Top 10 CRM für Verbände zur Verbesserung von Effizienz und Zusammenarbeit

Das Herzstück einer jeden Vereinigung sind ihre Mitglieder.

Um diesen Pulse aufrechtzuerhalten, bedarf es jedoch mehr als guter Vorsätze. Sie müssen Mitgliedschaften bewusst nachverfolgen, den Beitragseinzug automatisieren und Ereignisse und Webinare planen, ohne dabei den Zweck Ihrer Organisation aus den Augen zu verlieren.

Ich habe viel Zeit damit verbracht, CRM-Systeme (Customer Relationship Management) zu testen, und das Letzte, was Sie wollen, ist ein CRM-System, das gegen Sie arbeitet, nicht für Sie. Sie sollten in der Lage sein, alle Ihre Daten - wie Kundenbindungsstrategien, Verkaufschancen und Marketingkampagnen - an einem zentralen Speicherort zu speichern und zu analysieren.

Viele CRM-Softwareoptionen wurden speziell für die besonderen Herausforderungen entwickelt, die Sie bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen zu bewältigen haben.

In diesem Blogbeitrag werden die Tools vorgestellt, die tatsächlich funktionieren. Lassen Sie uns eintauchen.

Worauf sollten Sie bei CRM für Verbände achten?

Nicht alle CRM-Systeme sind gleich. Wenn Sie ein Tool wollen, das Ihnen wirklich hilft, Ihre Arbeit gut zu erledigen, brauchen Sie etwas, das den einzigartigen Anforderungen an die Führung einer Vereinigung gerecht wird.

Anpassungsmöglichkeiten: Ihre CRM-Softwarelösung sollte es Ihnen ermöglichen, Felder, Workflows und Berichterstellungen so zu benutzerdefinieren, dass sie der einzigartigen Struktur Ihres Verbandes entsprechen und sich anpassen, wenn dieser wächst oder seinen Schwerpunkt ändert

Ihre CRM-Softwarelösung sollte es Ihnen ermöglichen, Felder, Workflows und Berichterstellungen so zu benutzerdefinieren, dass sie der einzigartigen Struktur Ihres Verbandes entsprechen und sich anpassen, wenn dieser wächst oder seinen Schwerpunkt ändert Mitgliederverwaltung: Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie detaillierte Mitgliederprofile verwalten können, einschließlich Kontaktinformationen, Status der Mitgliedschaft, Beiträge, Teilnahme an Ereignissen und andere Präferenzen

Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie detaillierte Mitgliederprofile verwalten können, einschließlich Kontaktinformationen, Status der Mitgliedschaft, Beiträge, Teilnahme an Ereignissen und andere Präferenzen Mobile Zugänglichkeit: Das von Ihnen gewählte CRM-System sollte über eine mobilfreundliche Oberfläche oder eine spezielle App verfügen, damit Sie auch unterwegs auf Mitgliederinformationen zugreifen, Datensätze aktualisieren oder Anfragen beantworten können

Das von Ihnen gewählte CRM-System sollte über eine mobilfreundliche Oberfläche oder eine spezielle App verfügen, damit Sie auch unterwegs auf Mitgliederinformationen zugreifen, Datensätze aktualisieren oder Anfragen beantworten können Berichterstellung und Analysen: Wählen Sie eine Plattform mit zuverlässigen Berichterstattungsfunktionen, die Ihnen Einblicke in Mitgliedschaftstrends, die Teilnahme an Ereignissen, die finanzielle Situation und vieles mehr bieten

Wählen Sie eine Plattform mit zuverlässigen Berichterstattungsfunktionen, die Ihnen Einblicke in Mitgliedschaftstrends, die Teilnahme an Ereignissen, die finanzielle Situation und vieles mehr bieten Integration mit anderen Tools: Ihr CRM sollte sich nahtlos in Ihr bestehendes technisches System integrieren lassen, z. B. in Ihre Website, Buchhaltungssoftware und Systeme zur Zahlungsabwicklung

