Als Vermarkter haben Sie wahrscheinlich schon Situationen erlebt, in denen die Vermittlung komplexer Themen und Ideen durch statische Präsentationen nicht geklappt hat. Entweder wurde die Botschaft nicht vermittelt, oder die Zuhörer verloren das Interesse, während Sie noch auf der dritten Folie waren.

Hier kommen Whiteboard-animierte Videos zur Hilfe.🤩

Von der Vermittlung komplexer Konzepte bis hin zur Aufrechterhaltung des Engagements der Betrachter werden Audio- und visuelle Elemente eingesetzt, die den Prozess unterhaltsam und ansprechend gestalten. Und das Beste daran? Diese animierten Videos lassen sich auch in Präsentationen einbinden, um Ihren beruflichen Anforderungen gerecht zu werden.

Im heutigen Blog erfahren Sie, wie Sie ohne teure Ausrüstung oder Tools ansprechende Whiteboard-Videos und Präsentationen erstellen können. Los geht's!

Was ist ein Whiteboard Video?

Haben Sie jemals neben Ihrem Kind gesessen, während es am Online-Unterricht teilgenommen hat?

Wenn ja, haben Sie vielleicht bemerkt, dass Lehrerinnen und Lehrer handgezeichnete Illustrationen auf einem Whiteboard für den Unterricht verwenden. So sieht eine Whiteboard-Animation aus! Whiteboard-Videos bringen Botschaften in Bewegung und sind deshalb so faszinierend anzuschauen. In professionellen Szenarien können langweilige Präsentationen ein ebenso schreckliches Ereignis für den Vortragenden und sein Publikum sein. Doch mit unterhaltsamen und verlockenden Videos können Sie das ändern.

Mithilfe von Whiteboard-Videos vereinfachen Sie komplexe Ideen durch Bilder, Grafiken und einen Bereich anderer Multimedia-Elemente - fast so, als ob Sie eine Geschichte erzählen würden. Das hilft nicht nur, die Aufmerksamkeit des Betrachters der Präsentation zu gewinnen, sondern ermöglicht es Ihnen auch, mehr Einblicke in ein Thema zu geben und es in Ihrem eigenen Stil zu erklären.

Wie erstellt man Whiteboard-Animationen?

Whiteboard-Animationen machen Spaß beim Betrachten. Da gibt es keine zwei Seiten! ✅

Aber was ist das Rezept für die Erstellung einer Whiteboard-Animation oder eines Erklärvideos? Das ist ganz einfach. Sie brauchen nur das umfassendste Tool zur Verwaltung Ihrer Arbeit, ClickUp !🤷🏻

Sie haben es richtig gehört! Mit ClickUp können Sie Whiteboard-Animationsvideos erstellen, die nur die Hälfte des Aufwands erfordern und doppelt so viele Ergebnisse liefern. Mit verschiedenen innovativen Features und Funktionen ist ClickUp eine hervorragende whiteboard-Animationsprogramm für professionelle Zwecke.

Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verwendung von ClickUp zur Erstellung lebensechter Whiteboard-Animationen:

Schritt 1: Schreiben Sie Ihre Geschichte

Was ist das Rückgrat eines erfolgreichen Films? Sie haben es richtig erraten - eine gute Geschichte!

Auch bei Whiteboard-Animationen gilt: Wenn die Geschichte nicht fesselnd ist, kann keine noch so tolle Grafik und kein noch so fesselnder Soundeffekt dies wettmachen.

erstellen Sie alle Ihre Whiteboard-Animationsskripte gemeinsam in ClickUp Docs

Beginnen Sie mit dem Schreiben eines aussagekräftigen Skripts für Ihr Whiteboard Video. Sie müssen nicht unbedingt gut im Geschichtenerzählen sein.

Sobald die Ideen einfließen, visualisieren Sie die Szenen, von denen Sie glauben, dass sie Ihre Botschaft am mühelosesten vermitteln. Öffnen Sie dann ClickUp Dokumente und fangen Sie an, alles zu verfassen.

mit einer einzigen Eingabeaufforderung in ClickUp Brain richtige Whiteboard-Animationsskripte erstellen

Wenn es sich um ein Projekt im Team handelt, arbeiten Sie mit anderen Mitgliedern zusammen, um ein solides Skript zu erstellen. Weisen Sie Aufgaben und Elemente bestimmten Personen zu und verfolgen Sie Änderungen, um einen ausgefeilten Entwurf zu erstellen.

