20 Statistiken zum Mitarbeiterengagement zur Förderung des Unternehmenswachstums

Engagierte Mitarbeiter sind das Rückgrat eines florierenden Geschäfts. 🚀

Eine motivierte, proaktive und engagierte Belegschaft ist ein Aktivposten, der Ihr Geschäft auf den Weg des langfristigen Erfolgs bringt.

Trotz des jüngsten Vorstoßes in Richtung Mitarbeiterorientierung und -engagement verfehlen viele Geschäfte noch immer ihr Ziel. Häufig liegt das daran, dass sie den Punkt übersehen, der aktivitäten zur Mitarbeiterbindung .

Den Rest der Geschichte lassen wir Zahlen sprechen. Hier sind einige augenöffnende Statistiken zum Mitarbeiterengagement, die dabei helfen, eine positive Arbeitskultur mit motivierten, engagierten Mitarbeitern aufzubauen. 📊

Was ist Mitarbeiterengagement?

Mitarbeiterengagement ist der Grad des emotionalen Engagements, den Mitarbeiter gegenüber ihrer Organisation, ihren Aufgaben, Zielen, Werten und ihrer Rolle innerhalb der Organisation empfinden.

Engagierte Mitarbeiter arbeiten nicht nur für den Gehaltsscheck, sondern haben ein echtes Interesse daran, zum Erfolg des Geschäfts beizutragen.

Ein solches Engagement schlägt sich in einer besseren Arbeitsmoral, höherer Produktivität und kooperativem Handeln nieder.

Ein Beispiel: Maya, die Leiterin der Produktentwicklung in einem Unternehmen für die Entwicklung von Apps, stellt fest, dass die Moral ihres Teams nach Monaten mit hohem Termindruck sinkt. Um dem entgegenzuwirken, führt sie regelmäßige Check-Ins für offene Diskussionen ein, startet "Peer Recognition Fridays" und bietet flexible Arbeitszeiten an, damit sich das Team erholen und in seinem eigenen Tempo arbeiten kann.

Diese Initiativen heben schnell die Arbeitsmoral, verbessern die Zusammenarbeit und verringern den Burnout. Mayas proaktiver Ansatz zur Förderung einer positiven und engagierten Arbeitskultur führt zu höherer Produktivität und einer stärkeren Bindung des Teams an das Unternehmen und zeigt, dass echtes Engagement durch die Schaffung einer Umgebung entsteht, in der sich die Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen. 🌱

Vorteile eines hohen Mitarbeiterengagements

Ein höheres Mitarbeiterengagement hat mehrere Vorteile. Sehen wir uns einige davon an:

Verbesserte Konzentration: Erhöhte Produktivität, wodurch diese Mitarbeiter ihre Kollegen übertreffen, da sie sich besser auf ihre Arbeit konzentrieren

Erhöhte Produktivität, wodurch diese Mitarbeiter ihre Kollegen übertreffen, da sie sich besser auf ihre Arbeit konzentrieren Reduzierte Burnout-Quoten : Reduziert das Gefühl der Überforderung, fördert positive Emotionen und senkt das Stressniveau. Fast 40% der engagierten Mitarbeiter sind im Vergleich zu den anderen weniger von Burnout betroffen, da sie ein höheres Maß an positiven Emotionen haben

: Reduziert das Gefühl der Überforderung, fördert positive Emotionen und senkt das Stressniveau. Fast 40% der engagierten Mitarbeiter sind im Vergleich zu den anderen weniger von Burnout betroffen, da sie ein höheres Maß an positiven Emotionen haben Positives Markenimage : Fördert die Motivation, schafft ein unterstützendes Umfeld und steigert den Ruf des Unternehmens

: Fördert die Motivation, schafft ein unterstützendes Umfeld und steigert den Ruf des Unternehmens Effektive Zusammenarbeit: Fördert die Innovation, ermutigt zum Freigeben von Ideen und stärkt die Teamarbeit

20 Statistiken zum Mitarbeiterengagement

Lassen Sie uns in die 20 wichtigsten Statistiken zum Mitarbeiterengagement eintauchen, die Ihnen helfen werden, fundierte Entscheidungen zu treffen, damit Sie das Beste aus seinen Vorteilen machen können! 🤝

1.

