Die besten kostenlosen HR-Excel-Vorlagen für einen effizienteren Workflow

Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie eine Tabellenkalkulation mit Personaldaten geöffnet haben - ordentlich angeordnete Zellen mit Mitarbeiterinformationen, farblich gekennzeichnete Registerkarten für die Gehaltsabrechnung, das Onboarding, die Anwesenheit und mehr.

Für Personalverantwortliche sind HR-Excel-Vorlagen die bewährte Methode, um wichtige Informationen zu organisieren. Egal, ob es um die Nachverfolgung von Rekrutierungsprozessen oder die Überwachung von Urlaubssalden geht, Excel bringt selbst in die hektischsten Aufgaben der Personalabteilung eine gewisse Ordnung.

In diesem Blog stellen wir Ihnen einige HR-Excel-Vorlagen vor und zeigen, wie diese Vorlagen Prozesse vereinfachen und wertvolle Zeit sparen können. 🕒

Was macht eine gute HR-Excel-Vorlage aus?

Eine gute HR-Excel-Vorlage sollte nicht nur funktional sein, sondern auch Benutzerfreundlichkeit, Anpassungsfähigkeit und Klarheit bieten.

Hier sind die Eigenschaften, auf die Sie achten sollten:

Intuitives Design: HR-Excel-Vorlagen müssen über klare Beschreibungen, Dropdown-Listen und vorformatierte Zellen verfügen, um eine einfache Navigation und minimale Fehler bei der Dateneingabe zu gewährleisten

HR-Excel-Vorlagen müssen über klare Beschreibungen, Dropdown-Listen und vorformatierte Zellen verfügen, um eine einfache Navigation und minimale Fehler bei der Dateneingabe zu gewährleisten Anpassungsfähigkeit: Sie sollten anpassbare Felder und Abschnitte haben, damit Sie die Vorlage an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können prozesse im Personalwesen Datengenauigkeit: HR-Excel-Vorlagen sollten über automatisierte Berechnungen verfügen (z. B. Urlaubssalden, Überstunden), um manuelle Fehler zu reduzieren

Sie sollten anpassbare Felder und Abschnitte haben, damit Sie die Vorlage an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können prozesse im Personalwesen Eingebautes Bildmaterial: HR-Excel-Vorlagen sollten Grafiken und Diagramme für eine schnelle Berichterstellung und Trenderkennung bieten, um Zeit bei der Analyse zu sparen

HR-Excel-Vorlagen sollten Grafiken und Diagramme für eine schnelle Berichterstellung und Trenderkennung bieten, um Zeit bei der Analyse zu sparen Versionskontrolle: HR-Excel-Vorlagen sollten über eine strukturierte Methode zur Nachverfolgung von Änderungen verfügen, die sicherstellt, dass immer die aktuellste Version zugänglich ist, um die Datenintegrität zu wahren

Wussten Sie schon? Die erste offizielle Personalabteilung wurde 1901 nach einem großen Streik bei der National Cash Register Company eingerichtet.

HR-Excel-Vorlagen

Zwischen Personalbeschaffung, Gehaltsabrechnung und Leistungsbeurteilung fühlt man sich leicht überfordert. Kostenlose HR Vorlagen wurden entwickelt, um Ihnen diese Last abzunehmen. HR-Excel-Vorlagen bieten die Struktur, die Sie brauchen, um alles zu organisieren und sicherzustellen, dass Sie bei keiner Ihrer wichtigen Aufgaben den Ball verlieren.

Hier finden Sie acht Excel-Vorlagen für die Personalabteilung, aus denen Sie wählen können. 📋

1. Vorlage für erweiterte Leistungsbeurteilung von Kenjo

Über: Kenjo Es ist an der Zeit, die verstreuten Notizen und endlosen Threads mit E-Mails loszuwerden. Diese Excel-Vorlage für Leistungsbeurteilungen von Kenjo erleichtert die Nachverfolgung jedes wertvollen (und gelegentlich herausfordernden) Leistungsfeedbacks von Mitarbeitern.

Die vorlage für die Leistungsbeurteilung ermöglicht es Ihnen, Mitarbeiterbeurteilungen an einem Ort einzugeben, zu überprüfen und zu analysieren. Außerdem werden Ziele, Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) und Fähigkeiten nachverfolgt, sodass Sie eine klare Ansicht über den Fortschritt und die Entwicklung jedes Mitarbeiters erhalten.