Wenn Ihnen die Ressourcen oder die Zeit für die Erstellung eines Drehbuchs fehlen, können Sie auch ClickUp Gehirn übernimmt die Arbeit, wenn Sie nicht weiterkommen. Dieser leistungsstarke KI-Assistent hilft Ihnen bei der Bearbeitung von Texten, der Ideenfindung und der Feinabstimmung Ihres Videoentwurfs! 🛠️

💡Pro-Tipp: Fühlen Sie sich verwirrt, wie Sie ClickUp Brain auf Ihre speziellen Bedürfnisse abstimmen können? Lernen Sie die verschiedenen Möglichkeiten von ClickUp Brain und seinen Top Features helfen Ihnen!

Schritt 2: Planen Sie Ihr Bildmaterial

Geschichte? Ja! Jetzt ist es an der Zeit zu entscheiden, wie Ihr Video aussehen soll.

Bei der Erstellung von Animationsvideos ist es sehr wichtig, dass Ihre Grafiken mit Ihrem Drehbuch übereinstimmen. Das nennt man visuellen Plan oder Storyboarding. Wenn sie nicht synchronisiert sind, geht Ihre Botschaft in der visuellen Übersetzung verloren und verwirrt die Betrachter.

erleben Sie, wie Ihre Whiteboard-Animationen mit ClickUp Whiteboards am realistischsten aussehen werden ClickUp Whiteboard löst dieses Problem und mehr. Mit Whiteboards können Sie Ideen brainstormen und erstellen digitale Storyboards mit für Ihr Drehbuch geeigneten Bildern und Illustrationen. Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, um die besten Storyboards auszuwählen und zu organisieren.

mit ClickUp Tasks können Sie verschiedenen Teammitgliedern bestimmte Elemente visuell zuweisen

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie noch Hilfe brauchen, verbinden Sie Ihr Whiteboard mit ClickUp Aufgaben und weisen Sie bestimmten Teammitgliedern mit einer zeichnenden Hand Elemente für Aktionen zu. Auf diese Weise spiegelt Ihr digitales Storyboard den Kern Ihres Drehbuchs wider.

📖 Mehr lesen: Einsteigerhandbuch für ClickUp Whiteboards mit Beispielen für Anwendungsfälle

Schritt 3: Aufnehmen des Voice-over

Die Aufnahme eines ausdrucksstarken und fesselnden Voice-Overs für das Animationsvideo ist ebenso wichtig wie die Auswahl der richtigen Grafiken und Bilder. Selbst wenn Ihr Animationsstil großartig ist, wird das Video letztendlich verworfen, wenn die Vertonung nicht den Ansprüchen genügt.

ClickUp hilft zwar nicht direkt bei der Aufnahme von Animationskommentaren (dann wäre das Tool einfach zu schön, um wahr zu sein!), aber es optimiert den Prozess.

Beginnen Sie damit, ein Voiceover tool eines Drittanbieters in Ihrem Browser herunterzuladen - kostenlose Tools gibt es viele im Internet. Laden Sie Ihr Skript hoch, durchsuchen Sie die Bibliothek der KI-Stimmen des Tools, wählen Sie die für Ihr Skript am besten geeignete Stimme aus, und erstellen Sie das Voiceover.

rationalisieren Sie den gesamten Prozess der Erstellung von Voice-over für Ihre Whiteboard-Animation mit ClickUp Clips

Obwohl der gesamte Prozess einfach zu sein scheint, gibt es viel Raum für Missmanagement und Ineffizienz, und genau hier können Sie ansetzen ClickUp Clips .

Mit Clips können Sie kurze Bildschirmaufnahmen erstellen, die die Nuancen Ihrer Animationsstimme erklären. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie machen eine schulungsvideo und Sie möchten die Tonalität während einer bestimmten Szene ändern. Sie können einfach Ihren Bildschirm aufzeichnen und das Feedback an Ihre Teammitglieder weitergeben.

Darüber hinaus sollten jedem Mitglied des Teams bestimmte Aufgaben zugewiesen werden, damit die Aufnahme von Voice-Overs effizient geplant werden kann. Legen Sie Fristen fest, bis wann ein Mitglied des Teams die Voice-over-Aufnahmen erstellt haben sollte, weisen Sie Aktionselemente für alle Aufgaben in der Postproduktion zu usw.

