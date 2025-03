15 beste Tools für Mitarbeiter-Pulse-Umfragen im Jahr 2025

Bei Umfragen zum Puls der Mitarbeiter geht es natürlich nicht darum, zu überprüfen, ob das Herz bei der Arbeit noch schlägt (obwohl das an einem rauen Monday keine schlechte Idee sein könnte!😊).

was genau sind also Pulse Surveys für Mitarbeiter?

Eine Umfrage zum Puls der Mitarbeiter ist eine kurze Reihe von Fragen, die in regelmäßigen Abständen an die Mitarbeiter geschickt werden.

So wie das Überprüfen des Pulses Aufschluss über die körperliche Gesundheit gibt, helfen diese häufigen Umfragen der Personalabteilung, die Stimmung der Mitarbeiter zu überwachen und verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln.

Mit der Mitarbeiter-Pulse-Umfrage-Software können sie effektiv Mitarbeiter-Feedback zu Aspekten wie Arbeitszufriedenheit, Beziehungen am Arbeitsplatz und dem allgemeinen Umfeld einholen.

Diese Tools für Mitarbeiterbefragungen sind unerlässlich für die Schaffung eines anregenden und unterstützenden Arbeitsplatzes. Um die ideale Option für Sie zu finden, stellen wir Ihnen die 15 besten Tools für Mitarbeiterbefragungen vor.

Wenn Sie sich für einen Personalverantwortlichen entscheiden, führen Sie mehrere Gesprächsrunden durch, um die perfekte Person zu finden, oder? Das Gleiche gilt für ein Tool zur Mitarbeiterbefragung, dessen Hauptzweck die Erfassung von Mitarbeiterfeedback ist.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl eines Tools für Pulse-Umfragen achten sollten.

Anpassung : Personalisierung ist der Schlüssel! Mit guten Tools für Pulsumfragen können Sie die Fragen und Umfragen an Ihre Bedürfnisse benutzerdefinieren und sogar Ihr Logo einbinden, um die Markenidentität zu wahren

: Personalisierung ist der Schlüssel! Mit guten Tools für Pulsumfragen können Sie die Fragen und Umfragen an Ihre Bedürfnisse benutzerdefinieren und sogar Ihr Logo einbinden, um die Markenidentität zu wahren Daten und Analysen : Suchen Sie nach Tools, die Ihnen wertvolle Erkenntnisse liefern. Effektive Daten und Analysen helfen Ihnen, Trends zu überwachen, das Engagement der Mitarbeiter zu messen und Ihre Personalstrategien zu informieren

: Suchen Sie nach Tools, die Ihnen wertvolle Erkenntnisse liefern. Effektive Daten und Analysen helfen Ihnen, Trends zu überwachen, das Engagement der Mitarbeiter zu messen und Ihre Personalstrategien zu informieren Benutzerfreundlichkeit : Kompliziertesoftware zur Mitarbeiterbindung ist nicht die bequemste - wählen Sie Tools mit einer einfachen, benutzerfreundlichen Oberfläche und Vorlagen, die Ihnen helfen, Umfragen im Handumdrehen zu erstellen und durchzuführen

: Kompliziertesoftware zur Mitarbeiterbindung ist nicht die bequemste - wählen Sie Tools mit einer einfachen, benutzerfreundlichen Oberfläche und Vorlagen, die Ihnen helfen, Umfragen im Handumdrehen zu erstellen und durchzuführen Automatisierung: Automatisieren Sie die Bereitstellung und Verarbeitung von Umfragen, sparen Sie Zeit und stellen Sie sicher, dass Sie stets über neue Erkenntnisse verfügen

Also, liebe HR-Profis und Workplace Champions, es ist an der Zeit, über tools zu sprechen.

Holen Sie sich einen Kaffee, machen Sie es sich gemütlich und lassen Sie uns die 15 besten Tools für Pulse-Umfragen kennenlernen, bei denen Ihre Mitarbeiter sagen werden: "Endlich hört jemand zu!"

Pulse-Umfragen für Mitarbeiter sind ein dreiteiliger Prozess: Entwurf, Durchführung und Analyse.

ClickUp kümmert sich um all diese Schritte! ClickUp Formulare ermöglicht es Ihnen, Mitarbeiterfeedback ohne den üblichen Aufwand zu sammeln. Sie können schnell Umfragen erstellen, die Ihre Mitarbeiter in wenigen Minuten ausfüllen können - perfekt für Pulse-Umfragen, die schnell und häufig durchgeführt werden müssen.

umfragebögen mühelos in ClickUp mit einem vereinfachten Formularmenü erstellen und verwalten

Sie können diese Formulare mit spezifischen Fragen benutzerdefinieren, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, z. B. zur Bewertung des Mitarbeiterengagements oder zum Verständnis der Work-Life-Balance.

Außerdem gibt es ClickUp Dokumente die das Zusammenstellen und Präsentieren von Umfrageergebnissen vereinfacht.

effektive Zusammenarbeit an Dokumenten mit ClickUp Docs, Nachverfolgung von Änderungen in Echtzeit

Diese Dokumente ermöglichen es Ihnen, die Informationen in einer leicht lesbaren Weise zu formatieren und in Echtzeit mit anderen Beteiligten freizugeben.

Gleichzeitig sparen Sie mit den vorgefertigten Vorlagen von ClickUp viel Zeit bei der Gestaltung und Formatierung und erhalten einen soliden Ausgangspunkt. Fügen Sie einfach zusätzliche Fragen ein, und schon können Sie loslegen!

ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung

ClickUp's Vorlage für die Mitarbeiterbefragung

ClickUp's Vorlage für die Mitarbeiterbefragung ist das perfekte tool, um sich ein genaues Bild von der Zufriedenheit und dem Engagement der Mitarbeiter zu machen. Mit dieser Vorlage können Sie:

Klare, umsetzbare Erkenntnisse darüber gewinnen, wie sich Ihr Team fühlt

darüber gewinnen, wie sich Ihr Team fühlt Personalisierte Umfragen mit benutzerdefinierten Fragen erstellen

mit benutzerdefinierten Fragen erstellen Ein Echtzeit-Feedback von Mitarbeitern auf jedem Gerät einholen

Mit diesem gestrafften Formular können Sie ganzheitliches Mitarbeiterfeedback sammeln und analysieren, die Zufriedenheit messen und die Unternehmenskultur besser verstehen.

