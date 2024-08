Wie man eine Jobzusage widerruft

Einen Job zu finden, kann ein schwieriges Unterfangen sein. Aber wissen Sie, was noch schwieriger ist? Ein Stellenangebot, das Sie bereits angenommen haben, ohne berufliche Konsequenzen zu widerrufen.

Stellen Sie sich vor: Sie haben sich bei einem Unternehmen um eine Stelle beworben, eine Bewerbung eingereicht, an einer Reihe von Vorstellungsgesprächen teilgenommen und das Angebot erhalten. Aber kurz bevor Sie die Stelle antreten wollten, haben Sie es sich anders überlegt. Vielleicht ein familiärer Notfall? Oder ein besseres Angebot anderswo?

Was auch immer der Grund sein mag, es ist wichtig, dass Sie die Jobzusage mit Anstand, Taktgefühl und einem hohen Maß an Professionalität zurückziehen. Wenn Sie dies nicht erledigen, kann dies zu verschiedenen negativen Konsequenzen führen, z. B. dazu, dass Sie bei dem betreffenden Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt werden, die beruflichen Beziehungen abbrechen und sogar rechtliche Probleme auftreten.

Aber keine Sorge. Wir sind hier, um zu helfen.

In diesem Blog erläutern wir, wie Sie eine Jobzusage professionell widerrufen und gleichzeitig die möglichen Nachteile minimieren können.

Gründe für den Rücktritt von einem angenommenen Stellenangebot

Hier sind einige Gründe, die im Allgemeinen jemanden dazu veranlassen Diese schwierige Entscheidung zu treffen :

Unangemessene Entschädigung

Für die meisten Menschen ist Geld die wichtigste Motivation für einen Job. Wenn sie also feststellen, dass das vorgeschlagene Gehaltspaket ihrer Rolle und Verantwortung nicht gerecht wird, neigen sie dazu, das Stellenangebot abzulehnen, ganz gleich, wie renommiert das Unternehmen auch sein mag.

Ausrichtung auf die beruflichen Ziele

Nehmen wir an, Sie waren motiviert, sich auf eine Stelle zu bewerben, weil sich ein Kollege ebenfalls darauf beworben hat. Nachdem Sie die Zusage erhalten hatten, stellten Sie jedoch fest, dass die Stellenbeschreibung überhaupt nicht mit Ihren Zielen übereinstimmte Karriereziele . Es macht jedoch keinen Sinn, Ihre Karriereziele für einen Titel aufzugeben, der Ihre Karriere nicht in die gewünschte Richtung bringt. In diesem Fall könnte die einzige praktikable Lösung darin bestehen, das Angebot abzulehnen.

Besseres Angebot anderswo

Wenn Sie ein konkurrierendes Stellenangebot erhalten - mit einem höheren Gehaltspaket, besseren Karriereentwicklung und anderen Vorteilen - Sie werden sich natürlich für das bessere Angebot entscheiden wollen.

Unzufriedenstellende Bedingungen bei der Arbeit

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie haben sich bei einem Unternehmen beworben und ein Angebot erhalten. Beim Durchstöbern sozialer Medien oder von Jobbewertungsportalen stellen Sie jedoch fest, dass ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens auf eine schlechte Arbeitskultur hingewiesen haben. In diesem Fall entscheiden Sie sich vielleicht, den Einstellungsprozess nicht fortzusetzen.

Persönliche Gründe

Nehmen wir an, Sie wussten nicht, dass Sie für die Stelle in eine neue Stadt umziehen müssen. Oder vielleicht haben Sie sich unwissentlich auf eine Stelle vor Ort beworben, obwohl Ihre gesundheitlichen Bedingungen oder Ihre persönlichen Umstände es Ihnen nicht erlauben, täglich zu pendeln. In solchen Fällen bleibt Ihnen vielleicht nichts anderes übrig, als die Jobzusage zu widerrufen.

Höflich und professionell eine Jobzusage zurückziehen

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie ein Stellenangebot höflich und professionell zurückziehen:

Schritt 1: Überlegen Sie es sich gut

Wenn Sie Ihre Zusage zurückziehen, können Sie Ihre Meinung nicht mehr ändern. Nehmen Sie sich also Zeit, die Sache zu überdenken. Überlegen Sie sorgfältig, warum Sie Ihre Zusage widerrufen wollen. Wägen Sie alle Vor- und Nachteile ab, um sicherzugehen, dass Ihre Entscheidung richtig ist, und machen Sie sich klar, dass es danach keinen Raum mehr für weitere Überlegungen gibt.