77% der weltweit Beschäftigten fühlen sich bei der Arbeit unzufrieden

Dies bedeutet, dass nur etwa 23 % der Mitarbeiter bei der Arbeit engagiert oder nicht aktiv unengagiert sind. Eine so geringe Zahl aktiv engagierter Mitarbeiter führt zu einem Rückgang der Produktivität und der Arbeitsmoral und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter häufig das Unternehmen verlassen.

Hier ist eine Möglichkeit, wie Sie diesen Prozentsatz in Ihrem Unternehmen verringern können.

Umfrage zum Mitarbeiterengagement

Es gibt zwar mehrere Ansätze, um dieses Problem anzugehen, aber die Geschäfte müssen nach effektiven Lösungen suchen, um das Engagement zu rationalisieren. Die ClickUp Vorlage für Mitarbeiterengagement ist ein hervorragendes tool zur Messung und Verbesserung des Mitarbeiterengagements.

Einige der Schlüsselangebote dieser Vorlage sind:

Nachverfolgung von Metriken zum Engagement, um Stärken und Verbesserungspotenziale der Mitarbeiter zu ermitteln

Benutzerdefinierte Umfragen zur Erfassung spezifischer Parameter in Bezug auf Arbeit, Kultur usw.

Analysieren Sie die Ergebnisse mit integrierten Features zur Berichterstellung, um gezielte Aktionspläne zu entwickeln

Vorlagen wie diese strukturieren die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Belegschaft einbinden und aktiv unzufriedene Mitarbeiter für sich gewinnen.

2. HR-geführte Strategien zur Mitarbeiterbindung verbessern die Ergebnisse durch

49% Mangelndes Mitarbeiterengagement ist ein weit verbreitetes Problem in Unternehmen, dessen Lösung einen konzertierten, von oben nach unten gerichteten Ansatz erfordert. Hier erfahren Sie, warum Initiativen zum Mitarbeiterengagement unter der Leitung der Personalabteilung eine exponentielle Wirkung haben: Sie sehen, wie Sie das Engagement um 49 % steigern können!

HR Teams nutzen analysen der Belegschaft plattformen zur Durchführung einer unternehmensweiten SWOT-Analyse.

Zugleich setzen sie software zur Mitarbeiterbeteiligung lösungen, um Programme zur Mitarbeiterbindung zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Mitarbeiter und der Unternehmenskultur gerecht werden. Diese zweigleisige Strategie versetzt die Personalabteilung in die Lage, Problembereiche zu erkennen und diese Herausforderungen proaktiv anzugehen.

Im Ergebnis haben sie eine größere Wirkung als sporadische, isolierte Versuche auf Team- oder Abteilungsebene!

3. Unternehmen mit einer hoch engagierten Belegschaft bemerken eine

21% Sprung in der Rentabilität

Eine hoch engagierte Belegschaft trägt direkt zum Erfolg des Geschäfts bei. Diese Korrelation ist sinnvoll, da engagierte Mitarbeiter mehr in ihre Arbeit investieren und einen wichtigen Beitrag zum Aufbau eines positiven Arbeitsumfelds leisten.

Dies führt zu einer verbesserten Unternehmensleistung, die die Rentabilität maximiert und das Endergebnis verbessert.

Statistiken zum Mitarbeiterengagement zeigen, dass es sich seit dem wirtschaftlichen Aufschwung 2009\ als ein Schlüssel zur Differenzierung des Gewinns pro Aktie (EPS) erwiesen hat. Unternehmen mit engagierten Mitarbeitern konnten ihren Gewinn pro Aktie schneller steigern als ihre Branchenkollegen.

Solche Gewinne sind nur mit einer effektiven Rationalisierung des Engagement-Prozesses möglich. Ein Top-Tipp ist hier ClickUp, ein vielseitiges Tool, das den Unternehmensgewinn steigert, indem es die Art und Weise, wie Sie arbeiten, verändert.

mit ClickUp für das Personalwesen können Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter verfolgen und Informationen rationalisieren

Während es mehrere Hüte trägt, verwendet ClickUp für das Personalwesen ist das Tor zu hohem Mitarbeiterengagement. Schaffen Sie einen zentralen hub zur Nachverfolgung von Mitarbeiterleistung und -engagement für eine bessere Ausrichtung Ihrer Belegschaft.

Optimieren Sie den Bewerbungsprozess in Ihrem Unternehmen mit Vorlagen, Automatisierung und benutzerdefinierten Status, um Zeit zu sparen. Mit diesen Lösungen für das Mitarbeiterengagement können Sie Ihre neuen und bestehenden Mitarbeiter für den Erfolg rüsten und so den Unternehmensgewinn steigern!