📌 Ideal für: Manager, Personalverantwortliche oder alle, die den Leistungsbewertungsprozess rationalisieren möchten, anstatt das Rad in jedem Zyklus neu zu erfinden.

2. Urlaubsmanagement Vorlage für HR von Kenjo

Über: Kenjo Mit der Vorlage für die Urlaubsverwaltung von Kenjo wird die Nachverfolgung von Urlaubstagen, Krankheitszeiten und unerwarteten Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter zum Kinderspiel. Dieses praktische tool gibt einen klaren Überblick darüber, wer im Urlaub ist, wann er nicht im Büro ist und wie viel Zeit er angesammelt hat.

Es hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, indem es alle Abwesenheitsanträge an einer Stelle zusammenfasst. Verabschieden Sie sich von doppelt gebuchten Meetings, denn auch diese werden verfolgt.

Sie können ganz einfach die verdiente Freizeit jedes Mitarbeiters berechnen, die Guthaben verwalten und die freie Zeit auf einen Blick sehen, um effektiver zu arbeiten personaleinsatzplanung .

📌 Ideal für: HR Teams, Manager oder Fachleute, die es leid sind, unzählige E-Mails zu sichten, um zu verfolgen, wer im Urlaub ist.

3. Employee Database Tracker by SpreadSheetPage

Über: SpreadSheetPage Kennen Sie das Gefühl, dass Informationen über Mitarbeiter überall verstreut sind - über mehrere Softwaresysteme, E-Mails und zufällige Tabellenkalkulationen? Die Nachverfolgung von Details zu Zertifizierungen, Geburtstagen oder sogar Notfallkontakten kann unübersichtlich werden.

Die Vorlage "Employee Database Tracker Template" von SpreadsheetPage hilft Ihnen dabei. Diese übersichtliche Vorlage hilft Ihnen, Mitarbeiterinformationen zu verwalten, ohne dass Sie sich mit komplexen HR-Analysesoftware .

Sie können auch die Nummer der Teammitglieder wählen, die Sie unterbringen möchten:

Employee Database Manager Lite (bis zu 15 Mitarbeiter)

Mitarbeiterdatenbank-Manager Pro 150 (bis zu 150 Mitarbeiter)

Mitarbeiterdatenbank-Manager Pro 250 (bis zu 250 Mitarbeiter)

📌 Ideal für: Teamleiter und Personalverantwortliche, die ohne großen Aufwand einen organisierten Überblick über ihre Belegschaft behalten wollen.

🔍 Wussten Sie schon? Viele gängige Leistungen für Arbeitnehmer, wie Gesundheitsfürsorge und Renten, wurden während des Zweiten Weltkriegs üblich. Da die Löhne eingefroren wurden, boten die Unternehmen Leistungen an, um Arbeitnehmer zu gewinnen und zu halten, was den Beginn der vom Arbeitgeber bereitgestellten Leistungen markierte.

4. Employee Schedule Tracker von SpreadSheetPage

Über: SpreadSheetPage Die Verwaltung von Team-Terminen kann lästig sein, vor allem bei sich überschneidenden und kollidierenden Terminen. Aber keine Sorge. Die Vorlage "Employee Schedule Tracker" von SpreadsheetPage hilft Ihnen, Ihre Terminplanung zu vereinfachen.

Mit dieser Vorlage können Sie einen übersichtlichen, organisierten Zeitplan erstellen, der alle Mitarbeiter auf der gleichen Seite (oder dem gleichen Arbeitsblatt) hält. Sie können Schichten, Freistellungsanträge und sogar Mittagspausen, die möglicherweise übersehen werden, einfach eingeben.

Das visuelle Layout bietet einen Überblick über die An- und Abwesenheitszeiten und das anpassbare Format passt sich jedem Geschäft an.

📌 Ideal für: Manager, Teamleiter oder Fachleute, die mit mehreren Terminen jonglieren und sicherstellen müssen, dass jeder weiß, wann und wo er zu sein hat.

