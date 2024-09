Kostenlose Vorlagen für 2-Wochen-Kündigungsschreiben

Bereiten Sie sich auf den Wechsel in eine neue Rolle vor? Sie freuen sich vielleicht darauf, Ihre neue Rolle sofort anzutreten, aber warten Sie ab! Bevor Sie weitermachen, müssen Sie zunächst Ihr bisheriges Unternehmen informieren.

Aber gibt es eine Möglichkeit, die Dinge auf angenehme Weise zu beenden? Zum Glück gibt es das! Indem Sie Ihr formelles Kündigungsschreiben mit einer Frist von zwei Wochen einreichen, können Sie diese Art der Trennung weniger schmerzhaft gestalten und Ihren beruflichen Ruf wahren.

Informieren Sie Ihren derzeitigen Arbeitgeber und Personalleiter über Ihre Pläne zu informieren und Ihnen anzubieten, Ihnen bei einem reibungslosen Übergang zu helfen, vermittelt einen professionellen Eindruck. Es hilft Ihnen, das Unternehmen mit einer positiven Notiz zu verlassen ihre neue Stelle anzutreten .

Hier finden Sie eine Liste mit benutzerdefinierten Vorlagen für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben, mit denen Sie schnell ein professionelles zweiwöchiges Kündigungsschreiben verfassen und die Dinge auf einer positiven Notiz beenden können.

Was sind Vorlagen für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben?

Eine Vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben ist ein vorformatiertes Dokument, das leicht benutzerdefiniert werden kann, um Arbeitgeber über Ihre formelle Kündigung zu informieren. Sie enthält alle wesentlichen Elemente, um Ihnen zu helfen einen Job zu kündigen anstandslos. Sie enthält alle Angaben, die in einer Kündigungs-E-Mail erforderlich sind, wie z. B.:

Ihren Namen und Ihre aktuelle Position

Das Datum, an dem Ihre Kündigung wirksam wird

Der Grund für den Wechsel

Dankbarkeit für die Möglichkeit, in der Organisation zu arbeiten

Bereitschaft, den neuen Mitarbeiter zu unterstützen, um ihm den Übergang zu erleichtern

Wenn Sie ein Kündigungsschreiben mit Hilfe einer Vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben verfassen, sparen Sie Zeit, treten professionell auf und stellen sicher, dass Sie keine wichtigen Details übersehen, wenn Sie die Dinge zu Papier bringen.

Was macht eine gute Vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben aus?

Befolgen Sie diese Schritte, um ein wirksames Schreiben zu verfassen, das alle notwendigen Informationen freigibt und sich dabei kurz hält:

Bewahren Sie die Einfachheit und Prägnanz : Verwenden Sie eine einfache Sprache und vermeiden Sie es, ins Detail zu gehen

: Verwenden Sie eine einfache Sprache und vermeiden Sie es, ins Detail zu gehen Bleiben Sie professionell : Sprechen Sie nicht zu ausführlich über die Gründe für Ihre Kündigung. Besprechen Sie dies immer persönlich bei Ihrem kündigungsgespräch oder in einer informellen Einstellung

: Sprechen Sie nicht zu ausführlich über die Gründe für Ihre Kündigung. Besprechen Sie dies immer persönlich bei Ihrem kündigungsgespräch oder in einer informellen Einstellung Anpassen des Schreibens: Auch wenn Sie gut benutzerdefinierte Vorlagen für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben verwenden, sollten Sie nicht einfach den Inhalt daraus kopieren. Personalisieren Sie die Vorlage immer mit Ihren spezifischen Informationen

Auch wenn Sie gut benutzerdefinierte Vorlagen für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben verwenden, sollten Sie nicht einfach den Inhalt daraus kopieren. Personalisieren Sie die Vorlage immer mit Ihren spezifischen Informationen Erwähnen Sie die wesentlichen Details : Vergessen Sie nicht die wichtigsten Elemente eines zweiwöchigen Kündigungsschreibens, einschließlich Ihres Namens, Ihrer Position, der Informationen des Arbeitgebers, des Datums des Inkrafttretens und einer kurzen Danksagung