4. Engagierte Mitarbeiter steigern die Produktivität am Arbeitsplatz durch

22% Engagierte Business Units tragen zu einer Steigerung der Produktivität der Belegschaft um 22 % bei. Dies ist der Fall, wenn sich die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit und dem Auftrag des Unternehmens verbunden fühlen. Das Ergebnis ist, dass sie mehr Aufwand in ihre Arbeit stecken und bei ihren täglichen Aufgaben effizienter arbeiten.

verfolgen und messen Sie den Fortschritt eines hoch engagierten Teams mit ClickUp_

Businesses können sich diese Produktivität zunutze machen mit tools zur Nachverfolgung der Produktivität von Mitarbeitern wie ClickUp, um klare Ziele einzustellen, den täglichen Fortschritt zu verfolgen und Transparenz über alle Aufgaben zu erhalten. Das daraus resultierende System der Verantwortlichkeit und Zusammenarbeit bietet einen zusätzlichen Schub für die Produktivität und das Engagement der Mitarbeiter.

5. Unzufriedene Mitarbeiter kosten die Weltwirtschaft schätzungsweise

$8,8 Billionen Jährlich

Unzufriedene Mitarbeiter leisten oft nur einen minimalen Beitrag und verbrauchen Ressourcen. Berücksichtigt man ihren mangelnden Enthusiasmus, die verminderte Leistung, die verlorene Produktivität und die Fehlzeiten, so könnte sich der kumulierte Verlust, der durch die Unzufriedenheit der Mitarbeiter entsteht, auf jährlich 8,8 Billionen Dollar belaufen!

Der finanzielle Verlust betrifft Geschäfte jeder Größe. Unternehmen können dies jedoch rückgängig machen, indem sie Strategien zur Mitarbeiterbindung wie regelmäßiges Feedback einführen, zufriedenheitsumfragen , Anerkennungsprogramme für Mitarbeiter und Initiativen zur beruflichen Entwicklung.

Gleichzeitig müssen die Geschäfte eine Arbeitskultur schaffen, in der das Wohlbefinden der Mitarbeiter und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben im Vordergrund stehen.

6. Hoch engagierte Teams sehen einen

81% Unterschied im Absentismus

In Unternehmen mit hohem Mitarbeiterengagement gehen die Fehlzeiten um 81 % zurück. Schließlich geht es beim Mitarbeiterengagement darum, die körperliche und geistige Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu unterstützen.

Zu den Strategien für das Mitarbeiterengagement gehören ein effektives Workload-Management, flexible Arbeitszeiten, eine ausgewogene Work-Life-Balance, kollaboratives Arbeiten usw., damit die Mitarbeiter besser mit Workloads und Stress umgehen können, ohne ein Burnout zu erleiden.

Ein solcher ganzheitlicher Ansatz für das Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessert die Arbeitszufriedenheit und die Anwesenheitsquote. Die Mitarbeiter lassen sich seltener krankschreiben und sind eher bereit, regelmäßig zu erscheinen.

7. Die Mitarbeiterfluktuationsrate ist

43% niedriger in Unternehmen, die dem Mitarbeiterengagement Priorität einräumen

Hoch engagierte Mitarbeiter sind 87% weniger wahrscheinlich das ist der nächste Punkt in unserer Liste der Statistiken zum Mitarbeiterengagement - die Verbesserung des Mitarbeiterengagements senkt die Abwanderung von Mitarbeitern um bis zu 43 %. Das liegt daran, dass engagierte Mitarbeiter eine stärkere Verbindung und Loyalität zu den Zielen ihres Unternehmens empfinden.

Die daraus resultierende Arbeitszufriedenheit macht eine Kündigung unwahrscheinlicher, so dass Ihr Geschäft Talente länger an sich binden kann. Die Mitarbeiterbindung spart Unternehmen eine Menge Geld, das sonst in die Einstellung, Einarbeitung und Schulung neuer Mitarbeiter fließen würde.

Pro-Tipp: Verwenden Sie Statistiken zum Mitarbeiterengagement, um realistische Benchmarks zu erstellen, die den Branchenstandards entsprechen. Auf diese Weise können Sie die Fortschritte Ihres Unternehmens im Laufe der Zeit nachverfolgen und messbare Ziele für Verbesserungen festlegen. 🔍

8.

