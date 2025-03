Die 10 besten Whereby-Alternativen

Apps für Videokonferenzen sind oft mit einer Reihe von Frustrationen verbunden: endlose Downloads, mühsame Anmeldungen und die Notwendigkeit, sich Meeting IDs zu merken. Aus diesem Grund schätzen viele Benutzer Whereby. Es bietet ein nahtloses Erlebnis mit Browser-basierten Meetings und einem festen virtuellen Raum, so dass sich Teams über einen einfachen gemeinsamen Link verbinden können. Die Integration mit dem Google Kalender vereinfacht zudem die Terminplanung. 📅

Allerdings gibt es auch einen Nachteil: Probleme mit der Verbindung. Einige Benutzer haben von Instanzen berichtet, in denen Whereby in verschiedenen Browsern nicht richtig funktioniert und Meetings mit schlechter Videoqualität unterbricht.

Wenn Sie ein Benutzer von Whereby sind, der mit ähnlichen Problemen konfrontiert ist, haben wir für Sie eine Lösung! Nachdem ich in den letzten Monaten mehrere Tools für Videokonferenzen getestet habe, habe ich eine Liste mit den besten Alternativen zu Whereby zusammengestellt. In diesem Artikel gebe ich die besten Whereby-Alternativen frei und zeige auf, was die einzelnen Alternativen auszeichnet, damit Sie die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse finden können. ✅

Worauf sollten Sie bei einer Whereby-Alternative achten?

Bei der Suche nach Whereby-Alternativen habe ich mich auf diese fünf Schlüssel für Videokonferenzen beschränkt:

Benutzerfreundlichkeit

Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig Einfachheit ist. Ich brauche ein Tool, mit dem ich in ein Meeting einsteigen oder eines starten kann, ohne mich mit komplizierten Einstellungen herumschlagen zu müssen. Wenn ich zu lange brauche, um es herauszufinden, ist es von meiner Liste gestrichen! Denn wenn man es eilig hat, an einem Gespräch teilzunehmen, will man sich nicht mit komplizierten Einstellungen herumschlagen. Es geht darum, mir das Leben leichter zu machen, und eine intuitive Benutzeroberfläche ist nicht verhandelbar, um die Kontrolle abzuschließen.

Features für die Zusammenarbeit

Ein gutes Tool für Audio- und Videokonferenzen ist mehr als nur Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Ich habe oft arbeite an gemeinsamen Projekten in Meetings. Daher sind Tools wichtig, mit denen ich in Echtzeit zusammenarbeiten kann - mit Features wie der gemeinsamen Bildschirmnutzung, Whiteboards und der Zusammenarbeit an Dokumenten.

Das Letzte, was ich will, ist ein Videokonferenz-Tool, das sich nicht in die Apps integrieren lässt, die ich bereits verwende. Es muss sich nahtlos in meinen bestehenden Workflow einfügen.

Sicherheit

Sicherheit ist ein wichtiges Thema, insbesondere wenn es um sensible Client-Daten geht. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und strenge Datenschutzkontrollen, wie passwortgeschützte Meetings und die Möglichkeit zu kontrollieren, wer daran teilnimmt, sind für die Sicherheit von Online-Meetings und Daten unerlässlich.

Video- und Audioqualität

Auch wenn die Features noch so gut sind, eine Plattform mit abgehacktem Video oder fehlerhaftem Ton ist nutzlos. Hochwertige Video- und Audioqualität ist unverzichtbar für produktive Meetings zu gewährleisten besonders wenn arbeit mit Remote-Teams oder Clients.

Die 10 besten Whereby-Alternativen

Bevor wir uns der Liste der 10 besten Whereby-Alternativen zuwenden, möchte ich die Sache für Sie einfacher machen:

Ich habe eine Vergleichstabelle der 10 besten Video Conferencing Tools und Whereby Alternativen erstellt. In dieser Tabelle werden die besten Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Tools, die wichtigsten Features, die sie von anderen abheben, und alle nennenswerten Limits aufgeführt. Egal, ob Sie auf der Suche nach Einfachheit, Features für die Zusammenarbeit oder Sicherheit sind, dieser Vergleich wird Ihnen helfen, die beste Wahl unter den Whereby-Alternativen zu treffen.

Und für weitere Details zu Preisen und dergleichen, lesen Sie weiter!