Ihr CRM sollte sich nahtlos in Ihr bestehendes technisches System integrieren lassen, z. B. in Ihre Website, Buchhaltungssoftware und Systeme zur Zahlungsabwicklung Integration in das Veranstaltungsmanagement: Die meisten Verbände veranstalten Ereignisse wie Konferenzen, Webinare und Sitzungen - wählen Sie ein CRM tool, mit dem Sie Anmeldungen bearbeiten, die Teilnahme verfolgen und die Nachverfolgung nach der Veranstaltung verwalten können

Die 10 besten CRM für Verbände

1. ClickUp (Bestes All-in-One-CRM-System für das Projektmanagement)

Mitgliederbeziehungen effektiv aufbauen und pflegen ClickUp CRM

ClickUp ist kein typisches CRM, sondern ein Projektmanagement-Kraftpaket, das Ihnen die Flexibilität bietet, Workflows zu erstellen, die den Anforderungen Ihres Verbandes entsprechen.

Mit ClickUp CRM können Sie mühelos Visualisierung der Beziehungen zwischen Mitgliedern und Lead-Pipelines. Ich verwende die mehr als 10 Ansichtsoptionen, wie das Kanban Board und die Tabellenansicht, um alles zu verwalten, von potenziellen Mitgliedern bis hin zu Verlängerungen. Ich kann mir schnell einen Überblick über die einzelnen Konten verschaffen, ohne mich durch mehrere Tabellenkalkulationen oder Tools wühlen zu müssen. Alles, was ich brauche, ist an einem Ort.

Mit ClickUp können Sie Silos beseitigen und durch die Integration von E-Mails die Kommunikation schnell nachverfolgen. Das Versenden von Projekt-Updates, das Nachfassen bei potenziellen Mitgliedern und sogar die Zusammenarbeit mit Ihrem Team werden über einen einzigen hub einfach.

Darüber hinaus sind die Leistungs-Dashboards von ClickUp CRM hilfreich bei der Analyse von Engagement und Zufriedenheit der Mitglieder.

Die über 50 Dashboard-Widgets helfen Ihnen, Trends zu visualisieren und KPIs abteilungsübergreifend zu überwachen. Sie können diese Erkenntnisse nutzen, um fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, worauf Sie Ihren Aufwand konzentrieren sollten, um die Wirkung Ihrer Organisation zu steigern, Kapital für Aktivitäten zu beschaffen oder zu prüfen client vs. Kunde engagement.

Die Berichterstellung auf der Plattform wird durch ein weiteres wertvolles Feature ergänzt: Benutzerdefinierte Felder. Diese ermöglichen es Ihnen, einzigartige Details über jedes Mitglied oder Projekt zu erfassen, von geografischen Daten bis hin zur Hintergrundgeschichte.

Das Beste an der Verwendung von ClickUp ist, dass Sie das Rad nicht neu erfinden müssen. ClickUp's CRM Vorlage bietet ein fertiges Framework für die Verwaltung von Kontakten, Verlängerungen und Ereignissen an einem Ort. Sieben Status machen den Fortschritt von Aufgaben transparent, und fünf funktionale Ansichten rationalisieren die Arbeit.

ClickUp CRM Vorlage

Für einen einfacheren Ansatz, schauen Sie sich an ClickUps einfache CRM-Vorlage . Sie ist zwar einsteigerfreundlich, bietet aber zusätzliche Status, Ansichten und benutzerdefinierte Felder, damit Sie das Beste aus Ihrem CRM Setup herausholen können.

