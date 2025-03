Kostenlose Vorlagen in Excel für die Planung der beruflichen Entwicklung

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Sie sich in Ihrer Karriere im Kreis drehen? Sie wissen, dass Sie vorankommen wollen und haben große Karriereambitionen, aber die nächsten Schritte zu finden, kann entmutigend sein.

Viele Berufstätige teilen diesen Kampf und sind gefangen zwischen Ehrgeiz und Unsicherheit.

Excel-Vorlagen für den Karriereweg können Sie auf Ihrem Weg unterstützen. Mit diesen Tools können Sie Ihre Ziele in umsetzbare Schritte untergliedern, wodurch Ihr Weg zum Aufstieg viel leichter zu bewältigen ist.

In diesem Blog haben wir eine Liste mit kostenlosen Excel-Vorlagen für die Karriereplanung zusammengestellt. Wir werden auch großartige alternative Vorlagen erkunden von ClickUp . Jetzt geht's los! 💪

Was macht eine gute Excel-Vorlage für den Karriereweg aus?

Eine gute Excel-Vorlage für den Karriereweg ist ein strategisches Tool für Einzelpersonen und Organisationen, um die berufliche Entwicklung zu kartieren und zu visualisieren.

Hier sind ein paar Features, auf die Sie achten sollten. 👇

Anpassungsmöglichkeiten: Die Vorlage sollte es Ihnen ermöglichen, Abschnitte entsprechend Ihren individuellen Wünschen und den spezifischen Anforderungen Ihres beruflichen Feldes zu ändern

Die Vorlage sollte es Ihnen ermöglichen, Abschnitte entsprechend Ihren individuellen Wünschen und den spezifischen Anforderungen Ihres beruflichen Feldes zu ändern Klare Struktur: Eine klare Struktur ist unerlässlich, um Meilensteine festzulegen und Fortschritte zu verfolgen. Am besten ist es auch, wenn die Vorlage visuelle Elemente wie Diagramme, Zeitleisten und farblich gekennzeichnete Abschnitte enthält, um die Lesbarkeit zu verbessern

Eine klare Struktur ist unerlässlich, um Meilensteine festzulegen und Fortschritte zu verfolgen. Am besten ist es auch, wenn die Vorlage visuelle Elemente wie Diagramme, Zeitleisten und farblich gekennzeichnete Abschnitte enthält, um die Lesbarkeit zu verbessern Umfassender Inhalt: Die Vorlage sollte mögliche Karrierewege aufzeigen und Optionen fürvertikale und laterale wechsel. Es sollte auch Abschnitte zur Ermittlung der erforderlichen Fähigkeiten und Qualifikationen enthalten

Die Vorlage sollte mögliche Karrierewege aufzeigen und Optionen fürvertikale und laterale wechsel. Es sollte auch Abschnitte zur Ermittlung der erforderlichen Fähigkeiten und Qualifikationen enthalten Skalierbarkeit und Flexibilität: Der Schlüssel liegt darin, sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele zu berücksichtigen, und das Design sollte regelmäßige Überprüfungen mit einer intuitiven, leicht zu navigierenden Schnittstelle fördern

Karrierepfad-Vorlagen in Excel

Mit Vorlagen für den Karriereweg in Excel können Sie Ihre Entwicklung auf einfache Weise in Karten darstellen und klare, erreichbare Ziele festlegen. Mit Microsoft Excel können Sie Ihre berufliche Entwicklung ganz einfach planen und gleichzeitig alles zugänglich und anpassungsfähig halten.

Hier sind einige gute Vorlagen, die Sie sich ansehen können. 👀

1. Karrierefahrplan Vorlage von Template.net

Über: Vorlage.net Die Vorlage "Karrierefahrplan" von Template.net hilft Ihnen, Ihre berufliche Reise klar und zielgerichtet zu kartographieren. Sie bietet ein abgerundetes Layout, um Meilensteine und spezifische Fähigkeiten zu skizzieren, die Sie erreichen wollen kurzfristige vs. langfristige Ziele .

Diese anpassbare Vorlage bietet eine strategische Ansicht mit Zeitleisten und umsetzbaren Schritten, die Sie bei der Nachverfolgung Ihres Wachstums unterstützen. Sie enthält auch einen Space für Selbsteinschätzung und Reflexion, der Sie dazu anregt, über Ihre Stärken, verbesserungswürdigen Bereiche und Wachstumsmöglichkeiten nachzudenken.