Tool Best For Schlüssel Features Einschränkungen Preise Zoom Große Videokonferenzen Breakout-Räume, KI-Meeting-Zusammenfassungen, Cloud-Aufzeichnung Überwältigende Oberfläche für neue Benutzer Free, Pro $14,99/Benutzer/Monat, Business $21,99/Benutzer/Monat Microsoft Teams Teamzusammenarbeit Kanäle für Diskussionen, Dokumentenzusammenarbeit, App-Integrationen Ressourcenintensiv, kann auf älteren Geräten langsam sein Free, Essential $4/Benutzer/Monat, Basic $6/Benutzer/Monat, Standard $12,50/Benutzer/Monat GoTo Meeting Ereignisse mit hoher Kapazität Echtzeit-Transkription, Gastgeber für bis zu 3.000 Teilnehmer Begrenzte benutzerdefinierte Optionen Professional $12/Organizer/Monat, Business $16/Organizer/Monat, Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Cisco Webex Meetings Sichere Team Meetings Echtzeit-Übersetzung, KI-Geräuschunterdrückung, sichere Meetings Überwältigend aufgrund der vielen Features Free, Webex Meet $12/Benutzer/Monat, Webex Suite $25,50/Benutzer/Monat Skype Einfaches Video-Chatten Anrufe ins Fest- und Mobilfunknetz, Bildschirmfreigabe, Live-Untertitel Dateifreigabe auf 300 MB begrenzt Kostenlos, Abonnement $2,99/Monat (Anrufe in den USA und Kanada), World Plan $13,99/Monat Jitsi Meet Kostenlose Meetings Für immer kostenlos, Open-Source, Echtzeit-Zusammenarbeit von Dokumenten Ohne erweiterte Features für die Zusammenarbeit Kostenlos Adobe Connect Interaktive Sitzungen Anpassbare Layouts, Nachverfolgung des Engagements, interaktive Umfragen/Quizfragen Höhere Preise im Vergleich zu anderen Plattformen Standard $190/Host jährlich, Premium $290/Host jährlich Zoho Meeting Zoho-Benutzer Integriert mit Zoho-Apps, Bildschirmfreigabe, Webinar-Tools Begrenzte kostenlose Features Free, Meeting Standard $2/Monat, Webinar Standard $9/Monat TeamViewer Gerätesteuerung während Meetings 4K-Bildschirmfreigabe, Unterstützung für mehrere Monitore, Fernsteuerung Keine spezielle App für Mobilgeräte Remote Access $24,90/Monat, Business $50,90/Monat Google Workspace Gemeinsame Meetings in Echtzeit Integriert in Google Apps, KI-Geräuschunterdrückung, Dateifreigabe Begrenzte benutzerdefinierte Optionen Business Starter $6/Monat, Business Standard $12/Monat, Business Plus $18/Monat

Vergleichstabelle für Whereby-Alternativen

Lassen Sie uns nun über jede dieser Alternativen im Detail sprechen.

1. Zoom (am besten geeignet für die Durchführung von Videokonferenzen)

via Zoom Zoom US ist eine Überlegung wert, wenn wir über Alternativen zu Whereby sprechen. Während Whereby für seine Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit bekannt ist, ist Zoom vielseitiger, insbesondere für die Durchführung von Meetings in größeren Gruppen. Es ermöglicht das Freigeben von Bildschirmen, das Ändern von Hintergründen und mehrsprachige Untertitel, so dass wir alle Hände an Deck haben.

Eine Besonderheit von Zoom ist das Feature der Breakout-Rooms - perfekt, wenn ich Workshops oder Brainstorming-Sitzungen durchführen möchte. Damit kann ich die Teilnehmer in kleinere Gruppen aufteilen, um gezieltere Diskussionen zu führen. Außerdem ermöglicht die Technologie von Zoom die Echtzeit-Zusammenarbeit in Meetings über Whiteboards und Chats.