Wenn Sie auf der Suche nach etwas handfesterem sind, hat ClickUp das perfekte tool für Sie - ClickUp's Engagement Survey Action Plan Vorlage . Sie hilft bei der Identifizierung von Schlüsselfaktoren für das Engagement, bei der Umsetzung wirkungsvoller Änderungen und bei der Sicherstellung der Verantwortlichkeit für die Ergebnisse.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Formular-Ansicht : Vereinfacht die Erstellung und Verwaltung von Formularen und macht die Datenerfassung unkompliziert

: Vereinfacht die Erstellung und Verwaltung von Formularen und macht die Datenerfassung unkompliziert Umfragefragen-Generator : KI-gestütztes Tool, das Ihnen hilft, relevante und ansprechende Umfragefragen zu erstellen, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind

ClickUp Dashboards : ClickUp Dashboards eignen sich perfekt zur Visualisierung von Umfragedaten, mit benutzerdefinierten Widgets zur Nachverfolgung bestimmter Metriken und zum Vergleich von Ergebnissen im Zeitverlauf

ClickUp Dokumente : Hervorragend geeignet zum Freigeben von Umfragezusammenfassungen und Erkenntnissen, mit Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Nachverfolgung in Echtzeit

: Hervorragend geeignet zum Freigeben von Umfragezusammenfassungen und Erkenntnissen, mit Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Nachverfolgung in Echtzeit ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht : Ideal für die Einstellung von Zeitleisten, die Verwaltung von Zeitplänen für Umfragen und die Nachverfolgung des Fortschritts vom Start bis zum Abschluss

ClickUp's Limitierungen

Funktionen der mobilen App: Die mobile App von ClickUp verfügt noch nicht über die volle Funktion der Desktop-Version, was eine kleine Herausforderung darstellen kann, wenn Sie unterwegs Anpassungen vornehmen müssen

ClickUp Preise

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied und Monat hinzuzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. SurveySparrow (Großartig für automatisierte Pulse-Umfragen)

via SurveySparrow SurveySparrow bietet eine intuitive Plattform für die Durchführung von Pulse-Umfragen bei Mitarbeitern, die es Unternehmen leicht macht, Folgendes zu messen mitarbeiterengagement .

Eines der herausragenden Features ist die automatisierte Planung von Umfragen, die es Ihnen ermöglicht, Umfragen einzustellen und den Rest von der Plattform erledigen zu lassen.

Die Plattform verfügt außerdem über eine Konversationsschnittstelle, die Umfragen persönlicher und ansprechender macht, was zu einer Berichterstellung von 40 % mehr abgeschlossenen Umfragen führt.

Einige Benutzer haben jedoch festgestellt, dass das Neuanordnen von Textfeldern in Umfragen ein kleines Rätsel ist und dass diese erweiterten Features ihren Preis haben können.

Die besten Features von SurveySparrow

Automatisierte Planung von Umfragen : Richten Sie regelmäßige Pulse-Umfragen ein und lassen Sie das System Erinnerungen verwalten, damit Sie sich auf andere Dinge konzentrieren können

: Richten Sie regelmäßige Pulse-Umfragen ein und lassen Sie das System Erinnerungen verwalten, damit Sie sich auf andere Dinge konzentrieren können Konversationelle Schnittstelle : Bindet Mitarbeiter mit einer personalisierten Erfahrung ein und erhöht die Rate der fertiggestellten Umfragen

: Bindet Mitarbeiter mit einer personalisierten Erfahrung ein und erhöht die Rate der fertiggestellten Umfragen Reichhaltiges Dashboard zur Berichterstellung : Bietet schnelle Einblicke und sendet Echtzeit-Updates, um Sie über die Ergebnisse der Umfrage auf dem Laufenden zu halten

: Bietet schnelle Einblicke und sendet Echtzeit-Updates, um Sie über die Ergebnisse der Umfrage auf dem Laufenden zu halten Omnichannel-Datenerfassung : Erfassen Sie Feedback aus verschiedenen Quellen wie E-Mail, Internet und sozialen Medien an einem Ort

: Erfassen Sie Feedback aus verschiedenen Quellen wie E-Mail, Internet und sozialen Medien an einem Ort Erweiterte bedingte Logik: Passen Sie Umfragen auf der Grundlage von Antworten an, um das Erlebnis für Benutzer reibungslos und benutzerdefiniert zu gestalten

Die Grenzen von SurveySparrow

Schwierige Neuanordnung von Textfeldern : Das Anordnen von Textfeldern kann schwierig sein und das Layout der Umfrage beeinträchtigen

: Das Anordnen von Textfeldern kann schwierig sein und das Layout der Umfrage beeinträchtigen Langsames Laden der Seite : Einige Benutzer berichten, dass eingebettete Umfragen die Seiten, auf denen sie sich befinden, verlangsamen

: Einige Benutzer berichten, dass eingebettete Umfragen die Seiten, auf denen sie sich befinden, verlangsamen Hohe Kosten für erweiterte Features: Für den Zugriff auf erweiterte Features ist ein erweiterter Plan erforderlich, der unter Umständen teurer ist als erwartet

SurveySparrow Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

SurveySparrow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

3. ThriveSparrow (am besten für flexible Pulse-Umfragen)

via ThriveSparrow ThriveSparrow zielt darauf ab, das kontinuierliche Mitarbeiterengagement zu fördern, indem es regelmäßige Pulse-Umfragen durchführt, die Unternehmen dabei helfen, den Grad des Engagements zu verstehen und schnell auf veränderte Bedürfnisse zu reagieren.

Mit ThriveSparrow ist es einfach, die Häufigkeit dieser Umfragen zu benutzerdefinieren - ob Sie wöchentliche Updates oder monatliche Trends wünschen, das Tool passt sich an Ihre HR-Programme an.

Es ist jedoch anzumerken, dass ThriveSparrow nicht unbedingt ideal für größere Unternehmen ist; es eignet sich am besten für kleine bis mittelgroße Unternehmen.

Die besten Features von ThriveSparrow

Flexible Planung von Pulse-Umfragen : Wählen Sie die Häufigkeit der Umfragen, die zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens passen, von wöchentlichen Pulse Checks bis hin zu monatlichen Trends

: Wählen Sie die Häufigkeit der Umfragen, die zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens passen, von wöchentlichen Pulse Checks bis hin zu monatlichen Trends eNPS-Umfragen : Umfragen mit nur einer Frage zur Messung der Mitarbeiterzufriedenheit und zur Ermittlung von Verbesserungspotenzialen

: Umfragen mit nur einer Frage zur Messung der Mitarbeiterzufriedenheit und zur Ermittlung von Verbesserungspotenzialen Umfassende Berichterstellung : Bietet umsetzbare Einblicke in Engagement-Trends und ermöglicht es Führungskräften, datengestützte Entscheidungen zu treffen

: Bietet umsetzbare Einblicke in Engagement-Trends und ermöglicht es Führungskräften, datengestützte Entscheidungen zu treffen Nahtlose Integration : Lässt sich in Slack, Google Workspace und andere Anwendungen integrieren, so dass Sie es leicht in Ihre bestehende HR-Technologie einbinden können

: Lässt sich in Slack, Google Workspace und andere Anwendungen integrieren, so dass Sie es leicht in Ihre bestehende HR-Technologie einbinden können Mehrsprachiger Support: Ermöglicht Umfragen in mehreren Sprachen, ideal für globale Teams

Die Grenzen von ThriveSparrow

Beschränkte Integrationen : Im Vergleich zu anderen Tools für Pulse-Umfragen verfügt ThriveSparrow über weniger Integrationen von Drittanbietern, was seine Verwendung innerhalb eines breiteren Tech-Ökosystems einschränken kann