ClickUp beste Features

ClickUp Dokumente hilft, die Konsistenz aller internen Prozesse zu wahren. Sie können damit Vorschläge für Mitglieder entwerfen, SOPs erstellen und Wikis zur Strukturierung wichtiger Verbandsdaten einrichten

Kommentare auf ClickUp zuweisen und benachrichtigen Sie Mitglieder des Teams bei zeitkritischen Aufgaben, wie z. B. Lieferantenanfragen oder der Logistik von Ereignissen, damit diese sofort handeln können

Brainstorming von Strategien und Erstellung von Fahrplänen mit ClickUp Whiteboards ; fügen Sie Bilder, Weblinks und verfolgbare Aufgaben hinzu, um eine reichhaltigere, interaktivere Erfahrung zu schaffen

Verwenden Sie Aufgaben-Abhängigkeiten um Workflows zu definieren und Aufgaben wie die Genehmigung von Inhalten oder die Terminplanung als "wartend auf" oder "blockierend" zu kennzeichnen, um einen reibungslosen Ablauf des Projekts zu gewährleisten

Erstellen Sie Tabellen mit umfangreichen Daten und Einblicken mit ClickUp Gehirn komplexe Informationen - wie Lieferantenverträge oder Zeitpläne für Ereignisse - in zugänglichen Formaten organisieren

Einstellen numerischer Einzelziele mit ClickUp Ziele um Fortschritte zu analysieren und messbare Ziele (z. B. Kontaktpunkte oder die Teilnahme an Ereignissen) in umsetzbare Schritte zu zerlegen

ClickUp Limits

Es kann einige Zeit dauern, bis man die über 100 leistungsstarken Features beherrscht - zum Glück bietet ClickUp Hilfedokumente, Demos und Kurse für ein schnelles Erlernen und Aneignen

ClickUp Brain ist nicht im Free Forever-Plan enthalten (obwohl eine begrenzte kostenlose Testversion in Kürze verfügbar sein wird)

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

2. WildApricot (am besten geeignet für die Automatisierung von Mitgliedschaften in kleinem Umfang)

über WildAprikose WildApricot ist eine software zur Verwaltung von Mitgliedern diese Lösung vereinfacht die Erneuerung der Mitgliedschaft, die Registrierung von Ereignissen und Zahlungen mit minimalem Setup. Sie ist ein Segen für kleine Verbände, bei denen die Zeit knapp ist.

Eine Sache, die mir an dem tool gefallen hat, ist die Funktion E-Mail-Integration - das Versenden von Erinnerungen an Verlängerungen oder Einladungen zu Ereignissen ist mit dieser Plattform ganz einfach.

Außerdem werden alle Daten Ihrer Vereinigung sicher in der Cloud gespeichert, sodass Sie Ihre Mitgliederdatenbank von jedem Gerät aus durchsuchen, aktualisieren und für Teamkollegen freigeben können.

WildApricot beste Features

Personalisieren Sie Ihr Formular für die Anmeldung von Mitgliedern mit mehreren Mitgliedschaftsstufen, Rabatten und Genehmigungen durch den Administrator

Sie Ihr Formular für die Anmeldung von Mitgliedern mit mehreren Mitgliedschaftsstufen, Rabatten und Genehmigungen durch den Administrator Nutzen Sie die erweiterte Kontaktsuche , um genau die Informationen über Ihre Mitglieder zu finden, die Sie suchen

, um genau die Informationen über Ihre Mitglieder zu finden, die Sie suchen Richten Sie verschiedene Umsatzsteuern oder Mehrwertsteuer ein - je nach Speicherort Ihrer Mitglieder - und erhalten Sie genaue Zahlungen

WildApricot Beschränkungen

Es gibt keine einfache Möglichkeit, eine Umfrage nach dem Ereignis einzurichten und per E-Mail an die Teilnehmer zu senden, was unpraktisch ist

Der Kundensupport kann uneinheitlich sein, wobei einige Mitarbeiter sachkundig sind, während andere wiederholte Erklärungen benötigen