Zoom beste Features

Anhängen von vorgelesenen Texten undmeeting-Tagesordnungen an Meeting-Einladungen füreffizientes Meeting-Management Automatische Meeting-Zusammenfassungen und Aktions-Elemente mit KI

Integrieren Sie eine Vielzahl von Apps, wie Evernote für Notizen oder Kahoot für interaktive Aktivitäten, direkt in Ihre Zoom Meetings

Zeichnen Sie Ihre Meetings auf und speichern Sie sie in der Cloud, damit Sie später leicht darauf zugreifen und sie mit Teilnehmern oder Kollegen freigeben können

Zoom Limits

Die komplexe Oberfläche von Zoom kann für neue Benutzer überwältigend sein und erfordert eine Lernkurve, um alle Features effektiv zu nutzen

Zoom Preise

Basic: Free

Free Pro: 14,99 $/Benutzer/Monat

14,99 $/Benutzer/Monat Business: $21.99/Benutzer/Monat

Zoom Bewertung und Rezensionen

G2: 4.5/5 (55,000+ Bewertungen)

4.5/5 (55,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (11,000+ Bewertungen)

2. Microsoft Teams (am besten für professionelle Team Meetings)

/%img/ Microsoft Teams Microsoft Teams ist eine weitere hervorragende Option unter den Whereby-Alternativen, die Echtzeit- und asynchrone Team-Kommunikation ermöglicht. Es eignet sich hervorragend für Team Meetings, Webinare und Sitzungen. Ein hervorstechendes Feature ist der Together-Modus, der sich auf Gesichter und nonverbale Hinweise konzentriert und so eine ansprechendere Erfahrung für Benutzer im Geschäft schafft.

Ein einzigartiger Aspekt von Teams ist der separate Chat Space für jedes Meeting, in dem die Teilnehmer Dokumente freigeben und Diskussionen vor, nach oder während der Sitzung fortsetzen können. Darüber hinaus sorgen Tools für die Zusammenarbeit, wie das Hinzufügen von Text, das Freigeben von Notizen und Reaktionen, dafür, dass alle Beteiligten eingebunden werden.

Microsoft Teams beste Features

Zusammenarbeit in Echtzeit an freigegebenen Dokumenten direkt in Ihrem Chat oder Videoanruf

Veranstalten Sie große Meetings oder Live-Ereignisse mit bis zu 10.000 Teilnehmern, die sich perfekt für große Präsentationen oder unternehmensweite Ankündigungen eignen

Nutzen Sie Kanäle, um Team-Diskussionen zu organisieren, Dateien freizugeben und Aufgaben an einem Ort zu verwalten, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen

Nutzen Sie die Integration von Apps von Drittanbietern wie Trello oder GitHub, um Workflows zu optimieren und alles zu synchronisieren

Microsoft Teams Limits

Teams kann ressourcenintensiv sein, da es viel Bandbreite und Systemspeicher benötigt, was zu einer langsamen Leistung auf Geräten mit geringerer Ausstattung führen kann

Microsoft Teams Preise

Free

Essential: $4/Benutzer/Monat

$4/Benutzer/Monat Basic: $6/Benutzer/Monat

$6/Benutzer/Monat Standard: $12,5/Benutzer/Monat

Microsoft Teams Bewertung und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15,000+ Bewertungen)

4.3/5 (15,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2200+ Bewertungen)

3. GoTo Meeting (am besten für Ereignisse mit hoher Kapazität)

via GoTo Meeting Ähnlich wie Whereby ermöglicht auch GoTo Meeting den Teilnehmern einen schnellen Zugriff auf Meetings mit nur einem Klick, ohne dass diese heruntergeladen werden müssen. Durch die Rauschunterdrückung und den Pendler wird das Meeting-Erlebnis jedoch wesentlich reibungsloser. Ich kann sogar kommunizieren, wenn ich unterwegs bin.

Eines der coolsten Features ist die meeting-Notizen in Echtzeit dies erspart den Teilnehmern das Anfertigen von Notizen und hilft allen, sich auf die eigentliche Diskussion zu konzentrieren und präsent zu sein.

GoTo Meeting beste Features

Automatische Transkription Ihrer Meetings in Echtzeit, so dass Sie die Highlights des Meetings leicht überprüfen oder freigeben können

Hält bis zu 3.000 Teilnehmer in Webinaren oder großen Meetings ab und eignet sich damit hervorragend für Ereignisse mit hoher Kapazität

Freigeben von Tastatur und Maus für eine reibungslose Zusammenarbeit

GoTo Meeting Limits

Bietet begrenzte benutzerdefinierte Optionen

GoTo Meeting Preise

Professionell: $12/Veranstalter/Monat, jährliche Abrechnung

$12/Veranstalter/Monat, jährliche Abrechnung Business: $16/Veranstalter/Monat, jährliche Abrechnung

$16/Veranstalter/Monat, jährliche Abrechnung Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

GoTo Meeting Bewertung und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1000+ Bewertungen)

4.5/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 8/10 (1000+ Bewertungen)

4. Cisco Webex Meetings (am besten für sichere Team Meetings)

via Cisco Webex Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool für Videokonferenzen sind, bei dem Sicherheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen, ist die Webanwendung Cisco Webex Meeting eine der soliden Alternativen zu Whereby. Sie eignet sich besonders gut für Geschäfte, die mit sensiblen Daten und Echtzeit-Video arbeiten und einen soliden Schutz benötigen.