: Vergessen Sie nicht die wichtigsten Elemente eines zweiwöchigen Kündigungsschreibens, einschließlich Ihres Namens, Ihrer Position, der Informationen des Arbeitgebers, des Datums des Inkrafttretens und einer kurzen Danksagung Verwenden Sie ein optisch ansprechendes Design: Auch wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, macht ein optisch ansprechendes Schreiben einen positiven Eindruck

4 Top-Vorlagen für zweiwöchige Kündigungsschreiben

Sobald Sie Ihr Schreiben verschickt haben auftragsannahme wenn Sie sich mit Ihrem neuen Arbeitgeber auf ein Startdatum geeinigt haben, ist es an der Zeit, eine formelle Kündigung an Ihrem Arbeitsplatz einzureichen. In der Regel schreiben Sie eine E-Mail mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen, in der Sie das aktuelle Unternehmen und die wichtigsten Interessengruppen über Ihre Entscheidung informieren.

Erledigen Sie dies unmittelbar nach der Annahme des Stellenangebots, damit der Zeitraum, in dem Sie Ihre Kündigung einreichen, formal sofort beginnt.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben, die Ihnen helfen sollen, schnell loszulegen, ohne die Feinheiten zu übersehen.

1. Zwei-Wochen-Kündigungsvorlage von Canva

via Canva Wenn Sie ein elegantes und gut gestaltetes Kündigungsschreiben mit zweiwöchiger Kündigungsfrist wünschen, ist die Vorlage "Zweiwöchige Kündigung" von Canva eine gute Wahl.

Sie ist einfach zu verwenden und kann mit neuen Designelementen benutzerdefiniert werden, indem Sie die designfreundliche Oberfläche von Canva nutzen, um Schriftarten, Farben und Layout nach Ihrem Stil anzupassen. Zu den wichtigsten Features dieser Vorlage gehören:

Drag-and-Drop-Schnittstelle: Einfaches Hinzufügen und Benutzen von Textfeldern, Bildern und anderen Designelementen

Einfaches Hinzufügen und Benutzen von Textfeldern, Bildern und anderen Designelementen Umfangreiche Bibliothek: Zugriff auf eine große Sammlung von vorgefertigten Vorlagen, Schriftarten und Grafiken

Zugriff auf eine große Sammlung von vorgefertigten Vorlagen, Schriftarten und Grafiken Features zur Zusammenarbeit: Arbeiten Sie mit anderen in Echtzeit an Ihrem Kündigungsschreiben

Arbeiten Sie mit anderen in Echtzeit an Ihrem Kündigungsschreiben Download-Optionen: Speichern Sie Ihr endgültiges Dokument in verschiedenen Formaten, darunter PDF, PNG und JPEG, damit Sie es an Ihre E-Mail mit dem zweiwöchigen Kündigungsschreiben anhängen können

2. Zweiwöchiges Rücktrittsschreiben Vorlage Word von Seek

via Suchen Sie Wenn Sie eine Vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben ohne Schnickschnack oder Design suchen, ist die Vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben von Seek eine gute Wahl. Dieses herunterladbare Word-Dokument ist schlicht und einfach gehalten, ideal für alle, die einen klassischen Look bevorzugen.

Sie ermöglicht es Ihnen, die notwendigen Informationen schnell auszufüllen und gleichzeitig Ihre Kündigung höflich und professionell zu halten. Die Vorlage verfügt über hervorragende Features, wie zum Beispiel:

Vorformatierte Struktur: Die Vorlage umreißt die wichtigsten Abschnitte eines Kündigungsschreibens, einschließlich Ihres Namens, Ihrer Position, der Angaben zum Arbeitgeber, des Gültigkeitsdatums und einer kurzen Danksagung

Die Vorlage umreißt die wichtigsten Abschnitte eines Kündigungsschreibens, einschließlich Ihres Namens, Ihrer Position, der Angaben zum Arbeitgeber, des Gültigkeitsdatums und einer kurzen Danksagung Anpassbare Felder: Ersetzen Sie den Text des Platzhalters einfach durch Ihre spezifischen Informationen

Ersetzen Sie den Text des Platzhalters einfach durch Ihre spezifischen Informationen Professionelle Formatierung: Die Vorlage ist so gestaltet, dass sie professionell und ausgefeilt aussieht

Die Vorlage ist so gestaltet, dass sie professionell und ausgefeilt aussieht Download-Optionen: Speichern Sie Ihr endgültiges Dokument in verschiedenen Microsoft Word Formaten, um es einfach an eine E-Mail anzuhängen oder es auszudrucken

3. Google Docs Vorlage für ein zweiwöchiges Rücktrittsschreiben von GDOC

via GDOC Für diejenigen, die Google Docs für ihre gesamte Dokumentation bevorzugen, sei es ein lebenslauf-Vorlage oder eine Vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben, bietet die Google Docs Two Weeks' Resignation Letter Template von GDOC ein hervorragendes Format.