5. Employee Timecard Vorlage von Microsoft

Über:

Microsoft

Die Vorlage für die Microsoft Employee Timecard bietet einen einfachen Ansatz für ein effektives Zeitmanagement. Sie eignet sich perfekt für die Aufzeichnung von täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder sogar jährlichen Stunden, so dass Sie alle Details sofort zur Hand haben.

Sie können auch Überstunden für diese Zeiträume erfassen und die Monate automatisch in Quartale gruppieren, um die Lesbarkeit zu verbessern. Dank der integrierten Berechnungen müssen Sie sich nicht mit Zahlen herumschlagen - geben Sie einfach die Stunden ein und lassen Sie die Vorlage die Arbeit für Sie erledigen.

Ideal für: Personalleiter und Fachleute, die eine zuverlässige Möglichkeit zur Nachverfolgung von Arbeitszeiten suchen und dabei die Dinge einfach halten wollen.

6. Vorlage für Anwesenheitsliste für Mitarbeiter von Microsoft

Über: Microsoft Die Nachverfolgung der Anwesenheit muss keine mühsame Aufgabe sein, bei der es um wiederholte Bestätigungen der An- und Abwesenheit geht.

Die Vorlage für Anwesenheitsnachweise von Microsoft erleichtert Ihren Workflow erheblich. Sie hilft Ihnen bei der Nachverfolgung verschiedener Abwesenheitsarten, wie Krankheitstage, Urlaub, Trauerfall und andere.

Und das Beste daran? Sie erhalten einen schnellen Überblick über die wichtigsten Urlaubsstatistiken, einschließlich der insgesamt genommenen Urlaubstage. Darüber hinaus können Sie mit der Software leicht Anwesenheitsmuster erkennen, die Ihnen helfen, Schichten zu verwalten und mögliche Probleme zu lösen, bevor sie sich zu großen Problemen entwickeln.

Ideal für: HR-Teams, Büroleiter und Abteilungsleiter, die eine klare, skalierbare Methode zur Nachverfolgung der Anwesenheit und zur Dokumentation von allem benötigen.

Über: Microsoft Die Vorlage "Job Candidates Tracker" bringt Ordnung in das typische Einstellungschaos. Sie organisiert die Details der Bewerber, die Phasen der Bewerbung und die Notizen zum Vorstellungsgespräch an einem Ort. Sie können damit Bewerberdaten nach den Rollen, für die sie sich bewerben, ihrem aktuellen Status und mehr verwalten.

Mit dieser Vorlage können Sie die Interviewer verwalten und ihre Fähigkeiten gut dokumentieren. Darüber hinaus gibt es einen Abschnitt zur Verwaltung von offenen Stellen, in dem Sie diese mit einer Beschreibung, den erforderlichen Qualifikationen, der Gehaltsstufe und anderen Notizen auflisten können.

📌 Ideal für: Personalvermittler und personalverantwortliche die eine klare, optimierte Ansicht ihrer Einstellungspipeline wünschen, damit Sie intelligentere und schnellere Einstellungsentscheidungen treffen können.

8. HR Recruitment Tracker von Excel für Freiberufler

Über:

Excel für Freiberufler

Die Nachverfolgung von vielversprechenden Kandidaten in einem Meer von Lebensläufen kann selbst den Besten von uns passieren. Das HR Recruitment Tracker Workbook hilft Ihnen, das Chaos im Einstellungsprozess zu beseitigen. Sie können den Weg jedes Bewerbers vom ersten Kontakt bis zum endgültigen Angebot nachverfolgen und so sicherstellen, dass Sie keinen Schritt auf dem Weg übersehen.

Überwachen Sie Rollen, Phasen von Vorstellungsgesprächen und Rückmeldungen, so dass jedes Detail zugänglich bleibt. Passen Sie den Tracker an Ihre Einstellungsanforderungen an, egal ob Sie Nischenpositionen besetzen oder ein hohes Bewerberaufkommen verwalten einstellungsziele .

Außerdem können Sie den Status von Bewerbern für Mitglieder Ihres Teams freigeben, damit alle auf der gleichen Seite sind.

Ideal für: Personalverantwortliche, Personalleiter und Teams, die ihren Rekrutierungsprozess rationalisieren möchten.