: Im Vergleich zu anderen Tools für Pulse-Umfragen verfügt ThriveSparrow über weniger Integrationen von Drittanbietern, was seine Verwendung innerhalb eines breiteren Tech-Ökosystems einschränken kann Grundlegende Schnittstelle : Die Oberfläche ist zwar benutzerfreundlich, verfügt aber nicht über fortschrittliche Features, die den Anforderungen größerer Organisationen möglicherweise nicht gerecht werden

: Die Oberfläche ist zwar benutzerfreundlich, verfügt aber nicht über fortschrittliche Features, die den Anforderungen größerer Organisationen möglicherweise nicht gerecht werden Eingeschränkte Skalierbarkeit: ThriveSparrow wurde für kleine bis mittlere Geschäfte entwickelt und ist für größere Unternehmen möglicherweise nicht so effizient skalierbar

ThriveSparrow Preise

Leistung : $5 pro Monat und Mitarbeiter

: $5 pro Monat und Mitarbeiter Engage : $3 pro Monat und Mitarbeiter

: $3 pro Monat und Mitarbeiter Anerkennungen: $2 pro Monat und Mitarbeiter

4. CultureMonkey (am besten für umfassende Einblicke in das Mitarbeiterengagement)

via KulturMonkey CultureMonkey bietet ein Array von Features zur Förderung einer positiven Arbeitsplatzkultur. Durch verschiedene Umfragen zum Mitarbeiterengagement und Echtzeit-Feedback-Management hilft CultureMonkey Unternehmen zu verstehen, was ihre Mitarbeiter antreibt.

Eine der Stärken von CultureMonkey ist der Einsatz von Heatmaps und Stimmungsanalysen. Diese Tools ermöglichen es Führungskräften, Engagement-Trends schnell zu erkennen und sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen.

CultureMonkey richtet sich jedoch in erster Linie an mittlere bis große Geschäfte, was sich in seinem benutzerdefinierten Preismodell und den auf umfangreichere organisatorische Anforderungen zugeschnittenen Features widerspiegeln kann.

Die besten Features von CultureMonkey

Vielfältige Umfrageoptionen : Umfasst eNPS, benutzerdefinierte Umfragen und Pulse-Umfragen, um verschiedene organisatorische Anforderungen zu erfüllen

: Umfasst eNPS, benutzerdefinierte Umfragen und Pulse-Umfragen, um verschiedene organisatorische Anforderungen zu erfüllen Datengestützte Einblicke : Bietet Heatmaps, Stimmungsanalysen und Benchmarks, um Schmerzpunkte zu identifizieren und Verbesserungen im Laufe der Zeit nachzuverfolgen

: Bietet Heatmaps, Stimmungsanalysen und Benchmarks, um Schmerzpunkte zu identifizieren und Verbesserungen im Laufe der Zeit nachzuverfolgen Anonymes Feedback : Gewährleistet 100 % Anonymität und ermöglicht ehrliches Feedback über sichere, GDPR-konforme Kanäle

: Gewährleistet 100 % Anonymität und ermöglicht ehrliches Feedback über sichere, GDPR-konforme Kanäle Umfassende Tools zur Berichterstellung : Bietet CSV- und PPT-Exportoptionen für eine detaillierte Datenanalyse und benutzerdefinierte Berichterstellung

: Bietet CSV- und PPT-Exportoptionen für eine detaillierte Datenanalyse und benutzerdefinierte Berichterstellung Automatisierte Umfrage-Planung: Ermöglicht die Einstellung automatischer Umfragen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Teilnahmequoten maximiert werden

CultureMonkey's Grenzen

Benutzerdefiniertes Preismodell : Das Fehlen von Vorabinformationen zur Preisgestaltung kann die Bestimmung der Kosteneffizienz erschweren, insbesondere für kleinere Geschäfte

: Das Fehlen von Vorabinformationen zur Preisgestaltung kann die Bestimmung der Kosteneffizienz erschweren, insbesondere für kleinere Geschäfte Potenzielle Komplexität : Die Plattform kann aufgrund ihrer umfangreichen Features für kleine Teams oder Startups komplexer sein als nötig

: Die Plattform kann aufgrund ihrer umfangreichen Features für kleine Teams oder Startups komplexer sein als nötig Limitierte Integrationen von Drittanbietern: Die Plattform bietet zwar einen großen Bereich an plattforminternen Tools, die Integrationsmöglichkeiten mit anderer Software sind jedoch relativ begrenzt

CultureMonkey Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

CultureMonkey-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

5. 15Five (Am besten für einfach zu bedienende Umfragen)

via 15Fünf 15Five wurde für HR-Führungskräfte entwickelt, die eine greifbare Wirkung erzielen wollen, und bietet benutzerfreundliche, wissenschaftlich fundierte Umfragen, die mit nur zwei Klicks durchgeführt werden können und deren Antworten in etwa sechs Minuten vorliegen.

Mit Features wie Benchmarking und detaillierten HR Outcomes Dashboards, hilft 15Five, das Engagement auf allen Ebenen zu messen - im Unternehmen, in der Abteilung oder im Team - und den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Während die Plattform mit ihren umfangreichen Features hervorragend für mittlere bis große Unternehmen geeignet ist, reicht ihre Einfachheit für diejenigen, die stark anpassbare Lösungen suchen, möglicherweise nicht aus.

Die besten Features von 15Five

HR Outcomes Dashboard : Bietet eine umfassende Ansicht der Metriken zur Mitarbeiterbindung neben anderen wichtigen Geschäftsdaten und unterstützt so datengestützte Entscheidungen

: Bietet eine umfassende Ansicht der Metriken zur Mitarbeiterbindung neben anderen wichtigen Geschäftsdaten und unterstützt so datengestützte Entscheidungen Anpassbare Umfragen und Benchmarks : Bietet wissenschaftlich fundierte Vorlagen und Benchmarking-Tools zum Vergleich des Engagements im Zeitverlauf und über Branchen hinweg

: Bietet wissenschaftlich fundierte Vorlagen und Benchmarking-Tools zum Vergleich des Engagements im Zeitverlauf und über Branchen hinweg Internes Coaching und Beratung : Umfasst fachkundigen Support für die Erstellung von Engagement-Strategien und die Entwicklung der Effektivität von Managern

: Umfasst fachkundigen Support für die Erstellung von Engagement-Strategien und die Entwicklung der Effektivität von Managern Echtzeit-Feedback und Stimmungsanalyse : Ermöglicht die schnelle Identifizierung von Mitarbeiterproblemen, von Burnout bis hin zu DE&I-Initiativen

: Ermöglicht die schnelle Identifizierung von Mitarbeiterproblemen, von Burnout bis hin zu DE&I-Initiativen Slack-Integration für die Anerkennung durch Kollegen: Ermöglicht es den Mitarbeitern, Lob zu verteilen und Erfolge zu feiern und so eine positive Arbeitsplatzkultur zu fördern

Die Grenzen von 15Five

Unterbricht den Workflow : Einige Benutzer empfinden die häufigen Benachrichtigungen der Plattform als störend, insbesondere wenn sie in ihre tägliche Routine integriert sind