33% von Arbeitnehmern geben Langeweile als Hauptgrund für die Kündigung eines Arbeitsplatzes an

Langeweile ist einer der wichtigsten Faktoren, die zur Fluktuation von Mitarbeitern führen. Tatsächlich geben 33 % der Arbeitnehmer sie als Hauptgrund für ihre Kündigung an! Eine neue Herausforderung von Zeit zu Zeit kann dafür sorgen, dass sich die Mitarbeiter engagiert und inspiriert fühlen.

Zu erledigen hält Ihre Mitarbeiter auf Trab und verhindert, dass sie sich uninspiriert oder nicht ausgelastet fühlen. Eine neue und aufregende Arbeit weckt ihre Zinsen, so dass sie weniger geneigt sind, ähnliche Herausforderungen zu suchen oder eine neue Stelle in Betracht zu ziehen.

Erwägen Sie Investitionen in software für Mitarbeiterbefragungen um den Grad der Mitarbeiterzufriedenheit zu messen. Tools wie ClickUp ermöglichen es Ihnen, Ihre Mitarbeiter besser zu verstehen, was Ihnen hilft, ein Umfeld des Vertrauens und des Wachstums zu schaffen.

ClickUp's Vorlage für Mitarbeiter-Feedback

Mit der ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback können Sie erfahren, was Ihre Mitarbeiter über ihre Positionen denken, oder sie dazu ermutigen, Änderungen vorzuschlagen, die sie gerne sehen würden.

Hier sind einige der wichtigsten Features:

Bietet den Mitarbeitern eine Plattform, auf der sie ihre Ideen vorbringen können, damit ihre Vorgesetzten sie sehen und verstehen

Verbessert die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern für eine bessere Zusammenarbeit und Anerkennung am Arbeitsplatz

Verschaffen Sie sich ein klares Bild über die Stimmung der Mitarbeiter und fördern Sie eine Kultur des Wandels und der Positivität

Solche Vorlagen ermöglichen es den Mitarbeitern, ihre Ideen einzubringen, und auf der Grundlage ihres Feedbacks können Sie Herausforderungen integrieren, die ihnen Spaß machen.

9. Arbeitnehmer, die regelmäßig Pausen machen, haben

13% höhere Produktivität

Regelmäßige Pausen ermöglichen es den Mitarbeitern, sich neu zu orientieren, sich zu erfrischen und mit neuem Elan an ihre Aufgaben heranzugehen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Pausen die Produktivität der Mitarbeiter um 13 % steigern!

Pomodoro ist eine großartige Technik für die Arbeit in Intervallen. Sie ermutigt Benutzer, nach langen Zeiträumen der Arbeit kurze, strukturierte Pausen einzulegen, um eine neue Ebene der Produktivität zu erreichen.

Probieren Sie Pomodoro-Arbeitsintervalle mit ClickUp Brain um Ihre Zeit effektiv zu verwalten. Planen Sie diese Arbeitspausenintervalle auf der Grundlage Ihrer Vorlieben und Ihres Arbeitsstils, um einen optimalen Fokus ohne Burnout zu erhalten.

10. Schnelles Feedback verbessert die Leistung und Motivation der Mitarbeiter um fast

4x Schnelles, konstruktives Feedback verbessert die Leistung und Motivation der Mitarbeiter fast um das Vierfache (3,6-fach, wenn man es genau nimmt). Um dies zu ermöglichen, müssen Businesses in die Ausbildung von Managern investieren, die sich darauf konzentrieren, Feedback einfühlsam und objektiv zu geben.

Außerdem muss dies mit sofortigem, klarem und kontextbezogenem Feedback gepaart sein, um Unsicherheiten zu verringern und eine schnelle Kurskorrektur zu ermöglichen.

Für letzteres sollten Sie ClickUp als Ihr feedback-Software . ClickUp ermöglicht es Managern und Mitarbeitern, eine sinnvolle Unterhaltung über mehrere Kanäle zu führen.

nehmen Sie mit ClickUp an anregenden und sinnvollen Unterhaltungen oder Feedback teil

Zum Beispiel, ClickUp Chatten ist eine großartige Möglichkeit, direktes Feedback in Echtzeit freizugeben. Bleiben Sie mit Ihren Teams mit ClickUp verbunden, das Projekte, Aufgaben und Dokumente für detailliertes Feedback von unterwegs integriert.