Das Beste an Cisco Webex ist seine Flexibilität. Die Features Move to Mobile QR Code und Apple CarPlay-Integration ermöglichen einen nahtlosen Übergang zwischen den Geräten während der Meetings und sorgen so für Flexibilität und Komfort. Diese Tools erleichtern den Wechsel zwischen den Plattformen im Büro oder unterwegs.

Cisco Webex beste Features

Echtzeit-Übersetzungen für mehr als 100 Sprachen, um die Kommunikation mit globalen Teams zu erleichtern

Hochwertige Video- und Audioqualität, optimiert auch für Umgebungen mit geringer Bandbreite

Nutzen Sie interaktive Features wie Abstimmungen, Fragen und Antworten sowie das Erheben von Händen, um große Meetings noch interessanter zu gestalten

Nutzen Sie die KI-gestützte Geräuschunterdrückung, um Ablenkungen während des Gesprächs zu vermeiden

Limits von Cisco Webex

Die vielen Features und Optionen können anfangs überwältigend wirken

Cisco Webex Preise

Webex Free

Webex Meet: $12/Benutzer/Monat

$12/Benutzer/Monat Webex Suite: $25,50/Benutzer/Monat

$25,50/Benutzer/Monat Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Cisco Webex Bewertung und Rezensionen

G2: 4.2/5 (18,000+ Bewertungen)

4.2/5 (18,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (7000+ Bewertungen)

5. Skype (Am besten für Video-Chats)

via Skype Wenn ich an interaktive Apps für Video-Chats und Conferencing-Tools denke, ist Skype einer der ersten Namen, der mir in den Sinn kommt. Skype gibt es schon seit Jahren, aber es ist einzigartig, wie nahtlos es sich in die alltägliche Kommunikation einfügt, egal ob es sich um einen kurzen Chat, einen Audio- oder Videoanruf handelt.

Ein bemerkenswertes Feature ist die Möglichkeit, Festnetz- und Mobiltelefone direkt von Skype aus anzurufen - sehr praktisch, wenn Sie mit Leuten in Verbindung stehen, die nicht immer online sind. Außerdem können Sie mit Skype bis zu 24 Stunden lang ununterbrochen telefonieren, was es für lange Sitzungen im Team sehr effizient macht.

Beste Features von Skype

Anrufe an Festnetz- und Mobiltelefone, um Ihre Kommunikation über Online-Meetings hinaus zu erweitern

Einfaches Freigeben des Bildschirms für die Teilnehmer, ideal für Präsentationen oder die Fehlersuche in Echtzeit

Aktivieren Sie Untertitel in Echtzeit für Ihre Unterhaltungen und machen Sie sie mit dem Skype-Feature für Live-Untertitel leichter zugänglich

Skype-Beschränkungen

Sie können nur Dateien mit einer Größe von bis zu 300 MB direkt über das Chat-Fenster senden, ohne dass externe Tools erforderlich sind

Skype-Preise

Free : Skype-zu-Skype-Anrufe, Nachrichten, Dateifreigabe

: Skype-zu-Skype-Anrufe, Nachrichten, Dateifreigabe Guthaben : Anrufe an US-Telefone kosten etwa 2,3 Cent/Min

: Anrufe an US-Telefone kosten etwa 2,3 Cent/Min Abonnement : $2,99/Monat für unbegrenzte Anrufe in die USA und nach Kanada

: $2,99/Monat für unbegrenzte Anrufe in die USA und nach Kanada World Plan: $13.99/Monat für unbegrenzte weltweite Anrufe

Skype-Bewertung und -Kritiken

G2: 4.3/5 (23.000+ Bewertungen)

4.3/5 (23.000+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (über 400 Bewertungen)

6. Jitsi Meet (Am besten für kostenlose Meetings)

via Jitsi Meeting Jitsi Meet ist eine überzeugende Alternative zu Whereby, insbesondere wenn Sie eine kostenlose Open-Source-Videokonferenzlösung suchen, bei der Datenschutz und Flexibilität im Vordergrund stehen. Jitsi Meet eignet sich hervorragend für die Durchführung langer Meetings, da es den Workload des Systems reduziert und die Benutzerfreundlichkeit durch die SSRC-Rewriting-Technologie verbessert.

