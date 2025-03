Wie man ein Kündigungsschreiben mit zweiwöchiger Kündigungsfrist verfasst [Vorlagen innen]

Haben Sie beschlossen, Ihren derzeitigen Arbeitsplatz zu kündigen? Das ist eine Zeit der gemischten Gefühle, nicht wahr? Vielleicht freuen Sie sich auf eine neue Herausforderung, fürchten sich aber davor, die E-Mail mit der Kündigung abzuschicken. Es ist eine echte Herausforderung, Ihren Abschied reibungslos und professionell zu gestalten.

Sie müssen es Ihrem Chef sagen - und es so erledigen, dass Sie einen bleibenden positiven Eindruck hinterlassen. Und warum? Weil die Aufrechterhaltung Ihrer Beziehungen zum Unternehmen ein Schlüssel zum Erfolg ist, wenn Sie eine neue Stelle antreten, sei es im Hinblick auf zukünftige Chancen, Referenzen oder einfach nur gutes Karma.

Doch wie erledigen Sie eine formelle Kündigung, um einen reibungslosen Übergang für sich und das Unternehmen zu gewährleisten? Das werden wir in diesem Beitrag besprechen.

Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben verfassen können, und stellen Ihnen Vorlagen und Tools zur Verfügung, die Ihnen helfen, den Kündigungsprozess reibungslos zu bewältigen.

Die zweiwöchige Kündigung verstehen

Mit einer zweiwöchigen Kündigungsfrist teilen Sie Ihrem Arbeitgeber förmlich mit, dass Sie Ihre derzeitige Position aufgeben. So haben Sie zwei Wochen Zeit, um einen Nachfolger zu finden, und können Ihre Aufgaben abschließen und Ihr Ausscheidungsgespräch planen. Stellen Sie sich vor, dass Sie den Staffelstab bei einem Staffellauf weitergeben - Sie kündigen nicht auf der Stelle, sondern sorgen für eine reibungslose Übergabe der Aufgaben an die nächste Person.

Das ist zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber es ist eine gängige Praxis und eine professionelle Höflichkeit, die dem Unternehmen hilft, sich auf Ihr Ausscheiden vorzubereiten, und dafür sorgt, dass die Dinge positiv bleiben, wenn sich Ihre Wege trennen.

Aber wie schreibt man eine 2-wöchige Kündigung? Darauf gehen wir im nächsten Abschnitt ein.

Wie man ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben schreibt

A 2022 Übersicht zeigt, dass nur 55 % der Erwachsenen ihren Arbeitgebern eine zweiwöchige Kündigungsfrist einräumen.

Das bedeutet HR-Manager verbringen Tage mit der Bewältigung der Folgen von fristlosen Kündigungen.

Eine fristlose Kündigung kann zu einem erheblichen Chaos innerhalb des Unternehmens führen und Beziehungen ruinieren. Um solche Situationen zu vermeiden und ohne brennende Brücken zu gehen, sollten Sie Ihren Rücktritt förmlich ankündigen. Im Folgenden finden Sie die Schritte für eine professionelle zweiwöchige Kündigung.

1. Richten Sie sich persönlich an Ihren Vorgesetzten

Beginnen Sie das Kündigungsschreiben mit dem Namen des Empfängers, d. h. in der Regel mit dem Namen Ihres Managers oder Vorgesetzten.

💡 Ein kurzer Tipp: Erwähnen Sie "Sehr geehrter [Name des Empfängers]" anstelle von "Sehr geehrter Herr/Ma'am".

Damit zeigen Sie, dass Sie die Beziehung, die Sie mit ihnen hatten, anerkennen und wertschätzen, anstatt eine allgemeine Formulierung zu wählen, und stellen sicher, dass Sie das Unternehmen mit einer positiven Notiz verlassen.

2. Erklären Sie klar und deutlich Ihren Rücktritt

Als Nächstes kommen Sie direkt zum Hauptthema - der Kündigung. Achten Sie darauf, bei der Kündigung nicht um den heißen Brei herumzureden und einen professionellen Ton zu wahren. Erklären Sie kurz, dass Sie beabsichtigen, Ihre Position in zwei Wochen aufzugeben, und erwähnen Sie das Datum Ihres letzten Arbeitstages.