Grenzen der Verwendung von Excel für HR

Microsoft Excel ist zwar ein flexibles Tool, aber bei der Verwaltung komplexer HR-Bedürfnisse ist es nicht ausreichend, vor allem, wenn die Organisation wächst.

Hier erfahren Sie, warum der Einsatz von Excel für HR-Aufgaben eine Herausforderung darstellen kann. 👇

Risiko veralteter Daten: Mitglieder des Teams können auf veraltete Informationen stoßen, wenn sie nicht die neueste Version der Tabelle verwenden, da Excel nicht in Echtzeit aktualisiert werden kann

Mitglieder des Teams können auf veraltete Informationen stoßen, wenn sie nicht die neueste Version der Tabelle verwenden, da Excel nicht in Echtzeit aktualisiert werden kann Komplexe Prozesse: Excel ist nicht für komplexe HR-Prozesse wie die Aufnahme von Mitarbeitern oder die Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften ausgelegt und erfordert oft umfangreiche Formeln oder manuellen Aufwand

Excel ist nicht für komplexe HR-Prozesse wie die Aufnahme von Mitarbeitern oder die Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften ausgelegt und erfordert oft umfangreiche Formeln oder manuellen Aufwand Einschränkungen bei der Zusammenarbeit: Excel verfügt nicht über robuste Tools für die Zusammenarbeit, was es für Teams schwierig macht, effektiv zusammenzuarbeiten

Excel verfügt nicht über robuste Tools für die Zusammenarbeit, was es für Teams schwierig macht, effektiv zusammenzuarbeiten Probleme mit der Sicherheit: Die Speicherung sensibler Mitarbeiterdaten in Excel birgt Sicherheitsrisiken im Vergleich zu spezialisierter HR-Software, die Verschlüsselung bietet

Die Speicherung sensibler Mitarbeiterdaten in Excel birgt Sicherheitsrisiken im Vergleich zu spezialisierter HR-Software, die Verschlüsselung bietet Ineffiziente Datenverwaltung: Die Verwaltung großer Mitarbeiterdatenmengen ist mühsam und macht Excel zu einer weniger idealen Lösung für wachsende Unternehmen

Alternative HR-Vorlagen

Glücklicherweise gibt es für Personalverantwortliche eine bessere Option: ClickUp .

ClickUp ist eine Alles-für-die-Arbeit App, die das Personalmanagement vereinfacht. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und anpassbaren Vorlagen verändert ClickUp die Arbeitsweise von HR-Teams.

Hier sind einige ClickUp Vorlagen für die Personalabteilung, die Ihre Prozesse verbessern können. 📈

1. ClickUp HR SOP Vorlage

ClickUp's HR SOP Vorlage wurde entwickelt, um Sie bei der Erstellung, Verwaltung und Nachverfolgung von HR Prozessen und Verfahren zu unterstützen.

Die Verwaltung von Humanressourcen kann sich überwältigend anfühlen - alles, von der Aufnahme neuer Mitarbeiter bis zur Durchführung von Leistungsbeurteilungen, muss nach Standardarbeitsanweisungen (SOPs) erledigt werden.

Die

ClickUp HR SOP Vorlage

bietet eine strukturierte Möglichkeit zur Organisation der Verfahrensdokumentation für alles, wie z. B. Onboarding, Leistungsbeurteilung, Gehaltsabrechnung und Sicherstellung der Compliance - alles an einem leicht zugänglichen Ort.

Außerdem können Sie die Vorlage an Ihre eigenen HR-Prozesse anpassen, z. B. durch Hinzufügen von Abschnitten für Mitarbeiterschulungsprogramme oder engagement-Initiativen . Möchten Sie einen Abschnitt über die richtige Kaffee-Etikette im Pausenraum? Nur zu.

Ideal für: Abteilungsleiter, HR-Teams und Eigentümer von kleinen Geschäften, die sicherstellen wollen, dass jede HR-Aufgabe dokumentiert, standardisiert und zugänglich ist.

2. ClickUp Unternehmensprozessdokument Personalwesen Vorlage

Die ClickUp Vorlage für Unternehmensprozesse wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Prozesse Ihres Unternehmens an einem Ort zu erstellen und zu verwalten.