Außerdem können Sie es direkt in Ihrem Browser verwenden oder die mobile App herunterladen, so dass Sie von fast jedem Gerät aus teilnehmen können. Jitsi Meet ist außerdem anpassbar und kann von Entwicklern an ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden, was es zu einer hervorragenden Lösung für technisch versierte Benutzer oder Unternehmen macht, die ihre Meetings selbst hosten möchten.

Jitsi Meet beste Features

Vollständige Verschlüsselung von Meetings mit Open-Source-Sicherheit, um sie sicher zu halten

Teilnahme an oder Start von Meetings ohne Konto - einfach über einen Link

Zusammenarbeit in Echtzeit mit Etherpad zum Freigeben von Dokumenten

Live-Streaming direkt auf YouTube für öffentliche Übertragungen

Jitsi Meet Limitierungen

Es fehlen fortschrittliche integrierte Features für die Zusammenarbeit, wie z. B. Gruppenräume und App-Integrationen

Jitsi Meet Preise

Free Forever

Jitsi Meet Bewertung und Rezensionen

G2: 4.3/5 (170+ Bewertungen)

4.3/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (70+ Bewertungen)

7. Adobe Connect (am besten für die Durchführung interaktiver Sitzungen)

via Adobe Wenn Sie nach etwas suchen, das sich besser anpassen lässt als Whereby, ist Adobe Connect eine gute Wahl. Was es einzigartig macht, ist die Möglichkeit, Ihr Online Meeting und Ihren Space vollständig zu kontrollieren und anzupassen.

Sie können verschiedene Layouts erstellen und Pods für verschiedene Zwecke einrichten, z. B. für Fragen und Antworten, zum Freigeben von Dateien oder für Quizspiele. Das Beste daran ist, dass diese Einstellungen zur späteren Verwendung gespeichert werden. Adobe Connect ist ideal, wenn Sie regelmäßig Meetings, Webinare, Workshops oder Sitzungen veranstalten und ein Tool suchen, das über einfache Videokonferenzen hinausgeht.

Beste Features von Adobe Connect

Behalten Sie Ihre Einstellungen und Ihr Layout für künftige Sitzungen mit dauerhaften Meeting-Räumen bei

Analyse detaillierter Metriken zur Nachverfolgung der Teilnehmerinteraktion während der Sitzung

Vollständig benutzerdefinierte Layouts für Meetings durch Organisation von Pods für Chats, Fragen und Antworten sowie Präsentationen

Nutzen Sie integrierte Tools wie Quiz und Umfragen, um Sitzungen interaktiver zu gestalten

Limits von Adobe Connect

Der im Vergleich zu anderen Plattformen höhere Preis kann kleinere Teams davon abhalten, nach kostengünstigen Lösungen zu suchen

Preise für Adobe Connect

Standard: 190 $/Host, jährliche Abrechnung

190 $/Host, jährliche Abrechnung Premium: 290 $/Host, jährliche Abrechnung

290 $/Host, jährliche Abrechnung Enterprise: $390/Host, jährliche Abrechnung

Bewertung und Rezensionen zu Adobe Connect

G2: 4/5 (900+ Bewertungen)

4/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (690+ Bewertungen)

8. Zoho Meeting (Am besten für Zoho Benutzer)

via Zoho Meeting Wenn Sie nach einer Alternative zu Whereby suchen, die auf Einfachheit ausgerichtet ist und für Geschäfte aller Größen konzipiert wurde, ist Zoho Meeting eine solide Lösung. Es bietet mehrere Video-Feeds und eignet sich hervorragend für große Team-Meetings. Ich kann 50 Feeds auf einmal auf meinem Bildschirm sehen, was die Interaktion mit den Mitgliedern des Teams erleichtert.