Alternativ können Sie das Feature Kommentare oder @mentions nutzen, um asynchron und mit Kontext zu kommunizieren.

Vergewissern Sie Ihren Mitarbeitern, dass ihre Stimme zählt 👏

Diese Statistiken zum Mitarbeiterengagement sind eine gute Erinnerung für Führungskräfte und Abteilungsleiter, die richtigen Bedingungen für ein verbessertes Mitarbeiterengagement zu schaffen. Das fängt damit an, dass Sie wissen, ob sich Ihre Mitglieder im Team wertgeschätzt und unterstützt fühlen.

Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern, dass sich ihr Feedback direkt auf positive Veränderungen auswirkt, damit sie sich als wichtige Mitwirkende am Wachstum des Unternehmens gesehen und geschätzt fühlen.

11.

6 von 10 Mitarbeitern Fühlen sich engagierter und motivierter, wenn sie von ihren Vorgesetzten anerkannt werden

Nahezu 60 % der Mitarbeiter wünschen sich Anerkennung von ihren Führungskräften oder Managern. Die Anerkennung von Team- oder Einzelleistungen und -beiträgen trägt wesentlich dazu bei, Motivation zu schaffen.

Eine einfache nachricht zur Wertschätzung der Mitarbeiter macht einen Unterschied bei der Entwicklung von Loyalität und der Stärkung der Moral.

ClickUp macht es Unternehmen leicht, ein effektives Mitarbeiteranerkennungsprogramm durchzuführen. Mit dem Feature zur Aufgabenverwaltung können Sie automatische Erinnerungen einstellen, die Manager und Führungskräfte dazu auffordern, aufmunternde Nachrichten freizugeben und Meilensteine zu feiern, damit kein Aufwand und keine Leistung unbemerkt bleibt!

Feiern Sie kleine Erfolge 🥳 Die Anerkennung kleiner Erfolge hilft den Mitarbeitern, sich wertgeschätzt und anerkannt zu fühlen. Feiern Sie regelmäßig die Leistungen von Einzelnen oder Teams, um eine positive Arbeitskultur zu fördern, in der jeder Aufwand zählt.

12.

94% der Mitarbeiter sind engagierter, wenn Unternehmen in ihre berufliche Entwicklung investieren

Dies ist eine der Statistiken zum Mitarbeiterengagement, die sich eher intuitiv erschließt. Geschäfte, die in die berufliche und persönliche Entwicklung ihrer Mitarbeiter investieren, können ein höheres Engagement und eine höhere Mitarbeiterbindung verzeichnen.

ClickUp Vorlage für einen Plan zur Mitarbeiterentwicklung

Erwägen Sie die Verwendung der ClickUp Vorlage für einen Plan zur Mitarbeiterentwicklung die einen ganzheitlicheren Ansatz für die Mitarbeiterentwicklung verfolgt. Es ermöglicht Managern:

Persönliche Entwicklungspläne erstellen, die sich an den Zielen der Mitarbeiter orientieren

Nachverfolgung des Fortschritts und Planung regelmäßiger Check-ins

Berufliches Wachstum mit den Unternehmenszielen zu verknüpfen

Eine Kultur des beruflichen Fortkommens und des kontinuierlichen Lernens zu schaffen

Mit dieser Vorlage können Sie berufliche Aufstiegsmöglichkeiten bieten und die Erwartungen Ihrer Mitarbeiter erfüllen.

Förderung des persönlichen Wachstums 🚀

Unterstützen Sie die beruflichen Ziele Ihrer Mitarbeiter mit Lernangeboten, Workshops oder Mentorenprogrammen. Indem Sie ihnen helfen, sich innerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln, zeigen Sie, dass Sie in ihren Erfolg als Individuen, nicht nur als Mitarbeiter, investiert sind.

13. Engagierte Arbeitskräfte verdienen

10% Höhere Bewertungen der Kundenzufriedenheit

Der Erfolg eines Unternehmens misst sich nicht nur an seinen Einnahmen oder seiner Rentabilität. Er umfasst auch externe Variablen wie die Wahrnehmung des Unternehmens durch die Kunden.

Geschäfte, die sich auf den Aufbau engagierter Teams konzentrieren, verzeichnen eine um 10 % höhere Bewertung der Kundenzufriedenheit. Engagierte Mitarbeiter bieten mit größerer Wahrscheinlichkeit einen hervorragenden Kundenservice, pflegen positive Beziehungen zu ihren Kunden und reagieren proaktiv auf Probleme.