Beispiel

ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich meine Position als Marketing Manager bei XYZ Ltd. kündige. Mein letzter Tag der Arbeit ist der [Datum des Rücktritts].'

3. Dankbarkeit auf sinnvolle Weise ausdrücken

Drücken Sie im nächsten Absatz Ihre Dankbarkeit für das Unternehmen aus - erwähnen Sie die Möglichkeiten, die Teams, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, und die Erfahrungen, an denen Sie gewachsen sind. Sie können in diesem Absatz auch den Grund für Ihre Kündigung nennen, aber das bleibt Ihnen überlassen.

Beispiel

ich schätze die Möglichkeiten, die sich bei XYZ Ltd. bieten, sehr. Es hat mir Spaß gemacht, mit talentierten Teams zusammenzuarbeiten. Allerdings habe ich eine neue Arbeitsmöglichkeit um meine Karriere als Marketing Manager voranzutreiben.'

4. Hilfe während des Übergangs anbieten

Der nächste Schritt besteht darin, Hilfe für einen reibungslosen Übergang anzubieten. Teilen Sie Ihrem Vorgesetzten mit, dass Sie Ihre Aufgaben bis zu Ihrem letzten Arbeitstag wahrnehmen wollen.

Beispiel

ich habe mich verpflichtet, Sie beim Übergang zu unterstützen. Ich werde in den nächsten zwei Wochen daran arbeiten, das Projekt abzuschließen. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie während des Zeitraums der Umstellung zusätzliche Unterstützung benötigen.'

5. Definieren Sie das letzte Datum

Wenn Sie Ihren letzten Arbeitstag für eine zweiwöchige Kündigung festlegen wollen, zählen Sie zunächst 14 Kalendertage ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Kündigung einreichen. Achten Sie darauf, dass dieser Tag auf einen normalen Arbeitstag fällt und nicht auf ein Wochenende oder einen Feiertag.

Wenn Sie sich mitten in einem großen Projekt befinden, sollten Sie den Zeitpunkt Ihres Ausscheidens so wählen, dass es nicht zu Problemen kommt.

6. Gestalten Sie einen professionellen Abschluss

Schließen Sie Ihr zweiwöchiges Kündigungsschreiben schließlich formell ab. Sie können sich in ein oder zwei Sätzen noch einmal für die Möglichkeiten und die Unterstützung bedanken, dem Team alles Gute wünschen und versprechen, in der Übergangsphase zu helfen.

Beispiel

bitte lassen Sie mich wissen, wie ich in der Übergangsphase helfen kann. Ich danke Ihnen noch einmal für die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten. Ich wünsche dem Unternehmen viel Erfolg bei seinen künftigen Unternehmungen

💡Pro-Tipp: Um das Schreiben eines zweiwöchigen Kündigungsschreibens zu erleichtern, können Sie ClickUp Docs und ClickUp Brain verwenden.

ClickUp Docs

Hebelwirkung ClickUp Dokumente um Ihren Brief in einem Live-Dokument zu verfassen und zu bearbeiten. Dieses Feature zur Dokumentenverwaltung in ClickUp die Projektmanagement-Suite von ClickUp bietet einen zentralen Ort, an dem Sie Ihre Arbeit organisieren können, und Sie können die Dokumente mit Datenschutz- und Zugriffskontrollen schützen.

Integrierte Vorlagen und umfangreiche Formatierungsoptionen in Docs helfen Ihnen, ein sauberes, professionelles Kündigungsschreiben zu erstellen. Und da ClickUp die Erstellung von Dokumenten mit der Verwaltung von Aufgaben verbindet, können Sie alle damit zusammenhängenden Aufgaben, wie z. B. das Abschließen laufender Projekte, die Teilnahme an Schulungen oder die Benachrichtigung der Personalabteilung, ganz einfach über dieselbe Plattform nachverfolgen.

entwerfen Sie Ihr zweiwöchiges Kündigungsschreiben mit ClickUp Docs

ClickUp Gehirn ClickUp Gehirn kann Ihnen dagegen mit Hilfe von KI bei der Abfassung der Kündigung mit einer einfachen Eingabeaufforderung helfen. Zu erledigen ist lediglich ein Klick auf das KI-Pop-up in Ihrem ClickUp-Workspace oder die Eingabe von /AI in einem ClickUp-Dokument und die Eingabeaufforderung in natürlicher Sprache (siehe Beispiel unten).

