie "4M1E", aber Sie können sie an Ihre spezifische Analyse anpassen. Jedes Diagramm verfügt über eine zentrale Problem Box, Hauptfaktoren, Unterkategorien, und eine Legende zur einfachen Navigation.

Außerdem können Sie von der Whiteboard-Ansicht zu Listen oder Kanban-Boards wechseln, um Ursachen und Elemente intuitiv zu sehen.

Am besten geeignet für: Projekt Teams, die ein visuelles Tool benötigen, um mehrere Ursachen für ein bestimmtes Problem zu identifizieren.

2. ClickUp Vorlage für die Ursachenanalyse

ClickUp Vorlage für die Ursachenanalyse

Der Zweck jeder robusten software zur Ursachenanalyse ist eine proaktive Problemlösung. ClickUp's Vorlage für die Ursachenanalyse hilft Ihnen, jedem Problem in einem Projekt auf den Grund zu gehen, bevor es eskaliert.

Die Vorlage für die mittlere Ebene verfügt über eine 'Liste der Probleme', in der Sie Aufgaben nach Problemen (sowohl bestehenden als auch neuen) gruppieren können. Sie enthält benutzerdefinierte Felder, um die Gründe für jedes Problem zu erläutern, und bietet einen farblichen Code, um anzuzeigen, ob eine Systemänderung erforderlich ist. Sie können auch das zuständige Team taggen und erfolgreiche Lösungen dokumentieren.

Die 'Prioritätenliste' sortiert Ihre Aufgaben nach Dringlichkeit und hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, und das 'Needs Action' Board hebt dringende Aufgaben hervor und gibt Ihnen einen schnellen Überblick darüber, was sofortige Aufmerksamkeit erfordert.

Am besten geeignet für: Qualitätssicherungsteams, die eine strukturierte Methode zur Untersuchung und Lösung komplexer Probleme suchen.

3. ClickUp IT Vorlage für Ursachenanalyse

ClickUp IT Vorlage für die Ursachenanalyse

Eine spezielle Version der Vorlage für die Ursachenanalyse, die ClickUp IT Vorlage für die Ursachenanalyse ist eine anfängerfreundliche Option für technische Teams.

Der Prozess beginnt damit, dass Benutzer das 'Website-Formular für Probleme' ausfüllen, um ihr Problem zu dokumentieren. Sobald das Problem eingereicht wurde, erscheint es in der Ansicht 'Probleme' in der Liste, sortiert nach dem Datum, an dem es aufgetreten ist.

Sie können Rollen wie Analysator, Kodierer und Prüfer zuweisen, um die "Warum-Warum-Analyse" durchzuführen Bei dieser Methode wird mehrfach nach dem "Warum" gefragt - in der Regel zwei- bis fünfmal - um dem Problem auf den Grund zu gehen. Anschließend können Sie die Faktoren, die zum Problem beigetragen haben, mit Hilfe von farbcodierten Code-Optionen kategorisieren, die vorgeschlagene Lösung notieren, Ihren Aktionsplan organisieren und vieles mehr.

Damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben, zeigen automatische Fortschrittsindikatoren an, wie nah Sie der Lösung des Problems sind. Sie können sogar eine Automatisierung des Workflows einrichten um einen reibungslosen Fortschritt ohne ständige Kontrolle zu gewährleisten.

Am besten geeignet für: IT Support-Teams, die technische Probleme in Systemen diagnostizieren und beheben.

4. ClickUp Ursache und Wirkung Whiteboard Vorlage

ClickUp Whiteboard-Vorlage für Ursache und Wirkung

Die ClickUp Ursache und Wirkung Whiteboard-Vorlage ist ein visuelles tool für Sie und Ihr Team, um gemeinsam Probleme zu identifizieren und Lösungen zu finden. Diese Vorlage für Fortgeschrittene ist direkt in Ihren ClickUp-Workspace integriert.

Zu Beginn notieren Sie das Problem, das Sie angehen möchten, auf dem Whiteboard der Vorlage. Machen Sie dann ein Brainstorming und füllen Sie die Bereiche mit übergeordneten Ursachen und spezifischen Faktoren in diesem Ursache-Wirkungs-Diagramm aus. Sie können Ihre Gedanken in einem organisieren ClickUp Dokument Erste oder Verwendung data flow diagrams für zusätzliche Klarheit.

Für einen umfassenderen und dokumentierten Ansatz für das Brainstorming, verwenden Sie ClickUp Chat . Teammitglieder können in einem eigenen Kanal in ihrem eigenen Tempo Beiträge leisten, frühere Nachrichten auf ihren Kontext hin überprüfen und später auf die Unterhaltung zurückgreifen, um sicherzustellen, dass keine Erkenntnisse verloren gehen.

Sobald Sie eine Liste möglicher Ursachen erstellt haben, priorisieren Sie diejenigen, die am wahrscheinlichsten die Ursache des Problems sind. Übertragen Sie dann alles in die integrierte Liste oder Board-Ansicht, weisen Sie sie Teams zu und überwachen Sie den Fortschritt, um die Fristen einzuhalten.