💡 Profi-Tipp: Weitere Informationen über die Verwendung verschiedener software zur Erstellung von benutzerfreundlichen Schulungsvideos für Ausbildung, Fortbildung und Umschulung .

Schritt 4: Animieren Sie Ihre Szenen

Animationen sind das Lebenselixier von Whiteboard Videos. Sie sind das Element, das sie ansprechend, einprägsam und vor allem leicht verständlich macht. Bringen wir also etwas Leben in Ihr Video!

erwecken Sie Ihr Bildmaterial zum Leben, indem Sie ClickUp-Integrationen nutzen, um Ihre Whiteboard-Inhalte mit den besten Animationstools zu animieren

Wenn das Skript, die Bilder und das Voice-over fertig sind, verwenden Sie ClickUp-Integrationen um die Plattform mit einem Animationstool zu verbinden. ClickUp verfügt über mehr als 1.000 Integrationen, sodass Sie leicht ein Tool finden und es für die Animation Ihres Whiteboard-Videos verwenden können.

Verwenden ClickUp Aufgaben um den langwierigen Animationsprozess zu verwalten. Teilen Sie das Projekt einfach in kleinere Aufgaben auf und verwalten Sie die Fortschritte, Zeitleisten und andere Details jeder einzelnen Aufgabe.

Es gibt so viele Tools und Integrationen auf der ClickUp-Plattform, und sie haben wirklich an jede Möglichkeit gedacht, wenn es um das Projektmanagement geht.

Heath Hayden, Koordinator für berufliche Entwicklung am Tacoma Community College

Schritt 5: Musik und Soundeffekte hinzufügen

Zu diesem Zeitpunkt haben Sie ein vollständig animiertes Video. Der nächste Schritt besteht darin, dem Inhalt des Videos die richtige Musik hinzuzufügen.

Auch wenn das Voice-over vorhanden ist, wirken animierte Videos ohne die richtigen Soundeffekte und Hintergrundmusik nicht so eindrucksvoll und dynamisch, wie sie sein sollten. Das größte Problem ist jedoch die Beschaffung der Hintergrundmusik. Dabei müssen Sie auf viele Dinge achten: Einpassen des Inhalts, Probleme mit dem Urheberrecht, Nutzungslizenz usw.

verwenden Sie ClickUp Erinnerungen und ClickUp Zeitleisten, um die Postproduktion Ihres Whiteboard-Animationsvideos zu verwalten und zu optimieren

Hier finden Sie Features wie ClickUp-Erinnerungen und ClickUp Zeitleisten erweisen sich als unverzichtbar. Mit ihrer Hilfe können Sie jede Aktivität im Zusammenhang mit der Beschaffung und Überprüfung von Musik und Soundeffekten nachverfolgen.

Legen Sie Zeitleisten fest, senden Sie Erinnerungen, und kommentieren Sie sogar eine Aufgabe, um Probleme mit einem Track hervorzuheben. Mit diesen Features können Sie auch mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um den Soundtrack für Ihr Whiteboard-Animationsvideo fertigzustellen.

Schritt 6: Überprüfen und fertigstellen

Wenn alles erledigt ist, sollten Sie sich an die endgültige Bearbeitung machen!

Da Sie das Whiteboard-Animationsvideo für professionelle Zwecke verwenden werden, müssen Sie sicherstellen, dass es ausgefeilt und frei von dummen Fehlern ist.

arbeiten Sie mit Ihren Teammitgliedern an ClickUp Aufgaben zusammen, um Änderungen und Anpassungen in letzter Minute vorzunehmen

In diesem Zusammenhang gibt es nichts Besseres als ClickUp Aufgaben . Mit seiner Hilfe können Sie den gesamten Prozess der Videobearbeitung rationalisieren. Zwei der Features, die sich als besonders hilfreich erweisen, sind whiteboard-Projektmanagement sind Kommentare und Genehmigungen.

Ganz gleich, ob Sie die Schrift optimieren, Text hinzufügen, Animationen ändern oder einen Stimmeffekt benutzerdefinieren möchten, markieren Sie einfach ein Mitglied des Teams in Ihrem Kommentar und weisen Sie ihm die Aufgabe zu.

Mit Tasks können Sie außerdem den Fortschritt jedes Elements täglich nachverfolgen. Sobald alle Aufgaben erledigt sind, markieren Sie sie als genehmigt und schließen das Projekt ab!