Stellen Sie sicher, dass Sie in der Eingabeaufforderung Details wie den Namen Ihres Vorgesetzten, den letzten Arbeitstag usw. angeben, um eine personalisierte Antwort zu erhalten. Es wird ein Kündigungsschreiben generiert, das Sie entsprechend Ihren Anforderungen weiter bearbeiten können.

erstellen Sie eine formelle zweiwöchige Kündigung mit ClickUp Brain

Tipps zum Schreiben einer effektiven Zwei-Wochen-Kündigung

Eine freundliche Verabschiedung kann die Verbindung zu Kollegen und Vorgesetzten erleichtern, was den guten Willen über Ihre Zeit im Unternehmen hinaus fördern kann.

Hier sind ein paar Tipps für Sie ihren Job zu kündigen unter guten Bedingungen.

Sei direkt, nicht unhöflich

Fassen Sie sich bei der Übermittlung des zweiwöchigen Kündigungsschreibens kurz und bündig. Achten Sie jedoch auf einen förmlichen Ton und vermeiden Sie einen lockeren Umgangston, auch wenn Ihr Vorgesetzter noch so freundlich ist. Seien Sie respektvoll und höflich. Ein förmlicher Umgangston zeugt von Professionalität und zeigt, dass Sie den Arbeitsplatz respektieren, unabhängig von Ihren persönlichen Gefühlen.

Geradlinig zu sein, bedeutet nicht, unhöflich zu sein. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Entscheidung klar zum Ausdruck bringen, ohne unnötige Details zu nennen, die zu Missverständnissen oder negativen Gefühlen führen könnten.

Bleiben Sie positiv

Egal, ob Sie eine E-Mail mit einer zweiwöchigen Kündigungsfrist schreiben oder eine persönliche Unterhaltung führen, Reife und Positivität sind von großer Bedeutung. Vermeiden Sie es, sich über bestimmte Personen zu beschweren und in Argumente zu verwickeln. Bedanken Sie sich stattdessen bei Ihrem Vorgesetzten für die Unterstützung, die Beratung und die Lernmöglichkeiten, die Ihnen helfen, weiterzukommen.

Geben Sie eine Erklärung ab

Wenn Sie Ihr zweiwöchiges Kündigungsschreiben verfassen, ist es völlig in Ordnung, wenn Sie eine ausführliche Erklärung für Ihr Ausscheiden weglassen. Es kann jedoch sein, dass Sie in der Unterhaltung mit Ihrem Vorgesetzten nach einem Grund gefragt werden. Es ist wichtig, einen kurzen Kontext zu liefern, ohne in Negativität zu verfallen oder sensible Informationen preiszugeben.

Sie könnten zum Beispiel erwähnen, dass Sie sich nach neuen Möglichkeiten umsehen oder eine Veränderung anstreben, um Ihre Karriere voranzutreiben. Auf diese Weise liegt der Schwerpunkt auf Ihrer beruflichen Entwicklung und nicht auf der Unzufriedenheit mit Ihrer derzeitigen Rolle.

Beispiele für zweiwöchige Kündigungsschreiben Vorlagen

Wenn Sie Ihr zweiwöchiges Kündigungsschreiben verfassen, ist es normal, dass Sie gemischte Gefühle empfinden. Sie sind nervös, unbeholfen und verwirrt. In dieser Zeit kann es Sie viel Aufwand kosten, Ihre Gedanken klar zu Papier zu bringen.

Vorlagen für Kündigungsschreiben können Ihnen dabei helfen. Sie müssen nicht vor einer leeren Seite stehen und Ihr Kündigungsschreiben von Grund auf neu schreiben. Und Sie müssen auch nicht befürchten, kostspielige Fehler zu machen.