Diese Vorlage ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit und Bearbeitung über verschiedene Geräte hinweg, was sie zu einer praktischen Option für schnelle Anpassungen macht.

Das geradlinige Design sorgt dafür, dass Sie Ihre Kündigung klar und professionell kommunizieren. Wir mochten diese Vorlage wegen ihrer:

Einfache Struktur : Die Vorlage hat ein professionelles Design, das Informationen wie den Namen des Unternehmens, die Adresse, den Titel der Stelle und das Startdatum des Übergangszeitraums enthält und mit einer einfachen Schlussformel wie "Beste Wünsche" oder "Danke" endet

: Die Vorlage hat ein professionelles Design, das Informationen wie den Namen des Unternehmens, die Adresse, den Titel der Stelle und das Startdatum des Übergangszeitraums enthält und mit einer einfachen Schlussformel wie "Beste Wünsche" oder "Danke" endet Cloud-basierte Bearbeitung: Bearbeiten Sie Ihr Kündigungsschreiben direkt in Ihrem Google Konto, so dass Sie von jedem Gerät mit einer Internetverbindung darauf zugreifen können

Bearbeiten Sie Ihr Kündigungsschreiben direkt in Ihrem Google Konto, so dass Sie von jedem Gerät mit einer Internetverbindung darauf zugreifen können Features zur Zusammenarbeit: Arbeiten Sie mit anderen in Echtzeit an Ihrem Kündigungsschreiben

Arbeiten Sie mit anderen in Echtzeit an Ihrem Kündigungsschreiben Download-Optionen: Laden Sie Ihr endgültiges Dokument in verschiedenen Google Docs-Formaten herunter, darunter PDF, DOCX und RTF

4. Google Docs Zweiwöchiges Kündigungsschreiben Vorlage by GDOC

via GDOC Eine weitere Vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben, die uns gut gefallen hat, ist die Google Docs-Vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben von GDOC. Sie ist für diejenigen gedacht, die ein unkompliziertes, leicht zu bearbeitendes Kündigungsschreiben wünschen.

Die Vorlage stellt sicher, dass alle wichtigen Details abgedeckt sind, einschließlich Ihres letzten Arbeitstages, und behält dabei einen professionellen Ton bei.

Das Besondere an dieser Vorlage sind einige Features wie:

Detaillierte Struktur: Die Vorlage enthält einen Abschnitt, in dem Sie die Gründe für Ihr Ausscheiden angeben, was zur Aufrechterhaltung einer positiven Beziehung zu Ihrem Arbeitgeber beiträgt

Die Vorlage enthält einen Abschnitt, in dem Sie die Gründe für Ihr Ausscheiden angeben, was zur Aufrechterhaltung einer positiven Beziehung zu Ihrem Arbeitgeber beiträgt Zusätzliche Hinweise: Die Vorlage bietet Tipps und Anregungen für ein professionelles und wirkungsvolles Kündigungsschreiben

Die Vorlage bietet Tipps und Anregungen für ein professionelles und wirkungsvolles Kündigungsschreiben Einfach herunterzuladen und auszudrucken: Da die Vorlage nicht zu viele Designelemente enthält, können Sie das endgültige Dokument in verschiedenen Google Docs-Formaten herunterladen, darunter PDF, DOCX und RTF, oder einfach einen Ausdruck erstellen, der nicht allzu viele Anpassungen erfordert

Auch gelesen: Wie man eine Jobannahme widerruft

Kündigungsschreiben mit ClickUp erstellen

Das Verfassen eines wirksamen Kündigungsschreibens und das Erledigen der letzten zwei Wochen zeigt, dass Sie ein echter Profi sind. Die meisten Arbeitgeber erwarten von Ihnen, dass Sie sich professionell verhalten und ihnen genügend Zeit und Unterstützung geben, um einen Nachfolger für Sie zu finden.