: Einige Benutzer empfinden die häufigen Benachrichtigungen der Plattform als störend, insbesondere wenn sie in ihre tägliche Routine integriert sind Mangelnde benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten : Zwar ist die Plattform benutzerfreundlich, aber für diejenigen, die sehr spezifische Anpassungen oder zusätzliche Tools benötigen, ist sie möglicherweise nicht geeignet

: Zwar ist die Plattform benutzerfreundlich, aber für diejenigen, die sehr spezifische Anpassungen oder zusätzliche Tools benötigen, ist sie möglicherweise nicht geeignet Fehlende Features in den Basis Plänen: Bestimmte Schlüssel-Features sind nur in den höheren Stufen verfügbar und erfordern eine größere Investition, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können

15Five Preise

Engage*: $4 pro Benutzer pro Monat

Leistung : $10 pro Benutzer pro Monat

: $10 pro Benutzer pro Monat Gesamtplattform: $16 pro Benutzer pro Monat

15Five Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1.700+ Bewertungen)

6. Workleap Officevibe (am besten für wöchentliche Einblicke und Mitarbeiter-Feedback)

via Workleap Officevibe Workleap Officevibe ist ein leistungsstarkes Tool zur Mitarbeiterbefragung, das Führungskräften mit minimalem Aufwand verwertbare Erkenntnisse liefert.

Zu den herausragenden Features von Officevibe gehört die anonyme Feedback-Option, die ehrliche Mitarbeiterantworten fördert.

Darüber hinaus vereinfachen die Slack- und Google-Integrationen von Officevibe das Umfrageerlebnis.

Allerdings haben Benutzer bemerkt, dass die Slack-Integration manchmal Probleme macht und den Workflow unterbricht.

Workleap Officevibes beste Features

Wöchentliche Pulse-Umfragen : Stellt jede Woche fünf gezielte Fragen und bietet so kontinuierliche Einblicke, ohne die Mitarbeiter zu überfordern

: Stellt jede Woche fünf gezielte Fragen und bietet so kontinuierliche Einblicke, ohne die Mitarbeiter zu überfordern Anonymes Feedback : Sammelt anonymisierte Antworten, um Ehrlichkeit zu fördern und die Genauigkeit der Engagement-Daten zu verbessern

: Sammelt anonymisierte Antworten, um Ehrlichkeit zu fördern und die Genauigkeit der Engagement-Daten zu verbessern Echtzeit-Berichterstellung : Liefert klare und aggregierte Daten, die der Personalabteilung und den Managern helfen, sich auf kritische Verbesserungsbereiche zu konzentrieren

: Liefert klare und aggregierte Daten, die der Personalabteilung und den Managern helfen, sich auf kritische Verbesserungsbereiche zu konzentrieren Vollständige Transparenz : Gibt die Umfragedaten für das gesamte Team frei und ermöglicht es den Mitarbeitern, an der Verbesserung der Arbeitsplatzkultur mitzuwirken

: Gibt die Umfragedaten für das gesamte Team frei und ermöglicht es den Mitarbeitern, an der Verbesserung der Arbeitsplatzkultur mitzuwirken Slack- und Google-Integrationen: Ermöglicht den einfachen Zugriff auf Umfragen und Ergebnisse direkt auf vertrauten Plattformen

Workleap Officevibe's Limits

Anfängliches Setup verwirrend : Einige Benutzer empfinden das Setup als verwirrend, insbesondere bei der Erstellung von Konten und der Passwortverwaltung

: Einige Benutzer empfinden das Setup als verwirrend, insbesondere bei der Erstellung von Konten und der Passwortverwaltung Probleme bei der Slack-Integration : Die Slack-Integration kann inkonsistent sein, was dazu führt, dass sich einige Benutzer versehentlich bei Google anmelden

: Die Slack-Integration kann inkonsistent sein, was dazu führt, dass sich einige Benutzer versehentlich bei Google anmelden Begrenzter kostenloser Plan: Die kostenlose Version bietet einen eingeschränkten Datenverlauf und unterstützt nur ein Team, was für größere Organisationen möglicherweise nicht ausreichend ist

Workleap Officevibe Preise

Free : $0

: $0 Wesentlich : $3.50 pro Person pro Monat

: $3.50 pro Person pro Monat Pro : $5 pro Person pro Monat

: $5 pro Person pro Monat Performance Management Add-On: $6 pro Person pro Monat

Workleap Officevibe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (700+ Bewertungen)

7. TINYpulse (am besten für anonymes Feedback und Anerkennung durch Kollegen)

via TINYpulse Das Beste an TINYpulse ist, dass es den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, sich zu äußern, ohne den Druck, identifiziert zu werden.

Das einzigartige "Cheers for Peers"-Feature der Plattform, bei dem sich Kollegen gegenseitig loben können, trägt ebenfalls zur Förderung einer Kultur der Anerkennung bei.

Auf der anderen Seite empfinden einige Benutzer die Navigation als etwas verwirrend, vor allem wegen der regelmäßigen Updates der App, die gelegentlich zu fehlerhaften Links führen.

Außerdem kann es in kleinen Teams zu Problemen mit der Anonymität kommen, da sich die Mitarbeiter manchmal fragen: _"Wer hat diese niedrige Punktzahl hinterlassen?

Die besten Features von TINYpulse

Anpassbare Umfragefragen : Ermöglicht Administratoren die Anpassung der Fragen an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens

: Ermöglicht Administratoren die Anpassung der Fragen an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens Zufriedenheitstrends und Berichterstellung : Nachverfolgung der Mitarbeitermoral im Laufe der Zeit, Identifizierung von Mustern, die möglicherweise Aufmerksamkeit erfordern

: Nachverfolgung der Mitarbeitermoral im Laufe der Zeit, Identifizierung von Mustern, die möglicherweise Aufmerksamkeit erfordern Anonyme Feedback-Optionen : Fördert ehrliche Antworten, mit der Möglichkeit für Administratoren, privat zu antworten, ohne die Identität preiszugeben

: Fördert ehrliche Antworten, mit der Möglichkeit für Administratoren, privat zu antworten, ohne die Identität preiszugeben Aufmunterung für Kollegen : Fördert die Anerkennung unter Gleichgestellten und schafft so eine stärker verbundene und wertschätzende Arbeitsplatzkultur

: Fördert die Anerkennung unter Gleichgestellten und schafft so eine stärker verbundene und wertschätzende Arbeitsplatzkultur Umsetzbare Empfehlungen: Bietet datengestützte Vorschläge zur Steigerung des Mitarbeiterengagements und nimmt dem Rätselraten über Verbesserungen ein Ende

Die Grenzen von TINYpulse

Probleme mit der Navigation auf der Oberfläche : Einige Benutzer empfinden das Layout als schwierig, insbesondere nach Updates der App

: Einige Benutzer empfinden das Layout als schwierig, insbesondere nach Updates der App Anonymitätsprobleme in kleinen Teams : In kleineren Teams kann es schwierig sein, echte Anonymität zu wahren, was zu Neugier auf die Feedback-Quellen führt

: In kleineren Teams kann es schwierig sein, echte Anonymität zu wahren, was zu Neugier auf die Feedback-Quellen führt Preismodell verwirrend: Benutzer berichten von Änderungen in der Preisstruktur im Laufe der Zeit, was zu einigen Missverständnissen über die Kosten der Benutzer führt

TINYpulse Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

TINYpulse Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (200+ Bewertungen)

: 4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (45+ Bewertungen)

via Kultur Amp Culture Amp ist eine vielseitige Plattform für das Mitarbeiterengagement, die Unternehmen dabei helfen soll, strategische Entscheidungen auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse zu treffen

Mit über 40 Vorlagen für Umfragen, die Bereiche wie Engagement, DE&I und mehr abdecken, ermöglicht Culture Amp es HR Teams, Umfragen auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens zuzuschneiden.