Preise für WildApricot

Persönlich: $60/Monat für 100 Kontakte

$60/Monat für 100 Kontakte Gruppe: $75/Monat für 250 Kontakte

$75/Monat für 250 Kontakte Community: $140/Monat für 500 Kontakte

$140/Monat für 500 Kontakte Professionell: $240/Monat für 2.000 Kontakte

$240/Monat für 2.000 Kontakte Netzwerk: 440 $/Monat für 5.000 Kontakte

440 $/Monat für 5.000 Kontakte Unternehmen: $530/Monat für 15.000 Kontakte

$530/Monat für 15.000 Kontakte Global: 900 $/Monat für 50.000 Kontakte

WildApricot Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (40+ Bewertungen)

3.9/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

3. MemberClicks (Am besten für vereinfachte Prozesse zur Erneuerung von Mitgliedern)

über Mitgliederklicks MemberClicks wurde für Verbände, Kammern und Non-Profit-Organisationen entwickelt und hat einen großen USP: personalisierte Erneuerungskampagnen, die sich an das Engagement der Mitglieder anpassen.

Das bedeutet, dass diese Mitgliedschaftsverwaltungssoftware Nachrichten und Angebote entwickeln kann, die darauf basieren, wie aktiv oder inaktiv ein Mitglied gewesen ist.

Möchten Sie Quittungen, Bestätigungen von Ereignissen und Erinnerungen per E-Mail automatisieren? Sie können entweder eine pauschale E-Mail oder eine Nachricht mit Einzelzielen versenden. MemberClick ist PCI-konform, was die Abwicklung von Online-Zahlungen sicher macht.

MemberClicks beste Features

Gestalten Sie Mitgliedschaftsanträge für Ihre Website

Sofortige Sichtbarkeit der Teilnahme an Ereignissen und der Leistung in Echtzeit mit integrierten Dashboards

Definieren Sie einen Workflow für Beitragserinnerungen, der Ihren Mitgliedern automatisierte Erinnerungen und E-Mails sendet, wenn ihr Fälligkeitsdatum näher rückt

MemberClicks Beschränkungen

Die Plattform ist nicht sehr benutzerfreundlich und erfordert eine Schulung, um sich zurechtzufinden

Es werden nicht alle Formulare für die Zahlung akzeptiert, was frustrierend sein kann

Preise von MemberClicks

MC Professional: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise MC Trade: Benutzerdefinierte Preise

MemberClicks Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (45+ Bewertungen)

3.8/5 (45+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (450+ Bewertungen)

4. YourMembership (Beste Lösung für Cloud-natives Design und Automatisierung der Vereinsverwaltung)

über IhreMitgliedschaft YourMembership ist nicht nur ein weiteres CRM tool für Vereine. Mit YourMembership können Sie Mitgliederdatenbanken, Ereignisse und E-Mail-Kampagnen verwalten und eine mitgliederorientierte Website erstellen, ohne einen Webentwickler einstellen zu müssen.

Dies wäre eine großartige Funktion, wenn Websites für Ihr Engagement bei den Mitgliedern von zentraler Bedeutung wären. Müssen Sie ein Ereignis bewerben oder möchten Sie eine spezielle Kampagne für Ihre Berufs- und Fachverbände erstellen? Mit YourMembership ist der Aufbau einer intuitiven Webpräsenz ein Kinderspiel.

YourMembership beste Features

Generieren und versenden Sie Rechnungen automatisch oder mit einem Klick

Konfigurieren Sie mehrstufige Mitgliedschaftsmodelle, einschließlich individueller und organisatorischer Mitgliedschaften

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Registrierungspfad für Teilnehmer, Redner und Sponsoren und zeigen Sie nur relevante Tickets und Sitzungen des Ereignisses an

YourMembership Beschränkungen

Die API ist nicht standardisiert, was Integrationen mit Drittanbietern schwierig und teuer macht

Die Terminologie ist verwirrend, da das Tool nicht standardisierte Namen für branchenübliche Features verwendet

YourMembership Preise

Benutzerdefinierte Preise

YourMembership Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.3/5 (22+ Bewertungen)

3.3/5 (22+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (170+ Bewertungen)

5. Cvent (am besten geeignet für das Management von großen Ereignissen und Logistik für Verbände)

über Cvent Wenn Ihr Verband viel Wert auf Ereignisse legt, ist Cvent der klare Sieger. Wirklich interessant war, wie Cvent jeden Aspekt des Lebenszyklus eines Ereignisses verwaltet, von benutzerdefinierten Formularen bis hin zur Analyse nach dem Ereignis.