Egal, ob Sie eine schnelle Synchronisierung im Team oder ein größeres Webinar durchführen, Zoho Meeting ist intuitiv zu bedienen. Die Integration in die Business Apps von Zoho macht es für Benutzer, die bereits im Zoho-Ökosystem sind, noch leistungsfähiger.

Zoho Meeting beste Features

Vollständige Integration in die Apps von Zoho für eine nahtlose Zusammenarbeit

Moderieren Sie Q&A-Sitzungen, um den Flow des Webinars zu steuern und relevante Diskussionen zu gewährleisten

Erstellen Sie Formulare für die Webinar-Registrierung und automatisieren Sie E-Mail-Erinnerungen, um Teilnehmer einzubinden

Freigeben von Bildschirmen und Aufzeichnen von Sitzungen sowohl für Meetings als auch für Webinare

Zoho Meeting Limitierungen

Limitierte kostenlose Version mit weniger Features, sofern Sie nicht auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden

Preise für Zoho Meeting

Free Edition : kostenlos

: kostenlos Meeting Standard : Ab $2/Monat

: Ab $2/Monat Meeting Professional : Beginnend bei $3/Monat

: Beginnend bei $3/Monat Webinar Standard : Ab $9/Monat

: Ab $9/Monat Webinar Professional : Beginnend bei $19/Monat

: Beginnend bei $19/Monat Webinar Enterprise: Ab $79/Monat/Veranstalter

Zoho Meeting Bewertung und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1000+ Bewertungen)

4.5/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (480+ Bewertungen)

9. Teamviewer (am besten für die Gerätekontrolle bei Meetings)

via TeamViewer TeamViewer bietet eine einzigartige Mischung aus Fernzugriff und Videokonferenzen in der Auswahl der Whereby-Alternativen. Es ist besonders nützlich für Geschäfte, die Support- und Collaboration-Tools in einer Plattform benötigen.

Der Schlüsselvorteil dieser Software ist die Möglichkeit, die Aufzeichnung von freigegebenen Bildschirmen in der Cloud mit der Steuerung von Geräten in Echtzeit zu kombinieren. Das macht TeamViewer zu einer soliden Wahl für IT-Teams oder Geschäfte, die während Meetings Fehlerbehebungen durchführen müssen. Darüber hinaus bietet TeamViewer 4K-Bildschirmfreigabe mit Unterstützung für mehrere Monitore, was eine hohe Bildqualität bei Präsentationen gewährleistet.

TeamViewer beste Features

Freigeben in 4K mit Multi-Monitor Support für gestochen scharfe, klare Präsentationen

Verwenden Sie eine persönliche Meeting ID für einfachen und sicheren Zugang

Integration mit Outlook zur Planung und Verwaltung von Meetings

Schützen Sie Meetings mit einem Passwort für zusätzliche Sicherheit

Integrierter Team-Chat für die Kommunikation neben Videoanrufen

TeamViewer Beschränkungen

Das Fehlen einer eigenen App limitiert den Zugriff von unterwegs

TeamViewer-Preise

Fernzugriff : $24.90/Monat

: $24.90/Monat Business : $50,90/Monat

: $50,90/Monat Premium : $112,90/Monat

: $112,90/Monat Geschäftskunden: $229,90/Monat

TeamViewer Bewertung und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (11000+ Bewertungen)

4.6/5 (11000+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (3000+ Bewertungen)

10. Google Workspace (am besten für kollaborative Meetings in Echtzeit)

via Google Workspace Wie konnte ich Google Workspace nicht in die Liste der Whereby-Alternativen aufnehmen? Google Workspace (früher G Suite) bietet viel mehr als nur Videokonferenzen. Es bietet eine vollständig integrierte Lösung für Remote-Teams, die nahtlos zusammenarbeiten möchten.

Das Tool für Video- und Webkonferenzen in Google Workspace ist Google Meet. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es sich mühelos in die übrigen Apps von Google wie Google Mail, Google Kalender und Google Drive integrieren lässt. Außerdem können Sie Ihre Meetings direkt in Google Drive aufzeichnen, sodass Sie sie leicht freigeben und später darauf zugreifen können.