Schritt 2: Überprüfen Sie den Vertrag

Bevor Sie mit dem Widerrufsprozess beginnen, sollten Sie den Arbeitsvertrag prüfen, den Sie mit dem Unternehmen abgeschlossen haben. Diese Dokumente enthalten in der Regel wichtige Bedingungen in Bezug auf die Kündigung, den Rücktritt usw., und eine Verletzung dieser Bedingungen kann rechtliche Folgen haben.

💡 Pro-Tipp: Wenn Sie Hilfe brauchen, um die Bedingungen eines Vertrags zu verstehen, kann es hilfreich sein, einen Juristen zu konsultieren, der sich mit Arbeitsrecht auskennt.

Schritt 3: Schnell handeln

Sobald Sie sich entschieden haben, das angenommene Stellenangebot abzulehnen, sollten Sie nicht damit warten, dies dem Personalverantwortlichen mitzuteilen. Geben Sie unverzüglich eine Antwort, nachdem Sie Ihre Due-Diligence-Prüfung durchgeführt haben.

Dadurch wird sichergestellt, dass das Unternehmen genügend Zeit hat, sich nach einem Ersatz für Sie umzusehen. Wenn Sie zu lange damit warten, den Personalverantwortlichen über Ihre Entscheidung zu informieren, kann dies zu Komplikationen im Team führen und auch Ihren beruflichen Ruf schädigen.

Schritt 4: Erwägen Sie Alternativen

Wenn Sie den Personalverantwortlichen über Ihren Rücktritt von der Stellenzusage informieren, wird er möglicherweise versuchen, Ihre Entscheidung zu beeinflussen und zu ändern. **Sie könnten sogar Optionen wie eine Gehaltserhöhung, zusätzliche Urlaubsleistungen oder andere Vergünstigungen anbieten

Überlegen Sie sich all diese Alternativen sorgfältig, bevor Sie mit dem Personalverantwortlichen sprechen. Fragen Sie sich, ob zusätzliche Vorteile (bessere Bezahlung, mehr Urlaubstage usw.) Sie davon abhalten werden, die neue Stelle zu kündigen.

Schritt 5: Teilen Sie Ihre Entscheidung mit

Schließlich ist es an der Zeit, dem Personalverantwortlichen Ihre Entscheidung mitzuteilen. Gehen Sie dabei am besten ehrlich, professionell und respektvoll vor. Verwenden Sie keine fadenscheinigen oder abstrakten Ausreden. Geben Sie stattdessen einen aufrichtigen, ehrlichen Grund für Ihren Rücktritt an. Drücken Sie Ihre Dankbarkeit für die Chance aus und entschuldigen Sie sich für die Unannehmlichkeiten, die Ihre Entscheidung verursacht hat.

Bedeutung von Treu und Glauben und beruflicher Höflichkeit

Der Rücktritt von einer Zusage bedeutet, dass Sie von einer ursprünglich eingegangenen Verpflichtung zurücktreten - was in den meisten Fällen kein Zeichen für professionelles Verhalten ist. Er kann verschiedene Folgen haben (die wir später in diesem Artikel erörtern werden). Wenn Sie jedoch keine andere Wahl haben, ist das Beste, was Sie zu erledigen haben, Glaubwürdigkeit, Transparenz und Integrität während des gesamten Widerrufsprozesses zu bewahren.

Hier erfahren Sie, warum Sie eine Jobzusage mit äußerster professioneller Höflichkeit zurückziehen sollten:

Ihr Image in der Branche bleibt positiv

Hilft Ihnen, eine Beziehung zum Arbeitgeber aufzubauen und zu pflegen

Sie positionieren sich als ethischer Profi

Hält die Tür für eine zukünftige Zusammenarbeit mit dem Unternehmen offen

Hilft Ihnen, die Fähigkeit zu erlernen, komplexe berufliche Szenarien mit Reife zu bewältigen

Die Nachricht überbringen: Zu verwendende Kommunikationsmethoden

Eine wirksame Kommunikation ist unerlässlich, um eine Zusage für eine Stelle mit Integrität zu widerrufen. Doch wie können Sie dies sicherstellen? Durch die Wahl der richtigen Kommunikationsmethode.

Im Folgenden finden Sie vier herkömmliche Kommunikationsmittel für den Rücktritt von einem Stellenangebot sowie deren Vor- und Nachteile:

Telefonanruf

Ein Telefonanruf ist der gängigste Weg, um den Personalverantwortlichen über Ihre Entscheidung zu informieren, von der Zusage zurückzutreten. Er ist direkt und persönlich und ermöglicht einen unmittelbaren Dialog und eine Erklärung. Allerdings wird die Entscheidung nicht schriftlich festgehalten, was für die Bewältigung etwaiger rechtlicher Folgen in der Zukunft entscheidend ist.