Die Nachverfolgung wichtiger Workflows und die Sicherstellung, dass alle dieselben Prozesse befolgen, kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn Sie mit großen Teams arbeiten.

Die ClickUp Unternehmensprozesse Dokumentenvorlage hilft dabei. Sie bietet einen einzigen, übersichtlichen Ort, an dem Sie alle wichtigen Vorgänge dokumentieren können, von Schritten des Projektmanagements bis hin zu Kommunikationsprotokollen, um sicherzustellen, dass Ihr Team weiß, wie es die Dinge am besten zu erledigen hat.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Unternehmensprozesse organisieren: Alle wichtigen Arbeitsabläufe in einem einzigen, leicht zugänglichen Dokument speichern und so eine zuverlässige Ressource für Mitglieder des Teams schaffen

Alle wichtigen Arbeitsabläufe in einem einzigen, leicht zugänglichen Dokument speichern und so eine zuverlässige Ressource für Mitglieder des Teams schaffen Anpassen an Ihr Unternehmen: Ändern Sie jeden Abschnitt, um ihn an die Anforderungen Ihres Geschäfts anzupassen

Ändern Sie jeden Abschnitt, um ihn an die Anforderungen Ihres Geschäfts anzupassen Fördern Sie die Konsistenz: Standardisieren Sie Ihre Prozesse abteilungsübergreifend, um Qualität und Abstimmung im gesamten Unternehmen zu gewährleisten

Ideal für: Betriebsleiter, Abteilungsleiter und wachsende Teams, die konsistente, dokumentierte Prozesse pflegen wollen.

3. ClickUp HR Evaluation Formular Vorlage

Die Vorlage für das Formular zur Personalbeurteilung von ClickUp soll Ihnen helfen, die Leistung eines Mitglieds oder Mitarbeiters Ihres Teams zu beurteilen.

Die ClickUp Evaluation Formular Vorlage bietet einen zuverlässigen Rahmen für die Durchführung von Leistungsbeurteilungen. Es hilft Ihnen, den Fortschritt Ihrer Mitarbeiter zu bewerten und zu dokumentieren und damit die Phase für gezielte Entwicklung und Wachstum einzustellen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Bewertungen standardisieren: Eine einheitliche Struktur für alle Bewertungen anwenden, um sicherzustellen, dass jede Bewertung gründlich ist, indem Sie Versehen oder Voreingenommenheit ausschließen

Eine einheitliche Struktur für alle Bewertungen anwenden, um sicherzustellen, dass jede Bewertung gründlich ist, indem Sie Versehen oder Voreingenommenheit ausschließen Benutzerdefinierte Vorlage für bestimmte Rollen: Passen Sie die Vorlage an bestimmte Jobrollen an, damit Sie beurteilen können, was für jedes Mitglied des Teams am wichtigsten ist

Passen Sie die Vorlage an bestimmte Jobrollen an, damit Sie beurteilen können, was für jedes Mitglied des Teams am wichtigsten ist Unterstützen Sie konstruktives Feedback: Organisieren Sie Bewertungen in Abschnitte für Stärken, Verbesserungsbereiche und zukünftige Ziele, um aussagekräftige Diskussionen zu ermöglichen

Organisieren Sie Bewertungen in Abschnitte für Stärken, Verbesserungsbereiche und zukünftige Ziele, um aussagekräftige Diskussionen zu ermöglichen Überwachen Sie die Entwicklung im Laufe der Zeit: Nutzen Sie frühere Beurteilungen, um die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter nachzuverfolgen, und machen Sie es so einfacher, Muster zu erkennen und Erfolge zu feiern

Ideal für: Personalverantwortliche, Teamleiter und Abteilungsleiter, die ein abgerundetes Feedback geben wollen, das die kontinuierliche Entwicklung fördert.

4. ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zur Personalbeschaffung

ClickUp's Vorlage für einen Aktionsplan zur Personalbeschaffung wurde entwickelt, um Sie bei der Verwaltung des Personalbeschaffungsprozesses zu unterstützen.

Die Einstellung neuer Talente kann ein komplexer Prozess sein, bei dem mehrere Schritte und Beteiligte synchronisiert werden müssen. Die ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zur Personalbeschaffung dient als klarer Fahrplan für die einzelnen Phasen, so dass Sie nicht den Überblick verlieren und sich darauf konzentrieren können, die beste Besetzung für Ihr Team zu finden.