Google Workspace beste Features

Zusammenarbeit in Echtzeit während Meetings mit freigegebenen Google Docs, Google Tabellen oder Slides

Mit Google Meet können Sie bis zu 250 Teilnehmer empfangen, ideal für größere Teams oder Präsentationen

Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen mit KI-gesteuerter Geräuschunterdrückung bei Anrufen

Nahtlose Integration mit Google Mail, Kalender und Google Drive für die Planung und das Freigeben von Dateien

Google Workspace Limits

Bietet im Vergleich zu anderen Plattformen begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, weniger Kontrolle über Layouts und interaktive Features

Preise für Google Workspace

Business Starter : $6.00/Monat

: $6.00/Monat Business Standard : $12.00/Monat

: $12.00/Monat Business Plus: $18.00/Monat

Google Workspace Bewertung und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2400+ Bewertungen)

4.6/5 (2400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

Versuchen Sie ClickUp für Ihre Meetings

Meetings in Echtzeit sind zwar unverzichtbar, aber Sie brauchen auch ein Tool, das die asynchrone Videokommunikation unterstützt, vor allem für Teams an entfernten Standorten. Ich nehme oft kurze Videos für mein Team auf, um komplexe Themen zu erklären, neue Features freizugeben und detailliertes Feedback zu geben.

Obwohl alle oben genannten Whereby-Alternativen großartig sind, habe ich Folgendes hinzugefügt ClickUp auf meine Liste der bevorzugten Apps für die Videokommunikation. Es handelt sich zwar nicht um eine spezielle Videokonferenzplattform, aber es hilft mir, Videos aufzunehmen und freizugeben und mit meinem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten. ClickUp Clips ermöglicht schnelle Bildschirmaufnahmen. Ich kann jede Unterhaltung öffnen und auf Clips klicken, um ein Video aufzunehmen. Das Beste daran ist, dass ich jeden Clip in eine Aufgabe umwandeln kann, so dass ich die Elemente der Aktion nicht separat aufzeichnen muss. Die Leute können Clips auch kommentieren, um Feedback freizugeben.

verwenden Sie ClickUp Clips, um Bildschirmaufzeichnungen zu erstellen, um Informationen freizugeben oder Feedback zu geben_

Das ist noch nicht alles! Der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Gehirn transkribiert automatisch alle Clips, bietet Zusammenfassungen von Unterhaltungen und hilft beim Auffinden von Informationen aus den Clips, was es zu einem All-in-One-Produkt macht projektmanagement-Software und ein Tool für die Zusammenarbeit.

clips mit ClickUp Brain transkribieren

ClickUp ist auch eine hervorragende Software für die Verwaltung von Meetings. Mit ClickUp Meetings mit ClickUp Meetings können Sie Notizen machen, Meeting-Agenden verwalten, Elemente für Aktionen anordnen und wiederholende Aufgaben erstellen, damit alle synchronisiert sind. ✅

💡Pro-Tipp: Erstellen Sie vor Ihren Meetings immer eine detaillierte Agenda in ClickUp, damit die Diskussionen fokussiert bleiben und alle wichtigen Punkte abgedeckt werden. Geben Sie die Tagesordnung vorher für die Teilnehmer frei, um sich effektiv vorzubereiten. 📋

verwalten Sie Team Meetings mühelos mit ClickUp Meetings

Mit ClickUp's Zoom Integration und Microsoft Teams-Integration können Sie Ihre Video Meetings direkt mit Aufgaben und Workflows verbinden und so ClickUp zu einem umfassenden Collaboration Hub machen.

Abgesehen von den erwähnten Features bietet ClickUp auch eine umfangreiche Bibliothek von Meetings und vorlagen für das Konferenzmanagement für die Verwaltung von Meetings. Die beste Vorlage ist die ClickUp Meetings Vorlage . Sie hilft mir, alles zu organisieren, von der Tagesordnung bis zur Nachbereitung, und sorgt für einen reibungslosen Ablauf meiner Meetings.

ClickUp's Meeting Agenda Vorlage

Die ClickUp Vorlage für Meetings wurde entwickelt, um Ihren Meeting-Management-Prozess zu rationalisieren und die Planung, Durchführung und Nachbereitung von Meetings zu erleichtern. Hier sind die wichtigsten Funktionen:

Strukturierte Meeting-Agenden: Erstellen Sie klare und organisierte Agenden, um Meetings konzentriert und produktiv zu halten

Erstellen Sie klare und organisierte Agenden, um Meetings konzentriert und produktiv zu halten Nachverfolgung von Elementen: Weisen Sie Elemente direkt in der Vorlage zu und verfolgen Sie sie, um die Verantwortlichkeit und Nachverfolgung der besprochenen Aufgaben sicherzustellen