Am besten geeignet für: Produktteams, die Ursache-Wirkungs-Beziehungen für Produktdesignentscheidungen untersuchen.

5. ClickUp 5 Whys Vorlage

ClickUp's 5 Whys Vorlage

Die anfängerfreundliche ClickUp 5-Whys-Vorlage bietet eine interaktive Whiteboard-Ansicht zur schnellen Erkundung von Problemen.

Diese Vorlage ist Ihre Brainstorming-Leinwand mit farbcodierten, hierarchisch angeordneten Boxen, die Ihnen und Ihrem Team hilft, alle potenziellen Teilprobleme hinter einem Problem zu identifizieren. Fragen Sie immer wieder "Warum?", um von einer Box zur nächsten zu gelangen, bis Sie die eigentliche Ursache entdeckt haben.

Sie können verwenden ClickUp Gehirn um automatisch Erkenntnisse und Muster aus Team-Diskussionen zu extrahieren und die manuelle Dokumentation zu minimieren. Dieses KI-gestützte Tool kategorisiert Ihre Eingaben eindeutig und verbessert so Ihre Ursachenanalyse

Nachdem Sie Ihre Antworten auf dem Whiteboard gesammelt haben, analysieren Sie sie auf Muster. Wenn mehrere Antworten dieselbe Ursache hervorheben, haben Sie wahrscheinlich das potenzielle Hindernis identifiziert.

Am besten geeignet für: Funktionsübergreifende Teams, die eine schnelle Möglichkeit suchen, die Ursachen von Projektverzögerungen ohne umfangreiche Analysen zu ermitteln.

6. ClickUp's Vorlage für den täglichen Aktionsplan

ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zur Leistungsverbesserung

Die ClickUp Vorlage für den täglichen Aktionsplan ist ein einsteigerfreundliches tool, das Ihnen hilft, Lösungen für Leistungsprobleme zu identifizieren und umzusetzen, ähnlich wie ein Fischgrätdiagramm, das die Ursachen organisiert.

Diese Vorlage geht jedoch noch weiter, indem sie jede Ursache in spezifische Elemente aufteilt und so sicherstellt, dass kein Detail übersehen wird, wenn es um Verbesserungen geht.

Beginnen Sie damit, die mit der Leistungsverbesserung verbundenen Aufgaben in der Ansicht "Liste" der Vorlage einzutragen. In den "Aktionsschritten" sehen Sie dann alle Aufgaben und Unteraufgaben nach Fälligkeitsdatum geordnet, was die Nachverfolgung von Elementen vereinfacht. Benutzerdefinierte Felder helfen Ihnen bei der Zuweisung von Verantwortlichkeiten, der Kategorisierung der Komplexität von Aufgaben und der Überwachung von Schlüsseln, während Sie Kommentare und Überprüfungen dokumentieren.

Sie können auch zur Ansicht 'Goals Board' wechseln, in der Ihre Aufgaben als Karten angezeigt und nach Abteilungen geordnet werden.

Am besten geeignet für: Manager, die die Leistung ihrer Mitarbeiter anhand von Erkenntnissen aus früheren Bewertungen verbessern möchten.

7.ClickUp Vorlage für Projekt-Retrospektive

ClickUp Projekt Retrospektive Vorlage

Die ClickUp Vorlage für Projektrückblicke sammelt Erkenntnisse über die Leistung des Projekts und hebt Erfolge, verbesserungsbedürftige Bereiche und umsetzbare Schritte für die künftige Planung hervor.

Geben Sie zunächst das intuitive Agenda Formular für Ihr Team frei, damit es seine Ansichten mitteilen kann. Wählen Sie die Retrospektiv-Kategorie (z.B. "Was gut gelaufen ist", "Gelernte Lektionen" oder "Alternative Lösungen") und taggen Sie das entsprechende Team.

In der Aktivitätsliste wird das Feedback nach Projektbereichen geordnet, und das Retrospekt Board gruppiert die Erkenntnisse nach Retrospektivkategorien und bietet einen Überblick über Treffer, Fehlschläge und Wachstumsbereiche.

Am besten geeignet für: Agile Teams, die Projekte nach dem Abschluss überprüfen, um aus Erfolgen und Misserfolgen für zukünftige Iterationen zu lernen.

Effizienz steigern mit ClickUp's Fishbone-Diagramm-Vorlagen

Während Word für einfachere Analysen funktioniert, ist es bei der Erstellung dynamischer Fischgrätdiagramme unzureichend. In ClickUp ist die Bedienung intuitiver.

Sie sind nicht auf statische Formen oder manuelle Formatierung limitiert, denn die Whiteboard-Fischgrätenvorlagen von ClickUp bieten Ihnen Drag-and-Drop-Tools, benutzerdefinierte Formen und Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, um Ideen effizienter zu sammeln und zu organisieren.

Mit ClickUp werden Fishbone-Diagramme zu interaktiven, umsetzbaren Bestandteilen Ihres Workflows. Und das Beste daran? Diese Vorlagen sind völlig kostenlos. 💰 Kostenlos bei ClickUp anmelden und fangen Sie an, Ihre Geistesblitze in Aktionen umzuwandeln, alles an einem Ort.