Culture Amp bietet zwar umfangreiche Features, aber das benutzerdefinierte Preismodell und die Komplexität der Plattform sind möglicherweise nicht ideal für kleinere Organisationen oder diejenigen, die einfachere Lösungen suchen.

Die besten Features von Culture Amp

Umfassende Umfrage-Bibliothek : Bietet 40+ wissenschaftlich fundierte, anpassbare Vorlagen für verschiedene Engagementbereiche

: Bietet 40+ wissenschaftlich fundierte, anpassbare Vorlagen für verschiedene Engagementbereiche KI-gestützte Analytik : Liefert sichere, objektive Erkenntnisse, die helfen, Initiativen zu priorisieren und zum Handeln zu inspirieren

: Liefert sichere, objektive Erkenntnisse, die helfen, Initiativen zu priorisieren und zum Handeln zu inspirieren Personalanalyse : Bietet datengestützte Tools zur Entscheidungsfindung für die Personalabteilung, die ein tieferes Verständnis der Mitarbeiterstimmung ermöglichen

: Bietet datengestützte Tools zur Entscheidungsfindung für die Personalabteilung, die ein tieferes Verständnis der Mitarbeiterstimmung ermöglichen Erprobte Aktionspläne : Diese Pläne basieren auf den Erkenntnissen führender Unternehmen und helfen Ihnen, die wichtigsten Herausforderungen bei der Mitarbeiterbindung zu bewältigen

: Diese Pläne basieren auf den Erkenntnissen führender Unternehmen und helfen Ihnen, die wichtigsten Herausforderungen bei der Mitarbeiterbindung zu bewältigen Flexible Tools zur Berichterstellung: Ermöglicht detaillierte Analysen mit Slicing- und Dicing-Funktionen und bietet intuitive Visualisierungen

Die Grenzen von Culture Amp

Benutzerdefiniertes Preismodell : Die Preisgestaltung wird nicht offengelegt, was es für Unternehmen schwierig machen kann, die Kosten im Voraus abzuschätzen

: Die Preisgestaltung wird nicht offengelegt, was es für Unternehmen schwierig machen kann, die Kosten im Voraus abzuschätzen Potenzielle Komplexität für kleinere Teams : Mit ihrem großen Bereich an Features kann die Plattform für kleinere Organisationen oder Startups überwältigend wirken

: Mit ihrem großen Bereich an Features kann die Plattform für kleinere Organisationen oder Startups überwältigend wirken Herausforderungen bei der Plattformintegration: Benutzer haben notiert, dass die Verwaltung mehrerer HR-Plattformen umständlich sein kann und zu Schwierigkeiten bei der Berichterstellung führen kann

Kultur Amp Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Culture Amp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.200+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

9. Qualtrics (am besten für flexible Umfrageplanung)

via Qualtrics Qualtrics ist für seine Anpassungsfähigkeit bekannt und ermöglicht es Unternehmen, das Engagement ihrer Mitarbeiter mit flexiblen Pulse-Umfragen zu überwachen.

Diese können angepasst werden, um sich auf Bereiche wie Wohlbefinden und DE&I zu konzentrieren, ohne ein völlig neues Programm zu starten.

Allerdings kann Qualtrics für neue Benutzer manchmal schwierig zu bedienen sein, und die Reaktionszeiten des Kundendienstes entsprechen nicht immer den Erwartungen.

Die besten Features von Qualtrics

Flexible Planung von Pulse-Umfragen : Ermöglicht schnelle Anpassungen der Umfragebereiche und Nachverfolgung des Engagements in Echtzeit

: Ermöglicht schnelle Anpassungen der Umfragebereiche und Nachverfolgung des Engagements in Echtzeit KI-gestützte Dashboards : Bietet rollenspezifische Einblicke, um eine zeitnahe Entscheidungsfindung und effektive Nachfassaktionen zu unterstützen

: Bietet rollenspezifische Einblicke, um eine zeitnahe Entscheidungsfindung und effektive Nachfassaktionen zu unterstützen Umfragebibliothek und Benchmarks : Bietet über 300 vorgefertigte Fragen und Branchen-Benchmarks für ein umfassendes Umfragedesign

: Bietet über 300 vorgefertigte Fragen und Branchen-Benchmarks für ein umfassendes Umfragedesign Integration in HR-Systeme : Sorgt für die Sicherheit und Aktualität der Mitarbeiterdaten in bestehenden HR tools

: Sorgt für die Sicherheit und Aktualität der Mitarbeiterdaten in bestehenden HR tools Manager Assist Hub: Verschafft Managern an vorderster Front personalisierte Einblicke, um teamspezifische Engagementlücken zu schließen

Qualtrics' Grenzen

Steile Lernkurve für neue Benutzer : Die Plattform kann anfangs schwierig zu navigieren sein, insbesondere für diejenigen, die mit Employee Experience Software nicht vertraut sind

: Die Plattform kann anfangs schwierig zu navigieren sein, insbesondere für diejenigen, die mit Employee Experience Software nicht vertraut sind Verzögerungen beim Kundenservice : Einige Benutzer berichten von langen Wartezeiten beim Support, was frustrierend sein kann, wenn sofortige Hilfe benötigt wird

: Einige Benutzer berichten von langen Wartezeiten beim Support, was frustrierend sein kann, wenn sofortige Hilfe benötigt wird Potenzielle Probleme bei der Zustellung von E-Mails: Einige Benutzer haben Probleme damit, dass E-Mails mit Umfragen die Mitarbeiter nicht erreichen, möglicherweise aufgrund von Spam-Filtern

Qualtrics-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Qualtrics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

10. Vantage Pulse (am besten für Echtzeit-Feedback)

via Vantage Pulse Vantage Pulse ist ideal für Unternehmen, die das Engagement und die Bindung ihrer Mitarbeiter an das Unternehmen fördern möchten. Vantage Pulse vermeidet jährliche Umfragen und ermöglicht stattdessen ein kontinuierliches Zuhören mit Echtzeit-Feedback

Die Plattform ist mit einem benutzerfreundlichen Dashboard ausgestattet, das intuitive Visualisierungen von Trends und Benchmarks bietet.

Einige Benutzer haben jedoch notiert, dass die Plattform von einer größeren Vielfalt an Vorlagen für Umfragen und einem dynamischeren Belohnungskatalog für die Anerkennung durch Kollegen profitieren könnte.