Sie hilft Ihnen, jeden Schritt der Rekrutierungsreise zu organisieren, von der ersten Kontaktaufnahme bis zur endgültigen Angebotsannahme, und sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen.

Die Vorlage lässt sich außerdem leicht benutzerdefinieren. Sie können sie auf bestimmte Rollen und Zeitleisten zuschneiden, ganz gleich, ob Sie einen Assistenten auf der Einstiegsebene oder eine Führungskraft auf der obersten Ebene einstellen.

Ideal für: Personalverantwortliche und Teams, die einen strukturierten Plan suchen, um ihren Einstellungsprozess effizient zu gestalten.

Die ClickUp HR Knowledge Base Vorlage wurde entwickelt, um Sie bei der Dokumentation und Nachverfolgung der Richtlinien, Verfahren und Prozesse Ihrer Personalabteilung zu unterstützen.

Die ClickUp HR Wissensdatenbank Vorlage hilft Ihnen dabei, wichtige Dokumente und Richtlinien zu zentralisieren, damit Ihr Team schnell auf alles zugreifen kann, von Einführungsleitfäden bis hin zu Unternehmensrichtlinien - alles in einem einzigen organisierten Space.

Die Vorlage ist vollständig anpassbar, so dass Sie jeden Abschnitt an die individuellen HR-Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können.

Mit der Vorlage können Sie eine umfassende Wissensdatenbank zur Selbstbedienung erstellen, die es den Mitarbeitern ermöglicht, selbständig Antworten zu finden. Dadurch wird die Zahl der überflüssigen Fragen reduziert und eine Kultur der Selbstständigkeit gefördert.

📌 Ideal für: Personalleiter in wachsenden Unternehmen, die einen einfachen Zugang zu wichtigen Informationen wünschen.

6. ClickUp Richtlinie Memo Vorlage

Geben Sie Ihrem Team wichtige Updates und Richtlinien mit der ClickUp-Vorlage für Richtlinienmemos frei

Die ClickUp Policy Memo Vorlage bietet eine klare und strukturierte Möglichkeit, wichtige Informationen zu vermitteln. Sie stellt sicher, dass Ihre Botschaften einfach und konsistent bleiben, so dass sie für jeden leicht zu verstehen sind und die Gefahr von Fehlinterpretationen verringert wird.

Sie können die Vorlage benutzerdefiniert an jedes Thema anpassen, egal ob es sich um eine neue Richtlinie am Arbeitsplatz oder eine wichtige Ankündigung handelt. Darüber hinaus hilft Ihnen die Vorlage bei der Dokumentation und Nachverfolgung von Richtlinienbestätigungen und unterstützt so die Einhaltung von Unternehmensstandards.

Ideal für: Personalverantwortliche, Leiter der Rechtsabteilung und Führungsteams, die auf der Suche nach einer effektiven Methode zur Kommunikation von Richtlinienänderungen oder organisatorischen Aktualisierungen sind.

🔍 Wussten Sie schon? Das Konzept des 9-to-5-Arbeitstages wurde von Henry Ford in den 1920er Jahren populär gemacht. Er verkürzte den Arbeitstag von 10 auf 8 Stunden und etablierte es als Standard in der Personalpolitik, der den Mitarbeitern ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Leben bei gleichbleibender Produktivität ermöglicht.

7. ClickUp Vorlage für den Personalplan

Visualisieren Sie den Bedarf Ihres Teams und planen Sie im Voraus mit der ClickUp Whiteboard-Vorlage für den Personaleinsatzplan

Fällt es Ihnen schwer, mit Personalveränderungen und Projektanforderungen Schritt zu halten? Wenn Ihre Mitarbeiter mehrere Verpflichtungen gleichzeitig haben, kann sich die Planung für diese Veränderungen als sehr schwierig erweisen.

Die Website ClickUp Staffing Plan Whiteboard Vorlage hilft Ihnen bei genau dieser Aufgabe.

Damit können Sie eine Karte erstellen HR-Strategien sie stellen sicher, dass Sie auf anstehende Projekte oder Übergänge vorbereitet sind und dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen.