Hier sind einige Vorlagen, die Sie verwenden können:

Simple Resignation Letter by Canva

via Canva Die Einfaches Rücktrittsschreiben ist eine anpassbare, kastanienbraune Vorlage für ein formelles Rücktrittsschreiben, das mit der Adresse des Absenders beginnt, gefolgt vom Brieftext, einschließlich Daten, Name und Kontaktdaten des Empfängers.

Diese vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben konzentriert sich in erster Linie auf den Ausdruck der Dankbarkeit für die Chancen und Erfahrungen. Es schließt formell mit dem Angebot, während des Zeitraums des Übergangs zu helfen.

Modernes Beispiel für ein Kündigungsschreiben von Canva

via Canva Die Modernes Beispiel für ein Rücktrittsschreiben ist eine einfache, aber professionelle Vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben in den Farben Türkis und Dunkelgrün. Diese anpassbare Vorlage ähnelt der obigen Canva-Vorlage in ihrem Inhalt, aber das Layout und die Farben sind anders. Jeder, der in Würde kündigen möchte, kann diese Vorlage verwenden, die Daten, Namen und Kontakte bearbeiten und sie an seinen Vorgesetzten schicken.

Marketing Zwei-Wochen-Kündigung Vorlage by Templates.net

{via_ Vorlage.net Die Vorlage für zweiwöchige Kündigungsfristen im Marketing ist eine gebrauchsfertige Vorlage für alle Marketing Positionen. Egal, ob Sie ein Marketingkoordinator oder ein Manager sind, Sie können diese Vorlage leicht benutzerdefinieren, um das perfekte zweiwöchige Kündigungsschreiben zu verfassen.

Das Beste daran ist, dass Sie diese Vorlage herunterladen können vorlage für ein Rücktrittsschreiben in Google Docs , Word, PDF und Apple Pages Formaten.

Kündigungsschreiben by Templates.net

via Vorlage.net Die Kündigungsschreiben Vorlage ist ein detailliertes zweiwöchiges Kündigungsschreiben zur Beendigung von Arbeitsbeziehungen. Diese anpassbare Vorlage beginnt mit den Adressdaten des Absenders und des Empfängers und informiert dann weiter über die Kündigung. Zu erledigen ist lediglich, die Vorlage als Word- oder PDF-Datei herunterzuladen und sie mit Ihrem Namen, dem Datum der letzten Arbeit und anderen Details zu benutzerdefinieren.

Übermittlung Ihrer Zwei-Wochen-Kündigung

Manche Menschen bevorzugen es, das zweiwöchige Kündigungsschreiben am Ende ihres Arbeitstages zuzustellen, während andere den Vormittag bevorzugen. Gibt es also einen richtigen Zeitpunkt für den Versand der Kündigung? Lassen Sie uns darüber sprechen.

Den richtigen Zeitpunkt wählen

Es ist nicht ideal, die Kündigung in einem Team Meeting auszusprechen, in dem Ihr Vorgesetzter vielleicht gerade einen Rückschlag im Projekt bespricht. Es ist auch nicht in Ordnung, die Kündigung beiläufig in einem Chat am Wasserspender auszusprechen, selbst wenn Sie mit Ihrem Vorgesetzten befreundet sind.

Hier sind einige Beispiele für den "richtigen Zeitpunkt", um Ihr zweiwöchiges Kündigungsschreiben zu übermitteln:

Am Anfang einer Woche : Wenn Sie Ihr offizielles Kündigungsschreiben an einem Montag aushändigen, hat Ihr Vorgesetzter eine Woche Zeit, um Ihren Ausstieg zu planen, über alternative Regelungen nachzudenken, Ihre kündigungsgespräch mit der Personalabteilung und so weiter

: Wenn Sie Ihr offizielles Kündigungsschreiben an einem Montag aushändigen, hat Ihr Vorgesetzter eine Woche Zeit, um Ihren Ausstieg zu planen, über alternative Regelungen nachzudenken, Ihre kündigungsgespräch mit der Personalabteilung und so weiter Nach Abschluss eines kritischen Projekts : Wenn Sie während eines Projekts Ihren Ausstieg bekannt geben, könnte dies Auswirkungen auf Ihre Teammitglieder oder Kollegen haben. Übermitteln Sie daher die Kündigung, nachdem Sie Ihre Projektverantwortung abgeschlossen haben, wenn Sie können