🔗 Ideal für: Berufstätige, die klare Meilensteine setzen und die Fähigkeiten ermitteln wollen, die zum Erreichen langfristiger Karriereziele erforderlich sind.

2. Karrierefahrplan Übersicht Vorlage by Template.net

Über: Vorlage.net Die Übersichtsvorlage Karrierefahrplan von Template.net bietet eine strukturierte, leicht verständliche Gliederung für Ihren beruflichen Werdegang. Ihr umfassendes Layout hilft Ihnen, jede Phase Ihres Karriereplans klar und übersichtlich zu visualisieren.

Die Vorlage ist flexibel gestaltet und passt sich Ihren spezifischen Karriere- und Branchenanforderungen an. Sie finden spezielle Abschnitte, um Ihre beruflichen Ziele zu definieren, die dafür erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zu bestimmen und eine Zeitleiste für jeden Meilenstein festzulegen.

Ideal für: Berufstätige, die eine strukturierte, anpassbare Gliederung wünschen, um jede Phase ihrer Karriere zu visualisieren und zu planen.

🔍 Wussten Sie schon? Um 65% der Kinder die heute die Grundschule besuchen, werden später in Berufen arbeiten, die es heute noch nicht gibt. Die Karrierekarten werden immer flexibler, da neue Branchen und Rollen schnell entstehen. Diese dynamische Landschaft erfordert, dass Fachleute bei ihrer Karriereplanung anpassungsfähig und proaktiv bleiben.

3. Vorlage für Mitarbeiterschulungsbedarfsanalyse von Whatfix

Über: Whatfix Die Vorlage zur Bewertung des Schulungsbedarfs von Mitarbeitern von Whatfix ist ein praktisches Hilfsmittel zur Ermittlung von Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten, die für das berufliche Fortkommen wichtig sind.

Sie bietet einen umfassenden Rahmen mit vielen Beurteilungsebenen, einschließlich organisatorischer, betrieblicher und individueller Bestrebungen.

Diese Vorlage bietet eine mehrschichtige Perspektive, die eine datengestützte Karriere- und entscheidungen zur Übergangsplanung . Es enthält auch tools zur Nachverfolgung des Fortschritts nach der Implementierung, wobei Feedback-Umfragen und Leistungsüberprüfungen genutzt werden, um die Entwicklung zu bewerten und künftige Wachstumsschritte zu verfeinern.

🔗 Ideal für: Organisationen oder Fachleute, die Kompetenzlücken bewerten und gezielte Schulungen für die berufliche Entwicklung priorisieren wollen.

4. Skills Matrix Vorlage von Agility6

Über: Gewandtheit6 Die Vorlage Skills Matrix Template von Agility6 ist ein einfaches, effektives Tool, das Berufstätige bei der Planung ihrer beruflichen Entwicklung und der Entwicklung ihrer Fähigkeiten unterstützt. Sie stellt die Fähigkeiten dar, die zum Erreichen von Karrierezielen erforderlich sind, und gibt Ihnen die Möglichkeit, spezifische Kompetenzen zu kartieren, die für Ihre derzeitige Rolle oder Ihre zukünftigen Ziele relevant sind.

Sie können es für jede Karrierephase verwenden, insbesondere während einer karrierewechsel aufgrund seiner strukturierten und dennoch flexiblen Art, den beruflichen Werdegang zu visualisieren. Es gibt Ihnen auch unmittelbare Einblicke in Entwicklungsbereiche, die Ihre Entwicklung formen werden.

Ideal für: Fachleute in jeder Phase ihrer Karriere, die einen klaren Überblick über die erforderlichen Kompetenzen für ihre Rolle benötigen.

5. Rahmenvorlage für den beruflichen Fortschritt von AIHR

Über: AIHR Diese Vorlage für den Karriererahmen basiert auf dem LEARN-Karriererahmen der AIHR und bietet zwei flexible Stufen: die Stufe des mitwirkenden Mitarbeiters und die Stufe des Managers.

Die Entwicklung Ihrer Fähigkeiten und die Nachverfolgung Ihrer Entwicklung wird mit diesem Ansatz viel einfacher. Der Einstieg in Ihre Karriere auf einer Ebene, die den spezifischen Anforderungen der Rolle entspricht, ist ebenfalls leichter zu erreichen.

Die Flexibilität, das Programm auf Ihre persönlichen Zinsen, Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten zuzuschneiden, sorgt für ein individuelles Erlebnis.

Ideal für: Einzelpersonen und Manager, die flexible Wege für die Nachverfolgung von Fähigkeiten und beruflichem Fortschritt wünschen.