Der Stellenbesetzungsplan ist in Form eines Flussdiagramms aufgebaut und enthält unter jedem Schritt Klebezettel, die Sie durch den Prozess führen. Verwenden Sie das Flussdiagramm, um Ihren Personalplan zu erstellen, und notieren Sie bei Bedarf die wichtigsten Informationen auf Klebezetteln.

Ideal für: Personalleiter, Projektleiter und Teamleiter, die ein flexibles, kollaboratives Tool für die effektive Planung und Verwaltung von Personal benötigen.

8. ClickUp Vorlage für Korrekturmaßnahmen

ClickUp's Vorlage für einen Plan für Korrekturmaßnahmen wurde entwickelt, um Sie bei der Verwaltung und Nachverfolgung des Fortschritts von Korrekturmaßnahmen in Ihrer Organisation zu unterstützen.

Wenn Herausforderungen auftauchen (und seien wir ehrlich, das tun sie immer), ist es wichtig, einen soliden Plan zu haben, um sie zu erledigen.

Die ClickUp Vorlage für einen Whiteboard-Korrekturplan ist Ihre erste Anlaufstelle, um Prozesslücken zu erkennen, Grundursachen zu identifizieren und gezielte Korrekturmaßnahmen zu erstellen, um ähnliche Probleme in Zukunft zu vermeiden.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihr gesamtes Team zusammenbringen, um Probleme gemeinsam anzugehen. Das Whiteboard-Format hilft Ihnen dabei, alles klar zu visualisieren, so dass jeder versteht, was passiert und was zu erledigen ist.

Ideal für: Qualitätssicherungsteams, Projektmanager und Führungskräfte, die einen proaktiven Ansatz zur Problemlösung und kontinuierlichen Verbesserung verfolgen.

9. ClickUp Vorlage für Freizeitausgleich

Die ClickUp Vorlage für Freistellungsanträge wurde entwickelt, um Sie bei der Verwaltung von Freistellungsanträgen Ihrer Mitarbeiter zu unterstützen.

Die Verwaltung von Anträgen auf Freistellung kann ohne einen klaren Prozess im Chaos versinken, insbesondere an stark frequentierten Arbeitsplätzen, an denen mehrere Mitarbeiter gleichzeitig Urlaub beantragen.

Die ClickUp Vorlage für die Beantragung einer Auszeit konsolidiert alle Anträge an einem leicht zu verwaltenden Speicherort. Diese Organisation ermöglicht eine effiziente Bearbeitung von Anträgen und erleichtert schnelle Überprüfungen und rechtzeitige Genehmigungen oder Ablehnungen.

Die Sichtbarkeit von Team-Zeitplänen kann auch dazu beitragen, Urlaubsüberschneidungen zu vermeiden und eine angemessene Abdeckung zu gewährleisten. Außerdem können Sie die Antragshistorie und die verbleibenden Restbeträge überwachen, so dass jeder über den Status seines Urlaubs informiert ist.

Ideal für: Einstellungsmanager und Teamleiter, die die Urlaubsverwaltung vereinfachen und die Transparenz im gesamten Unternehmen verbessern möchten.

🔍 Wussten Sie schon? In den USA wird der Employee Appreciation Day am ersten Freitag im März gefeiert. Diese Initiative der Personalabteilung wurde 1995 ins Leben gerufen, um die harte Arbeit der Mitarbeiter in allen Branchen anzuerkennen und zu würdigen.

Streamline Your HR Workflow With ClickUp

HR-Excel-Vorlagen erleichtern Ihnen die Arbeit und helfen Ihnen, in allen Bereichen Ihrer Arbeit als Personalverantwortlicher organisiert zu bleiben.

Während diese HR-Excel-Vorlagen gut für kleine bis mittelgroße Aufgaben im Personalwesen geeignet sind, erfordert die effektive Verwaltung all Ihrer HR-Anforderungen eine robustere Lösung. Und genau hier kommt ClickUp mit effizienten, anpassbaren Vorlagen ins Spiel, die alle Ihre Funktionen abdecken.

Verlassen Sie sich nicht auf unser Wort, sondern überzeugen Sie sich selbst. Anmelden bei ClickUp noch heute kostenlos an!