Sie können Teilnehmer für persönliche Meetings einchecken oder Teilnehmer für virtuelle Meetings automatisch erfassen. Mit dieser Verbandsmanagement-Software können Sie außerdem neue Leads und bestehende Kontakte automatisch mit Ihrer CRM-Plattform synchronisieren.

Außerdem sorgt sie für Kompatibilität und Konsistenz auf der Grundlage Ihrer technischen Ausstattung und CRM-Prozess .

Cvent beste Features

Erleichtern Sie Meetings zwischen Teilnehmern, Sponsoren, Mitarbeitern und Ausstellern durch die Planung von Terminen

Freigeben von Mitgliederdaten in Teams durch eine umfassende Liste von Vertriebs- und Marketingsoftware-Integrationen

Sammeln Sie zeitnahes Feedback, um den allgemeinen Erfolg Ihres Geschäfts mit einem erstklassigen Umfrageprogramm zu steigern

Cvent-Einschränkungen

Die benutzerdefinierte Anpassung für einzigartige Ereignisse kann aufgrund der Einschränkungen von Cvent komplex sein

Es gibt kein zentrales System für die Verwaltung der Reihenfolge der Arbeiten, was eine Herausforderung darstellt, wenn mehrere Benutzer beteiligt sind

Cvent-Preise

Professional: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Cvent Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1,800+ Bewertungen)

4.3/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (950+ Bewertungen)

6. Naylor Association Solutions (am besten geeignet für die Erfüllung umfangreicher Kommunikationsanforderungen)

über Naylor Association Lösungen Wenn Ihr Verband viele Inhalte produziert (z. B. Zeitschriften oder Mitglieder-Bulletins) und Sie deren Leistung überwachen wollen, wird Naylor Sie nicht enttäuschen.

Die CRM-Marketing-Software synchronisiert sich mit Ihren Newslettern, Publikationen und sogar Werbeprogrammen und zeigt, wie Ihre Mitglieder mit Ihren Inhalten interagieren. Naylor lässt sich auch mit den wichtigsten Marketing-Tools wie MailChimp, MonkeySurvey und Zoom integrieren.

Naylor Association Solutions beste Features

Erzielen Sie Einnahmen von Sponsoren und Werbetreibenden ohne Gebühren mit Aktionen für Ereignisse und Management

Positionieren Sie Ihren Verband als Vordenker mit Naylors Blogging-Plattform und Online-Benutzer-Community

Schnelles Visualisieren und Verstehen von Daten mit dynamischen, vorgefertigten Berichterstellungen

Beschränkungen der Naylor Association Solutions

Es gibt keine Option, um doppelte Datensätze zusammenzuführen, was ein Problem darstellt, da Duplikate in jedem System unvermeidlich sind

Features zur Berichterstellung und zum organisatorischen Setup schränken das Datenmanagement ein

Preise für Naylor Association Solutions

Essential: Bis zu 2.500 Datensätze

Bis zu 2.500 Datensätze Go: Bis zu 5.000 Datensätze

Bis zu 5.000 Datensätze Pro: Bis zu 15.000 Datensätze

Bis zu 15.000 Datensätze Premier: Bis zu 45.000 Datensätze

Die Preise beginnen bei $195/Monat.

Naylor Association Solutions Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

über Vertriebsorganisation Vertrieb denken CRM-Strategie und es ist schwer, dabei nicht an Salesforce zu denken.