🧠 Wissenswertes: Personen, die in den letzten Jahren des Babybooms (1957-64) geboren wurden, hatten durchschnittlich 12.7 Arbeitsplätze im Alter von 18 bis 56 Jahren, wobei fast die Hälfte dieser Stellen (etwa 5,6) in den späten Teenager- und frühen Zwanzigerjahren besetzt wurde. Dies verdeutlicht den dynamischen Charakter der frühen beruflichen Erfahrungen, bei denen Erkundung und Anpassungsfähigkeit entscheidend sind.

Einschränkungen bei der Verwendung von Excel für Karrierepfade

Sicherlich ist Excel ein praktisches Tool, aber es hat seine Tücken, wenn es darum geht, Karrierewege zu kartieren. Von der begrenzten benutzerdefinierten Anpassung bis hin zum Fehlen interaktiver Features reicht es oft nicht für eine langfristige Planung aus.

Im Folgenden erfahren Sie, warum die ausschließliche Verwendung von Excel nicht unbedingt die beste Wahl für die berufliche Entwicklung ist:

Fehleranfällig: In Excel können leicht versehentlich Daten oder Formeln geändert werden, was Ihren gesamten Plan verfälschen kann. Ohne robuste Features zur Fehlerkontrolle können kleine Fehler unbemerkt bleiben und Lücken in Ihrer Karrierestrategie verursachen

In Excel können leicht versehentlich Daten oder Formeln geändert werden, was Ihren gesamten Plan verfälschen kann. Ohne robuste Features zur Fehlerkontrolle können kleine Fehler unbemerkt bleiben und Lücken in Ihrer Karrierestrategie verursachen Skalierbarkeitsprobleme: Wenn sich Ihre beruflichen Ziele weiterentwickeln, werden Sie möglicherweise feststellen, dass die Zeilen-Limits und die Verarbeitungsleistung von Excel Sie einschränken. Bei komplexeren Karriereplänen, wie der Nachverfolgung von Fähigkeiten über mehrere Rollen oder Projekte hinweg, kann es langsam und schwer zu handhaben werden

Wenn sich Ihre beruflichen Ziele weiterentwickeln, werden Sie möglicherweise feststellen, dass die Zeilen-Limits und die Verarbeitungsleistung von Excel Sie einschränken. Bei komplexeren Karriereplänen, wie der Nachverfolgung von Fähigkeiten über mehrere Rollen oder Projekte hinweg, kann es langsam und schwer zu handhaben werden Begrenzte Zusammenarbeit: Die Karriereplanung profitiert oft von den Beiträgen vonkarriere-Mentoren oder Managern. Excel ist jedoch nicht für die Zusammenarbeit in Echtzeit ausgelegt, was es schwierig machen kann, alle auf der gleichen Seite zu halten und den Fortschritt zu verfolgen

Die Karriereplanung profitiert oft von den Beiträgen vonkarriere-Mentoren oder Managern. Excel ist jedoch nicht für die Zusammenarbeit in Echtzeit ausgelegt, was es schwierig machen kann, alle auf der gleichen Seite zu halten und den Fortschritt zu verfolgen Mangel an fortgeschrittenen Features: Excel kommt mit den Grundlagen gut zurecht, aber es fehlt an Tools für fortgeschrittene Einblicke, wie die Nachverfolgung von Leistungstrends oder die Automatisierung von Zielen für die Entwicklung von Fähigkeiten

📖 Auch zu lesen: 10 Vorlagen für Karrierekarten, um den Wachstumspfad Ihres Teams zu fördern

Alternative Vorlagen für die Karriereplanung

Wenn Sie nach einer effektiveren Alternative zu Excel suchen, ClickUp vorlagen sind eine Überlegung wert. Diese Vorlagen bieten einen strukturierten und anpassbaren Ansatz für die Planung Ihrer beruflichen Laufbahn und ermöglichen eine Zusammenarbeit in Echtzeit und nahtlose Aktualisierungen.

Mit ClickUp können Sie Ihre Fortschritte leicht nachverfolgen, Erkenntnisse mit Ihrem Team freigeben und Ihre Strategie auf einer zentralen Plattform anpassen.

Werfen wir einen Blick darauf! 💁

1. ClickUp Karriereweg Vorlage

Die ClickUp Vorlage für den Karriereweg wurde entwickelt, um den beruflichen Fortschritt innerhalb einer Organisation zu visualisieren und nachzuverfolgen.