: Wenn Sie während eines Projekts Ihren Ausstieg bekannt geben, könnte dies Auswirkungen auf Ihre Teammitglieder oder Kollegen haben. Übermitteln Sie daher die Kündigung, nachdem Sie Ihre Projektverantwortung abgeschlossen haben, wenn Sie können In einem ruhigen Zeitraum : Vermeiden Sie es, Ihren Rücktritt während der Hochsaison oder in Zeiten, in denen viel los ist, z. B. kurz vor Ablauf von Projekten, bekannt zu geben. So vermeiden Sie Unterbrechungen und ermöglichen einen reibungslosen Flow

: Vermeiden Sie es, Ihren Rücktritt während der Hochsaison oder in Zeiten, in denen viel los ist, z. B. kurz vor Ablauf von Projekten, bekannt zu geben. So vermeiden Sie Unterbrechungen und ermöglichen einen reibungslosen Flow In einer privaten Unterhaltung: Wenn Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrem Vorgesetzten haben oder häufig 1:1-Feedback-Sitzungen stattfinden, sollten Sie Ihren Vorgesetzten während dieser Gespräche über Ihre Kündigung informieren. So bleibt die Nachricht vertraulich und Ihr Vorgesetzter hat Zeit, die Dinge zu planen

Wenn Ihr Vorgesetzter jedoch keine regelmäßigen Gespräche führt, müssen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit erkundigen und ein Meeting vereinbaren, um Ihre Kündigung zu besprechen.

Persönliche Gespräche führen

Ein persönliches Gespräch ist der beste Weg, um Ihre Kündigung mitzuteilen. Treffen Sie also Ihren Vorgesetzten persönlich oder nehmen Sie eine kurze Verbindung mit ihm auf video-Konferenz oder Telefonanruf. Seien Sie darauf vorbereitet, Fragen zu Ihrer Abreise zu beantworten und Vorschläge für alternative Regelungen zu machen.

💡Eine kurze Notiz: Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, bevor Sie den neuen Arbeitsvertrag unterschreiben. Dies wird Ihnen helfen, alternative Regelungen zu bewerten und die beste Wahl zu treffen. Außerdem können Sie so Situationen vermeiden wie ablehnung eines angenommenen Stellenangebots .

Verwaltung Ihrer Aufgaben während des Zeitraums der Kündigung

Nachdem Sie das zweiwöchige Kündigungsschreiben verschickt haben, ist es wie eine zweiwöchige Gratwanderung - Sie müssen die Aufgaben abschließen und sich auf das Ausscheiden vorbereiten. Ein einziger Fehltritt, wie z. B. das Versäumnis, dem Team aktuelle Informationen mitzuteilen, kann den gesamten Workflow stören.

An dieser Stelle kann ClickUp Ihnen helfen.

Das All-in-One-Produktivitäts-Tool von ClickUp sorgt dafür, dass Sie jede Aufgabe effizient und pünktlich abschließen. Zum Beispiel, ClickUp Aufgaben hilft Ihnen, Ihre verbleibende Arbeit zu planen, zu organisieren und nach Prioritäten zu ordnen. Sie können Aufgaben und Aufgabenlisten erstellen, Workflows organisieren, benutzerdefinierte Status wie "In Bearbeitung" oder "Erledigt" und Beschreibungen hinzufügen, Aufgaben an Teammitglieder zuweisen, Aufgabendetails hinzufügen, Kommentare mit @mentions zuweisen und vieles mehr, um eine reibungslosere Übergabe für Ihr Team zu gewährleisten.