Pro-Tipp: Wenn Sie vor dem Anruf, in dem Sie das Unternehmen über Ihre Entscheidung, die Zusage zu widerrufen, informieren, nervös sind, sollten Sie sich die wichtigsten Punkte, die Sie mitteilen möchten, aufschreiben und vorher üben.

Formelles Schreiben

Auch wenn es in den Unternehmen nicht mehr üblich ist, können Sie einen Brief an den Personalverantwortlichen schreiben, um die Zusage zu widerrufen. Auf diese Weise können Sie Ihre Botschaft formeller und respektvoller übermitteln. Der Nachteil ist, dass es Tage dauern kann, bis der Brief zugestellt wird (es sei denn, Sie stellen ihn persönlich zu), was die Kommunikation verlangsamt.

E-Mail

Am beliebtesten ist es, eine E-Mail zu schreiben, um eine Jobzusage zu widerrufen. Das geht schnell, ist professionell und bietet einen schriftlichen Beleg für Ihre Entscheidung.

Eine E-Mail ist auch ideal, wenn Sie sich nicht trauen, dem Personalverantwortlichen am Telefon gegenüberzutreten. Anders als bei einem Telefon- oder Videoanruf können Sie sich Zeit nehmen, um eine Nachricht zu verfassen, die den Grund für Ihren Rücktritt kurz und bündig wiedergibt, ohne unprofessionell oder unsicher zu wirken.

Darüber hinaus gibt es mehrere Online-Tools und Kommunikationssoftware , die Ihnen dabei helfen kann, und ClickUp ist der beste unter ihnen.

ClickUp ist ein umfassendes All-in-One-Tool zur Verwaltung Ihrer Arbeit. Seine hochmodernen Features helfen Ihnen, Ihre formelle Kommunikation zu verbessern.

perfekte E-Mails und Nachrichten für die professionelle Kommunikation mit ClickUp Docs erstellen

Mit ClickUp-Dokumente können Sie Ihre professionellen E-Mails perfekt verfassen und bearbeiten. Passen Sie Schriftart und -größe an, stellen Sie die Breite Ihrer Seite ein, und hängen Sie Screenshots, PDFs und andere Dateien direkt an Ihre E-Mail an.

Verlieren Sie ständig den Überblick über Ihre Gedanken? der Focus Mode blendet andere Benachrichtigungen aus, wenn Sie an Ihrem Dokument arbeiten, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Außerdem behält das Docs Feature die Anzahl Ihrer Wörter im Auge, damit Ihre E-Mail nicht zu einem langen, ausschweifenden Brief wird.

Das ist noch nicht alles. ClickUp Docs bietet auch einen großen Bereich an gebrauchsfertigen, anpassbaren Vorlagen, mit denen Sie eine professionelle E-Mail für die Kündigung schreiben können. Da die Software mit Apps und Tools von Drittanbietern wie Google Mail integriert ist, können Sie Ihrem Personalverantwortlichen auch direkt über die Plattform eine E-Mail schreiben.

verleihen Sie all Ihren professionellen E-Mails und Nachrichten mit ClickUp Brain die Magie der Leichtigkeit und Effizienz

Aber warten Sie, das ist noch nicht alles. Sie können ClickUp Docs auch mit integrieren ClickUp Brain **Mit dem eingebauten KI-Assistenten können Sie E-Mails mit wenigen Anweisungen bis ins kleinste Detail verfassen. Alles, was Sie zu erledigen haben, ist, ClickUp Brain zu bitten, Ihnen eine E-Mail zu schreiben, um eine Jobzusage zu widerrufen, und Sie erhalten in Sekundenschnelle einen ausgefeilten Entwurf! Hier ist ein kurzes Beispiel:

mit ClickUp Brain maßgeschneiderte E-Mails im Handumdrehen erstellen_

Persönliches Meeting

In Ausnahmefällen ist es empfehlenswert, ein persönliches Meeting mit dem Personalverantwortlichen zu vereinbaren, um Ihre Absage zu besprechen. Dies ist eine Option, wenn Sie eine persönliche Beziehung zu dem Personalverantwortlichen haben oder durch einen persönlichen Kontakt vermittelt wurden.