Die ClickUp Karriereweg Vorlage bietet einen umfassenden Rahmen für das Management der beruflichen Entwicklung in Teams. Es zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, individuelle Karrierewege zu visualisieren und den Fortschritt in Richtung der Ziele nachzuverfolgen.

Diese Vorlage hilft Ihnen zu sehen, wo Sie derzeit stehen und wo Sie hinwollen, und erleichtert es Ihnen, die Unterstützung und die Ressourcen zu identifizieren, die Sie auf dem Weg dorthin benötigen.

Darüber hinaus bietet die Vorlage zwei Ansichten: die Ansicht "Start Here" und die Ansicht "Whiteboard". Die Ansicht "Hier beginnen" dient als erster Fahrplan, der die wesentlichen Schritte zur Erreichung Ihrer Karriereziele aufzeigt, während die Ansicht "Whiteboard" eine visuelle Darstellung Ihrer Zeitleisten und Meilensteine bietet.

Die Vorlage legt den Schwerpunkt auf die Nachverfolgung der Leistung und auf Feedback-Mechanismen, die für Engagement und Planung unerlässlich sind.

🔗 Ideal für: Kartierung individueller Karrierewege innerhalb einer Organisation, mit Ansichten zur Nachverfolgung der einzelnen Meilensteine.

2. ClickUp Vorlage für einen Plan zur Mitarbeiterentwicklung

Die ClickUp Vorlage für den Plan zur Mitarbeiterentwicklung hilft Ihnen bei der Nachverfolgung des Wachstums und der Entwicklung Ihrer Mitarbeiter.

Die ClickUp Vorlage für einen Plan zur Mitarbeiterentwicklung macht die Erstellung von Entwicklungsplänen für Mitarbeiter effizient und effektiv. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, sich auf individuelle Ziele zu konzentrieren und gleichzeitig den Fortschritt durch messbare Ziele zu überprüfen.

Sie beginnen damit, Ihre aktuellen Fähigkeiten und Kenntnisse zu bewerten, um die verbesserungsbedürftigen Bereiche zu ermitteln. Als Nächstes legen Sie klare und messbare Ziele für jeden Einzelnen fest, um ihm Orientierung und Motivation zu geben. Die Vorlage hilft Ihnen bei der Bestimmung der Ressourcen, die zum Erreichen dieser Ziele erforderlich sind, wie z. B. Schulungsmaterialien oder Mentoren.

Sie fordert Sie auch auf, den Fortschritt regelmäßig zu überwachen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Außerdem ermutigt die Vorlage Sie, Erfolge zu feiern, was die Moral stärkt und Ihr Team motiviert, seinen Wachstumskurs fortzusetzen.

Ideal für: Erstellung strukturierter Entwicklungspläne, die den Fortschritt anhand messbarer Ziele überwachen.

🧠 Fun Fact: Die Berufsberatung begann im frühen 20. Jahrhundert, als die ersten Berufsberater Menschen dabei halfen, ihre Fähigkeiten mit potenziellen Arbeitsplätzen abzugleichen. Frank Parsons, der oft als Vater der Berufsberatung bezeichnet wird, leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung strukturierter Berufswege.

3. ClickUp Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan

ClickUp's Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan soll Ihnen helfen, organisiert und motiviert auf Ihrer persönlichen Entwicklungsreise zu bleiben.

Die ClickUp Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan ist ein hervorragendes tool, das Sie auf Ihrem Weg zur Erreichung Ihrer persönlichen und beruflichen Ziele begleitet. Sie beginnen mit der Identifizierung von Bereichen, in denen Sie sich verbessern können, und können so realistische, auf Ihre individuelle Situation zugeschnittene Einstellungen vornehmen.

Es fördert die Verantwortlichkeit durch spezifische Zieleinstellungen und umsetzbare Schritte und hilft Ihnen, bei Ihrem Fortschritt motiviert zu bleiben.

Darüber hinaus bietet die Vorlage Space für die Nachverfolgung Ihrer täglichen Einzelziele, für die Reflexion Ihrer Zufriedenheit mit Ihren Fortschritten und für die Notiz Ihrer Erfolge und Errungenschaften. Diese Detailgenauigkeit hilft dabei, Wachstum zu visualisieren, Trends zu erkennen und Bereiche zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern.

Ideal für: Einstellung und Nachverfolgung persönlicher und berufliche Ziele mit detaillierten Attributen zur Visualisierung des Wachstums.

4. ClickUp Vorlage für Leistungsberichte

Die ClickUp Vorlage für Leistungsberichte wurde entwickelt, um die Nachverfolgung der Leistung und des Fortschritts Ihres Teams zu unterstützen.