Die besten Features von Vantage Pulse

Echtzeit-Feedback und Trendvisualisierung : Bietet kontinuierliche Einblicke mit einem dynamischen Dashboard, das die Stimmung der Mitarbeiter und Trends zum Engagement anzeigt

: Bietet kontinuierliche Einblicke mit einem dynamischen Dashboard, das die Stimmung der Mitarbeiter und Trends zum Engagement anzeigt Vollständig anonyme Umfragen : Stellt sicher, dass die Mitarbeiter ehrliches Feedback freigeben können, wobei die Anonymität während des gesamten Prozesses gewährleistet ist

: Stellt sicher, dass die Mitarbeiter ehrliches Feedback freigeben können, wobei die Anonymität während des gesamten Prozesses gewährleistet ist Automatisierte Erinnerungen an Umfragen : Erinnerungen zum Einstellen und Vergessen, die dazu beitragen, die Teilnahmequote an Umfragen ohne manuelle Nachbereitung zu erhöhen

: Erinnerungen zum Einstellen und Vergessen, die dazu beitragen, die Teilnahmequote an Umfragen ohne manuelle Nachbereitung zu erhöhen Mehrsprachiger Support : Unterstützt mehr als 14 Sprachen und ist damit auch für globale Teams zugänglich

: Unterstützt mehr als 14 Sprachen und ist damit auch für globale Teams zugänglich Vorgefertigte Vorlagen für Umfragen: Bietet mehr als 25 Vorlagen für verschiedene Zwecke, einschließlich Onboarding-, DE&I- und Austrittsumfragen

Vantage Pulse's Limitierungen

Beschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten : Einige Benutzer berichten, dass sich die Vorlagen für Umfragen und der Prämienkatalog mit der Zeit wiederholen können

: Einige Benutzer berichten, dass sich die Vorlagen für Umfragen und der Prämienkatalog mit der Zeit wiederholen können Gelegentliche Probleme bei der Nachverfolgung : Benutzer haben notiert, dass die Nachverfolgung von Punkten für Belohnungen manchmal inkonsistent sein kann

: Benutzer haben notiert, dass die Nachverfolgung von Punkten für Belohnungen manchmal inkonsistent sein kann Verwirrende Benutzeroberfläche für neue Benutzer: Die Oberfläche ist zwar im Allgemeinen benutzerfreundlich, aber manche Benutzer finden sie manchmal schwierig zu navigieren

Preise für Vantage Pulse

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Vantage Pulse Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (5,100+ Bewertungen)

11. Glint (am besten für Umfragen zum Lebenszyklus von Mitarbeitern)

via Glint Mit Optionen wie vierteljährlichen Umfragen zum Engagement, Umfragen zu Vielfalt und Integration sowie Umfragen zur Effektivität von Managern stellt Glint Unternehmen die Tools zur Verfügung, mit denen sie Einblicke in die Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen und Phasen der Employee Journey gewinnen können.

Darüber hinaus bietet Glint 360 Feedback- und Anytime-Feedback-Programme an, die kontinuierliches Wachstum und Entwicklung auf allen Ebenen unterstützen.

Die Plattform kann jedoch schwierig zu navigieren sein, und Benutzer haben einen Mangel an detaillierter Dokumentation notiert, was neuen Benutzern den Einstieg erschwert.

Die besten Features von Glint

Vielfältiges Umfrageangebot : Bietet verschiedene Umfrageprogramme, einschließlich Engagement, DE&I, Managereffektivität und Patientensicherheit, um die spezifischen Anforderungen der Organisation zu erfüllen

: Bietet verschiedene Umfrageprogramme, einschließlich Engagement, DE&I, Managereffektivität und Patientensicherheit, um die spezifischen Anforderungen der Organisation zu erfüllen Lebenszyklus-Umfragen : Sammelt Feedback zu den wichtigsten Meilensteinen der Mitarbeiter und bietet Einblicke von der Einstellung bis zum Ausscheiden, die die Mitarbeiterbindung und das Engagement unterstützen

: Sammelt Feedback zu den wichtigsten Meilensteinen der Mitarbeiter und bietet Einblicke von der Einstellung bis zum Ausscheiden, die die Mitarbeiterbindung und das Engagement unterstützen Zeitunabhängige und 360°-Feedback-Programme : Ermöglicht fortlaufendes Feedback in Echtzeit für die kontinuierliche Mitarbeiterentwicklung und die Effektivität des Teams

: Ermöglicht fortlaufendes Feedback in Echtzeit für die kontinuierliche Mitarbeiterentwicklung und die Effektivität des Teams Personalwissenschaftlich gestützte Umfragen : Jedes Programm wird durch das Expertenteam von Glint unterstützt, um sicherzustellen, dass die Umfragen verwertbare Erkenntnisse liefern

: Jedes Programm wird durch das Expertenteam von Glint unterstützt, um sicherzustellen, dass die Umfragen verwertbare Erkenntnisse liefern Integration mit HR-Systemen: Synchronisierung mit bestehenden HR-Plattformen, um Mitarbeiterdaten genau und aktuell zu halten

Glint's Grenzen

Komplexe Navigation : Einige Benutzer berichten, dass die Navigation auf der Plattform verwirrend sein kann, insbesondere für diejenigen, die mit den Features von Glint nicht vertraut sind

: Einige Benutzer berichten, dass die Navigation auf der Plattform verwirrend sein kann, insbesondere für diejenigen, die mit den Features von Glint nicht vertraut sind Begrenzte Dokumentation : Einige Benutzer haben bemerkt, dass es an detaillierten Ressourcen mangelt, die bestimmte Funktionen erklären, was das Setup und die Nutzung erschweren könnte

: Einige Benutzer haben bemerkt, dass es an detaillierten Ressourcen mangelt, die bestimmte Funktionen erklären, was das Setup und die Nutzung erschweren könnte Bedenken zur Anonymität: Glint bietet zwar anonymes Feedback, aber einige Benutzer sind der Meinung, dass sich die Mitarbeiter trotzdem zurückhalten könnten, ihre Meinung freizugeben

Preise für Glint

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Glint Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: 4.6/5 (25+ Bewertungen)

12. Weekdone (am besten für OKR-Ausrichtung und wöchentliche Berichterstellung über Fortschritte)

via Weekdone Mit Weekdone können Unternehmen die Ziele von Teams anhand von Objekten und Schlüsselergebnissen (OKRs) abstimmen.

So kann jeder in Ihrem Team sehen, was wöchentlich und vierteljährlich erreicht werden muss.

Darüber hinaus umfasst Weekdone Pulsumfragen und 1:1-Feedback und unterstützt so ein kontinuierliches Leistungsmanagement und das Engagement der Mitarbeiter.

Weekdone ist zwar benutzerfreundlich, aber einige Benutzer haben Probleme bei der Navigation zwischen den Registerkarten und beim Zugriff auf die wöchentlichen Zusammenfassungen notiert, was das Erlebnis beeinträchtigen kann.