Ein persönliches Meeting gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihrer Nachricht eine persönliche Note zu geben. Sie können Ihre Dankbarkeit für die Chance von Angesicht zu Angesicht zum Ausdruck bringen und Ihr aufrichtiges Bedauern über die Absage zum Ausdruck bringen. Es ist jedoch auch wichtig, dass Sie sich mit einer formellen E-Mail melden, um die Entscheidung schriftlich festzuhalten.

Auch lesen: Wie man einen Job kündigt, ohne beruflich Brücken zu sprengen Die möglichen Nachteile der Ablehnung eines Stellenangebots nach der Annahme

Jetzt wissen Sie, wie Sie ein Stellenangebot professionell ablehnen können, nachdem Sie es angenommen haben. Aber wie erledigen Sie nun die möglichen Folgen Ihrer Entscheidung?

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Nachteile, die mit der Ablehnung eines Stellenangebots verbunden sind, und wie Sie diese vermeiden können.

Nachteil # 1: Keine zukünftigen Überlegungen

Wenn Sie ein Stellenangebot eines Unternehmens ablehnen, nachdem Sie es zunächst angenommen haben, ist es möglich, dass man Sie für künftige Stellen nicht mehr in Betracht ziehen wird.

Zu erledigen kann Ihrer Beziehung zur Personalabteilung des Unternehmens schaden. Es kann sogar sein, dass das Unternehmen solche Bewerber dauerhaft auf die schwarze Liste setzt. Wenn es sich jedoch um eine große Marke handelt und Sie hoffen, dass Sie in Zukunft keine Brücken abbrechen, sollten Sie Ihre Absage sorgfältig planen.

**Wie kann man das verhindern?

Warten Sie nicht auf den Einstellungstermin, sondern informieren Sie Ihren Personalverantwortlichen so früh wie möglich über Ihren Rücktritt

Bewahren Sie während des gesamten Verfahrens ProfessionalitätEntlassungsgespräch oder bei einem eventuellen Gespräch nach dem Ausscheiden. Zeigen Sie Dankbarkeit für das Angebot und entschuldigen Sie sich für die Unannehmlichkeiten, die Ihre Entscheidung verursacht haben könnte

Seien Sie ehrlich in Bezug auf Ihre Gründe, aber gehen Sie nicht zu sehr ins Detail. Dies zeugt von Ihrem Respekt vor der Stelle und der Zeit des einstellenden Teams

Nachteil # 2: Beschädigter beruflicher Ruf

Eine Jobzusage im letzten Moment zu widerrufen, kann unprofessionell wirken und wird von vielen Fachleuten missbilligt. Es kann Ihrem Ruf schaden, nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch in der gesamten Branche.

Es könnte sogar Ihre Aussichten auf einen Job in Ihrem Traumunternehmen beeinträchtigen.

Wie kann man das verhindern?

Achten Sie auf den Tonfall in Ihrer Kommunikation. Seien Sie ruhig, respektvoll und durchweg höflich. Dies kann dazu beitragen, Ihr professionelles Image zu wahren

Achten Sie darauf, dass Sie der Personalabteilung eine Notiz schicken, in der Sie sich von Herzen für die Aufmerksamkeit bedanken

Nachteil # 3: Rechtliche Konsequenzen

Wenn Sie ein Stellenangebot ablehnen, können Sie möglicherweise in rechtliche Schwierigkeiten geraten. Vor allem, wenn Sie den Arbeitsvertrag bereits unterschrieben haben, kann das Unternehmen Sie wegen Verstoßes gegen seine Bedingungen zur Rechenschaft ziehen.

Außerdem müssen Sie dem Unternehmen möglicherweise eine Geldstrafe zahlen, um es für die Kosten zu entschädigen, die ihm durch die Wiederaufnahme des Einstellungsverfahrens entstehen.

Wie kann man das verhindern?

Lesen Sie die Bedingungen Ihres Vertrags sorgfältig durch, bevor Sie die Annahme widerrufen

Informieren Sie den einstellenden Manager so früh wie möglich über Ihren Rücktritt

Bemühen Sie sich um eine einvernehmliche Einigung mit dem Personalverantwortlichen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden

Nachteil Nr. 4: Finanzielle Instabilität

Ein weiterer bedeutender Nachteil des Rücktritts von einer Stellenzusage ist die finanzielle Unsicherheit, die damit einhergeht.

Nehmen wir an, Sie haben beschlossen, eine Stelle abzulehnen, weil sie Ihre beruflichen Ziele nicht unterstützt. Was nun? Sie sind wieder arbeitslos oder unglücklich beschäftigt (vorausgesetzt, Sie sind auf der Suche nach einer neuen Stelle). Das kann sich auf Ihre finanziellen Bedingungen auswirken, vor allem wenn Sie sich nicht aktiv auf Stellen bewerben oder keine anderen Möglichkeiten haben, auf die Sie zurückgreifen können.