verwalten Sie Ihre Aufgaben effizient mit ClickUp Aufgaben_

Mit ClickUp können Sie auch Zeitleisten für Aufgaben nachverfolgen. ClickUp's Gantt Diagramme können Ihnen helfen, Zeitleisten zu visualisieren, Fälligkeitsdaten zu priorisieren und sicherzustellen, dass Sie alle Aufgaben innerhalb Ihrer letzten zwei Wochen im Unternehmen abschließen. Mit den Gantt-Diagrammen können Sie auch den Fortschritt des gesamten Projekts ansehen und Abhängigkeiten nachverfolgen, um eine termingerechte Lieferung zu gewährleisten.

verfolgen Sie Aufgaben und Zeitleisten von Projekten mit ClickUp Gantt Charts_

Zusätzlich können Sie die Leistung Ihres Projekts nachverfolgen mit ClickUp Dashboards um die beste Qualität der Arbeit zu liefern, bevor Sie gehen. Diese benutzerdefinierten Dashboards helfen Ihnen dabei, die Workloads von Teams einzusehen und die persönliche Produktivität und Projektleistung mit Hilfe von Karten, Diagrammen, Grafiken und Datenlisten nachzuverfolgen.

verfolgen Sie die Leistung von Projekten mit ClickUp Dashboards

ClickUp erleichtert auch die Zusammenarbeit in Echtzeit. Sie können ClickUp Whiteboards um Karten mit Prozessen zu erstellen, die eine schnellere Abwicklung von Projekten ermöglichen. In ähnlicher Weise können Sie mit ClickUp Docs das Feedback von Clients, Projektdetails, Best Practices, Referenzmaterialien usw. dokumentieren und sie für Ihr Team freigeben, damit die Dinge auch in Ihrer Abwesenheit weitergehen.

zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp Whiteboards

Das ist noch nicht alles; ClickUp Chat kann Ihnen dabei helfen, die Kommunikation und Unterhaltung in Ihrem Team an einem Ort zu zentralisieren. Schließlich ist das Letzte, was Sie während Ihres zweiwöchigen Zeitraums brauchen, Zeit und Energie mit dem Wechseln von Kontexten zu verschwenden.

verwandeln Sie Nachrichten mit einem Klick in Aufgaben mit ClickUp Chat

Nutzen Sie ClickUp Chat, um Aufgaben und Nachrichten zu verknüpfen, damit Sie nichts verpassen. Sie können jeden über wichtige Ankündigungen und Updates auf dem Laufenden halten. Sie können auch KI im Chat verwenden, um Antwortvorschläge zu erhalten, Diskussionsthreads zusammenzufassen und Aufgaben automatisch aus Ihren Chats zu erstellen.

Erledigen Sie Ihre anstehenden Aufgaben schneller mit ClickUp

Das Verfassen eines zweiwöchigen Kündigungsschreibens ist nicht obligatorisch, aber eine gängige Praxis. Es hilft Ihnen, sich von Ihrem derzeitigen Arbeitgeber mit einer positiven, professionellen Notiz zu verabschieden. Das Unternehmen über Ihre Kündigung zu informieren und Hilfe beim Übergang anzubieten, ist eine der einfachsten Möglichkeiten, die Beziehungen zu Ihren Kollegen über die Arbeit hinaus zu pflegen.

Um einen nahtlosen Übergang gemäß den Kündigungsrichtlinien des Unternehmens zu gewährleisten, müssen Sie jedoch innerhalb eines begrenzten Zeitraums alle anstehenden Aufgaben abschließen und bei wichtigen Projekten mithelfen. Und genau dabei kann ClickUp helfen.

ClickUp verfügt über eine Reihe weiterer Features, die Ihnen dabei helfen können, Ihre laufenden und anstehenden Projekte innerhalb von zwei Wochen abzuschließen und dabei die Qualitätskriterien zu erfüllen. Mit den Features zur Aufgabenverwaltung können Sie Aufgaben organisieren und priorisieren, sodass Sie sich vor Ihrer Abreise auf Elemente mit hoher Priorität konzentrieren können. Mit Collaborative Docs können Sie Ihre Fortschritte dokumentieren und detaillierte Notizen zur Übergabe erstellen, um einen reibungslosen Übergang für denjenigen zu gewährleisten, der Ihre Aufgaben übernimmt.

Möchten Sie mehr erfahren? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an !