Die besten Features von Weekdone

OKR-Ausrichtung und Nachverfolgung : Organisieren und Ausrichten von Einzel- und Teamzielen mit einer visuellen OKR-Hierarchie, die Teams hilft, sich auf unternehmensweite Ziele zu konzentrieren

: Organisieren und Ausrichten von Einzel- und Teamzielen mit einer visuellen OKR-Hierarchie, die Teams hilft, sich auf unternehmensweite Ziele zu konzentrieren Wöchentliche Berichterstellung : Bereitstellung automatisierter wöchentlicher Statusberichte, die es den Mitarbeitern ermöglichen, ihren eigenen Fortschritt zu verfolgen und Aufgaben nach Priorität zu ordnen

: Bereitstellung automatisierter wöchentlicher Statusberichte, die es den Mitarbeitern ermöglichen, ihren eigenen Fortschritt zu verfolgen und Aufgaben nach Priorität zu ordnen Pulse-Umfragen und Check-ins : Bietet Umfragen zur 5-Sterne-Bewertung und Pulse-Check-Ins, um das Engagement und Wohlbefinden der Mitarbeiter zu überwachen

: Bietet Umfragen zur 5-Sterne-Bewertung und Pulse-Check-Ins, um das Engagement und Wohlbefinden der Mitarbeiter zu überwachen 1:1-Gespräche und Team-Ankündigungen : Ermöglicht private 1:1-Unterhaltungen und Team-Ankündigungen, um Kommunikation und Feedback zu verbessern

: Ermöglicht private 1:1-Unterhaltungen und Team-Ankündigungen, um Kommunikation und Feedback zu verbessern Tools für die Einstellung und Nachverfolgung von Zielen: Enthält Tools zur Einstellung und Nachverfolgung von OKRs, KPIs und Initiativen, mit anpassbaren Vorlagen für zusätzliche Flexibilität

Weekdone's Grenzen

Navigationsprobleme : Einige Benutzer finden es schwierig, zwischen den Registerkarten zu navigieren, insbesondere bei der Ansicht der wöchentlichen Zusammenfassungen

: Einige Benutzer finden es schwierig, zwischen den Registerkarten zu navigieren, insbesondere bei der Ansicht der wöchentlichen Zusammenfassungen Bedenken bezüglich der Rückerstattungspolitik : Benutzer haben über Probleme mit Rückerstattungsanträgen berichtet, die die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen können

: Benutzer haben über Probleme mit Rückerstattungsanträgen berichtet, die die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen können Einschränkter Kundensupport: Einige Benutzer merkten an, dass der Kundensupport in kritischen Zeiten nicht immer erreichbar ist

Weekdone-Preise

Free für bis zu 3 Benutzer : Für die kostenlose Version ist keine Kreditkarte erforderlich

: Für die kostenlose Version ist keine Kreditkarte erforderlich 4-10 Benutzer: 108 $ pro Monat, monatliche Abrechnung, Kosten pro Benutzer 10,80 $ für Pakete mit 10 Benutzern

Weekdone Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (30+ Bewertungen)

: 4.1/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

13. Lattice (am besten für kontinuierliches Feedback und Leistungsmanagement)

via Gitter Lattice's Umfragen zum Engagement und Pulse Umfragen helfen teams beim Sammeln von kontinuierlichem Feedback .

In der Zwischenzeit bietet der Analytics Explorer detaillierte Datenvisualisierungen, um datengestützte Entscheidungen zu unterstützen.

Darüber hinaus integriert Lattice 1:1 Meetings und Leistungsbeurteilungen in seine Plattform und hilft Managern, ihre Abläufe zu rationalisieren und ihre Zeit mit den direkten Mitarbeitern optimal zu nutzen.

Einige Benutzer empfinden die Navigation von Lattice jedoch als schwierig, insbesondere beim Zugriff auf Features wie 1:1 Notizen, was die allgemeine Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen kann.

Die besten Features von Lattice

Echtzeit-Pulse- und Engagement-Umfragen : Sammeln Sie laufend Feedback, um potenzielle Probleme zu erkennen und anzugehen, bevor sie sich auf die Arbeitsmoral auswirken

: Sammeln Sie laufend Feedback, um potenzielle Probleme zu erkennen und anzugehen, bevor sie sich auf die Arbeitsmoral auswirken Umfassende Nachverfolgung von Zielen und OKRs : Richtet die Ziele des Einzelnen und des Teams an den Prioritäten des Unternehmens aus und unterstützt so die strategische Wirkung

: Richtet die Ziele des Einzelnen und des Teams an den Prioritäten des Unternehmens aus und unterstützt so die strategische Wirkung KI-gestützte Einblicke und Analysen : Bietet unmittelbare, umsetzbare Daten, um Entscheidungen zu treffen und Verbesserungen der Mitarbeitererfahrung voranzutreiben

: Bietet unmittelbare, umsetzbare Daten, um Entscheidungen zu treffen und Verbesserungen der Mitarbeitererfahrung voranzutreiben Integrierte 1:1-Gespräche und Leistungsbewertungen : Fördert sinnvolle Interaktionen zwischen Manager und Mitarbeiter mit Tools für kontinuierliches Feedback und Talententwicklung

: Fördert sinnvolle Interaktionen zwischen Manager und Mitarbeiter mit Tools für kontinuierliches Feedback und Talententwicklung Add-On zum Vergütungsmanagement: Zentralisiert Vergütungsprüfungen und Benchmarking und sorgt für faire und einheitliche Vergütungspraktiken

Lattice's Grenzen

Navigationskomplexität : Einige Benutzer finden es schwierig, zwischen den Features zu navigieren, wie z.B. das Auffinden bestimmter 1:1 Notizen

: Einige Benutzer finden es schwierig, zwischen den Features zu navigieren, wie z.B. das Auffinden bestimmter 1:1 Notizen Einschränkungen bei der benutzerdefinierten Anpassung von Bewertungen : Benutzer berichten, dass die benutzerdefinierte Anpassung von Leistungsübersichten limitiert ist, was es schwierig macht, Übersichten auf spezifische Bedürfnisse zuzuschneiden

: Benutzer berichten, dass die benutzerdefinierte Anpassung von Leistungsübersichten limitiert ist, was es schwierig macht, Übersichten auf spezifische Bedürfnisse zuzuschneiden Gelegentliche Verzögerungen beim Support: Obwohl der Support im Allgemeinen schnell reagiert, haben einige Benutzer Verzögerungen in Zeiträumen mit hoher Nachfrage festgestellt

Preise für Lattice

Talent Management : $11 pro Platz und Monat

: $11 pro Platz und Monat Engagement Add-On : +$4 pro Platz pro Monat

: +$4 pro Platz pro Monat Wachstum Add-On : +$4 pro Platz pro Monat

: +$4 pro Platz pro Monat Kompensation Add-On: +$6 pro Platz pro Monat;

Lattice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

14. Leena KI (am besten für KI-gesteuerte Stimmungsanalyse)

via Leena KI Mit dem Schwerpunkt auf dem Verständnis von Engagement-Treibern in jeder Phase - vom Onboarding bis zum Ausstieg - nutzen die Umfragen von Leena AI ausgereifte KI zur Analyse von offenem Feedback.

Mit Multi-Channel-Support und mehrsprachigen Funktionen in über 100 Sprachen stellt Leena KI außerdem sicher, dass das Feedback für eine globale Belegschaft zugänglich und integrativ ist.