Aber es wird Sie überraschen, dass es für Verbände beim Aufbau von Beziehungen zu den Mitgliedern sehr nützlich sein kann.

Seine benutzerdefinierten Dashboards sind von unschätzbarem Wert. Sie können Echtzeitdaten zu den Aktivitäten der Mitglieder, zur Teilnahme an Ereignissen oder sogar zur Mittelbeschaffung abrufen und alles an einem Ort anzeigen. Es eignet sich für Verbände mit komplexen Datenanforderungen und großen Mitgliederbeständen.

Beste Features von Salesforce

Erstellen Sie benutzerdefinierte Managementsysteme für Ihren Verband mit erweiterten Features wie Berichterstellung für Teilnehmerdaten und Teilnehmerportale

Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Oberflächen und Dashboards von Salesforce, um sich im CRM zurechtzufinden, auch wenn Sie technisch nicht versiert sind

Personalisieren Sie Ihre Nachrichten für Ihre Mitglieder mit markenbezogenen E-Mail-Vorlagen und Umfrageformularen

Salesforce-Einschränkungen

Langsame Geschwindigkeiten und gelegentliche Ausfallzeiten stören den Betrieb, insbesondere bei der Bearbeitung großer Datensätze

In der mobilen Version fehlen wichtige Features für das Backend-Mitgliedschaftsmanagement, was schnelle Aktualisierungen und Änderungen unterwegs erschwert

Preise für Salesforce

Enterprise: 60 $/Monat pro Benutzer

60 $/Monat pro Benutzer Unlimited: $100/Monat pro Benutzer

$100/Monat pro Benutzer Einstein 1 für den Vertrieb: 300 $/Monat pro Benutzer

300 $/Monat pro Benutzer Reinstein 1 für Service: 300 $/Monat pro Benutzer

Salesforce-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (22.700+ Bewertungen)

4.4/5 (22.700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (18,500+ Bewertungen)

über iMIS® iMIS® ist ein Engagement-Management-System, das die Verwaltung von Verbänden, Gewerkschaften und Mitgliedern unterstützt.

Sie können für jedes Mitglied eine einheitliche Ansicht erstellen, die von der Teilnahme an Ereignissen bis hin zur Spendenhistorie alles enthält. Das integrierte Engagement-Scoring hilft Ihnen dabei, festzustellen, welche Mitglieder sich stark engagieren und bei welchen die Gefahr besteht, dass sie sich zurückziehen.

Meiner Meinung nach ist dies die Art von Tool, die Ihnen auf einen Blick verwertbare Erkenntnisse liefert - und das ohne großen Aufwand.

iMIS® beste Features

Erledigen Sie alle Aufgaben im Finanz- und Rechnungswesen Ihrer Vereinigung direkt über das System

Schaffen Sie unvergessliche Erlebnisse für Ihre Mitglieder mit flexiblen Preisoptionen, Microsites und mobilen Features

Bieten Sie Ihren Mitgliedern L&D-Vorteile mit optimierten Anmeldeinformationen, Lizenzen undCRM-Zertifizierungen iMIS® Beschränkungen

Die Daten sind zwar leicht zugänglich, aber für die Erstellung von formatierten Berichten ist ein externer Berichtersteller erforderlich

Das Auffinden bestimmter Funktionen und die Durchführung von Aufgaben kann anfangs schwierig sein

iMIS® Preise

iMIS® Professional: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise iMIS® Enterprise: $7.200/Jahr (für mindestens 3 Benutzer)

iMIS® Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (180+ Bewertungen)

4.1/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

9. Aptify (Bestes skalierbares CRM für Vereinigungen mit mehreren Kapiteln)

über Aptify Wenn Ihr Verband über verschiedene Regionen verteilt ist, sollten Sie Aptify ausprobieren. Es verfügt über die richtigen Tools, Dashboards und Berichterstellungen, um Ihnen zu helfen, Ihre komplexen Abläufe reibungslos zu gestalten

Die flexible Beitragsverwaltung von Aptify ist besonders nützlich. Egal, ob Sie gestaffelte Mitgliedschaften, unterschiedliche Preise für Ortsgruppen oder komplexe Beitragsstrukturen verwalten, Aptify bewältigt dies mit Leichtigkeit.