Wie erstellt man Whiteboard-Präsentationen?

Sie haben gerade gelernt, wie man Whiteboard-Videos erstellt, aber was ist mit präsentationen ? Können sie genauso fesselnd sein wie Animationen? Ja, das können sie! Sie können eine langweilige Präsentation in eine lebendige verwandeln, indem Sie sie einfach in ein Whiteboard-Animationsvideo umwandeln. So geht's:

Schritt 1: Extrahieren Sie die Schlüsselpunkte

Um aus einer Whiteboard-Animation eine Präsentation zu erstellen, sollten Sie zunächst Ihre Schlüsselpunkte herausfiltern. Listen Sie also alle Fakten, Zahlen und Highlights auf, die Sie in Ihrer Präsentation behandeln möchten.

Schritt 2: Folien erstellen

Sobald Sie Ihre Schlüsselpunkte herausgefunden haben, ist es an der Zeit, PPT-Folien zu erstellen. Idealerweise sollten Sie für jedes Faktum, jede Zahl oder jeden Hinweis, der/die für Ihre Präsentation wichtig ist, eine Folie erstellen. Auf diese Weise wird der Inhalt für die Betrachter weniger überwältigend.

📖 Lesen Sie mehr: Wie nimmt man eine PowerPoint-Präsentation per Video auf?

Schritt 3: Synchronisierung der Erzählung

Fesseln Sie Ihre Präsentation, indem Sie sie mit einer Erzählung versehen. Schreiben Sie ein neues Skript oder laden Sie das Skript aus dem Video herunter, das Sie für die Animation verwendet haben. Sie können auch Text bearbeiten, verschiedene Erzählstile verwenden usw.

Schritt 4: Bildmaterial einbinden

Fügen Sie nun visuelle Elemente in Ihre Whiteboard-Präsentationen ein.

Zu erledigen ist das mühelose, aber effektive Einfügen von Screenshots aus dem Whiteboard Video, das Sie erstellt haben. Wenn Sie damit keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen, fügen Sie Bilder und Multimedia-Elemente aus anderen Quellen ein, z. B. von kostenlosen Stockfoto-Plattformen.

Schritt 5: Organisieren Sie die Präsentation

Zu guter Letzt ist es an der Zeit, die Folien zu organisieren. Die ClickUp Präsentationsvorlage ist hier die perfekte kostenlose Wahl.

ClickUp Präsentationsvorlage

Mit dieser anpassbaren und anfängerfreundlichen Vorlage können Sie jeden Abschnitt Ihrer Whiteboard-Präsentation fokussieren und organisieren, indem Sie sie systematisch anordnen. Darüber hinaus hilft die ClickUp Präsentationsvorlage auch:

Erstellen Sie eine Standardstruktur für Präsentationen

Die Nachverfolgung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Präsentation

Zusammenarbeit und Einholung von Feedback von allen Mitgliedern des Teams zu einer Präsentation

So kann ClickUp langweilige Aufgaben in unterhaltsame und überzeugende Whiteboard-Präsentationen verwandeln.

Erstellen Sie Whiteboard-Animationsvideos & Präsentationen wie nie zuvor mit ClickUp!

Whiteboard-Animationen und -Präsentationen mögen wie eine ausgefallene Sache erscheinen - und bis zu einem gewissen Grad sind sie das auch!

Angesichts der unglaublichen Aufmerksamkeit, die sie erhalten, ist die Erstellung mit einem Whiteboard-Animationsprogramm ein fester Bestandteil des Geschäfts geworden.

Doch damit ist die Herausforderung noch nicht zu Ende. Selbst wenn Sie animierte Videos und Präsentationen für Ihr nächstes Meeting erstellen, wie entscheiden Sie sich für einen Whiteboard-Animationsmaker, der mit allen erforderlichen Tools und Features ausgestattet ist?

Eine One-Stop-Lösung für das Arbeitsmanagement wie ClickUp erfüllt diese Aufgabe sehr gut. Die umfangreiche Bibliothek von ClickUp mit ihren Features und Funktionen enthält alles, was Sie brauchen, um animierte Videos und Präsentationen von Whiteboards zu erstellen.

Also beeilen Sie sich und melden Sie sich noch heute bei ClickUp an um lustige und kreative Whiteboard-Animationen zu gestalten!