Weisen Sie Elemente direkt in der Vorlage zu und verfolgen Sie sie, um die Verantwortlichkeit und Nachverfolgung der besprochenen Aufgaben sicherzustellen Notizen und Protokolle: Erfassen Sie Notizen und Protokolle zu Meetings an einem zentralen Speicherort, damit Sie wichtige Diskussionen und Entscheidungen leicht nachschlagen können

Erfassen Sie Notizen und Protokolle zu Meetings an einem zentralen Speicherort, damit Sie wichtige Diskussionen und Entscheidungen leicht nachschlagen können Integrationen: Nahtlose Integration mit anderen ClickUp Features und Tools, um die Zusammenarbeit zu verbessern und sicherzustellen, dass alle Mitglieder des Teams informiert bleiben

Nahtlose Integration mit anderen ClickUp Features und Tools, um die Zusammenarbeit zu verbessern und sicherzustellen, dass alle Mitglieder des Teams informiert bleiben Vorlagen für wiederkehrende Meetings: Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für wiederkehrende Meetings, um Zeit zu sparen und die Konsistenz in Ihren Meetings zu wahren

Insgesamt verbessert diese Vorlage die Zusammenarbeit, Organisation und Effizienz und macht Meetings für Teams effektiver.

💡Pro-Tipp: Für eine reibungslose Planung von Konferenzen, schauen Sie sich die ClickUp Vorlage für Konferenzmanagement . Es hilft Ihnen bei der Verwaltung von Tagesordnungen, der Nachverfolgung von Rednern und der Überwachung von Teilnehmerdetails, damit alles reibungslos abläuft. Optimieren Sie Ihren Planungsprozess und machen Sie Ihr Ereignis zu einem Erfolg!

ClickUp beste Features

Neben der Bildschirmaufzeichnung sind es vor allem die Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, mit denen ClickUp glänzt:

ClickUp Docs: Erstellen, bearbeiten und bearbeiten Sie wichtige Notizen, Projektunterlagen oder Vorschläge direkt mit Ihrem Team, indem Sie ClickUp Dokumente

notieren Sie alle Meeting-Notizen mit ClickUp Docs_

ClickUp Chat: Halten Sie die gesamte Kommunikation im Kontext mit ClickUp Chat . Ob Sie eine Aufgabe besprechen oder Ideen austauschen, der Chat sorgt dafür, dass Unterhaltungen organisiert und produktiv bleiben

Vereinheitlichen Sie Kommunikation und Arbeitsmanagement mit ClickUp Chat

ClickUp Whiteboards: Brainstormen Sie Ideen mit Ihrem Team mit ClickUp Whiteboards . Der ideale Space für Brainstorming, Projektplanung oder Strategieentwicklung, der Ihrem Team eine interaktive Karte zur Verfügung stellt, auf der es seine Ideen festhalten kann

mit ClickUp Whiteboards können Sie gemeinsam mit Ihrem Team Ideen sammeln und notieren

💡Pro-Tipp: Fördern Sie das Engagement in Meetings, indem Sie alle Mitglieder des Teams zur Mitarbeit auffordern. Nutzen Sie Features wie das ClickUp Whiteboards für Brainstorming-Sitzungen, bei denen jeder seine Ideen auf einer einzigen Plattform visuell freigeben kann. Dies schafft eine interaktive Atmosphäre und sorgt dafür, dass unterschiedliche Standpunkte berücksichtigt werden. 🤝

ClickUp Limits

Die Lernkurve ist aufgrund einer Vielzahl von Features lang

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

Wechseln Sie zu ClickUp für reibungslose Team-Zusammenarbeit

Sie haben eine solide Liste von Whereby-Alternativen zur Verbesserung Ihrer Videokonferenz-Erfahrung erhalten. Um die Zusammenarbeit in Ihrem Team weiter zu verbessern, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen. Mit Features wie ClickUp Clips für schnelle Bildschirmaufnahmen, intuitiver Aufgabenverwaltung und optimierter Kommunikation ist ClickUp darauf ausgelegt, das Projektmanagement reibungsloser und effizienter zu gestalten. 🚀

Warten Sie nicht für ClickUp anmelden und erleben Sie einen intelligenteren, produktiveren Workflow mit ClickUp!