Aptify beste Features

Unterstützen Sie Ihre Mitgliedervereinigung unabhängig von ihrem Speicherort mit Funktionen für mehrere Sprachen, Währungen und Zeitzonen

Benutzerdefinierte Gestaltung Ihrer Portale für Mitglieder, Upgrades und Hinzufügen von Modulen - ohne dass das Kernsystem neu aufgebaut werden muss

Profitieren Sie von der branchenführenden Cloud-nativen Sicherheit, Skalierbarkeit und Leistung von Microsoft Azure

Aptify Beschränkungen

Die Leistung ist extrem langsam, da Aufgaben wie die Ausführung von Listen, die Synchronisierung von Kampagnen und die Erstellung von Berichterstellungen viel Zeit in Anspruch nehmen

Es friert häufig ein, was zu Datenverlusten führt, wenn das Programm heruntergefahren wird

Aptify Preise

Benutzerdefinierte Preise

Aptify Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Personify ThreeSixty (am besten für die langfristige Nachverfolgung des Engagements der Mitglieder)

über Personifizieren Sie ThreeSixty Personify ThreeSixty stärkt Ihre Assoziation mit einer unglaublichen Kollaboratives CRM lösung. Ich war erstaunt zu sehen, wie das System Daten von jeder Interaktion - einer Anmeldung zu einem Ereignis, einem Herunterladen von Inhalten oder einer Spende - sammelt und sie mit dem Profil des Mitglieds verknüpft.

Personify360 bietet Ihnen die tiefgreifenden Einblicke, die Sie benötigen, um Ihre Mitglieder zu verstehen.

Personify ThreeSixty beste Features

Einfache Nachverfolgung des Fortschritts von Spendenkampagnen und der gesammelten und gespendeten Gelder

Verwalten Sie Transaktionen, Auszahlungen, Umsatzabgrenzungen, Stornierungen und mehr nach GAAP-Standards

Erstellen Sie neue, einfache Meeting-Produkte zum Nulltarif und verwalten Sie Meeting-Teilnehmer

Personify ThreeSixty Einschränkungen

Es erfordert die Verwendung von eBusiness-Steuerungen, die verwirrend und für das Verbandsmanagement irrelevant sind

Fehlermeldungen sind frustrierend; Änderungen müssen manuell rückgängig gemacht werden, bevor eine Seite verlassen wird, was den Workflow verlangsamen kann

Preise für Personify ThreeSixty

Benutzerdefinierte Preise

Personify ThreeSixty Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 3.7/5 (25+ Bewertungen)

Verbinden, Unterstützen und Wachsen Sie Ihre Vereinigung mit einer robusten CRM-Software

Der Erfolg Ihrer Vereinigung hängt von den Verbindungen ab, die Sie aufbauen, nicht von der Technik, mit der Sie sich herumschlagen.

Das richtige CRM sollte in den Hintergrund treten und in aller Ruhe seine Arbeit erledigen, damit Sie sich auf Ihre Aufgabe konzentrieren können: die Einbindung Ihrer Mitglieder und die Förderung Ihrer Mission. Wir hoffen, dass die von uns vorgestellten Softwarelösungen Ihnen zeigen, wie reibungslos Ihre Abläufe sein können.

Natürlich hebt ClickUp das Verbandsmanagement mit seinen umfangreichen Features und Möglichkeiten auf die nächste Stufe. Alles, was Sie brauchen - Projekte, Aufgaben, Vorlagen, KI und Automatisierung - befindet sich an einem Ort.