Die ClickUp Performance Report Vorlage verbessert die Nachverfolgung des Fortschritts und das Erreichen Ihrer Ziele. Sie hilft Ihnen zu sehen, wie gut Ihr Team arbeitet, und unterstützt Sie bei der Überwachung von KPIs in Echtzeit.

Sie können damit auch Trends mit intuitiven Visualisierungen analysieren und automatisierte Berichte erstellen, um Zeit bei der manuellen Dateneingabe zu sparen und den Überblick über Ihre Arbeit zu behalten. Die Vorlage vergleicht Ihre Fortschritte mit den festgelegten Zielen und schafft ein Gefühl der Verantwortlichkeit und Motivation.

Egal, ob Sie Ihren Fahrplan mit einem Mentor oder an der Entwicklung eines Teams arbeiten projekten erhalten Sie Echtzeit-Feedback und Einblicke, die Sie motivieren und an Ihren beruflichen Zielen orientieren.

Ideal für: Nachverfolgung der Leistung von Teams, Überwachung von KPIs und Erstellung visualisierter, automatisierter Berichte.

5. ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung

Die ClickUp Vorlage für die Leistungsbeurteilung wurde entwickelt, um Ihnen bei der Bewertung der Leistung Ihrer Mitarbeiter und der Verwaltung der Beurteilungen zu helfen.

Die ClickUp Vorlage für Leistungsüberprüfung rationalisiert Ihren Leistungsbewertungsprozess und integriert wesentliche Tools des Projektmanagements in die Bewertungsstruktur.

Ein herausragendes Feature ist die 360°-Bewertungsfunktion, die es Ihnen ermöglicht, Feedback von mehreren Quellen, einschließlich Kollegen und Vorgesetzten, für eine umfassende Bewertung Ihrer Beiträge zu einem Projekt oder einer Organisation zu sammeln.

Außerdem können Sie nahtlos nachverfolgen, wo jede Bewertung steht, und detaillierte Attribute erfassen, um Bewertungen präzise zu kategorisieren.

Ideal für: Eine umfassende 360°-Feedback-Erfahrung mit anpassbarer Nachverfolgung für jeden Schritt des Bewertungsprozesses.

Wussten Sie schon? Die am schnellsten wachsende Berufe mit der höchsten prozentualen Veränderung der Beschäftigung sind Servicetechniker für Windkraftanlagen und Installateure für Photovoltaikanlagen mit einem geschätzten Wachstum von 60 % bzw. 48 %.

6. ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage

ClickUp's 30-60-90 Tage Plan Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, den Prozess des Onboarding neuer Mitarbeiter zu managen.

Die ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage bietet eine strukturierte Möglichkeit, Ziele und Meilensteine für die ersten drei Monate in einer neuen Rolle zu kartieren. Diese Vorlage gliedert jeden Monat in klare, umsetzbare Aufgaben und hilft Neueinsteigern in neuen Rollen, während des Fortschritts konzentriert und organisiert zu bleiben.

Jeder Abschnitt - 30, 60 und 90 Tage - bietet anpassbare Bereiche, um Schlüsselziele, Metriken und Lernziele zu umreißen, so dass die Nachverfolgung von Erfolgen im Laufe der Zeit einfach ist. Mit diesem Plan können Sie unmittelbare Prioritäten setzen, die Zuständigkeiten schrittweise erweitern und die Fortschritte überprüfen, um mit den Unternehmenszielen im Einklang zu bleiben.

Vom ersten Tag an werden Sie ermutigt, Notizen zum Fortschritt zu dokumentieren und die wichtigsten Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erkennen, die für den Erfolg in jeder Position wichtig sind. Das ist eine gute Möglichkeit, um nachfolgeplanung beginnen .

🔗 Ideal für: Strukturierung erster Ziele über drei Monate, Bereitstellung eines klaren Fahrplans für das Onboarding oder neue Rollen.

Diagramme für Ihren beruflichen Werdegang - mühelos mit ClickUp

Mit diesen Vorlagen für die berufliche Laufbahn in Excel können Sie Ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen.

Ganz gleich, ob Sie kurzfristige Ziele oder langfristige Bestrebungen planen, diese Tools bieten Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, Ihre Reise zu visualisieren.

Denken Sie daran: Planen ist erst der Anfang!

Um sicherzustellen, dass Ihr Weg klar und umsetzbar bleibt, kann die Integration von ClickUp Vorlagen in Ihre Routine die perfekte Balance aus Organisation und Effizienz bieten. Anmeldung bei ClickUp heute! ✅