ClickUp macht es Ihnen leicht, ein professionelles Schreiben zu verfassen und keine wichtigen Details zu vergessen.

ClickUp bietet fortschrittliche Features, die es Ihnen leicht machen, ein individuelles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Kündigungsschreiben zu erstellen.

Erstellen, bearbeiten und versenden Sie Ihre zweiwöchige Kündigung mit ClickUp Docs

erstellen Sie visuell ansprechende Dokumentationen mit Slash-Befehlen und Rich-Text-Format in ClickUp Docs

Beim Verfassen eines zweiwöchigen Kündigungsschreibens verwenden die meisten Menschen immer noch eine einfache App für die Dokumentation. Damit ist die Arbeit zwar erledigt, aber es fehlen fortgeschrittene Features, die Ihnen helfen, ein visuell ansprechendes und professionelles zweiwöchiges Kündigungsschreiben zu verfassen. ClickUp Dokumente geht über einfache textbasierte Apps hinaus und bietet alle wichtigen und fortschrittlichen Tools, die Sie benötigen, um Ihr zweiwöchiges Kündigungsschreiben zu erstellen und herunterzuladen. Diese Features machen es zum idealen tool für die Erstellung Ihres zweiwöchigen Kündigungsschreibens:

Reiche Textformatierung : Verwenden Sie Fett- und Kursivdruck, Überschriften, Schriftarten, Farben und andere Formatierungsoptionen, um Ihr Schreiben optisch ansprechend und professionell zu gestalten

: Verwenden Sie Fett- und Kursivdruck, Überschriften, Schriftarten, Farben und andere Formatierungsoptionen, um Ihr Schreiben optisch ansprechend und professionell zu gestalten Slash-Befehle: Fügen Sie mit einfachen Befehlen schnell Elemente wie Bilder, Links und Tabellen ein. Auf diese Weise können Sie schnell Aufzählungspunkte hinzufügen, Überschriften bearbeiten oder andere Formatierungen mit Markdown-Unterstützung vornehmen, was auch für technisch weniger versierte Personen ideal ist

Fügen Sie mit einfachen Befehlen schnell Elemente wie Bilder, Links und Tabellen ein. Auf diese Weise können Sie schnell Aufzählungspunkte hinzufügen, Überschriften bearbeiten oder andere Formatierungen mit Markdown-Unterstützung vornehmen, was auch für technisch weniger versierte Personen ideal ist Kollaboration und Kommentare : Möchten Sie Ihr Schreiben vor dem Versand überprüfen? Oder vielleicht ein Feedback von einem vertrauenswürdigen Kollegen erhalten? Geben Sie einen Link zu einem Dokument frei, das nur zur Ansicht freigegeben ist, so dass diese direkt im Dokument Kommentare hinzufügen und in Echtzeit zusammenarbeiten können

: Möchten Sie Ihr Schreiben vor dem Versand überprüfen? Oder vielleicht ein Feedback von einem vertrauenswürdigen Kollegen erhalten? Geben Sie einen Link zu einem Dokument frei, das nur zur Ansicht freigegeben ist, so dass diese direkt im Dokument Kommentare hinzufügen und in Echtzeit zusammenarbeiten können Versionskontrolle: Wenn Sie das Kündigungsschreiben aktualisiert haben und frühere Versionen überprüfen möchten, können Sie dies mit dem Versionsverlauf problemlos erledigen. So können Sie mehrere Versionen vergleichen und die erforderliche Aktualisierung vornehmen, um die bestmögliche Version zu versenden

ClickUp Docs gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr zweiwöchiges Kündigungsschreiben zu schreiben, zu bearbeiten, zu formatieren und zu verschicken und dabei sicherzustellen, dass es ausgefeilt und professionell ist.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihr zweiwöchiges Kündigungsschreiben zu verbessern oder zu bearbeiten

schreiben, bearbeiten und polieren Sie Ihre E-Mails mit ClickUp Brain, dem eingebauten KI-Schreibassistenten

Für alle, die zusätzliche Hilfe brauchen, um ihre Gedanken auszudrücken, ClickUp Gehirn kann mit nur wenigen Eingaben ein ausgefeiltes Kündigungsschreiben erstellen.