Sie sind mit dem Auftrag und der Vision des Unternehmens verbunden, was sich auch in der Kommunikation mit den Clients widerspiegelt. Das Ergebnis ist ein besserer Kundenservice, der von Sorgfalt, Komfort und Fürsorge geprägt ist. Dies stärkt den Wert und die Loyalität der Marke und verschafft einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt.

14. Mitarbeiter, die einen "besten Freund" bei der Arbeit haben, sind

2.5x .) wahrscheinlicher, dass sie engagiert sind

Auch wenn wir unser Arbeits- und Privatleben voneinander trennen, brauchen wir bei der Arbeit immer eine Form der Gesellschaft. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter, die einen besten Freund bei der Arbeit haben, 2,5 Mal höher, dass sie sich engagieren und ihrer Rolle treu bleiben.

Dies verdeutlicht, dass eine starke soziale Verbindung bei der Arbeit ein entscheidender Faktor für das Engagement der Mitarbeiter ist.

Die Pflege der Kameradschaft am Arbeitsplatz verbessert die Zusammenarbeit und die Arbeitsmoral. Die Zusammenführung von Teams ist in einer Remote-Arbeit und einem hybriden Arbeitsumfeld, das eher zur Isolation neigt, noch wichtiger.

Team-Bindungen aufbauen 🤗

Statistiken zum Mitarbeiterengagement wie diese zeigen, wie wichtig der Zusammenhalt im Team ist! Sie können den Teamgeist fördern, indem Sie teambildende Aktivitäten, virtuelle Kaffeepausen oder persönliche Zusammenkünfte organisieren. Stärkere Verbindungen zwischen Teams können die Zusammenarbeit verbessern und den Mitarbeitern das Gefühl geben, stärker in der Unternehmenskultur verwurzelt zu sein.

15.

77% von Mitarbeitern berichten über eine höhere Produktivität bei der Arbeit von zu Hause aus

Beeindruckende 77 % der Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, berichten von einer höheren Produktivität als Mitarbeiter vor Ort. Die höhere Produktivität könnte auf weniger Ablenkungen im Büro, flexible Arbeitszeiten und eine bessere Work-Life-Balance zurückzuführen sein.

Eine hybride Arbeitskultur ist auf dem Vormarsch, und Unternehmen sollten Remote-Arbeit zu einem Teil ihrer Kultur machen.

Allerdings ist das Problem der Unzufriedenheit unter den Fernarbeitern aufgrund der Isolation und der fehlenden menschlichen Verbindung, die damit einhergeht, größer. Deshalb sollten Sie Teams mit Plattformen wie ClickUp ausstatten. ClickUp bringt Telearbeiter und Mitarbeiter vor Ort auf dieselbe Seite.

16.

95% der Mitarbeiter sind Video Meetings überdrüssig

Die besorgniserregende Zunahme virtueller Meetings hat dazu geführt, dass 95 % der Mitarbeiter von Video-Meetings ermüdet sind. Der ständige Strom digitaler Kommunikation, insbesondere wenn die Teilnehmer ihre Kameras eingeschaltet lassen müssen, wirkt sich negativ auf ihre psychische Gesundheit aus.

Dies führt zu Erschöpfung, Burnout und Desengagement. Vergessen wir auch nicht, dass häufige virtuelle Meetings die Produktivität beeinträchtigen, vor allem, wenn die Mitarbeiter nicht genügend Pausen oder Flexibilität erhalten. Unternehmen sollten bewusst Aufwand betreiben, um remote-Mitarbeiter bei der Stange zu halten .

Tools wie das Ansicht des Kalenders auf ClickUp helfen dabei, Zeitpläne zu verwalten, klare Erwartungen festzulegen und Erinnerungen zu setzen, damit virtuelle Meetings nicht so überwältigend sind.

17.

85% der Mitarbeiter fühlen sich engagiert, wenn die interne Kommunikation effektiv ist

Eine wirksame interne Kommunikation ist das Lebenselixier für ein hohes Mitarbeiterengagement. Ein effektiver Plan für die interne Kommunikation erleichtert den transparenten Flow von Informationen, stärkt das Vertrauen, fördert die Zusammenarbeit und kultiviert das Zugehörigkeitsgefühl.