Während die Plattform robuste Features bietet, könnten einige Organisationen das benutzerdefinierte Preismodell als weniger transparent empfinden.

Die besten Features von Leena AI

KI-gesteuerte Stimmungsanalyse : Nutzt generative KI, um offenes Feedback zu analysieren, Einblicke in die Stimmung der Mitarbeiter zu gewinnen und Bereiche zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern

: Nutzt generative KI, um offenes Feedback zu analysieren, Einblicke in die Stimmung der Mitarbeiter zu gewinnen und Bereiche zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern Maßnahmenplanung innerhalb der Plattform : Ermöglicht HR-Teams die Verwaltung von Projekten, die Nachverfolgung von Verbesserungen und die Zuweisung von Aufgaben direkt in der Plattform für ein optimiertes Engagement-Management

: Ermöglicht HR-Teams die Verwaltung von Projekten, die Nachverfolgung von Verbesserungen und die Zuweisung von Aufgaben direkt in der Plattform für ein optimiertes Engagement-Management Echtzeit-Einblicke und Dashboards : Bietet intuitive, KI-gestützte Dashboards, die Engagement-Daten in Echtzeit darstellen und so eine schnelle Entscheidungsfindung unterstützen

: Bietet intuitive, KI-gestützte Dashboards, die Engagement-Daten in Echtzeit darstellen und so eine schnelle Entscheidungsfindung unterstützen Mehrkanaliger und mehrsprachiger Support : Integriert sich in bestehende Kommunikationskanäle und unterstützt mehr als 100 Sprachen, was es ideal für globale Organisationen macht

: Integriert sich in bestehende Kommunikationskanäle und unterstützt mehr als 100 Sprachen, was es ideal für globale Organisationen macht Integration mit anderen HR-Systemen: Synchronisierung mit Leistungsmanagement-, Onboarding- und anderen Systemen für ein einheitliches Mitarbeitererlebnis

Die Grenzen von Leena KI

Benutzerdefiniertes Preismodell : Preisinformationen sind nicht ohne Weiteres verfügbar, was es für Unternehmen schwierig machen kann, die Erschwinglichkeit im Voraus zu beurteilen

: Preisinformationen sind nicht ohne Weiteres verfügbar, was es für Unternehmen schwierig machen kann, die Erschwinglichkeit im Voraus zu beurteilen Komplexität für kleine Organisationen : Die fortschrittlichen Features der KI und die umfassenden Analysen könnten für kleinere Teams mehr als nötig sein

: Die fortschrittlichen Features der KI und die umfassenden Analysen könnten für kleinere Teams mehr als nötig sein Limitierte Bewertungen durch Dritte: Obwohl die Plattform positiv bewertet wird, hat sie im Vergleich zu größeren Wettbewerbern weniger Benutzerbewertungen, was das Vertrauen der Käufer beeinträchtigen könnte

Leena KI Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Leena KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

15. WorkTango (am besten geeignet für anpassbare Umfragen über den gesamten Lebenszyklus der Mitarbeiter)

via WorkTango WorkTango ermöglicht es Unternehmen, Feedback in verschiedenen Phasen zu erfassen, mit Vorlagen für Bereiche wie Engagement, DE&I, Onboarding und Offboarding.

Die KI-gesteuerten Analysen und die Sentiment Cloud der Plattform helfen HR-Teams und Führungskräften dabei, Themen und Trends aus offenen Textantworten schnell zu erkennen, während anonyme Unterhaltungen eine tiefere Erkundung der Mitarbeiteranliegen ermöglichen.

Einige Benutzer haben jedoch notiert, dass die Analyse- und Dashboard-Optionen der Plattform intuitiver sein könnten und dass die Benutzeroberfläche für neue Benutzer schwierig zu navigieren sein kann.

WorkTangos beste Features

Unlimited anpassbare Umfragen : Stellen Sie Umfragen mit forschungsgestützten Fragen und Vorlagen für jede Phase des Mitarbeiterlebenszyklus bereit

: Stellen Sie Umfragen mit forschungsgestützten Fragen und Vorlagen für jede Phase des Mitarbeiterlebenszyklus bereit Sentiment Cloud und Analysen : Visualisieren Sie Antworten in offenem Text und greifen Sie auf Echtzeit-Einsichten zu, um Trends zu erkennen und die Planung von Maßnahmen zu unterstützen

: Visualisieren Sie Antworten in offenem Text und greifen Sie auf Echtzeit-Einsichten zu, um Trends zu erkennen und die Planung von Maßnahmen zu unterstützen Anonyme Unterhaltungen : Führen Sie Folgedialoge, um unter Wahrung der Vertraulichkeit tiefere Einblicke zu gewinnen

: Führen Sie Folgedialoge, um unter Wahrung der Vertraulichkeit tiefere Einblicke zu gewinnen Anerkennung und Belohnungen : Skalieren Sie die Mitarbeiteranerkennung mit automatisierten Programmen für Meilensteine und Erfolge

: Skalieren Sie die Mitarbeiteranerkennung mit automatisierten Programmen für Meilensteine und Erfolge Prädiktive Analytik für Führungskräfte: Unterstützt Manager mit Handlungsempfehlungen auf der Grundlage prädiktiver Erkenntnisse bei der Entscheidungsfindung und beruflichen Entwicklung

WorkTango's Grenzen

Komplexe Navigation : Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten beim Wechseln zwischen Registerkarten und beim Navigieren auf der Plattform, insbesondere im Bereich der Unterhaltungen

: Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten beim Wechseln zwischen Registerkarten und beim Navigieren auf der Plattform, insbesondere im Bereich der Unterhaltungen Grundlegende benutzerdefinierte Analysefunktionen : Obwohl robust, fühlen sich die Analyse- und Dashboard-Optionen limitiert und nicht so anpassbar an, wie es einige Benutzer wünschen würden

: Obwohl robust, fühlen sich die Analyse- und Dashboard-Optionen limitiert und nicht so anpassbar an, wie es einige Benutzer wünschen würden Punkteverwaltung: Die vierteljährliche "Use or lose"-Richtlinie für Prämienpunkte kann für einige Benutzer restriktiv sein

WorkTango Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

WorkTango Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (850+ Bewertungen)

: 4.7/5 (850+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (100+ Bewertungen)

Mit ClickUp immer am Puls der Zeit

In einer Langzeitstudie haben Unternehmen mit einer starken Unternehmenskultur, die Wert auf Mitarbeiter, Kunden und Führung legt, eine umsatzwachstum von 682% .

Pulse-Umfragen unter den Mitarbeitern können dies für Sie erledigen: Sie können den aktuellen Zustand Ihres Arbeitsplatzes erfassen und Sie in die Lage versetzen, mit wirksamen Strategien verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln.

Die Features von ClickUp, wie z. B. anpassbare Vorlagen für Umfragen, die Erfassung von Feedback in Echtzeit und umsetzbare Erkenntnisse, bieten alles, was Sie brauchen, um dieses Niveau an Mitarbeiterengagement und -zufriedenheit zu erreichen.

sind Sie bereit, in Echtzeit Einblicke in die Erfahrungen Ihres Teams zu gewinnen? Anmeldung bei ClickUp heute!