Der fortschrittliche KI-Assistent, der in ClickUp integriert ist, hilft Ihnen, Ihre Inhalte mit Hilfe seiner fortschrittlichen KI-Schreibfunktionen zu verbessern:

Verbesserung der Tonalität : Verwenden Sie das KI Feature, um den Ton Ihres Briefes zu verfeinern und sicherzustellen, dass er professionell und leicht personalisiert bleibt und Ihre einzigartige Persönlichkeit widerspiegelt

: Verwenden Sie das KI Feature, um den Ton Ihres Briefes zu verfeinern und sicherzustellen, dass er professionell und leicht personalisiert bleibt und Ihre einzigartige Persönlichkeit widerspiegelt Grammatik und Rechtschreibung prüfen : Der KI-Assistent durchsucht Ihren Brief nach Grammatik- und Tippfehlern und sorgt so für ein sauberes und ausgefeiltes Endprodukt

: Der KI-Assistent durchsucht Ihren Brief nach Grammatik- und Tippfehlern und sorgt so für ein sauberes und ausgefeiltes Endprodukt Inhaltserstellung : Möchten Sie mehrere Versionen verwenden, um das passende zweiwöchige Kündigungsschreiben fertigzustellen? Bitten Sie den KI-Assistenten, ganze Abschnitte und Variationen auf der Grundlage der von Ihnen vorgegebenen Vorgaben zu erstellen. So ersparen Sie sich den Aufwand, nach mehreren Versionen zu suchen, und erhalten die beste Option für Ihre Bedürfnisse

: Möchten Sie mehrere Versionen verwenden, um das passende zweiwöchige Kündigungsschreiben fertigzustellen? Bitten Sie den KI-Assistenten, ganze Abschnitte und Variationen auf der Grundlage der von Ihnen vorgegebenen Vorgaben zu erstellen. So ersparen Sie sich den Aufwand, nach mehreren Versionen zu suchen, und erhalten die beste Option für Ihre Bedürfnisse Fortgeschrittene KI-basierte Vorschläge: Wenn Sie eine Vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben verwenden, bietet Ihnen der KI-Assistent Vorschläge zur Verbesserung des Flows, zur Kürzung längerer Sätze oder sogar zur Überarbeitung umständlicher Formulierungen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft korrekt übermittelt wird

Ganz gleich, ob Sie sich kurz fassen oder ausführlichere Informationen einfügen möchten, Sie können ganz einfach die richtigen Details abrufen und ein professionelles zweiwöchiges Kündigungsschreiben verfassen, ohne etwas zu verpassen.

Sie können ClickUp Brain auch bitten, ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben von Grund auf zu erstellen, entsprechend der von Ihnen freigegebenen Aufforderung.

generieren Sie eine benutzerdefinierte E-Mail mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen mit ClickUp Brain

Und das Beste daran? Nutzen Sie das Formular, um eine prägnante Zusammenfassung Ihres zweiwöchigen Kündigungsschreibens zu erstellen, die Sie als Nachricht freigeben können, bevor verlassen des Slack Workspace oder andere Chats und verabschieden sich von all Ihren Kollegen und Mitarbeitern.

Keep Your 2 Weeks' Notice Letter Professional Using ClickUp

Das bestehende Unternehmen zu verlassen und in ein neues zu wechseln, ist für die meisten eine schwierige Entscheidung. Zu erledigen ist sie jedoch nicht, indem man die Brücken zum aktuellen Arbeitgeber abbricht. Eine Vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben sorgt dafür, dass Sie die Dinge professionell halten.

Mit ClickUp können Sie eine professionelle Kündigung verfassen und gleichzeitig den Übergang erleichtern. Eine Liste mit Aufgaben in der Plattform hilft Ihnen, Ihre letzten Aufgaben zu verwalten und sicherzustellen, dass alles geregelt ist, wenn Sie nicht mehr da sind.

Mit ClickUp können Sie also von der Absendung Ihres zweiwöchigen Kündigungsschreibens bis zu Ihrem letzten Tag im Unternehmen alles professionell gestalten und für einen reibungslosen Ausstieg sorgen. Melden Sie sich noch heute an und entdecken Sie die leistungsstarken Features von ClickUp für die Kommunikation und das Management von Aufgaben.