Wie kann man das verhindern?

Haben Sie einen Backup-Plan - versuchen Sie, sich eine bessere Position in einem anderen Unternehmen zu sichern, bevor Sie diese kündigen, umIhre Karriere wieder auf Kurs zu bringen* Legen Sie einen Notfallfonds an, um Ihren Lebensunterhalt während dieser Phase der Arbeitslosigkeit zu sichern

Behalten Sie Ihr Budget fest im Blick. Versuchen Sie, unnötige Ausgaben so weit wie möglich zu reduzieren

Nachteil #5: Stress und Angst

Auf einem unbeständigen Arbeitsmarkt fühlen Sie sich vielleicht gestresst und ängstlich, nachdem Sie ein Stellenangebot abgelehnt haben. Dies kann sich auf Ihre Gesundheit, Ihre Beziehungen und letztlich auf Ihr Wohlbefinden auswirken.

Wie kann man das verhindern?

Bauen Sie sich ein Support-System auf und holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie ihn brauchen, auch wenn Sie Ihre Jobsuche fortsetzen

Finden Sie eineKarriere-Mentor der Sie in dieser schwierigen Phase begleiten kann

Arbeiten Sie weiter an Ihren Fähigkeiten und erweitern Sie Ihr berufliches Netzwerk, während Sie eine neue Stelle suchen

Ist es in Ordnung, ein Jobangebot abzulehnen, nachdem man es angenommen hat?

Ehrlich gesagt, gibt es keine einfache Antwort auf diese Frage.

Die Wahrheit ist, dass es auf dem heutigen Einstellungsmarkt als unprofessionell gilt, eine Stelle abzulehnen, nachdem man sie angenommen hat. Es kann sich auf Ihr berufliches Image auswirken und Ihre Chancen auf eine erneute Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen beeinträchtigen.

Es gibt jedoch Fälle, in denen die Umstände außerhalb Ihrer Kontrolle liegen. Obwohl Sie sich der möglichen Folgen bewusst sind, haben Sie vielleicht keine andere Wahl, als die Annahme der Stelle zu widerrufen.

In solchen Fällen ist es in Ordnung, einen Schritt zurückzutreten. Wenn Sie einen triftigen Grund haben, die Zusage zu widerrufen, sollten Sie die Situation mit Professionalität, Respekt und Einfühlungsvermögen für das einstellende Team angehen, das Ihnen eine Chance gegeben hat.

Komplexe berufliche Situationen mit ClickUp meistern

Und da haben Sie es. Alle Informationen, die Sie brauchen, um ein Jobangebot professionell zu widerrufen. Letztendlich kommt es darauf an, wie gut Sie dem potenziellen Arbeitgeber Ihre Gründe für die Ablehnung des Angebots mitteilen.

Mit ClickUp können Sie jederzeit wirkungsvolle, durchdachte E-Mails und Nachrichten erstellen, die Ihre Integrität und Professionalität zum Ausdruck bringen, ohne dass Sie die schwere Arbeit allein erledigen müssen.

Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos. Registrieren Sie sich hier !

FAQs

Ist es legal, einen Job zu kündigen, bevor man anfängt?

Dies hängt davon ab, ob Sie einen Vertrag mit dem Arbeitgeber unterzeichnet haben; wenn ja, sollten Sie dessen Bedingungen prüfen, da Sie darin möglicherweise aufgefordert werden, innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu akzeptieren oder zu kündigen. Wenden Sie sich an einen Juristen, wenn Sie weitere Klärung benötigen.

Kann man einen Job kündigen, den man gerade erst begonnen hat?

Ja, Sie können eine gerade erst begonnene Stelle kündigen. Sie müssen jedoch Ihren Arbeitsvertrag prüfen, um festzustellen, ob es Bedingungen gibt, die Ihre Kündigung auf freiwilliger Basis regeln.

Ist es falsch, die Annahme eines Angebots zu widerrufen, um ein anderes Angebot anzunehmen?

Es ist zwar nicht grundsätzlich falsch, ein Stellenangebot zu widerrufen, um ein anderes anzunehmen, doch sollten Sie darauf achten, wie Sie es zu erledigen haben, da viele Fachleute diese Praxis missbilligen und sie als einen Akt der Bösgläubigkeit ansehen könnten. Der Rücktritt von einem Jobangebot ist eine äußerst heikle Angelegenheit, die mit Professionalität und Respekt angegangen werden sollte.