ClickUp Vorlage für interne Kommunikation

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für interne Kommunikation um diesen Prozess zu rationalisieren. Sie hilft dabei:

Einstellung von konsistenten Kommunikationskanälen über Teams und Abteilungen hinweg

Erstellung von Kommunikationsplänen und regelmäßigen Aktualisierungen

Nachverfolgung von Kommunikationsaufgaben und -zuweisungen

Verbesserung der Abstimmung im Team und Abbau von Informationssilos

Ein gut durchdachter Plan für die interne Kommunikation hält alle Mitarbeiter vor Ort und an anderen Standorten auf dem Laufenden.

18. Organisationen, die sich auf das DEI-Zeugnis konzentrieren

31% glücklichere Mitarbeiter

Das Bekenntnis zu den Grundsätzen von Diversity, Equity und Inclusion (DEI) verstärkt die stimme der Mitarbeiter . Wenn Ihre Mitarbeiter das Gefühl haben, gehört und geschätzt zu werden, fühlen sie sich engagierter und belohnen Sie mit Innovationen.

Vorlage für einen Aktionsplan für die Beschaffung

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für einen Aktionsplan für DEI um einen praktischen Plan zur Erreichung Ihrer DEI-Ziele zu entwickeln. Mit dieser Vorlage können Teams:

Detaillierte DEI-Strategien und Meilensteine zu entwickeln

Fortschritte mit Zeitleisten und Aufgaben zu überwachen

Integrative Praktiken in der gesamten Organisation zu fördern

Ein vielfältiges und kollaboratives Ökosystem zu schaffen

Ein solches Committed zu DEI-Werten stärkt die Unternehmenskultur.

19. Unternehmen mit einer blühenden Arbeitskultur ziehen

33% höheres Umsatzwachstum

Wenn wir schon beim Thema Arbeitskultur sind, sollten wir auch darüber sprechen, wie diese den finanziellen Erfolg eines Geschäfts beeinflusst. Unternehmen, die sich einer starken, positiven Kultur rühmen, verzeichnen ein um 33 % höheres Umsatzwachstum als Unternehmen, die dies nicht zu erledigen haben.

Eine gesunde Arbeitskultur fördert das Engagement, die Produktivität und die Zufriedenheit der Mitarbeiter und trägt so zum Unternehmenserfolg bei.

Eine Unternehmenskultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, fördert eine starke Verbindung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, um positive Ergebnisse zu erzielen.

Weiterlesen: Wie man eine positive Unternehmenskultur aufbaut (mit Beispielen)

20.

71% von Führungskräften führen das Engagement der Mitarbeiter auf den Erfolg des Unternehmens zurück

An dieser Stelle sollte es nicht überraschen, dass das Engagement der Mitarbeiter entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens ist. Engagierte Mitarbeiter sind proaktiver und motivierter, ihr Bestes zu geben.

Die Website ClickUp Aktionsplan für Mitarbeiterengagement verfolgt einen strategischeren Ansatz für das Mitarbeiterengagement. Er hilft Ihnen, messbare Ziele einzustellen, Initiativen zum Mitarbeiterengagement nachzuverfolgen und die Führungskräfte in die Anerkennung der Mitarbeiter einzubeziehen.

Weiterlesen: Wie man ein guter Mentor bei der Arbeit ist: Ein Leitfaden Mitarbeiterengagement für besseres Wachstum am Arbeitsplatz fördern

Ein hohes Mitarbeiterengagement hat einen starken positiven Einfluss auf jeden Arbeitsplatz. Unternehmen, die der Analyse von Statistiken über das Mitarbeiterengagement Priorität einräumen und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse Maßnahmen ergreifen, erzielen bemerkenswerte Verbesserungen bei der Leistung, der Mitarbeiterbindung und dem allgemeinen Erfolg, wie die obigen Daten zeigen.

Mitarbeiterengagement erfordert strategische Planung und ein klares Verständnis der Gefühle Ihrer Mitarbeiter. Tools wie ClickUp helfen Ihnen dabei, die Erwartungen Ihres Teams klar zu erkennen, damit Sie Entscheidungen und Änderungen vornehmen können, die Ihre Mitarbeiter zu besserer Arbeit motivieren. Sie werden feststellen, dass ClickUp in mehrfacher Hinsicht dazu beiträgt, die Ziele des Mitarbeiterengagements zu erreichen.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an um den Puls Ihrer Mitarbeiter zu fühlen! ✨